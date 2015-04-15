Блог Диска

Блог Диска

Делитесь документами и читайте DJVu

Как известно, те, кто пользуются одновременно Яндекс.Диском и Яндекс.Почтой, могут просматривать документы прямо в браузере, не скачивая их. Кроме того, документ, открытый из Почты, легко можно сохранить в нужную папку Диска, а в Почте в качестве вложения выбрать файл из Диска. Последнее особенно удобно делать в мобильной веб-версии и в новых мобильных приложениях Яндекс.Почты для iPhone и Android, даже если мобильного Диска у вас по какой-то причине еще нет.

Сегодня мы улучшили просмотр документов, добавив возможность поделиться документом буквально в пару кликов независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно, просматривая файл, кликнуть на кнопку "Поделиться" и выбрать способ отправки — письмом по почте, отправить в социальные сети или просто скопировать ссылку.


Кроме этого, теперь в Диске открываются книги и журналы в формате DjVu. Напомним, что просматривать без скачивания можно документы в форматах pdf, doc, xls, ppt и их аналоги, а также книги в epub и fb2.
23 комментария
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Марк
28 января 2016, 13:00

да е мое,вам кричать?.нам нужна возможность РЕДАКТИРОВАТЬ СВОИ ДОКУМЕНТЫ В ДИСКЕ.это так трудно технически?

zplinter
28 января 2016, 13:00

(+1) полностью поддерживаю

Victoria
28 января 2016, 13:00

Марк, мы понимаем, что редактор документов очень нужен. Вы правы, с технической стороны это не так просто, как кажется. Мы уже работаем над этим вопросом и обдумываем различные варианты.

apollo2k4
28 января 2016, 13:00
Редактировать – это не такая сложная проблема, сохранять чтобы потом на разъезжалось форматирование – это куда большая проблема.
thebestzorro
28 января 2016, 13:00

Отлинчая новость! Большое спасибо!

zplinter
28 января 2016, 13:00

Пора бы уже сделать что-то на подобии google.docs. Уж оочень не хватает на Яндексе такого сервиса :) Жду не дождусь когда уже появится.

Balanar0011
28 января 2016, 13:00

Это что то новое читать DJVu прямо в браузере, спасибо. Святой Дух

Марк
28 января 2016, 13:00

"Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу" верните нам Диск,там же документы и все важное,еще один повод задуаться о том нужно ли пользоваться виртуальными флешками,так вот сервер реанимируют,а вся инфа тю тю

Victoria
28 января 2016, 13:00

У нас наблюдались небольшие неполадки на серверах, нормальная работа Диска была восстановлена почти сразу же. Проверьте, пожалуйста.

Марк
28 января 2016, 13:00

работает,а у знакомого,из Сибири ,стал работать со сбоями).это вы так закладки выпилили ?

Марк
28 января 2016, 13:00

Да,наш любимый и щедрый Яндекс диск и мы поздравляем вас с праздником Победы 9 мая.спасибо что не забываете о  нас

Victoria
28 января 2016, 13:00

Спасибо! И мы Вас поздравляем с праздником :)

Марк
28 января 2016, 13:00

это было несколько с сарказмом,если что).

olga@pol13.com
28 января 2016, 13:00

Сегодня зарегистрировался пользователь - у него такая же проблема, "сервер не доступен". Причем, сам диск работает (я со своей учетки смотрю, у меня пашет).

Артем Федотов
28 января 2016, 13:00
У меня у одного сегодня Я.Диск отказался работать и ушел в вечную "Обработку данных"?!
Марк
28 января 2016, 13:00

стабильно работает.удручает молчание разработчиков и отсутствие новых плюшек.похоже проект забросили

Олег
14 февраля 2016, 18:03
Люблю яндекс, диск, почту, но "Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу" настораживает...
nata.sharowa2017
15 февраля 2016, 16:06
Олег,
Аналогично, вчера закачал большое кол-во фотографий при просмотре фото показывает пару десятков потом падает с ошибкой "Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу" при обновлении выкидывает на те фото которые уже видел и потом с снова падает.
nata.sharowa2017
15 февраля 2016, 16:07
Олег,
Аналогично, вчера закачал большое кол-во фотографий при просмотре фото показывает пару десятков потом падает с ошибкой "Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу" при обновлении выкидывает на те фото которые уже видел и потом с снова падает.
cohcova.7
5 апреля 2017, 05:57
"Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу" Что делать?!!! Немогу зайти и всё!
Wattego
2 июня 2018, 10:46
третий день не могу попасть в раздел "фото" пишет:"Сервер временно недоступен, попробуйте обновить страницу". что делать? кто знает?
izumsvadba2015
10 июля 2018, 18:01
Wattego,
 та же проблема(
ekaterina.zherebnyuk
сегодня, 09:39
Сервис временно не доступен, попробуйте обновить, почему так?