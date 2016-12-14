Блог Диска

Блог Диска

Экспериментальная программа Яндекс.Диск, в которой файлы не занимают место на компьютере

Мы рады представить вам новую отдельную программу Яндекс.Диск 2.0 для Windows и Mac. От классической программы Яндекс.Диск для компьютера и от аналогичных облачных клиентов программа отличается тем, что не хранит файлы из облака на компьютере. 

Бета-версия этой экспериментальной программы позволяет получить удалённый доступ к Диску с компьютера, загружать файлы в облако, просматривать, организовать и редактировать их. Внешний вид нового Диска напоминает интерфейс системных файловых менеджеров - Проводника в Windows и Finder в macOS.

Загружать файлы и папки в Яндекс.Диск с помощью новой программы очень просто - достаточно открыть нужную папку на Диске и перетащить туда файлы. Также поддерживается копирование и вставка через буфер обмена. Ну и конечно, в панели инструментов программы есть кнопка «Загрузить», по нажатию на которую показывается диалог выбора файлов и папок.

Чтобы загружать файлы было ещё быстрее и удобнее, мы сделали виджет в виде значка новой программы, который всегда показывается на экране. Мы называем такой виджет «дропзоной». Перенесите файлы на дропзону и они загрузятся в корень Яндекс.Диска. Потом их можно переложить в любую другую папку. 

Скачивание файлов на компьютер делается точно также, как и загрузка в облако. Стоит только дополнить, что при отсутствии интернета вы все равно можете перетащить или скопировать файл в Диск или из него. Как только сеть появится, файлы тут же начнут загружаться. Поставленные вами задачи показываются в специальном разделе «Закачки».

Файлы из нового Диска по двойному клику открываются в обычных десктопных программах. Перед этим они, конечно, скачиваются в папку с временными файлами. А все изменения, которые вы внесёте в документы, будут автоматически сохранены на Яндекс.Диск.

Чтобы скачанные файлы не занимали много места, они удаляются из папки с временными файлами через 24 часа после открытия или последнего изменения (уже после загрузки их в облако). Также через Настройки программы вы можете открыть папку с этим файлами и удалить их самостоятельно в любой момент, когда потребуется.

Если у вас уже установлен Яндекс.Диск, удалять старую программу не нужно. В новой программе нет скриншотилки, синхронизации и автозагрузки фото и видео. Классический Диск и экспериментальная программа отлично работают вместе. 

Программа совместима с версиями Windows выше XP SP3 и macOS 10.11 и является бета-версией, поэтому она будет дорабатываться, улучшаться и дополняться новыми функциями. Мы ждём ваших пожеланий, замечаний и отзывов в комментариях к этому посту.

Скачать программу можно по ссылке.

901 комментарий
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bigMate
14 декабря 2016, 11:58
Найсовая тема. Вот бы вы еще сделали возможность джейла в конкретную папку по отдельному паролю приложения.
bbctlt
15 февраля 2017, 13:06
bigMate,
So good!
rodionbogatirev
17 февраля 2017, 17:21
bigMate,
согласен, очень не хватает этого
QuilD
17 февраля 2017, 18:48
bigMate,
Полностью поддерживаю!
Алексей Александрович
1 марта 2017, 13:08
bigMate,
 Поддерживаю двумя руками за!!!!!!
thevolko
2 марта 2017, 22:37
bigMate,
Good!!!
mukhambetov.r
14 июля 2017, 13:57
bigMate,
Поддерживаю!
Виктор М.
14 декабря 2016, 12:55
То же самое можно было сделать и в классическом диске, отключив синхронизацию. Или я не все понял?
Дмитрий
14 декабря 2016, 13:04
Виктор М.,
классическая программа не умеет показывать папки отключенные от синхронизации и не даёт возможность работы с ними с компьютера.
krio
14 декабря 2016, 15:47
Дмитрий,
так допилите синхронизацию и отображение папок (например полупрозрачными)
ЛЕВ Контекст
14 декабря 2016, 17:58
krio,
согласен! Когда это будет частью проводника или файндера - это будет тема. А так это отдельное окно. Не айс
jamel.j
17 декабря 2016, 01:49
+1
Отдельное приложение неудобно использовать
Обновлено 17 декабря 2016, 01:50
Panchugin
27 декабря 2016, 18:51
jamel.j,
Полностью с Вами согласен.
oblominsk
31 декабря 2016, 04:27
krio,
Сгласен. Только синхронизацию, и я перейду на 2.0. она нужна для работы, а не для картинок
Мишаков Евгений Валентинович
17 января 2017, 14:11
ЛЕВ Контекст,
+++
Полностью поддерживаю!
Интеграция в проводник просто НЕОБХОДИМА, а пока это довольно унылое и малополезное произведение.
Обновлено 17 января 2017, 14:12
Денис
1 февраля 2017, 00:35
Мишаков Евгений Валентинович,
Так это легко,просто подключите яндекс диск как сетевой диск. И места не занимает и в проводник интегрировано нативно. https://yandex.ru/support/disk/webdav/webdav-win.html
Ryoidenshi Aokigahara
6 февраля 2017, 22:10
Денис,
поддерживаю, кто мешает подключить по WebDAV? Выйдет просто удобнейший вариант с проводником. А из данного приложения можно ссылки брать к примеру. 
Ну это для меня наиболее удобная комбинация, в остальном все же меня не особо волнуют интегрируют в проводник или нет, мне очень интересно какой станет итоговая версия выйдя из беты) В конце концов куда не глянь а кроме китайских облаков я нигде подобных клиентов не встречал до яндекса, и по мне как раз в такой форме очень удобно.
kndmitrij
8 февраля 2017, 12:15
Денис,
C WebDAV есть одна засада: файлы там удаляются напрочь, а не в "корзину" в облаке. Недавно накололся: случайно удалил гигов 200-250 с Яндекс.Диска на NASе, где синхронизация возможна только по WebDAV. Так все файлы и само удаление в "корзине" веб-интерфейса Яндекс.Диска даже не отобразились, а соответствующие папки везде пропали. Хорошо хоть они ушли в корзину NAS-а, но я это не сразу понял - пришлось понервничать и погонять сотни гигов по сетям и вайфаям))
petr-belchenko
16 февраля 2017, 15:55
Дмитрий,
29

IvanKrasnoyarov_motobiker
17 февраля 2017, 14:52
kndmitrij,
"C WebDAV есть одна засада: файлы там удаляются напрочь, а не в "корзину" в облаке." (С)
Плюсую. К тому-же, работа через виндовый Проводник имеет ещё один гемор: долгая обработка перед отправкой, и то - без гарантии, что данные дойдут. Проверено мною лично.
voktrech@dom-land.com
1 марта 2017, 11:33
IvanKrasnoyarov_motobiker,
Можно работать через OTIXO. Есть возможность гонять данные мимо компа на разные облака. С яндекса на Мегу или с Гугла на на яндекс...
yarturbodeflector
2 марта 2017, 10:19
Дмитрий,
Обыкновенный WebDAV. Просто в этой проге настраивать его не нужно, так сказать для рядового пользователя.
sergey.tilion
3 марта 2017, 13:28
voktrech@dom-land.com,
Спасибо за подсказку (OTIXO).
Viktor Paramonov
3 марта 2017, 21:01
IvanKrasnoyarov_motobiker,
TC так же можно использовать , или FAR для сетевого диска.
Sanrit
23 мая 2017, 09:26
Денис,
Госпади! Аффигенно! Я не знал.... Спасибо!
Обновлено 23 мая 2017, 09:29
Bakli
15 декабря 2016, 13:51
Виктор М.,
я тоже сначала подумал, что дельное сделали. На деле, как я понял, это обычный "браузер" только для работы в диске и уже авторизованным в аккаунт.
Другими словами нам подгружается все с веба и мы закидываем туда файлы, так же, как если бы делали это через браузер. При этом у нас две программы, как и раньше: диск + "браузер".


Кто-то скажет, что все равно удобно, но я возражу: вы пользуетесь проводником windows? Я удивляюсь, что многие, даже опытные пользователи, сидят на нем. Лет 10 назад это было странно и многие переходили на файловые менеджеры. Система развивается и многие сидят в проводнике (в том же Убунту ужаснейший "проводник", где даже сортировки списком нет, только крупные иконки и таблицей, как на мобильных устройствах).


Я немного отошел от своей мысли (но так понятнее). Суть в том, что если в классическом диске есть папка, куда я могу кидать через Тотал Коммандер (например) файлы, то они синхронизируются. Тот же ТК поддерживает ВебДав передачу напрямую, но этот протокол крайне подвисающий еще со времен семерки.
А тут я не могу закинуть файлы в облако, т.к. по сути, кидая в ДискБета2 я кидаю в "браузер".


Яндекс, если возможно, то лучше расширьте классический диск и добавьте настройки при копировании в папку и после синхронизации файла - удаление его из папки и создания ссылки/ярлыка.
В контексное меню опцию сохранять на локальном пк или нет. Например стандартно у меня папка вся остается (как OneDrive - все документы локальные в ней, но при этом копируются в облако), но я могу создать в ней подпапку, где будут оставаться только ярлыки.
BakharevFS
16 декабря 2016, 07:32
Bakli,
 Согласен, прочитав название ожидал, что будет на подобие OneDrive для Win8, а тут браузер в вынесен в отдельную программу...
Bakli
16 декабря 2016, 12:12
BakharevFS,
оказалось, что браузер еще и функциональнее: можно смотреть сразу все онлайн. Тут же идет скачивание.
Tintity
23 декабря 2016, 22:54
Bakli,
Я программист с большим стажем. Работаю в IT сфере уже очень давно. Пользуюсь проводником. Никогда не понимал людей, которые пользуют TC или подобные программы без особой на то причины.
Bakli
23 декабря 2016, 23:42
Tintity,
тоже не понимал никогда тех, кто по пол часа операции с файлами проводят через проводник.
Более, чем уверен, что комментарий написан необдуманно. Как программист работает с программой, через блокнот небось? Конечно же нет! Для красивого кода и понятности комментов используют ряд програм, особенно для отображения и чтения. Тот же любой софт, в котором работают с кодом - настраиваемый и в нем так же не просто отображение.
Так, что более чем уверен, что "пользуюсь проводником" подразумевает, что не используется двухпанельный файловый менеджер (шаблон же в голове). А все операции для которых он создан - проделываются так же в различном софте. Быстрый поиск, массовое переименование по маске, фильтрация файлов в папке, быстрая смена аттрибутов файлов - это вы делаете в проводнике? Просто признайте, что не всегда шаблонность готовы пересилить и понять, что ТК (например) не просто две панельки и файлы таблицей, а очень мощный инструмент. До Win7 я вообще эксплорер из загрузки отключал и оставлял только ТК, т.к. проводник не нужен.


В заключении: "программист с большим стажем" в 2016 году не означает тоже, что в 2000. Тогда программист был 1 на 1000 и был что-то сродни непонятным и неизведанным, хакером из "хакеры с джоли" и т.п. в головах людей. Что представляет программист сейчас? Обычный кодер, коих миллионы, большая часть которых индийцы. Что они могут? Кодить сутками, как роботы. Насколько они творческие личности? Да ни на сколько! Бородатые "одмины" с пивком и пятью рабочими столами, на каждом своя виртуалочка или удаленный коннект к серверу с Квакой и текущий "зомби" - абсолютно разные индивиды.
Обновлено 23 декабря 2016, 23:46
Tintity
24 декабря 2016, 02:52
Bakli,
20 лет вас устроит?) Не так уж и много, но за это время пришлось поработать на колоссальном количестве проектов самого разного рода и в самых разных качествах) Одмены, которых вы описываете - по большей части неудачники. И ставить их в пример как "творческих личностей" я бы не стал.  Теперь по делу: согласен, для вышеназванных задач удобнее использовать TK. Но ведь отвечая на комментарий я имел ввиду те случаи, когда люди устанавливаю TK на компьютер только затем, что "онижегики". Считаю, что для подавляющего большинства пользователей оси Windows функционала проводника более чем достаточно. Про остальные операционки не говорю, там действительно не все так гладко.
P.S. Признаюсь, на личном ноутбуке TK даже не установлен, т.к. не вижу в нем особой нужды.
Bakli
24 декабря 2016, 03:24
Tintity,
не могу говорить про "одминов" и что с ними стало сейчас (хотя будучи в прошлом году на встрече с Йоном Фон Течнером по поводу Вивальди я видел много олдскульных ребят и они такие же веселые, но да, они так и остались в тех ламповых временах), но именно тогда они были реальными гиками. Сейчас же кодеры - обычная толпа. В программисты идут все, кто шел на завод в 90-х. И то, что у вас - программистов - уровень домохозяйский - говорит лишь о низком уровне и узком кругозоре.


В Винде проводник конечно же шикарен, по сравнению с любым Линуксом. Но Линукс тоже продвинулся нехило от позорища в 99 и то, что мы видим сейчас. Сейчас различные никсовые ОС очень напоминают эти "кислотные хакерские" компьютеры из фильмов 90-х.


А то, что люди ставят "я же гик" - сомневаюсь. Не знаю вообще ни одного такого, кто ставил бы ради того, чтобы быть гиком. Быть гиком было модным лет 10 назад (привет 2007!). Сейчас наоборот все сторонятся этого (у меня тоже есть 17 лет стажа, между прочим; но я решил жить молодежной жизнью, а не как некоторые "закладывать фундамент" и начинать медленно готовится к пенсии; поэтому тут я уж могу точно про тендеции говорить. И "Smart is the new sexy" никакого отношения к гикам не имеет). 
Я это к тому, что часто вижу, когда вроде и не домохозяйки, а сидят на проводнике и испытывают мучения в работе с файлами, даже с одной из частых и простых операций, как скидывание фоток с девайса на комп. Вот поэтому у таких вот "гиков" я часто вижу засранную коллекцию музыки, и они даже не в состоянии теги прописать через freedb. А многие не знают элементарных настроек в реестре ОС "под себя". Так что это не гики. Их нельзя приравнивать и приписывать к сравнению, что я написал.


Я так же лет 15 назад не понимал зачем этот ТК, пока не пришел скидывать музыку со своим винтом (тогда же еще не было торрент-трекеров, интернета в каждом доме и сидели мы в локалках с VPN помегабайтно), и в какой-то момент у нас прервалась передача (не имеет значения почему). И я очень переживал, что я не помню, что я хотел (мы долго выделяли треки по контрол и я думал, что же мне нужно). В этот момент, чувак нажал в ТК сравнение каталогов и сортировку с выделением по цвету. Тут я увидел, что уже скинуто, что недавно изменено и что имеет нужные атрибуты. Тогда я осознал, как же много времени я терял, когда все эти операции (особенно, когда тогда винда при копировании кучи файлов, если выдавала ошибку копирования, например "файл недоступен" и после нажатия "ок" операция прерывалась, а в ТК можно было нажать "пропустить" и дальше бы все продолжалось) выполнял в проводнике.


Я веду к тому, что в винде проводник прогрессирует и улучшается. Многое берут из ТК. Тут встает вопрос: если идет улучшение и (допустим функционал был бы 1 в 1) зачем тогда использовать ТК (тут не рассматриваем, что в ТК свои бары, панели и т.п.)? Правильно, тогда ТК не нужен.
Но возникает другой вопрос: почему же такой "бородатый админ", которому я пишу этот ответ, не использовал ТК в те времена, когда проводник был полной парашей? Портрет составлен, миссия завершена. Могу только посочувствовать и пожелать удачи с погашением кредитов и приятной пенсии.
Обновлено 24 декабря 2016, 03:27
Tintity
24 декабря 2016, 09:45
Bakli,
Хм. Не вижу потребности дальше диспутировать. Но все же выделю несколько моментов: ну во-первых довольно обидно было сравнение с "толпой, в 90-х шедшей на завод", учитывая, что в девяностые я уже работал этим самым программистом) Теперь про то время когда проводник был откровенным дерьмом: а в то время я и не пользовался им. Когда я писал предыдущий пост - я имел ввиду именно его текущее состояние. Да, даже теперь ему до ТК как до луны, но я считаю, что в нем достаточно функционала для обеспечения потребностей большей части пользователей. Вы считаете, что перекинуть сериальчик на флешку и обратно сложно без доп. софта?
Теперь про сочувствие: кредитов у меня нет) Да и пенсия как-то не особо нужна. У меня своя IT компания. На хлеб с маслом хватает
Обновлено 24 декабря 2016, 09:46
Сережка
29 декабря 2016, 00:28
Bakli,
Поддерживаю на 100%
Обновлено 29 декабря 2016, 00:29
Beselia
29 декабря 2016, 12:17
Tintity,
Поддержу. Спор не о чем. Кому что удобно. Ожидал продолжения типа Android круче IOS ))))
Сергей
19 января 2017, 17:30
Tintity,
поддержу.
DebuggeR94
28 января 2017, 10:29
Tintity,
Хех, смешно пошутил...
tan-azovceva
1 февраля 2017, 02:31
Tintity,
и Bakli - зачиталась... еще б чего поняла из написанного! Но звучит волшебно))
Владислав
9 февраля 2017, 11:02
Bakli,
почему то критики которым все не нравятся всегда пишут длинные тексты
fabervox
14 февраля 2017, 14:31
Владислав,
 так у Tintity, ответ тоже не 2 строчки.
Дело скорее в конкретном куске, эдакий "я затащил дискуссию":
"Но возникает другой вопрос: почему же такой "бородатый админ", которому я пишу этот ответ, не использовал ТК в те времена, когда проводник был полной парашей? Портрет составлен, миссия завершена. Могу только посочувствовать и пожелать удачи с погашением кредитов и приятной пенсии."
Во-первых, в кучу админы и программисты, но да ладно. Почему нормальный программист должен пользоваться комбайном, с ИМХО унылым дизайном, если для ключевых задач по автоматизации может написать скрипт(а хороший админ просто должен). И вовсе не обязательно что-бы он был встроен в ТК.
Я пользуюсь directory opus(единственное презентабельное решение по сути, но увы платное), когда становится неудобно в проводнике, хватает всяких утилит. Точно также полно пользователей filezilla, но я считаю её убожеством, лучше уж тем же ТК для фтп пользоваться.

Во-вторых, последний абзац составлен так, что ничего кроме как школота в голову и не приходит. Потому-что опять же Tintity говорил что он программист, а не админ, прямой потребности в том что-бы много работать с файлами нет. А Bakli, скорее перечитал xakep.ru, что так цепляется к своим предрассудкам.
Обновлено 14 февраля 2017, 14:31
federal-13
22 февраля 2017, 19:21
Tintity,
поддержу. у меня раньше стоял портабельный ТК только из-за показателя скорости при копировании файлов, ну и для удобной работы со скрытыми файлами, которые в вин7 даже на рабочем столе стали отображаться, что раздражало. ну и ещё пакетное фоновое копирование было удобно. и на этом всё. мне с лихвой хватает Проводника и его функционала, который стал улучшаться с вин7.
buniak.aleksander
5 марта 2017, 15:22
Bakli,
Я не только на файл-менеджерах вижу неудобство работы в облаке. У меня, например, несколько машин, на которых я занимаюсь разработкой. Каталоги проекта на локальном диске, синхронизированы с облачным. Таким образом, пока я еду из дома в офис (или любое другое место, где у меня настроено рабочее место), всё, что есть последнего, перекачивается на другие компы. Я приезжаю в другое место и имею среду разработки, полностью идентичную той, откуда я уехал. Очень удобно, особенно при командной разработке.
Увы, Delphi не умеют работать с облачными каталогами...
Ну и "экономия места на локальном диске" в наше время как-то странно  выглядит. Ну, купи себе ещё 2Тб диск, и ни в чём себе не отказывай. 
jsa-50
16 марта 2017, 07:50
tan-azovceva,
!!! :)))))))
mr.axe
14 декабря 2016, 13:04
давайте под линукс
disk-blog
14 декабря 2016, 15:24
mr.axe,
нет не планируется, к сожалению.
Maindiv
14 декабря 2016, 17:01
disk-blog,
почему?
fizmatik01
20 декабря 2016, 18:01
Maindiv,
под линукс есть такая штука, как я понял из описания делает тоже самое
https://github.com/abbat/ekstertera
Maindiv
20 декабря 2016, 22:07
fizmatik01,
это приложение не позволяет посмотреть картинку просто два раза щёлкнув по ней. Уж лучше WebDAV использовать в линукс.
compex24
3 марта 2017, 13:50
disk-blog,
Консольная версия для GNU/Linux будет развиваться? Чтобы тоже можно было бы не хранить файлы на HDD?
Обновлено 3 марта 2017, 13:51
Сергей
14 декабря 2016, 17:49
mr.axe,
да ладно, WebDAV вполне успешно заменяет весь его функционал.
Alex
14 декабря 2016, 22:31
Сергей,
во-во, не сильно понимаю смысла во всей этой идее 2.0
Upd. ааа, снизу ответили, чем отличается от WebDav
Обновлено 14 декабря 2016, 22:34
Махно Леонид
12 января 2017, 21:32
mr.axe,
webdav в помощь)))))))
andrey319448
14 декабря 2016, 13:11
Вы в будущем объедините ведь это с яндекс диском?
hajtina
14 декабря 2016, 15:25
andrey319448,
пока прежняя и новая программа развиваются параллельно и могут работать на компьютере одновременно. Мы посмотрим, насколько востребована новая функциональность и будем принимать потом решение о соединении или дальнейшем независимом развитии программ. 
krio
14 декабря 2016, 15:49
hajtina,
ЯД лайт, ЯД, ЯД Pro, осенний Я.Диск и с функцией отправки праздничных открыток не забудьте ))
Topcap-nn
20 декабря 2016, 01:54
hajtina,
идея хорошая но держать две программы для одного сервиса перебор , так что однозначно их надо интегрировать не надо плодить софт.
X D
14 декабря 2016, 14:31
а подключение через webdav чем отличается?
hajtina
14 декабря 2016, 15:30
X D,
клиенты под WebDAV имеют ряд проблем. Например:
- Нестабильная работа встроенного в Windows клиента.
- Во встроенных клиентах нет возможности управления загрузками, в отличие от Яндекс.Диска. 
- Не используется наша технология дедупликации (если файл в Диске уже есть, Диск загружает его почти мгновенно). 
surzam
14 декабря 2016, 15:44
hajtina,
Это просто такой яндексовый клиент под WebDAV, или свой протокол?
Dart Kane
18 декабря 2016, 16:07
surzam,
Как я понял - это надстройка над WebDAV от Яндекса.
Дьяконов Петр
14 декабря 2016, 14:32
Очень хорошая программа,работать с диском стало гораздо удобней и быстрее!
hajtina
14 декабря 2016, 15:30
Дьяконов Петр,
спасибо за отзыв!
expobud
16 января 2017, 15:10
hajtina,
Присоединяюсь, прога что надо!
arina@struttura.co
14 декабря 2016, 14:48
Добрый день!


Подскажите, пожалуйста, возможно ли оплачивать Яндекс Диск через юридическое лицо?
И есть ли у вас предложения для бизнеса?

hajtina
14 декабря 2016, 15:31
arina@struttura.co,
сейчас Диск можно оплатить только с банковской карты или через платежную систему Яндекс.Деньги. Мы стараемся  исправить эту ситуацию. 
komrad.gritsaj2015
9 апреля 2017, 13:53
hajtina,
помогите запустить тариф базовый.я плохо знаю компьютер и термены.облако и т.д.   Я дошел до рабочих таблиц.как с ними работать.
напишите на почту.пожалуйста.   komrad.gritsaj2015@yandex.ru
tchupina.alena2017
29 января 2017, 16:41
карту не хотелось бы показывать на компьютере так как у меня проподали деньги 32000т рублей и другие меньшие суммы а как можно оплатить ещё укажите другие виды оплаты может через терминал
compex24
3 марта 2017, 13:48
tchupina.alena2017,
В салонах связи "Связной" стоят терминалы, через которых можно пополнить Яндекс.Деньги без комиссии.
Capabletodream
14 декабря 2016, 14:54
То, что доктор прописал! Тестируем и пользуемся!


Постоянно напрягало в различных сервисах то, что перед удалением/изменением файла где-либо постоянно нужно задумываться... а мол удалится/изменится ли он там-то и там-то... Теперь все проще и понятнее. Именно такая реализация для многих задач является крайне актуальной..!


PS: все больше осознаю, что "подсаживаюсь" на различные сервисы от Я. 
В правильном направлении идете, товарищи!) Спасибо


UPD: 1,9 ГБ FREE???? Опечалили... Даже 10 (как на скринах выше) уже крайне мало.. А я то ожидал наоборот приятных бонусов первым пользователям, наивный =)
Capabletodream
14 декабря 2016, 15:00
UPD2: А елки... все же 10 ГБ ) Автоматом подтянулись файлы из "обычного" Я.Диска.
krio
14 декабря 2016, 15:57
Capabletodream,
бета-тестерам можно и бонусы раздавать было бы..
tchupina.alena2017
29 января 2017, 16:50
Capabletodream,
вы правы файлы у меня с компютора пропадают у яндокса  я скачиваю прходит немного времени нет файлов так постоянно а касперский проверяет незнакомые мне файлы Индия континент майкросов эксплоры и не оного виндуса с файломи прблема и с янокс диска пропадали  постоянно
tchupina.alena2017
29 января 2017, 16:59
tchupina.alena2017,
из облока яндокса исчезали  я незнаю где хранить файлы яндокса и касперского и пароли мновенно пропадают у меня касперский не работает на меня кто им другой пользуется войти не могу к касперскому исчезли пароли значки не загружаются на первой странице рабочего столавооще и яндокса тоже у меня месяц  стоит страница яндокса так как исчезали все значки янокса и сейчас один я утанавливаю пропадают тут же проблем много очень
purchases@centauriprime.ru
14 декабря 2016, 14:32
у меня хр. у меня это работать не будет?
Дмитрий
14 декабря 2016, 15:41
purchases@centauriprime.ru,
программа совместима с Windows XP SP3 и выше.
krio
14 декабря 2016, 15:45
Зачем?
Уже есть настройки синхронизации - это решает проблему со свободным местом на десктопе.
Все кроме дроп-зоны есть в web версии.

Как обычный пользователь выберет нужный ему клиент 1.X/2.0?
hajtina
15 декабря 2016, 10:59
krio,
В классическом клиенте Диска после отключения папки от синхронизации, такая папка и все файлы в ней перестают вообще отображаться на компьютере. В новой программе есть листинг всех облачных файлов. 
У программы для компьютера перед веб-версией есть ряд преимуществ. Во-первых, через браузер невозможно закачать файл размером более 2 Гб, во-вторых, в вебе не поддерживается докачка файлов - сеть моргнет, и все. И т.д. Кроме того, многим удобно пользоваться нативным интерфейсом, похожим на Проводник, для организации файлов в том числе и в облаке. 
Plagron
10 февраля 2017, 14:46
hajtina,
в стандартную версию добавьте дропзону с настройкой пути на какую папку скачивается
peshiihodom
26 февраля 2017, 20:04
hajtina,
Полностью согласен!
Как я понимаю, Яндекс позиционирует свой диск для широкого круга потребителей. И не в первую очередь для программистов и сисадминов и даже эникейщиков, а в первую очередь для юзеров.
Конечно надо развивать и WEB-доступ и приложения как для Windows, так и для других популярных платформ. Одно другому не мешает. И споры, которые вокруг этого ведутся - они ни о чем. На вкус и цвет товарища нет.
Если Windows, то естественно надо развивать проводник. То что работает в проводнике, оно и в ТК будет работать! И спорить здесь можно бесконечно.
Для меня, например, главное на настоящем этапе реализовать в проводнике ЯндексДиска две вещи.
1. Для папок и файлов, которые не синхронизируются, предоставить опционно возможность отображать их в проводнике и работать с ними. Да, они будут открываться дольше, в зависимости от скорости Интернета, но зато место на ПК экономится (на Андроиде у ЯндексДиска все файлы всегда скачиваются).  Здесь можно и более интеллектуальную синхронизацию сделать, типа предельный объем места на ПК для часто используемых файлов.  В конечном итоге облачное пространство не должно занимать место на ПК, за исключением как для оперативных целей.
2. Исключить "задвоение" файлов с общим доступом. Когда два юзера с разных ПК одновременно открывают один и тотже файл, не зная об этом, редактируют и закрывают его (ЯндексДиск молча позволяет это сделать), то появляется файл двойник с цифрой (2). Юзеры встают в ступор. А если и понимают, что произошло, то без глубоких исследований узнать чья последняя редакция - невозможно. И как их объединить? А если они работают через ярлык на рабочем столе, то дело совсем труба!
Так лихо давать открывать на запись файлы в общем доступе - человеческий фактор бывает всегда, даже у опытных программистов.
Если всё-таки не считать, что это проблема юзера, то перед открытием файла с общим доступом на запись надо обязательно проверять его  на не открытие кем-нибудь на запись.
ales-sharaev
21 марта 2017, 00:07
peshiihodom,
Задвоение может быть даже если не одновременно открывать, а например в такой ситуации: была синхронизирована папка, далее яндекс диск отключается и на компьютере вносятся изменения в эту папку. когда опять включаем синхронизацию то яндекс диск радостно создаёт копии файлов с индексами (2), (3) и понять какой из них самый последний весьма не просто и, скорее всего,  приоритет отдаётся тем файлам которые лежат в облаке.
v.a.borzakov
14 декабря 2016, 16:11
> Нет синхронизации скачанных файлов, как в классике (при изменении файла или добавлении нового в папку).
> Было бы неплохо использовать ваше решение, как полный аналог explorer / finder.
> Вкладки.
neo-f1-foto-tula
14 декабря 2016, 16:18
Шустрая программка. По мне главного пока не хватает добавления/переключения аккаунтов, как в веб. Понимая, что бета, желаю удачи в доработках!
Денис
1 февраля 2017, 01:04
neo-f1-foto-tula,
Поддерживаю, крайне не удобно переключаться между своим и рабочим аккаунтом, без плясок с бубном.
vo-lad-i-mir
5 февраля 2017, 16:14
neo-f1-foto-tula,
Точно, я тоже бы хотел такую возможность
neraquasar
14 декабря 2016, 16:45
Поскольку пользователям свойственно хранить в облаках фотографии и видеозаписи, имеет смысл добавить ещё один режим отображения файлов: наподобие существующей сетки, но со значками покрупнее, чтобы миниатюры не приходилось разглядывать через бинокль. Если в обычной версии диска этот вопрос снимается средствами операционной системы, то в новой - придётся делать в программе. Похожая проблема имеется в приложении для Андройда, но там она худо-бедно закрывается разделом "Все фото".
hajtina
15 декабря 2016, 10:56
neraquasar,
Спасибо за пожелание. Учтем.
Capabletodream
14 декабря 2016, 16:42
"Файлы из нового Диска по двойному клику открываются в обычных десктопных программах. Перед этим они, конечно, скачиваются в папку с временными файлами. А все изменения, которые вы внесёте в документы, будут автоматически сохранены на Яндекс.Диск."


А вот тут косяк.....
Например:
1. Кликаю дважды на фото в ЯД_2.0
2. Открывается в приложении на ПК (FastStone)
3. Редактирую фото, например crop
4. Сохраняю........ ээээээ куда???? Да, локальную папку можно разыскать.... Но там такая куча подпапок.... Вот тут надо решать как-то вопрос......


..я конечно нашел этот файл и сохранил его с заменой старого скачанного в temp-папке - все ок. Но процесс, мягко говоря, не радует...


...ну а каждый раз сохранять файлы на а-ля "Рабочий стол", потом удалять старый файл из облака и уже после заливать обратно туда новый.... Гм... Как минимум процесс тогда не соответствует вышеприведенному описанию -)
Обновлено 14 декабря 2016, 16:43
avmaksimov
14 декабря 2016, 19:29
Capabletodream,
если вы меняли старый и не надо было менять имя, что мешало просто сохранить его?
Capabletodream
14 декабря 2016, 20:49
avmaksimov,
Может быть то, что по умолчанию открывается папка  для сохранения файла НЕ в папке с оригиналом? 
Просто сохранить не получится, при кропе требует заменить или сохранить новый, ПРЕДЛАГАЯ ВЫБРАТЬ ПАПКУ 
Обновлено 14 декабря 2016, 20:51
Дмитрий
15 декабря 2016, 13:05
Capabletodream,
протестируем с FastStone. Спасибо за отзыв.
Hylog
14 декабря 2016, 17:20
Отлично! Будем тестировать. Первые впечатления положительные.
komrad.gritsaj2015
9 апреля 2017, 11:39
Hylog,
Добрый день помогите начать работу на тариф БАЗОВЫЙ.я новичок
плохо знаю компьютер.напишите пожалуйста мне на почту:  komrad.grisaj2015@yandex.ru       спасибо Виктор.
safronovsy
14 декабря 2016, 17:27
Очень хорошая программа, но еще бы добавить поиск. А так же отображать папки и файлы с расшариным доступом.  Было бы интересно поделиться ссылкой на определенное количество дней. 
hajtina
15 декабря 2016, 10:54
safronovsy,
Спасибо за пожелания. Учтем!
russoftromashko
17 января 2017, 23:28
safronovsy,
поддерживаю идею с поиском
Денис Ло́костов
14 декабря 2016, 17:34
Скриншотилку сделайте, пожалуйста. Для меня это одна из важнейших функций, т.к. Я.Диск нравится больше чем какой-нибудь гугл драйв или дропбокс.


А так, огонь!
hajtina
15 декабря 2016, 10:54
Денис Ло́костов,
Сделаем! :)
Георгий Агафонов
24 декабря 2016, 13:06
Денис Ло́костов,
+1 к скриншотилке, в основном из-за нее перешел на ЯД
Мамедов Эмин
18 января 2017, 14:36
Денис Ло́костов,
Поддерживаю. Поставил и сразу удалил из за отсутствия функции скриншота, а как уже было написано выше держать 2 программы для одного сервиса смысла не вижу.  
Dima-j
4 апреля 2017, 10:21
Денис Ло́костов,
Так же поддерживаю. Ее очень не хватает. Тогда бы от обычного Я.Диска вообще отказался.
GriNAME
8 апреля 2017, 18:20
Денис Ло́костов,
Тоже плюсую скриншотилку. А так диск шикарный!
safronovsy
14 декабря 2016, 18:19
Добавить бы кнопку свойства для получения сведений об объеме папки или файла
avmaksimov
14 декабря 2016, 19:29
safronovsy,
в веб-версии тоже
applex
14 декабря 2016, 20:55
avmaksimov,
+1
и надо в Яндекс.Диске что-то делать с Корзиной. Это просто невозможное скопище.
hajtina
15 декабря 2016, 10:53
safronovsy,
Да, информации о размере папки не хватает. В вебе сейчас размер папки показывается неявно, но показывается - когда выбираете папку в интерфейсе, справа можно навести курсор на иконку папки. Сделаем эту информацию более явной. 
Насчет Корзины. Корзина в Диске автоматически чистится через 30 дней. 
Илья
14 декабря 2016, 18:43
Не понял в чем же новизна кроме того, что открываться файлы будут в программах, а не в браузере: и в старой версии можно было хранить файлы только в онлайне - стоило просто не устанавливать Диск, а пользоваться веб-версией, можно было установить Диск и настроить какие именно папки нужно синхронизировать с сохранением на ПК, а какие только в Облаке. 


Что нового-то?
avmaksimov
14 декабря 2016, 19:30
Илья,
автоматическое скачивание и закачивание изменений, как я понял. Плюс не надо страницу открывать, а кидаете в "дропзону"...
hajtina
15 декабря 2016, 10:51
Илья,
В классической программе можно отключать папки от синхронизации, но тогда они не видны с компьютера. И файлы в них тоже не видны. Новая программа показывает полный листинг облачных файлов и дает возможность работы с ними без того, чтобы синхронизировать все на компьютер. 
алексей н.
12 марта 2017, 13:21
hajtina,
Извините возможно я что то не понял, но получается, что:
1. Файлы которые физически лежат у меня в папке яндекс диска больше не синхранизируются между компьютерами, а работать можно только с файлами которые находятся в вашем облаке?!
 2. Если это так то как быть когда нет интернета а мне нужны мои файлы( ведь в яд я добавляю только самые нужные мне файлы которые должны быть на любо моём компе и гаджете.
3. наверное из за этого у меня на работе не оказалось отредактированных дома файлов  в результате чего я получил от начальства огромных люлей.
4. если физические файлы не синхронизируются между устройствами в новой версии то скажите как сделать откат к предыдущей версии, в которой кстати есть скриншоты а в этой их нет и это очередная огромная подстава для меня.
5. Если синхранизация физических файлов невозможна и нельзя сделать откат, скажите пожалуйста, я тогда буду пользоваться флешкой для синхранихации
Обновлено 12 марта 2017, 13:23
oblominsk
1 января 2017, 11:48
Илья,
Не верно. В ЯД1 файлы, которые хранятся в облаке, вообще не видны
Semiletov Alexey
14 декабря 2016, 18:52
А запилите, plz, настройку "Не отображать в доке". Зачем мне иконка в тулбара и доке одновременно?
Дмитрий
15 декабря 2016, 13:04
Semiletov Alexey,
спасибо за пожелание. Подумаем над этим.
moumouseg
21 марта 2017, 13:34
Semiletov Alexey,
плюсую, в доке совершенно не нужна :–)
Александр М.
14 декабря 2016, 18:53
Это удобно для работы с 1 файлом. А если вы запускаете программу которая требует несколько файлов?  В итоге получаем практически копию web клиента.
Обновлено 14 декабря 2016, 18:53
Дмитрий
15 декабря 2016, 22:13
Александр М.,
расскажите с какими подобными программами вы работаете?
Александр М.
15 декабря 2016, 22:25
Дмитрий,
Да любая программа практически, например, Adobe After Effects, Adobe Premier.  
Я больше имею ввиду, что это приложение по сути обычный web клиент, с таким же успехом можно было так же через webdev подключить.

Очень интересное решение было у one drive на версии с windows 8 и 8.1. Было бы удобнее что-то типа подключаемого виртуального диска, при обращении к файлу он бы кешировался, но при этом система работала бы с этим диском как с физическим. 
Обновлено 15 декабря 2016, 22:29
Дмитрий
15 декабря 2016, 23:52
Александр М.,
встроенные в системы WebDAV-клиенты имеют ряд недостатков и ограничений: ошибки в реализации, отсутствие оптимизаций типа дедупликации при загрузке больших файлов, нет возможности управлять процессом загрузки и скачивания.
pili85g
14 декабря 2016, 19:20
Слегка оффтоп, но можно ли скриншотилку отдельно где-нибудь скачать? Хочу на одной из рабочих станций диск 2.0 испытать, отказавшись от классического. Но хотелось бы и скриншоталку сохранить. 
avmaksimov
14 декабря 2016, 19:31
pili85g,
в версии 2.0 что мешает отключить синхронизацию папок, кроме "Загрузки"?)) И-то неуверен, надо ли.
pili85g
14 декабря 2016, 19:44
avmaksimov,
Я что-то не соображу что вы имеете ввиду. Отключить синхронизацию в версии 2.0 невозможно, так как ее там нет в принципе. А если имеется ввиду что можно оставить первую версию для скриншоталки - то да, вы правы, ничто не мешает. Но не хочется в системе зоопарк яндекс.дисков разводить.
hajtina
15 декабря 2016, 10:49
pili85g,
Сейчас отдельно скриншотилку скачать невозможно. Но мы обязательно встроим ее со временем в новую программу. 
doctorfel
14 декабря 2016, 19:22
Большое спасибо за новую программу! Именно такую и хотел - чтоб не нужно было хранить файлы на компьютере, а только в облаке. И главное - простая и понятная. Впечатляет! 
hajtina
15 декабря 2016, 10:49
doctorfel,
Спасибо! :)
avmaksimov
14 декабря 2016, 19:34
1. Если я открою файл для редактирования, ничего не буду с ним делать более 24 часов и файл удалится, то если я потом его сохраню в темповой папке, изменения зальются?
2. Я верно понимаю, что "временная папка" - это не временная папка Windows, а именно Вашей программы?
3. Хорошо бы время хранения настраивать...
pili85g
14 декабря 2016, 19:40
avmaksimov,
 2. C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp\yd2_tmp\c52b373dc60b4e8db007220539bd8a59    -    это так у меня в win7.
3. И место хранения тоже неплохо бы настраивать.
avmaksimov
14 декабря 2016, 19:50
pili85g,
2. Тогда это ужасно... Чистилка может все стереть.. Лучше бы да, чтобы место было в AppData пользователя для ЯД.
И кстати, неужели нельзя привязать "Проводник" к этому?! Уверен, что можно... На примере, TrueCrypt, BoxCryptor... Тогда можно открыть файл из любой программы, а в фоне пусть бы он копировался во временную папку, а потом из нее бы и закачивалось все автоматом.


А вообще, ребята чуть опоздали.. Такую бы программу - да несколько лет назад)) А сейчас проблемы с местом нет... оно дешевое (. Но кому-то может быть полезно, бесспорно.
Дмитрий
15 декабря 2016, 13:02
avmaksimov,

1. нет, не зальются.
2. да, временная папка Windows. Над расположением подумаем ещё.
3. спасибо за пожелание.
avmaksimov
15 декабря 2016, 13:50
Дмитрий,
Если выделить папку в AppData и за ней следить, то первой проблемы можно решить.

Вы же понимаете, что пользователь не будет считать, 24 часа прошло или 23:30... Или 24:25. А так - чистите по 24 часа, а сколько файл не сохранялся уже не важно ;)
p13mm
14 декабря 2016, 19:42
Планируется ли планировщик задач? 
Было бы киллер-фичей автоматическая заливка на Я.Диск указанных фалов/папок по расписанию.
pili85g
14 декабря 2016, 19:46
p13mm,
Бог с ним, с планировщиком, а вот консольные команды для копирования не помешали бы. Неплохое место хранения бэкапов получилось бы.
p13mm
14 декабря 2016, 20:21
pili85g,
тоже хороший вариант, тогда в планировщик можно сунуть команду.
Дмитрий
15 декабря 2016, 23:18
p13mm,
спасибо за предложение. Мы подумаем об этом.
Илья
14 декабря 2016, 20:33
Как изменить место хранения временных файлов? Хранить все по умолчанию на SSD мне не очень хочется
hajtina
15 декабря 2016, 10:47
Илья,
Сейчас нет возможности изменить место хранения. Но Диск удаляет временные файлы через сутки. 
Иван
14 декабря 2016, 21:26
Что делать?  Пишет что "Не удалось скачать Яндекс.Диск 2.0"

tosha.eliseev2013
15 декабря 2016, 00:31
Иван,
попытайтесь снова и проверьте интернет соединение. Если есть, то антивирусник наверно принял за вредный файл или что то в этом роде)

Владислав
14 декабря 2016, 23:03
Очень удобен интегрированный в проводник "OneDrive" в Windows 10! Без излишеств и лишних программ...
Виктор М.
15 декабря 2016, 14:23
Владислав,

Забил на него сразу же, как только появились проблемы с синхронизацией из-за имени папок. 
IvanKrasnoyarov_motobiker
17 февраля 2017, 15:03
Виктор М.,
ещё урезание на 10 гигов меньше. Было 15, стало 5. Тоже забил на OneDrive, места в ЯД достаточно. Да и не одним-же облако Яши пользуюсь...)))
Обновлено 17 февраля 2017, 15:04
tosha.eliseev2013
15 декабря 2016, 00:29
У меня 2 вопроса. Первый вопрос: Можно будет потом обойтись без старой программы Яндекс.Диск? То есть будет ли автозагрузка фото и видео и аудио файлов в новой программе и ''скриншотилка" в придачу, чтобы не пришлось пользоваться старой программой? Второй вопрос: Будет ли подобное как новая программа Яндекс.Диск ( то есть не занимает файлы с облака на устройстве как в новой программе на ПК и Mac) на ОС Android, iOS и Windows 10 Mobile как бета версия приложения? Если да, то жду с нетерпеньем
hajtina
15 декабря 2016, 10:46
tosha.eliseev2013,
Да, мы добавим важный функционал - скриншотилку и автозагрузку - в новую программу. Мобильные приложения Диска для iOS и Android уже работают по такому принципу - ничего не хранят на телефоне. При этом любой файл или папку в мобильном приложении можно пометить значком "офлайн", тогда они скачаются на устройство и будут доступны в том числе без интернета. 
ATLANTISS
15 декабря 2016, 01:36
Файлы больше 10 ГБ загружать можно?
hajtina
15 декабря 2016, 10:43
ATLANTISS,
Нет. 
Дмитрий
15 декабря 2016, 23:06
hajtina,
жаль до 14 гб занимают образы системы для восстановления ноутбуков под win )) Если немного увеличить размер хранимого файла, то производители возможно сами захотели бы установить ЯД и приложение для сохранения образа для новых ноутбуков, вместо "запишите на DVD". А образы по вашей технологии не будут дублироваться, думаю так привлечёте новые ноутбуки.


Спасибо за новую версию, т.к. именно в старой не нравились правила синхронизации. 
Хотелось бы быстрый вход в свой ЯД со смартфоном по QR коду на компе в гостях/конференциях, например показать фото, видео, ... Такие пользователи будут делать сами рекламу ЯД. При таком подключении в окне можно показывать значёк "гостевой доступ", чтобы при уходе не забыть просто закрыть окно.
Обновлено 15 декабря 2016, 23:08
xbcz
11 января 2017, 14:33
hajtina,
уж не знаю баг или фича, но вчера загрузился файл размером 10,6 ГБ
coth
15 декабря 2016, 06:07
Всё-таки хотелось бы, чтоб опционально она умела синхронизировать. А ещё спрашивать куда синхронизировать или скачивать перед логинов. Ну и чтоб скриншоты умела делать. А ещё опционально нужны расширения.
Обновлено 15 декабря 2016, 06:09
coth
15 декабря 2016, 06:19
coth,
Информация о папке с размером. Менять размер предпросмотра картинок. Кстати куда они сохраняются и почему так долго загружаются? Уж не грузит ли целиком файлы для отображения предпросмотра?
hajtina
15 декабря 2016, 10:42
coth,
Превью скачиваются во временную папку, удаляются через сутки. 
hajtina
15 декабря 2016, 10:42
coth,
Спасибо за пожелания. 
coth
15 декабря 2016, 14:50
hajtina,
Ещё из замеченного. Исполняемых файлов в AppData быть не должно. Они должны быть в Program Files.
klimashvitalii
15 декабря 2016, 08:00
Интересует portable версия. Будет?
Дмитрий
15 декабря 2016, 12:38
klimashvitalii,
думаем об этом. Спасибо за пожелание.
Дмитрий
15 декабря 2016, 08:29
Очень круто сделали! Пожалуйста, сделайте возможность отмечать для офлайна нужные папки. Например отметил нужную папку и она будет и на я.диске и на компьютере.
hajtina
15 декабря 2016, 10:39
Дмитрий,
Спасибо за отзыв. Думаем об этом. 
Булат
15 декабря 2016, 08:40
Занимает 93 МБ оперативы..сомнительное удовольствие. В свое время отказался от клиента ЯД, потоу что занимал неприличный объем оперативы и перешел на веб-версию, вполне удобную. Раздражает дропзона, которая всегда поверх всех окон, добавьте опцию отключения.
Обновлено 15 декабря 2016, 08:42
hajtina
15 декабря 2016, 10:39
Булат,
Опция отключения дропзоны есть. При наведении на нее появляется крестик. Обратно включается из меню. 
Булат
15 декабря 2016, 10:48
hajtina,
не точно выразился, сделайте опцию для отключения режима поверх всех окон для дропзоны. Фича удобная, но когда постоянно мозолит глаза и отнимает часть пространства, начинает надоедать.
axe-paradigma
17 декабря 2016, 19:09
Булат,
дада, поддерживаю!
Алексей
15 декабря 2016, 12:03
Это очень круто! Спасибо!
Есть вопрос: у меня на обычном Яндекс Диске подарочные 220ГБ на всегда, возможно ли будет расшарить это пространство на оба диска? От обычного диска тоже не хочу отказываться (синхронизирую рабочий стол), но использую максимум процентов 10%. 
Обновлено 15 декабря 2016, 12:03
Дмитрий
16 декабря 2016, 00:07
Алексей,
конечно. Обе программы могут быть настроены на один аккаунт. Только в классическом клиенте в настройках отключите синхронизацию некоторых папок. И загружайте файлы в них с помощью нового клиента.
kolohui
15 декабря 2016, 13:12
А как одновременно пользоваться скриншотилкой и автосинхронизацией и экономией места? 
Bakli
15 декабря 2016, 14:00
kolohui,
другим софтом, например снагит или ашапму снап. Там куда более гибко можно грузить файлы и сразу получать прямые ссылки. Я например через Снагит сразу во Фликер гружу, где терабайт бесплатно и тут же получаю прямую ссылку.
Bakli
15 декабря 2016, 13:59
Что с просмотром видеофайлов и фотографий из этой версии? Я так понял они закачиваются во временную папку?
Можно ли как-то реализовать онлайн-просмотр? Или ссылки в плеер системный передавать или свой плеер подгружать? Это была бы стоящая функция. Без нее это обычный заменитель браузера (не считая поддержки файлов свыше 2 гб и докачки, но это не такая частая ситуация в отличии от просмотра).
Дмитрий
16 декабря 2016, 00:08
Bakli,
спасибо за предложение. Тоже думаем над этим.
Виктор М.
15 декабря 2016, 14:21
Для меня Я.Диск не только место хранения, но и синхронизация домашнего компьютера с рабочим. То есть, если я сделал какие то изменения дома, на рабочем компьютере эти изменения синхронизируются и мне не надо лезть в облако. Допустим, на работе, по каким то причинам отключен интернет, то я могу открыть хоть старую версию, а в новом Диске это уже не получится. Может лучше сделать какой то гибрид старого и нового Диска? Прошу, не удаляйте старую версию. Пусть люди выбирают.
Дмитрий
16 декабря 2016, 00:47
Виктор М.,
 с классическим Диском ничего не случится, не переживайте об этом. По поводу гибрида: да, мы посмотрим, насколько востребована новая функциональность и будем принимать потом решение о соединении или дальнейшем независимом развитии двух программ.
Janna
16 декабря 2016, 10:00
Дмитрий,
"с классическим Диском ничего не случится, не переживайте об этом.."
Спасибо. Мне тоже очень удобен Я.Диск классика (личное пользование + хобби Фотошоп, не работа). Спасибо разработчикам: синхронизация фото с мобильного на Я.Диск - теперь у меня давно нет потерь (фотки ранее теряла,т.к. устройство мобильное и флеш- карты в хранении подводили), скриншот , место хранения , удобен интерфейс, быстро и просто пользоваться Я.Диском в целом с рабочего стола ноутбука или с мобильного. Он у меня всегда под рукой, одно целое с моим  ноутбуком, дома или отпуск в другом городе...
Отдельное огромное спасибо  за  бонусные 10 +12 ГБ (навсегда), пока хватает, но экономно).
Новый Диск скачала, стоит. .. не поняла смысла, как  он работает..
Обновлено 16 декабря 2016, 10:04
FIRRUS
15 декабря 2016, 15:32
Когда вы увеличите начальный объем диска? Очень мало квот выделяете. 
l4h-AST
15 декабря 2016, 16:38
а мне бы хотелось получить консольный клиент под винду, который бы позволял мне заливать файлы на этот диск по расписанию, например. А то последнее время с этими шифровальщиками хочется делать бэкапы почаще и прятать подальше, спасибо. Обычная папка в этом плане совсем не катит, подхватишь где-то этого сорванца и что? откроет он эту папку зашифрует файлы и они быстренько синхронизируются с диском...
pili85g
16 декабря 2016, 08:53
l4h-AST,
 Полностью поддерживаю! Это единственное что ограничивает хранение бэкапов на я.диске.
m907yo
15 декабря 2016, 17:42
Спасибо за нужную прогу! Но есть несколько предложений по ее улучшению:
1. Отлично, если бы можно было отправлять файлы и папки в прогу через контекстное меню файлов и папок Windows, с возможностью выбора папки (куда отправлять) в облаке
2. Необходим наглядный индикатор загрузки в облако
3. Хорошо было бы иметь возможность самому задавать величину шрифта, который отображает название папок и файлов в проге (для слабозрячих)
4. При табличном отображении содержмого папок и файлов замечательно было бы увидеть отдельный столбец с размерами оных
5. Было бы прекрасно, если на загруженные графические файлы можно получить прямые ссылки скопом, а еще лучше, если бы эти ссылки сразу были обрамлены в html (или BB) код, чтобы их без проблем вставить в блог (форум) с миниатюрами. В данном случае сделать, как в программах ShareX или ImageUploader
hajtina
19 декабря 2016, 19:50
m907yo,
спасибо за интересный подробный отзыв. 
Татьяна Иванчук ()Смирнова) 53 г
15 декабря 2016, 17:17
вот УЖАС!!!! ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ ВЛОЖЕННЫЕ !!! ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!!!
roliktut
15 декабря 2016, 18:33
Здравствуйте! Сделайте простое API для сторонних сайтов, чтобы можно было принимать файлы со своего сайта от пользователей на свой Яндекс-диск. 
Чтобы это было реализовано также просто, как например кнопка Яндекс-денег.
hajtina
19 декабря 2016, 19:48
roliktut,
спасибо за пожелание. Подумаем об этом. 
Владимир Царёв
27 февраля 2017, 23:30
roliktut,
супер функция!
Александр Овчаров
15 декабря 2016, 20:59
Соглашусь с рядом комментов выше - проще было просто контекстное меню сделать при выгрузке файлов на диск либо разделить его на 2 зоны - с локальными файлами и исключительно «облачными». Первая подойдет для резервного копирования рабочих файлов, подвергающихся регулярному редактированию, а вторая для  медиаконтента или «общих» папок.  Однако идея очень здравая! Ждем альфу!
Александр Арзамасцев
15 декабря 2016, 22:51
Яндекс. Это очень плохо.
 
И не говорите, что нельзя сделать синхронизацию файлов в виде папки.
Вот вам ссылкой по лицу.
https://www.youtube.com/watch?v=yR4ufR_XQIM

В 2012 году вышла программа Bitcasa. Которая за 99 баксов в год давала неограниченное количеств места в облаке. И при этом, это всё хранилось у них, а не на моём жестком диске. Все это отображалось в виде отдельного жесткого диска как ваш первый "ЯД"

-----------------------------------------------------------------

Я работаю веб дизайнером и вот мой ход работы с "ЯД1".
Просто попробуйте на практике совершить всё тоже самое с "ЯД2"

Работаю значит в фотошопе. Рабочая папка у меня лежит сразу на "ЯД1"
Доделал страницу сайта - Ctrl + S (файл сохранен и сразу синхронизирован). 


Мне нужно страницы сохранить в jpeg, чтобы показать клиенту. 
Я сразу же создаю папку около PSD файла, для jpeg изображений. 
Туда сохраняю СРАЗУ ИЗ ФОТОШОПА всё, что есть из изображений. 
Это всё МГНОВЕННО синхронизируется
Правой кнопкой по ПАПКЕ (в которой уже имеются сохраненные картинки), 
копирую ссылку папки и кидаю её просто на почту клиенту.
-----------------------------------------------------------------


Конкретно мои претензии:


1) Чтобы сохранить обычную картинку на ЯД2, мне нужно её сначала сохранить на ПК 
(именно это убивает нахрен смысл диска), а потом уже перенести на ЯД2. 

2) Иногда мне нужны свойства файла, свойство папки и т.д. Тут это сделать невозможно. На ЯД1 - это возможно, так как он сделан как обычная папка.

3) Я часто пользуюсь скриншотами ЯД1. Тут это не встроено, а надо бы. 
Так как часто делаю скриншоты и отправляю их на согласование. 


4) Ну и банальное. Я перфекционист.
Мне просто не хватает группировок папок и  их вида как на винде.
https://yadi.sk/i/9eDneAEh33eMvF

-----------------------------------------------------------------



То что писали ниже - правильно говорили. Это похоже на браузерную версию, только на пк.
Может вам легче было бы сделать, чтобы программы запускались сразу через браузер? =)
Просто сейчас в этой программе смысла нет. Ведь тоже самое можно сделать с браузерной версии, за исключением того, что оттуда нельзя ЗАПУСКАТЬ файлы. 
Main (UfaRocker)
16 декабря 2016, 18:26
Александр Арзамасцев,
Используйте webdav и не еб*те мозг. 
Александр Арзамасцев
16 декабря 2016, 18:35
Main (UfaRocker),
Что хочу, то и использую. И "не еб*те" мне мозг. Я не просто так критикую. А чтобы было лучше. Если Яндекс пытается сделать что-то хорошее. То придется послушать немного негативного мнения. Это принцип работы. 
Обновлено 16 декабря 2016, 18:36
IvanKrasnoyarov_motobiker
17 февраля 2017, 15:09
Main (UfaRocker),
с другими клиентами под ВебДав проблем больше. Например, удаление файла мимо Корзины в облаке.
Владимир
20 декабря 2016, 22:34
Александр Арзамасцев,


попробуйте на досуге pCloud . Это архиудобное облако. Прежде всего, что оно подключает диск P: , думаю этим всё сказано

Синхронизация между любой папкой облака и любой другой папкой. Гибкость чрезвычайная . Ссылки на аплоад, на даунлоад, пароли, сроки истечения и так далее и т.п



ЗЫ: А ЯД изобретает велосипед )) Похвально конечно, но действительно удобные вещи давно изобретены
Александр Арзамасцев
20 декабря 2016, 22:41
Владимир,
Да действительно всё уже давно сделано. Но раз уж Яндекс делает своё колесо, то нужно им помочь сделать лучше ) Вариант со своей папкой ЯД, плохой. Очень плохой. 
Комментарий удалён
Александр Арзамасцев
23 января 2017, 00:59
Мадаминов Парвиз,
Дорогой пользователь яндекса, моя критика обоснована. Я рад, что вам нравится яд2 в том виде, в котором есть. Лично мне не удобно пользоваться данным сервисом. И я пользуюсь яд1. Так как им пользоваться куда свободнее, чем в новом приложении. И воздержитесь от оскорблений. 
Мадаминов Парвиз
23 января 2017, 01:14
Александр Арзамасцев,
 ок понял 
сори 
AndrPerep02
15 февраля 2017, 16:15
Александр Арзамасцев,
Поддерживаю!
dr.nomad2012
15 декабря 2016, 22:54
Понравилось, дизайн приятный, только не понятно зачем делать 2.0, если можно изменить обычный я.диск..
hajtina
19 декабря 2016, 19:46
dr.nomad2012,
прежним Диском пользуется очень большая аудитория. Мы сделали существенные изменения в интерфейсе и в принципе использования программы. Их сложно сразу вот так "сложить" в прежний Диск. Поэтому выпустили экспериментальную программу. 
Владимир Царёв
27 февраля 2017, 23:33
hajtina,
дизайн приглянулся) Спасибо!
AndrPerep02
15 февраля 2017, 16:15
dr.nomad2012,
А мне кажется, что дизайн вообще отвратительный...
Esfero
15 декабря 2016, 23:56
Открываю файл pdf, в программе SumatraPDF, сразу же закрываю и открываю с ЯД повторно - файл скачивается ещё раз, и во временной папке создается ещё одна копия. И так с каждым файлом. Зачем скачивать ещё раз, если файл уже есть во временной папке?
hajtina
19 декабря 2016, 19:45
Esfero,
спасибо, что заметили. Постараемся оптимизировать этот сценарий. 
Nizami Safai
16 декабря 2016, 06:31
ЧЕРЕЗ  ВАС    ОЧЕНЬ  ХОЧУ  ЗАРАБОТАТ    ДНЕГИ  И  БЫТ ВАШЕЙ  КОМАНДЕ
Main (UfaRocker)
16 декабря 2016, 18:25
Nizami Safai,
 :D Что курил?
Nizami Safai
17 декабря 2016, 22:46
Main (UfaRocker),
Я  НЕ  КУРЯШИЙ   И Я  ВАС  ПОЗДРАВЛЯЮ   С НАСТУПАЮШИМ   ПРАЗДНИКОМ С НОВЫМ  ГОДОМ
Main (UfaRocker)
16 декабря 2016, 18:25
WEBDAV в виде приложения? Ну может быть...
Ilyasinkin2002
16 декабря 2016, 19:48
Отличная программа, вот только не хватает кнопки "Поделиться ссылкой".
hajtina
19 декабря 2016, 19:44
Ilyasinkin2002,
в программе есть такая функция. Выберите в основном окне программы файл или папку и нажмите кнопку "Скопировать ссылку". 
sloninzia
16 декабря 2016, 20:30
Отличная идея! Лично мне не хватает только возможности самостоятельно указать папку куда будет загружать по умолчанию :)
Игорь
17 декабря 2016, 03:31
А мне очень нравится. (И нравится, что сделано отдельной минималистичной программой.)
Возникли вопросы:
- Почему "Корзина" открывается посредством открытия браузера, а не в самой программе? Это не страшно, но было бы хорошо, если бы "Корзина" открывалась также и в программе.
- Предпросмотр картинок в списке в режиме "Обычные значки" - замечательно! Но хотелось бы иметь функцию "Крупные значки" (раза этак в два), чтобы картинки можно было разобрать.


P.S. Я не пользовался программой Яндекс.Диск именно потому, что мне не нравился принцип, что файлы хранились и на ПК, и в облаке, и весь этот принцип синхронизации... Поэтому пользовался браузерной версией. (Наверное, потому, что рассматриваю Яндекс.Диск как архивное хранилище.) А теперь обязательно буду пользоваться этой программой! Она несоизмеримо удобнее браузера. Предчувствую, что теперь Яндекс.Диском буду пользоваться активнее и с бОльшим удовольствием!

P.P.S. Замечательно, что программа стремится к прозрачности и дотошности - порадовала функция "Открыть папку с временными файлами"... Это уважение к пользователю и его приватности, ибо временные файлы могут оказаться конфиденциальными. Возможно, стоит добавить функцию быстрой очистки временных файлов по кнопке или из меню и контроль за автоматическим удалением их при закрытии программы.
Игорь
17 декабря 2016, 03:52
Игорь,
P.P.P.S. Добавьте работу через прокси, если это технически возможно! Спасибо! Успехов!
Обновлено 17 декабря 2016, 03:53
hajtina
19 декабря 2016, 19:43
Игорь,
спасибо за ваш подробный отзыв. Это первая версия программы, будем добавлять функции. 
ser.sckorickow2016
17 декабря 2016, 10:42
Мне очень нравиться данная программа,очень практичная. Спасибо
Комментарий удалён
sponkratov73
17 декабря 2016, 12:07
Ни Е.,
Если включена двухфакторная, то пароль надо вводить из мобильного приложения Яндекс.Ключ
Ни Е.
17 декабря 2016, 13:07
sponkratov73,

Благодарю за реакцию.
Решил проверить работоспособность приложения на десктопной Винде.


В итоге прога не могла скачаться в инсталлере яндекса, здесь то и заподозрил неладное со своим интернет-соединением.
Перезагрузил роутер (ростелеком), всё скачалось. Впервые с подобным встретился.


Тут же залогинился без проблем на Макбуке. До этого при попытке захода тупо ничего не происходило...
Так что косяки были на моей стороне. Как зачастую у пользователей и бывает.


С радостью буду пользоваться решением!
ooo.thermocontrol
17 декабря 2016, 13:43
Тема интересная. Только какой о бьем дается и на сколько можно расширить? И очень бы хотелось увидеть функцию ограниченный доступ к отдельным папкам (пароль).
hajtina
19 декабря 2016, 19:41
ooo.thermocontrol,
в Диске дается 10 Гб. Расширить можно хоть до нескольких терабайт. Расширение объема - платная функция. 
Пожелание про запароленные папки слышим не первый раз. Думаем об этом. Спасибо за отзыв. 
Лука
27 января 2017, 16:53
hajtina,
а как расширить до нескольких терабайт? У меня потолок — 1тб... Опции на 2 - нету
ooo.thermocontrol
17 декабря 2016, 13:48
Что то я читаю комментарии и не понимаю многих! В начале написано "Экспериментальная программа Яндекс.Диск, в которой файлы не занимают место на компьютере". Какие претензии могут быть?  
IvanKrasnoyarov_motobiker
17 февраля 2017, 15:11
ooo.thermocontrol,
может вы не пробовали ЯД1?
Walerij.Bogdanow
17 декабря 2016, 14:26
Начнём с того, что из вышеуказанного описания совершенно непонятно, чем же оно отличается от прежней версии Яндекс.Диска. Там описан зачем-то функционал, который уже есть и в прежней версии. Нужно такое описание, где будут ТОЛЬКО отличия. Я себе конечно установил, но так и не понял — зачем. Думаю, не один я такой. Яндекс, ну подправьте описание. Ведь Яндекс.Диск скачивают в том числе те люди, которые уже пользуются имеющейся версией. Да, и ещё, в современном мире уже давно принято не текстовые инструкции со скриншотами составлять, а либо видео-руководства либо всплывающие подсказки, появляющиеся внутри программы по мере её использования.
Иван Фролов
17 декабря 2016, 15:04
Офигенно, не верится что такое выпустили. Яндекс Молодцы!
hajtina
19 декабря 2016, 19:39
Иван Фролов,
спасибо большое за такой отзыв, да еще и жирный шрифт! :)
komrad.gritsaj2015
9 апреля 2017, 13:45
Иван Фролов,
помогите запустить тариф БАЗОВЫЙ
dez32
17 декабря 2016, 16:09
Хорошая тема. Не нужно теперь качать и т.д. файл для редактирования. Просто открыл, сделал изменения и всё.
fureimu
17 декабря 2016, 20:05
Довольно бесполезно. Скачивать файлы можно и через браузер. Примонтировать диск как папку гораздо удобнее и быстрее, благо Яндекс разрешает доступ по WebDav. И места не занимает, и файлы открывать-сохранять. И самое главное - не нужен клиент и работает везде - windows, linux, android, mac/ios и другие. Подумалось, что бета диск как раз и занимается чем-то подобным, типа более удобного доступа по вебдав, но нет, тут какой-то непонятный велосипед.
roman.graschenkov
17 декабря 2016, 21:05
ну а где версия для линукс, что за дела?
hajtina
19 декабря 2016, 19:38
roman.graschenkov,
в рамках беты версию для линукс пока не планируем. 
pu251180
17 декабря 2016, 22:05
Слишком мало сортировке "таблица" и "обычные значки" плохо видно многие фотографии всего примерно 50*50 пикселей сделайте хотя бы до 250*250 пикселей хоть у меня и нормальное зрение со ровно не понятны многие фотки.

hajtina
19 декабря 2016, 19:38
pu251180,
да, таких пожеланий много. Будем улучшать просмотр файлов. 
Рустам Соболев
17 декабря 2016, 22:54
Очень не хватает возможности делать скриншоты, что очень необходимо...если бы еще добавили возможность скрины делать-была бы вообще бомба)
hajtina
19 декабря 2016, 19:37
Рустам Соболев,
спасибо, скриншотилку добавим со временем. 
Сохин Роман
17 декабря 2016, 23:19
Интересная штуковина, но скорость не радует, хотя обычное приложение отлично работает.
Только что выдало нотификацию что папка, с 1600 файлами, которую я поставил на удаление через новое приложение несколько часов назад, удалена, та же история с закачкой, может только чуть быстрее.
Сохин Роман
17 декабря 2016, 23:37
Сохин Роман,
Да, сейчас проверил, с большим количеством мелких файлов скорость загрузки на сервер колеблется от 4 кбс и до максимальной (если файл крупнее).
hajtina
19 декабря 2016, 19:37
Сохин Роман,
спасибо за отзыв. Постараемся оптимизировать. 
Ярослав Перегудов
18 декабря 2016, 11:44
Когда будет версия под Linux?
hajtina
19 декабря 2016, 19:36
Ярослав Перегудов,
это экспериментальный проект. Версию под Linux пока не планируем. 
Ярослав Перегудов
20 декабря 2016, 07:26
hajtina,
а в будущем будет под Linux?
Иван Фролов
20 декабря 2016, 16:19
Ярослав Перегудов,
Да, уже писали в комментариях
Kucjiuu
18 декабря 2016, 12:55
Здорово!
Хотелось бы ещё превью не только на файле, но и в области справа, к примеру для просмотра картинок или содержания текстового файла, по аналогии с веб диском
hajtina
19 декабря 2016, 19:35
Kucjiuu,
спасибо за отзыв. Будем думать над улучшением функции просмотра файлов. 
Sanya
18 декабря 2016, 13:26
Только за такую мысль ставлю +++++,это круто что всё сразу скидывается в облоко,не забивает место на ПК.
alexvzd
18 декабря 2016, 13:54
Пользоваться не буду, прошу развивать и дорабатывать классический Я.диск, он очень удобен за счет автоматической синхронизации, на все компах работает и синх. исполняемая программа. Лучше добавьте бесплатное место для хранения. Конечно это два разных решения и зря второе вы тоже назвали Я диском, стоило назвать "облако". Успехов в делах и не кидайте пользователей как получилось с "народом".
hajtina
19 декабря 2016, 19:34
alexvzd,
с прежним Диском ничего не случится. Мы продолжим развивать нашу базовую программу. 
trafficla
18 декабря 2016, 13:35
Сделайте разграничения доступа по папкам и я первый готов платить за данный сервис
hajtina
19 декабря 2016, 19:34
trafficla,
уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. 
Gregory P.
18 декабря 2016, 15:14
Не хватает потокового видео и аудио, как в веб-интерфейсе
hajtina
19 декабря 2016, 19:33
Gregory P.,
согласны. Нужная тема. 
ProVir
18 декабря 2016, 16:29
В целом мне идея понравилась, но по сути это и вправду браузер, который позволяет удобно закидывать файлы. 
Что мне кстати не хватает в яндекс диске - это возможность бекапа с внешнего носителя. Не только фото и видео - это не единственный тип фалов для бекапа, а любую папку с внешнего диска на выбор (диск может быть отключен). 
Именно синхронизация в одну сторону - всегда только в облако. Ну и соответственно возможность восстановления файлов с облака в обратном направлении по явному выбору что восстанавливать. 
Если будет такое - цены не будет, куплю 1ТБ у вас без сожаления совести, а пока хватает что даете бесплатно.


Я решил для бекапа опробовать вашу новую программу - если еще раз закинуть директорию, то на выбор только заменить или отменить, как в стандартном файловом менеджере. Вот если добавить опцию - синхронизировать, то для меня даже этого было бы достаточно, мне не лень в ручную закидывать синхронизируемые бекапы таким образом, главное - что бы если что-то случится с внешним диском - все мог восстановить. 
Dart Kane
18 декабря 2016, 18:18
ProVir,
Плюсую про автосинхронизацию не только фоток и видео, но и других файлов.
Было бы хорошо, еслиб ЯДиск запоминал, какие файлы и папки нужно синхронизировать на определённом носителе и делал это при подключении автоматом.
+ контроль версий было бы классно увидеть.
Dart Kane
18 декабря 2016, 18:13
Ну, сразу скажу - виджет нафиг не нужен. Ибо просто мешается.
То, что "моську" сделали - в принципе норм. Единственное, хочется больше настроек. Ибо Я, например, хочу некоторые файлы иметь всё время на компе. Было бы классно, если бы ЯДиск добавлял в окно свойств файлов свою вкладку с некоторыми параметрами. Что-то типа такого: http://img-fotki.yandex.ru/get/118982/49590622.8/0_e3f9f_772dfb55_orig.png
В окно программы, было бы хорошо добавить уведомления, недавно загруженные файлы и блог программы. А в будущем - можно было бы вообще сделать комбайн, добавив почту. карты и новости. 
В общем, дерзайте! Буду надеяться, что всё получится у вас хорошо!
hajtina
19 декабря 2016, 19:33
Dart Kane,
Спасибо за подробный отзыв. Будем работать дальше. 
Dart Kane
29 декабря 2016, 19:03
hajtina,
Надеюсь - хоть часть того, что я предложил - реализуете)
andrei.cherkasow2010
18 декабря 2016, 19:05
Т.е если я закинул файлы в яндекс.диск 2.0, которые занимали место со старого яндекс.диска и синхронизировались с ним, то они через 24 часа удалятся с жесткого диска всё равно ?
Обновлено 18 декабря 2016, 19:08
hajtina
19 декабря 2016, 19:32
andrei.cherkasow2010,
24 часа актуальны только при открытии файлов из нового Диска. 
Если файлы, которые нужны вам в облаке, уже в Диске, не стоит закидывать их туда второй раз. Они все и так отображаются в новой программе. 
Если вы не хотите вообще хранить дисковые файлы на компьютере, удалите прежнюю программу и потом сотрите папку Яндекс.Диск на вашем компьютере. Все файлы останутся только в облаке и вы сможете работать с ними через новую программу. 

Если вы хотите убрать с компьютера только часть папок с Яндекс.Диска, оставьте прежнюю программу и настройте выборочную синхронизацию. 

andrei.cherkasow2010
19 декабря 2016, 20:54
hajtina,
Спасибо большое !
Алексей Грачёв
18 декабря 2016, 21:47
cool!
Степан Воеводин
19 декабря 2016, 01:55
тема то хорошая, но что мне делать с гиговыми файлами которые лежат в облаке, а интернет очень слабый? не правильнее было бы сделать возможность выбора для пользователя:
• Только на ПК
• Только в облаке
• И там и там
hajtina
19 декабря 2016, 19:23
Степан Воеводин,
Спасибо. Думаем о таком функционале в следующих версиях программы. 
Aleksey Needow
19 декабря 2016, 03:41
Я так этого ждал,все думал,ну когда же!
Но у меня Yosemite и я так обломался,а со мной куча таких же музыкантов/дизайнеров/звукорежиссеров/фотографов и тд и тп.Очень много людей сидят на старых ОС,потому что софт на котором ты работаешь стабильно работает и обновляться как по минному полю ходить.Так я это все к чему,сделайте поддержку предыдущих мак ос,пожалуйста :)
Алферов Владимир
19 декабря 2016, 11:28
Очень удобно стало, так же и работать с ним) Единственное что мне теперь не хватает на данный момент в этой версии диска - опция Скриншоты и Разбивка папок/диска отдельным пользователям 
hajtina
19 декабря 2016, 19:19
Алферов Владимир,
Спасибо. Скриншотилки самим не хватает, добавим. А что вы имеете в виду под разбивкой?
Алферов Владимир
19 декабря 2016, 22:33
hajtina,
Как в веб версии - давать доступ к папке (определенному кругу лиц через яндекс для загрузки с их стороны файлов и тд)
Да скриншотилки реально не хватает =) привык к ней, без нее как то не удобно.  Но - на будущее можно ли сделать Скриншотилке запрет на определенные программы\процессы? Например в играх? Или немного другую опцию - делать моментальный скриншот (чтобы он его сразу же сохранял) - а потом по желанию его отредактировать?
komrad.gritsaj2015
9 апреля 2017, 13:43
Алферов Владимир,
помогите запустить тариф БАЗОВЫЙ. моя почта   
    komrad.gritsaj2015@yandex.ru      спасибо Виктор.
consulting-kazan
19 декабря 2016, 11:37
1. Отдельное приложение не гуд, нужно бы встроить в проводник
2. Так же настраивать возможность некоторые файлы(папки) оставлять на компьютере без возможности удаления.
3. Вопрос: а что будет если через приложение скачал файлы и потом в облаке эти файлы удалил. через 2 дня и на компьютере файлы будут удалены?
sponkratov73
19 декабря 2016, 16:50
consulting-kazan,
Если в новом приложении скачать файлы, а потом удалить их в вебе, локальные файлы останутся, так как синхронизации нет.
Yakyshin Dmitriy
19 декабря 2016, 12:11
Наиболее удачной была бы идея объединить два подхода в одной программе. Все папки отображаются в проводнике, а у каждого файла и папки есть свойство: хранить или нет локально. Те что не хранятся локально серыми значками. А по двойному клику загружать.
hajtina
19 декабря 2016, 19:17
Yakyshin Dmitriy,
Думаем об этом. Пока тестируем новую парадигму. Спасибо за отзыв. 
muslimabd
19 декабря 2016, 17:32
Не могу скачать программу уже который день. Что за ...
"Не удалось скачать Яндекс.Диск 2.0"
Обновлено 19 декабря 2016, 17:34
Дмитрий
19 декабря 2016, 19:19
muslimabd,
обратитесь в службу поддержки.
teknik2008
19 декабря 2016, 17:50
Я вообще не понимаю как временную папку в конце 2016 года нельзя изменить? У меня ssd под систему 80гиг, хочу скачать файл 7гиг (но нет места). Как вообще пользоваться вашим сервисом? Если через браузер все падает, 10-15% и останавливается. А через супер экспериментальную программу все качается без возможности указать куда. 
hajtina
19 декабря 2016, 19:16
teknik2008,
Спасибо за отзыв. Будем думать о включении такой настройки. 
IvanKrasnoyarov_motobiker
17 февраля 2017, 15:15
teknik2008,
"как временную папку в конце 2016 года" (С)
Причём тут год?
shvetsru
19 декабря 2016, 18:17
Хорошая программа. Но пока не добавятся скриншоты, перейти на нее не выйдет. Лично я этим постоянно пользуюсь
hajtina
19 декабря 2016, 19:15
shvetsru,
Да, скриншотилки в новой программе не хватает. Обязательно сделаем. 
Алексей
19 декабря 2016, 18:28
Хорошо конечно. Но хотелось иметь возможность выбора, какие папки хранить локально, локально и на сервере, а какие только на сервере. Вот тогда будет супер программа, сразу же установлю. В сегодняшнем виде не интересна, браузера хватает за глаза ).
hajtina
19 декабря 2016, 19:15
Алексей,
Классическая программа Яндекс.Диска имеет такую возможность. Любые папки можно отключить от синхронизации. Но мы думаем и о том, чтобы можно было отключать папки от синхронизации, но продолжать показывать листинг файлов. 
Спасибо за отзыв. 
Алексей
19 декабря 2016, 19:28
hajtina,
Беда в том что при отключении папки от синхронизацции - папка удаляется с компа. Это ОЧЕНЬ плохо и не правильно.
Romkin
20 декабря 2016, 16:13
Алексей,
а я считаю, что наоборот - правильно. Разбирать потом где какая версия и от какой даты гораздо дольше, чем скопировать файл с облака или включить синхронизацию вновь.
Romkin
20 декабря 2016, 16:15
hajtina,
листинг файлов для папок с отключенной синхронизацией - все верно, поддерживаю. Но нужно как-то помечать такие файлы/папки. Цветом или еще как, чтобы видеть разницу с тем, что у же есть на локальном диске.
Обновлено 20 декабря 2016, 16:10
mlry
20 декабря 2016, 14:53
Спасибо большое. Это то что я давно хотел от Яндекс.Диска. Судя по отзывам, многие ещё не совсем понимают удобство этой программы по сравнению с предыдущей версией. Теперь буду пользоваться только этой версией программы и с удовольствием буду вносить предложения по улучшению, и уведомлять об ошибках. Ещё раз спасибо.


PS: Ещё бы версию portable )
Обновлено 20 декабря 2016, 14:54
Николай Государкин
20 декабря 2016, 16:01
Не понял в чем суть работы.
Romkin
20 декабря 2016, 16:11
Если будете внедрять функциональность из беты в основное приложение, не забудьте оставить возможность работать как ранее - с диска, лишь синхронизируясь. У многих сейчас на системах только SSD.
Paul
20 декабря 2016, 16:12
Ура! То что надо! А можете добавить возможность скачивать локально отдельные файлы не на 24 часа, а на всегда и помечать их иконкой что они доступны офлайн? Как это сделано в приложении яндекс диска под Айфон и Андроид? 
sponkratov73
21 декабря 2016, 11:48
Paul,
Можно выбрать нужные файлы или папки, нажать правую кнопку мышки и в контекстном меню выбрать "Скачать на компьютер". Такой же пункт есть в меню под кнопкой "шестеренка".
От оффлайн файлов на мобильном это отличается тем, что файлы скачаются один раз и не будут обновляться, даже если их изменить или удалить в облаке. С этими файлами на компьютере можно делать что угодно, это никак не повлияет на файлы в облаке.
vlmsk
20 декабря 2016, 19:30
мультиавторизация с быстрой сменой пользователя не помешала бы. И в основной версии тоже... Спасибо за старания и новые эксперименты... Успехов!

Обновлено 20 декабря 2016, 19:30
Ryoidenshi Aokigahara
20 декабря 2016, 19:44
Счастье то какое, как раз почти месяц назад об этом писал)
Бегу ставить бету :D:D:D 
aizdes
20 декабря 2016, 20:02
Лично для меня самой полезной возможностью была бы возможность проиграть музыкальные файлы в папке. Сейчас файл скачивается и запускается в плеере.
vidzone.ru
21 декабря 2016, 08:09
В классической показываются только синхронизированные папки и файлы. В новой программе показываются и синхронизированные и нет. Но визуально они ни как не отличаются. Приходится открывать обе программы и сравнивать, что бы понять, какие папки синхронены, а какие нет. Это ужасно долго, если папок много.


Сделайте пожалуйста и в программах и на сайте, что бы значки папок и файлов, как то отличались и было понятно какие папки синхронизируются.
Идеально будет, если обе программы объединить в одну, с дропзоной + возможностью быстрого выбора синхронизировать или нет (например по перетаскиванию).

Надеюсь так и будет, просто на бетах испытания пройдут новых функций и произойдет объединение.

Спасибо. Надеемся на развитие.
uham1
21 декабря 2016, 10:05
Попробую...
Бервинов Олег
21 декабря 2016, 13:44
Очень не хватает возможности делать Скриншоты из новой программы.
Идея безусловно крутая, но не могу отказаться от основного ЯндексДиска, поскольку в новом нет такого функционала:(
yangerrr
25 декабря 2016, 12:01
Бервинов Олег,
Дык они разные. Один дополняет другого, а не заменяет.
del
21 декабря 2016, 18:54
А мне нравится. 
leowyatt
22 декабря 2016, 01:13
Достойно, когда не хочется заходить в браузер, а только кидать новые файлы, а потом уже разбираться, что куда.


Чтобы было более интуитивно можете добавить в меню папки или файла кнопку:
Добавить в Яндекс.Диск.


Будет открываться программа и просить выбрать папку куда сохранить, с  последним открытым местом.
В настройки добавить галочку: запоминать последнее открытое место.


Еще было бы замечательно, когда отрываешь программу показывать последнее открытую папку. Сейчас заходит в корневую директорию.
leowyatt
22 декабря 2016, 01:44
Есть также очень полезная автоматическая папка Загрузки.

При перемещении файлов в дроп зону перемещать их туда.
И естественно добавить возможность изменить эту папку по умолчанию, как писалось ранее.


В программе при нажатии: Скачать на копьютер скачиается в папку
Users/%User%/Downloads
Но у меня к примеру эта папка находится на другом диске, т.к. SSD.
Получите правильную папку и сделайте возможность изменить ее через настройки.


Исходя из предыдущего, отпадет система временных файлов в папке /temp, т.к. при открытии любого файла он будет скачиваться в папку "Загрузки". И, естественно, в менеджер закачек добавлять строчку.


Благодарю за проделанную работу.
Обновлено 22 декабря 2016, 01:45
vlan
22 декабря 2016, 05:53
На WinXP у меня в Проводнике Диска колонка Имя слишком узкое по умолчанию. Каждый раз после перезагрузки приходится раздвигать ее, хотя разрешения вполне хватает, чтобы все колонки были намного шире. 
vistvo
22 декабря 2016, 10:50
хочу на mac os 10.9
vidzone.ru
22 декабря 2016, 19:39
Подскажите, кто пробовал: какой максимальный размер файла можно загрузить через новую программу?
Через старую можно до 10 Гб. Через web максимум 2 или 4 (точно не помню) Гб. А через это программу какое ограничение?
xbcz
11 января 2017, 14:46
vidzone.ru,
10,6 ГБ удалось загрузить, но пока не понял баг или фича
vidzone.ru
11 января 2017, 18:00
xbcz,
Тоже проверил на файлах до 10 Гб. Заливал 6 и 8 Гб, все нормально. А если же заливает более 10 Гб, так это вообще прорыв)))
Спасибо.
Андрей Райков
22 декабря 2016, 20:24
Пока нравится, все в нужном направлении! Очень и очень хотелось бы функцию синхронизации папки на жестком диске с облаком, что бы при добавлении файлов в папку на жестком диске - они автоматически или в ручном режиме добавлялись в облако.
К примеру, у меня есть папка на компьютере D:/Фото и я в нее периодически добавляю свои фотографии. Было бы хорошо, что бы яндекс-диск "подхватывал" новые файлы и добавлял в облако. Так приходится пользоваться сторонними программами как FreeFileSync, которая видит новые или измененные файлы и добавляет их в указанный путь
Андрей З.
23 декабря 2016, 16:27
Андрей Райков,
поставите себе первый яндекс диск там все это есть он сам перехватывает фото и видео со съемных носителей
Андрей Райков
23 декабря 2016, 20:29
Андрей З.,
про съемные носители я ничего не говорил. Я знаю, что такая функция есть в первой версии программы. 
Я хотел бы, что бы была такая функция, которая добавляет файлы на облако автоматически: у меня в папке Х на компьютере находится 1000 файлов. Мне нужно добавлять каждый день туда, например, по 50 файлов. Вот и хочу, что бы ЯД автоматически (или в ручном режиме) видел новые файлы в папке на компьютере и синхронизировал с облаком.
Андрей З.
24 декабря 2016, 03:03
Андрей Райков,
но опять же это есть в первой версии только файлы надо хранить в папке яндексдиск

yangerrr
25 декабря 2016, 11:57
Андрей Райков,
Суёшь файлы в папку ЯД на компе, они автоматом копируются на сервер. Если удаляешь на компе из папки ЯД, они удаляются и на сервере, правда в корзину, приходится заходить в ЯД (на сервер) с браузера и чистить корзину руками. Это всё в 1 версии.
Обновлено 25 декабря 2016, 11:58
la777
22 декабря 2016, 23:19
Предлагаю сделать:
1. Авторизовывать компьютер/смартфон/планшет через QR код в самом приложении
2. Создать права доступа к папкам диска парой логин/пароль
happy_life898
23 декабря 2016, 14:16
сколько это стоит?


Андрей З.
23 декабря 2016, 16:14
happy_life898,
несколько только дисковое пространство по умолчанию 10 гига бесплатно
Обновлено 23 декабря 2016, 15:11
Андрей З.
23 декабря 2016, 16:12
Я работаю с диском практически с самого начало может быть было лучше сделать апгрейд. яндексдиска чем делать еще одну прогу я не нашёл  во 2 диске создать публичную ссылку а мне это довольно часто надо, да и скрин там тоже не делается может все таки стоит объединить две программы в одну.
yangerrr
25 декабря 2016, 11:52
Андрей З.,
Я так понял, можно потом зайти в ЯД через браузер и рассовать всё по папкам и раздать людям ссылки.
gilmitdinova.ajgu
23 декабря 2016, 22:19
gilmudinova augyl
tania.pyannikova2016
24 декабря 2016, 09:45
у муня вопрос по токиенам где их найти
Михаил Templ
24 декабря 2016, 10:49
Функция очень нужна если правильно и удобно реализовать. Главное нужно чтобы в проводнике в папке яндекс диска появились что-то типа "убрать в облако" и "скачать из облако".  Т.е. заходим в папку я.диска файл который в данный момент не нужен в контекстном меню нажимаем "убрать в облако"  и вместо файла остаеться ярлык на этот файл. если файл понадобился в контекстном меню ярлыка нажимаем "скачать из облако".  
Шевницын Сергей
24 декабря 2016, 11:47
Михаил Templ,


Полностью согласен . А такую программу от яндекс давно хотел.
fitjen
24 декабря 2016, 11:01
Пока сервис не станет частью родного проводника, пользоваться версией 2.0 смысла не вижу.
i.s.nazimov
24 декабря 2016, 11:53
У меня объемные бэкапы настроены прямиком в папки Я.Д. Со второй версией это возможно, или она уже не определяется, как обычная папка?
onmotion1
24 декабря 2016, 14:52
Не знаю куда багрепортить.


Version 2.0 (318) Mac OS 10.12.2 Вход не сработал после установки. Писал неверный логин или пароль (Используется двухфакторная аутентификация, вводил 5 раз разные с Y.key) Закрыл приложение, затем открыл и авторизация прошла успешно. 
misteraidar
24 декабря 2016, 16:25
Сейчас все мои файлы с яндекс диск папки загружены еще куда то? Если я допустим удалю некоторые файлы из яндекс диска они останутся все равно в яндекс диске 2 ?
Обновлено 24 декабря 2016, 16:29
yangerrr
25 декабря 2016, 14:09
misteraidar,
ЯД 1 и 2 работают независимо. Синхронизация с папкой "ЯД" сохраняется. Если удалить оттуда файл, то он удалится и из облака. ЯД-2 просто копирует файлы в облако, без дальнейшей синхронизации. Удалить их можно из облака только через браузер. Общее у 1 и 2 только облачное пространство.
TS Support
24 декабря 2016, 18:30
Круть какая, супер, спасибо!

Все очень понравилось, идея очень хороша, и виджет и проводник,  давно ждал такой синхронизации, лично мне эта прога очень удобна, залить быстренько файл и скинуть клиенту ссылку.
Я первой версией диска не пользуюсь, потому что хранить файлы на компе, напрягать диск синхронизацией и т.д. доставляет неудобств.
Единственное, что хотелось использовать - это скриншотер, он реально классный,  но и им не стал пользоваться, потому что нет возможности загружать файл на другие сервера по FTP/SSH, а это очень клевая тема!, загрузку скриншотов на свой сервер по SSH + ссылку в буфер, есть мощный аналог, но мне в нем интерфейс оформления скриншотов не нравится, а в вашем наоборот интерфейс нравится, но функционала не хватает, и так вот всю жизнь, нет ничего идеального, чувствую, свою прогу писать придется, можете обратите на этот момент внимание, еще раз спасибо за Диск 2.0!
suleymanov.vitaliy
24 декабря 2016, 23:12
Очень туго работает с большими файлами, 10-20-30 Гб. После перетаскивания несколько минут думает до начала загрузки. Также при загрузке больших файлов сильно грузит систему.
suleymanov.vitaliy
25 декабря 2016, 12:52
suleymanov.vitaliy,
вот скрин диспетчера задач, видно что приложение грузит диск на 100% и 30% ЦП http://prntscr.com/dnneaj, при чем это не в саму стадию загрузки. А когда показано что загружено 100% но статус еще "загрузка". Да файл большой, около 30 Гб, но в этой стадии, когда 100% загружено но еще не завершено он находится около часа. И все это время такая загрузка http://prntscr.com/dnnfse
Обновлено 25 декабря 2016, 12:55
yangerrr
25 декабря 2016, 11:47
В идеале хорошо бы чтоб было и с синхронизацией, и без неё, на выбор. Например, одни папки с, а другие без. И паролить бы неплохо (по желанию). И совместный доступ (тоже по желанию). И при этом объём побольше.
Но и так пока гут, спасибо.
Вероника
25 декабря 2016, 13:23
Г**но ваш яндекс диск. Задолбалась восстанавливать файлы из корзины, которые сами каким-то чудом удаляются с диска. А некоторых даже в корзине не оказалось. Столько важной информации просралось из за дерьмовой работы вашего диска. Если бы можно было бы ставить оценку, я бы минус 95 поставила, остальные 5 чисто за скорость и интерфейс. Но надежности - 0, никакой просто! Прощай яндекс диск, потеряв уверенность в сохранности моих данных, больше я к нему хрен вернусь. И другим им пользоваться не советую.
rusinov.ya
25 декабря 2016, 14:07
Вероника,
Простите если что-то пошло не так, но хотелось бы узнать побольше подробностей о том что именно у вас произошло. Мы уверены что Диск сам по себе не теряет данные, если вы нам расскажите подробнее что именно случилось, то возможно мы сможем вам помочь. 
As1ste3rios
24 февраля 2017, 09:42
Вероника,
кстати да, тоже пропали файлы, теперь после скачивания проверяю все ли на месте)))) правда с кучей фалов неудобно. имхо.
KVAnton.Design
25 декабря 2016, 13:58
Отличное приложение, удобнее чем WebDav и браузер (который имеет ограничения на загрузку).
Понравилась возможность использовать одновременно со старым ЯД, так как я предпочитаю использовать отдельную почту и диск для работы и личных данных. Раньше было неудобно, т.к. не хочется привязывать к компьютеру  в офисе - диск со своими личными данными, или отвязывать свой личный ЯД на домашнем ПК. Теперь этот вопрос разрешен.


Хотелось бы иметь возможность привязывать к ЯД 2.0 несколько учетных записей (хотя бы 2-3), что бы использовать их для разных целей или даже разным людям, но под одной учетной записью Windows - такое встречается очень часто, например муж и жена, которые практически не используют ПК в проф.целях - имеют один ПК или ноутбук (т.к. сейчас очень популярны мобильные устройства) и не создают несколько учетных записей Windows
Илья
25 декабря 2016, 15:28
Давно ждал нечто подобного для ноутбука, которым пользуюсь время от времени. Из-за этого после включения происходила долгая синхронизация всех произведённых на компьютере изменений. Да и переустановка системы теперь не грозит долгой синхронизацией. Идея супер!!! спасибо.
axellegend
25 декабря 2016, 17:03
да ну ерунда, на компьютере удобнее хранить, всегда под рукой быстро открыл и все, а если файл по 200мб нужно долго ждать пока откроется
не понимаю зачем вобще такое надо, файлы скачиваются во временную папку забивают память, если их ктото изменяет еще кроме тебя ну вобще не удобно помоему
Кирилл Макаров
26 декабря 2016, 12:26
Даблклик на кружочек в меню (макось) должен бы открывать папку. Не знаю умеют ли иконки в меню принимать файлы, но дропать их туда а не в отдельный кружочек - было бы вообще идеально. В выпадающем меню хорошо бы иметь штук 5 последних файлов, при клике на которые копировалась бы ссылка.
Илья
26 декабря 2016, 16:13
Не знаю, насколько это возможно реализовать, но было бы неплохо сделать вот что: добавить файлы из диска в Проводник. Зачем это нужно? Например, чтобы можно было сразу же загрузить фото с облачного диска в социальную сеть. Сейчас приходится скачивать на компьютер нужный файл и уже потом заливать его на сайт.
day-x
27 декабря 2016, 00:20
Идея сэкономить место на диске понравилась, установил (Win10), норм, попробовал исполнить привычное действие - закачать кучу фоток, пара шероховатостей:
1. Создал папку, ввёл имя, ентер - папка создалась, но курсор вернулся в самый верх, вместо того чтобы привычно оказаться на новой папке. Ну и при нажатии из папки "назад" тоже наверное логичнее ставить курсор на этой папке.
2. В трее стали всплывать уведомления о закачке файлов - фоток-то куча, отвлекает, наверное лучше сделать уведомление об окончании закачивания всей текущей очереди?
Виталий
27 декабря 2016, 12:06
Скажите, пожалуйста, будут ли добавлены профили пользователей? Очень удобно было бы. 
vona-pracye
27 декабря 2016, 14:25
Здравствуйте!


Благодарю за программу!
Без синхронизации - удобно, "то что надо!"


Пожелания по доработке:


1) Добавление Запроса на удаление файлов с Яндекс.Диска (перед помещением в корзину)
2) Добавление Возможности полнофункциональной работы с Корзиной прямо в программе.
3) Добавление Кнопки проверки актуальной версии программы (помимо опции автообновления в настройках)


=========
Работает шустренько, нареканий не возникает.
Win 7 x64, 4GB DDR3, i3-2350M
Обновлено 27 декабря 2016, 14:26
super.odin1965
28 декабря 2016, 08:42
Почитал комментарии. Я половины слов не знаю. Скажу как простой пользователь. Яндекс диском пользовался крайне редко, в связи с необходимостью синхронизации. Скачал эту программу и за три дня навел идеальный порядок в облаке.

Ребята никого из этих ошалевших спецов не слушайте. Прога то, что надо. Потихоньку внедряйте  дельные советы и не идите по пути создания из простой и удобной для ряда пользователей вещи монстра, который дожен понравиться всем.
С наступающим!
stalker-planet2016
28 декабря 2016, 09:39
Приложение хорошее, но хотелось бы иметь настройку для выбора папки куда скачивать на комп, например если файл или папка весит не меньше 10Гб в обычные загрузки не всегда такой объем можно закинуть
sponkratov73
11 января 2017, 11:39
stalker-planet2016,
Драг-н-дропом можно перетащить файл в любую папку на компьютере. Про настройку подумаем.
stepandlg91
28 декабря 2016, 10:20
бесполезная для меня лично программа. Диск использую, как рабочую директорию, чтобы на любом компе иметь доступ к рабочим файлам.  Соответственно пункт "диск не хранит данные на компьютере" меня категорически не устраивает. Ибо каждый раз тыркать рабочие файлы вручную на диск мне не интересно. 
Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что эта бета не станет заменой оригинальному диску. В противном случае придется переехать на гугл или дропбокс.
chernenko.galina2016
28 декабря 2016, 19:12
Я не продвинутый пользователь. В последнее время все мои загрузки не могла просмотреть. Может наличие Яндекс Диска решит эту проблему. Не знаю. Там будет видно.
Сережка
29 декабря 2016, 00:36
Если не будет объединения, то сделайте программу Скриншоты Яндекс диск в ней, удобная штука
Beselia
29 декабря 2016, 12:22
Мне понравилось. Использую диск для резервного хранения данных. Удобнее стало систе