Яндекс 360

Яндекс 360

Диск для пользователей почты Яндекса на домене

На днях у пользователей почты на домене от Яндекса появилась возможность использовать Яндекс.Диск.

Диск на домене обладает всеми возможностями Диска для обычных пользователей Яндекса:
- 10 Гб места бесплатно, возможность получить еще 10 Гб, приглашая друзей, и неограниченные платные гигабайты;
- возможности удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;
- бесплатные приложения для Windows, Mac и всех популярных смартфонов.

Если ваша почта на домене корпоративная, то сделать работу удобнее позволят:
- возможность организации совместной работы в общих папках;
- редактор скриншотов в десктопном приложении, который даст вам показать коллегам, что вы видите, и добавить прямо на картинку, что вы обо всем этом думаете;
- удобная интеграция с Яндекс.Почтой в вебе и на мобильном.



Если же вы используете почту на домене, чтобы иметь красивый адрес электронной почты, то вы точно оцените удобную автозагрузку фотографий, редактор изображений в вебе и на мобильном, публикацию фото в соцсети и возможность собрать в Диске полный фотоархив, сохранив свои фото из соцсетей буквально в пару кликов.

Чтобы начать пользоваться, просто зайдите в Яндекс.Диск, используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты на домене.

41 комментарий
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koko.hekmatyar
28 января 2016, 13:01

Ну наконец-то :) 

А то у вас почта на домене была урезана. Как раньше было у гугла, а потом гугл сделал аккаунты в доменах доступные для всех служб гугла. А у вас так и осталось отдельной почкой. 

Еще обновите почтовые службы, вот сравнение http://obzor.ly/2014/10/kak-sdelat-kartinku-brend-dlya-pochtovyx-rassylok/

lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

Мы рады, что Вы рады :)

Спасибо за ссылку. Обязательно изучим. 

Николай
28 января 2016, 13:01

Прошу прощения, что пишу не по теме поста, но незнаю куда еще можно написать. Есть сылка на Народ.Диск (ссылка)  при попытке ее открыть открывается главное окно Яндекс.Диска (со списком моих файлов). Я помнимаю что Народ.Диска больше нет, но может быть есть возможность каким-либо образом получить этот файл?

 

bormotov@bregis.ru
28 января 2016, 13:01

как быть, если я пользуюсь Я.Диском и в личной учетке, и хочу в ППД?

 

В настройках приложения (1.2.7 сборка 4608, win7/x64) не видно "добавить учетную запись"

hajtina
28 января 2016, 13:01

В приложении для Windows необходимо перелогиниваться. В вебной версии можно подключить второй аккаунт и переключаться между ними. 

bormotov
28 января 2016, 13:01

т.е. никаких удобств для пользователей и личных и доменный аккаунтов на десктопах нет.   Будут?  Когда?


На мобильных те же проблему с перелогином?  (у меня в телефоне и планшете установлен диск, но не пользуюсь, потому любопытсвую)


Переключение web-версии, это хоть что-то, но тоже назвать это "удобным вариантом", лично я не могу.


На мой взгляд, "удобно", это когда всё в одном месте сразу доступно.  Различать "входящие" личные и доменные, папки диска личного и домееного можно разными способами, начиная от примитивного в "корне" всего две "папки", завершая объединением в единое пространство и навешиванием тегов.


И что бы "второй раз не вставать", в анонсе звучат слова

возможности удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;

при беглом осмотре web-версии не заметил никаких удобств.  Конечно, это я плохо искал. Конечно, у меня "странный use-case".  Н вот, лежит в диске "Море.jpg", я его выбрал и хочу показать всем в домене. Или не всем, а десяти из 31. Что нужно сделать?  Я "интуитивно" ищу где-бы получить список всех адресов домена, расставить птички, и нажать кнопку "поделиться".  Я чего-то странного хочу?

p.s. уже может быть совсем не к вам: но вот с момента как в почте появилась возможность легко переключать учетки, просто бесит, что такая же возможность не появилась на pdd.yandex.ru.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

Делать удобнее работу с двумя аккаунтами во всех клиентах Диска обязательно будем.

Для решения задачи "показать файлы конкретным людям" лучше всего подходят общие папки.

Общие контакты при приглашении в них появятся в самое ближайшее время. Следите за анонсами. 

bormotov@bregis.ru
28 января 2016, 13:01

общие папки в диске для домена ни чем визуально не отличаются от общих папок в диске личной учетки.  Никаких особенностей, (которые я видимо напрасно ожидаю прям вот так сразу) в контексте "для домена" я не вижу.  Мне выдают полный список контактов для доменной учетки.  Мне точно так же нужно искать коллег, среди этого списка.

 

если сухо и коротко, то вся суть этого релиза "теперь можно использвоать учетку почты для домена для активации я.диска".

 

Надеялся, и пока еще продолжаю верить, что в ЯНдексе не любят играть в булщит-бинго, к сожалению написанно в этом анонсе подрывает надежду.

 

Кстати, а что вы подразумевали под словами "общие контакты"?  Это что?  Управления контактами как было примитивным, так и осталось - только что проверил.

 

Хуже того, должно бть стыдно, от того, как работает поиск по контактам.

 

Следите за руками:

- учетная запись bormotov@bregis.ru

- переходим в контакты (два человечека слева внизу)

- в строке поиска пишем "bregis"

- поиск находит единственный контакт - "support@bregis.ru"

- добавляем ".ru", и ни одного контакта не найдено.

 

Скриншоты прилагать, может кто-то покраснеет хотя-бы?

 

я даже догадываюсь в чем причина - поиск идет только по имени, адрес e-mail в поиске не участвует.  Спрашивать "где логика?", не буду.  Просто передам привет Бобуку, Кукуцу, Свану, и всем кто меня помнит (Алардус, например, помнит еще? :)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

Суть релиза Вы уловили верно. Чтобы текст не был совсем сухим, мы лишь напомнили, какие возможности есть у Диска. 

Пожелания по контактам передадим коллегам. 

bormotov@bregis.ru
28 января 2016, 13:01

кстати, тут тоже нельзя перекючиться между учетками, линк под иконкой тупо ведет в паспорт, вместо выпадающего выбора для переключения в почте и диске.

 

Только мне нужны вот эти мелочи? Только меня эти недоделки раздражают?:

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 13:01
Мы обязательно добавим переключатель логинов на все сервисы Яндекса со временем. Извините, что не успели сделать это сразу.
bormotov@bregis.ru
28 января 2016, 13:01

Спасибо, что ответили.

"Переключать", это совсем не то, что лично мне хочется. Это необходимый минимум, что бы не было противно.

 

Глядя на как минимум три способа отображения логина на разных сервисах (а два из них визуально похожи, но с разным поведением!), сразу вспоминаются крутые рассказы про технологии типа БЕМ, которые облегчают разработку.  Слушаю/читаю рассказы - верю.  Прихожу на сервис - и не понимаю.

 

Что бы было совсем хорошо, мне хочется

- связывание учеток некими доверительными отношениями. В моём сулчае это совсем просто - "всё, что доступно bormotov@bregis - доступно личной учетке", учитывая, что от личной учетке я администрирую домен, это вообще можно автоматически указать.

- связывание разных сервисовпо разным учеткам - это уже есть, по сути.

- для сервисов которые связаны только с одной учеткой - некое "автоматическое sudo", в рамках доверительных связей

- для сервисов которые активированы для разных учеток - удобное объединение контента в одном UI, с наглядым визуальным разграничением, что бы было понятно "это почта/файлы bormotov@bregis.ru, а вот это bormotov@yandex.ru", и что бы при ответе на письма, пришедшие на bormotov@bregis, автоматически автором ставилась именно эта учетка.

 

Мне опять кажется, что я хочу "простую человеческую котлету за 12 копеек", или мне это только кажется?

Евгений Шабаев
сегодня, 07:06
Оррротриррр оонептллорр ггненошш
lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

Выйти из личной учетки и авторизоваться доменной можно в настройках приложения. 

Дмитрий
28 января 2016, 13:01

Ура! Спасибо большое за ПДД(+1)

Теперь жизнь облегчилась)

 

Ещё бы Doc Viewer апгредить, чтобы файлы можно было не только просматривать, но и редактировать онлайн (как в Google Disk), это очень полезно ;-)

lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

Спасибо, подумаем над предложением :)

Дмитрий
28 января 2016, 13:01

1. Было бы не плохо разделить корпоративный Я.Диск (для домена) и личный. И место для хранение управлялось с одного аккаунта.

2. Получается что открывая доступ для пользователей им нужно ещё думать о том, что у них не хватит места для доступа к этой папке. Не логично как-то. Ведь эта папка "отдается" от другого пользователя, который оплачивает это место.

lidiapopelo
28 января 2016, 13:01

1. Уточните, для решения каких именно задач не хватате разделения/объединения аккаунтов?

2. Вы можете передать файлы, получив ссылку на папку. Так получатель сможет их просмотреть независимо от того, сколько места есть у него в Диске и есть ли у него Диск вообще.

Дмитрий
28 января 2016, 13:01

1. Ну допустим я подключил ПДД и создал 10 аккаунтов. И для каждого аккаунта прикрепляется по 10Гб на каждый. Может лучше подключить на ПДД общий Я.Диск на определенное кол-во Гб? И дать возможность распределять кому-сколько дать Гб. )

 

2. Но, если я открываю общий доступ к папке, она появляется у того, кому открыл (чтобы он мог редактировать/заливать файлы и т.д.) и получается что у него должно быть на его диске место=месту этой папки.

dmitry tarakanov
28 января 2016, 13:01

Добрый день. Мне вот тоже не понятно.

1) Покупаем ПДД

2) Покупаем 1Тб и складываем туда общие файлы.

3) Предоставляем доступ 20-ти пользователям на RW

4) Пользователи не могут получить доступ к этим общим файлам, т.к. у каждого только 10Гб. Чтож получается, каждому пользователю требуется теперь покупать 1Тб?

Лана
28 января 2016, 13:01

Уже опасно пользоваться диском, я нсколько часов не могу открыть папку с фото с фотоаппората , после последнего вашего обновления. А у вас выходные и по выходным вы задерживаете ответ видилите ли.. А мне что делать??

info@ivenc.com
28 января 2016, 13:01

Спасибо за обновление, но для статуса корпоротивного диска нехватает следующего:

1. Квоты диска раздаются централизованно администратором домена (по-умолчанию можно оставить те же 10Гб на аккаунт домена)

2. Общие папки не должны занимать место у всех. Пусть они занимают место у базового аккаунта. Т.е. разделить понятие пространство аккаунта домена от пространства чисто домена (для общих папок). Честно говоря, текущая философия не просто раздражает, она отталкивает.

3. Оплата дополнительных гигабайтов безналичным путём (также как сейчас оплачивается Директ). Писал уже про это около года назад, видимо не нужны корп. пользователи. Соответственно покупаем, например 1Тб и устанавливаем правила, например, общее пространство = 500 Гб, далее базовая квота по 10 Гб на аккаунт домена с возможностью настраивать.

 

Текущий функционал не корпоративный, мне больше понравилась концепция Битрикс24.Диск, но не хочу все данные у одной компании держать, поэтому надеюсь Яндекс.Диск подрастёт.

vkotsiuk@dim-an.ru
28 января 2016, 13:01

Добрый день!
Очень рад развиию Яндекса в корпоративном направлении.

В коментариях выше правильно заметили - не хватает управления квотами пользователей.

По поводу приложения для ПК предложение-вопрос: "Что мешает связать несколько учетных записей с несколькими папками на диске?"

Успехов!

ok@3ume.ru
28 января 2016, 13:01

Отличное развитие диска!

С распределением места подмеченно нормально, но на самом деле вот для нас не критично вовсе..

В то же время очень критично для нас возможность открывать доступ к папкам так, что бы можно было открыть к папке ООО "Ветерок" двоим своим партнерам (т.е. они имеют доступ ко всей папке), а уже отдельным людям доступ к папке "Производство", другим к папке "Финансы" и так далее. Если новый сотрудник не хочется открывать доступ сразу ко всем договорам, а только к папке "Договора в работе". Короче что бы можно было расшаривать папки внутри уже расшареных папок) Вот)

И обязательно совместная работа с таблицами. Пока корпорация добра только этим и держит. Реестры объектов, отчетные таблицы и куча всего сейчас там. Просто как хранилка файлов - огромный шаг, но "без копейки рубля не будет") 

Мы за импортозамещение обеими руками!

Вперед Яндекс!)

Victoria
28 января 2016, 13:01

Спасибо! Про права доступа внутри общих папок и совместную работу с документами мы обязательно подумаем в будущем.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 13:01

Здравствуйте!

Хочется перенести дисковое пространство с обычного аккаунта *@yandex.ru на аккаунт почты на домене. Это возможно?

Victoria
28 января 2016, 13:01

К сожалению, перенос места с аккаунта на аккаунт не предусмотрен.

Гато
28 января 2016, 13:01

Стоит ли ждать такую функцию? Не помешало бы.

Victoria
28 января 2016, 13:01

Пока точной информации сообщить не могу, но я передала Ваше пожелания нашим разработчикам.

narek@loriwater.am
28 января 2016, 13:01

можно использовать MultCloud.com

Евгений Кабанов
28 января 2016, 13:01

На Яндексе хочется, просто и без затей.

Кирилл Шумский
28 января 2016, 13:01

Ценовая политика получается неадаптированная для корпоративного использования.
Увеличили бы размер диска для пользователей хотя бы до 50 Гб. Была бы конкуренция тому же БизнесMail.ru или Mega.

Victoria
28 января 2016, 13:01

Кирилл, спасибо! Обязательно примем к сведению.

Кирилл Шумский
28 января 2016, 13:01

Тогда ещё примите к сведению возможность управления версиями файлов. А то с глючного Битрикс.Диска уходить хочется - но такая функция при командной работе must have.

rsd-cool
28 января 2016, 13:01

Мне интересно сколько серверов яндекс имеет в своей компании, наверное миллион.

Новый Завет
Максим Стоялов
28 января 2016, 13:01

Здравствуйте!  Недавно забрали подарочных 6 гб, а если я хранил на них файлы, они удалились? 

elena.evgeneva2013
3 февраля 2016, 11:31
Пока не разобралась, что к чему. Это бесплатно?
Максим Стоялов
30 марта 2016, 22:33
Файлы на диске никогда не удаляться? Если сам этого не захочу, правильно?
Марат Ахтямов
7 декабря 2017, 18:22
Привет, какая почта техподдержки яндекс диска?
gverdtsiteli-tamara
23 мая 2019, 08:37
Марат Ахтямов,
тот же вопрос! Списали деньги без спроса, куда обращаться - не знаю
Удалённый пользователь
22 января 2021, 10:46
А WEBdav ещё доступен для подключния своего диска?
например вот так: davs://username@webdav.yandex.ru