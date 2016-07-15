Аудиоплеер в Диске для Android

Рады вам сообщить, что в новой версии Диска для Android появился встроенный аудиоплеер, который умеет воспроизводить ваши любимые аудио-треки, подкасты и аудио-книги из облака прямо в приложении.

Аудиоплеер умеет проигрывать все популярные форматы и автоматически выстраивать плейлисты из аудио-файлов в папках. Достаточно включить один трек из папки — и плеер будет последовательно проигрывать все остальные аудио-файлы, которые в ней находятся. Ждать, когда трек полностью загрузится, не надо — он зазвучит сразу после запуска.

Также новый аудиоплеер умеет воспроизводить треки из раздела Офлайн. Так что можно добавить в дорогу как целую папку с треками, так и отдельные аудио-файлы в Офлайн – плеер проиграет их последовательно.

А еще бонус – по многочисленным просьбам, в новой версии приложения файл, которым вы с кем-то поделились, теперь снова можно спрятать от чужих глаз. Просто найдите его и в меню выберите пункт «Удалить ссылку».

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска