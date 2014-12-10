Блог Диска

Блог Диска

Обновленный Яндекс.Диск под Android теперь и для планшетов

Многие просили нас сделать версию Диска для планшетов. Мы изучили, как люди работают с приложением на разных устройствах. И спешим вас порадовать – теперь Диск полностью адаптирован под планшеты и учитывает основные особенности работы с большими дисплеями, используя всю область для наглядного представления вашего контента.


disk_multiselect_android_RU.png

Но это еще не все!

Яндекс.Диск под Android обзавелся новой яркой обшивкой: мы переосмыслили и полностью обновили интерфейс, но при этом сохранили все возможности приложения.

Мы адаптировали Диск для смартфонов и планшетов под последнюю версию платформы – Android Lollipop – и постарались достичь единства в дизайне всех клиентов, что очень важно для кроссплатформенных сервисов.

Анимации позволили нам сделать интерфейс приложения более интерактивным и удобным, а работа с фотографиями, в том числе в папке Фотокамера, стала еще приятнее.

В целом, основываясь на отзывах, мы изменили много полезных интерфейсных элементов, например, вынесли контекстную кнопку с основными действиями, заменили устаревшую кнопку “Обновить” на жест – потянуть вниз, добавили выпадающие меню для настроек автозагрузки и синхронизации Офлайна и еще множество деталей для более удобной работы с приложением.

disk_main_android_RU.png  disk_gallery_android_RU.png

Пробуйте новый Диск и не забывайте рассказывать о своих впечатлениях.

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

27 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
saanvi
28 января 2016, 13:00

Синхронизацию редактируемых файлов на андроиде сделали?

Victoria
28 января 2016, 13:00

Полноценной синхронизации в мобильных приложениях пока нет, но мы обязательно подумаем над её реализацией в будущем. Спасибо!

 

Марк
28 января 2016, 13:00

а как же пользователи пк? мы хотим новых плюшек,мы хотим обновлений)

krasnoperx
28 января 2016, 13:01
И так уже все есть)
Алексей Rox
28 января 2016, 13:01

вот бы web-интерфейс почты тоже под широкоэкранные планшетники подогнали, а то надоело в планшетном браузере всё время переключать на "полную версию"..

А яндиску стоило бы научиться сохранять данные на карту памяти :|

Марк
28 января 2016, 13:01

это политика гугла. с версии 4.4 сохраняется все только на память телефона

Алексей Rox
28 января 2016, 13:01

ну всё или не всё - лучше решать пользователю. В моём случае у моего планшета мало встроенной памяти и я не могу залить синхронизацией нужный мне материал на планшетник, в то время как в этом планшетнике воткнута флешка на 64ГБ :(

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 13:01

Есть же хаки, позволяющие писать на флешку. Вроде бы, даже не требуют root

Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 13:01

Симлинки будут работать только если на внутренней памяти какой-нибудь ext или ntfs.
Больше хаков тут видеть никаких не могу. 

Гуля
28 января 2016, 13:01

Пожалуйста!! Обновите приложение ЯДиск для Windows Phone, 

kir-lim
28 января 2016, 13:01

Вот бы получить возможность заливать фотографии на Яндекс.фотки...

Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 13:01

А Линуксы, так понимаю, как всегда на третьем, если не на четвёртом месте.
Я уже предлагал добавить DBUS интерфейс в консольный клиент диска. Пока подвижек не видно. :-( 

Олег Акбар
28 января 2016, 13:01

Лично мне не очень удобно работать с такими большими кнопками - режим списка гораздо удобнее. Только, если включить список - он сбрасывается при каждом заходе в приложение. Хотелось бы, чтобы мой выбор запоминался в приложении, или хотябы чекбокс в настройках.

Victoria
28 января 2016, 13:01

Добрый вечер! На данный момент сохранить режим списка действительно нельзя, по нашей статистике очень мало пользователей вообще используют этот режим. Но мы обязательно подумаем над этой возможностью в будущем, спасибо!

disk-blog
28 января 2016, 13:01
Запоминание выбранного представления добавим в одном из ближайших обновлений.
lddnsk
28 января 2016, 13:01

в маркете не реагируют, напишу здесь

 

1. Огромные значки файлов - это адаптация под планшеты по-вашему? Почему не запоминается вид? Я хочу список, зачем мне эти громадины? Постоянно при входе в приложение я должен менять вид. К тому же, несимпатичные иконки.

2. Не настраивается сортировка.

3. Автозагрузка фоток работает из папки pictures вместо DCIM. Почему? Там все раскидано по папкам, а программа грузит все подряд в одну папку на компе - фотокамера, зачем такой хаос?

4.  Не помешал бы аудио-плеер. Картинки можно просмотреть, а вот музыку прослушать никак.

pokrovski-hram
28 января 2016, 13:01

Можно ли видео загруженное на я-диск вставить на свой сайт не ссылкой а окошком видео-плеера? (как это раньше было на я-видео)

 

 

santik1
28 января 2016, 13:01

Возник следующий вопрос:
как часто происходит синхронизация офлайновых папок?

Т.е. имею следующую ситуацию: есть папка на ЯД, в приложении под Android слелал эту папку "офлайн". На компьютере (или через веб интерфейс) дабавляю в эту папку файл.

Файл сам по себе не появляется в соответствующей папке в телефоне (папку проверяю файловым менеджером в папке с кэшем диска). Синхронизация происходит только тогда, когда через приложение ЯД на телефоне захожу в эту папку.

Прошу разработчиков пояснить тонкости алгоритма синхронизации.

Заранее благодарю.

santik1
28 января 2016, 13:01

Я так понимаю, ответа ожидать не стоит? И тем более задавать еще более сложный вопрос о работе REST API с метаданными .mp3 (id3 тегами)?

Ya Lite
28 января 2016, 13:01

Уберите пожалуйста вечновисящие фоновые процессы приложений Яндекса. После удаления Ваших приложений телефон стал работать быстрее.

Зачем Яндекс.Диск висит в фоне если я им пользуюсь раз в неделю?

radiomagenta
28 января 2016, 13:01
Здравствуйте! Вы не могли бы указать модель устройства, на котором это происходит? И версию операционной системы, которая на нём установлена.

--
Лена Артёмова, Яндекс.
Ya Lite
28 января 2016, 13:01

Это происходило и происходит на всех имеющихся устройствах с Android:

Планшеты
Samsung galaxy tab 2

Prestigio multipad 7 hd

Смартфоны

Highscreen Omega prime mini

Sony xperia zr c5502

 

Операционные системы на всех устройствах разные Android 4.1.2, 4.2, 4.4


Приложения: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Метро, Яндекс.Карты, Яндекс.Диск, Яндекс.Почта всегда висят в фоновых процессах.

Если Яндекс.Почта постоянно отслеживает новые сообщения, то остальным то приложениям зачем лезть в автозагрузку и висеть фоновыми процессами?

kvvidkus-t
28 января 2016, 13:01
Кто-нибудь может объяснить, зачем незапущенный клиент ЯД для Андроид (служба ЯД работает в фоновом режиме), в один прекрасный момент 30 мая, и конечно, когда я был в роуминге, скачал (или отдал) вдруг 600 МБ непонятно чего, обнулив мой счёт мобильника, в результате чего мне завтра не хватит на аб.плату и я лишусь связи???
Добавлю, что поскольку я за границей, ни одного стационарного компьютера с запущенным клиентом для Windows нет, а значит и содержание папок не менялось.
В разделе Программы моего смартфона ЯД занимает всего 472 МБ, которые также непонятно, из чего состоят, учитывая, что автономных файлов на смарте нет.
Объясните, что происходит. Пока это больше смахивает на диверсию.
Victoria
28 января 2016, 13:01

Проверьте, пожалуйста, это могла быть автозагрузка фотографий. Если в настройках телефона указано, что снимки и видео должны загружаться по любой сети (включая сотовую), то они могли загрузиться на сервер Диска в фоне.

perpetua06
12 февраля 2017, 12:35
Яндекс диск для планшета на английском языке? Это кому надо? Было бы смешно, если б не было трагично 👎
Гильгенберг Олег
11 ноября 2018, 08:24
Давно пользуюсь диском на устройствах на Андроид. В принципе, удобное предложение, но: 1. просто достало уже автоматическое включение автозагрузки фото в раздел Все фото. Потом приходится заниматься разгребанием и скачиванием. Я хочу как раньше, чтобы фотографии просто загружались в папку Фотокамера, чтобы потом спокойно работать с ними на ПК.
2. Добавьте возможность синхронизации только при подключенной зарядке, так как мой Note 8 при синхронизации фото и видео высокого качества садится просто с катастрофической скоростью.
3. В плей маркете я так и не нашел возможности добавить свой отзыв (там есть только возможность читать отзывы). Поэтому пришлось писать письмо под этой новостью.
WUSSON Chennel
вчера, 19:41
Почему он не работает в фоновом процессе?Каждый раз когда "тухнет" экран, скачивание прерывается.
Обновлено вчера, 15:43