Яндекс 360

Яндекс 360

Все личные файлы в безопасности

Все мы знаем, что Яндекс.Диск – удобное место для хранения важных документов, фотоархива, да и вообще любого личного контента. Рады вам сообщить, что в приложении под Android появилась дополнительная защита ваших файлов.

Теперь в настройках Диска можно включить PIN – четырехзначный код будет запрашиваться при каждом открытии приложения.

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Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска.
22 комментария
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Марк
28 января 2016, 12:59

вот бы на файлы и папки пароли можно было ставить.через все виды  Диска).

 

saanvi
28 января 2016, 12:59

Ойййееесссссс...

Марк
28 января 2016, 12:59

И все? а где новые плюшки?где предновогодние подарки?где новый дизайн?хотя о чем это я,владельцы Диска и раньше были скупыми

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Мне лично ехать устраивает... "Шашечки" не нужны.

 

Из полезного была бы индексация большого файла и загрузка / выгрузка только изменившихся частей.

Марк
28 января 2016, 12:59

тогда вам и флешки хватит,тут столько мороки,нужно устанавливать программу,интернет подключать)

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

А что такое диски - как не альтернатива флешкам? Только более надежная и еще есть синхронизация с мобильными устройствами.

Марк
28 января 2016, 12:59

Диску до флешек еще далеко.с текстовыми файлами работать неумеет,копирование кривое.много у них еще проблем.

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Эээ.. а флешки это и не умеют :) В общем, меня все устраивает.

Я вообще, не сторонник веба... Поэтому, все редактирую локально - все просто синхронизируется и все.

Илья
30 января 2016, 22:09
Марк,
Зачем дизайн? Дизайн - это бесполезная трата ресурсов, что можно даже оценить как преступление в текущих условиях ограниченности этих ресурсов.
a2lat
28 января 2016, 12:59

Расскажите мне как быть?ищу давно..
вобщем то надо убрать старые файлы(фото)личного характера(не хотелось бы подставлять брак другого человека).На данность вижу ЯД,но вопросы:
1)время сохранения(без скачек-хз когда понадобятся файлы,или нет)
2)доступ-желательно пароль(не увидел)- увидел лишь общий доступ,что неприемлимо..
3)нежелание установки софта на комп..
возможно,что вы,или другие предложат оптимальный способ,пусть и стороннего прриложения..
заранее благодарен!
пс- флешки не предлагать,знаком с хранением- ненадежно..

Илья
30 января 2016, 22:07
пин - это супер!!! спасибо
А то у андроида такие завернутые и неподходящие способы защиты, что ими просто опасно пользоваться.

Но !!! В я.диске на андроиде нет даже простейшего текстового редактора ((
Хотя ясно, что текстовой редактор даже простейший - это очень сложная и баговая программа.
Но текстового редактора не хватает. Чтобы какие-нибудь записки сохранять на я.диске.

Кстати еще !!! Увидел коммент Марка.
А вот действительно? Если в папке оффлайн на мобильном лежат какие-то свои файлы от я.диска - там фотки или те же записки, то они защищены или нет?
Пин-код их защищает или нет?
Илья
30 января 2016, 22:08
Илья,
т.е. получается, что пин то защищает очень однобоко сейчас?
aa4m
10 февраля 2016, 22:38
На Ios когда будет?
Денис
15 февраля 2016, 19:05
А существуют какие нибудь лимиты на НЕправильный ввод ПИН-кода? Или все таки перебором можно разблокировать Диск?)
vasja-ru
12 апреля 2016, 19:18
А мне вот интересно,появится ли когда-нибудь пароль конкретно на доступ к самому диску?Иди это все оч сложно сделать?
Андрей
19 апреля 2016, 10:44
Пин это хорошо. Только что он защищает? От входа в прогу? Или реально папку на телефоне?

Было бы круто отпечаток пальца использовать. Всё таки пин я наверное использовать не буду. Этих пинов в жизни столько надо запомнить, а тут ещё один.
OlegVM
26 апреля 2016, 11:47
Подскажите, пожалуйста, планируется ли эта возможность для iOS ?
И ещё вопрос про поиск в мобильном приложении. В веб версии Диска прекрасный поиск, не только по именам файлов, но и по тексту внутри файлов. А в мобильной версии, только поиск по именам и только внутри активного каталога (в подкаталогах не ищет). Планируется ли нормальный поиск в мобильном приложении?
islamov_a
15 октября 2016, 20:51
для iOS сделайте пин или тач айди  
Удалённый пользователь
2 мая 2018, 23:21
Клиент для настольных ПК при синхроне папок блокирует их и надолго - исправьте
Удалённый пользователь
2 мая 2018, 23:22
Не понятно нифига что куда писать - поддержка - выбор автоответов - это для экспериментальной версии??? Ало, гараж?
Удалённый пользователь
22 июля 2020, 11:53
Предполагается ли введение опции шифрования файлов, хранящихся на Яндекс.Диске?
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вчера, 23:25
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