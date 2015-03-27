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Блог Диска

Автоматическая очистка Корзины

С 6 мая мы запускаем автоматическую очистку Корзины на Яндекс.Диске.

Корзина — это особая папка на Диске. В неё попадают все файлы, которые удаляет пользователь — в том числе из приложения Диск на компьютере или телефоне. Как и любые другие данные, файлы в Корзине занимают место, но многие забывают её очищать. Из-за этого им перестаёт хватать облачного пространства.

Автоматическая очистка поможет решить проблему и сэкономит место для новых файлов. Теперь после удаления в Корзину любой файл будет храниться на Диске только 30 дней. Старые файлы, которые уже лежат в Корзине, будут окончательно удалены 6 мая.

60 комментариев
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saanvi
28 января 2016, 13:00

Оййессс!!! Это надо было изначально, но лучше поздно, чем никогда. :)

Bakli
28 января 2016, 13:00

Как насчет опции для пользователя? Я например за год кучу раз в корзине рылся. А держать в корне диска весь хлам - нет желания.

Было бы неплохо и время через которое удаляется настроить.

Много места съели халявщики что ли?

hajtina
28 января 2016, 13:00

Настройки времени удаления пока не будет. Пользователи восстанавливают файлы из корзины в основном в течение месяца с момента удаления. После чего забывают об удаленных файлах навсегда. Именно поэтому мы выбрали срок хранения 30 дней. 

Bakli
28 января 2016, 13:00

Ну так если ваша статистика реальна (что опять же ложь, как мы все знаем) - то по умолчанию, пусть будет 30 дней. Но опционально, пусть юзер настраивает как хочет. Или в чем дело, если у меня есть мои оплаченные/полученные по акции гигабайты, то почему я не могу их использовать в корзине? Мне хватает места, я не чищу корзину. Нужно будет - сам удалю.

Выставляйте принудительно 30 дней для очистки для мертвых аккаунтов (корзины, а не файлов), кто забил под завязку диск и не пользуется - ок, пусть чистится таким, это логично. Но активным пользователям зачем так делать?

buchgalter.startap
25 февраля 2016, 22:29
hajtina,
Хотелось бы самому настраивать. Синхронизирую большие файлы между работой и домом, корзина заполняется через неделю, приходится чистить вручную.
Aleksey-2020
11 марта 2016, 10:40
hajtina,
Очень нужно! устал через 3 дня заходить и чистить. Очень нужна настройка. Спасибо!
Денис
5 июня 2017, 11:31
hajtina,
Если я купил место на диске, зачем мне автоматическое удаление из корзины? Это мое место, за которое я плачу деньги. Нужно сделать возможность отключения этой функции. 
iteampro.bac
17 августа 2017, 13:37
hajtina,
Присоединяюсь к просьбам параметризировать регулярность автоматической очистки корзины.
mrb10
14 февраля, 21:52
hajtina,
но воз и ныне там! Настройка очень нужна!
Бартеньев Алексей
28 января 2016, 13:00

Отлично! 

VLEKᴬʳᵗꜟˢᵗ
28 января 2016, 13:00

Добрый день.

У меня предложение. Делать скромный подарок держателям диска в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Скажем. 3 или 1 гиг. Если заинтриговала идея то мне за идею и сегодняшний др жду прибавки. ))))

o_Oоткрытка: торт ввиде лет.тарелки можно с отрезанным куском. наверху свечка. Мол кусочек торта от яндекса. С др. 

super.mahatma
28 января 2016, 13:00

Ага , подарок ! тут вроде чего то подарили  , пару гигабайт, а тут же у подарка истекает срок оказывается

Так не дарят !

anuaegro
28 января 2016, 13:00

Вот это плохая идея ребята.

Victoria
28 января 2016, 13:00

Не могли бы Вы рассказать, почему?

OlegNuts
28 января 2016, 13:00

потому, что если Вы заботитесь о клиентах, то Вы должны очищать корзину либо как в винде, при недостатке места, либо по времени, установленом пользователем.А если заботитесь о себе, то идея вполне отличная

Victoria
28 января 2016, 13:00

Олег, мы думаем над дальнейшим усовершенствованием автоочистки. Спасибо за идеи!

OlegNuts
28 января 2016, 13:00

Вот и хорошо :) А так же рассмотрите опцию вообще отказаться от использования корзины

Bakli
28 января 2016, 13:00

Лучше рассмотреть опцию для версий файлов в корзине.

iteampro.bac
17 августа 2017, 13:39
Victoria,
Присоединяюсь к просьбе OlegNuts. Очень важная функция.
butzmann
24 октября 2018, 05:40
Victoria,
что вы придумали по поводу "мы думаем над дальнейшим усовершенствованием автоочистки"?

Здравствуйте.
lyubaglaz
28 января 2016, 13:00

Эта опция должна быть опциональной, пользователь сам должен решать "Включить автоматическую очистку Корзины" или нет. Если я заплатил за дополнительное место (на этом аккаунте у меня бесплатных 200ГБ, но есть и 2 платных), то почему я должен очищать Корзину? У меня есть место и я его вправе использовать так, как я хочу.

 

Более того, я вообще не понимаю почему вы пришли к такому решению. Ведь сейчас файлы в Корзине включены в квоту (т.е. нельзя "нахитрить" себе дополнительное место путём скидывания файлов туда). Тогда зачем Вы их удаляете? Пусть заниают квоту, а если квоты пользователю не хватает — кидайте ему уведомление, мол у вас закончилась квота, но в вашей Корзине содержится N файлов, которые вы можете удалить для освобождения места.

 

Не хочется никого обижать, но как написали ниже, это действительно больше похоже на заботу себя родимых, чтобы освободить лишние ГБ, которые потом можно пустить в продажу (понизить тарифы, например).

 

Введение настраиваемой опции "Включить автоматическую очистку" было бы идеальным решением для всех, я считаю.

Ярослав Сластенов
28 января 2016, 13:00

Согласен. Был случай, что нужен был документ через пол года. Повезло, что в корзине яндекса валялся

PletnevSV
28 января 2016, 13:00

Хочется увидеть в корзине сортировку по дате удаления.

Victoria
28 января 2016, 13:00

Спасибо за идею! Мы обязательно подумаем над этим.

Bakli
28 января 2016, 13:00

Хватит уже думать годами. Реализуйте. Ощущение, что ничего не реализуете из пожеланий, а только бесполезный функционал, который непонятно для кого нужен. Или вы как политики - создаете видимость работы генерируемыми предложениями для начальства?

Victoria
28 января 2016, 13:00

К нам поступают сотни пожеланий в месяц, реализовать их все сразу просто невозможно. Но мы все учитываем и ориентируемся на мнение пользователей. Автоочистка — как раз одно из пожеланий.

Bakli
28 января 2016, 13:00

Ага, видно из комментариев, как людям это нужно.

Давайте сделаем по-честному: вы прямо в интерфейсе диска сообщаете людям, что идет голосование, за это дается гигабайт бесплатно. И пусть люди голосуют (а после результаты видны будут всем). Посмотрим насколько реальна статистика.

Только варианты сделаем нормальные (у вас наверное "одно из пожеланий" было примерно такое: кто-то сказал, что неплохого бы добавить опционально и после кто-то подхватил, что вполне нормально...). Не просто: нужна автоочистка: да/нет, а именно реальное положение дел:

-нужна любая

-нужна с настройками

-не нужна

-яндекс достали по ушам ездить, политиков хватает с их китайской кухней.

Алексей
28 января 2016, 13:00

Пожалуй это первая плохая идея от разработчиков, надеюсь, что последняя.

Оставьте все-таки выбор пользователю.

zherebtsovsv
28 января 2016, 13:00

Плохая идея за пользователя решать очишять корзину или нет.

 

Пару идей:

1. При очистки корзины удалять файлы из самой корзины в Windows.

2. При установки программы сделать опцию настройки синхронизации папок.

eandreeva87
28 января 2016, 13:00

Очень, очень плохая идея.

Почему не сделать автоочистку корзины опциональной? Я не понимаю: если у меня оплачено дополнительное пространство на диске, я не превышаю установленный лимит, не забываю чистить корзину тогда, когда мне нужно, и использую ее как обычную папку для хранения файлов, потому что мне так удобно, почему вы считаете возможным делать там что-то автоматически? И решать за меня, как именно пользоваться теми гигабайтами, за которые я плачу?

Для меня это принципиальный вопрос, потому что в корзине сейчас порядка тысячи файлов. Если я их просто восстановлю, это значит, что все папки, в которых наведен идеальный порядок, опять вернутся к тому состоянию, которое было в них до уборки. В то же время окончательно удалять эти файлы я пока не считаю необходимым. Помимо этой проблемы, в будущем возникнет другая: мне придется создать отдельную папку для таких "временных" файлов и вместо удаления их одним нажатием Delete каждый раз вырезать и вставлять в эту папку, что ни разу не экономит время, особенно если учесть, что удаляются файлы не только из проводника, но и из других программ. Плюс я никаким образом не смогу отследить их изначальное расположение.

В общем, вы сильно усложните жизнь как минимум одному до сих пор вполне довольному пользователю, если действительно сделаете автоочистку повсеместной и не предоставите пользователям возможность выбора.

y2dimon
28 января 2016, 13:00

Автоматическая очистка поможет вам потерять ваши файлы !

На днях была ситуация - повредились файлы на диске, Яндекс.диск решил что я их удалил и поместил в корзину.

Хорошо, что я заметил это, а если бы нет...

Ужасная новость.

(-1)

ewer43534
28 января 2016, 13:00

Идея хорошая, но было бы ещё лучше сделать это опционально. Как уже говорилось выше, что-бы можно было настроить время очистки и с возможностью вообще отключить карзину. А также, если уж время хранения файлов в карзине органичено, то было бы логично, что-бы файлы находящиеся в карзине не занимали пространство диска. Вот тогда, все на этой странице будут довольны.

dmitrybelonosov
28 января 2016, 13:00

Полностью согласен. Спасибо яндексу за его сервисы, кастомизацию и прочее, но на мой взгляд, обсуждаемая здесь идея "опциональной" очистки корзины является абсолютно очевидным вариантом решения данной затеи. У меня, к примеру 100 гб, но я их забиваю за пару дней (большой объём прокачиваю ежедневно), что-то оказывается в корзине в процессе работы. Итог: вылезает сообщение "у вас закончилось место за яндекс диске..."Мне хочется просто поставить условие: очистка корзины в 22.00 каждого дня и всё, либо вообще отказаться от неё, беря на себя всю ответственность. А так как дурак чищу бегаю её..У меня и 30 дней-то не набегает, 1-2 дня максимум. А так спасибо за ваш сервис и за развитие!

zavodmst
28 января 2016, 13:00

Вообще, корзина на Я.Д. - это большое препятствие на пути системного администратора, который хочет автоматизировать процесс резервного копирования на Яндекс.Диск.

Казалось бы, что там автоматизировать ? Сделал простенькой скриптик, типа "del старый файл, copy новый файл", и всё!

А вот нетушки - в скором времени корзина переполнит лимит диска и вся автоматизация застопорится.

В общем, уважаемые разработчики Яндекс.Диска, сделайте пожалуйста возможность настройки корзины:

1. Использовать ли её вообще при удалении файлов или нет;

2. Включать автоматическую очистку или нет;

3. Период, а еще лучше - расписание автоочистки.

 

 

 

 

 

 

volcbyd
28 января 2016, 13:00

Полностью поддерживаю!!! Нужна настройка, чтобы файлы даже не попадали в корзину!

remobiru
15 апреля 2016, 09:33
zavodmst,
Поддерживаю
topolek.engels
7 июля 2016, 11:13
zavodmst,
 + 1000 "поддерживаю"
a.savitar
29 ноября 2016, 14:25
zavodmst,
Поддерживаю!!!
kashapov.i.m
6 апреля 2017, 13:07
zavodmst,
+ 1. Мне корзина только мешает. Вообще создается впечатление что корзина служит неким барьером для полноценного использования сервиса, позволяя экономить ресурсы хранилища. Иначе эту элементарную опцию давно бы реализовали.
ZorandeR81
18 июля 2018, 09:33
zavodmst,
+1000!
a1304x
25 февраля 2016, 23:50
Как удалять минуя?
a.savitar
29 ноября 2016, 14:24
Сделайте пожалуйста настройки для пользователя по периодичности очистки корзины на ЯДиске. Мне, например, приходится руками чистить её от переполнения раз в 3 дня, а не раз в 30 дней. Настраиваемый автомат решил бы много проблем. Может кому-то и не надо её чистить вовсе.
Tatjana Braziene
30 ноября 2016, 02:10
МНЕ НЕ НУЖНА ПРОГРАММА яндекс ,хочу от неё избавиться автоманически ..но увы вы не даёте таких услуг и в корзину с мусара не могу бросить ,почему ...................что за ерунда ,всё можно выкинуть ,но невожможно эту чртову программу ...
anarchist12
9 декабря 2016, 16:53
только у дропбокс корзина не входит в оплачиваемый объём


а у яндекс и гугл входит - это вынуждает покупать больший объём
и да чтобы мы не пользовались бэк апом на диске...
forzelenoe
28 февраля 2017, 09:06
Это дурдом. Использую диск для архивации важных данных, файлы постоянно перезаписываются и попадают корзину. Приходится постоянно ее чистить. Я блин покупал место для автоматизации процессов, чтобы не беспокоится ни о чем, а приходится беспокоиться об очистке корзины. Что за дурдом? дайте возможность ее либо отключить либо настроить период автоочистки. Вам об этом уже больше года пишут а воз и ныне там.
Slava
26 июня 2017, 16:29
Очень хорошо что появилась авто очистка, но срок хранения должн определять пользователь. Или если на диске заканчивается место очищать самые старые файлы.
Использую хранилище для автоматических бэкапов, переодически приходится заходить очишать. Объем корзины, когда звбываю очистить, доходит до 300гб.

vitlev73
21 июля 2017, 07:31
Ну, судя датам начала переписки, уважаемому Яндексу абсолютно плевать на мнение своих пользователей. Уже свыше 2 лет пользователи возмущаются и просят сделать удаление из корзины настраиваемым, но "воз и нынче там". Меня уже тоже достало чистить корзину вручную каждый раз как диск переполняется. Я согласен даже отказаться от корзины, но... как я уже сказал, видимо разработчикам мнения и пожелания пользователей не интересны, что безусловно расстраивает. Как вариант... дайте доступ к корзине как к обычной папке из Windows, тогда хотя бы можно было настроить автоочистку через скрипт. Такой вариант, я думаю, успокоил и удовлетворил бы многих пользователей.
d-berdnikov
6 сентября 2017, 21:22
Очень хочется галку "не использовать корзину", или возможность настроить время хранения - 0 дней. (Вообщем если я удаляю файлы, то хочу их удалять навсегда.)
super.1c2018
13 сентября 2017, 16:36
Кто нибудь знает как отключить корзину? Что бы файлы сразу удалялись.
roman-wb
14 ноября 2017, 21:24
Перешел на диск с дропбокса, все отлично, но авто-очистка через 30 дней - неудобна. 


У меня каждый день идет ротации файлов (свежие приходят, старые удаляются).


Вижу смысл сделать две опции:
- не использовать корзину / удалять по заданному времени (в днях)
- очищать, когда место заканчивается
RKudrina
22 ноября 2017, 20:23
не могу удалить файлы из корзины на всегда. Пишет "Невозможно выполнить операцию. Файл доступен только для просмотра и скачивания". как быть?
xwzbox
20 января 2018, 20:19
Спасибо за работу
Корзина вполне себе нужна
Желание расширить настройки по корзине
- не использовать
-  процент от пространства
- очищать через дней (каждый четверг)
- выбрать все файлы (касается всех папок)
nikoz@kvadrat2.com
1 февраля 2018, 09:16
а чаще можно настроить?

iteampro.bac
19 марта 2018, 22:13
Кому не хватает автоматической очистки корзины воспользуйтесь решением http://www.qwased.xyz/2016/03/soft-yadisk-cmd.html проверил на себе. работает
tchernysheff
24 мая 2018, 16:46
А можно вообще отключить корзину? Чтобы удаление было напрямую.
ip.dolgov
23 октября 2018, 11:43
Товарищи, кому не нравятся настройки яндекс корзины, можно все настроить своими ручками https://tech.yandex.ru/disk/api/reference/trash-delete-docpage/
 и даж не понятно изза чего весь сырбор))
Обновлено 23 октября 2018, 11:43
epenezhka
24 ноября 2018, 12:35
очистить карзину
ahmadievrashid
7 января, 13:22
возможно ли автоочистку корзины настроить на 7 дней ?
sergiks0
12 августа, 14:10
сделайте, пожалуйста, настройку удаления файлов из корзины в разрезе дней
akim86ru
20 августа, 12:18
Супер! с 2015 не делают нужную всем функцию - полное удаление или очистка по датам юзверя ,а не раз в месяц.. ну да! Зато корзина раздувает диск,и надо покупать доп пространство... всё как бы экономически целесообразно,но как-то противно осознавать что тут нас "слегка" подталкивают в на подписку... Да-да..БЕСПЛАТНОЕ облако...сидим и терпим,либо платим... но с 2015......почти 5 лет фу такими быть =( 