Слушайте треки из Диска в новой Музыке для Android
24 мая 2013, 15:13
Добавьте треки из Диска в плейлисты, сохраните их в кеш телефона или добавьте в кеш папку Диска целиком — и слушайте музыку без подключения к интернету.
Кстати, чтобы прослушивать музыкальные композиции из Диска или из памяти смартфона, не обязательно оплачивать подписку на Музыку.
Приложение Яндекс.Музыки для iOS с поддержкой Диска можно найти в AppStore. Подробнее о новых возможностях мобильной Музыки читайте в корпоративном блоге Яндекса.
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