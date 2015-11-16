Блог Диска

Блог Диска

Яндекс редактирует файлы. И создает



Яндекс.Диск – сервис не только для хранения данных, но и для работы с ними. Мы последовательно стараемся разрабатывать разные инструменты, которые помогают пользователям просматривать, прослушивать и редактировать файлы. Если разделить файлы на типы, то больше всего в Диске хранится фотографий, на втором месте идут документы.

Для удобства работы с фотографиями в Диске были уже запущены автозагрузка, фоторедактор и специальный раздел «Все фото» с сортировкой по хронологии, указанием места съемки и кластеризацией по «моментам» съемки. Раньше документы в Диске можно было только просматривать и пересылать, а с сегодняшнего дня – еще создавать и редактировать.

Когда мы выбирали инструмент для работы с файлами, компания Microsoft открыла партнерскую программу для облачных сервисов (Cloud Storage Partner Program). Мы остановились именно на этом варианте, так как Microsoft Office Online лучше всего оптимизирован для редактирования текстов, таблиц и презентаций в форматах .docx, .xlsx и .pptx. Теперь в веб-версии Диска можно создавать новые офисные файлы и редактировать сохраненные.

Чтобы пользователи могли редактировать не только файлы в новых форматах, но и в старых - .doc, .xls и .ppt – мы разработали собственные конверторы. Для редактирования, например, файла .doc, в Диске будет создана копия в формате .docx. Оригинал мы оставим без изменений.



В ближайшее время функция редактирования заработает также в Яндекс.Почте и для файлов, открываемых из результатов поиска Яндекса. Для сохранения отредактированных копий будет использоваться Яндекс.Диск.

Разрабатывая облачный сервис, мы стремимся к тому, чтобы пользователь не был привязан в работе к одному компьютеру. Человек может перемещаться, использовать самые разные устройства, но на каждом из них у него должна быть возможность смотреть на свои данные, работать с ними и делиться.
76 комментариев
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Никита Давидюк
28 января 2016, 12:59
Хорошая новость. Пригодится.
hajtina
28 января 2016, 12:59

Спасибо. :)

СделалСтас
28 января 2016, 12:59

Отличная новость!!!

hajtina
28 января 2016, 12:59

Спасибо. :)

Михаил
28 января 2016, 12:59

На Яндекс.Диске лежит несколько простых файликов .txt, можно только Просматривать их, Редактировать нельзя.

Проверил, .xls - Просмотр, .xslx - Редактирование, .docx - Редактирование.

Чем проще файл, тем сложнее технология?

;-)

Марк
28 января 2016, 12:59

таки да.у меня много txt и я бы хотел их редактировать в Диске.а офиса на компе и нет,не нужен он мне совсем)

disk-blog
28 января 2016, 12:59
Михаил,
возможно ваша таблица слишком большого размера?
В редакторе Excel Online стоит ограничение на файлы более 5 мегабайт.
Михаил
28 января 2016, 12:59

Файлик 36 килобайт и сейчас доступно редактирование. С этим отлично.

hajtina
28 января 2016, 12:59

Что касается .txt. Редактор от Microsoft это не умеет. Но да, мы бы хотели сделать редактирование и txt, и pdf.

Михаил
28 января 2016, 12:59

Вы, конечно, молодцы!

Но и Майкрософт темнит. Ни Яндекс, ни Мейлру не могут редактировать .txt, а onedrive.live.com вполне способен.

Требуйте с разработчика!

Поздравляю с внедрением технологии!

Марк
28 января 2016, 12:59

с нетерпением ждем возможность редактировать txt.спасибо,за  интеграцию с офисом.это большое дело.

rvtis
28 января 2016, 12:59

Насчет редактирования PDF — это проблемно. А вот txt вполне можно было бы. Формат очень ходовой и нужный. Тем более, что у самого Microsoft это решено — в OneDrive txt-файлы редактируются.

Владимир
21 февраля 2017, 13:23
hajtina,
Когда сделаете редактированте txt. хочется использовать именно как блокнот для быстрой записи. А не грузить office
Хагай Румянцев
28 января 2016, 12:59

А ещё прошу архиватор.

Raivo Ristinen
28 января 2016, 12:59

Отличная новость!

hajtina
28 января 2016, 12:59

Спасибо. :)

Антон Чурин
28 января 2016, 12:59

А будет потом возможность совместного редатирования одного файла, при передаче ссылки на него?

hajtina
28 января 2016, 12:59

Мы хотим сделать в Диске такой функционал. 

Кулик Илья
28 января 2016, 12:59

Вы наверняка сами понимаете, насколько это нужная вещь

totalecoinfo108
6 сентября 2016, 23:56
hajtina,
Реализован ли этот функционал на сегодняшний день?
newbilius
28 января 2016, 12:59

Наткнулся на баг. Открыл документ для редактирования. Закрыл вкладку браузера. Попытался открыть ещё раз его же... Получил сообщение "К сожалению, вы не можете редактировать этот файл совместно с другими пользователями." Всё. Больше я открыть тот же самый файл на редактирование не смог! ;-(

Евгений Ялунин
28 января 2016, 12:59

Спасибо за сообщение.

Напишите в поддержку, пожалуйста, с указанием более детальной информации.

Дмитрий
28 января 2016, 12:59

Аналогичная проблема

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Более того, спустя какое-то время файл в вебе разблокировался, а вот приложение "затупило" в состоянии "Обработка данных". Помогло переименование локального файла в другой и обратно.

saanvi
28 января 2016, 12:59

Сделайте же редактирование на смартфонском клиенте. :) В смысле, чтобы он выкачивал обратно в облако отредактированный файл на смарте. А не как сейчас...

hajtina
28 января 2016, 12:59

Спасибо за отзыв. Хотим сделать такое редактирование. 

rvtis
28 января 2016, 12:59

Очень своевременное решение! Спасибо!

Только хотелось бы еще немного расширить функционал ссылок. В OneDrive, к примеру, можно дать два вида ссылок — на просмотр и редактирование.

Дайте сейчас хотя бы возможность просматривать офисные файлы тем, кому отправлена ссылка без входа в Яндекс-аккаунт. Тем более, что его у адресата может и не быть. Это было бы удобно.

Евгений Ялунин
28 января 2016, 12:59

Спасибо за предложение!

Мы обязательно будем расширять функционал связанный с редактированием документов.

rvtis
28 января 2016, 12:59

Я писал уже немного об этом в соседнем блоге. Повторюсь и здесь:

Хотя, формально есть такая возможность. Просмотр по ссылке офисных документов. Но, как-то оно не полноценно. Просмотр, скажем, XLSX-файлов использует довольно примитивный просмотрщик-конвертер. Листы показываются без закладок и форматирования не видно.

Я думал, что, если вы уже используете майкрософтовский движок для редактирования, то его же можно было бы применять и для просмотра. Как это делается в OneDrive. 

Кузнецов Александр
28 января 2016, 12:59

Поддерживаю. Очень хочется видеть такой "просмотр" документов.

sn355
28 января 2016, 12:59

Добрый день!

Огромное спасибо за отличный, очень функциональный сервис! Но, думаю, что не один я использую в работе два диска - личный и рабочий, может у кого-то и больше.  Планируете ли предоставить возможность в клиентах для десктопов и мобильных устройствах иметь более одного логина? В веб клиенте имеется похожий функционал, а в клиентах для устройств приходится применять хитрости. Очень хотелось бы иметь нативную возможность для этого.

hajtina
28 января 2016, 12:59

Спасибо за отзыв и пожелание. Обязательно учтем. 

r.m.axmadullin
28 января 2016, 12:59

А чем onlyoffice не устроил?

simper
28 января 2016, 12:59

А OneNote записульки почему не добавили? В OneDrive есть создание записных книжек, а тут воде такой же офис онлайн и нету.

hajtina
28 января 2016, 12:59

В текущей партнерской программе Microsoft для облачных сервисов такой функционал не предоставляетсяю 

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Потому что Evernote)

ilkkayo
28 января 2016, 12:59

Новость хорошая! Но почему не МойОфис? :-)

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Может, потому что "сыро"?)

VasalatiyAnton
28 января 2016, 12:59

ОТЛИЧНО!!!(+1) Давно этого нововведения не хватало!!!

Алексей
28 января 2016, 12:59

Вы когда скорость скачивания поправите? Чтобы не обрезалось до ~200кб/с

2.10 была нормальная скорость, 2.20,2.21 низкая скорость. Написал в ТП, в следующей версии поправили, опять скачивание стало измеряться мб/с. Сейчас же опять "поломали"

И не надо говорить что проверь провайдера и тп, ставил 2.10, скорость сразу увеличивалась, на том же провайдере.

vrnserv
28 января 2016, 12:59

Мне нравится ваш сервис! Спасибо вам за такую альтернативу гугл диск... Поэтому вас тут хвалю....

belfast3
28 января 2016, 12:59

Уважаемые, Яндекс не только редактирует файлы, но просто лжет. Нагло и циночно.

 

Вот это у меня вылезло 17-го числа, я перенес это себе в контакт:

Моему ящику в Яндекс.Почте 13 лет, и мне подарили 13 ГБ на Яндекс.Диске
 Моему ящику в Яндекс.Почте 13 лет, и мне подарили 13 ГБ на Яндекс.Дискеmail.yandex.ruЯндекс желает мне оставаться с ним ещёhttps://vk.com/id163749578А это я получил сегодня на belfast3@yandex.ru:
Здравствуйте, Михаил Зырянов!
Истёк срок действия дополнительных 12 ГБ, которые вы получили по акции «yandex_mail_birthday».

На странице увеличения объёма вы всегда можете узнать, сколько свободного места осталось и как его можно увеличить.

Лжецы вы и крохоборы.

 

Марк
28 января 2016, 12:59

они такие).мне на день рождение дали некоторое количество гб (уже и не вспомню сколько),а потом отобрали:)

Андрей Землянский
28 января 2016, 12:59

Ребята, из команды Яндекс.Диска! Хочу сказать огромное спасибо! Это очень-очень здорово, что Вы подключили именно Microsoft Office. Вы крутые, мне приятно и удобно пользоваться продуктами Компании)

Рустам Соболев
28 января 2016, 12:59

Хотелось бы видеть реализацию совсместного и одновременного редактирования вордовских файлов и таблиц, как в Google Docs

rts.techwriters
5 февраля 2016, 20:13
Рустам Соболев,
хотелось бы видеть Google Docs в принципе ^-^
то есть, чтобы можно было выбирать, в чём редактировать файлы. Не все же по душе детище Билла Гейтса.
bohm
28 января 2016, 12:59

Не работающий говноворд не нужен, после него даже нет возможности удалить созданный им файл.docx с диска! Уберите это говно и его высер или дайте возможность отключать сее поделие... Лучше сделайте возможность редактировать тхт и одт (сделать основным форматом).

Ya
28 января 2016, 12:59

очень медленно все работает. ворлд онлайн один в один как на мыйле... сори, но гугл-док лучше, быстрее и удобнее...

Эдуард
28 января 2016, 12:59

Попробовал. По мне так спорный (а для многих — бесполезный в текущем виде) вариант реализации, хотя вещь небезынтересная.

Во-первых не правятся обычные TXT — самый адекватный и универсальный способ хранить всевозможные заметки. Во-вторых не работает с ODF. Мне давно надоели самонесовместимые doc, docx, xls и т.п., которые редко открываются даже просто в другой версии родного ворда в том же виде виде, с тех пор только ODF и PDF для форматированного текста, TXT для простого и RTF в очень редких специффичных ситуациях.

Надеюсь, эти форматы тоже появятся со временем. А вообще вектор положительный, желаю продолжать развитие, спасибо.

Павел Петрович
28 января 2016, 12:59

Спасибо за сервис!

Может я повторюсь, но похожих отзывов не находила... Проблема с книгой .xlsx

Редактировала на Яндекс. Диске. Несколько листов. Скачиваю - во всей книге только один лист, который был активен при последнем редактировании. Что делать?

Сергей Цаболов
13 февраля 2016, 20:47
Здравствуйте,
Яндекс.Диск пока не сохраняет версии файлов при их изменении и не позволяет откатываться на более ранние версии.
Я читал что это планируется сделать, интересно узнать как скоро появиться такая функция
Коріняк Діма
26 февраля 2016, 17:07
Sergey Tsabolov, у мене є Яндекс.Диск
Коріняк Діма
26 февраля 2016, 17:06
Ммм....................................
gedel
15 июня 2016, 14:24
Стили заголовков применяет. А содержание не может сделать?
sir.romanovdima
23 августа 2016, 17:26
Есть ли возможность просматривать старые версии документов? В случае если удалил что-либо случайно и оно автоматом сохранилось.
Артём
15 ноября 2016, 12:29
Спасибо за удобный сервис. Очень не хватает возможности редактировать txt.
info@swimtigers.ru
17 ноября 2016, 00:14
Не могу понять как создать на яндекс диске таблицу excel?
Подскажите плиз
ilkkayo
7 декабря 2016, 12:51
Хорошо было бы если бы добавили возможность редактирования текстовых файлов txt, md и файлы исходных текстов программ с последующей возможностью просмотра во встроенном в  Яндекс.Дисе просмотроршике.
Rut
22 мая 2017, 12:00
Не создаются файлы и нет редактирования. Можно создать только папки.
catsmeatman
22 мая 2017, 18:12
Rut,


Если у вас ПДД или Яндекс.Коннект, то из https://yandex.ru/support/disk/actions-files/doc-edit.html


Редактирование недоступно для пользователей Почты для домена, которые зарегистрировались после 10 октября 2016 года.
d@eterehova.com
4 июля 2017, 16:21
а сейчас есть такая возможность? нигде не нашел как создать или отредактировать документ
Удалённый пользователь
16 августа 2017, 12:32
Почему в Яндекс.Диске в почте для доменов нет такого функционала как создание и редактирование файлов?
scandera
27 сентября 2017, 13:26
У кого была проблема, на яндекс диске при выборе текстового файла пропала кнопка редактировать. В чем можт проблема. Буквально вчера была.
vdenisov@odwey.ru
19 октября 2017, 19:03
scandera,
та же фигня, кнопка пропала. Может кто в курсе ?
zakataev@zakataev.ru
31 октября 2017, 11:18
Теперь файлы редактировать нельзя. Раньше было можно, а теперь - нет. Вот пруф https://yandex.ru/support/disk/actions-files/doc-edit.html. 
“Редактирование недоступно для пользователей Почты для домена, которые зарегистрировались после 10 октября 2016 года.”
deepdd
12 ноября 2017, 19:46
Всё это замечательно, но никак не могу найти ответ на такой вопрос: Как открыть экселевский файл не с помощью браузера и встроенного экселя, а из установленного на ПК экселя открыть файл с Я.Диска?? Может кто подсказать??
zielmarkt-russland
4 февраля 2018, 01:52
Спасибо за полезный функционал!



Заметил проблему, которая нам создаёт большие неудобство в работе



Файлы Microsoft Word docx в режиме просмотра не имеют ничего общего с оригиналом, форматирование "сыпется":



Исходный файл в формате docx : http://prntscr.com/i9r71m
Как его "видит" просмотр диска: http://prntscr.com/i9r7h1
И аналогичный вариант в dropbox: http://prntscr.com/i9r7qi


Очень жаль, так как наша организация решила перейти на Диск именно с Dropbox и теперь нам приходится сохранять все наши исходящие документы в формат PDF, загружать копии на диск, для создания ссылок на PDF версию и постоянно следить за их актуальностью (если в исходный документ были внесены изменения, PDF нужно перезалить).


С dropbox мы привыкли к тому, что любой документ можно отправлять ссылкой.


Очень надеемся, что Вам удастся исправить данную проблему в обозримом будущем!


Если потребуется, я вышлю Вам ссылки на файлы, я специально выбрал для скриншотов сложный документ с инфографикой, но форматирование в веб-просмотре "сыпится" и у гораздо более простых документов, например с вложенными списками и т.д.




altantarkan
15 марта 2018, 14:05
Tanışmak istermisin ara 05455870926
Coolmax
26 марта 2018, 15:14
Прошло 2 с лишним года, но редактировать txt так и нельзя. Очень странно... :)
info@sportprokat.net
11 апреля 2018, 15:26
Совсем редактирование пропало? Ак PDD создан до 2016
ilya@magett.ru
23 апреля 2018, 14:12
В чем смысл коннетка, если нельзя доки создавать и редактировать? Так все хорошо, но без документов весь смысл сервиса пропадает, для меня и моей команды. Хотели перейти с гугла, но пока нет...
onrealtime
10 мая 2018, 12:30
а что делать, если в "создать" только папка и альбом, а документов нет вообще в списке?
Александр Якунин
5 января 2019, 19:53
До декабря прошлого года на Яндекс  Диске была возможность редактировать фото. Было очень удобно. Сейчас такой возможности нет. В папке "Файлы" убрали функцию РЕДАКТИРОВАТЬ. Почему? Кому понадобилось убирать фоторедактор и как теперь редактировать файлы? Поясните!
Макс С.
29 марта 2019, 16:44
Жаль что не работает редактирование документов в диске. 
И почему отключили? И почему для Коннекта не доступно? Это же нужная штука. А ее просто обрезали. Зачем? 
studio03
3 августа 2020, 10:49
Добрый день.


Пропала функция создания и редактирования файлов в ЯДиске. С чес это может быть связано. Может ли это зависеть от начала работы с Яндекс Трекером?
nasirov
вчера, 19:30
Здравствуйте на диске невозможно создавать текстовой документ