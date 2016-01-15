Блог Диска

Блог Диска

История операций

В веб-версии Диска появился новый раздел «История».В нем отображаются все события, которые происходили в вашем Диске с середины декабря 2015 года.



Вы можете посмотреть, какие данные недавно загружали или изменяли, на какие файлы или папки делали ссылки, и быстро перейти к ним. В "Истории" вы найдете также действия всех участников общих папок и информацию о покупке места или об окончании срока действия платежа.

События расположены в хронологическом порядке от более старых к новым. Для того, чтобы было проще найти нужный файл:

  • однотипные записи группируются в течение дня
  • записи можно фильтровать по дате, папке, типу события и типу устройства, с которого совершалось действие
  • в разделе работает поиск по имени файла, папки и типу операции
  • записи про операции с фото и видео имеют миниатюры файлов

Мы надеемся, вы посмотрите на новый раздел и поделитесь с нами своими впечатлениями.

Команда Яндекс.Диска.

182 комментария
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kompanavt
28 января 2016, 12:59

Эх, я уж подумал, что вы версионирование сделали..

Марк
28 января 2016, 12:59

не совсем понятно зачем это нужно

 

avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Спасибо Вам! Фишка полезная! Не такая, как версионирование, но тем не менее.

 

Кстати, когда будете делать, мне кажется, есть смысл сделать ограничение по маске файлов и/или размеру.

disk-blog
28 января 2016, 12:59
Интересная идея. Можете подробнее рассказать про эти маски? Хочется понять, что они вам дадут, какую задачу решат, и как вы себе предствляете реализацию.
avmaksimov
28 января 2016, 12:59

Я впервые увидел это в программе MegaSync (Mega.nz). Решает задачу отсутствия лишних файлов, типа .bak, Thumbs.db и т.д. Некоторые файлы вообще блокируются программой (например, .lock) и нужны лишь на время. Соответственно, программа Яндекс.Диск не может прочитать файл и постоянно пишет об ошибке.

Leinariys
14 июля 2016, 15:41
disk-blog,
Как получить список "История операций" через API? ()
Можно ли посмотреть "История операций" на публичную папку?
Crazy Vegetable
28 января 2016, 12:59
Истёк срок действия дополнительных 9 ГБ, которые вы получили по акции «yandex_mail_birthday».

На странице увеличения объёма вы всегда можете узнать, сколько свободного места осталось и как его можно увеличить.

 

Теперь удалить ниче нельзя, положить ничего нельзя и платить вам не хочется - как будто только для этого место и давали

disk-blog
28 января 2016, 12:59
Здравствуйте. Можете пояснить, что значит нельзя ничего удалить?
Crazy Vegetable
28 января 2016, 12:59

файлы нужные)

kaps3485
28 января 2016, 12:59

А как отключить эту историю если она мне не нужна?!

©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 12:59
просто не смотреть эту историю..
Марк
28 января 2016, 12:59

http://habrahabr.ru/company/cybersafe/blog/274999/ учитесь пока старшие товарищи еще живы.вот так нам тоже нужно)

Роман Кошелев
28 января 2016, 12:59

Как долго будет хранится история? И можно ли ее будет вручную чистить?

disk-blog
28 января 2016, 12:59
В настоящий момент срок хранения не ограничен. Если что-то изменится, мы расскажем об этом отдельно. Пока мы не планируем делать ручную очистку истории.
WiseLu
5 февраля 2016, 12:12
disk-blog,
Почему??? Это необходимо сделать!
cher-spb
4 марта 2016, 17:45
disk-blog,
Обязательно нужна ручная очистка! Я полчаса искал как это сделать! :(((
Сергей Теряев
30 марта 2016, 01:16
disk-blog,
Реально где эта функция очистки истории... Если я хочу ее очистить, почему нет такого функционала???
alekseika16
10 июня 2016, 07:08
disk-blog,
Нужна очистка истории!
rx3700
6 июля 2016, 21:35
disk-blog,
Нужна чистка истории! Поддерживаю.
Виктор
29 июля 2016, 13:36
disk-blog,
Какая проблема добавить функцию "очистка истории" ? Сделайте пожалуйста.
Табанов Дмитрий
15 августа 2016, 09:16
disk-blog,
Очистка истории однозначно нужна! Искал сейчас думал, что должна быть, оказывается нет( А почему нет то?
userordinary
1 декабря 2016, 11:15
disk-blog,
Неужели трудно добавить ручную очистку?  Разрешите уже пользователю самому решать, что ему нужно, а что нет.
Arthur Bobkov
2 декабря 2016, 10:20
Сергей Теряев,
Потому что делают они не для вас,  а для себя ее :)
sva273
2 декабря 2016, 12:08
disk-blog,

Здравствуйте!
Как очистить историю Яндекс-диска?
Максим
15 марта 2017, 13:05
disk-blog,
Здравствуйте! Вы добавите возможность очистки истории?
pravo@gtrk.tv
22 марта 2017, 08:07
disk-blog,
Нужна очистка истории!!!
craman
25 апреля 2017, 13:03
disk-blog,
Добрый день! Когда будет реализована функция очистки истории?
SuvorovaValeriya
11 октября 2017, 16:03
disk-blog,
Необходима функция очистки истории операций. Много людей уже нуждаются в ней. Она будет добавлена?
anivpo65
10 января 2018, 16:09
disk-blog,
блин, КАК ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ??? Что за нафиг???
wwwd1350com
28 августа 2018, 13:40
disk-blog,
однозначно нужна очистка истории!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tetrismall
19 ноября 2017, 12:19
ОЧЕНЬ НУЖНА ОЧИСТКА ИСТОРИИ ! ЭТО ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ !
hygroup
16 июня 2018, 00:21
Роман Кошелев,
Сделайте очистку истории и очистку архива!
Vatan313
13 июля 2018, 18:09
странно, что не предусмотрено удаление истории... Уважаемый Яндекс мы  можем о вас очень плохо подумать и отказаться от ваших услуг

Максим Адамовский
27 февраля, 20:49
Роман Кошелев,
Яндекс-Мент не может сделать очистку истории. А как же за вами следить тогда? А сотрудничать с органами с чем, если вы все удалять будите? Ахахах - Яндекс-Мент на "службе отечества".


Я например, не могу даже фотки удалить с диска - они опять появляются. В программе на ПК их не видно. А в браузере, через архив на яндекс-диске,  появляются с периодичностью в неделю
Обновлено 27 февраля, 20:52
figurkin.mikhail
3 февраля 2016, 12:37
Вещь нужная, но такое ощущение, что хранится не вся история, а только N последних событий. Или, возможно, хранится вся, а мне показывает только последние. Тогда как посмотреть всю? Есть ли возможность скачать себе в виде файла? (очень нужно)
bypsix
6 февраля 2016, 22:18
Прежде чем добавлять новые функции вы бы лучше настроили нормально этот яндекс диск.

1) иногда создаются файлы вида ЧИСЛЕНОСТЬ НОВИЙ на 01.10.13 (2).xls т.е. какая-то промежуточная версия какого-то файла и в настройках никак нельзя отключить это безобразие. Я думаю им надо бы было сделать такой чекбокс типа "не создавай копий файлов при ошибках синхронизации". В итоге у меня доходило до 15 разных версий одного файла при чем не факт что последняя версия например (15) оказывалась новее версии (12).
Чтоб нормально всё синхронизировалось приходится работать в рабочей папке, а потом вечером вручную всё копировать на яндекс диск чтоб дома продолжить работу.

2) иногда прападают файлы, без предупреждения, потому что они не понравились яндексу я так полагаю (кряки там всякие и ключи)

3) пару раз файл обнулялся, тоесть вместо такста там становилось пусто.
vershaginaleksander140259
8 февраля 2016, 17:27
ничего не понятно сплошная каша
ilya-barbara
9 февраля 2016, 16:50
Здравствуйте, у меня полетела вся история и информация вместе с ней, что делатЬ?
Victoria
10 февраля 2016, 12:19
ilya-barbara,
Пожалуйста, напишите нам в поддержку по адресу disk@support.yandex.ru. Обязательно попробуем разобраться в случившемся
Dars73rus
20 февраля 2016, 15:41
Фишка очень итересна, если по какой либо причине файл будет удёл, то я об этом узнаю.
Но вчера вечером тестировал эту фишку, не все удалённые файлы отображаются в истории
Удалил одновременно 2 фото 1065 и 1802 в 01:01 через android приложение
1065 - в истории удаления фигурирует, а вот 1802 - нет
в восстановление есть оба
https://yadi.sk/i/nsPOx9w_pBNJF
Tintity
20 февраля 2016, 22:07
Скажите, планируете ли делать версионирование? И если да, то как скоро?
Rowdy.new
3 марта 2016, 23:48
Зачем сделано? Глупый вопрос! А как же за вами шпионить то будут? Все для шпионажа!!! Чего в там грузите и так далее. на халяву только сыр в мышеловке, так вто вас в эту мышеловку и засунули!!! :D:D:D
rouben.sefilian
9 марта 2016, 01:12
Здравствуйте,

Можно ли стереть историю измениний?

спасибо.
mony7782
9 марта 2016, 11:26
История должна стираться! Это личное дело каждого пользователя оставлять ли ему историю или нет.Про шпионаж полностью согласен с "Rowdy.new". Даже на просмотре истории можно сделать какие-нибудь выводы.
duran-batist
10 марта 2016, 11:30
И как это отключить ????
Valet6
12 марта 2016, 08:16
Как очистить историю? Очень нужно!
v-david
17 марта 2016, 08:37
История это хорошо... А как очистить ее?
iliada3001
28 марта 2016, 01:45
ручную чистку истории делаем команда яндекса, че за приколы
sasha66613666
3 апреля 2016, 01:52
Как я понял "историю операций" ни отключить,ни удалить незя!Жаль удобно ян.диском было пользоваться-в топку!!!Оч разочарован
batov.geor
16 апреля 2016, 18:58
Как удалить Ваше нововведение, которое мне абсолютно не нужно. Оно вредит мне. Я хочу очистить эту гадость и более никогда, что бы эта Ваша история нигде не всплывала. Хоть аккаунт удаляй и переходи в другое облако.
Vovan82
17 апреля 2016, 23:46
Этот новый раздел история вообще не нужен, и почему нет возможности очистки, программы которые у меня были год назад и уже изменены записаны там! спрашивается для кого?! Проще облачный сервис сменить, а тут аккаунт удалить
pavlikarmenia
20 ноября 2016, 13:05
Vovan82,
Согласен

Yndisk3
25 апреля 2016, 21:04
Цитата : " Пока мы не планируем делать ручную очистку истории."


Т. е  все твои действия в яндекс диске будут фиксироваться и сохраняться на всегда. А рыться в "грязном белье" пользователей  для яндекса  в порядке вещей. Противно просто.
pavlikarmenia
20 ноября 2016, 13:05
Yndisk3,
Точно
вот уроды

a84427
28 апреля 2016, 09:23
Как можно посмотреть историю сколько раз был скачан файл ?
и когда это происходило??
ya.mytnik
28 апреля 2016, 12:33
Первый взгляд на наличие истории вводит в заблуждение, будто есть версионность и изменения можно отменять. Однако, история доступна только для чтения, что довольно ограничивает возможности применения.
kot-post
28 апреля 2016, 16:20
Без очистки истории работать с Я.Диском не удобно.
Целесообразно встроить в Я. Диск функцию  "Настройка" с возможностью включать, выключать и удалять историю.

opdui
11 мая 2016, 00:30
kot-post,


ППКС
Lenina.27.27
27 июля 2016, 16:17
kot-post,
Я тоже это очень поддерживаю.
Иван Котиков
11 мая 2017, 13:54
kot-post,
поддерживаю.
krillen
11 мая 2016, 07:45
Дайте возможность удалять история. Пользователь сам должен решать нужна она или нет. 
baletassol
11 мая 2016, 18:50
Пора отказываться от яндекса. А вообще это возмутительно, так нагло и цинично следить за пользователями. Позор команде Яндекса.
opdui
11 мая 2016, 18:52
baletassol,


мне ответили на этот счёт - культурно-вежливо пообещали рассмотреть такую возможность.
baletassol
11 мая 2016, 19:17
opdui,

Ну и чем теперь будет отличаться яндекс от гугл? Где гарантия, что история будет действительно очищаться? Каждый норовит засунуть свой поганый нос к пользователям.  
opdui
11 мая 2016, 19:50
baletassol,


гугл не юзаю, поэтому не знаю. А гарантии нигде нет.
baletassol
11 мая 2016, 21:29
opdui,
Так я тоже не юзаю его совсем
zodiak-80
23 июня 2016, 14:11
baletassol,
 .............Храните деньги в сберегательной кассе-- это уже из далёкого прошлого. Храните свою жизнь на чипе, что встроен в Ваш мозг-- это  из будущего. А пока флешка--закодированная флешка 
Maksky
20 мая 2016, 13:20
История не удаляется специально чтобы "те кому не надо" смогли посмотреть что успел удалить?
zodiak-80
23 июня 2016, 14:12
Maksky,
Ну так истину глаголишь. Что в сеть попало- то остаётся там навсегда.........
xelga360
27 мая 2016, 07:56
Делюсь своими впечатлениями.Впечатления самые поганые!Убрать нужно эту не нужную для пользователя фишку под названием история!
autotex1993
30 мая 2016, 23:17
Должна быть сделана возможность очистки истории, обязательно!!!
liric1362.cniazev
21 декабря 2018, 18:00
autotex1993,
поддерживаю 



maltalit1
15 июня 2016, 12:39
Скажите, история занимает место в выделенных 10 ГБ? Если да то скоро весь диск будет только историей :)
pbik
18 июня 2016, 13:16
Спасибо !!!
zodiak-80
23 июня 2016, 13:58
История я так понимаю специально не отключается для  ............................
davidov@stroyurist.ru
12 июля 2016, 09:39
Как ее очистить?
evgen13w
14 июля 2016, 05:52
сделайте очистку истории!!!
Андрей
14 июля 2016, 07:59
Как очистить историю операций Диска ??!
Jilink
14 июля 2016, 15:44
Пожалуйста сделайте очистку истории. Только что минут 10 искала,как ее очистить. Я не хочу чтоб мои файлы кто то увидел.
Leinariys
14 июля 2016, 16:08
disk-blog, Как получить список "История операций" через API? ()
Можно ли посмотреть "История операций" на публичную папку?
muhamedov.casym
16 июля 2016, 15:01
Я думаю, должна быть возможность чистить историю !!!
bemmby-1
22 июля 2016, 11:55
Сказавши "А", надо было сказать и "Б". Если уж ввели эту опцию, надо было в ней предусмотреть возможность очистки истории действий. От слова насовсем. А так получилось, что теперь какой-нибудь случайный глаз может увидеть то, что ему не предназначено. Намудрили с этой опцией, но не додумали до конца.
jpalmet
24 июля 2016, 17:22
сделайте пжлст. так чтобы можно было удалять  полностью самому эту историю. Она мне совсем не нужна
Lenina.27.27
27 июля 2016, 16:14
А как можно отключить историю если она не нужна?
Noxford
28 июля 2016, 19:41
Это второй раз на моей памяти, когда "Я диск" лажанулся по полной программе, первый раз это обновление, которое удаляло с корня все файлы при установке, но видать разрабам этого показалось мало и они осознанно влипили (а может и не совсем) эту "полезную фишку", да еще без возможности отключить. Аплодирую стоя!!!
Yorvik
3 августа 2016, 08:31
Есть история и нет возможности ее отключить удалить!!!??? - Есть желание отказаться от пользования Яндекс диском!!!!
fotolanas
3 августа 2016, 10:16
День добрый, подскажите, плз, как очистить историю.
sergej11966
8 августа 2016, 12:04
как очистить эту историю?
fokin.1972
12 августа 2016, 13:21
как удалить /почистить/ историю ?
Удалённый пользователь
20 августа 2016, 09:45
Мне история не нужна. Где функция очистить?
elenkrof
26 августа 2016, 14:50
Как очистить историю яндекс диска?
Евгений
30 августа 2016, 11:44
как удалить историю?????? Яндекс, вы чего? закон Яровой в действии? д..билы .....
Яндекс Cервис
3 сентября 2016, 11:27
Однозначно нужна опция удаления истории Ян.диска.  Может быть дополнительно ее запаролить помимо пароля к аккаунту. Но в общем мое мнение, что НУЖНА ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЯТЬ ИСТОРИЮ ДИСКА - ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ponomarev_p@3mix.ru
9 сентября 2016, 16:27
Сделайте кнопку "очистить историю". Либо отключить данный функционал. Вы вручную планируете удалять информацию по требованию?
SoundStudio
21 сентября 2016, 08:01
Напишите дату, когда будет  возможность удаления истории.
Удалённый пользователь
26 сентября 2016, 10:21
Историю нельзя очистить.
Лично меня это просто бесит.
Придется отказаться от использования диска!!!
vi-bach
30 сентября 2016, 16:49
Вы историю для кого ввели?
Если для пользователя, то она должна редактироваться им без сохранения вами где-либо этих движений.
mister.mackevich
1 октября 2016, 14:57
Хотелось бы по желанию пользователя стереть всё с истории Яндекс диска и вообще иметь возможность отключать эту функцию.
skyliner023
1 октября 2016, 20:04
Хорошо еще письма до сих пор можно удалять. Народ не мучайтесть переходите на мегу, там вам предоставят 50 гб места, шифрование информации и никакой истории))
Дмитрий
8 августа 2017, 23:48
skyliner023,
:-) да! хорошо что разрешают письма удалять... но тоже вопрос, это мы их для себя удаляем, типа они больше не видны пользователю, или они правда удаляются?... :-)
liderya7
4 октября 2016, 10:41
Вы спрашиваете наше мнение,но выводов не делаете! История не стирается,это плохо.История должна стираться! Это личное дело каждого пользователя оставлять ли ему историю или нет. И вообще,она должна включаться и выключаться по желанию пользователя,иначе вы будете терять людей которые с вами были не один год!
cool-balu-black
6 октября 2016, 05:31
каким образом её (историю) очистить?
y9871398545
11 октября 2016, 09:31
а как удалить эту историю?
tocchini
13 октября 2016, 15:47
Собственно, если удалить все файлы (сначала в корзину, а потом и из нее) то остаются только текстовые упоминания о ваших операциях. Сами файлы не видны. Это, конечно, только для "душевного спокойствия". Физически, файлы остаются на сервере. Как ими будут распоряжаться понятно из текста лицензионного соглашения. Но, понятно, что организация предоставившая сервис и дисковое пространство бесплатно, должна иметь какую-то выгоду от этого:)
betelgejzer
18 октября 2016, 16:38
Рекомендую шифровать все данные при записи на диск и не будет проблем.У меня нет никакой секретной информации и не было никогда,но видимо придется просто шифровать все подряд и хранить в зашифрованном виде.Мне не очень приятно,что кто то к примеру смотрит мои фото,а я его фото не могу посмотреть.И тому подобное.Есть много программ для шифрования и пусть у тех,кто придумал не стираемую историю повылазят волосы с головы во время подбора длиннющих паролей.Всем рекомендую шифровать  и лысых станет заметно больше.
mak06
28 ноября 2016, 15:05
Спасибо команде яндекса. Я прощаюсь с диском и с его командой.Сидите читайте мою "Историю", я нашел другое место для хранения своих файлов.
alekcmark2015
1 декабря 2016, 22:11
(mak06
28 ноября, 15:05
Спасибо команде яндекса. Я прощаюсь с диском и с его командой.Сидите читайте мою "Историю", я нашел другое место для хранения своих файлов.)     А Н А Л О Г И Ч Н О 
schlaufe
9 декабря 2016, 17:18
ну так чистить будут или нет?
Влад.
11 декабря 2016, 11:17
Мне не нравится отсутствие очистки истории. При взломе почты возможно получить конфиденциальную информацию. Если не будет возможности очистки истории, откажусь от использования Яндекс диска.
Александр Пивоваров
14 декабря 2016, 13:17
Прочитал ниже изложенное... и  задумался...
Удалённый пользователь
27 декабря 2016, 23:00
Подскажите пожалуйста как очистить историю и ленту в диске?
Николай Ефимов
28 декабря 2016, 14:14
Пользователям История не нужна - это факт.

Как дань демократии мы ее  видим.

Но кому-то нужно знать что, где и когда выполнены какие-то действия - такая информация нужна только спецслужбам.
И не факт, что если историю скроют от наших глаз, то она не будет фиксироваться.
Добро пожаловать в мир глобального слежения!
galy2015
23 января 2017, 15:20
я очень пожалела что воспользовалась данным сервисом. зачем такой сервис, с которого ничего нельзя удалить, включая историю яндексдиска, включая все вложения в письмах. Все это болтается в сети до бесконечности? Это просто кошмар какой-то. Чтоб все это очистилось - удалять аккаунт полностью? 
morset
5 февраля 2017, 21:23
Очень жаль, что и Яндекс Диск пошел по пути фиксирования всех действий пользователя.
Вы превратили нужный сервис в подобие "Одноклассников": лента, история, альбомы, фото из соц сетей и прочая лабуда. По мне-так оставить только файлы, загруженные мной, возможность дать ссылку для их скачивания и возможность их удаления.Всё, больше ничего не нужно. Не держу ничего секретного, но просто неприятно, что мои действия фиксируются.
Иван Котиков
11 мая 2017, 13:57
morset,
поддерживаю.
tajfun-ram
13 февраля 2017, 23:15
...только кому и зачем это нужно(((??



eduard-krylov
21 февраля 2017, 10:35
Как отключить историю и очистить ее?
И еще как отключить ленту и чистить ее не по одному событию?
Мне не очень удобно когда все высвечивается на глазах посторонних!
Игорь Зайнетдинов
3 марта 2017, 14:11
А если я хочу очистить историю, что тогда?
help.vista
8 марта 2017, 20:36
Ребята, а Вы не на ЦРУ, АНБ, МИ-6, ФСБ РФ и др. разведки мира работаете? Ну не желаю Я оставлять свою историю в Облаке, Я желаю её обнулять по мере своей необходимости. Все меня устраивает в этом сервисе, кроме подозрительной невозможности удаления своих действий в этом ресурсе... Уже возникают мысли вообще на хрен удалить этот Яндекс-Диск..
afonikov
14 марта 2017, 05:40
А как очистить эту историю? В истори очень много записей и нужный день или название попробуй ещё вспомнить. Хотелось бы знать как очищать историю в яндекс диске.
jay-hunter
23 марта 2017, 02:35
afonikov,
да никак же! весь блог об этом!
петроф сергей
15 апреля 2017, 10:15
Теперь у них новая замануха - "бесплатные 25 гиг навсегда", только лишь включи автозагруку фото из ТЕЛЕФОНА. То есть они получат доступ не только к твоей интернет истории но и к твоему точному местоположению физически, и удалить это как уже было сказано невозможно. Любой компетентный орган просто по запросу в Яндекс получит историю всех твоих перемещений, а там "Была бы шея, а хомут найдется".
yartzov.vs
15 апреля 2017, 20:37
Даже на асфальте от сапога остается след, Шифруйтесь, есть вероятность,что Вас не сразу прочтут. А если есть что-то скрывать - храни это только не в сети.
Иван Иванович
25 апреля 2017, 04:57
как очистить историю в диске!!!?
zwerugazwerew
1 мая 2017, 11:43
Автомобили говно,и здесь сложно для людей очистку истории сделать...Уважаемые несерьезно.
sergei.1971.s
25 мая 2017, 14:13
Зачем это нужно??? Я хотел бы очистить (удалить) историю! Как это сделать? Лишняя - дерьмовая функция. Теперь больше не буду ничего хранить на диске!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aleksei.mihed
11 августа 2017, 01:13
sergei.1971.s,
Я с вами солидарен! Они ещё там же  вот это недоразумение "Лента в Яндекс.Диске" сделали! Похоже им больше занять себя нечем!( 
Батыр Халлыев
6 июня 2017, 23:23
А как убрать этот раздел?
Удалённый пользователь
25 июля 2017, 14:48
я фотографировал интимные фотки девушки, переслал файлы по почте и благополучно удалил. Был в шоке когда оказалось что ничего не удалилось а переместилось в историю, вы чего там совсем оборзели в край, как удалить?!!!!
Дмитрий
8 августа 2017, 23:56
Спасибо Яндекс! Вы лучшие... умельцы по убийству хороших сервисов. Еще круче может быть маил.ру... но это покажет только соревнование....
Убили Яндекс.Видео, а я из него кодом вставлял ролики на сайт рабочий, типа думал мало ли, YouTube буржуйский могут отлючить, а Яндекс - это НАШИ. они еще заменят собой YouTube... ага, сщаззз... Спасибо что дали скачать хоть... Все ролики пришлось перезаливать на буржуйский YouTube...
Можно еще припомнить Яндекс.Блоги которые сначала убивали жутким дизайном (от худшего дизайнера Лебедева наверно), потом вроде к ЖЖ тоже привлекались и ЖЖ убился...
Теперь я ВНЕЗАПНО обнаружил историю в своем диске! Оказывается это не проблема а фича такая что ее нельзя удалить. Спасибо! класс... пойду искать другие сервисы...
А вы еще почту убейте, чтобы письма не удалялись и реклама побольше была, контекстная, яркими баннерами, согласно содержанию почты, или карты раскрасьте в какие либо поганые цвета. или пусть погода все время врет :-) даже не знаю что придумать, у меня нет таких способностей как у ваших "эффективных менеджеров" :-)


разрушаете не только свой имидж но и наши наивные патриотические мечты что наши могут делать для своих что-то хорошее, не хуже чем на Западе.
Обновлено 9 августа 2017, 00:01
aleksei.mihed
11 августа 2017, 01:03
Я настоятельно требую чтобы в Яндекс Диске были созданы функции удаление (очистка истории) истории загрузок и отключения ведения истории!
Я уже писал в службу поддержки что этот раздел без функции очистки истории представляет угрозу пользователям Яндекс Диска в случае взлома аккаунта (Яндекс Почты) хакерами (преступниками) они могут использовать сохраняемую в нём информацию в преступных целях против пользователя!
Удалённый пользователь
16 августа 2017, 16:01
Пожалуйста, добавьте опцию очистки истории, или же чтобы она сама раз в месяц удалялась!
anoxovo09
20 августа 2017, 07:59
Невозможно удалить историю на Яндекс диске! Очень сожалею что связался с этим делом.
ejj
12 сентября 2017, 18:42
Долго и упорно лазал по всем менюхам в поисках хоть каких-либо упоминаний об этой злосчастной истории) смотрю я не один до последнего был уверен, что где-то дожна быть кнопочка/галочка)) в итоге пошёл за советом к так сказать хозяину сервиса - Яндексу, и тут выясняется что это фича, а не подвох!) ну тут я сразу обрадовался, нововведение всё же, для удобства вроде как......Тут и ежу понятно, что ресурс обязали ввести данные меры, дабы что кто и куда, но вот непонятно зачем это сделали видимым для пользователя?)) все события и действия уверен логировались серваками всегда и отключать вряд ли кому вздумается, так бы и шло дальше, но кто-то решил обескуражить массы столь необычной фичей))) хоть написали бы где в аккаунте, что мол не ищите заветную кнопку, мы так журим паблик логами, чтоб вы не расслаблялись))) Считаю, что если это поможет в поимке злостных дядек и прочих, имеет место быть реализованным...но(!), с оповещением пользователей, о том, в каких правах на доступ своих же данных они зарезаны, дабы человек мог чётко понять, какой сервис ему стоит выбрать. Желаю разрабам прийти к обоюдному решению с пользователями и введению на самом деле полезных фич!))
il61610101
19 сентября 2017, 20:36
Это не есть гуд что нельзя очистить историю. Похоже придется уйти к конкурентам там нет истории или её можно очистить. 
Как то странно получается файлы которые я храню на диске мои и я могу ими распоряжаться  а история не моя и удалить её я не могу.
consulemias
22 сентября 2017, 16:51
добавьте, чистку истории и ленты, тк очень надоедает тот мусор который не нужен и теряется нужная инфа в истории, а есть вещи которые вообще не нужны и хочешь удалить
ia.zagreb
15 октября 2017, 10:27
Как очистить данную историю?
Tanok2007
8 ноября 2017, 16:41
А как удалить историю?
-
20 ноября 2017, 14:38
как истории удалить?
RKudrina
22 ноября 2017, 20:18
а как очистить историю? я все файлы стерла ,а история висит
naumov.prorab1979
7 декабря 2017, 18:48
А если я удалю акаунт яндекса, история загрузак удалится? А то я так понимаю очистить историю иначе никак нельзя и соответственно конфидециальности тоже нет.
lazareva
9 декабря 2017, 08:31
спасибо! если бы Вы помогли еще как убрать в скайпе оибка скрипта строка367,символ68370,ошибка предпологается наличие индентификатра URL
AMG
10 декабря 2017, 23:10
как удалить историю в диске
Олег Н.
13 декабря 2017, 00:05
Почему нельзя удалить свою историю? Борьба с терроризмом или просто тотальная слежка?
Очень жалею, что связался с ЯНДЕКС.ДИСКОМ.
betelgejzer
11 января 2018, 22:45
Олег Н.,
Сначала этого не было.А потом ,через время, когда люди оставили на диске достаточно информации,то есть завязли с руками и ногами,  началось вот такое.Если бы заранее знали,то не стали бы связываться с диском.Какой то смысл в этом наверное есть, и судя по тому,что никто не может объяснить в "чём фишка" - этот смысл тайный :)
Обновлено 11 января 2018, 22:48
y2116336
22 января 2018, 14:47
Возможно полезная фича. Для кого-то. Мне она может очень навредить. Сделайте возможность её отключать пожалуйста или я перестану пользоваться сервисом. Я не всегда хочу чтобы всю историю работы с сервисом было видно всем кто имеет доступ. Особенно это подстава на мобильных устройствах. Или, хотябы, сделайте функцию очистки истории.
betelgejzer
23 января 2018, 20:14
y2116336,
А всё таки интересно посмотреть,что там пользователи добавляют или удаляют. В этом и заключается здоровый природный интерес и ничего личного.Все так возмущаются,как будто могут что то изменить.
Starchenko7207
20 февраля 2018, 09:20
Требуется возможность чистить историю
betelgejzer
20 февраля 2018, 10:25
И я того же мнения.
SergeyArutyunyan OTPP
25 февраля 2018, 13:42
Прекрасная опция, спасибо. Позволяет найти давно минувшие файлы. Интересно, а то, что удалено из Корзины, тоже можно восстановить?


Спасибо.
Михаил
7 марта 2018, 08:57
эээ, а как очистить,  убрать эту историю?  
Михаил
7 марта 2018, 09:04
Было же всё нормально, зачем лезть и добавлять всякую ненужную хрень. Это я про раздел история. Почему нельзя очистить её??

xxx71x
9 марта 2018, 09:02
а как очистить эту историю? она мне не нужна, мешает.

optpostavka.kovaleva
9 апреля 2018, 17:12
Подскажите, как очистить историю на Яндекс диске?
Agliulin
6 мая 2018, 00:58
Будет ли возможность отключать / очищать ленту и историю сервиса «Яндекс.Диск»?
Если будет, то как скоро она появится?

Отличный и удобный сервис, но паршивая функция (вернее невозможность ей управлять) ставит крест на его использовании.


(Все кто поддерживает — ставьте плюсы, иначе нас не услышат.
Пишем на почту саппортам сервиса о нашей просьбе — disk@support.yandex.ru)
Обновлено 6 мая 2018, 00:59
lady.titr
30 мая 2018, 21:08
Добрый день, как написать в администрацию Яндекса?
Leuvian
5 июня 2018, 00:03
Да палево наводят конкретное нахуй с этого браузера
betelgejzer
19 июня 2018, 23:34
Если сделано так , значит это кому то нужно.Трудно с этим поспорить.
roadasker
26 июня 2018, 07:56
Разработчики!!! Огромная Просьба!!! Добавьте функцию очистки истории!!! Не возможность это сделать просто выбешивает!!!
Иления
19 июля 2018, 16:41
еб аные  твари, где очистка истории, долбо ебы

Обновлено 19 июля 2018, 16:42
Удалённый пользователь
25 июля 2018, 17:05
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Можно ли сбросить Историю диска, дело в том что Работал в компании, собираюсь уходить от них, хочу все почистить за собою. Возможно ли все удалить? 
Хамура Кусаки
26 июля 2018, 13:06
Сделайте возможность удалить историю, шпионы хреновы.
lyubow.gracheva
16 августа 2018, 22:00
Пока все устраивает. Будем в диске работать дальше - тестировать (но в основном меня интересуют фото). Спасибо за качественное хранение моих "шедевров"!..
akriaro
27 августа 2018, 15:43
Как удалить, отключить это логирование ?
vitaliekirill
17 октября 2018, 16:46
Vitalia
Удалённый пользователь
19 октября 2018, 00:44
Когда добавят кнопку очистить историю хоть там и есть хронология хочется стереть информа́цию о файлах которых давно нет 
ka7.7
20 ноября 2018, 03:50
Добрый день, как удалить историю на Яндекс Диске??? 
hp@oilnew.ru
22 декабря 2018, 21:58
Здравствуйте подскажите пожалуйста как историю в самом яндекс диске очистить?  если нельзя то через тп можно и как кому написать что бы мне очистили мою историю...?
Максим Адамовский
27 февраля, 20:54
hp@oilnew.ru,
Яндекс-Мент не может сделать очистку истории. А как же за вами следить тогда? А сотрудничать с органами с чем, если вы все удалять будите? Ахахах - Яндекс-Мент на "службе отечества".


Я например, не могу даже фотки удалить с диска - они опять появляются. В программе на ПК их не видно. А в браузере, через архив на яндекс-диске, появляются с периодичностью в неделю.
bearkomsa
1 февраля, 19:10
Здравствуйте! 
От себя и большинства ценителей облачного хранения Яндекс диска, прошу сделать очистку данной функции истории
Игорь
9 февраля, 15:39
как очистить историю
Максим Адамовский
27 февраля, 20:43
Яндекс-Мент следит за вами !!!
Все данные в истории НЕ СТИРАЮТСЯ и ПЕРЕДАЮТСЯ при запросе надлежащим органам !!!
mitinwp
3 марта, 18:11
Гиштория Диска - оно конешно. Но объясните тёмному можно ли очистить эту историю и как это сделать? В Яндекс браузере-то это легко делается, что и радует. И попутно ещё один вопрос: к этой истории кто-нибудь, кроме меня, доступ имеет? Не хотелось бы... 
Iamsterdamjam
17 марта, 15:02
Самое ненужное...так это история, со мной согласятся все...останутся лишь единицы, придумайте ради этих единиц что-то особенное, но сделайте очистку истории это не мало важно как её  наличие для Вас.
flocondeneige
20 апреля, 17:11
Да сделайте вы уже наконец функцию очистки истории!!! Или вам наплевать на мнения пользователей?
Похоже, так((
Столько человек просят!!!...
aplgallery
30 апреля, 14:21
делаем ручную очистку истории
aplgallery
30 апреля, 14:42
или не делаем
Vanesssam
24 мая, 20:40
Я тоже против того, чтобы история хранилась неограниченное время. Это противоречит закону о персональных данных. Своими данными люди вправе распоряжаться как хотят, а значит - и удалять их, когда посчитали нужным. Нужно предусмотреть такую функцию! 
Vanesssam
24 мая, 20:43
После удаления аккаунта история тоже хранится на серверах? 
On N.
13 июня, 10:55
Как очистить историю?
betelgejzer
27 августа, 22:19
On N.,
Храните всю информацию на диске в зашифрованном виде.Другого выхода пока не вижу.
masgen.1
1 сентября, 17:34
Разве это такая большая проблема добавить функцию "очистка истории" ? Сделайте пожалуйста, не тяните резину. Или же члены группы поддержки сами используют нашу историю в личных целях, и только на этом основании упираются по поводу этой функции??? 
Группа поддержки, у нас появляются нехорошие мысли, подумайте над этим... Или вам на нас всё равно?
Обновлено 1 сентября, 17:37