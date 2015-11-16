Яндекс редактирует файлы. И создает
16 ноября 2015, 16:48
Яндекс.Диск – сервис не только для хранения данных, но и для работы с ними. Мы последовательно стараемся разрабатывать разные инструменты, которые помогают пользователям просматривать, прослушивать и редактировать файлы. Если разделить файлы на типы, то больше всего в Диске хранится фотографий, на втором месте идут документы.
Для удобства работы с фотографиями в Диске были уже запущены автозагрузка, фоторедактор и специальный раздел «Все фото» с сортировкой по хронологии, указанием места съемки и кластеризацией по «моментам» съемки. Раньше документы в Диске можно было только просматривать и пересылать, а с сегодняшнего дня – еще создавать и редактировать.
Когда мы выбирали инструмент для работы с файлами, компания Microsoft открыла партнерскую программу для облачных сервисов (Cloud Storage Partner Program). Мы остановились именно на этом варианте, так как Microsoft Office Online лучше всего оптимизирован для редактирования текстов, таблиц и презентаций в форматах .docx, .xlsx и .pptx. Теперь в веб-версии Диска можно создавать новые офисные файлы и редактировать сохраненные.
Чтобы пользователи могли редактировать не только файлы в новых форматах, но и в старых - .doc, .xls и .ppt – мы разработали собственные конверторы. Для редактирования, например, файла .doc, в Диске будет создана копия в формате .docx. Оригинал мы оставим без изменений.
В ближайшее время функция редактирования заработает также в Яндекс.Почте и для файлов, открываемых из результатов поиска Яндекса. Для сохранения отредактированных копий будет использоваться Яндекс.Диск.
Разрабатывая облачный сервис, мы стремимся к тому, чтобы пользователь не был привязан в работе к одному компьютеру. Человек может перемещаться, использовать самые разные устройства, но на каждом из них у него должна быть возможность смотреть на свои данные, работать с ними и делиться.