Бортовой журнал Яндекс.Диска, день 48-й
15 ноября 2012, 17:49
Бета-тестирование идёт полным ходом. Полтора месяца в пути, полёт нормальный.
Привинтили кнопку «Сохранить на мой Диск» на страницы просмотра публичных файлов. Проверил, кнопка делает ровно то, что на ней написано. Приказал штурману прислать наш дальнейший курс, он прислал ссылку на файл со своего Яндекс.Диска. Я сохранил файл в своём, нажав вышеупомянутую кнопку, — теперь не потеряю. Сохранял через телефон, при этом потери средств на мобильный интернет были минимальны — файл от штурмана скопировался сразу из его Диска в мой, на телефон не скачивался. Практично.
Установили плеер в веб-интерфейс и на страницы просмотра публичных файлов. Сохраню наконец-то у себя на Диске звуки космоса, а жена дома их прямо в интерфейсе послушает.
24 мая 2012 года