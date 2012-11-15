Блог Диска

Блог Диска

Яндекс.Диск — полетели!

Как вы наверняка замечаете, жизнь все больше и больше ускоряется; с каждым годом увеличивается потребность в еще более простой и еще более быстрой передаче данных как от человека к человеку, так и от устройства к устройству.

Меняются носители информации, меняются средства связи: открытки и письма в доэлектронном, бумажном виде мы сегодня если и отправляем, то лишь из дальних поездок. А приходящие в гости друзья уже не приносят с собой  диски и флешки со «сборником свежих фотографий».

Давно ушли в прошлое дискеты, вот-вот прошлым станут компакт-диски, а за ними уйдут и флешки.

Яндекс поможет окончательно расстаться со всеми этими устройствами и шагнуть в будущее. Сегодня среди наших сервисов появилось новое имя — Яндекс.Диск.

Этот сервис создан для того, чтобы вы объединили медиатеку, документы и фотографии на ваших устройствах (телефонах и компьютерах, дома и на работе), надежно их хранили и легко делились с близкими, коллегами или друзьями.

Яндекс.Диск — это надежно защищенная «папка» в интернете, доступ к которой есть только у вас. Файлы, сложенные в эту папку, благополучно переживут потерю или поломку компьютера. Вы получите доступ к важным документам, загруженным в Диск (например, к копии загранпаспорта), из любой точки мира, где есть интернет.

Файлы меняются сразу на всех устройствах, поэтому вы можете начать работу над отчетом в офисе, затем положить его в Диск и продолжить работу по пути домой, с телефона и, если останутся силы и желание, закончить отчет за ужином, на домашнем компьютере. А на следующее утро, уже в офисе, зайти в Яндекс.Диск и распечатать готовый отчет.



Яндекс.Диск — бесплатный сервис. Вы получите:

•    До 10 гигабайт дискового пространства;
•    доступ к веб-версии Диска (вкладка «Файлы» в Яндекс.Почте);
•    программу Яндекс.Диск для Windows или MacOS;
•    Диск, встроенный в мобильное приложение Яндекс.Почта для телефонов на базе iOS и Android;
•    возможность применять Диск в разработке своих и использовании сторонних приложений и программ, предусматривающих наличие протокола WebDAV.

Первое время Яндекс.Диск будет работать только по приглашениям. Чтобы попасть на борт, оставьте заявку.
6 комментариев
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PeterMark2007
28 января 2016, 13:08

Здравствуйте уважаемые разработчики)

Вопрос будет ли перенос клиента и под Linux ?

 

Nemets39
28 января 2016, 13:08

Уже есть)

ntrofimova2014
8 марта 2016, 17:40
У меня на почте было - отправить в виде открытки, прикрепляла текст.Сейчас этого нет. Как это вернуть?
ognivom
18 января 2017, 11:14
Добрый день!


Загружаем файлы через webDav на Яндекс.Диск .
Используем для этого консольный curl в Ubuntu 
curl --user $webdav_user:$webdav_pass -I -s -L -T "$filepath" "$dstdir_webdav$daily"



Размер файла ~ 5.5 Gb и периодически при загрузке файла получаем 500 (или 501) ошибку от сервера webdav.yandex.ru . т.е. ответ 500 приходит не каждый раз, иногда приходит 201.


С чем может быть связана данная проблема?
ekalee
18 декабря 2018, 17:38
Да..., "полетели"!
Уже почти две недели, как скорость обращений к Яндекс Диску по WEBDAV упала в РАЗЫ (раз в 10)! И это со временем не проходит. Одновременно с падением скорости Яндексом была анонсирована какая-то штука типа как у mail.ru - https://mcs.mail.ru - пока бесплатно для попробовать. В тот же день, как я получил по E-mail от Яндекса про эту штуку, скорость резко и упала. А у меня терабайт проплачен для синхронизации. Теперь вместо 10-15 минут "осмотра" синхронизируемого диска уходит минимум рабочий день, и без всякой гарантии, что сервер Яндекса не нагородит ошибок, типа не могу найти файл. И когда это всё кончится? Может уйти с этого терабайта на Office 365? Там хоть и дороже подписка в год, зато не 1, а целых 5 ТБ диска, да плюс Office.  
perelserg
13 августа, 11:14
Использую ядиск через webdav, т.е. ядиску сопоставляется логический диск, например X:
Все хорошо работает. Но вот мне нужно один и тот же немаленький файл скопировать в несколько папок ядиска.
Команда copy каждый раз копирует новую копию, тратится время. Web-версия делает это элегантно, данные не копируются каждый раз.
А как мне это сделать командами bat-файла ? 