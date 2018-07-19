Блог Диска

Блог Диска

Диск Про – больше места и возможностей

Теперь  пользователи за те же деньги, что и раньше, получают не просто больше гигабайтов, а подписку Диск Про – в неё входит +100 ГБ или +1 ТБ места и расширенные возможности для работы с файлами. 

Подписка Диск Про позволяет: 

  • смотреть историю изменений файлов за последние 90 дней и в любой момент возвращаться к предыдущим версиям;
  • не отвлекаться на рекламу, так как ее там нет;
  • оперативнее общаться со службой поддержки. Специально для подписчиков Про-версии выделена отдельная линия;
  • сохранять файлы с публичных страниц, даже если для них уже превышен лимит скачивания

Подписка

Подключить Диск Пропозволяет: 

Пользователи, которые ранее купили просто дополнительное место на Диске, автоматически становятся подписчиками Диска Про и могут уже сейчас пользоваться всеми его преимуществами.

139 комментариев
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denbl
19 июля 2018, 17:55
Диск Про каким-то образом связан с Яндекс.Плюсом? Или это отдельная подписка?
balakaevad
19 июля 2018, 18:57
denbl,
Нет, Диск Про и Яндекс.Плюс - две разные подписки
Bakli
19 июля 2018, 18:27
"+100 ГБ или +1 ТБ места и расширенные возможности" - и где этот выбор и в чем разница? Зачем брать сто гигабайт?
Обновлено 19 июля 2018, 18:27
keetano
20 июля 2018, 08:49
Bakli,
Я тоже не сразу понял, но это оказывается разные тарифы с разной ценой. Можно купить 100 гб или 1 Тб дороже.
Bakli
20 июля 2018, 08:59
keetano,
Да Яндекс опять на каникулы набрал школьных копирайтеров.
wag.win
19 июля 2018, 18:36
Какой максимальный размер файла, доступный для загрузки на Диск?
Виктор Исадов
19 июля 2018, 18:57
wag.win,
50 ГБ через клиент и 2 ГБ через браузер.
Роман
24 июля 2018, 13:50
Виктор Исадов,
С помощью браузера можно загрузить файлы размером не более 10 ГБ.
Виктор Исадов
24 июля 2018, 14:20
Роман,
хм, вы правы. В документации написано "С помощью браузера можно загрузить файлы размером не более 10 ГБ.", а при перетаскивании в окно браузера файла всё равно пишет 2 ГБ. Видимо забыли поменять.
https://yadi.sk/i/newq8tdm3ZWsVs


Обновлено 24 июля 2018, 14:21
Виктор Исадов
26 июля 2018, 21:46
Виктор Исадов,
Яндекс пофиксил, сейчас отображается 10 ГБ.
Обновлено 26 июля 2018, 21:47
Роман
29 августа 2018, 17:39
Виктор Исадов,
Яндекс пофиксил обратно :-) на 2 Гб. 
"Диск поддерживает загрузку браузером файлов до 10 Гб объемом, но некоторые пользователи используют устаревшие или экзотические браузеры, для которых техническое ограничение - 2 Гб."
Сергей Пуговкин
1 сентября 2018, 04:00
Виктор Исадов,
какое максимальное кол-во файлов в одной папке?
Виктор Исадов
1 сентября 2018, 09:16
Сергей Пуговкин,
без понятия. В ext4 файловой системе вроде неограниченно. Зависит от ПО Яндекса и ОС, на которой крутится Клиент.
VurS_iK
16 сентября 2018, 01:24
Виктор Исадов,
а с какого момента поднялось ограничение до 50 Гб с клиента?
Виктор Исадов
16 сентября 2018, 08:52
VurS_iK,
Не знаю. Я недавно начал полноценно Диск использовать и уже было 50.
Philip Pena
3 декабря 2018, 17:04
wag.win,
С помощью браузера можно загрузить файлы размером не более 10 ГБ. Для загрузки файлов больше 10 ГБ используйте программу Яндекс.Диск (в версии для Windows, для macOS или для Linux) или WebDAV-клиент. Максимальный размер файла на Диске — 50 ГБ.
Bakli
19 июля 2018, 20:11
Пришла картинка в телеграм с разницей между бесплатной и платной версиями. Что за ограничение в 1000 фотографий высокого разрешения? Это что за разрешение? Имеется ввиду без пережатия? А дальше начнет жать? Это повлияет на безлимит с телефона или же здесь про бесплатные 1000 в любую другую папку?
Виктор Исадов
20 июля 2018, 10:21
Bakli,
что за картинка такая? Насколько я знаю, никаких ограничений на качество фото нет (иначе это лютый бред). Для безлимита не знаю, может быть, но какой тогда вообще смысл в этом безлимите.
Bakli
20 июля 2018, 10:46
Виктор Исадов,
https://t.me/yandex/315
Виктор Исадов
20 июля 2018, 11:02
Bakli,
спасибо. Тогда присоединяюсь к вопросу. Может имеется в виду, что, если у вас одно фото весит 10 МБ, то в 10 ГБ Диска влезет 1000 фотографий высокого разрешения? Только это должны быть очень увесистые фото. Если на каком-то этапе включается автоматическое сжатие, то это полный бред.
Картинка: https://yadi.sk/i/221NBDi73ZNsjf
Обновлено 20 июля 2018, 11:06
loonytram
20 июля 2018, 11:17
Bakli,
Тоже присоединяюсь к вопросу. Не видел информацию про сжатие. Если это так, то нет смысла в безлимите по фото.
Racer4eg
21 июля 2018, 12:35
Bakli,
Тоже присоединяюсь к вопрос, т.к. есть много не понятного в этой картинке. 
И вообще интересно разработчики читают тут коментарии, отвечать на них собираются?
Андрей
23 июля 2018, 14:45
Доктор, на мои вопросы меня все игнорируют!
Нет, это у вас просто нет тарифа на Диск Про. Возможно вам все же ответят, но очень не быстро..  

=)
disk-blog
24 июля 2018, 19:44
Андрей,
Никакого игнорирования, отвечаем на Ваш вопрос. :) Ограничений на фото в безлимите нет. Все фотографии загружаются в исходном качестве без какого-либо сжатия. На этом примере мы хотели показать количество фото, которое можно загрузить при обычном количестве места на Диске (10 Гб), и количество фотографий, которое поместится на Диск, если приобрести дополнительный объем. Это актуально для пользователей, которые используют Диск в качестве хранилища для фотографий, например, профессиональных фотографов.
Безлимит для фотографий с телефона работает как и прежде. 
Виктор Исадов
24 июля 2018, 20:05
disk-blog,
значит я оказался прав) Но не очень удачная идея была, только народ всполошили)
Сохин Роман
20 июля 2018, 01:18
Здравствуйте!
Почините пожалуйста скриншотилку области на маках. Если приложение развернуто на весь экран, при нажатии сочетания клавиш снимка части экрана, курсор исчезает и ничего не происходит (не превращается в прицел как обычно). В обычном режим на рабочем столе снимает нормально. MacBook Pro 2017 15 High Sierra.
И на маке работа скриншотилки  сильно медленее чем в windows. Если бы родная скриноштилка мака умела рисовать стрелочки всякие и прочее на снимке - вашу можно было бы совсем отключить, потому что ну очень уже тормозит.
disk-blog
24 июля 2018, 19:49
Сохин Роман,
О проблеме со скриншотами области знаем. Исправим в новых версиях программы. Про скорость работы на маке обязательно проверим. Спасибо, что сообщили. 
kirsenn
22 августа 2018, 00:06
disk-blog,
Здравствуйте, как у вас дела с проблемой со скриншотами? Очень хочется видеть фикс этого бага
Марк
20 июля 2018, 13:30
Похоже не берут платные тарифы вот и стимулируют спрос. Никогда не подумал бы, что скажу это про Русский сервис, но  Диск не дорогой и вполне приличный по качеству
disk-blog
24 июля 2018, 19:51
Марк,
Спасибо за отзыв. Мы стараемся стать еще лучше :) 
phebbus
20 июля 2018, 15:09
Уважаемые разработчики, у меня с моими 2ТБ оплаченного места сегодня веб-клиент Диска получил тариф "Анти-про": все функции исчезли (попросту нет сайдбара), поиска нет (!!!), возможности написать в службу поддержки нет (я облазил все что мог). Свяжитесь со мной ASAP, это просто какой-то ужас.
Artem Sharkov
23 июля 2018, 12:53
phebbus,
во-во, тоже не могу найти СП яндекса, черти что творят.
disk-blog
24 июля 2018, 19:55
phebbus,
Мы обязательно проверим, что случилось. Напишите в нашу поддержку через форму - https://yandex.ru/support/disk/zout_forms/actions-files-form.html#actions-files-form. 
intravert1983
20 июля 2018, 16:15
Здравствуйте!
Скажите, а не планируется ли внедрить в клиент для Windows регулировку скорости приема и отдачи? Сейчас когда я что нибудь заливаю или скачиваю в клиенте, как я понимаю он делает это с автоматически максимальной скоростью, это не всегда удобно - трафик нужен не только яндекс-диску, но и другим приложениям. Хотелось бы иметь возможность вручную ограничивать скорость.
И еще вопрос, не планирует ли Яндекс сделать какую то централизованную систему приема идей пользователей по улучшению своих сервисов? А то писать в комментариях блога, да еще каждый раз в разных постах как то не очень удобно. Хорошо бы, если бы был специальный сервис по предложению идей, с возможностью лайков/дислайков и комментариев от других пользователей, что бы было видно какие идеи популярны и достойны внедрения а какие нет?
И как всегда - спасибо за Ваш труд!
Виктор Исадов
20 июля 2018, 17:19
intravert1983,
поддерживаю и ограничение скорости, и сервис по предложению идей: эта переписка по почте надоедает.
disk-blog
25 июля 2018, 12:04
intravert1983,
Ограничение скорости загрузки есть в планах, но пока сложно точно сказать, когда будет сделано. Следите за обновлениями ;) 
Все отзывы и предложения мы активно собираем и очень внимательно смотрим. Пока направлять их можно в нашу поддержку через Помощь - https://yandex.ru/support/disk/
За идею спасибо, подумаем как ее реализовать.
venjador
4 сентября 2018, 18:34
disk-blog,
Ребятаа, сделайте(добавьте возможность) синхронизацию избранных папок как в Mega.nz. 
Gkhujs
22 июля 2018, 11:44
Здравствуйте!
Предлагаю добавить функцию распаковки архива внутри яндекс диска. Чтобы файлы можно было закачивать на диск в виде архивов , а на самом диске уже распаковывать.
RMirsaitov
23 июля 2018, 19:03
Gkhujs,
Поддерживаю
Вячеслав Мороз
24 июля 2018, 18:19
Gkhujs,
хорошая идея с распаковкой архива - иногда тебе кидают с другого диска архив, а тебе надо его скачать сначала, распаковать и снова залить
disk-blog
24 июля 2018, 20:00
Gkhujs,
Спасибо за идею, обязательно ее рассмотрим.
Anton Ivanov
19 ноября 2018, 16:18
Gkhujs,
у Мажордомо такая фича лет 10 назад уже была )
Шамиль
22 июля 2018, 19:16
Так что сейчас происходит с безлимитом на фото, это уже в прошлом или как, может представители яндекс диска ответят?
Racer4eg
23 июля 2018, 10:45
Шамиль,
Я так понимаю представители яндекс вообще забили на этот блог и даже не заходят сюда.
disk-blog
24 июля 2018, 20:01
Шамиль,
Безлимит для фотографий с телефона работает, как и прежде - без ограничения количества и без сжатия. 
Artem Sharkov
23 июля 2018, 12:52
Добрый день.
Удовлетворяют ли ваши протоколы безопасности данных Европейским стандартам?
Можно ли там хранить необезличенные данные других людей, есть ли шифрование и прочее?
Нигде не смог найти информацию. В дропбоксе знаю, что используют утвержденные ЕС, позволяющие использовать их сервис, в том числе для медицинских целей.
disk-blog
24 июля 2018, 20:08
Artem Sharkov,
Все загружаемые на сервис файлы передаются через протокол HTTPS с использованием SSL-шифрования и сохраняются сразу же в двух экземплярах в разных дата-центрах. Целостность файла проверяется, в том числе, и подсчетом контрольных сумм, что дает очень высокую степень надежности.
Artem Sharkov
25 июля 2018, 07:29
disk-blog,
Спасибо.
Однако я спрашивал следующее:
Есть ли соответствие новому европейскому закону об охране персональных данных?
Никита
25 июля 2018, 19:16
Artem Sharkov,
Присоединяюсь к вопросу! Яндекс ответьте пожалуйста
tamilakorol
16 октября 2018, 13:31
Никита,
да
tamilakorol
16 октября 2018, 13:30
Artem Sharkov,
привет
RMirsaitov
23 июля 2018, 19:03
Если у меня уже куплен 1 терабайт, то 100 гигабайт бесплатно добавится или как это работает?
Виктор Исадов
24 июля 2018, 13:07
RMirsaitov,
скорее, если куплен 1 ТБ или 100 ГБ, то это считается, что у Вас Диск Про, вот и всё. Просто вместе с покупкой дополнительного места идёт пара дополнительных фишек.
Роман
24 июля 2018, 13:17
RMirsaitov,
Нет 100 гигабайт не добавятся, теперь вы автоматически становитесь подписчиком Диска Про и можете пользоваться всеми его преимуществами.
disk-blog
24 июля 2018, 20:04
Роман,
Все верно, если пакет дополнительного места уже куплен, то подписка Диск Про сразу активна. Покупать место заново не нужно. 
tamilakorol
16 октября 2018, 13:32
disk-blog,
хорошо
info@terra-del-sol.ru
24 июля 2018, 13:22
Добрый день! Как перенести файлы с яндекс Диск на яндекс Диск под другой учетной записью напрямую, минуя локальный комп?
Роман
24 июля 2018, 13:41
info@terra-del-sol.ru,
Можно открыть общий доступ к папке или файлу создав публичную ссылку, зайти по ней с другого аккаунта и нажать "сохранить на Я. диск".
info@terra-del-sol.ru
24 июля 2018, 14:25
Роман,
Спасибо, попробую.
Евгений
24 июля 2018, 20:57
будет ли обновляться версия 1.4?

3.0 вообще не зашла. вы из нее какой-то комбайн делаете, а нужна легковесная программа, коей является 1,4
it2350
31 июля 2018, 11:01
Когда скидываю на Диск MP3-файлы, в папке с ними рядом появляются JPEG-файлы. Если их удалить, через какое-то время они снова появляются. Что это значит и как отключить такое поведение?
eugenekrilov
3 августа 2018, 01:04
В веб-интерфейсе яндекс.диск перестала работать кнопка "Очистить корзину".
colmint
4 августа 2018, 06:08
eugenekrilov,
да, действительно. Правда, не даёт очистить только пустые папки. Сейчас, для удаления папок из корзины нужно сначала их выделить, и затем сверху нажать "удалить навсегда". Если же в корзину отправить файл, который имеет вес, тогда опция "очистить корзину" будет активна.
Обновлено 4 августа 2018, 06:09
colmint
4 августа 2018, 06:12
А в последнюю неделю ни у кого скорость заливки не понизилась? Раньше в приложении для пк была стабильная исходящая скорость 1 мб, а теперь 800 кб. Не понимаю с чем связано такое урезание.
Maxqa111
6 августа 2018, 12:55
Здравствуйте, Пользуюсь яндекс диском, так же делаю скриншоты.
Хотелось что бы скриншот делался быстро, сделайте какие то горячие клавиши, что бы скрин сделался и сохранился, а не  переходил в редактор скриншота))) было бы очень удобно!

Виктор Исадов
6 августа 2018, 13:03
Maxqa111,
в настройках есть задание горячих клавиш. И вроде есть получение ссылки на скрин без участия редактора.
Нелли Клим
7 августа 2018, 19:39
Фигня... Все-равно, сколько облако... На системном диске занимает это же место... Единственный плюс- сохранить данные- фото, документы и т.д., если полетит ж/д. Но для этого-альтернатива- сохранять на флешках. Надежнее. Пользуюсь, конечно,но-бесплатным. Вот еще-платить за то, что хакеры могут похитить или исказить...
filats
7 августа 2018, 21:22
"Пользователи, которые ранее купили просто дополнительное место на Диске, автоматически становятся подписчиками Диска Про и могут уже сейчас пользоваться всеми его преимуществами".

Вот я купил дополнительное место ранее, а никакого Диска Про не появилось. Как были купленные 100 Гб, так они и остались.
Виталий Игохин
9 августа 2018, 13:09
Сегодня я койфую
Sergey Zaytsev
9 августа 2018, 23:49
Очень не помешала бы поддержка в Диске новомодных графический форматов, .webp и .heic, как впрочем и в Яндекс Браузере в целом.
Павел Подгайский
11 августа 2018, 17:22
Вопрос к представителю.

Ситуация: держим на работе общую папку в Дропбоксе, именно из-за поддержки версий. Но ограничение в 2 Гб напрягает.


Если один из нас купит Про, сможем ли мы пользоваться расшаренным пространством в 10 Гб с возможностью отката версий руками хозяина аккаунта Про? Кто тогда может создавать/редактировать документы в общей папке? Все или только хозяин?
Обновлено 11 августа 2018, 17:22
Andrei
13 августа 2018, 13:52
вопросы/предложение по настольной проге 3.0


1) Eсли я закачиваю с компа на диск файлы в онлайн-папку, файлы с одинаковым названием диск будет перезаписывать или умеет сравнивать файлы с одинаковым названием по дате, размеру и закачивает только новые?
На компе файлы хранить не хочу. Но бывает надо обновить папку на я.диске. Из сетки перетащить папку или с флешки. Т.к. флешку и сетевую папку я синхронизировать не могу, то иногда её надо целиком скинуть заново. В ftp клиенте можно выбрать перезаписать новое. Я.диск так умеет?


2) Хочу чтобы расширение файла в названии файла показывалось.
Andrei
14 августа 2018, 14:14
Andrei,
2) кнопку нашёл


3) Нет функции удалить ссылку на файл. Ссылку я создал, а как её удалить? В самой проге, без веб версии.
Marat S
15 августа 2018, 20:52
Бесит, что некоторые фотки надо вручную поворачивать. Кнопки быстрого поворота нет, массовой обработки нет. Как жить?
Обновлено 15 августа 2018, 20:54
solovejbel
16 августа 2018, 12:31
Zdravstvuyte!
Ya zhivy v Anglii i ne smogla rasshirit disk, tak kak moya kred karta ne byla priniata. Mozhno li proplatit cherez paypal?
Александр М.
18 августа 2018, 00:05
solovejbel,
Нет. Сделайте яндекс деньги и переводите деньги на нее, затем яндекс деньгами оплачивайте.
solovejbel
19 августа 2018, 14:20
Александр М.,
Blagodariu za otvet.
Tintity
19 августа 2018, 20:06
Так круто обновили дизайн страницы яндекс диска, что я сегодня минут 15 искал ссылку чтобы скачать клиент Я.Диска....
super.pushkarev2014
20 августа 2018, 12:25
отлично
capitanmorgam
23 августа 2018, 11:18
Ёлки палки, теперь не купить просто гигабайты, сделали Mail.ru подобную подписку :*(, надо было давно купить пару сотен
Роман Бутюгин
24 августа 2018, 00:59
Пофиксите просмотр видео, на iphone 6s  звук постепенно отстает от картинки
RouR
30 августа 2018, 16:55
1. Невозможно сообщить об ошибке, тупо нету формы.
Сценарий https://yandex.ru/support/disk/desktop/windows.html#report не работает на шаге 5 - Приложите этот архив к форме обратной связи.


Это при том что у меня есть оплаченные 100 ГБ.


2. Есть проблема, кодга под win7 установлены одновременно dropbox и y.disk, но я не могу зарепортить, см. выше.
chesnokova.ns
2 сентября 2018, 12:07
Что означает функция «сохранить с публичной страницы»? она не доступна в базовой версии диска?
day-x
3 сентября 2018, 06:46
Уважаемые разработчики, позвольте сообщить об ошибке в этом блоге, т.к. больше негде.
Диск 3.0 с первой версии до последней августовской (или даже ещё с версии 2.0, уже не помню) у меня начинает потреблять слишком много оперативной памяти - сначала запускаешь и нормально, а потом через день уже например занимает 500Мб в памяти, а ещё через пару - может и до гигабайта-другого дойти. От каких-либо загрузок это не зависит. Логи-скриншоты готов предоставить.
shixlilev
8 сентября 2018, 15:43
ахаситас
Обновлено 8 сентября 2018, 15:43
shixlilev
8 сентября 2018, 15:43
нкен6456у6гч
sgyulus
11 сентября 2018, 19:02
Здравствуйте. У меня пара вопросов.
Во-первых, где искать эту "выделенную линию"? Любые попытки найти обратную связь утыкаются в страницу помощи. Это конечно никакая не линия, а шкаф с FAQ.

Во-вторых, у меня есть предложение по улучшению сервиса ЯД. Вот я, например, написал на devnull@yandex.ru, но ответа нет. Теперь по сути.

Я взял платную подписку на вашем сервисе, который считаю довольно удобным.
Но я хотел бы селать предложение по усовершенствованию вашего плеера.
Дело в том, что он не поддерживает ни субтитры, ни смену звуковой дорожки.
Пожалуйста, рассмотрите возможность этих функций, чтобы было удобно отсматривать материалы с диска онлайн, без их скачивания.
Второе. Копируемые папки невозможно сразу поместить в нужную директорию,
а также создать новую в интерфейсе переноса или копирования папок. Этот функционал есть на Mail.ru, и хотелось бы его видеть на вашем замечательном сервисе, который я предпочитаю.
С уважением.
chelsystem247
13 сентября 2018, 09:23
Здравствуйте, ваш сервис - однин из немногих, поддерживающих вин хр. Скажите, как долго будет приложение для компьютера поддерживать данную ОСь?
chelsystem247
13 сентября 2018, 09:54
Доброго времени. Сервис pcloud предлагает пожизненные тарифы с разовым платежом. Можно купить 500 гб. и 2 тб. И хотя сейчас там скидки, все же цены довольно дороги для пользователей России. Еще указанный сервис имеет ряд существенных недостатков, таких как отсутствие двухфакторной авторизации и англоязычная тп. Хотя русский интерфейс есть.
Предлагаю вам рассмотреть тарифы на увеличение места с разовым платежом. Лично я отдал бы тысяч 10 - 12 рублей за 2 тб. места на 90 лет. (как бы пожизненно)
w4@w4.uz
15 сентября 2018, 09:23
Вместо них нам нужны акции, когда подарят гигабайтов "навсегда".
wakh.ru
26 сентября 2018, 17:07
w4@w4.uz,
когда инсталлер снова порушит винду, как случилось много лет назад )))
mila.mars
25 сентября 2018, 00:17
 а объясните пожалуйста что значит " подписаться за 67 руб /месяц при оплате за год" и просто "за 80 руб/ месяц" . В чем разница? 
londo@centauriprime.ru
25 сентября 2018, 19:36
mila.mars,
за 67 вы сразу оплачиваете на год
wakh.ru
26 сентября 2018, 17:06
Приветствую, не совсем в тему, но подскажите.
Папка C:\Users\%Username%\AppData\Local\Yandex\Yandex.Disk содержит кучу файлов 
YandexDisk.exe-*-*.dmp и YandexDiskInstaller-*.*.*.*.*.*.log могу я их удалить? Больше 1Гб занимают ((
Линуксоид
17 октября 2018, 18:06
А что нового появилось в версии клиента под Linux от 10 октября 2018  года?



https://repo.yandex.ru/yandex-disk/
pmarkovich
19 октября 2018, 14:31
Кто в курсе, почему скриншоты перестали работать? Ни по горячим клавишам, ни из меню. Уже пару недель наверно.
Марк
22 октября 2018, 19:24
pmarkovich,
Вчера делал скриншоты - без проблем
Марк
22 октября 2018, 19:25
100 мне не нужно, а пяти для счастья не хватает 
lbobrov4
24 октября 2018, 11:57
Здравствуйте!!не могу оплатить желаемый 1ТБ. Что то не работает???И еще  купила 1ТБ на яндекс плюс,не могу ничего загрузить. Это не к ВАм??. 
info@gkhhelp.ru
29 октября 2018, 16:32
Подскажите, в Диск Про реализована возможность настройки доступа таким образом, чтобы тот, кто имеет ссылку на папку мог только загружать и смотреть файлы, но не мог бы вносить изменения? Заранее спасибо.
disk-blog
16 февраля, 23:58
info@gkhhelp.ru,
здравствуйте!
Есть возможность воспользоваться функционалом публичных ссылок. Прочитать подробнее о них можно по ссылке.
yasamvel
31 октября 2018, 00:28
У меня есть подписка на плюс, почему-то получил емайл с отключением 10гб по плюсу?
yasamvel
31 октября 2018, 00:35
yasamvel,
Разобрался, почему-то не продлилось на автомате, возобновил подписку «плюс»
PalladinAV
8 ноября 2018, 19:37
Подскажите, пожалуйста, нет ли в роадмэпе яндекс диска разработки фичи генерирования URL-ссылки на папку/файл с возможностью задать срок ее действия и пароля для доступа по этой ссылке (по аналогии, как в платной версии OneDrive)?
disk-blog
16 февраля, 23:55
PalladinAV,
здравствуйте!
Спасибо за предложение, выглядит интересно. Передадим разработчикам для оценки.
Dan Mihai
11 ноября 2018, 09:12
также у меня есть 1 terrabite hdd -    
 https://tvskybox.com
Anton Ivanov
19 ноября 2018, 16:17
Вопрос всемирному разуму. Ну куплю я этот терабайт. А как его поднять в облако? Через мобильный интернет - анриал, кмк. Если каждую ночь за 6 халявных часов информацию поднимать, потребуется, наверное, с месяц.


Есть ли у Яндекса услуга взять в их офисе клиентский диск и на следующий день отдать его отдублированным в облако?
Virip
30 ноября 2018, 08:32
Anton Ivanov,
тебе нужен нормальный интернет, бро.
Ledy-Melamory
26 ноября 2018, 12:52
Где искать выделенную линию техподдержки?
Philip Pena
3 декабря 2018, 17:07
Ledy-Melamory,
Используй кнопку "Написать в службу поддержки" https://yandex.ru/support/disk/webdav.html
Обновлено 3 декабря 2018, 17:08
rakleed
27 ноября 2018, 17:23
Хотелось бы видеть поддержку через чат, как у вашего конкурента Google One.
Обновлено 27 ноября 2018, 17:23
d1881477
28 ноября 2018, 20:58
Здравствуйте.
Много лет прошло, но ЯД при автозагрузке фото с мобильного продолжает самостоятельно менять имя файла.
Пример на телефоне "IMG_20181128_132934" а в облаке эта же фотка "2018-11-28 13-29-34".

Зачем вам это и есть ли в планах исправление этой ерунды?
Иван Смирнов
5 декабря 2018, 14:35
Возможно ли подписаться/приобрести объём в районе 10Тб?
Обновлено 5 декабря 2018, 14:35
disk-blog
16 февраля, 23:50
Иван Смирнов,
здравствуйте!
Можно купить 10 подписок по одному терабайту. При покупке нескольких параллельных подписок их место будет суммироваться.
Владимир Закопаев
3 января, 14:02
При подписке на Диск Про, один терабайт будет плюсоваться к имеющемуся у меня объёму диска, или будет всего один терабайт? Какой объём яндекс диска  останется у меня в случае непродления  подписки?
disk-blog
16 февраля, 23:48
Владимир Закопаев,
здравствуйте!
После покупки подписки на 1 терабайт к вашему объёму добавится ровно 1024 гигабайта. Если вам доступно 10 базовых гигабайт места, то после покупки станет доступно 1034 гигабайта.  В случае, если подписка отключится, то размер Диска уменьшится на 1024 гигабайта.
eugenebos
5 января, 21:03
Как узнать размер папки?
disk-blog
16 февраля, 23:45
eugenebos,
здравствуйте!
Для того, чтобы узнать размер папки в web-интерфейсе, выделите папку, а затем слева вверху на появившейся панели команд нажмите на кнопку с буквой i в кружочке. Появится подробная информация о выделенной папке.
Владимир
13 января, 11:03
Рекламу можно было бы и пользователей Плюса отключить. Совсем зажрались :(
Владимир
13 января, 11:05
Когда наконец в безлимитное хранилище фото на Яндекс Диске можно будет загружать фото с компьютера?
Пока нет такой возможности, я не могу перейти с Google Photo на Яндекс Диск. Какой толк от безлимитной загрузки новых фото, если куча старых уже накопилось? Мне нужен единый фотоархив.
disk-blog
16 февраля, 23:39
Владимир,
здравствуйте!
Спасибо за отзыв! Передам разработчикам, что такая функция востребована.
eugenebos
3 марта, 21:42
disk-blog,
присоединяюсь, нужно сделать чтобы диск мог собирать фото с папок и Photos на маке.
ifonch
18 января, 07:18
Скажите почему такой медленный аплоад в мобильном приложении? 26мб заливаются 7 минут на канале 100мбит\с.
disk-blog
16 февраля, 23:36
ifonch,
здравствуйте!
Напишите нам через форму обратной связи в приложении. Мы выясним причины низкой скорости и поможем вам.
alexartukov
26 февраля, 15:14
Здравствуйте!

Почему Я.Диск 3.0 отказался ставиться без прав администратора под Win10? 

2.0 - установился.
Владимир
28 февраля, 08:57
Еще пожелание. В Яндекс Диске есть замечательный раздел - Фото, в котором выводятся все фотографии в порядке истории. Т.е. не надо фотографии искать по разным папкам, всё в едином месте. Здорово. Но почему там нет видео? Семейный фотоархив - это же фото + видео. Получается фото я могу смотреть единой историей, а видео нет. Очень хотелось бы, чтобы в этот раздел добавили видеоролики с возможностью фильтра - всё, только фото, только видео.
Обновлено 28 февраля, 08:58
disk-blog
1 марта, 17:12
Владимир,
здравствуйте!
В разделе "Фото" отображаются фото и видео, при условии, что у этих файлов в EXIF указана дата съёмки. Если видео не отображаются в разделе, то проверьте, пожалуйста, указана ли дата съёмки в свойствах файла.


А вот фильтров раздельных по фото и видео сейчас и правда нет. Обязательно передам разработчикам, что такой функции не хватает в браузерной версии Диска.
Ramms94
18 июня, 11:51
Владимир,
фильтр "только видео" этой опции дико не хватает на яндекс.диске! Пишу об этом яндексу ровно столько, сколько пользуюсь этим сервисом, но в ответ только "обязательно передадим разработчикам". Года два как уже! Ну, народ, ну серьезно, ну сколько можно?!
disk-ts
15 марта, 12:05
А как можно связаться с техподдержкой Я.Диска? Есть что-то типа Feature Request?
Очень не хватает возможности настроить общий доступ по ссылке, чтобы можно было, при получении ссылки, не только просматривать, но и редактировать (как это реализовано в Google Drive).
avmaksimov
21 марта, 10:31
  Доброго дня!
 Скажите, а куда можно писать пожелания?


Заметил небольшой недочёт. Через RDP же можно копировать файлы через буфер обмена. Так вот, в приложение для Windows ЯД 3.0 нельзя сразу скопировать в папку. Получилось только через папку на моём компьютере. Т.е. получилось только так: с удалённой тачки скопировал файл в буфер обмена, а на своём вставил. Далее вырезал из папки своего компьютера в папку на ЯД.


P.S. Если что, я Про ;)
avmaksimov
21 марта, 10:38
Ещё одно пожелание. Возможность задавать пароль приложения для WebDav для конкретной папки в диске. Такое есть в Dropbox. Тут не хватает.
Это увеличит безопасность. Ведь, если кто-то сможет достать пароль из какого-либо приложения, то это не позволит получить доступ ко всему диску и, каким-либо образом, сильно навредить.
Dmitry A.D
12 апреля, 01:49
В диск про при просмотре фаила НЕ Убирается рекламма.
admin@procredit.by
21 мая, 21:28
Как снять ограничение на 50 публичных папок? мне нужно больше публичных чем 50 папок
Radin
2 июня, 22:05
хрень все это, надо что бы купил один раз 1 тб и на всю жизнь, а подписка это выкачивание баблишка.
kotekagbe
4 июня, 15:48
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как понимать фразу "может сохранять файлы с публичных страниц, даже если для них уже превышен лимит скачивания"?
ограничение снимается для файлов, опубликованных в Про-аккаунте, даже если их скачивает пользователь с обычного аккаунта?
 или же ограничение снимается для пользователей Про-аккаунта, скачивающих чужие публичные файлы с превышенным лимитом?
или в обоих случаях?
kotekagbe
4 июня, 16:49
грубо говоря, я хочу, чтобы мои публичные файлы были доступны всем пользователям, в т.ч. с обычным аккаунтом и без него, а также по REST API без ограничений на скачивание
Про аккаунт решит эту задачу?
Ramms94
18 июня, 12:01
Сделайте, пожалуйста, в фотогалерее "фильтр Только видео"!
wedmak1
3 августа, 18:13
300р - это разовый платеж или ежемесячный?
Zhenya990
5 августа, 15:03
Вы стерли мне винду, поэтому в ближайшее время пространство мне не понадобится :)