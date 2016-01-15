История операций

В веб-версии Диска появился новый раздел «История».В нем отображаются все события, которые происходили в вашем Диске с середины декабря 2015 года.









Вы можете посмотреть, какие данные недавно загружали или изменяли, на какие файлы или папки делали ссылки, и быстро перейти к ним. В "Истории" вы найдете также действия всех участников общих папок и информацию о покупке места или об окончании срока действия платежа.





События расположены в хронологическом порядке от более старых к новым. Для того, чтобы было проще найти нужный файл:



однотипные записи группируются в течение дня

записи можно фильтровать по дате, папке, типу события и типу устройства, с которого совершалось действие

в разделе работает поиск по имени файла, папки и типу операции

записи про операции с фото и видео имеют миниатюры файлов

Мы надеемся, вы посмотрите на новый раздел и поделитесь с нами своими впечатлениями.





Команда Яндекс.Диска.