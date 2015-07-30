Разбирать фотоархив стало еще проще
30 июля 2015, 15:21
Чтобы вам было проще делиться насыщенными фото-моментами с друзьями, мы добавили возможность выбрать сразу все фото в моменте в один клик. Теперь не придется выбирать файлы по отдельности - рядом с датой есть специальный чекбокс, который позволит выбрать все фото в моменте разом, а потом, при желании, снять выделение с тех, которые не хочется видеть в альбоме.
Помимо этого из раздела Все фото стало проще удалить ненужное . В этом вам поможет значок корзины, который появляется при наведении на изображение или видео в разделе. Один клик по значку и файл отправится в корзину.
Также теперь получатели вашего фото не только смогут сохранить в Диск фото из альбома, но и скачать их к себе на компьютер. Продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе с Диском и фотографиями с вашими друзьями!
Команда Яндекс.Диска.