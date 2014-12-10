Обновленный Яндекс.Диск под Android теперь и для планшетов

Многие просили нас сделать версию Диска для планшетов. Мы изучили, как люди работают с приложением на разных устройствах. И спешим вас порадовать – теперь Диск полностью адаптирован под планшеты и учитывает основные особенности работы с большими дисплеями, используя всю область для наглядного представления вашего контента.







Но это еще не все!



Яндекс.Диск под Android обзавелся новой яркой обшивкой: мы переосмыслили и полностью обновили интерфейс, но при этом сохранили все возможности приложения.



Мы адаптировали Диск для смартфонов и планшетов под последнюю версию платформы – Android Lollipop – и постарались достичь единства в дизайне всех клиентов, что очень важно для кроссплатформенных сервисов.



Анимации позволили нам сделать интерфейс приложения более интерактивным и удобным, а работа с фотографиями, в том числе в папке Фотокамера, стала еще приятнее.



В целом, основываясь на отзывах, мы изменили много полезных интерфейсных элементов, например, вынесли контекстную кнопку с основными действиями, заменили устаревшую кнопку “Обновить” на жест – потянуть вниз, добавили выпадающие меню для настроек автозагрузки и синхронизации Офлайна и еще множество деталей для более удобной работы с приложением.









Пробуйте новый Диск и не забывайте рассказывать о своих впечатлениях.



Новая версия приложения уже доступна в Google Play.