Делитесь документами и читайте DJVu

Сегодня мы улучшили просмотр документов, добавив возможность поделиться документом буквально в пару кликов независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно, просматривая файл, кликнуть на кнопку "Поделиться" и выбрать способ отправки — письмом по почте, отправить в социальные сети или просто скопировать ссылку.
Кроме этого, теперь в Диске открываются книги и журналы в формате DjVu. Напомним, что просматривать без скачивания можно документы в форматах pdf, doc, xls, ppt и их аналоги, а также книги в epub и fb2.