Блог Диска

Блог Диска

Диск напомнит о лучших моментах

Мобильный Яндекс.Диск умеет напоминать о фотографиях из архива. Время от времени он составляет для вас подборки снимков за тот или иной период — скажем, за позапрошлогодние майские выходные или за лето 2015 года.

Такие подборки — хороший повод вспомнить события, которые, возможно, уже стёрлись из памяти. Например, что в июле прошлого года был красивый закат, в апреле позапрошлого внезапно выпал снег, в ноябре 2016-го вы покрасили волосы в красный цвет, а в марте 2015-го смотрели с друзьями солнечное затмение.

При оценке фотографий в расчёт берётся множество параметров. Алгоритм обращает внимание на сюжет: так, у пейзажа или у группового портрета больше шансов попасть в подборку, чем у снимка документа. Учитывается качество фотографий — пересвеченные или, наоборот, слишком тёмные фото будут отсеяны. То же самое с резкостью: из нескольких снимков с похожим сюжетом при прочих равных алгоритм выберет тот, на котором изображение чётче.

В подборку попадают снимки, которым алгоритм присвоил самые высокие оценки по совокупности параметров. Фото с наивысшим баллом становится обложкой подборки. При этом у вас есть возможность посмотреть и остальные снимки за этот период — внизу каждой подборки есть кнопка «Все фото». Если подборка понравилась, ей можно поделиться с друзьями.

2 комментария
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Raivo Ristinen
вчера, 16:59
Было бы интересно иметь возможность смотреть фото или альбомы с привязкой к карте. Как раньше было на Фотках. И как вариант при просмотре фото в информации о фото видеть сведения о геопривязки. Например мини-карту с отметкой, как у Гугла.
GriNAME
вчера, 20:04
А можете пожалуйста сделать так, чтобы скриншотер делал сначала скрин всего окна, и с него уже мы делали скрин выбранной области. А то когда делаю скрин выбранной области, нельзя захватить попап окна и разные оверлеи, так как они закрываются. Да это позволяет делать скрины в реал тайме, но мне частенько нужны на скринах всплывающие окна. 
Ну либо сделайте настройку в скриншотере, чтобы можно было выбрать режим скрина. Пока приходится пользоваться скришнотером от Маил, а хотелось бы яндекс скриншотер использовать.