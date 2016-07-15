Блог Диска

Блог Диска

Аудиоплеер в Диске для Android

Рады вам сообщить, что в новой версии Диска для Android появился встроенный аудиоплеер, который умеет воспроизводить ваши любимые аудио-треки, подкасты и аудио-книги из облака прямо в приложении.  

Аудиоплеер умеет проигрывать все популярные форматы и автоматически выстраивать плейлисты из аудио-файлов в папках. Достаточно включить один трек из папки — и плеер будет последовательно проигрывать все остальные аудио-файлы, которые в ней находятся. Ждать, когда трек полностью загрузится, не надо — он зазвучит сразу после запуска.

Также новый аудиоплеер умеет воспроизводить треки из раздела Офлайн. Так что можно добавить в дорогу как целую папку с треками, так и отдельные аудио-файлы в Офлайн – плеер проиграет их последовательно. 

А еще бонус –  по многочисленным просьбам, в новой версии приложения файл, которым вы с кем-то поделились, теперь снова можно спрятать от чужих глаз. Просто найдите его и в меню выберите пункт «Удалить ссылку».

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

Команда Яндекс.Диска

37 комментариев
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hitaisin
16 июля 2016, 16:02
Вот бы ещё на яндекс музыке появилась кнопка "скачать песню на диск"!
Я то у меня в плейлисте ~5..10% песен за последний год стали не доступны, это очень расстраивает.
Дмитрий Абашев
18 июля 2016, 12:33
Фича очень нужная и уместная, спасибо!


Но! Явно ведь нужна функция shuffle, реализованная либо в самом аудиоплеере (идеальный вариант), либо путем добавления возможности случайной сортировки аудио-файлов в папках. Без этого, к сожалению, от стороннего плеера не избавиться :(
D N
7 января 2018, 22:55
Дмитрий Абашев,
Да, пожалуйста!
serg@geo37.ru
8 августа 2018, 16:30
Дмитрий Абашев,
Да! тоже не понимаю как так нет случайного воспроизведения.
m.bubnovsky
26 июля, 09:15
Дмитрий Абашев,
Присоединяюсь 
artemrogozhin
19 июля 2016, 11:50
отлично.


но не отображаются названия треков и исполнителя из ID3 и обложки.
lion1610
21 июля 2016, 01:45
А для приложения Я.Диска на Windows 10 Mobile будут подобные нововведения? Потому что там - на Windows 10 Mobile - по функционалу с Яндекс.Диском большая беда.
Сохин Роман
29 июля 2016, 01:08
Спасибо, довольно инетесная функция.
Жаль плеер очень минималистичен, нет обложки и стандартных функций управления.
Вы позиционируете себя (Яндекс) как некую общую среду, и в рамках этого суждения, отлично было бы, если прослушанные треки скроблились на Lastfm если оный включен в опциях Яндекс.Музыки. Хочется тесной взаимосвязи ваших сервисов.


Еще смущает тот момент что в вашем приложении и в сервисе в целом (Яндекс.Диск), невозможно определить папку, откуда будут выводится фотографии в раздел "Все фото".
Ребят, я дизайнер, у меня масса материалов со стоков, макеты сайтов, иконки и всякий мелкий графический мусор. Все это дело успешно мешается с моими фотографиями, что делает фичу "Все фото" абсолютно бессмысленной для меня. Круто было бы смотреть по дате на фотографии, но из той папки, где я их храню, а не из всего что есть на диске - это просто необходимая опция, выбор папки, не совсем понимаю почему ее нет, она вполне очевидна.


В работе сильно нехватает:
- версионности файлов (хотя бы лимитированные 10-20 копий);
- онлайн архивирвание и распаковка (менее востребована, но лишней бы не была);
- есть еще конечно рядо мелких опций, но менее важных.


В целом впечатление от вашего сервиса положительное очень, скриншотница заменила аналогичные инструменты.
sashabe
30 июля 2016, 21:03
Пожалуйста, поскорее добавьте эту же фичу (с поддержкой автоначала воспроизведения с последнего места!) на iOS. Сейчас приходится пользоваться сторонней фигней.
kulibin.mixa
31 августа 2016, 11:00
sashabe,
Поддерживаю!!!
Денис
15 июля 2017, 00:21
sashabe,
Согласен. 
DiX-is
2 августа 2016, 05:31
Ещё б для линукса, наконец, сделали графический интерфейс. Уж очень не хочется на  мейл переходить.
Владислав
3 августа 2016, 09:46
Поправьте на странице диска - ссылку на блог диска http://disk-blog.ya.ru/ на  http://yandex.ru/blog/disk/
А то выдает, страница не найдена.
Марк
14 августа 2016, 14:10
допилте видеоплеер:)
Bakli
18 августа 2016, 21:36
Лучше место выделяйте, если я подписку на музыке использую. А то плачу за музыку, а слушаю свою с диска. Гугл бесплатно дает место за подписку.
Олег
26 ноября 2016, 03:13
1.Ваш аудио плеер читает не все Форматы файла.Пример FLAC.
2.Доделайте видео плеер сколько вас просит народу.
Ждём ваших результатов.
olegavlasyuk
10 апреля 2017, 11:31
Олег,
присоединяюсь , будет ли поддержка FLAC?
ZVanooo
2 августа 2018, 23:49
Олег,
так же плюсую этот вопрос
SerjioTT
24 октября 2018, 13:20
Олег,
Согласен! Flac не читает. Очень жаль. Ещё нужно повторение треков в папке 
lomonos0va
9 мая, 23:07
Олег,
1000+, перестал читать файлы flac после обновления. Просто перелистывает их быстро, пока не дойдёт до какого-нибудь mp3, а если и его не находит, то вообще папку не воспроизводит. Очень не понравилось это дело. До последнего обновления flac воспроизводил, теперь - нет.
mkv6000
20 мая 2017, 07:51
Таймер сна бы добавить.
an.ivanov2015
22 мая 2017, 00:07
Хотелось бы очень воспроизведение музыки формата FLAC
K-01-2
6 июля 2017, 00:15
О Flac уже писали, так же Alac интересует.
olegavlasyuk
15 июля 2017, 14:23
K-01-2,
разработчики не хотят с нами общаться, ни одного комментария, ну как так?
alexmj
30 сентября 2017, 13:45
FLAC он большой, на устройстве занимает много места, самое место ему в облаке и .... не могу найти ни одной связки android+flac+YD.
neman-grodno
15 декабря 2017, 13:03
Сделайте чтоб музыку можно слушать вперемешку.
havtirka
2 марта 2018, 08:56
neman-grodno,
Поддерживаю
yury.studionov
24 января 2018, 11:34
поддержку FLAC добавьте уже наконец то 
asmiths
5 апреля 2018, 12:55
Яндекс Диск на мобильных устройствах, имеет возможность просмотреть/ознакомиться с содержимым на диске. Требовать от него полного функционала медиаплеера  - не то! Хотя проигрывания музыки FLAC и APE и пр. желательно, а еще много других форматов, не только аудио.
 Думаю, разработчики Яндекса уже задумываются о Яндекс Медиа Плеере для мобильных устройств, который в связке с Яндекс Диском будет очень полезным продуктом. 
Хочу поблагодарить Яндекс за полезный всем Яндекс Диск!!! Спасибо!!! УРА!!!
Иван Сухоруков
22 апреля 2018, 16:35
Друзья, проблему здорово решило бы сохранение оффлайн файлов в произвольную папку в памяти телефона. Есть много прекрасных музыкальных плееров, но не все умеют работать с файловой системой напрямую. Многие используют хранилище медиа, а оно не умеет искать треки в папках приложений. Поэтому до музыки на диске они не дотягиваются. А если еще сделать обратную синхронизацию на диск из этих папок, то цены не будет вашему приложению!
dudin34
20 мая 2018, 11:04
Этот плеер почему-то не отображает кнопки управления в система, т.е. на экране блокировки, на шторке и т.д.
a.nugaev1968
21 сентября 2018, 14:46
Не воспроизводит FLAC файлы. Может допилите программу.
v0s
3 ноября 2018, 22:03
Что нет и это ооочень плохо по порядку важности: 1. шафл, 2. виджет на экран блокировки, 3. воспроизведение папок с папками - при долгом нажати на папку добавить "играть все файлы"
zdarovyi
8 ноября 2018, 12:08
когда появиться поддержка FLAC ?  уже столько народа просило!
aleks-oplachko
19 июля, 19:29
Не проигрывает файлы *.flac из раздела офлайн музыка на яндекс диске...
a1exas
3 августа, 22:11
Привет, что по поводу Флака, лентяи? Два года прошло, у меня годовая подписка но я с радостью поменяю провайдера если не почините по быру
Ezhuroff
26 августа, 19:13
Добавьте уже, наконец, чёртов lossless!) 21 век же!