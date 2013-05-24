Блог Диска

Блог Диска

Слушайте треки из Диска в новой Музыке для Android

Хорошая новость для всех меломанов и любителей смартфонов на Android — приложение Яндекс.Музыки с поддержкой Яндекс.Диска уже доступно для скачивания в Google Play. Другими словами, можно носить с собой на 10 ГБ больше любимой музыки, чем раньше.

Добавьте треки из Диска в плейлисты, сохраните их в кеш телефона или добавьте в кеш папку Диска целиком — и слушайте музыку без подключения к интернету.



Кстати, чтобы прослушивать музыкальные композиции из Диска или из памяти смартфона, не обязательно оплачивать подписку на Музыку.

Приложение Яндекс.Музыки для iOS с поддержкой Диска можно найти в AppStore. Подробнее о новых возможностях мобильной Музыки читайте в корпоративном блоге Яндекса.

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10 комментариев
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Марк
28 января 2016, 13:06

а для айпада и нет :-(

shuik
28 января 2016, 13:06

Интересно я попробую.

Марк
28 января 2016, 13:06

и сразу же оттолкнули пользователей,что стоило месяц за бесплатно сделать?

 

Bakli
28 января 2016, 13:06

Сделать бесплатно что, подписку на месяц для онлайн прослушивания с музыки?

Вы откуда? Я покупал симки в Питере, Москве и других городах, и скажу, что нормально использовать через инет онлайн прослушку (если это не какой-то тухляк с качеством) в России - проблематично.

Флеш карты памяти нынче стоят копейки, и вместо полугодовой подписки можно купить огромный накопитель и держать музыку на нем. 

Или вообще купить плеер и слушать музыку в хорошем качестве.

 

 

 

 

 

 

Уточка на колёсах
28 января 2016, 13:06
> что стоило месяц за бесплатно сделать?
Полагаю, это стоило примерно 199 рублей за каждый бесплатный месяц.
И его, кстати, сделали.
А прослушивание с Диска вообще бесплатно. И месяц, и два, и год.
davalos
28 января 2016, 13:06

Не получается слушать музыку с Яндекс Диска.

Тут на скриншоте есть такая опция под "Радио", а у меня под "Радио" сразу Поиск.

Victoria
28 января 2016, 13:06

Дело в том, что этой записи в блоге почти полтора года, приложение уже несколько раз менялось. Попробуйте через сайт Яндекс.Музыки импортировать музыку из Диска в плейлист, а уже его слушать в мобильном приложении.

delphicpp
30 июня 2017, 12:24
А как добавить в плейлист музыку которая на яндекс диске через браузер?
lasjackwolf
12 августа 2017, 11:30
delphicpp,
вот так: https://music.yandex.ru/disk/
и нажимать на "сердечко" :)
Bogatsky
12 февраля, 22:42
Похоже, я опоздал года на 3.. купил андроид, подписался на яндекс.музыку, и никакой кнопки "Яндекс.Диск"  не нашёл. 100ГБ музыки, а послушать негде... ну разве что в Диске поштучно)