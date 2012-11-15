Блог Диска

Блог Диска

Бортовой журнал Яндекс.Диска, день 48-й

Капитан Яндекс.Диска сообщает

Бета-тестирование идёт полным ходом. Полтора месяца в пути, полёт нормальный.

Привинтили кнопку «Сохранить на мой Диск» на страницы просмотра публичных файлов. Проверил, кнопка делает ровно то, что на ней написано. Приказал штурману прислать наш дальнейший курс, он прислал ссылку на файл со своего Яндекс.Диска. Я сохранил файл в своём, нажав вышеупомянутую кнопку, — теперь не потеряю. Сохранял через телефон, при этом потери средств на мобильный интернет были минимальны — файл от штурмана скопировался сразу из его Диска в мой, на телефон не скачивался. Практично.

Установили плеер в веб-интерфейс и на страницы просмотра публичных файлов. Сохраню наконец-то у себя на Диске звуки космоса, а жена дома их прямо в интерфейсе послушает.



24 мая 2012 года
2 комментария
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Donatello
7 января 2019, 03:28
А добавить опцию - Запретить сохранение, никак? )
Поясню.. На заре становления инета и Рунета личерами называли тех, кто перепаковывал архивы и САМ их загружал куда-нибудь, то есть всё-равно совершал какую-то работу..
На сегодняшний день, можно потратить куеву тучу времени, на компоновку архивов, время на запаковку, время на заливку (уже не говоря о ценности контента).. и какой-нибудь Вася, школьного возраста, не прилагая никаких усилий, даже на перепаковку и заливку, просто нажимает кнопочку и всё! И пошло распространение, причем не там где хотел бы автор.. )
Myrik
30 октября, 06:43
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