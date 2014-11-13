Диск для пользователей почты Яндекса на домене

На днях у пользователей почты на домене от Яндекса появилась возможность использовать Яндекс.Диск.



Диск на домене обладает всеми возможностями Диска для обычных пользователей Яндекса:

- 10 Гб места бесплатно, возможность получить еще 10 Гб, приглашая друзей, и неограниченные платные гигабайты;

- возможности удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;

- бесплатные приложения для Windows, Mac и всех популярных смартфонов.



Если ваша почта на домене корпоративная, то сделать работу удобнее позволят:

- возможность организации совместной работы в общих папках;

- редактор скриншотов в десктопном приложении, который даст вам показать коллегам, что вы видите, и добавить прямо на картинку, что вы обо всем этом думаете;

- удобная интеграция с Яндекс.Почтой в вебе и на мобильном.





Если же вы используете почту на домене, чтобы иметь красивый адрес электронной почты, то вы точно оцените удобную автозагрузку фотографий, редактор изображений в вебе и на мобильном, публикацию фото в соцсети и возможность собрать в Диске полный фотоархив, сохранив свои фото из соцсетей буквально в пару кликов.



Чтобы начать пользоваться, просто зайдите в Яндекс.Диск, используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты на домене.