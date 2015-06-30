Блог Диска

Блог Диска

Всё по полочкам

В современной жизни мы чаще всего храним фото в цифровом виде. Обычно просто переносим их в облако или на компьютер — и на этом всё. Иногда появляется мысль разобрать фотографии, да руки не доходят. А потом уж и не вспомнить, когда и где фотографировал. На Яндекс.Диске такой проблемы больше нет. Сервис теперь сам раскладывает всё по полочкам и помогает составлять фотоальбомы.

В Диске появился раздел «Все фото», где снимки и видео сгруппированы не просто по датам, а по отдельным событиям — часто с названием места съемки. Так, снимки рассвета в Шарм-эль-Шейхе будут лежать отдельно от фотографий вечеринки, куда вы отправились в тот же день. Быстро переместиться к снимкам за нужный месяц и год помогает панель навигации. Хотите найти фотографии пятилетней давности — пожалуйста. Нужны снимки из Амстердама, но вы не помните, когда там были, — тоже не проблема. Вы отыщите фотографии по названию города.



Время и место съемки мы берем из данных снимков. Все фотоаппараты и смартфоны фиксируют время съемки, а некоторые — также долготу и широту. Пользователю географические координаты ни о чем не говорят, а Диск (не без помощи Яндекс.Карт) определяет по ним место съемки. В итоге вы будете точно знать, где у вас на фотографиях Прага, а где — Ческе-Будеёвице. И сможете вспомнить все детали отпуска, пересматривая снимки даже через много лет.

Напомним, что у Диска есть много возможностей для удобного сбора фотоархива в одном месте. Это и автоматическая загрузка фото с помощью приложений для компьютера и мобильного, и выборочная ручная загрузка, а также импорт фотографий из социальных сетей. Из соцсетей вы можете забрать на Диск и те снимки, на которых вас отметили друзья.

Одно дело — организация фотоархива, другое – составленный со вкусом альбом. Это почти произведение искусства. Поэтому для альбомов мы сделали отдельный раздел. Создать альбом очень просто: достаточно отметить нужные фото и видео, нажать на кнопку — и альбом готов. В отличие от папки, у него будет красивая обложка с названием.



Одну и ту же фотографию можно включать в разные альбомы, не дублируя её на сервисе. А сделать снимки более эффектными поможет редактор фотографий. Вы можете скрыть свой альбом от чужих глаз или сделать его публичным, делиться им в соцсетях и наблюдать, сколько же будет просмотров. Мы сами уже составили кучу альбомов — вот, например, с европейским стрит-артом, венецианскими дверями и закатами в Яндексе.

И напоследок о ценах. Для тех, кому нужно очень много места на Диске, Яндекс существенно снизил тарифы на 100 ГБ и 1 ТБ дополнительного пространства. Теперь целый терабайт в облаке обойдется всего в 2000 рублей в год или 200 в месяц, а 100 ГБ — в 800 рублей в год или 80 в месяц. Занимайте столько места, сколько вам нужно, составляйте альбомы и делитесь снимками.
Команда Яндекс.Диска

29 комментариев
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nstepanian
28 января 2016, 12:59

Dropbox, Google Drive? Не, не слышал!

Марк
28 января 2016, 12:59

еще б ваши доблестные работники знали,как принимать оплату с киви. *здравствуйте ,я могу оплатить Диск через киви?да,если это яндекс деньги,или пластиковая карта" идиотизм.

maxxim99
28 января 2016, 12:59

В Киви есть виртуальная карта visa. Оплачивайте ей.

Марк
28 января 2016, 12:59

и обнаружились некоторые левые фотки.это явно не мое)

Shprot
28 января 2016, 12:59

Ну рас так, то попрбую разобрать залежавшиеся фотографии.

trinarr
28 января 2016, 12:59
В разделе Фотокамера у вас одно оформление: данные и элементы управления СПРАВА от списка фото, один тип галочек, к примеру. В разделе же Все фото уже абсолютно другое оформление: элементы управления СЛЕВА от списка, другой тип галочек, другой размер этих самых фото и т.д.
Почему не привести все к единому стилю?
Дима
28 января 2016, 12:59

Спасибо за конструктивную критику. Обязательно все приведем к единому стилю :)

Philip Pena
28 января 2016, 12:59

Позаимствовали у OneDrive идею ;-)

nastybox
28 января 2016, 12:59
А почему фотографии смотрятся хронологически задом-наперед? Или я чего-то не нашел, или это странная фантазия располагать фото от последних к первым. Все-таки альбом должен рассказывать историю.

А еще очень нужна функция подписи. Потому что альбом - это рассказ, история, а не только красивая обложка.

В целом, идея хорошая. Вот только я ожидал именно онлайн-альбом, а не просто чуть улучшенное хранилище файлов.
Дима
28 января 2016, 12:59

Возможно, я вас неверно понял, но в альбомах фотографии идут в порядке добавления. Что первое выбрал, то и отобразилось в начале альбома. Следующие выбранные фотографии будут идти ниже. Думаю, в будущем порядок можно будет менять в самом альбоме.

 

Про подписи резонное замечание, согласен :)

nastybox
28 января 2016, 12:59
Видимо, неверно :)
Фотографии добавлялись в альбом все сразу за один раз. И располагаются от более новых (по дате съемки) к более старым. Т.е. от конца истории к началу. Что не очень логично с точки зрения повествования.
Или для правильного порядка фото надо добавлять по одной?
Дима
28 января 2016, 12:59

А как вы добавляли в альбом фотографии? Раньше из раздела "Все фото" можно было добавлять только по одной :)

Евгений Коршунов
28 января 2016, 12:59

А ещё бы сделать каталогизацию по дате съёмки в папке "Фотокамера". Чтобы при аплоде фото не валились все в кучу, а аккуратненько раскладывались по дате.

Дима
28 января 2016, 12:59

Так ведь это же и сделано в разделе "Все фото" :) 

Евгений Коршунов
28 января 2016, 12:59

Физически на диске, в папке "Фотокамера", файлы лежат все в куче, а хотелось бы по каталогам =)

maxxim99
28 января 2016, 12:59

Хотел докупить маме дополнительное место на Я.Диске, но могу оплатить только себе. Как оплатить для другого пользователя?

sat31
28 января 2016, 12:59

Авторизуйтесь под учетной записью мамы и оплатите место.

 

maxxim99
28 января 2016, 12:59

А если я её пароля не знаю? ;-(

Philip Pena
28 января 2016, 12:59

Мама знает;-)

look4job
28 января 2016, 12:59

При формировании альбома доступны только те фотографии у которых есть EXIF с датой. Те же, которые отсканированы с пленок или вовсе сохранены из Интернета по альбомам рассортированы быть не могут. Как решать этот вопрос?

Дима
28 января 2016, 12:59

В новом релизе в разделе "Файлы" появилась кнопка "Добавить в альбом". Она должна решить вашу задачу :)

look4job
28 января 2016, 12:59

Точно! Решает :) Спасибо!

forile
28 января 2016, 12:59

по адресу ли я?

что хотел предложить:

1. загружаю изображение на янд-диск.

2. делюсь ссылкой на форум.

3. смотрят 200 юзеров

4. а значение — «ссылка просмотрена» — на странице диска, указывает на 3 просмотра

5. то означает, что непрошаренный пипл не жмакает на изображение второй раз. Довольствуется усеченным по краям изображением, то что слева, но не видит полноэкранку.

Он просто об этом не знает.

Да и кликать во второй раз обленившейся планете просто не хочется

6. владелец (я) теряет информативность

7. то же самое с .txt

пипл читает текст в левой колоночке а не кликает второй раз чтоб увидеть текст на полный экран. Это то ничего. Хуже то, что ему не видны следующие страницы — 2/3/4/5 и т.д.

P.S. предложенный вами режим меня устраивает. Сам решаю – полный экран или нет – нужно ли читать далее или нет. Итого, я осведомлен, что/куда. А народу ведь не объяснишь ...

предлагаю оставить действующий режим, но и внедрить то что предложил выше. Лучше упрятать эту новую функцию подальше чтоб люди не путались. Кому нужно он отыщет.

Silence Explorer
28 января 2016, 12:59

Блог Диска, есть проблема с приложением на iPhone. Если сохранить в оффлайн видеофайл, потом при попытке его посмотреть приложение просто напросто вылетает. Такое наблюдается не со всеми файлами. Как я понял, зависит от размера. 100 Мб файл показывает, а вот 700 Мб файл уже вылетает при попытке посмотреть из оффлайна. Наблюдаю на iPhone 5S 32Gb.

Также просьба - было бы замечательно, если бы встроенный плеер стал уметь не уменьшать качество при стриминге, обзавелся способностью переключать аудиодорожки. Ведь многие сторонние плееры умеют по WebDav подключаться к Яндекс.Диску и все это делать (только хваленый AVPlayer не смог подключить, видимо, SSL не поддерживает). Но хочется пользоваться один универсальным клиентом, как для доступа к документам, так и для просмотра видеофайлов.

Спасибо!

orenrait54
28 января 2016, 12:59

Объясните, пожалуйста, что означает 6 Гб за день рождения почтового ящика и 10 Гб за регистрацию Яндекс-диска на картинке "Все мое". Это дополнительный объем для моего Яндекс-диска, почему- же указываете, что у меня заканчивается объем в 3 Гб и выделяетсе сообщение красным цветом. Есть в подарок дополнительный объем или его нету?

Вячеслав Мороз
28 января 2016, 12:59

Мне очень нравится просмотр фоток на Яндекс Фотках - когда левые 2 трети экрана занимает фото, а справа комментарии. Я понимаю, что комментарии для фоток на диске не совсем уместны, но почему мои красивые, большие фотографии показываются в этом маленьком, убогом окошке? Нельзя ли Масштабировать высоту окна так, чтобы фотка использовала максимум площади экрана? А то лежат оригиналы, а размер фотки как в вконтактике. 

shicho.ol
16 апреля 2017, 13:16
Красивая вещь "Альбом" :D
Но вот только есть одно но:
при использовании "Изменить обложку" или "Поставить на обложку"> это нарушает Соотношение Сторон данного рисунка при просмотре!
Посмотрите скриншот ниже, чтобы вам стало яснее:
https://yadi.sk/i/NT9Ei6Md3H2gsQ


Было бы здорово, если этот недостаток исправят!
Sfilippovs
1 февраля 2018, 11:23
 Я постоянно работаю с фотографиями на фндекс диске как с десктопа, так и через мобильное приложение. Ни там, ни там нет возможности включить вид Эскизы для быстрого предпросмотра фото. Сделайте возможным отображение фотографий как в ленте, только в рамках конкретной папки. По тем микроскопическим превьюшкам, что в режиме Файлы отобрать нужные фото не представляется возможным. Спасибо
Vladimir Kukharenko
сегодня, 14:36
Есть неудобство - фото и видео свалены в кучу вместе по датам. Как вывести в просмотр в проводнике только видео. Имею ввиду ПО на Андроиде.