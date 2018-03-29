Автоматическая очистка локальной галереи

Основная задача облачного хранилища – надежно хранить файлы и экономить место на устройстве пользователя. В рамках экономии места на телефоне недавно мы сделали функцию автоматической загрузки фото и видео бесплатной и безлимитной.

Сегодня мы пошли дальше, и добавили возможность очищать галерею в телефоне после загрузки файлов на Диск. Новая функция доступна для пользователей Яндекс.Диска для Android.

Как автоматическая очистка работает?

Приложение Диска ищет в галерее телефона пользователя фото и видео, которые были автоматически загружены в Диск и удаляет их. Но прежде, чем удалить какой-либо файл с телефона, Диск проверяет наличие его в облачном хранилище.

Кроме этого вы можете сами выбрать – удалить все файлы, которые загрузились с помощью автозагрузки за все время или попросить приложение не трогать файлы за последний месяц, а остальные удалить.