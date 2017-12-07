Блог Диска

Блог Диска

Безлимит для фото и видео с телефона

Мы в Яндекс.Диске знаем как это ужасно, когда место на телефоне заканчивается из-за многочисленных фото и видео, которые мы с любовью снимаем и хотим сохранить. 

Спешим порадовать всех любителей снимать на телефон. С сегодняшнего дня Диск даёт бесконечное пространство для хранения фото и видео, автоматически загруженные с телефона.

Сколько бы вы ни снимали фото на телефон и ни загружали в Диск с помощью автозагрузки, объем вашего диска не уменьшится, а снимки сохранятся навсегда.

Чтобы получить безлимит на фото, включите автозагрузку или, если она уже включена, включите безлимитную загрузку на баннере в настройках приложения. 

Автоматически загруженные фотографии и видео не будут занимать место на вашем Диске. После завершения загрузки фотографии можно смело удалять из галереи телефона, чтобы освободить место для новых впечатлений. 

Когда фотографии попадут на Яндекс.Диск вы  найдёте их в мобильном приложении в разделе "Все фото" и в Ленте, а также в веб-версии Диска. В приложении фотографиями можно делиться, редактировать, копировать и удалять. При копировании в папку или переносе в Корзину автоматически загруженные фотографии будут учитываться в доступном месте на Диске.

Новая версия приложения доступная в Google Play и AppStore

Команда Яндекс.Диска

343 комментария
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Денис Семякин
7 декабря 2017, 11:37
А что с фото/видео, уже загруженными на диск? Их объем будет вычтен из общего объема?
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 12:57
Денис Семякин,
присоединяюсь к вопросу.
Elena
7 декабря 2017, 13:04
Raivo Ristinen,
Под безлимит попадают фото залитые автозагрузкой с новой версии приложения. Старые фото даже автозагруденные не попадают. И новые фото (с безлимита) не будут синхронизироваться с ПК версией ЯДа. 
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 14:02
Elena,
есть ли способ вытащить новые фото (с безлимита) в виде файлов для бэкапа где-то ещё?
Денис Семякин
7 декабря 2017, 14:09
Raivo Ristinen,
а что мешает их: а) скачать оф. клиентом и переложить куда надо; б) поставить на телефон клиента любого другого облака?
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 14:43
Денис Семякин,
Прежде чем изобретать велосипед надо узнать какие есть канонические пути решения очевидных задач.

Денис Семякин
7 декабря 2017, 15:58
Raivo Ristinen,
не могу не согласиться. Но наличие клиента второго облака - это не изобретение велосипеда.
Никита
7 декабря 2017, 16:58
Raivo Ristinen,
Да, фотографии можно скачать, как и остальные файлы. 
toomanyshadows
7 декабря 2017, 11:43
Обалдеть. А в чём подстава? :)
lopolopserg
7 декабря 2017, 14:54
toomanyshadows,
Выше написано.
1. Нет синхронизации с ПК этих файлов
2. При копировании с "Ленты" на диск, синхронизация таки появится, но и место на диске закончится.
3. По факту это костыль. Прикрутили к Яндекс.Диску некое хранилище и автозагрузку туда фото. Создали ссылки на эти фотографии в Диске "лента" или что там ещё..

Вроде так понял логику. Неправильно это с одной стороны, но здорово с другой - Костыль.  
soltanov45
7 декабря 2017, 21:15
lopolopserg,
Дают сложный выбор.

- Или синхронизация с ПК (но фото занимать тогда будут место)
- Или безлимит.
Поэтому и много разочарованных кто сначала обрадовался, а потом понял в чем тут суть. Уж лучше пусть гугл сжимает мои фотографии, чем делает нечто подобное.
Сделали вообщем "кашу" в которой одни фото хранятся на сайте, а другие на диске. Зачем мне это? Я не хочу их делить на занимают место или не занимают. Пусть они просто "ВСЕ!" хранятся в одной папке на ПК, но тогда увы не видать мне безлимита. 
Обновлено 7 декабря 2017, 21:16
tolik1357
8 декабря 2017, 09:27
lopolopserg,
Присоединяюсь к оценке. Костыль и есть.

Очень удобно было, когда делаешь снимок, и он автоматом появляется на компьютере. Там уже можно с ним делать всё.
После включения безлимита, что бы поработать с сделанной фотографией я должен зайти на сайт, скачать оттуда фотографию, и только тогда получу возможность что-то делать с ней.
такой безлимит не очень то и нужен.
Тем более мне не дают выбора. Включил безлимит, и всё. Крутись как хочешь. Ни отменить, ни выбрать куда загружать. Я десять минут искал фотографии по диску, прежде чем понял, что фотографии теперь только в облаке и никаких офлайн, нет их ни в одной папке.

Не надо беречь место на моём компьютере. Позвольте мне самому выбрать чем забивать жесткий диск.
Raivo Ristinen
8 декабря 2017, 10:40
tolik1357,
Я думаю, что с фичей торопились и выпустили её несколько не доработанной. Выгрузка на локальный диск из безлимита думаю будет, тут яндексу не жалко вашего пространства. Для яндекса главное думаю не открыть поток возможной закачки с десктопов в безлимитное облако. Поэтому пока и не выпустили вообще канал обмена безлимитного облака и десктопа. Чуть позже доведут до ума.
Почему-то уверен, что сделают как у Гугл-Фото (что и хорошо): десктопный клиент Диска сможет складывать содержимое безлимитного облака в папку на диске "one way".
Никита
8 декабря 2017, 11:08
soltanov45,
Версия десктопного приложения будет поддерживать раздел "Все фото" в обозримом будущем. На данный момент все ваши фотографии и видео с телефона, включая "безлимитные", доступны в веб-версии Диска и в мобильном приложении. 
Обновлено 8 декабря 2017, 11:11
Андрей
8 декабря 2017, 12:42
Никита,
Яндекс забыл упомянуть что теперь все фотографии из облака возможно скачивать только по 1шт. При выборе нескольких штук кнопка для скачивания пропадает!
Bakli
8 декабря 2017, 18:51
lopolopserg,


"Нет синхронизации с ПК"


https://yandex.ru/set/lp/disk2/0/
tolik1357
9 декабря 2017, 00:15
Raivo Ristinen,
Я согласен, всё будет доработано, и будет действовать хорошо.
Но все же огорчает то, что с такими значимыми шагами, такая крупная компания допускает недоработки. Ведь готовились же к этому, тестировали наверное.
В силу привычки, я не сразу подключил этот безлимит, ждал подвоха. Но в какой то момент понадеялся, на положительный опыт пользования продуктами яндекса. В итоге первые сомнения оказались правильными.
Нельзя сразу ставить обновления. Всегда нужно пару недель минимум подождать.
Raivo Ristinen
9 декабря 2017, 00:52
tolik1357,
ну я согласен, что делать такой breaking change функциональности лучше предварительно рассказав её особенности. Ну и ещё раз озвучу (в надежде, что прочитают) сотрудникам Яндекса идею, что было бы здорово сделать Диск beta и все подобные нововведения апробировать на тех, кто добровольно подписался первым пробовать неоднозначные решения. Мне вот нравится в таких неизвестностях копаться, с удовольствием бы тестировал и как-то без паники и расстройств обсуждал чего хорошо, а что не очень.
Вячеслав
23 декабря 2017, 20:56
tolik1357,
 удобный безлимит для тех, у кого нет компа. Действительно можно не хранить снимки в телефоне/планшете — они в облаке. Но если облако нужно для синхронизации с компьютером, то её как бы нет. Хорошо дошёл до блога почитать подробности, а то не понимал, чего это снимки на компе не появляются.
me2yo
29 июля 2018, 04:30
tolik1357,
Точно. Полдня потерял ища фотки с телефона на диске компьютера))
Юлия Князева
7 декабря 2017, 11:45
обалдеть, конечно))) 
Artemonim
7 декабря 2017, 11:47
Насколько я понимаю, это работает с файлами в папке "Фотокамера".
Допустим, что я в Фотошопе фото отредактировал и сохранил с заменой исходника. Это учитывается к файл с телефона, или как файл с диска.
Аналогичный вопрос про видео - сжал видео, но формат и контейнер оставил прежними
Обновлено 7 декабря 2017, 11:47
Денис Семякин
7 декабря 2017, 12:08
Artemonim,
"работает с файлами в папке "Фотокамера"." - вот, кстати, нет. Я тоже так сразу подумал, но фото валятся все скопом в раздел "Все фото". И, кстати, дата фото не играет роли: все валится в папку от текущего числа.
r1mskiy
7 декабря 2017, 12:02
"После завершения загрузки фотографии можно смело удалять из галереи телефона, чтобы освободить место для новых впечатлений."



А почему бы тогда не сделать возможность автоматического удаления фотографий которые синхранизировались с облаком, как у гугла например. 
Денис Семякин
7 декабря 2017, 12:05
r1mskiy,
ну вот мне, к примеру, это не нужно. По крайней мере, принудительно. Опционально - да, можно.
r1mskiy
7 декабря 2017, 12:33
Денис Семякин,
Ну я и говорю про возможность.
pm@msadakov.me
7 декабря 2017, 12:08
Хорошая новость, но что там с жатием? Оно есть? Или оригиналы?
Protoss-ASI
7 декабря 2017, 12:11
pm@msadakov.me,
Вот тоже интересует, а то Гугл например об этом предупреждает, что бесконечное пространство будет, но так же оригинал будет ужиматься.
Так же интересует, что будет с фото которые уже лежат на диске и отсутствуют в телефоне, насильно их не сожмут надеюсь, придётся сейчас быстро всё копировать на комп.
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:57
Protoss-ASI,
сжатия нет 
Elena
7 декабря 2017, 12:20
Бред. А что делать с загруженными АВТОЗАГРУЗКОЙ ранее?
Андрей
7 декабря 2017, 12:38
Elena,
теперь все фотки будут загружаться не к вам на диск, а куда то в другое место, а на диске будет просто ссылка на них..

Автоматической синхронизации с компьютером или nas теперь тоже не будет..  ;(
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:57
Андрей,
Фотографии из "безлимита" так же будут доступны в новом приложении Диска для синхронизации, только прийдется немного подождать.  
Андрей
7 декабря 2017, 15:07
rusinov.ya,
Только в фирменном приложении будет синхронизация с компьютером или сторонними приложениями и по WebDAV тоже ?
rusinov
7 декабря 2017, 16:57
Андрей,
Пока не могу ответь на этот вопрос, но в фирменных - точно будет 
battlecafe
9 декабря 2017, 19:30
rusinov.ya,
верю, что скоро фотографии из "безлимита" так же будут доступны в новом приложении Диска для синхронизации, а еще проблем о формате фотографий HEIF (*.heic). Пара поддерживаете эту форму, иначе очень не удобно для меня. 
sh-iq
12 декабря 2017, 10:49
rusinov.ya,
Как отключить этот "фото-безлимит"? Очень нужны фото на компе. В описании "безлимита на фото" нет явного предупреждения, что синхронизация с компьютером пропадет. Буду переходить на гугл, если не вернут.
d.kiyamov
12 декабря 2017, 18:10
sh-iq,
Поддерживаю!
Фёдор
3 января 2018, 02:25
battlecafe,
да, было бы неплохо поддерживать HEIF (*.heic)
Дмитрий
7 декабря 2017, 12:36
А файлы будут сжиматься? Или сохраняется оригинальное качество?
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:57
Дмитрий,
Сохраняется
Ruslan101101
28 июля, 19:29
rusinov.ya,
фотографии сжимаются. При сравнении оригинала и фото скачано из яндекс диска, наблюдается ухудшение качества. Да и размер фото, загруженного на диск, на 20-30% меньше оригинала
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 13:03
Отличная новость.  Хотелось бы только уточнить критерии безлимитности.
Ну кейс простейший понятен: фото через автозагрузку попадает в папку Фотокамера и не занимает там места.


Кейс 1:
После синхро-загрузки в Фотокамеру фото перемещено в другую папку на Диске. Стало ли оно при этом занимать место?


Кейс 2:
Фото с Диска из произвольной папки, загруженное ранее, перемещено в папку Фотокамера на Диске. Будет продолжать занимать квоту?


Кейс 3:
Фото синхро-загружено в Фотокамеру, а там отредактировано средствами Диска (онлайн-редактор), в результате чего изменено или создана его измененная копия. Будет ли фото в таком случае занимать место на диске (и будет ли занимать его копия)?
Андрей
7 декабря 2017, 13:45
Raivo Ristinen,
На яндекс диске новые фотографии в папке "Фотокамера" не появляются, они видны только в ленте  в папке "Все фото".
1. Да
2. Да
3. Да. После редактирования новая фотография помещается на диск в папку "Фотокамера".
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 14:14
Raivo Ristinen,
ясно. Из комментариев я понял, что фактически  через Диск сделали некий интерфейс к "хранилищу Фоток", расширив его возможностью загружать так же видео.
В принципе нормально, но возможность делать бэкап на Диск или просто куда-то вовне нужна.
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 13:09
Лента тоже пропала в её прежнем виде или мне показалось?
SpotDogg
7 декабря 2017, 13:14
механизм работы поясните, нихрена не понятно!
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:57
SpotDogg,
Фотографии с телефона заливаются в отдельный безлимитный раздел и доступы в разделах "все фото" на вебе и мобильном. Фотографии из "безлимита" так же будут доступны в новом приложении Диска для синхронизации, только прийдется немного подождать.
valeriy.deryabin
8 декабря 2017, 14:45
rusinov.ya,
ждем, пока стало хуже для тех, у кого нет проблем со свободным местом и кому надо, чтобы фотографии с телефона автоматом появлялись и на компьютере.
toxid13
7 декабря 2017, 13:23
Да, если раньше автозагрузка шла в папку "Фотокамера", то теперь идет в раздел "Все фото". На компец не загружается. Можно в веб версии скопировать в папку "Фотокамера", но тогда в разделе "Все фото" изображения дублируются. Как то все пока не ясно..
Обновлено 7 декабря 2017, 13:23
Иван
7 декабря 2017, 13:25
А с видеозаписями, сделанными камерой как вопрос обстоит?
toxid13
7 декабря 2017, 13:34
Иван,
та же песня

Никита
7 декабря 2017, 17:22
Иван,
Автоматически загруженные видео с телефона также не будут занимать место.  Найти их можно в разделе "Все фото".
toxid13
7 декабря 2017, 13:26
Можно скопировать из раздела Все фото в папку Фотокамера, через веб версию. Тогда все на всех устройствах все синхронизирутся... Но вот тогда в разделе Все фото изображения дублируются и появляется полная неразбериха....
Андрей
7 декабря 2017, 14:21
toxid13,
и место начинает занимать..
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:56
toxid13,
Фотографии из "безлимита" так же будут доступны в новом приложении Диска для синхронизации, только прийдется немного подождать.  
Topcap-nn
7 декабря 2017, 13:29
Вот почему нельзя сразу обьяснить как работает , меня вот такой вариант не устраивает как теперь вернуть обратно?
toxid13
7 декабря 2017, 13:31
Topcap-nn,
а вот походу никак...
Topcap-nn
7 декабря 2017, 13:39
toxid13,
ну если закидать их жалобами думаю дадут возможность отключить
toomanyshadows
7 декабря 2017, 14:20
Topcap-nn,
Дуров, верни стену!
Topcap-nn
7 декабря 2017, 14:30
toomanyshadows,
Не совсем так , тут исчезла возможность синхронизации на комп а эта основная причина использования этой функцией , для меня естественно.
oka275
8 декабря 2017, 21:37
Topcap-nn,
И для меня тоже. КАК ВЕРНУТЬ ВСЁ НАЗАД?? Нажал кнопку согласия чисто машинально!
chyvack
12 декабря 2017, 12:23
oka275,
 в справке уже написано, как вернуть назад: https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html#disable-unlim
oka275
12 декабря 2017, 14:09
chyvack,
Да, а не было. Спасибо. 
Я не понимаю КАК такое может быть у таких крупных компаний?? Впечатление такое, что продвигали этот безлимит или с жуткого похмелья, или в спешке, а теперь срочно делают заплатки. Вообще не понимаю. Вот я программирую (для души, хобби), и конечно делаю ошибки. Прежде всего потому, что я один: сам себе ТЗ ставлю, сам рисую, сам пою. И не легко порой удержать все в голове. Но это крупная уважаемая компания! Как так?...  
chyvack
12 декабря 2017, 14:32
oka275,
 я тоже включил, когда появилоь сообщений в яндекс диске, без описания. Когда полез читать, условия, пришел на эту страницу, тут почитал и написал в тех поддержку, с просьбой отключить.
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:55
Topcap-nn,
Отключение будет в ближайшей версии. Фотографии из "безлимита" так же будут доступны в новом приложении Диска для синхронизации, только прийдется немного подождать.  
oka275
8 декабря 2017, 21:47
rusinov.ya,
хорошо, подождем. Но на это время придется пользоваться "облаком" другого разработчика. А что делать, если выбора нам не оставляют. Вообще странный жест компании Яндекс. Мне вот не нужна эта халява, я плачу за яндекс-диск и готов платить дальше, только бы он работал так, как работал. 
PS. Кнопку перехода на халяву нажал машинально, даже не задумываясь о последствиях. 
Обновлено 8 декабря 2017, 21:47
rusinov.ya
9 декабря 2017, 09:40
oka275,
Отключили вам обратно. Отключение так же  можно можно запросить в саппорте. 
oka275
9 декабря 2017, 10:04
rusinov.ya,
Что-то не пойму. Я вчера выключил на мобильнике автозагрузку вообще, настроил на "облако" другого разработчика, потому что мне необходимо, что бы фотографии с камеры синхронизировались с компьютером. Сейчас Вы сказали, что "отключили вам обратно", я включил автозагрузку (через настройки, слайдер "Автозагрузка фото" вправо). Сделал фото, оно ушло в уже ненавистное "Всё фото", но на компьютере фотографии так и нет. Остается вопрос - что же мне отключили обратно? Спасибо.
Обновлено 9 декабря 2017, 10:05
rusinov.ya
9 декабря 2017, 10:13
oka275,
попробуйте еще раз, пожалуйста 
oka275
9 декабря 2017, 10:25
rusinov.ya,
Сейчас всё работает так, как работало ДО (всей этой, пока что мало понятной, фишки с безлимитом). Спасибо!!!!!!!
sh-iq
12 декабря 2017, 11:09
rusinov.ya,
Отключите и мне, пожалуйста
olafnew
12 декабря 2017, 16:47
rusinov.ya,
Отключите и мне пожалуйста. Я уже и галочки снимал, и в мобильное приложение удалял и заново ставил - все равно перестали нормально фотографии синхронизироваться в папку на компе.

Правильно говорят - это КИЛЛЕР фича. Невероятно удобно - сфоткать и быстро в редакторе на ПК что-то поправить и отослать фото. Эти загрузки в сервисы, где "работать" можно только через браузер - ХЗ кому нужны.


rusinov.ya
9 декабря 2017, 09:40
Topcap-nn,
Вам отключили. Извините за неудобство. 
oka275
9 декабря 2017, 09:49
rusinov.ya,
Ого, вот это да! Спасибо большое! Неожиданно. Я думал тут просто болталка, а тут реальная помощь! )) 5 баллов! Нет, десять!
yzimin1989
9 декабря 2017, 19:25
rusinov.ya,
Отключите мне тоже, пожалуйста. Требуется автоматическая синхронизация с компом
mvsyrbu
9 декабря 2017, 23:01
rusinov.ya,
отключите, пожалуйста, и мне!!!!!
sekds
11 декабря 2017, 17:36
rusinov.ya,
Отключите мне тоже, пожалуйста. Требуется автоматическая синхронизация с компом
vanoc
12 февраля 2018, 22:49
rusinov.ya,
Отключите пожалуйста мне безлимит. Логин vanocster
chyvack
12 декабря 2017, 12:23
Topcap-nn,
 в справке уже написано, как вернуть назад: https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html#disable-unlim
toxid13
7 декабря 2017, 13:37
А сжатия походу нет...
igkoles
7 декабря 2017, 13:41
Спасибо!
toxid13
7 декабря 2017, 13:49
Крч, чтобы все было по старому... Отключить автозагрузку и заливать руками куда нужно(
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 14:15
А можно как-то исключить некоторые папки из автозагрузки? Всё подряд летит: и фото с камеры, и их обрезанные версии из папки Instagram, и скриншоты, и чеки от приложения ФНС... Каша получается.
disk-blog
7 декабря 2017, 15:27
Raivo Ristinen,
Здравствуйте! Сейчас нет возможности настраивать папки для автоматической загрузки, но мы обязательно подумаем над таким решением в приложении. 
Bakli
28 марта 2018, 05:07
disk-blog,
«подумаем» вы писали еще в первые месяцы после запуска самой первой версии диска. И каждый год отвечаете, что подумаете. Скоро юбилей. Поэтому и не пользуемся диском из-за мусора.
Да и фотки в гугле просматривать проще. В Яндексе если фоток в папке больше нескольких сотен, найти уже что-то невозможно. У гугла галерея удобная и быстрая.

А еще приложение не загружает все подряд.
Обновлено 28 марта 2018, 05:08
Денис Семякин
7 декабря 2017, 16:00
Raivo Ristinen,
кстати да, очень актуально!
sharipov.ildarik
7 декабря 2017, 14:16
"После завершения загрузки фотографии можно смело удалять из галереи телефона, чтобы освободить место для новых впечатлений."А когда будем скачивать то это будет платно:))))
Комментарий удалён
lopolopserg
7 декабря 2017, 14:48
Андрей,
Полностью согласен. На радостях нажал, что согласен на без лимит. Затем увидел, что место не диске не убавилось, стал искать информацию. Оказалось грустно. 
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:54
lopolopserg,
Безлимит работает для всех новых загруженных автозагрузкой фотографий. 
Андрей
7 декабря 2017, 14:43
Куда теперь закачиваются фотки не совсем понятно.
На Яндекс.Диске их теперь нет, в сервис Яндекс.Фотки они тоже не добавляются.
Сделали какую то безлимитную ленту с сортировкой по дате загрузки. Чтобы выцепить их теперь надо обязательно пользоваться веб версией диска ;(


В общем подарок получился как на картинке..
http://s1.funon.cc/img/orig/201609/03/57cb61aac99ee.png
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:53
Андрей,
Фотографии доступны в разделе "Все фото", как на мобильном, так и в вебе.  Раньше фотографии заливались в папку "Фотокамера" где все выглядело примерно так же. 
lopolopserg
7 декабря 2017, 14:57
rusinov.ya,
А синхронизация с ПК таких безлимитных фотографий всё же есть? или их надо будет копировать на диск (а это уже квота)?
Андрей
7 декабря 2017, 14:58
rusinov.ya,
Раньше папка "Фотокамера" легко синхронизировалась с компьютером, теперь только веб версия для скачивания.
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:59
Андрей,
это временное неудобство мы обязательно устраним 
Андрей
7 декабря 2017, 15:02
rusinov.ya,
тогда устраните в первую очередь еще и сортировку по дате фотографии, а не по времени синхронизации.
lopolopserg
7 декабря 2017, 15:03
Андрей,
О, да!
rusinov.ya
7 декабря 2017, 15:07
lopolopserg,
в разделе "последние" фотографии показываются в порядке загрузки, а вот в разделе все фото именно по дате фотографии. 
Topcap-nn
7 декабря 2017, 15:19
rusinov.ya,
Я правильно понял что синхронизация на компе для безлимитных фото скоро появится ?
rusinov
7 декабря 2017, 15:22
Topcap-nn,
да, она обязательно будет доступна. 
Андрей
7 декабря 2017, 15:31
rusinov.ya,
К сожалению желаемое и действительность все же отличается. У меня сегодня закачались две фотки (первая от 2 сентября, вторая от 25 сентября) и они в разделе "Все Фото"  значатся сегодняшним числом.
Обновлено 7 декабря 2017, 15:33
rusinov.ya
7 декабря 2017, 15:33
Андрей,
свяжемся в личке и все проверим, спасибо за репорт. такого быть не должно. и многих случаях это не так, кейс разумеется протестирован. 
Денис Семякин
7 декабря 2017, 16:16
Андрей,
у меня аналогично
valeriy.deryabin
8 декабря 2017, 14:48
rusinov.ya,
а как мне сейчас понять, что в папке "Все фото" было загружено с телефона, а что выдернуто из других папок Яндекс.Диска? Смотреть "i" каждой фотографии? Каша получается, к сожалению.
triViti
21 января 2018, 20:33
Андрей,
 поддерживаю!
toxid13
7 декабря 2017, 15:27
Андрей,
+1

Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 14:44
Ещё вопрос. Как вижу, фактически происходит вливание сервиса Фоток в Диск. Тогда хотелось бы ещё возможность редактировать геопривязку фотографий.
rusinov.ya
7 декабря 2017, 14:59
Raivo Ristinen,
Сервис Фотки тут не участвует. Но про геопривязку в рамках развития раздела "все фото" - думаем. 
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 16:30
rusinov.ya,
Геопривязка удобна позарез, особенно если структурировать хранилище по альбомам, а потом вы ещё заходите дать возможность шэрить данные тем же Картам.
lexx1313
7 декабря 2017, 14:56
Вот бы теперь с гугла перенести 45 гигов фток, которые хранятся в 3 аккаунтах )) 
Shlerin
7 декабря 2017, 15:05
Почему фотографии будут расходовать место если их перенести в любое другое место на диске? Вы же понимаете, что хрнаить тонны фотографий в одной куче очень неудобно. У меня в облаке mail 1000 Гб и именно по этой причине я использую его для бэкапа всех фото с телефона и видео. Благодаря большому объему я могу не париться о нехватке места и потом сортирую все фото на диске так, как мне удобно.

Но главная причина, по которой я вынужден постоянно рассматривать другие варианты, это то, что при загрузки туда "Живых" фото с моего айфона они перестают быть живыми при обратной загрузке на телефон. У вас эта проблема решена?
rusinov.ya
7 декабря 2017, 15:08
Shlerin,
мы занимаемся этой задачей и обязательно починим живые фото. 
AF.storage.1
24 мая, 01:56
rusinov.ya,
Так-то полтора год прошло,  живых фото я так и не наблюдаю...
Maindiv
7 декабря 2017, 15:05
По WebDAV и Яндекс.Диск 2.0 новые фотки будут видны?
Обновлено 7 декабря 2017, 15:08
rusinov.ya
7 декабря 2017, 15:09
Maindiv,
Безлимитная фотогалерея доступна только для наших приложений.  Иначе мы не сможем контролировать ее адекватное использование. 
Андрей Че
7 декабря 2017, 15:12
Меня больше другой момент волнует. У меня есть несколько аккаунтов на диске. Один аккаунт привязан к аккаунту яндекса, а второй - мой доменный аккаунт, который тоже заведён на яндексе. Проблема в том, что синхронизация всегда идёт с текущим аккаунтом, который выбран в приложении, а нужно, чтобы можно было точно указывать, с каким аккаунтом синхронизировать фото. С одним или несколькими, не важно, важна именно возможность указать.
rusinov.ya
7 декабря 2017, 15:14
Андрей Че,
Какой аккаунт выставлен в приложении - с тем и происходит синхронизация. 
Андрей Че
7 декабря 2017, 15:38
rusinov.ya,
а я что написал?
В этом-то и проблема!
s.nesterov@lrkc.ru
19 декабря 2017, 09:25
Андрей Че,
Вот этот вопрос меня также интересует.
Как Вам удалось одновременно подключить к ПК несколько аккаунтов ЯД?
Андрей Че
20 декабря 2017, 14:12
s.nesterov@lrkc.ru,
несколько пользователей - несколько аккаунтов. У меня только Linux. Синхронизация мне, обычно, нужна только с одним.
Здесь, однако, речь идёт о приложении для андроида. В нём можно запросто подключить несколько аккаунтов, но нельзя выбрать, в какой будет закачиваться фото. Если я забуду переключить аккаунт и воспользуюсь камерой, фото уйдёт не туда. :-(
Merzogitov
7 декабря 2017, 16:39
Идея конечно отличная. Особенно если не сжимать фотки!
НО! как уже писали если не будет возможности получить эти фотографии на компьютер или сортировать их по папкам то лучше бы вернули как было...
rusinov
7 декабря 2017, 16:48
Merzogitov,
обязательно будет. только вместо папок предлагается использовать фотоальбомы. впрочем возможность отключить безлимит так же появится в самое ближайшее время. 
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 17:39
rusinov,
Альбомы выкачиваются архивом или на Диск, удобно. А можно сделать "вируальный" альбом "Все фотографии" в котором будут как бы все фотографии, чтобы можно было таким образом выгружать все фотографии на диск или архивом, задействуя уже реализованный функционал?
asvdesign
7 декабря 2017, 16:48
Получается, что сейчас уже залитые фотки всё равно учитываются в доступном месте. Новые же - не будут. Вопрос: если я сотру все фотки на диске, это вызовет синхронизацию и первоначальную заливку с телефона на диск? При этом условии они будут считаться залитыми по-новому, и не учитываться в месте диска?
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 17:42
asvdesign,
да, я тоже думал над таким хаком: выгрузить все фото с кворитованного пространства обратно в телефон и оттуда дать им уже синкнуться через новый Диск. По идее, они должны будут таким образом "переложиться" в новое безлимитное хранилище.
parich-a
7 декабря 2017, 17:24
Уважаемые сотрудники ЯДа. 
Месяц назад обновил телефон, решил стразу настроить бэкапы фотографий. Сказал приложение (ios), заметил что основной функционал программа не выполняет, а именно автоматическая синхронизация при подключение к сети wi-fi (в настройках все включено). Написал тикет - последовали доп вопросы по устройству и системе, стандартная отписочка мы работаем над вашей проблемой и все.
Сейчас появилась вкусная новость, посмотрел в истории стора - обновилось и приложение. Да, все фотографии и видео залились на ЯД в раздел фото, однако дальнейшая автоматическая синхронизация отсутствует. 
Делаешь пару фотографий, смотрю с ПК, не загружены. Только открываешь приложения ЯД на телефоне - фотки загружаются.
Это же не правильно.
Может ЯД сможет прокомментировать данную ситуацию, или пользователи поможете.
Спасибо.
rusinov
7 декабря 2017, 17:36
parich-a,
подскажите пожалуйста номер Тикета обращения в саппорт? 
parich-a
7 декабря 2017, 21:29
rusinov,
17111416190588197
parich-a
8 декабря 2017, 16:36
rusinov,
подскажите, какая есть информация и чего не работает автозагрузка? на ios 10 не работала, и на 11 не работает. Только вручную войдя в приложение. Очень неудобно. 
Хочется что бы бэкап фоток шел автоматически и голова не "болела"
Дмитрий
7 декабря 2017, 17:31
Уважаемые, у вас там тестировщики хоть чем-то занимаются, нет? Я когда к вам на собеседование в Питер приходил, меня мучали 3 часа. Сделав вид, что у вас, самый лучший отдел тестирования.


Сейчас вы выкатываете "киллер-фичу". Ок. У меня полно фоток, с ошибочной exif информацией из 2027 года (ну что поделать, раньше цифровик мой был дешевый и делал такую ерунду). Сейчас мне как быть? Сидеть искать ошибочные файлы с не правильным Exif? What?


Ребята ну серьезно. Тестирование где? Где высокие стандарты? Где прогнозирование? Кто у вас занимается бизнес моделями и юскейсами? Что за - "подождите, скоро будет синхронизация с новой папкой и для десктоп версии". С горем пополам, починили вы автозагрузку в фоне для новой айоси. Я даже от айклауд стореджа в вашу пользу отказался. 

Сейчас сдуру включил это "новшество". и хочу уже его отключить. Но не вижу как...
Никак не пойму, у вас же там работают "лучшие из лучших". Нейросети пилите, Алису, нейронка у вас музыку делает. Вы одна из топовых айти компании default_country.

В общем я в расстроеных чувствах от таких "подарков" от сервиса, который считал стабильным. И вообще что за дешевый маркетинг? Зачем вы делаете громкие лозунги, о безлимите, а весь смысл кроется в деталях и в "мелком шрифте"?

Посоветуйте, как это отключить теперь.
rusinov
7 декабря 2017, 17:34
Дмитрий,
Мы обязательно сделаем возможность ручной коррекции даты, но позже. отключить можно сказав логин (тут или саппорт), так же такая опция будет в следующей версии приложения. Но все-таки имеет смысл скорректировать exif ы ваших фотографий - они используются не только в нашем сервисе.  Но мы обязательно постараемся учесть "битые" exif в функциональности нашей галереи. Спасибо за репорт! 
Обновлено 7 декабря 2017, 17:35
lopolopserg
7 декабря 2017, 22:45
rusinov,
Говорю свой логин. Lopolopserg. Отключите пожалуйста мне. 
Дмитрий
8 декабря 2017, 09:33
rusinov,
спасибо, извините за столь резкую отписку к вам. Просто для меня, яндекс в россии, часто топовая компания. Обходящая своими сервисами и гугл и яблок. 
Если не затруднит, пожалуйста отключите мне этот безлимит - логин warkeepernet
Вернусь к нему, когда все устаканится с этой фичей.
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 17:44
Один общий комментарий-пожелание. Как видно из комментариев, фича безлимитного хранения получилась интересной, но со множеством замечаний и т.п.
Возможно, имеет смысл сделать для Яндекс.Диска бета-версию приложения и на ней обкатывать такие фичи, собирая начальный фидбек от добровольцев.
Сергей Бобко
7 декабря 2017, 18:15
Спасибо, но в конечном итоге совершенно бесполезная фигня, пардон за мой французский, ибо я конечно понимаю про бесплатное только в мышеловке и объемы нужны для машинного обучения или чего подобного, и я готов поделится фотографиями своих тортов на ДР и катаний дочки на пони, НО что делать с уже ранее сделанными фотографиями? Я не вчера родился и у меня уже есть архив фото, я и честно готов использовать соблюдая условия и загрузить только его, но я не могу?! Т.е. только новые фотографии? Пардон, но нафига мне такое? Часть там, часть тут... смысла пользоваться нет...
rusinov.ya
7 декабря 2017, 18:24
Сергей Бобко,
В разделе "Все Фото" видны все фотографии - где бы они не лежали.  
Андрей
7 декабря 2017, 18:26
rusinov.ya,
Еще бы вы как то помечали где какие фотографии лежат, сейчас это каша!
Сергей Бобко
7 декабря 2017, 18:32
rusinov.ya,
Спасибо, это я понимаю, но а как же главное, место? т.е. я вынужден хранить их сейчас не в Я.Диске, а в другом месте и переехать я тоже не смогу. Понятно что дареному коню в зубы не смотрят, это было просто высказывание, что сервис просто для меня бесполезен. Например когда гугл объявил безлимит "со сжатием" конечно, тем не менее он дал загрузить все что было до этого, а не только новые фотографии. Вот я о чем.
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 19:07
rusinov.ya,
если резюмировать: нужен механизм переноса фотоархивов на новые "Фотографии". Из ранее загруженных, из Яндекс.Фоток, из Гугла, возможно Фликера или других фотохостингов.


Сейчас путаница в том, что в одной ленте смешались старые фото которые есть на диске ( в т.ч. синхронизированы с локальными), и "новые" фото которые существуют только в облаке. При этом есть естественное желание унифицировать хранение под один метод.

rusinov
7 декабря 2017, 19:10
Raivo Ristinen,
Все так и не так. Раньше мобильные загружали в папку фотокамера, все остальное могло быть еще где угодно, а смотреть на все можно через "все фото". Сейчас же мобильные загружают прямо во "все фото", а все остальное осталось по-прежнему. Это как раз шаг к унификации.  Возможностей во "все фото" должно быть больше и мы это конечно понимаем. Но уже сейчас там можно делать альбомы и так далее, а можно и скидывать в "лимитированное" пространство и делать все то же что и раньше. Просто раньше вы копировали из "фотокамеры", а теперь из "все фото". Наша задача делать так, что бы вам даже не надо было копировать :) 
Андрей
7 декабря 2017, 19:27
rusinov,
может все же есть смысл не мешать все о одном месте как сейчас, разделить и точно понимать, что где находится.

Или хотя бы сделать "все фото" где вы будете показывать все вместе и "фото облако" залитое с мобильных устройств
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 20:03
rusinov,
Идея в целом ясна, тут просто дело такое, что раз в некий хаб фотографий "Все фото" льются фото отовсюду (с камеры, из папок приложений, скриншоты и т.п.) и вы не отсеиваете импорт из каких-то папок (или наоборот не импортируете в облако сторого из папки камеры смартфона), то нужны инструменты по управлению и фильтрации, чтобы не утонуть в этих "Все фото"  в общем потоке всех подряд изображений и видосов (туда же будут попадать картинки и видео из WhatsApp например - все эти демотиваторы, открыточки и прочий трэш).
Денис Семякин
8 декабря 2017, 09:32
Raivo Ristinen,
вот обеими руками голосую! Сейчас все вперемешку, и это, товарищи, выглядит крайне аморально. К слову, клиент mail.ru хотя бы дает выбирать, какие папки с изображениями синхронизировать, а какие нет.
soltanov45
7 декабря 2017, 18:40
Блин, зря поддался на безлимит. Кто ещё не согласился с предложением советую хорошо разобраться для начала. 
Сейчас "каша" с фотографиями, и пока нет автозагрузки на ПК, что для меня основная функция.
Если теперь есть безлимитный раздел "Все фото". Зачем тогда нужна папка "Фотокамера". Что мне с ней теперь делать? Зачем всё усложнять?
Может лучше удалить эту папку, а вместо неё для ПК версии сделать папку "Все фото", в которой бы не заливались бы фото с ПК, только с телефона. Но все фото с бесконечного хранилища синхронизировались бы в эту папку.
И не понятен ещё момент если я хочу добавить фотографии сделанные не на мой телефон. Куда их теперь девать. Вообщем всё слишком запутанно для сервиса, который должен упрощать жизнь людей
rusinov
7 декабря 2017, 18:47
soltanov45,
На самом деле не так много изменилось. Раньше все фотографии с телефона загружались в папку "фотокамера". Другие фотографии можно было положить куда угодно угодно в Диск. А общим интерфейсом ко всем фотографиям в Диске уже был раздел "Все Фото".  Теперь фотографии загружаются просто во "все фото". Но все возможности, которые у вас были ранее - остались. 
soltanov45
7 декабря 2017, 20:49
rusinov,
Похоже что нам просто дадут выбирать. Или синхронизация с ПК или безлимит. Вот на этом месте я и разочаровался. Так как многим нужна синхронизация. Это очень сложный выбор нам дают. По мне и дальше проще использовать облако.майл в 100гб для фото и видео, а не пользоваться костылями которые предлагает Яндекс. 
Хотя я в начале искренне надеялся что полностью перейду на Я.Диск, но увы.
Обновлено 7 декабря 2017, 20:53
rusinov
7 декабря 2017, 21:23
soltanov45,
 В  приложении Диска обязательно появится возможность синхронизации фоток из безлимита на компьютер. 
Radiy
7 декабря 2017, 21:38
soltanov45,
Мне у Мейла не понравилось приложение, по моим ощущениям Диск от Яндекса работает шустрее. Хотя на Мейле у меня террабайт...
valeriy.deryabin
8 декабря 2017, 14:52
rusinov,
а как понять, какие фотки во "Все фото" загружены с телефона, а какие отображаются из других папок? Не понимаю, чем была плоха папка "Фотокамера".
Radiy
7 декабря 2017, 20:47
По функционалу вроде понял. Ждём версию с синхронизацией на комп.


А будет ли возможность переместить туда все фотографии из текущей папки "фотокамера", пускай разово.


Кстати возникает резонный вопрос по обновлённому (которое обещают) приложению, если скорректировать фото на компе, то оно сохранится гуда?
Kuznetsov
7 декабря 2017, 21:04
Было бы здорово ещё сделать некое разделение фоток по группам, как это реализовано в iCloud. Портрет, живые фото, панорама, видео и прочее. А не чтобы они в куче лежали в одной папке. Некритично конечно, но было бы здорово. Спасибо. 
rusinov
7 декабря 2017, 21:22
Kuznetsov,
мы думаем именно об этом, я бы даже сказал что это достаточно критично. Не конкретная такая вот группировка, но обязательно какая-то. 
goshik.novikov22397
7 декабря 2017, 21:35
Пришло такое приятное оповещение, решил попробовать)
1) Теперь фотографии загружаются в раздел "все фото", а не в "фотокамеру"
2) От этой опции нельзя отказаться в мобильном приложении (хорошо хоть, что спросили, нужно ли мне это)
3) Как тут уже многие сказали - нет синхронизации с клиентом на компьютере(
4) Все старые фото остаются как есть, а значит тем, кто платил ради сохранения своего архива, ничего не изменится уже) Как было занято 25Гб, так и будет занято 25Гб)
5) Тем, кто пользуется даже самой простой мыльницей или любым другим фотоаппаратом ничего не поменялось, автозагрузка через клиент та же (хотя тот же гугл фото даёт возможность безлимитной закачки через клиент или сайт в свой раздел)
Итог: сделали фичу, но не очень обдуманно) Надо хоть работу над ошибками делать))
Raivo Ristinen
7 декабря 2017, 22:18
goshik.novikov22397,
для мыльницы лайфхак: перебрасывать фотки на смартфон (просто даже по кабелю в отдельную папку), а со смартфона клиент Диска их уже закинет в безлимитные "Все фотографии".
G.
8 декабря 2017, 01:41
Raivo Ristinen,
я то не спорю) Точно так же можно скачать все свои старые фотки и по новой их загрузить)) Я разобрал ситуацию как есть, без всех этих ухищрений)
Merzogitov
7 декабря 2017, 21:51
Может сейчас глупось скажу но что мешает при загрузки фоток и видео через приложене вычислять их напоимер md5 и вносить его в базу. И не учитывать их в ЛЮБОЙ папке.
Андрей
7 декабря 2017, 23:24
Утром зашел в приложение, увидел предложение о "Безлимите", подумал, что наконец-то и согласился! Вечером прочитал все комментарии...и знаете, я ожидал немного другого. Для меня безлимит, значит что-то без ограничения и условий, ведь на баннере даже звездочек не было или я ошибаюсь? 
Тут вопрос в другом! Мы все пользуемся разными облаками. И из всех, к Я.Диску вопросов больше всего-как синхронизировать выбранные папки? Как посмотреть размер папки? Почему надо ждать и ждать на смартфоне удаления нескольких файлов? Как в нормальном, хронологическом виде загрузить фото с других устройств? Почему в других облаках видео с фотоаппарата нормально распозналось, а здесь нет? Очень много вопросов, на которые ответ-"мы подумаем".
Но, безлимит, на мой взгляд первый шаг в правильную сторону. Если Я.Диск грузит всю чушь с моего смартфона, то теперь я могу выбрать только нужные для меня фото и закинуть в архив, остальное, пусть валяется в общей ленте. 
Предложу гениальную идею. Сделайте в разделе "Все фото" кнопочку "Отправить в архив", чтобы отправить ненужные снимки и документы в специальный раздел "Архив". Фото также будут видны в альбомах, но исчезнут из ленты Все фото, а еще не будут занимать место. :)) ;)


Спасибо за безлимит, серьезно! Жду дальнейшего улучшения сервиса.
Обновлено 7 декабря 2017, 23:27
dimamatik
8 декабря 2017, 02:50
Первая реакция на слово "безлимит" - надо закидать рарджпегами и проверить, сколько там все же терабайт выделено на халяву :)
rusinov
8 декабря 2017, 20:43
dimamatik,
Мы внимательно мониторим загружаемый контент и явное нарушение Пользовательского Соглашения может кончится блокировкой таких файлов и всего аккаунта. 
dimamatik
9 декабря 2017, 00:42
rusinov,
то есть нельзя загрузить 1 000 000 000 десятимегабайтных фотографий неба в огромном разрешении?


К чему я это
Использование таких слов, как "Безлимит", "Бесплатно", "Подарок" и тд вне четкого разъяснения, что под ними скрывается, является введением пользователя в заблуждение - такими делами даже занимается специальное министерство, насколько я помню


Если же "Безлимит" означает, что моих мощностей не хватит, чтобы достичь границы вместимости фотографий на диске, то это замечательно! В противном случае - см выше
dimamatik
12 декабря 2017, 21:54
rusinov,
И кстати, как именно вы мониторите загружаемый контент?
rusinov.ya
18 декабря 2017, 20:17
dimamatik,
Проверяем на вирусы например, а так же можем проверить соответствие типа файла его содержимому. Про работу безлимита все подробно рассказано тут: https://yandex.ru/support/disk/ . А в названии акции написано "Безлимит для фото и видео с мобильных". Если захочется заливать какие-то другие файлы маскируя их под фото и видео, то это будет явное нарушение. 
Обновлено 18 декабря 2017, 20:18
dimamatik
20 декабря 2017, 18:37
rusinov.ya,


1. Соответствие типа файла его содержимому - рарджпеги этот алгоритм распознает?
2. В разделе справки не могу найти пояснения, сколько это - "безлимит". По этому поводу еще неплохо граф Монте-Кристо высказывал свое мнение.
3. Где-то есть прописанные правила пользования данной акцией, включая запрет маскировки других файлов под фото и видео? (кстати, видео тоже можно заливать?). 
4. И как быть, если данные, содержащие фото-информацию, сохраняются в формате, который ЯД в безлимите не поддерживает? Есть ли список всех форматов видео, аудио и изображений?
Air Den L.A
8 декабря 2017, 02:57
И у меня пожалуйста отключите безлимит, так как синхронизация с ПК очень важна для меня на работе. Мой логин: airladen@yandex.ru
Обновлено 8 декабря 2017, 02:57
Алексей Молотов
8 декабря 2017, 04:50
Как теперь отключить?
Maindiv
8 декабря 2017, 14:18
Алексей Молотов,
в ТП написать, либо здесь.
railsalimov
8 декабря 2017, 06:58
Классно.
Пробежался по комментариям и ответам на них, общее представление уже получил.
Пару вопросов.
Будет ли возможность создавать альбомы, чтобы не было все в куче?
Может все-таки сделаете для уже загруженных фото тоже безлимитное хранилище?
Андрей
8 декабря 2017, 12:48
railsalimov,
Создание альбомов и сейчас есть, но оно реализовано на основе тегов к фотографиям и не убирает фотографии из общей ленты.
ilya-vi
8 декабря 2017, 09:04
Было бы хорошо, если добавите возможность выбора всех файлов одной кнопкой, а не тыкать 1000 файлов по отдельности, чтобы залить на диск из мобильного приложения iOS
rusinov
8 декабря 2017, 20:40
ilya-vi,
Достаточно включить автозагрузку и она сама зальет файлы в Диск. Обратите внимание что только так загруженные файлы попадают  в безлимитное пространство. На всякий случай почитайте подробности тут https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html  
Витиан Таврический
8 декабря 2017, 09:16
Поясните 2 вещи. 
1. Могу ли я через приложение загрузить фото и видео, которые уже находятся в памяти смартфона? То есть, могу ли я снимать в лесу,  а загружать отснятое там, где есть доступ к Wi-Fi ?
2. Можно ли скачать приложение с Яндекс.Store - обязательно америкосам отдавать раздачу плюшек? Мне в Крыму надоедает всякий раз изобретать велосипед, чтобы обойти ошибку 403 при скачивании. 
Спасибо.
rusinov
8 декабря 2017, 20:39
Витиан Таврический,
1. Да конечно, именно для этого все и сделано, включенная автозагрузка сама загрузить фотографии в облако. можно выбрать опцию что бы это происходило только по wifi

2. На данный момент лучше ставить наше приложение из Google Play. 
Витиан Таврический
9 декабря 2017, 07:18
rusinov,
 Спасибо. Подожду, пока появится в Яндекс.Store. 
g.erik13
8 декабря 2017, 10:40
в десктопной версии приложения не могу просмотреть загруженные фотки, что делать?
Андрей
8 декабря 2017, 12:50
g.erik13,
Сейчас только ждать когда для декстопного приложения допилят эту опцию. В данный момент с компьютера можно увидеть только через веб сайт.
miha.nix
8 декабря 2017, 10:48
Воспользовавшись данной услугой - могу разгрузить диск телефона?
С карты телефона фото удалю - на я диске останутся?
Или как?
Фото подвергаются обработке на стороне яндекс диска, или останутся как есть?
Поддерживаемые форматы фотографий?
Использую как сканер фотокамеру (используемые мной форматы фото: jpeg, tiff, png) - как будет с ними?
Обновлено 8 декабря 2017, 10:49
rusinov
8 декабря 2017, 20:35
miha.nix,
Безлимит работает именно для автозагрузку с телефона. Контент остается в оригинальном качестве. Если вы уверены что все загрузилось, то можно освободить место на телефоне - но лучше еще раз проверить всегда :) 
miha.nix
9 декабря 2017, 16:16
rusinov,
 Спасибо!
Установил новую версию на смартфон.
Фото на яндекс диск благополучно перенеслись.
jpeg, png - нормально диском обработались.
tiff - не воспринимает.
С raw и bmp еще не пробовал. (Я их в png конвертирую - так проблем с открытием на разных устройствах меньше).
Один косяк: при просмотре в приложении (или браузере) - не в полном разрешении фото показывается. Превьюшка открывается. При скачивании файлы сравнил побайтово - идентичны (на стороне ЯДиска ничего не конвертится).
Разбивает фото по дате.
Если фото разбито на устройстве по по каталогам с подкаталогами (мне так удобней) Допустим как пример: свадьба, прогулка 21.01.2017, праздник..., мой день рождения...и т.п. При просмотре этого всего после синхронизации в ЯДиск - получается разносортица. Все сортируется по дате! Свадьба, прогулка, отредактированные задним числом фото с дня рождения и ... датированные 21.01.2017 - вперемешку, потому что дата одна а там по времени...
Может можно как-то проще (не в ручную) все это упорядочить?
Вывод:
Как резерв фото использовать вполне возможно.
Для полноценного просмотра все же фото скачивать придется на устройство :(
Катологизировать, разбивая на льбомы вручную придется - потому как все по дате создания (последнего редактирования) файла упорядочивается. Игнорирует именование файлов 001, 002, 003,..., 999 - не факт, что в таком порядке у вас в яндекс диске отображаться будут :(
igoreck74
8 декабря 2017, 13:02
Блин, это круто, но сделайте быстрее кнопку чтобы отключать его, так как очень важна синхронизация фоток с папкой на компе!!!
rusinov
8 декабря 2017, 20:34
igoreck74,
Кнопка будет примерно через неделю, пока можно отключить обратившись с поддержку. 
Андрей
8 декабря 2017, 13:04
Яндекс, зачем ограничили скачивание фотографий из веб версии диска 1 шт ?

valeriy.deryabin
8 декабря 2017, 14:34
Круто! Еще сделайте в Яндекс.Диске в браузере полноэкранный просмотр фотографий и слайдшоу. И тогда фотографии можно будет с комфортом смотреть всей семьей на большом телевизоре, подключенном к ноутбуку.
rusinov
8 декабря 2017, 20:33
valeriy.deryabin,
у нас сейчас есть полноэкранный просмотр фотографий в Диске или вам хочется чтобы он был еще побольше? :) 
valeriy.deryabin
9 декабря 2017, 04:13
rusinov,
сейчас просмотр не полноэкранный. По периметру видны разные элементы. Хочется такой же, как в поиске Яндекса по картинкам, чтобы реально занимал весь экран. И чтобы была возможность включить слайдшоу.
aleksandrajti
8 декабря 2017, 16:06
Ребята, почему с айфона фотки успешно загрузились, а видео нет??
Кто-то с подобным сталкивался?
aleksandrajti
8 декабря 2017, 16:11
Ребята, почему с айфона фотки успешно загрузились, а видео нет??
Кто-то с подобным сталкивался?
rusinov
8 декабря 2017, 20:32
aleksandrajti,
Все должно загружаться, видео может загружаться дольше - вот в чем причина. если не проходит, обратитесь пожалуйста  в поддержку. 
Max19881
8 декабря 2017, 17:18
А как быть владельцам телефонов на windows phone? в приложении нету баннера о безлимитном месте, версия приложения еще старая (новой в магазине нет) 1.05 от 04.05.2016 сборка 5968,45.
Андрей
8 декабря 2017, 18:01
Max19881,
Ну тут видимо только один выход - менять телефон..  ;(
Bakli
8 декабря 2017, 18:39
А чего все разнылись? Мне, например, у Гугла больше нравилось - фотки грузились безлимитно и оставались в фотогалерее. А файлы, которые мне нужны для работы - отдельно лежали на диске и никогда не пересекались.
А тут еще и не пережимают фотки. Это же в разы лучше! Да и папка теперь не будет бесить на компьютере "Фотокамера" после каждой новой фотки. Мне она не нужна. А если нужны фотки - я мог перекинуть их всегда и синхронизировать в другой папке.


Вот только, разрабы, ответьте мне на вопрос: почему до сих пор я не могу выбрать папки для синхронизации на телефоне? Если раньше мне было фиолетово на ваш автоаплоад в диск, т.к. я использовал Гугл с его удобной фотогалереей. То теперь вы предлагаете удобный безлимит, удобно отделенную папку от компа, но до сих пор синхроинизируете мне сраные картинки и скриншоты, которые мне нахер не нужны. Толку от новой функции, если вы за пять лет не можете дать возможность управлять автозагрузкой.
Мне нужно автоаплоад только папки с фотками, а это обычно /dcim/100media.
Мне не нужны папка /pictures/ например. А на Mi еще больнее стало: они помещают папку скриншоты в /dcim/. И если вы дадите возможность исключить (как гугл) картинки и скриншоты из корня, то все равно (как гугл) заставите меня видеть мусор из /dcim/. Я что от Ми, что от Гугла тут в шоке: неужели нельзя было добавить выбор подпапок и выбор локации для скриншотов?
Bakli
8 декабря 2017, 18:42
Когда добавите функцию автозагрузки только при зарядке? Я много фоткаю в путешествиях и зарядки нет порой целый день. Мне что, каждый раз включать-отключать автозагрузку. Или вручную грузить файлы?
Raivo Ristinen
8 декабря 2017, 19:17
Bakli,
присоединяюсь, очень нужная опция.
rusinov
8 декабря 2017, 20:30
Bakli,
Хорошая идея, обязательно про это подумаем. 
Владислав
9 декабря 2017, 06:56
rusinov,
поддерживаю вышесказанное...
SAS85435
11 декабря 2017, 16:08
rusinov,
здравствуйте хочу  вам сказать спасибо за  безлимит для фото и видео но есть пожалуй один маленький минус это только то что фото из безлимита не видно на яндекс диске для компьютеров но это для меня не важно и я буду использовать его спасибо команде яндекс диска за то что вы прислушиваетессь к своим пользователям и делаете нам такой подарок и кстати для тех кого не устраивает безлимит для фото уже сегодня его можно  откллючить
Kolihan-Misha
8 декабря 2017, 22:46
а как отказаться  от безлимита? если было нажато использовавть?? безлимит - это хорошо, но лучше пусть фото и видео занимают место на диске, но при этом их можно увидеть на десктопной версии диска
Maindiv
8 декабря 2017, 23:39
Kolihan-Misha,
 в ТП написать.
valeriy.deryabin
9 декабря 2017, 05:12
Kolihan-Misha,
присоединяюсь к вопросу. Я оплатил 1ТБ и мне вопрос безлимита фото неактуален. Мне нужно, чтобы фотки автоматом на компьютере появлялись.
rusinov.ya
9 декабря 2017, 09:46
valeriy.deryabin,
Отключили, извините за неудобство.
tolik1357
10 декабря 2017, 00:08
rusinov.ya,
Прошу вас отключить на моем аккаунте услугу, безлимит для фото и фидео с телефона.
Мне удобнее, что бы фотографии были и на диске, и на компьютере.
valeriy.deryabin
11 декабря 2017, 05:50
rusinov.ya,
добрый день! я не вижу, где и что отключили. с телефона фотографии продолжают загружаться в раздел Все фото, а не в раздел Фотокамера. Что можно сделать в этой ситуации, чтобы в раздел Фотокамера загружались фото?
rusinov.ya
9 декабря 2017, 09:46
Kolihan-Misha,
Отключили, извините за неудобство.
gorlofff
9 декабря 2017, 17:22
rusinov.ya,
Отключите мне пожалуйста безлимит. Спасибо. 
kodolov.ruslan
9 декабря 2017, 21:26
rusinov.ya,
Добрый день. Отключите пожалуйста мне безлимит. Очень нужны фотографии на пк. Заранее спасибо
kodolova.julya
9 декабря 2017, 21:28
rusinov.ya,
Здравствуйте! И мне отключите безлимит пожалуйста! Необходимы фото на пк
sheremetyev.k
10 декабря 2017, 03:12
rusinov.ya,
Будьте так любезны, и мне отключите пожалуйста безлимит)
brouka.valiantsin
10 декабря 2017, 22:15
rusinov.ya,
Пожалуйста, отключите мне безлимит - верните загрузку на ПК
Air Den L.A
9 декабря 2017, 11:29
Спасибо что отключили у меня безлимит. Очень благодарен,но почему перестала работать ЛЕНТА? Перестали отображаться последние добавленные файлы
Tintity
9 декабря 2017, 13:29
Это все хорошо и весело. Но будет ли добавлена возможность работы с историей версий? Или ЯД так и останется фото помойкой?
mai60-x07c
9 декабря 2017, 14:45
А как отключить этот Безлимит? Все-таки, я хочу, чтобы все фото автоматически грузились мне на ПК
Екатерина Кашева
9 декабря 2017, 16:47
Подскажите, пожалуйста, как можно отключить услугу безлимит на Яндекс диске? Очень не удобно, т.к. нет синхронизации с компьютером.
Air Den L.A
9 декабря 2017, 20:54
Лента заработала, но для этого пришлось  удалить данные  приложения и переустановить
Air Den L.A
9 декабря 2017, 21:02
После этого снова включился Безлимит и фото не синхронизируются с папкой Фотокамера и снова перестала работать Лента. Исправьте пожалуйста. Заранее спасибо

Обновлено 9 декабря 2017, 21:04
a a
9 декабря 2017, 22:14
Отключите пожалуйста для моего аккаунта эту функцию. Пусть как и раньше, фото с ПК синхронизируются. Логин - Arv.disk
sermion
9 декабря 2017, 23:12
Итак, виджет на смарт-тв новые фото не видит. 
Я хочу вернуться к прежнему варианту.
Аак мне это сделать?
I need help!
Julia
10 декабря 2017, 01:27
сохраняются ли live photo?
sheremetyev.k
10 декабря 2017, 03:14
Товарищи админы, будьте так добры, отключите мне этот "Безлимит". Я плачу за терабайт места и буду платить, не нужна мне эта экономия. Хочу нормально раскладывать фото по нужным мне папкам на Диске без всякого геморроя и делиться с людьми.
Помогите плиз, отключите!
Заранее премного благодарен!
Flex86
10 декабря 2017, 04:08
Теперь на linux использовать автозагруженные фотографии невозможно. Даж не знаю.. спасибо, что ли?


Бомбит нешуточно, должен заметить.
Ильдар
10 декабря 2017, 17:41
Добрый день, разработчики.


Я недоволен. 


1. Мне важно, чтобы все фотографии, загружаемые в Фотокамеру, тут же сами появлялись на моем компьютере, на жестком диске. Сейчас этого не происходит. Почему вы об этом явно и внятно не предупредили, когда включили "Безлимит"?


2. Раз в неделю я сам, из папки Фотокамера, ПЕРЕМЕЩАЮ фотки в нужные мне, созданные мной, папки, созданные на Диске. Допустим, папка... 2017год ... Апрель ...Поездка в Италию...  и все фотки из поездки в Италию в апреле я Перемещаю туда. Физически. Функцией "Альбомы" я не пользуюсь. Мне нравится Перемещение по папкам, с последующим удалением копий из папки Фотокамера.  Теперь это невозможно. Потому что фотографии появляются в невнятной по назначению папке "Все фото", откуда их нельзя Переместить, а можно только Скопировать. при Копировании файлы в Ленте начинают "двоиться", то есть, хранятся и в папке "Все фото", и в папке, куда я скопировал. Это уродско. Это непродуманно. Должна быть возможность как раньше – удалить из папки Фоткамера, Переместив в нужное мне место.


3. Верните мне прежний порядок. Я отказываюсь от вашего безлимита, он мне такой не нужен. Я всегда был на платном аккаунте, и в вашем непродуманном, "безлимитном" новом порядке не нуждаюсь. Папка "Все фото", конечно удобна – иногда пролистать по годам или месяцам, но заменить папку "Фотокамера" она не может. Почитайте отзывы – пользователи дезориентированы и по сути – обведены вокруг пальца. 


ВЕРНИТЕ МНЕ ПРЕДЫДУЩИЙ ПОРЯДОК. ВЕРНИТЕ ЗАГРУЗКУ НА КОМПЬЮТЕР, синхронизацию ФОТОКАМЕРЫ. Мне не нужен такой "БЕЗЛИМИТ". Я ГОТОВ по прежнему платить деньги.


Ваш многолетний пользователь.

Merzogitov
10 декабря 2017, 17:52
Логин Merzogitov Верните как было. Я надеялся что привыкну и смогу пользоватся но это не возможно! Не представляю на кого это было рассчитано!
tolik1357
10 декабря 2017, 23:28
Наконец то!
Спасибо огромное, что исправили.
Пока не смотрел, остался ли безлимит, и остальное. Но главное - что после обновления всё синхронизируется, как раньше.
Влад Ли
10 декабря 2017, 23:31
C этим "безлимитом" - такая подстава. 2 дня не мог понять, в какую такую дыру фотки пропадают. Теперь приходится руками свежие фотографии вытаскивать.
Быстрее делайте либо переключатель "Отключить безлимитную автозагрузку" для переключения назад, либо выбор возможности синхронизации хранилища "Все фото" с компьютером тоже - невозможно стало пользоваться ядиском, весь смысл от Яндекс.Диска теперь пропал.

Или придется через неделю уйти в другое облако (благо, вариантов более чем достаточно).
Bicoz
14 декабря 2017, 16:07
Влад Ли,
ты не напугаешь их этим. уйдут единицы, отальные просто не будут пользоваться.
bdv02
11 декабря 2017, 01:18
Безлимит по барабану, особенно без синхронизации с компом и с ссылками  на фото.  Ленту, ЛЕНТУ когда отключите? Хотя бы в мобильном приложении? Хотя бы выбор когда предоставите, что при входе показывать? А если в частном порядке - её можно убрать  с глаз долой? Как можно так долго не прислушиваться к людям?
Bicoz
14 декабря 2017, 16:06
bdv02,
Лента реально параша полная...  говорю - давно надо их программистов веником говняным гнать с их рабочих мест...
falconsk
11 декабря 2017, 08:41
1. А если я на телефоне вручную скопирую фотку или видео в папку external_SD\DCIM, то она тоже попадёт в безлимитный раздел ЯД?
2. Будет ли синхронизоваться в безлимит видео в формате AVI, MP4, MTS, M2TS?
Андрей
11 декабря 2017, 10:47
Добрый день!
Уважаемые разработчики отключите для моего аккаунта безлимит для фото и видео в яндекс диске!
petrovich643.potapov
11 декабря 2017, 15:39
Как было 42Gb,так и осталось.
t756333
11 декабря 2017, 18:33
Верните все назад или предложить альтернативу здравую я снимаю видео записи мне надо чтобы синхронизация с компьютером было автоматически
t756333
11 декабря 2017, 18:38
Возможно ли выключить эту функцию мне ваша безлимитка не нужно я готов оплачивать
pastor-111
11 декабря 2017, 19:11
ни хера не понял ,но ХАЛЯВА это хорошо
Ирина
11 декабря 2017, 21:54
Как можно отключить этот безлимит? Оказался неудобным, ненужным и непродуманным. Хоть бы при подключении предупреждали об условиях. КАК ОТКЛЮЧИТЬ? Если это читают сотрудники Яндекса - просьба на этот логин отключить безлимит и вернуть как было!
veres-sk
11 декабря 2017, 22:00
Как обстоят дела с LivePhoto от iPhone ?
Petr Uhin
12 декабря 2017, 04:41
раньше фото с телефона попадали в папку Фотографии и их можно было синхронизировать с компьютером. теперь это не работает. и получается никак в разделе Все фото никак нельзя отделить фото с телефона от фото в остальных папках ((
как отключить это бесконечное место для фото. на мой взгляд только хуже стало
Petr Uhin
12 декабря 2017, 04:48
Petr Uhin,
О!. толи программа обновилась, толи раньше не заметил этого просто. в общем в настройках программы есть описание как это работает и можно отключить безлимит для фото. после чего папка Фотографии снова будет синхронизироваться
Amar Hamam
12 декабря 2017, 09:25
Здравствуйте. 
Как Вы все не поймёте, просто Яндекс хочет сделать популярн Соц. Сеть и каждый хранитель фото получит аккуант соц. сети как VK.  😉 
andriyashkin.roman
12 декабря 2017, 12:09
Слушайте, че то я не пойму.
Скачал приложение, поставил автозагрузку, а через 10 мин мне пишет, что место в облаке закончилось...
Как сделать безлимит?
Обновлено 12 декабря 2017, 12:09
Фёдоров Дмитрий
12 декабря 2017, 13:59
Уважаемые админы, у меня проблема и вопрос:
- Диск на телефоне был установлен давно, какое-то время использовался для хранения и синхронизации фото, но потом был очищен.
- После обновления приложения поступило сообщение о безлимите и предложение его включить.
- Включил.
- Из почти семи тысяч фото на диск синхронизировалась только часть. Если верить заголовкам в ленте - ровно 1000 фото и 5 видео.
- Отключения/включения автозагрузки, перезагрузки телефона чтобы "подтолкнуть процесс" (как это было раньше) ни к чему не привели.
Собственно вопрос:
- Почему?
- Что с этим делать?
neman-grodno
12 декабря 2017, 14:50
На андроид версти постоянно при входе выскакивает не удалось загрузить новые события....что это такое...и вообще лента бесполезна..
Сергей Матюнин
12 декабря 2017, 18:03
Ужасно неудобно. Всегда использовал ЯДиск для быстрого копирования фото с телефона на ПК. А теперь - диск запустил, а фоточек на ПК не появилось, нужно какие-то танцы с бубном делать, бесит. Не надо мне как лучше, верните мне как хорошо! Как это отключить? Места мне хватает, зачем функционал отнимать?
ZuBerMaN
13 декабря 2017, 13:32
Верните синхронизацию фото с ПК! Нафиг такой безлимит.
Кристина Штерн
13 декабря 2017, 22:12
Добрый день! Пользуюсь диском стабильно, хотела кликнуть по баннеру, но нигде его нет. Стандартное меню. Что делать? 
Tintity
14 декабря 2017, 03:41
Когда уже завезут историю файлов? Уже на всех облаках она есть. Даже от маила.
Bicoz
14 декабря 2017, 16:00
новая функция шлак полнейший
Как мне теперь вернуть фото, сделанные за последние несколько дней в папку общую??? поштучно переносить это же бредятина.... ваши программисты идиоты, можно смело менять штат
Обновлено 14 декабря 2017, 16:04
toxid13
14 декабря 2017, 16:36
Bicoz,
копировать не пробовали?
nebulus.ru
14 декабря 2017, 18:20
Дорогие разработчики ЯД-а? 
Вы уже столько возмущенных отзывов получили. Неужели это не послужило для вас сигналом, что вы сделали что-то не то?! Неужели это не повод временно приостановить работу данной функции до тех пор, пока не будут сделаны выводы и необходимые исправления/доработки?!
Сделайте опрос, соберите отзывы, пожелания и предложения. 
Примите к сведению полученные рзультаты опроса. 
Сделайте как надо, чтоб пользователи были реально рады новым возможностям, а не требовали "и мне отклчите тоже...". 
Только после этого вводите новые функции в бой.
Спасибо!
Андрей
14 декабря 2017, 18:44
nebulus.ru,
К сожалению, в данном случае яндекс сделал то что он хотел и то что именно их  нужно. Мнения и хотелки пользователей в расчет не принимаются.. ;(

Прошла неделя как включили данный безлимит, а все проблемы как были, так ничего и не исправили..
zakrylnyy
15 декабря 2017, 15:42
Как отключить "безлимит"?! Мне очень нужна синхронизация с компьютером!!!
blackhawk4545
15 декабря 2017, 16:20
zakrylnyy,
Поддерживаю! Сначала обрадовался и включил. Потом прочитал и понял что нафиг надо, лучше пусть место занимают, зато на компе появляются сразу.
blackhawk4545
15 декабря 2017, 16:32
zakrylnyy,
Вот нашел как отключить https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html#disable-unlim
Илья
15 декабря 2017, 20:55
blackhawk4545,
я тоже отключил, только почему то у меня перестал телефон снимки вообще в диск загружать. тех поддержка молчит((
d@eterehova.com
15 декабря 2017, 15:46
Полезно для бекапчика
vozduh-300987
16 декабря 2017, 00:32
Кто знает как этот гребанный безлимит выключить?  Хочу как раньше что бы фотки в папку на диске складывались
sergiumxxl
16 декабря 2017, 08:51
Этот безлимит глючит. Новые фотки делаю, они появляются в разделе фото в веб-версии, но

при этом последняя фотка которую я вижу на телефоне в разделе "Все фото"  датирована мартом 2017 г.!!! Новые фотки там не появляются. Пробовал включать, выключать настройки - ничего не помогает.

Отключил этот корявый безлимит нафиг, пусть лучше будет по старинке.
IrinaKulakoffa
16 декабря 2017, 20:45
Не синхронизировать эту папку с PC это "гениальная" идея , "СПАСИБО" Яндекс , в следующий раз предупреждай пожалуйста что хочешь обмануть 
Сергей Буфаев
16 декабря 2017, 22:25
пилить и пилить этот сервис.1. Загруженные в безлимит видео не отображаются во всех фото. Их видно в истории что загружены и все. По поиску находятся, а в ленте нет.
2. Видео из безлимита, которые видны, не добавляются в альбомы. Пишет ошибка когдв тыкаешь на них в альбоме.
3. в веб морде надо добавить метки на прокрутку, а то если фоток много не понятно на сколько нужно прокрутить страничку.
Служба Поддержки
19 декабря 2017, 12:34
Сергей Буфаев,
здравствуйте. Пожалуйста, напишите нам через форму обратной связи здесь: https://yandex.ru/support/disk/media-upload.html — поможем разобраться. 
apatura
17 декабря 2017, 01:38
Мой адрес Apatura,  отключите безлимит ваш,  без синхронизации это мне не нужно.  Спасибо. 
Zubtehnik90
18 декабря 2017, 23:44
Пожалуйста, сделаете возможным блокировать яндекс диск паролем или отпечатком!
s.nesterov@lrkc.ru
19 декабря 2017, 09:18
Спрошу здесь и чтобы соблюсти тематику, допустим, речь идёт о фото, загруженном безлимитно (хотя на самом деле про любой файл на ЯД).
Могу ли я через веб-интерфейс вложить файл с ЯД в письмо и отправить его без скачивания на компьютер? Ну допустим, если мы говорим о фото, которые лежат в облаке и не синхронизируются с ПК.
s.nesterov@lrkc.ru
19 декабря 2017, 09:23
Я думаю, идея с безлимитным онлайн хранилищем хорошая, просто нужно принять эти правила игры и использовать их. Ведь главная задача для пользователя - сохранить фото, которые часто уникальные. Мы же можем при желании сбрасывать через клиент избранные фото в обычный раздел ЯД, который будет синхронизироваться с ПК?
Единственная проблема, которая перечёркивает все преимущества и удобства на корню - дикий жор батарейки, плюс принудительная загрузка в память ненужного на данный момент хлама - Яндекс Навигатор, тут же Яндекс Метро и Яндекс Транспорт. Меня совершенно не устраивает, что телефон выключается во время рабочего дня потому, что Яндекс решил вопреки моему желанию загрузить память моего смартфона своими приложениями.
Александр В.
20 декабря 2017, 14:27
Теперь приложение яндекс-диск для WP 8.1 стало недоступным. раньше все фотографии с телефона автоматически скидывались на яндекс-диск, а теперь этого нет больше. и в чем прикол? как и когда исправят?
caterina.ch2
21 декабря 2017, 20:48
Кто может видеть фото загруженные с телефона автозагрузкой на яндекс диск? Могут ли фото видеть просторные люди? Как сделать что ты их никто не видел?
Алексей Полковниченко
22 декабря 2017, 15:14
жесть... я не сразу эту фишку просёк - теперь с моего 56 гигового яндекс диска всё что было снято с момента обновления вытаскивать через ... зачем менять то что не просят?! сделайте как дополнение с предупреждением о данном геморое...выключил этот безлимит мне и так хватает )))
super.rwb
25 декабря 2017, 14:16
А фотографии без live версии выгружаются?
iligrig26
25 декабря 2017, 18:24
Плохо то, что убрали синхронизацию с ПК. Очень плохо!
mirage-stv
26 декабря 2017, 17:57
Все фото свалились в одну большую кучу в которой дата съемки = дате включения автозагрузки.  Разобрать что либо невозможно, так там фотки за несколько лет. Так и должно быть? 👀 Это же жесть какая то. 
triViti
21 января 2018, 20:37
mirage-stv,
у меня такая же проблема
Basic Hell
27 декабря 2017, 00:52
Заявленное не соответствует действительности. При автозагрузке расходуется место, доступное аккаунту на яндекс.диске. Когда место заканчивается - автозагрузка просто перестает работать. Версия приложения новейшая, поставлена мною сразу после "рекламы". Ожидания не оправдались, поиском "лечением" обмана заниматься не собираюсь.
kozlov-p-v
19 февраля 2018, 11:52
Basic Hell,
у меня тоже самое. Кидалово.
kolchan11
29 декабря 2017, 22:11
Там кстати уже даже мэйлы добавили версионирование в свое облако. Пора и вам нагонять :D
BVVDisk
31 декабря 2017, 11:35
Я не нашел возможности узнать - в какой папке на диске хранится найденная поиском фотография. Жесть!  Родственники выгрузили со своего телефона фото, а найти его среди множества папок невозможно. Как такую простую возможность можно было не создать интуитивно понятно???
Поиск на сайте внутри диска дает путь - все фото! Я просто фигею! Неужели нельзя было указать действительный путь к фотографии или файлу?  Недоработка явно. Двойка вам!
Святослав Малышкин
1 января 2018, 03:44
И каждый раз тыкать пальцем по фото, чтобы загрузить хотя бы 50 фотографий.. Когда свайп сделаете?
chernousovav
1 января 2018, 07:57
Коллеги.
Обнаружил, что не могу найти свои фотографии, которые синхронизировались с телефона. Сейчас просто не могу в одном месте найти все свои фотографии. Одни в каком-то облаке, другие в папке Фотокамера.


Я плачу за Яндекс.Диск и у меня собственно два вопроса:


1. Как сихронизировать уже загруженные фотографии, чтобы они оказались в одном месте — папка Фотокамера в моем Яндекс.Диске?


2. Как вернуть все фотографии, в вид простых файлов на диске, которые синхронизируются? ранее они синхронизированы с телефона и удалены на нем
P1ratRuleZZZ
7 января 2018, 23:07
Узнал, что синхронизации с компом нет -- Выключил ваш безлимит. Ну вас нафиг с такой подставой. 
shchavinskiy.ilya
9 января 2018, 08:26
Коллеги, после отключения "безлимита" переместятся ли фото, попавшие в папку "все фото" ва папку "фотокамера"?
Если это можно сделать "вручную", прошу подсказать, как: сначала подписался на безлимит, а теперь пытаюсь избавиться. 
Обновлено 9 января 2018, 08:27
yark80
11 января 2018, 22:18
Странно... вроде сделал все правильно, зашел в Яндекс диск, безлимит для фото / включить автозагрузку, фото пошли синхронизироваться, но при том счётчик мегабайт пространство с каждой загруженной фото уменьшается - ОТКЛЮЧИЛ!!! походу пока не особо работает этот безлимит (((
cccdeccc
12 января 2018, 23:36
А что будет с фотографиями, если отключить автозагрузку? 

Shornov
14 января 2018, 23:41
Как настроить автозагрузки видео?
shchavinskiy.ilya
15 января 2018, 15:56
"Мы в Яндекс-Диске знаем..."
Хочется ответить цитатой: "Ничего ты не знаешь, Джон Сноу"
И правда, думаю, вам не известно как, отключив БЕЗЛИМИТ, вернуть в лоно фотокамеры тысячу снимков из отпуска ...
вручную....
по одному...
whitevova
18 января 2018, 09:26
Яндекс.Диск
До свидания!
triViti
21 января 2018, 20:35
Нужна сортировка по дате фотографии, а не по времени синхронизации... 
Фотографии с разными датами съемки отображаются за сегодняшнее число
Алина Каркунва
24 января 2018, 15:46
класс
Вячеслав Мороз
24 января 2018, 20:02
Не по теме: только что смотрел papers у дропбокса и статьи ВК, которые оттуда скомунижжены и подумал, что было бы круто иметь такой функционал на яндексе. Можно было бы писать заметки, прикрепляя фотки из поездок. 
lomanov.serega
25 января 2018, 09:14
Понос мамонта какой то, а не нормальная акция
Александр
29 января 2018, 11:15
Почему на iOS фотографии не загружаются автоматически в облако? Начинают загружаться только когда открою программу.
Артём
6 февраля 2018, 15:51
Почему нет этой новой версии диска для Windows Phone?
german-repin
8 февраля 2018, 17:19
Добрый день, уважаемые разработчики!
Уже писал это однажды, но решил повторить.
Я пользуюсь платным dropbox и мечтаю слезть с него на более дешевый сервис (сейчас получается 6500 руб в год) 


Попробовал Я.диск, порадовался отличной реализации мобильного и десктопного приложения и уже был готов переходить. Но есть то что мне безумно не хватает по сравнению с дропбоксом — истории версии файлов (в т.ч. истории удаления файлов).


Корзина не то — во первых она также очищается скопом, во вторых хрен поймешь какой файл из какой папки.  При работе с проектом в 1000 раз удобнее когда можно посмотреть какие файлы были удалены из этой конкретной папки (из папки проекта). 


А история версия файла — вообще гениальная вещь и несколько раз экономила мне сутки работы. 
В общем надеюсь на реализацию хоть одной из этих фич — и тогда готов к вам переходить на платную версию...
Владислав
8 февраля 2018, 17:35
german-repin,
+
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 23:08
german-repin,
+1
vnkirsanov
12 февраля 2018, 16:54
Подарок яндекс диск для фото и видео  срок действия  и способ подключения
ribinaiv
14 февраля 2018, 15:51
воспользовавшись безлимитным диском и при при удалении приложения потерялись все фото в корзине их тоже нет,удалить пришлось из за обновления 8.0 oreo
ya.disk.0
14 февраля 2018, 16:01
Куда жаловаться на работу технической поддержки яндекс диска?
volharra
14 февраля 2018, 16:27
ya.disk.0,
, в техническую поддержку Яндекс диска.
ya.disk.0
14 февраля 2018, 16:40
volharra,
жаловаться Васе на Васю?
sivoilov
16 февраля 2018, 18:29
Все здорово но как быть с экосистемой эпл? Не хватает Яндекс.Диска на апплетв как минимум.
Nadia
19 февраля 2018, 16:26
что с новым дизайном??? почему нет возможности выбрать все файлы в папке? аааааа зачем
lone-gunman
20 февраля 2018, 02:25
Что за отвратительный новый интерфейс? Почему невозможно узнать размер папки? Почему невозможно узнать общий размер нескольких выделенных файлов?
hirtie
20 февраля 2018, 22:07
почитал. передумал. что-то сделали. что - сами не поняли что и зачем.
vicF
21 февраля 2018, 19:00
Я установил Яндекс-Диск на телефон. Включил автозагрузку. Некоторые фото загрузились с правильной датой, но довольно большая часть старых фото загружается с сегодняшний датой.  Среди них много скриншотов и фото из мессенджеров. Можно ли настраивать папки, для которых работает автозагрузка? Как исправить даты? 
Nadia
22 февраля 2018, 17:55
кто и для чего разработал новый интерфейс?? Сплошная мизантропия( да, старой версии не хватало каких-то фишечек, которые предоставляют другие платформы, сейчас вы просто не оставляете выбора(
Ramzes
26 февраля 2018, 12:54
А куда пропала возможность пакетного скачивания фотографий в веб-версии? Выделяю несколько фоток, кнопки скачать нет. Скачивать по одной выглядит как издевательство.
Bicoz
26 февраля 2018, 23:00
уёбки, пидарасы, ссуки!!!!! как мать вашу навсегда выключить эту уебанскую функцию????? какой раз уже наябываете меня, козлы!!!!!! я сделал очень много фото и видео с соревнований по джиптриалу, теперь не вижу их в файлах так как ваша хуйня опять включилась..  ссука дайте мне вашего программиста я ему безлимит этот в жопу засуну!!!!
Олеся Оленникова
27 февраля 2018, 05:24
яндекс решил какую-то афёру прокрутить с данными пользователей, потому что никакого безлимита после установки приложения в телефон на яндекс диске я не вижу и по всей видимости никто. Ни фото, ни видео не загружаются и по прежнему пишет место на диске ограниченно. 


Яндекс, вы бы хоть так не позорились всё-таки крупная и серьёзная компания. Сказали бесплатный безлимит так выполняйте, а не только статистику по пользователям собирайте. Люди не идиоты все и так всё знают и понимают что и для чего делается, но это не отменяет факта того, что свои же предложения надо исполнять.
Xtina
28 февраля 2018, 12:05
Посмотреть количество скачиваний в два клика вместо одного - офигеть как удобно, спасибо.
aayoshina
2 марта 2018, 04:56
 Спс
Xtina
9 марта 2018, 11:15
После включения автозагрузки начал быстро садиться айфон. Сделайте настройку - загружать в фоновом режиме или когда открыта программа.
mol4un
12 марта 2018, 00:17
Возникло ощущение, что детализация фотографий всё же режется, но трудно разглядеть на экране телефона. 
Обновлено 12 марта 2018, 00:17
migroton
14 марта 2018, 16:00
Безлимит  - зло. Нельзя давать безлимит, люди злоупотребляют.  Как итог - сотни, тысячи и десятки тысяч никому не нужных одинаковых фотографий  у сотен тысяч пользователей, занимающих тысячи террабайт. А удалить с серверов  нельзя, политика не позволит..  Я против безлимита.
Обновлено 14 марта 2018, 16:02
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 23:03
migroton,
читай rtfm - уже давно на уровне файловой системы хранилищ сделано так, что дубликатов нет, есть только линки/ссылки на них, а посчитать кэш, не проблема для любого файла.
Rudnizki
25 марта 2018, 09:10
Почему в новых версиях убрали прокси socks5 ? когда вернут ? ((
intravert1983
29 марта 2018, 17:58
В старой версии был "список последних загруженных/измененных файлов" при нажатии правой кнопкой мыши по иконке в трее.
Зачем убрали в новой версии?
Удобно же было
senko@viburn.pro
10 апреля 2018, 13:09
Почему-то автозагрузка работает только если открыто окно программы. Система айос, при выходе из приложения связь прерывается и автозагрузка не происходит. Было бы удобнее если после фотографирования фото сами сгружались бы при подключению к вайфаю.
ivartfam
1 мая 2018, 21:36
Отсутствует поддержка Live Photo, сделанные на iPhone!!! Огромный минус! Еще и кашу устроили с безлимитом! Когда я начинаю перебрасывать с безлимита в папку на обычном ЯД с синхронизацией с ПК, идет задвоение. Пришлось ВСЕ фото скачать, удалить с безлимита, отключить безлимит и скопировать на ЯД в нужные папки. Нет выбора сортировки фото! МИНУС! Улучшайте, товарищи! А то сырое викинули и спокойные!
zevs2009
18 мая 2018, 20:14
У меня 261 бесплатных... Мне и так норм
am193
22 мая 2018, 17:06
Бред какой-то. я делал фото с мобильника или фотоаппарата, а потом редактировал их и сортировал по папкам на ЯД (отпуск 2015, выпуск 2010 и т.д.) после включения "автозагрузки с моб" у меня все фотки, сделанные мобильником из отсортированных папок по темам перекинулись в папку ФОТО, а фотки сделанные фотоаппаратом остались по своим папкам. как мне теперь вернуть 5000 фоток из папки ФОТО (безлимит) назад в отсортированные?
Alexey Igolkin
21 июня 2018, 16:33
Ребята, я оплачиваю два тб. Мне не нужна халява, я хочу спокойно работать. Мне нужен полный контроль над файлами, чтобы все было по полочкам, причём в компе. Зачем мне эта мешанина во всех фото? Как теперь отделить мобильные фото от остальных загрузок??? У меня их тысячи. 
Обновлено 21 июня 2018, 16:34
:-)
27 июня 2018, 22:50
Вы уроды!!! Я несколько месяцев не могу понять, почему я не могу найти фотографий на телефоне. Даже только что сделанных. Я вообще не хочу удалять с телефона то, что сфотографировал. Нахрена вы решаете за меня, что мне надо удалять со своего смартфона? Как мне вернуть все фото и видео, что вы поудаляли своим долбаным приложением?
alexmirk
21 июля 2018, 00:45
Вопрос к разработчикам: как мне отделить фотографии полученные с телефона методом автозагрузки от других фото (из других папок и источников)? Кроме как в папке "все фото" в веб версии  я нигде не могу их найти. А в папке "все фото" они вперемешку с другими фото.
И вы же сами выше в комментариях обещали синхронизацию фото-автозагруки с компьютером и где?...
Андрей
23 июля 2018, 15:08
alexmirk,
Обещанного 3 года ждут!
Видимо больше это им не актуально.
Тем более, что судя по этой картинке https://yadi.sk/i/221NBDi73ZNsjf безлимита на фотографии в высоком разрешении больше не будет.
Alyanka003
25 июля 2018, 01:48
Если удалить фотографии из галереи, сохраненные на ЯД они останутся на нем?
andrey@zubko.net
25 июля 2018, 14:55
Alyanka003,
нет, они везде удалятся.
Илья Зенкин
25 июля 2018, 20:40
andrey@zubko.net,
не совсем верно: они удалятся, если включена в настройках приложения синхронизация с хранилищем. Если же не включена синхронизация, то фото в хранилище при освобождении памяти на устройстве не удалятся, так как для того, собственно, и создан безлимит на Я.Диске, чтобы можно было периодически освобождать память телефона, не опасаясь за сохранность своих фото и видео-файлов
Maksim Isaev
1 августа 2018, 20:06
Как посмотреть созданный альбом в мобильном приложении?
Vera55511
4 августа 2018, 12:32
Когда фотографии попадут на Яндекс.Диск вы найдёте их в мобильном приложении в разделе "Все фото" и в Ленте, а также в веб-версии Диска. В приложении фотографиями можно делиться, редактировать, копировать и удалять. При копировании в папку или переносе в Корзину автоматически загруженные фотографии будут учитываться в доступном месте на Диске. 
Вопрос: Прванельно я понила, если я включаю безлимит для фото, это значит все фото мои в ленте все видят?
Обновлено 4 августа 2018, 12:33
Илья Зенкин
4 августа 2018, 16:16
Vera55511,
нет, загруженные на безлимит фото в ленте видите только Вы. Предоставить к ним общий доступ можно только специально, выделяя ссылку на каждое, или перенеся группу нужных фото в отдельно созданный на диске альбом и дав ссылку на него, или просто переместив нужные для показа кому-то еще фото на основной свой диск из безлимитного хранилища.
Oleg Yu. Babiy
9 августа 2018, 07:51
Добрый день!
Отключите пож-та безлимитную загрузку фото. Очень неудобно, нет нормального доступа к этим файлам, хочу чтобы как раньше выгружалось в фотокамеру и занимало у меня место на диске.
Miniotour
27 августа 2018, 11:02
А фотографии никто не увидит?

Илья Зенкин
27 августа 2018, 15:18
Miniotour,
нет, не увидит никто, пока Вы сами не дадите кому-нибудь на них ссылку
Обновлено 27 августа 2018, 15:20
STALKER20122008
7 октября 2018, 17:03
Пожелания по Яндекс диску
1. Виды папок и каталогов:
список
маленькие значки
обычные значки/плитка
большие значки
огромные значки
таблица
2. Доступ в корзину через приложение/программу для ПК
3. Более быстрая работа программы
4. Загрузка файлов в облако из самой программы. Файл-загрузить-папка/файл-выбираем папку или список файлов-ок
5. Работа непосредственно в приложении. Создание различных файлов, чертежей, таблиц, баз данных и офисных документов, сохранение всех файлов в яндекс диске.
6. Переработка интерфейса приложения\разработка новой версии яндекс диска в виде виртуальной ОС, "яндекс-ОС". Данное ПО представляет собой новый тип облачного сервиса в виде облачной ОС, внешне напоминающией ОС Windows или другие виды ОС, разных версий, отличающимися только интерфейсом и функционалом, аналогичным оригинальным ОС. При загрузке ПО, пользователь выбирает подходящую ему виртуальную Яндекс диск ОС", запускается ярлыком с рабочего стола своего ПК, и дает возможность полноценно работать с яндекс диском. При наличии большого объёма пользовательского диска, его можно разбивать на разделы и подразделы, создавать музыкальные, видео и кино библиотеки, книжные каталоги, работать с офисными документами: таблицами, чертежами, документами ворд, и базами данных. Установка программ не требуется, так как при оздании документова, яндекс диск ОС использует уже установленное ПО на ПК пользователя. Данный вид облачного сервиса станет конкурентом на рынке облачного ПО и сервисов.
7. Внутренний чат, интегрирующий в себя различные мессенджеры и соцсети, через который можно делиться фотографиями, видео и документами.
Обновлено 7 октября 2018, 17:04
Илья Зенкин
8 октября 2018, 15:26
STALKER20122008,
7-ой пункт, да, неплохо бы.
avmer1980
29 октября 2018, 12:22
загружаю фото с iPhone x, фото в формате jpeg в dropbox 4.3mb, в формате heif 913kb, получается мягко говоря.... в общем сжимаются фотки видимо, качество бьется, свойства live и прочее не передается...


я хотел отечественный сервис, который не принадлежит американским властя, и готов был платить за него деньги, за дропбокс сейчас плачу 99$ в год, а тут получается бесплатно, но все фото изуродуют...
avmer1980
29 октября 2018, 12:40
загружаю фото с iPhone x, фото в формате jpeg в dropbox 4.3mb, в формате heif 913kb загруженное на Яндекс диск, получается мягко говоря.... (то что heif это родной формат iPhone это понятно, в библиотеке на mac данный файл весит 1,2мб в heif)в общем сжимаются фотки видимо, качество бьется, свойства live и прочее не передается...
разработчикам бы инструкцию написать, описание, да настроек добавить как в dropbox
я хотел отечественный сервис, который не принадлежит американским властя, и готов был платить за него деньги, за дропбокс сейчас плачу 99$ в год, а тут получается бесплатно, но...
osa.safe
1 ноября 2018, 20:38
Я бы того кто продумывал интерфейс для работы с этими безлимитными фотографиями .... очень сильно поругал. Невозможно выбрать группу фото для скачивания, механизм выбора группы неудобный, а уж про "выбрать все" так и вообще не подумали. Раз включив по глупости эту функцию - обратно уже без пота и слез не откатиться. Скачать 5000 фото в таком режиме ... долго и неудобно. Подумайте уже о людях, сделайте интерфейс работы для людей.
andre.tocmakov
1 декабря 2018, 16:24
Это очень класно еще бы научиться пользоваться
evgeniy-kornilov
7 декабря 2018, 22:02
Что будет, если фото загрузилось автоматически, а я его удалил с диска. Оно будет заново загружено автоматом или нет?
kolyamba86
12 декабря 2018, 11:08
Добрый день.Загружаю видео на яндекс диск с айфона в автоматическом режиме. Затем скачиваю его на компьютер. Потом это же видео скачиваю с помощью шнурка на компьютер. И файлы отличаются размером. Через яндекс диск они весят почти в 2 раза меньше. Видео снято на айфон 1080p 60к/с
Александр Максаков
11 января, 01:11
Незнаю как раньше, но качество заметно режется, все фото в мыле. Причем режется абсолютно у всего, а не только у больших фоток. 
У Гугла таких проблем все в оригинале (до 16мб).

Алексей Радцевич
12 апреля, 15:17
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если я приобрёл 100гб , заполнил их полностью, а затем не оплатил подписку. Насколько я н файлами все равно можно пользоваться. Но будет ли при этом работать автозагрузка?
lakoba30
13 июня, 18:58
а как отключить этот проклятущий безлимит который включается без моего ведома. ненавижу.!!!!
kiwi.gti
20 июля, 18:38
 Как удалить оттуда фото?

leb1wan
4 августа, 05:29
Только подписался на облако
Не знаю пока что это такое я новичок в этом деле Можно ли с телефона скинуть все свои фото номера телефонов на этот сайт
Их никто не будет видеть или буду видеть Все
Илья Зенкин
4 августа, 17:29
leb1wan,
фото, хранящиеся в безлимитном облаке, видит только их владелец. Чтобы кто-то другой их увидел, ему (владельцу), как и в обычном хранилище, нужно скопировать на них ссылки (на каждое фото в отдельности) и отправить эти ссылки конкретным людям.
Artur.Martirosyan.75
30 августа, 12:50
Молодцы 😂👍