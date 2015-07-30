Блог Диска

Блог Диска

Разбирать фотоархив стало еще проще

Любители фотографии уже оценили новый раздел «Все фото». Мы получили множество отзывов и сделали первые улучшения.



Чтобы вам было проще делиться насыщенными фото-моментами с друзьями, мы добавили возможность выбрать сразу все фото в моменте в один клик. Теперь не придется выбирать файлы по отдельности - рядом с датой есть специальный чекбокс, который позволит выбрать все фото в моменте разом, а потом, при желании, снять выделение с тех, которые не хочется видеть в альбоме.

Помимо этого из раздела Все фото стало проще удалить ненужное . В этом вам поможет значок корзины, который появляется при наведении на изображение или видео в разделе. Один клик по значку и файл отправится в корзину.

Также теперь получатели вашего фото не только смогут сохранить в Диск фото из альбома, но и скачать их к себе на компьютер. Продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе с Диском и фотографиями с вашими друзьями!

Команда Яндекс.Диска.
40 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
duaryan
28 января 2016, 12:59

Добавьте пож. синхронизацию отредактированных фоток с айфона. С родным iCloud синхронизируется нормально, а вот после синхронизации фотки с диском, и последующим редактированием, измненная фотка не синхронизируется. 

Никита
28 января 2016, 12:59

Добрый день. Расскажите, пожалуйста, более подробно. Правильно ли я понял, что после редактирования фотографии средствами ios, она не загружается на Диск? 

duaryan
28 января 2016, 12:59

Да, совершенно верно. 

Как сейчас (синхронизация фото с Медиатека iCloud):

- Делаю фотографию

- Она сохраняется локально на iPhone и выгружается в iCloud (я это вижу на своем настольном Mac)

- Редактирую эту фотку в родном приложении Фото на iPhone (изменяю цвет, контрастность и т.д.); через некоторое время отредактированная фотка появляется в iCloud (вместо оригинальной)

Немного покопавшись, понял, что редактирование оригинального фото на iPhone происходит добавлением нового XML-файла с расширением AAE, где отображены все изменения с фоткой. На настольном Мак фотка (jpg) уже в отредактированном виде.

Чтобы отказаться от iCloud и перейти полностью на Диск, сделайте пож. чтобы при повторной синхронизации с Диском, отредактированная фотка заменяла оригинальную.

Это удобно, когда пользуешся айфоном вместо фотоаппарата, нащелкал фоток, забекапил в Диске, потом холодными зимними вечерами редактируешь их и снова, уже в хорошем виде, окончательно синхронизируешь их с Диском.

Никита
28 января 2016, 12:59

Спасибо за ответ! О проблеме с загрузкой фото после редактирования в iOS знаем – исправим. Обязательно учтем и ваш комментарий. 

duaryan
28 января 2016, 12:59

Огромное спасибо!

Артем
28 января 2016, 12:59

Выбор обложки альбома при большом кол-ве фоток в нем довольно сильно тупит (задержка секунд 20).  Почему в альбоме фотки идут в обратном порядке, а не хронологически, как их снимали? Добавьте возможность сортировки и перемещения позиций фотографий.

А так вроде все хорошо! Порадовала возможность выделять сразу группу фоток по местоположению и дате

Дима
28 января 2016, 12:59

Артем, спасибо за комментарии. Выбор обложки ускорим. С остальным тоже что-нибудь придумаем. Фото в альбоме идут в порядке их добавления.

Илья
28 января 2016, 12:59

windows phone - сделайте вход в диск по пародю,  ато боишься сколько-нибудь важные фото,скрины держать

Никита
28 января 2016, 12:59

Спасибо за комментарий. Обязательно подумаем про пароль на вход. 

chel74port
28 января 2016, 12:59
Придумайте что-нибудь с сайтами. Чтобы пользователи могли фотки с сайтов сохранять. Например заходим на страничку http://chelactive.ru/zones.php (картинки по беседкам) и понравилась картинка, нажал на кнопочку и она на яндекс диск улетела. Это даже для браузера супер...
hristoforich
28 января 2016, 12:59

Добрый день, есть специальное расширение для браузеров, которое позволяет сделать, то что вы предлагаете. Подробнее можно прочитать в этом анонсе http://disk-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=3872

Денис
28 января 2016, 12:59

Добрый день. В функционале Альбомов очень не хватает возможности сортировки фотографий. Так, у меня при создании альбома из моментов все фотографии получаются отсортированы в обратном порядке; это и логично, ведь в фотоленте они сортируются от новым к старым. А вот в фотоальбоме (по крайней мере, по умолчанию) необходима сортировка в хронологическом порядке, от старым к новым. Сейчас же порядок сортировки нельзя выбрать в принципе, насколько я понимаю.

kulikov-ag
28 января 2016, 12:59
+1 за возможность сортировки в правильном хронологическом порядке (сначала старые, потом новые).
justvamp
20 февраля 2018, 16:33
+1
pokrovski-hram
19 июня 2018, 18:11
Денис,
да, да, очень нужен выбор хронологического порядка!
Наталья Световая
14 августа 2018, 11:11
Денис,
присоединяюсь двумя руками!!!!
alex.cameron
17 августа 2018, 22:44
+1 Крайне необходима сортировка в альбоме!!!
mmkolesnikov
17 августа 2018, 22:45
+1 Добавьте пожалуйста возможность сортировки фото в альбоме в хронологическом порядке.
The Serial
28 января 2016, 12:59

Класс! Спасибо, Родные :)

Всё, я распрощался с Фликром, всё перенёс к Вам, купил подписку и радуюсь!

 

Из просьб, она одна про фото.

Вот бы возможность заложить, чтобы альбомы по названию ПАПОК можно было формировать автоматом...! Ведь по папкам всё лежит. А папка - это и есть зачастую альбом. А то я тучу гигов выкачал, всё по папкам лежит, альбомы формировать устану :) В принципе это пожелание, так как содержание папок можно и без альбомов смотреть. В режиме просмотра, но фотографии так просматривать не настолько же "вкусно", как в режиме альбомов.

 

Спасибо! Ваш сторонник!

Дима
28 января 2016, 12:59

(love)

Про просьбу подумаем. Я правильно понял, что хочется иметь возможность делать альбом из папки?

The Serial
28 января 2016, 12:59

верно!  :) 

bukatoff
28 января 2016, 12:59

Добавьте, плз, сортировку в альбоме (по дате снимка, названию файла, дате добавления)

mmkolesnikov
17 августа 2018, 22:46
bukatoff,
+1
Dmitri Efremov
20 октября 2018, 14:13
Дадада!!! Очень нужна сортировка как в альбомах, так и в папках категории Фотографии. В обычных папках сортировка есть, а в фотоальбомах - нет. После редактирования даты съемки часто слетают, и фото раскидываются по разным датам. Как сделать красивый фотоальбом без сортировки и произвольного расположения фото по замыслу художника?
almazzz
28 января 2016, 12:59

Уважаемые разработчики.

Задумка с Альбомами отличная, но реализована не до конца!

На данный момент в Альбом нельзя помещать папки. Возможно помещать только фотографии, которые сортируются по дате добавления в альбом. С другой стороны в Альбомах отсутствует такая функциональность раздела «Все фото» как группировка фото по дате, месту проведения съемки. Т.е. какая либо группировка внутри альбома отсутствует.

Для того, чтобы поделиться множеством упорядоченных фотографий (по дате, месту съемки) приходится создавать множество альбомов, иначе получатеся просто свалка неупорядоченных фото в одном альбоме (упорядоченных лишь по дате добавления в альбом, а не по дате и месту съемки и т.д.).

Хотелось бы раздать одну ссылку на Альбом, который в последствии будет обновляться, причем будет понятно, что именно добавилось, а не каждый раз давать новую ссылку на новый Альбом. Причем, пользователю, с которым поделились ссылкой на Альбом будет достаточно хранить в любом месте единственную ссылку.

В противном случае достаточно много времени будет уходить на поиск ссылок различных альбомов пользователя, что приведет к нежеланию пользоваться данным сервисом.

Данный функционал реализуем либо предоставлением возможности помещать Папки в Альбомы, либо предоставлением возможности помещать Альбомы внутри других Альбомов.

Спасибо.

mmkolesnikov
17 августа 2018, 22:47
almazzz,
+1
s094
24 июля 2016, 22:03
Доведите пожалуйста до ума просмотр фото на Я.Диске. У Вас все уже есть, просто это надо объединить:
1) в "ВСЕ ФОТО" у вас удобная сортировка по дате съемки. сделайте также в альбоме и в папках
2) в папках и в "все фото" у вас можно копировать и скачивать сразу несколько фоток. Добавьте такую возможность в Альбомы

alexander.stavropol
1 сентября 2016, 17:57
В альбоме фотографий добавьте возможность сортировки и перемещения позиций фотографий. Заливаю фото из похода (более 200 фото), а они идут при просмотре в обратном порядке. Из ваших ответов понял, что заливать необходимо по одному фото (тогда в альбоме они будут показаны в порядке даты и времени заливки), но это моразм...
mmkolesnikov
17 августа 2018, 22:48
alexander.stavropol,
+100
KlerikEQ
3 декабря 2016, 22:50
Добавьте уже, наконец, сортировку внутри альбома. При создании альбома из папки фото в нем оказываются вообще все перемешанными. Какой вообще смысл тогда в этих альбомах? Скоро уже 2017, а проблема тянется еще с 15го.
tdt66ru
20 апреля 2017, 11:46
что за акции у вас .. дали 8 гигов за кингстон акцию .. потом отобрали .. зачем спрашивется давали то ?


остальные акции такоеже разводилово ?
Обновлено 20 апреля 2017, 11:50
cool.andrei1125
22 апреля 2017, 10:00
Из описания акции 32 Гб видно, что надо установить приложение на IOS и Android, тогда что делать владельцам телефонов с Windows 10 mobile? Или они, если мягко сказать, в пролёте?
goloshapoff.vania
8 ноября 2017, 22:43
Если бы вы сделали следующее я бы потратил на неделю времени меньше:
1) Поддержка докачки архива альбома одним файлом (выкачать большой архив можно только приложением Яндекс.Диск на данный момент)
2) Сохранение архива альбома одним файлом к себе на диск, а не на чужой (пришлось регистрировать еще один платный аккаунт) при том, что на моем 1ТБ-ном тарифе еще куча свободного места
3) Показывать размер альбома в штуках и байтах (я даже не знал какой купить тариф на другом аккаунте, чтобы поместился альбом с основного аккаунта)
4) Перенос альбома в папку на другой аккаунт длится уже сутки и еще не закончен (быстродействие серверов или ПО)


Спасибо!

vpikachu
23 января 2018, 10:58
уже 2018 год, а проблема сортировки в альбомах до сих пор не решена :(
pokrovski-hram
19 июня 2018, 18:12
И очень не хватает абсолютных ссылок на фотки! Особенно после закрытия яндекс-фоток(
aleksandr-staricyn
21 июля 2018, 18:49
Когда будет сортировка фотографий в альбомах? И нормальная ссылка на ОДНУ фотографию?
Члены команды Яндекса, сделайте хоть что-нибудь нормальное. Моё уважение вы уже давно потеряли. После ваших отказов от .Народа и .Фоток.
mmkolesnikov
17 августа 2018, 22:52
Скоро три года будет как ждём добавления сортировки фото в альбом! Сколько можно испытывать терпение? Google уже лет на 5 по функционалу вас обошел. Когда будут изменения?!
Dmitri Efremov
20 октября 2018, 14:15
mmkolesnikov,
Пойду ка я посмотрю, что у Гугла есть. Без сортировки очень неудобно.
aiglf
1 ноября 2018, 19:32
Пожалуйста, сделайте возможность сортировки в хронологическом порядке (хотя бы по имени файла)
а то столько времени прошло, и ничего
и я каждый раз скидываю друзьям альбом и говорю "только смотреть с конца"((
pavlichez
вчера, 17:05
Сортировку в альбомах сделайте!! Очевидные же вещи!! И простые! 
Пока продолжу гуглом пользоваться тогда к сожалению