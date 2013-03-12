Фотогалерея в облаке
12 марта 2013, 14:28
У каждого из нас много фотоснимков, которые хочется показать друзьям, родственникам или коллегам по работе. Часто в самый нужный момент оказывается, что отпускные фотографии удалены из телефона, флеш-карта осталась дома, а свежие снимки по ошибке сохранены на домашний, а не на рабочий компьютер…
Если вы храните фотоархив на Диске, эти сложности вам не знакомы. А благодаря новому режиму просмотра вы сможете показать фотоальбом из поездки или с вечеринки на любом компьютере, подключённом к интернету. Скорость загрузки изображений максимально оптимизирована, поэтому вам не придётся долго ждать, листая многомегабайтные файлы.
Режим фотопросмотра включается при открытии любого изображения на вашем Диске. В процессе просмотра можно делиться лучшими снимками с друзьями или удалять те, которые не хотите хранить на Диске.
Кстати, управлять новым режимом можно прямо с клавиатуры — стрелочки позволяют листать изображения, а клавиша "Esc" возвращает к списку файлов в папке.
Сохраняйте впечатления на Диск и делитесь ими с друзьями!