Терабайты облачного места для ваших файлов

Сегодня на Яндекс.Диске появилась возможность купить дополнительное место. Если вам уже не хватает 20 бесплатных ГБ, можно приобрести ещё 10 ГБ за 30 рублей в месяц, 100 ГБ — за 150 рублей, а при желании даже 1 ТБ места — это будет стоить 900 рублей в месяц. Дополнительное место можно купить на месяц или на сразу на год — со скидкой. Принимаются банковские карты и Яндекс.Деньги.
А скидки аккаунтам которые пользовались и тестировали Диск с рождения проекта будут?
Так же хотелось предложить вариант объединения 2-3 аккаунтов яндекса для общего пространства дискового (в том числе купленного), но общие папки предлагать как есть по приглашению. так повелось, что я не стандартным способом использую права для пользователей (аккаунтов) общих папок в офисных маштабах. По понятнее чтобы было, я не хотел бы чтобы кто-то не аккуратный из юзеров мог нечаянно удалить ту или иную инфу, я открываю пользователю например общую папку (только для чтения) по приглашению другому пользователю яндекса у которых стоит Яндекс.Диск с другой учёткой.
Мне это удобно. Можете сказать что-либо на этот счёт?
Один вопрос. А трафик чем либо ограничивается. Если у меня есть три компа, и я беру теребайтный акаунт. Я могу хоть каждый день полностью менять содердимое синхронизируемых папок или все же есть ограничение по трафику?
Ну с провайдером у меня разговор короткий. В ёте торенты ограничили например, я их через впн на скоросте 20 мегабит тягаю, прям с телефона на ходу. А домашний провадер никогда ничего не ограничевал. Так что за провадеров я не переживаю. Главное чтоб яндекс не ограничевал. А то например у гугл диска нереально низкая скорость, там чтоб 100 гигов забить надо сутки потратит. А у яндекса 100 гигов при нормальном интернете заливаются ну примерно за час два а то и меньше.
Москва. Но дело в том что большинство местных провадеров предоставляют скорость отправки в два раза мелдленний скорости загрузкию А некоторые вообще десятью мегабитами. Синхронная скрость только у билайна и у кверти.
А то что гугл быстрее яндекса работает да еще в 8 раз почему то сомневаюсь. Хотя бы потому что сервера яндекса тереториально ближе. У меня гугл диск работает крайне медленно гигобайт может заливаться до получаса а то и больше.......
Да нет же, я просто живу на Украине, под Луганском, и у нас тут своя атмосфера)) И как водится, свои своеобразные провайдеры, у нас даже 3G почти не попахивает (только в областных центрах). Т. ч. эт только у Вас там серваки Яхи ближе, а у нас он позволяет за сутки гигов 20 токк загрузить.
Я давно мечтаю чтоб можно было синхронизировать папки с разных дисков. Тоесть вот например у вас в яндекс диске 3 папки в корне там музыка видео и фото, вот очень хотелось бы чтоб на локальном компе фото могло быть на С диске, мыдыка на D а видео вообще на внешнем жестком диске. Сечас для этого приходится запускать клиент под второй учеткой, и в каждом указывать по одной папке. Но это работает хотя и спроблемами. И еще одна проблема, когда в качестве папки диска указываешь корень раздела не работает требует именно папку. Что тоже не оч удобно.
Это уже из опыта пользования после увеличения пространства. Стало больше места увеличились требования.
>> проблема, когда в качестве папки диска указываешь корень раздела не работает требует именно папку.
А что, если смонитровать весь диск как папку в НТФС. По-моему, это легко сделать и причём средствами самой Винды. Тогда можно все три нужных Вам физических носителя представить в виде трёх подпапок, лежащих на одном диск и даже в одной папке.
У мя английская Винда7, и проделать это можно так:
Start (Пуск) -> Administrative Tools (есть и в Панели Управления) -> Computer Management
А в открывшемся окне выбрать Storage -> Disk Management, появится список дисков и в контекстном меню нужного диска (точнее, раздела) нужно выбрать пункт Change drive letter and path то бишь Изменить букву диска и путь к нему. Появится окошко, в котором кликаем по кнопке Add (Добавить путь), после чего Вин7 предлагает выбрать пустую НТФС-папку, в которую буит смонтирован указанный Вами раздел
А насколько легко Вам удаётся в десктоп-версии переключаться между разными своими акками7
А что, если смонитровать весь диск как папку в НТФС.
Э понимаете в чем идея, вот у меня ультрабук там ссд он маленький я его конечно проапгредил жо 240 но это же все равно очень мало.
Потомуя купил себе терабайтный ЮСБ 3.0 винчестер, на нем лежат сериалы личное видео и прочее разное. На ссд то что нужно часто. Соответственно хард подключен не всегда, плюс при выходе из гибернации (интел рапид старт) он переподключается об этом компьютер информирует соотвествующим звуком и табличкой с выбором действия. Поможет ли ваша схема при таком раскладе?
А насколько легко Вам удаётся в десктоп-версии переключаться между разными своими акками7
Вы наверное меня не поняли. Я на компьютере создал вторую учетную запись второго пользователя, установил на него яндекс диск авторизовался под тем же логином и паролем, но указал другие папки, в результате под основной учеткой клинт синхроизирует папки на ссд, а под второй он синхронизирует внешний винт. Это в принципе работает главное не забывать после перезагрузки войти во вторую учетку компьютера. Что неудобно потому что забываю.
Мммм даж не знаю, я не пользовался симлинками никогда, поэтому на 100про не подскажу, поможет ли это. А по поводу второй учётки я действительно недопонимаю, зачем в Мск, городке, где скорость апа гарантированно достигает 100мбит и построена одна из первых в мире ЛТЕ, Вам вообще нужна террабайтная железка в кармане весом 250 г?)) У меня проще всё организовано: есть свободное место на ГПТ-разделе, и отсюда пляшем, хоть эт и не совсем транспортабельно. А зачем Вам действительно таскать с собой винт7
Винт в рюкзаке, и это не самое тяжелое что там есть, там еще ноут, калонка, провода, зарядники, портативный роуте и пара свистков к нему, ридер, фотик, ну я такой человек, вроде не гик но рюкзак ношу, просто на работе убобней пользоваться своими вещами, чем обьяснить что тот комп что есть слишком медленный. Эт не вадно в общем ношу привык уже.
зачем в Мск, городке, где скорость апа гарантированно достигает 100мбит и построена одна из первых в мире ЛТЕ, Вам вообще нужна террабайтная железка в кармане весом 250 г?))
Ок, в Москве Лте у меня есть ета модем он 20 мегабит работает на скачку примерно 6 на отправку. Что не плохо если сравнивать с три джи. Но! Уже в области он не алё, а три джи почти всегда не але, там бонально контактик через раз работает я молчу про ютуб. Но я езжу к родственникам в Иваново, и так к знакомым в некоторые города.
А зачем Вам действительно таскать с собой винт7
А можно я скажу что мне так удобнее. Ну правдо удобнее. Привычка. не всегда же интернет был быстрым. Я вообще реко онлайн видео смотрю, обычно скачиваю и потом смотрю привычка с былых времен. И как то подсознательно хочется иметь твердую копию. Потому что часто так бывает что когда есть время и желание что либо посмотреть (в основном сериалы) то нет интернета (по дороге на работу, в поезде в Иваново, в отпуске на море и тп) а винт он есть всегда и бесплатно. И копия винта наяндекс диске позволяет по быстрому отправить кому угодно ссылку на файл, не парится если украдут (или сам потеряю) винт или комп, да много плюсов. Это ка флешка которую нельзя потерять. Бывает сидишь так в гостях, начнется разговор об отпуске или чем то подобно, сразу можно фотки видео показать на любом компе где есть инет удобно.
В общем что я хочу сказать, навкус и цвет фломастеры разные товарища нет. Мне удобней иметь копию, вам нравится смотреть онлайн ваше право я только за. Но учитывая последние изменения законадательсва, понравившиеся фильмы все же лучше скачивать нежели смотреть онлайн. Имхо.
Вы подсказали мне хорошую идею -- поюзать вторую учётку на Винде, никогда ими не пользовался. Мжт, поможет повысить общую скорость закачки. А у Вас родители умеют пользоваться компьютером и Инетом7 А в отношении дресс-кода -- у Вас всё как полагается: рюкзак, капюшон, гаджеты. Таких, как мы становится больше. Я юзал Нэт ещё в 2000-м, тогда на Украине было 200 тысяч юзеров, а не 20 млн, как сейчас. И действительно, всё начиналось диалапом, лишь потом пришли кабеля и скорости, теперь ждём хорошего покрытия страны. В общем, у нас состояние примерно такое, как и у Вас в области. А своим знакомым сливаете что-нибудь или просто отдаёте фляжки7 И у Вас наверн тож есть небольшая коллекция винтов, начиная со старых IDE)) А на фотик много любите снимать?
Вот ГПТшный раздел -- альтернативная разметка для винта вместо MBR, позволяющая с биосом uEFI использовать объёмы больше 2 ТБ. Ссылочка с описанием ниже:
Гм, да вот у моих это прямо проблема -- ленятся запоминать терминологию и учиться, а зато от пульта Д/У не оторвёшь) Хотя с сенсорными девайсами проще общаются. Постоянно объясняю, что то, что скидываю им на флешку, чтоб посмотреть на тиви, можно на компьютере легко и быро найти самостояльно. Ещё своё отбирает и плохое зрение -- мать для работы просит распечать документы периодически, чтоб их можно было читать с бумаги и при необходимости отдать другим.
Наконец-то! Но очень не хватает промежуточных тарифов: 100Gb мало, 1Tb много. Мне сейчас необходимо 200-300Гб. У гугла на выбор хочешь 200, хочешь 400 - проблем с этим нет. Два аккаунта на яндексе держать не удобно, делить файлы и деньги между яндексом и гуглом - тоже не очень. Выходит, продолжаем кормить гугл :(
Логин этот: "Enno". Судя по выписке банка в 15:35 успешно купил 100 гигов, оплата 1 месяца с автоплатежем. Сразу же в 15:36 попытался купить еще один, и в 15:37 попробовал снова.
После первой попытки вновь перешел по ссылке "купить место", снова указал 1 месяц и автоплатеж, вбил данные карты. Платеж долго висел с сообщением "обработка", после чего написал "ошибка обработки" (или вроде того) и вернул на страницу выбора тарифа.
В банке на эти неудачные попытки мне сказали, что им от платежной системы яндекса приходил ответ "не верно введенный код безопасности".
Через пол часа, попробовал оплатить еще раз 100 гигов с карты другого банка - платеж прошел успешно.
так все описанное вами кроме воспроизведения видео онлайн уже есть. Музыку постоянно слушаю с яндекс диска по пути на работу. Очень удобно. Просто установите на телефон приложение яндекс музыку. Чтоб слушать музыку с я ндекс диска там даже подпискка на яндекс мызыку не нужно.B очень удобно что яндекс мызука понимает формат айтюнса.
1. музыку можно сулушать не только через мобильный телефон но и в браузере компьютера. Но не понятно зачем ее слушать в браузере. Если вы синхронизируете эти файлы с яндекс диском, значит они есть на вашем компьютере есть эти файлы и их можно прослушать локально. А вот на мобильном слушать через яндекс музыку очень удобно, потому что обьем памяти в телефоне ограничен (у меня например 16гб) а заранее неизвестно что захочется послушать.
2. по вин фон нет приложения. Правильно яндекс не благотворительная организациия. Зачем делать софт под мертворожденную ос. Вы бы еще сказали что под симбиан нет, или вообще бод яву для нокиа с фонариком. Под популярные оси ой ос и андроид есть - этого достаточно. Под вин фон вообще практически нет приложений. там игры все трех летней давности в стори, а софта просто нет. Руководство майкрософт официально признало свой сюрфейс, аследовательно и вин фон провалом. Собсно так же как это было с плером zune.
вы про переустановку системы и что файлы удаляются с жесткого слышали?вот зачем в я.диске музыка нужна.и что-то не вижу я в десктопной я.музыке муз файлов с диска или ссылки на них.а про сичтему-ну да,то-то продажи винфонов растут.и вообще,мною писалось все авторам я.диска-работникам яндекса,выполнят ли пожелания-их дело и мое,все ваши высказывания и уточнения совсем не о том.а уж рассуждения про ос-пффф,в другое место
вы про переустановку системы и что файлы удаляются с жесткого слышали?
Слышал конечно. Только в этом случаи надо думать о том как компьютер починить а не о том как музыку полушать... А когда почините то ничего не мешает заново синхронизировать все на компьютер и послушать через локальный проигрыватель. ПО крайней мере я обычно делаю так...
и что-то не вижу я в десктопной я.музыке муз файлов с диска или ссылки на них
А там и нет их. Но зато в веб версии яндекс диска любой mp3 и m4a файл можно прослушать.
а про сичтему-ну да,то-то продажи винфонов растут.
Их продажи вырасли в два раза? они кому то продали еще один телефон?
и что-то не вижу я в десктопной я.музыке муз файлов с диска или ссылки на них
Все очень просто, в приложении для андроид или айфон, добавляете вашу мызку (и не только музыку любые аудиозаписи) в плейлисты, и потом слушаете это на компьютере через браузер. Я например подкасты таким образом слушаю. Дома айтюнс их скачивает в папку яндекс диска, которая добавлена в плейлисты, а наработе через браузер в яндекс музыки я их слушаю очень удобно.
не надо врать пожалуйста, яндекс не режет скорость. У меня сечас диск 350гб, по акциям насобирал. и там лежат фильмы купленые в айтюнс. И они скачиваются через браузер на скости 9 мегабайт в секунду, тоесть примерно 80 мегабит. Я писал об этом выше. Так что не говорите не правду.
Тем более вы сами пишите что качаете через мобильных провадеров, такой интернет лагает по определению. С проводным проблем нет. Из чего делаю вывод что проблема у вас на стороне провадера. Готов предоставить видеозапись где видно скачивания файла весом 9,5 гб на скорости более 80 мегабит.
Хотя вот сейчас попробывал чере Yota файл весом 3.7 гб качается спокойно на скорости 2.1 мегабайта в секунду, что примерно 20 мегабит. Но это уже ограничение еты потому как на проводах на много быстрее.
А что если мне каждый месяц за место невыгодно платить? Было бы ещё возможность докупить например 1 гб за 10 руб навсегда - было бы классно.
И кстати: почему при попытке залить файл ~100 мб (rar архив) через некоторое время после начала закачки пишет "произошла ошибка"? Пробовал этот же файл залить на SkyDrive - уходит медленно ,но без проблем!
Заливал через браузер Google Chrome 28, через программу мне заливать неудобно...
неудобно платить за месяц заплатите за год, я именно так и планирую сделать. А купить 1гб на всегда невозможно по той простой причине, что сервера как минимум потреблют электричество, а еще нужно платить зарплау людям которые их обслуживаюти и апгредить железо в этих серверах, плюс трафик со стороны яндекса. Все просто. А бесплатные 10 гб это проба плюс приманка в надежди что пользователь попробывав захочет больше
на счет ошибки ничего сказать не могу. Я архивами уже давненько не пользовался. Точней у меня есть архивы акрониса, резервные копии компьютера, но там тома по 9гб у меня а не по сто 100мб они выгружаются и качаются нормально. Но я их редко качаю. Я в основном яндекс диск ихспользую для фильмов и фотографий. Чтоб на рех компах было одинаковое содержимое. С фильмами проблем нет, они от 1 до 9.8 гб у меняи скачиваются нормально. Через браузер скачиваются тоже нормально. На рабочий комп иногда их скачиваю чтоб смотреть в перерывах. Недавно сериал из 80 серий по 300 мб каждая выгружал через бразуер тоже нормально отправился. Так что не знаю. Смею что дело в провадере или браузере. Но уменя тоже хром. Версия не знаю какая он сам обновляется. Всеработает.
А по поводу перезда на другой серевер, сомневаюсь что вам кто либо предоставит сторадж в неограниченное по времени пользование за единовременный платеж. Сам бы такой купил.
По вооду скайдрайва, во первых там медленно как и в гугл диске, медленно всмысле скорость скачивания отдачи. Во вторых там размер фала ограничен 2гб всего лишь. ВИдеозаписи и фильмы хранить не вариант.
П.с. Для теста попробуйте загрузить из того же расположения (устройство, софт, провайдер) другой файл такого же обьема. Тоесть не архив, а например мп3 или ави. Просто интересно это проблема с тем что яндекс приво работает с архивом, или все же у провайдера проблема на маршруте до яндекса.
300 (триста) я опечатлся. И не фильмы а серии сериала. Они обычно весят 250-320мб если конечно не в HD но сериалы в HD это имхо черезчур. никакх жестких дисков не напасешься.
А насчёт скайдрайва - не знаю, вроде скорость нормальная, а файлы 2 гб я выгружать и не собираюсь)))
Ну это вам с мегафоном видимо кажется что нормальная. А со 100 мегабитным каналом она там совершенно ненормальная. А она уже при 30 мегабитах кажется абсолютно ненормальной. Но если большие файлы не выгружаете то да скорость не критична. Я просто использую облако для синхронизации между компьютерами. Что скаченные на одном компе сериалы прилетали на два других.
А про то что архивы не выгружаются - как-то частично: какие-то выгружаются, какие-то нет...
Тогда похоже что яндекс виноват. Если бы интернет был кривой невыгружались бы все типы фалов.
При оплате банковской картой можно выбрать опцию "Повторяемый платёж" — и он будет автопродляться, без необходимости докупать место вручную. Напишите, пожалуйста, в нашу техподдержку (http://feedback2.yandex.ru/disk/) подробности про файл — название, когда примерно пытались загружать, с какого логина — проверим.
Если после истечения срока действия платных 100гб например на моем Диске уже не останется свободного места, и я начну чистить диск, то освободившееся место пропадет или нет и можно ли потом будет закачать новые файлы на "неоплаченный" диск?
1. Пока не можем обещать. 2. В последнее время с фотографиями у нас появился ряд новшеств, в частности удобный просмотр в вебе и на мобильном. Думаем и дальше об этом. 3. Пока нет в планах, но думаем о том, как улучшить именно поделение, в том числе и фотографиями. И кажется ни у кого из больших игроков их больше нет.
Объясните, как будет в этой ситуации.... Пример : купил 1 тб на месяц. Забил его полностью, весь 1 тб. На следующий месяц оплачивать не стал. Спустя пару месяцев решил оплатить 100гб. Что в этой ситуации произойдет? 1 тб (которые только для чтения) добавится 100 гб? Или как все это будет выглядеть?
Такой же вопрос для ситуации
1) купил 1 тб. Забил. Не платил. Намного позже опять оплатил 1
2)купил 100гб.забил. Не оплатил на след месяц. Спустя много времени решил оплатить 1тб
Объясните, как будет в этой ситуации.... Пример : купил 1 тб на месяц. Забил его полностью, весь 1 тб. На следующий месяц оплачивать не стал. Спустя пару месяцев решил оплатить 100гб. Что в этой ситуации произойдет? 1 тб (которые только для чтения) добавится 100 гб? Или как все это будет выглядеть?
Такой же вопрос для ситуации
1) купил 1 тб. Забил. Не платил. Намного позже опять оплатил 1
2)купил 100гб.забил. Не оплатил на след месяц. Спустя много времени решил оплатить 1тб
Много примеров. Давайте разберем на первом. :) Вы купили 1 Тб. Забили. Потом перестали платить. Заливка новых файлов возможна только, когда на Диске будет занято менее 10 Гб (если бесплатно у вас есть 10 Гб). Потом оплатили 100 Гб. Доступный лимит - 110 Гб. Заливка новых файлов возможна, когда на Диске занято менее 110 Гб.
ура! уже прикупила:) хотела написать про промежуточные варианты между 100 и Тб, но уже нашла ответ:) в свое время ЯДиск сильно меня выручил, а благодаря Гуглу я чуть было не оказалась с большими-большими проблемами.. деньги взяли, а синхронизация неделями была..
Думаю потому, что жесткий диск врубленный онлайн постоянно, жрет свои ~10 Вт непрерывно. Это, вестимо, 30*24*0.01*4=~30р/месяц только электрика. Плюс они его дублируют минимум один раз, а скорее всего - два или три. Плюс диски раз в пару-тройку лет мрут (это добавит около 100 р. на диск в месяц, в среднем). Еще надо платить зарплату людям, которые будут отвечать на вопросы, менять диски, девелопить и т.п. Хотите, чтобы было дешево - соберите себе RAID1 из пары дисков, навесьте на него какой-никакой мониторинг и поставьте на полочку. Будет дешево и сердито :)
Добрый день! Почему у меня стартовый объем диска 3 гб и больше - только платно. а где же 7 гигов за установку приложения, загрузку и ссылку в соцсетях? при этом есть отметка о прохождении предполетной подготовки и вручении мне 10 гигов, но... их просто напросто нет. как было три, так и осталось. жаль.
Слушайте, такой технический вопрос - куда бы можно было подписаться, чтобы получать какие-нибудь уведомления о том, что яндекс себе еще IP-ников приобрел?
А то зарегистрировались в яндекс.локальная сеть, а список префиксов меняется непонятно как и когда - приходится руками по всяким whois-ам лазать, в результате того, что это все немгновенно происходит, появляются несчастные абоненты, которым трафик яндекс.диска как инетный посчитался. За какое бы место подергать уважаемый яндекс, чтобы все более-менее автоматом летало?
(Устроит или URL, из которого выдается список гарантированно яндексовских префиксов или какая-нибудь техническая рассылка, в которой это все прилетает)
Добрый день. Скажите планируется ли реализовать возможность загрузки через браузер не только файла (группы файлов), но и целых каталогов. Т.е. чтобы можно было при загрузке через браузер указать конкретный каталог и все его содержимое, включая иерархию подкаталогов, было бы загружено в облако.
Еще вопрос, будет ли реализована в браузере возможность групповой обработки файлов - выделение группы файлов и их обработка (перемещение, удаление, копирование в другую папку на Диске, скачивание на локальный диск).
Получил письмо истекает срок действия оплаченных 100 Гб,решил прикупить 10 Гб, не прокатило место не увеличилось,решил купить еще 100 Гб, уже 2 дня тишина :( 1ТБ для меня много.Может я что то не понял.
Мне не хватает 10 ГБ!... Но купить дополнительное место я не готов ровно до тех пор, пока не появиться возможность более оперативно, в общей таблице (через WEB) смотреть 1)дату последнего скачивания файла и 2)общего количества скачиваний - как было на предыдущем сервисе...
Второй негативный момент: В каждый заход через web браузер надо настраивать по новой 3)тип сортировки файлов - через дату закачиваний (через имя мне не нужно). Неужели нельзя запомнить этот нюанс - мелочь, но неприятно.
Будут ли изменения в программе по этим трем пунктам? В идеале - чтобы пункты 1) и 2) появлялись на компе в программе Я.Д.
Цены на облака годятся только для страны московии, в замкадии мало кто будет покупать наверное. 30 р. в месяц за 10 гиг это не дорого, но 10 гиг это же смешно просто ненужный вообще тариф, даже если считать что будет 10 халявных + 10 платных, да этого даже для личных фото не хватит.
150 р. уже дорого для обычного "домашнего использования" замкадышами. Я не знаю что тут можно сделать, диффиренцировать цена для замакадии нужно, но это сложно. Сделайте хотябы тариф 30г за 40-50 р. будут лучше покупать.