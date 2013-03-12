Блог Диска

Блог Диска

Фотогалерея в облаке

Как вы думаете, какие файлы чаще всего загружают на Яндекс.Диск? Правильно, фотографии. Для фотографов и просто любителей смешных картинок мы сделали в веб-версии Диска удобный полноэкранный режим просмотра изображений.

У каждого из нас много фотоснимков, которые хочется показать друзьям, родственникам или коллегам по работе. Часто в самый нужный момент оказывается, что отпускные фотографии удалены из телефона, флеш-карта осталась дома, а свежие снимки по ошибке сохранены на домашний, а не на рабочий компьютер…

Если вы храните фотоархив на Диске, эти сложности вам не знакомы. А благодаря новому режиму просмотра вы сможете показать  фотоальбом из поездки или с вечеринки на любом компьютере, подключённом к интернету. Скорость загрузки изображений максимально оптимизирована, поэтому вам не придётся долго ждать, листая многомегабайтные файлы.

 Фотогалерея на Яндекс.Диске

Режим фотопросмотра включается при открытии любого изображения на вашем Диске. В процессе просмотра можно делиться лучшими снимками с друзьями или удалять те, которые не хотите хранить на Диске.

Фотогалерея на Яндекс.Диске

Кстати, управлять новым режимом можно прямо с клавиатуры — стрелочки позволяют листать изображения, а клавиша "Esc" возвращает к списку файлов в папке.

Сохраняйте впечатления на Диск и делитесь ими с друзьями!
42 комментария
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graff25
28 января 2016, 13:07
Как вы думаете, какие файлы чаще всего загружают на Яндекс.Диск? Правильно, фотографии

Я понимаю что статистика у Вас в руках. Но это какоето дурацкое применение. Фотки хранят в безразмерных и прекрасных яндекс.фотках. Сам загружал туда пару фоток, для переброса с мобилы на комп (в тот момент этот способ оказался самым быстрым)

Вопрос отсюда: а не прикроете ли вы "фотки", переместив их в диск, как сделали это недавно с хранением файлов на народе?

anyksenya
28 января 2016, 13:07
У нас нет планов закрывать Яндекс.Фотки. А в Диске мы стараемся делать удобнее работу с разными типами файлов.
graff25
28 января 2016, 13:07

Я не спорю - удобней. Просто боязно за сервис в котором у меня практически вся домашняя цифровая фотоистория - почти 3 тысячи фоток. Некоторых нет на винте уже.

CMS.Goldserfer
28 января 2016, 13:07

Всего лишь навсего закрыли я.ру). Создать можно все .

euvin
28 января 2016, 13:07

Случайно переключился на татарский язык в Диске, и перевод там сейчас довольно лоскутный. Что-то переведено, что-то совсем рядом — нет. Всплывающие подсказки встречаются русские. Когда планируете освежить перевод?

Стас Стойчев
28 января 2016, 13:07

как только второй Батый придёт....:-) На Яху с татарским полный порядок...

mr.andr
28 января 2016, 13:07

Без интеграции с Фотками - нафиг не нужно.

Sergey
28 января 2016, 13:07

Согласен

Максим Козуб
28 января 2016, 13:07

Думаю, в итоге Яндекс придёт с Диском и Фотками к чему-то похожему на то, что в Google сделали с Google Drive, Google+ Photos (а Picasa Web Albums.там явно ведут на заклание :)).

reg-foto
28 января 2016, 13:07

Сделайте пожалуйста возможность просмотра галлереи по ссылке! Совершенно нет никакой возможности шарить папки с картинками для показа другим без копирования к ним на диск всей этой папки! Зачем нужна вся эта красота если на нее пялиться могу только Я? Только я непосредственно могу показывать свои фотки, залогинившись в свой ЯД! Ну фигня полная! СкайДрайв и Дропбокс давно реализовали возможность шарить папки с картинками (и не только) с красивой галлереей! 
Короче замечательно бесполезную функцию вы сделали ребята! Красивая галлерея, которую никому не покажешь! 

anyksenya
28 января 2016, 13:07
Спасибо за пожелание, мы оббязательно подумаем о такой возможности. А уже сейчас вы можете использовать для этой цели альбомы на Яндекс.Фотках.
Роман К.
28 января 2016, 13:07

(+1)00

Илья
28 января 2016, 13:07

сделайте возможной установку в указанную папку,а не автоматически на С.и проигрывание видео-дать людям ссылку и пусть смотрять.возможность ска чать целиком папку, а не файл и скачать выбранные файлы из разных папок.а просмотр фото классный

apollo2k4
28 января 2016, 13:07
Сделайте в клиенте Яндекс.Диска приблуду для снятия скриншотов с автозагрузкой и копированием URL в буфер обмена (ну или уломайте кого-то из существующих игроков – Skitch например :-D)
kuzvac
28 января 2016, 13:07
Так есть же lightshot. Он прекрасно с этими задачами. Правда изображение сохраняет не на я.д.
apollo2k4
28 января 2016, 13:07
Спасибо. Не совсем то, что хотелось бы, но попробую попользоваться.
anyksenya
28 января 2016, 13:07
Skitch уже куплен Evernote :) А за пожелание спасибо! Посмотрим и подумаем, что можно сделать.
apollo2k4
28 января 2016, 13:07
Ну так я с намеком и говорил – может они согласятся, а то их там просят вернуть загрузку на skitch.com
Bakli
28 января 2016, 13:07

Уже предлагали. Сказали подумают. Долго думали, поэтому пришел в более простому и мощному решению - SnagIt + плагин для screencast или flicker. Выбраны эти два сервиса были из-за возможности моментального прямого копирования ссылки на фотку без всяких страниц сервисов, и тем более без всякой рекламы.

До этого пользовался Флумби. Забил после того как он оброс кучей рекламы.

 Так же есть Тикноскриншотер, Клиптунет, Джокси. Все они без рекламы и бесплатны.

 

 

pashka46
28 января 2016, 13:07

я фотограф и активно использую Диск - отдаю фото криентам, НО я посылаю их архивом! по одной заколебешься же скачивать

и правильно говорят, для такой красоты есть Фотки, не нужный функционал для Диска

лучше увеличте объем активным пользователям;)

Ираида
28 января 2016, 13:07

Спасибо! Хорошая новость!:-)

svolf
28 января 2016, 13:07

Очень не хватает возможности сделать публичную ссылку на все папку, чтобы можно было послать ссылку кому угодно, а не только друзьям. 

TnavanT
28 января 2016, 13:07

+1

anyksenya
28 января 2016, 13:07
Спасибо за пожелание.
sys
28 января 2016, 13:07

У меня всего 6 Гб на Яндекс-диске, что я туда могу выложить...какие тысячи фото, о чем вы?

S K
28 января 2016, 13:07

"С помощью Яндекс.Диска вы легко найдете любое отправленное или полученное почтовое вложение" - это написано тут disk.yandex.ru

После того, как я посланного вложения не нашел, начал искать подробности. Оказывается это касается только файлов более 30 мег.

Может написать рекламный текст точнее? Или сделать управляемым размер вложений для хранения на яндекс.диске?

anyksenya
28 января 2016, 13:07

Вложения, отправленные по Яндекс.Почте, можно найти в веб-интерфейсе Диска в разделе http://mail.yandex.ru/neo2/?ncrnd=7391#disk/mail/">Почтовые вложения. Файлы, не поместившиеся в первые 30 МБ, найдутся в папке "Загруженные на Диск".

Алексей Иванов
28 января 2016, 13:07

Спасибо за очень удобный функционал.

Козлов Андрей
28 января 2016, 13:07

Да, полезная возможность, когда действительно нужно просмотреть быстро небольшой альбом. То же самое будет очень удобно и для видео, как уже реализовано на дропбоксе, например. И плюс при расшаривании видео можно было бы его сразу просмотреть без скачивания.

Другим полезным расширением этого функционала стало бы расшаривание папок без необходимости делать их общими и, соответственно, дублировать у каждого на диске и занимать ценное место.

В общем, желаю вам удачного и полезного функционала.

Skorpion-555
28 января 2016, 13:07

Пожалуйста добавьте функцию автоматической проверки обновлений Яндекс.Диска + ссылку на пост "что обновилось".

 

Очень важная функция, но к сожалению пока что отсутсвует в программе. 

anyksenya
28 января 2016, 13:07
Яндекс.Диск для компьютера должен сам обновляться автоматически, если эта возможность не выключена в настройках. Про ссылки на посты подумаем. Спасибо за хорошую идею!
shuik
28 января 2016, 13:07

Прикольно, только хотелось бы иметь простой способ выкана на яндекс фоты, чтобы показывать другим, или расшаривание папочек.

Так же что то не понял про мобильность данной красоты!?

yapravoslavnyi
28 января 2016, 13:07

Хорошее обновление интерфейса, удобно, благодарю.

Digital-Cj
28 января 2016, 13:07

Согласен с предыдущими ораторами по поводу информации "что нового" (change log, так сказать).

И ещё. Столкнуля с ситуацией, когда "принёс" в гости к друзьям фотки со своего фотика на ЯД, а не на флешке. Думал "да здравствует будущее!", ан нет. Скачать даже пятьдесят фоток оказалось проблематичным (по одной). Скачать папку целиком тоже нельзя. А мы всегда обмениваемся фотками. Подумайте над этим тоже плз ;)

С ув. Смайлов Антон.

 

 

 

 

Валерий
28 января 2016, 13:07

Разработчикам - сделайте переворот фото плиз... А то это портит весь кайф от галереи.

v-rumyanzeva
28 января 2016, 13:07

Замечательно, конечно, что теперь существует подобный режим просмотра, если бы не одно "но": в результате этих прекрасных нововведений просмотреть картинку в натуральную величину прямо в браузере больше не представляется возможным. Это ОЧЕНЬ неудобно! Я, например, помимо собственно картинок, храню много скринов с текстами и хотела бы иметь возможность при необходимости их читать. Не говоря уже о том, что и фотографии хотелось бы видеть в нормальном размере, а не адаптированных к размеру экрана. Верните, пожалуйста, возможность открывать каждое фото в отдельной вкладке с масштабированием.

anele83
28 января 2016, 13:07

Сделайте пожалуйста, переворот фото!

whichwasher2011
28 января 2016, 13:07

Хоть бы и видеоплеер не помешал!

Valentina.Radygnay
28 января 2016, 13:07

Спасибо! Кажется нужно уже воспользоваться!:-)

Алексей Шаповалов (Стерх)
28 января 2016, 13:07
Я ру закрывается. А что вы можете сказать о яндекс-фотках? Постигнет ли и их та же участь? Очень жаль, что закрывается самое лучшее и удобное...
osipovchanin
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