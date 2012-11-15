Яндекс.Диск — полетели!
15 ноября 2012, 17:42
Меняются носители информации, меняются средства связи: открытки и письма в доэлектронном, бумажном виде мы сегодня если и отправляем, то лишь из дальних поездок. А приходящие в гости друзья уже не приносят с собой диски и флешки со «сборником свежих фотографий».
Давно ушли в прошлое дискеты, вот-вот прошлым станут компакт-диски, а за ними уйдут и флешки.
Яндекс поможет окончательно расстаться со всеми этими устройствами и шагнуть в будущее. Сегодня среди наших сервисов появилось новое имя — Яндекс.Диск.
Этот сервис создан для того, чтобы вы объединили медиатеку, документы и фотографии на ваших устройствах (телефонах и компьютерах, дома и на работе), надежно их хранили и легко делились с близкими, коллегами или друзьями.
Яндекс.Диск — это надежно защищенная «папка» в интернете, доступ к которой есть только у вас. Файлы, сложенные в эту папку, благополучно переживут потерю или поломку компьютера. Вы получите доступ к важным документам, загруженным в Диск (например, к копии загранпаспорта), из любой точки мира, где есть интернет.
Файлы меняются сразу на всех устройствах, поэтому вы можете начать работу над отчетом в офисе, затем положить его в Диск и продолжить работу по пути домой, с телефона и, если останутся силы и желание, закончить отчет за ужином, на домашнем компьютере. А на следующее утро, уже в офисе, зайти в Яндекс.Диск и распечатать готовый отчет.
Яндекс.Диск — бесплатный сервис. Вы получите:
• До 10 гигабайт дискового пространства;
• доступ к веб-версии Диска (вкладка «Файлы» в Яндекс.Почте);
• программу Яндекс.Диск для Windows или MacOS;
• Диск, встроенный в мобильное приложение Яндекс.Почта для телефонов на базе iOS и Android;
• возможность применять Диск в разработке своих и использовании сторонних приложений и программ, предусматривающих наличие протокола WebDAV.
Первое время Яндекс.Диск будет работать только по приглашениям. Чтобы попасть на борт, оставьте заявку.