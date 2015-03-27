Автоматическая очистка Корзины

С 6 мая мы запускаем автоматическую очистку Корзины на Яндекс.Диске.

Корзина — это особая папка на Диске. В неё попадают все файлы, которые удаляет пользователь — в том числе из приложения Диск на компьютере или телефоне. Как и любые другие данные, файлы в Корзине занимают место, но многие забывают её очищать. Из-за этого им перестаёт хватать облачного пространства.

Автоматическая очистка поможет решить проблему и сэкономит место для новых файлов. Теперь после удаления в Корзину любой файл будет храниться на Диске только 30 дней. Старые файлы, которые уже лежат в Корзине, будут окончательно удалены 6 мая.