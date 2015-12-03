Все личные файлы в безопасности

Все мы знаем, что Яндекс.Диск – удобное место для хранения важных документов, фотоархива, да и вообще любого личного контента. Рады вам сообщить, что в приложении под Android появилась дополнительная защита ваших файлов.
Теперь в настройках Диска можно включить PIN – четырехзначный код будет запрашиваться при каждом открытии приложения.
Расскажите мне как быть?ищу давно.. вобщем то надо убрать старые файлы(фото)личного характера(не хотелось бы подставлять брак другого человека).На данность вижу ЯД,но вопросы: 1)время сохранения(без скачек-хз когда понадобятся файлы,или нет) 2)доступ-желательно пароль(не увидел)- увидел лишь общий доступ,что неприемлимо.. 3)нежелание установки софта на комп.. возможно,что вы,или другие предложат оптимальный способ,пусть и стороннего прриложения.. заранее благодарен! пс- флешки не предлагать,знаком с хранением- ненадежно..
пин - это супер!!! спасибо А то у андроида такие завернутые и неподходящие способы защиты, что ими просто опасно пользоваться.
Но !!! В я.диске на андроиде нет даже простейшего текстового редактора (( Хотя ясно, что текстовой редактор даже простейший - это очень сложная и баговая программа. Но текстового редактора не хватает. Чтобы какие-нибудь записки сохранять на я.диске.
Кстати еще !!! Увидел коммент Марка. А вот действительно? Если в папке оффлайн на мобильном лежат какие-то свои файлы от я.диска - там фотки или те же записки, то они защищены или нет? Пин-код их защищает или нет?
Подскажите, пожалуйста, планируется ли эта возможность для iOS ? И ещё вопрос про поиск в мобильном приложении. В веб версии Диска прекрасный поиск, не только по именам файлов, но и по тексту внутри файлов. А в мобильной версии, только поиск по именам и только внутри активного каталога (в подкаталогах не ищет). Планируется ли нормальный поиск в мобильном приложении?