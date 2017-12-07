Безлимит для фото и видео с телефона

Мы в Яндекс.Диске знаем как это ужасно, когда место на телефоне заканчивается из-за многочисленных фото и видео, которые мы с любовью снимаем и хотим сохранить.

Спешим порадовать всех любителей снимать на телефон. С сегодняшнего дня Диск даёт бесконечное пространство для хранения фото и видео, автоматически загруженные с телефона.

Сколько бы вы ни снимали фото на телефон и ни загружали в Диск с помощью автозагрузки, объем вашего диска не уменьшится, а снимки сохранятся навсегда.

Чтобы получить безлимит на фото, включите автозагрузку или, если она уже включена, включите безлимитную загрузку на баннере в настройках приложения.

Автоматически загруженные фотографии и видео не будут занимать место на вашем Диске. После завершения загрузки фотографии можно смело удалять из галереи телефона, чтобы освободить место для новых впечатлений.

Когда фотографии попадут на Яндекс.Диск вы найдёте их в мобильном приложении в разделе "Все фото" и в Ленте, а также в веб-версии Диска. В приложении фотографиями можно делиться, редактировать, копировать и удалять. При копировании в папку или переносе в Корзину автоматически загруженные фотографии будут учитываться в доступном месте на Диске.

Новая версия приложения доступная в Google Play и AppStore

Команда Яндекс.Диска