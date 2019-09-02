Диск напомнит о лучших моментах

Мобильный Яндекс.Диск умеет напоминать о фотографиях из архива. Время от времени он составляет для вас подборки снимков за тот или иной период — скажем, за позапрошлогодние майские выходные или за лето 2015 года.

Такие подборки — хороший повод вспомнить события, которые, возможно, уже стёрлись из памяти. Например, что в июле прошлого года был красивый закат, в апреле позапрошлого внезапно выпал снег, в ноябре 2016-го вы покрасили волосы в красный цвет, а в марте 2015-го смотрели с друзьями солнечное затмение.

При оценке фотографий в расчёт берётся множество параметров. Алгоритм обращает внимание на сюжет: так, у пейзажа или у группового портрета больше шансов попасть в подборку, чем у снимка документа. Учитывается качество фотографий — пересвеченные или, наоборот, слишком тёмные фото будут отсеяны. То же самое с резкостью: из нескольких снимков с похожим сюжетом при прочих равных алгоритм выберет тот, на котором изображение чётче.

В подборку попадают снимки, которым алгоритм присвоил самые высокие оценки по совокупности параметров. Фото с наивысшим баллом становится обложкой подборки. При этом у вас есть возможность посмотреть и остальные снимки за этот период — внизу каждой подборки есть кнопка «Все фото». Если подборка понравилась, ей можно поделиться с друзьями.