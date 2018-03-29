Блог Диска

Блог Диска

Автоматическая очистка локальной галереи

Основная задача облачного хранилища – надежно хранить файлы и экономить место на устройстве пользователя. В рамках экономии места на телефоне недавно мы сделали функцию автоматической загрузки фото и видео бесплатной и безлимитной. 

Сегодня мы пошли дальше, и добавили возможность очищать галерею в телефоне после загрузки файлов на Диск. Новая функция доступна для пользователей Яндекс.Диска для Android.  

Как автоматическая очистка работает? 

Приложение Диска ищет в галерее телефона пользователя фото и видео, которые были автоматически загружены в Диск и удаляет их. Но прежде, чем удалить какой-либо файл с телефона, Диск проверяет наличие его в облачном хранилище.

Кроме этого вы можете сами выбрать – удалить все файлы, которые загрузились с помощью автозагрузки за все время или попросить приложение не трогать файлы за последний месяц, а остальные удалить. 

35 комментариев
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paqwerty
29 марта 2018, 12:38
Это хорошо. Еще бы добавили возможность маркировки ярлыками фоток в разделе "Все фото", чтобы было понятно где именно хранится конкретная фотка при наличии отдельных фотоальбомов на диске.
Maindiv
29 марта 2018, 13:49
1. Функция работает сразу или нужно воспользоваться ей?
2. Можно ли будет отключить эту функцию?
balakaevad
29 марта 2018, 14:34
Maindiv,

1.  Для того, чтобы удалить файлы с телефона, нужно открыть боковое меню и выбрать "Освободить место" 
2. Удалив один раз файлы, вы можете больше не пользоваться этой функцией. 
Марк
29 марта 2018, 15:33
Я уж думал на Диск забили, спасибо за новые плюшки
Raivo Ristinen
29 марта 2018, 23:02
Спасибо, здорово.
Очень жду возможности исключать определенные папки из синхронизации. Неудобно когда в облако валятся скриншоты и картинки из чатов.
Димка
25 апреля 2018, 15:44
Raivo Ristinen,
поддерживаю. писал в поддержку-сказали сами ждут
up83
3 апреля 2018, 21:48
https://yadi.sk/i/XHG2APqC3U4d89 - не подскажете, почему список не сортируется по названию??
Bakli
5 апреля 2018, 04:54
up83,
наличие пробела в двух файлах из четырех?
up83
10 апреля 2018, 15:06
Bakli,
пробелов нету никаких((
Bakli
5 апреля 2018, 04:50
Может вы вместо того, чтобы медленно "воровать" функции гуглфото (как всякие мессенджеры слоупочно тянут функционал телеграма), уже реализуете нужные функции, как:
1. Аплоад только при зарядке.
2. Нормальную галерею, как у Гугла, в которой можно ориентироваться, и которая не будет пол часа прогружаться, если сделать резкий скролл вниз. Т.е. вид и сортировка по дате, неделе, месяцу, событию. А так же поиск по временной ленте. Пока что  невозможно пользоваться  галереей. А ведь будь она как гугловская, было бы шикарно, учитывая, что пережатия фоток нет. А пока лишь, как файлопомойку для бэкапов приходится использовать, т.к. пользоваться невозможно.
3. ВЫБИРАТЬ ПАПКИ ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ. ДОСТАЛ УЖЕ МУСОР ОТ ВСЯКИХ СКРИНШОТОВ И КАРТИНОК ИЗ ПАПКИ С МУЗЫКОЙ!!!


Кстати, иконка новая - говно (нет, она прикольная, но она не практичная): сливается в трее с фоном  стандартной темной темы "десятки" и теряется среди кучи других иконок.
Если вы не понимаете, почему, то поясню. Если иконка выведена рядом с часами, батареей и раскладкой, т.е. видима в панели задач, то она действительно шикарно смотрится под стиль системы. Но если иконка скрыта среди других иконок, то в раскрывающемся списке она теряется среди ярких других иконок. Старая сразу же бросалась в глаза.
А держать не скрытой иконку я не понимаю для чего: клик по ней открывает лишь папку. Кому нужно в таскбаре закрепят ярлык. Ленты нет. Никаких функций по ПКМ так же нет.
Vitality
30 августа 2018, 15:09
Bakli,
По иконке согласен, но я ещё с первой версии держу её на виду и вроде разработчики обещали вернуть весь функционал вместе с лентой. А значок хоть и косит под вин10 и соответсвенно под Mac но никак не читается, хотя бы вернули зелёную точку которая бы обозначала что диск синхронизирован.
kpa39l
8 апреля 2018, 18:54
Мне как владельцу телефона Xiaomi данная функция очень по душе! (на них всегда места мало).
Действительно удобно! 
dima@markspace.ml
13 апреля 2018, 10:17
Не хватает следующих настроек в веб-интерфейсе:
1. Свойства файла не посмотреть. На ПКМ нет даже опции такой. Папки тем более хрен поймешь, сколько весят.
2. Если выделить несколько файлов, не понятно, сколько они весят.
Александр
17 апреля 2018, 21:14
Проблема вашего приложения в том, что оно не загружает фотографии в облако автоматически в фоне. Только когда запущу приложение, тогда и загружает.
P.s. iOS 11.3
Обновлено 17 апреля 2018, 21:15
Gekmen
20 апреля 2018, 16:48
А на iOS будет такая функция? И ещё было бы замечательно что бы когда фотки синхронизируются с ПК, то раскладывались бы в папки по месяцам ну или по дням на выбор, а не как сейчас все в кучу (дей ствительно файлопомойка).
Денис Загитов
6 августа 2018, 15:27
Gekmen,
Согласен, на iPhone такая функция тоже очень нужна.  
А раскладывать в папки по месяцам - бред, отсортируйте по дате снимка и разложите руками самостоятельно
Tintity
21 апреля 2018, 17:27
Было бы неплохо, если бы вы над стабильностью клиента поработали. На диске хранится ~ 200 000 мелких файлов. При попытке синхронизации он зависает ~ 40 минут, после чего еле-еле начинает пытаться синхронизировать. Причем так хорошо синхронизирует, что вместо замены файла но более новую копию, сохраняет ее как {название файла}(2).{расширение} (при сохранении файла в программе) В итоге после такой "синхронизации" проект, который я делал месяц, похерился. Это ее повезло, что был бэкап. Пока ушел на гугл драйв. Там таких проблем нет. (кстати, клиент мыла.ру тоже вполне справлялся с таким количеством файлов, но у него свои болячки в виде идиотского отношения к клиентам) А жаль, если честно, очень любил Я.Диск. Классное облако...
Обновлено 21 апреля 2018, 17:27
Tintity
23 апреля 2018, 11:51
Tintity,
Еще один баг обнаружился. Некоторые папки просто нельзя уалить в веб версии. "Файл доступен только для просмотра и скачивания"...
gugglegum
27 апреля 2018, 12:43
А я нашёл баг, который может и является фичей, но я воспринимаю его всё же как баг, т.к. потенциально может приводить к потере данных пользователя. Яндекс диск автоматически удаляет из папки "Фотокамера" файлы, которые есть уже в какой-то другой папке на Яндекс диске. Причём делает это молча, без каких-либо уведомлений или запроса разрешения. При этом файл удаляется полностью, не через Корзину. И в истории нет никаких упоминаний о том, что файл был добавлен, а потом удален. Я так чуть файл не потерял. Я открыл файл из папки Фотокамера в редакторе, отредактировал его и сохранил в папку "Share", в которой я отдельно храню расшаренные файлы с публичной ссылкой. Потом я решил, что этот файл нужен мне и в общей коллекции фотографий -- я скопировал его измененную версию обратно в папку Фотокамера, предварительно удалив оттуда оригинал. Не заметив при этом, что через несколько секунд после копирования файл удалился. Затем через некоторое время я решил удалить файл из папки "Share", т.к. человек, для которого я его там размещал, уже загрузил его. И если бы я не проверил наличие копии этого файла в папке "Фотокамера", то просто удалил бы его и потом мог бы уже никогда не вернуть, если бы не вспомнил про него через короткое время до того, как очистил корзину в яндекс диске. В общем, не надо так.
coth
29 апреля 2018, 19:44
Поломалось что-то. Фотками из альбомов теперь не поделится на сайтах. Ошибка 410.
alikael
1 мая 2018, 19:13
coth,

Чинить это вообще собираются?
blakaz
3 мая 2018, 10:16
Добрый день. 



1. У меня платный аккаунт.



2. Невозможно из браузерной версии диска написать службе поддержки. Ссылка "Обратная связь" странная.


3. Почему я не могу удалить каталог? Почему я не могу переименовать каталог? Почему я не могу переместить каталог? Появляется прогрессбар "удаление", "переименование", "перемещение", ... Прогрессбар может висеть так несколько часов, скопировав (например) часть каталогов/файлов из этого каталога.

Перемещение - ок, длительный процесс. Но почему же он всё равно не заканчивается?


4. Почему переименование каталога "temp" в, например, "temp-y" невозможно? Почему это занимает столько времени и всё равно ничего не происходит, кроме того, что создаётся новый каталог и в него копируется часть каталогов/файлов?



Почему у вас так всё плохо.



Уже больше месяца яндекс.диском практически невозможно пользоваться.
alevtina@titan-tire.ru
4 мая 2018, 19:14
Уважаемые, ваш Я.Диск ведёт себя странным образом. Есть комп. На компе есть два профиля, административный с паролем, и пользовательский без пароля. Захожу на пользовательский, скачиваю дистрибутив Диска, начинаю установку. Вроде бы всё проходит нормально. Открывается окно, в котором я вижу, что файлы начинают синхронизацию. Потом закрываю окно, выгружаю из трея. И после вижу, что Я.Диска нет ни в установленных программах, ни в Пуске. Нет ярлыков на рабочем столе, нет и той самой папки, куда синхронизировались файлыиз облака Я.Диска.
Перехожу в админский профиль и вижу, что Я.дИск каким-то образом установился именно в административной учётной записи... Как такое возможно? Я же устанавливала в пользовательской. В итоге несколько раз удаляла софт, переустанавливала, ничего не действует.
Другие программы устанавливаются нормально, и нормально работают. Кто поможет?
Andruhon
7 мая 2018, 05:12
Здравствуйте! Я не нашёл куда ещё написать: раздел "обратная связь" в яндекс-диске просто ведёт на раздел помощи, где никакой формы для связи нет.

Было бы неплохо иметь какую-то кнопку, чтобы получить постоянную ссылку на картинку, которую можно добавить в src тэга img и просто где-то показать. Я думаю, пользователи будут не сильно против, если картинка будет как-то ограничена по размеру и даже содержать водяной знак яндекса-диска в уголочке.

Пояснение: раньше я использовал яндекс-фотки, чтобы иногда размещать картинку на каком-нибудь форуме или у себя в блоге. Теперь, с переездом в яндекс диск, мне, возможно придётся искать какой-то новый сервис, чтобы использоват его с этой целью. С яндекс диском, у нас есть постоянная ссылка, чтобы расшарить страницу, на которой размещена картинка. В целом можно скопировать url картинки, которая там отображается и она даже какое-то время работает, но потом ломается, потому-что добавились какие-то новые параметры, которых в моей ссылке раньше не было.


madam.metonimiya
9 мая 2018, 05:06
Уничтожив Я-Фотки, ничего не дали взамен. Нет банального кода для вставки фото в ЖЖ. 
Команда Яндекс- истинно российская команда, задача которой ухудшить  мир пользователя.
Дмитрий Бородкин
9 мая 2018, 13:37
После последних обновлений не могу нормально пользоваться яндекс диском 


1) Не могу удалять некоторые файлы и папки


"Невозможно выполнить операцию. Файл доступен только для просмотра и скачивания"
"Ошибка удаления папки "название папки": bad_http_status (423), DiskResourseLockedError: Ресурс заблокирован. Возможно, над ним выполняется другая операция"


2) У меня оплаченный объем почти заполнен из-за переполненной корзины в 700 гигов. Не могу очистить корзину!!! Те же ошибки. 


Саппорт письменно не отвечает уже месяц!!!!!!! По телефону все открещиваются "мол пишите в саппорт".


Сколько можно ждать? Что у вас там за проблемы происходят? Почему не говорите ни слова? У меня из-за вас работа стоит, так как на общих папках завязаны сотрудники и куча файлов, а место на диске почти закончилось из-за корзины, а бардак с синхронизацией и невозможностью удаления ненужного уже создает хаос! 


Прошу оперативно решить вопрос, в противном случае придется переехать на другие облака вместе со всеми своими сотрудниками. 
purchases@centauriprime.ru
16 мая 2018, 20:07
Почему про весенние гб ни слова нет?
DreamOfLegend
21 мая 2018, 01:45
Скажите, стоит ли ждать нормальной работы операций перемещения/удаления файлов? Или Я.Диск признан неперспективным проектом и стоит переходить на G.Drive?
dpolekhov
21 ноября 2018, 07:52
А где смотреть в локальном хранилище Я.Д те фотки, что сбрасываются безлимитно в фото. Регулярно скидываются фото из телефона, но найти их могут только в веб-версии в разделе фото, а в локальном хранилище - нет:(
Михаил
7 февраля, 14:40
Эта дрянь без спросу поудаляла все мои старые фото с телефона! Что за беспредел?
Это МОЙ телефон! Ни один урод не имеет права ничего с него стирать, пока я сам не скажу этого.
Не надо прикрываться тем, что экономите мое место! Благими намерениями дорога в Ад вымощена.
Я включал бэкап на диск исключительно из соображений безопасности с целью ДУБЛИРОВАНИЯ информации. Это именно БЭКАП, а не смена места основного хранения!
Сделайте это дерьмо полностью отключаемым, а не только за последний месяц!!!
Анжела Петрова
16 февраля, 18:42
Михаил,
У меня тоже самое (. Спасите, помогите! Думала удаляю фотки с Диска, а поудаляла с телефона. Теперь не могу восстановить(((
seligerka
23 марта, 06:47
Не получается отключить фунцию Освободить место. Диск самовольно((( удаляет то, что мне необходимо оставить на телефоне😡
Подскажите, плиз, как отключить функцию🙏
Shamarinasv12
7 апреля, 12:15
Подскажите, я удаляю фото из галерее на телефоне и оно удаляется с яндекс диска, почему? Или я что то не понимаю. 
lonchakovav
14 апреля, 15:59
Яндекс.Диск без спроса удалил фотографии с телефона. Можно ли это отменить? И как отключить функцию, чтобы подобного больше не происходило? Я НЕ ХОЧУ удалять фото с телефона.
Azamover
11 сентября, 16:42
Когда будет на IOS автоматическая очистка? Т.к. без нее вообще можно запутаться. Вручную все делать. А это значит, что ваш продукт бесполезен.