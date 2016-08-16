Блог Диска

Блог Диска

Комментарии и «лайки» в Диске

Через Яндекс.Диск делятся миллионами фотографий, документов, скриншотов и других файлов. Зачастую недостаточно просто получить ссылку от коллег или друзей и скачать нужный файл. Важный рабочий документ хочется обсудить, а красивые фотографии из отпуска прокомментировать или «полайкать». Теперь это можно сделать на публичной странице файла или папки, которыми с вами поделились. 

Пользователи могут писать комментарии, отвечать на комментарии других людей, ставить отметки «мне нравится» и «мне не нравится» как содержимому, так и конкретному комментарию. Узнать о новых комментариях и «лайках» к своим ссылкам вы сможете в разделе «История». 

Команда Яндекс.Диска

89 комментариев
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Артур Котин
16 августа 2016, 12:40
Прикольно
Марк
16 августа 2016, 12:24
категорически против.нельзя из Диска,в котором люди хранят конфиденциальную информацию делать соц сеть.вы еще чат там прикрутите
disk-blog
16 августа 2016, 14:21
Марк,
мы и не делаем соцсеть. Возможность оставить комментарий появится только для файлов у которых есть публичная ссылка. Соответственно, прокомментировать сможет только тот, кто эту ссылку знает.
Мадаминов Парвиз
27 августа 2016, 17:35
Марк,
вот что значит нихрена не понимать суть вопроса. 
перечитай статья дурень
volomir72
22 ноября 2017, 20:40
Марк,
Абсолютно - ЗА!!!

Raivo Ristinen
16 августа 2016, 13:29
Функционал "Фоток" уверенно перетекает в Диск, в то время как Фотки фактически заморожены в развитии уже не первый год.
Думаю, можно делать ставки через сколько Яндекс объявит о закрытии сервиса "Фотки" ввиду того, что "есть более лучший и удобный Диск". И надеюсь, что рано или поздно всё же сделают возможность хранить на Диске неограниченное количество хотя бы пережатых фотографий. Иначе, 10 ГБ диска на всё, включая фотографии, это не серьёзно. А покупать для фоток дополнительное место вряд ли кто-то будет, пока кругом достаточно сервисов для хранения фотографий без ограничений и лишних расходов — Google Photos, например.
look4job
16 августа 2016, 13:49
Raivo Ristinen,
надо срочно накачать в фотки побольше всего, чтоб при закрытии сервиса получить на диске гигабайты в подарок.
Raivo Ristinen
16 августа 2016, 13:55
look4job,
главное, чтобы при закрытии Фоток отдали контент "достойно": хотя бы сохранили названия фотографий в именах файлов где это возможно. 
Я сейчас с большим интересом смотрю на Гугл Фото, очень интересный сервис как фотохранилище. Если Фоткам кают, контент придется переносить на Гуглъ.

Но всё же где-то теплится надежда, что Яндекс сделают пусть и в рамках Диска, но безлимитное хранилище для фотографий со смартфона. В общем, тут ничего выдумывать не надо, достаточно скопировать как сделали в Гугл Фотках.
apollo2k4
16 августа 2016, 13:43
Забавно, но бестолково. 
look4job
16 августа 2016, 13:47
Комментировать могут только пользователи Яндекса. А если отправляю ссылку на свой фотоальбом по e-mail пользователю иных сервисов?
disk-blog
16 августа 2016, 14:19
look4job,
комментировать могут все. Если нет аккаунта на Яндексе, можно пройти соц авторизацию и прокомментировать.
SerjioTT
4 октября 2016, 10:11
disk-blog,
Логичнее было бы сделать комментарии к папкам, к которым настроен доступ. Во-первых, в эти папки приходят те кто имеет я.аккаунт, а во-вторых это НУЖНЕЕ т.к. при работе над проектом я не стану давать доступ по ссылке(во избежание утечки), а приглашу конкретных людей и дам только им доступ, и вот тут-то очень бы и пригодились комментарии к файлам проекта.
Да, и описание к файлам - это же так просто и нужно, на гугле уже давно есть.
Дмитрий
16 августа 2016, 19:09
Спасибо, это, наверное, может кому-то пригодиться. Но, кажется, в работе с фотками на я.диске еще не реализована более базовая функциональность.

Например в альбомах и просто при просмотре не расшаренных фотографий невозможен зум — приходится открывать оригинальный файл чтобы увеличить изображение. Это ведь странно: просмотр фотографий без возможности зума, нет? 
Мадаминов Парвиз
27 августа 2016, 17:37
Дмитрий,
излишняя функциональность.
скачайте фотки и сами смотрите
Дмитрий
30 августа 2016, 20:33
Мадаминов Парвиз,
почему-то эта лишняя функциональность есть у всех конкурентов. Случайность?)
bulbash
16 августа 2016, 21:03
Красава!
Сергей Чистович
16 августа 2016, 22:50
Верните онлик!
look4job
16 августа 2016, 23:10
Сергей Чистович,
Что такое "онлик"?
saanvi
17 августа 2016, 06:27
Спасибо, что напомнили. Пойду-ка поудаляю все открытые ссылки, которые недавно открывал по нужде. :)
Андрей Пяткин
19 августа 2016, 19:58
Функция замечательна, как пользователям что бы делится своими лучшими моментами и впечатлениями так и в проф сфере.
Есть ли функция уведомлений владельца лайки\комментарии
Как будет оповещен пользователь который авторизован через соц.сеть\яндекс, чей комментарий цитировали\ответили?
snvoronkov
24 августа 2016, 09:15
Поломали репозитарий обновлений для Linux.
artur-shaik
26 августа 2016, 19:47
Было бы не плохо, подобный функционал и в альбомах организовать.
du.schultz
26 августа 2016, 22:47
thanks!!
anosov.r.v
9 сентября 2016, 09:47
Система MAC OS последняя версия. Сейчас происходит разделение файлов по типу. Это реально классно и удобно! Но работает это функция только на одном компьютере. Как включить на других?
romantic-do
16 сентября 2016, 10:08
Очень хочется вставить свой пятак, только плохо понимаю о чём речь. :)
fizmatik01
19 сентября 2016, 21:50
странное поведение клиента в виндовс
делаю скриншот и делюсь им
в следующий раз когда кликаю левой по иконке яндекс.диска в трее, в браузере открывается ссылка на предыдущий скриншот
это баг или фича?
если фича как это отключить?
Алексей
22 сентября 2016, 20:17
Добавьте возможность настраивать синхронизации папок на сайте. Ато при новой установки программы диска, не успеваешь настраивать, загружается то что не нужно. Или возможность настраивать синхронизацию в программе с отключенной синхронизацией.
nikitenko.lucky
23 сентября 2016, 16:46
Жду не дождусь реализации обычных функций для управления фотографиями/файлами, например: выделить все файлы, выделить несколько файлов не ставя на каждом галочку(можно просто на фотку/файл ставить мышку и будет выделять). Очень мало функций для управления фотографиями/файлами, хотя функционал позволяет. Новая функция иногда нужная, но не настолько критичная, на мой взгляд. Идей достаточно, разработка идет в другом направлении, почему - непонятно.
mbambom
25 сентября 2016, 17:02
Дуров, верни стену!
igral23
1 октября 2016, 10:08
Жалоба на эту статью и ее ведущего : Мадаминов Парвиз 27 августа, 17:36 писал -

"Марк, вот что значит нихрена не понимать суть вопроса. перечитай статья дурень".

Собственно, почему яндекс допускает это ("дурень")?
Михаил
6 октября 2016, 20:10
может кто подскажет! диск автоматом закидывает фотки в " Фотокамера" ,  как сделать чтобы с фотоаппарата фотки в одну папку, а с тел. в другую?
Виктор Крупнов
7 октября 2016, 22:45
"""""Здравствуйте, vk144!
На вашем Диске осталось мало места — всего 479,5 МБ.
Когда место закончится, все ваши файлы будут доступны для просмотра и скачивания, но загружать новые вы не сможете.""""""
Я просто в шоке, такое наверное возможно только в России.... А как же право на тайну личной жизни? Это кто такое придумал? В ближайшее время перекину файлы на другой подходящий с нормальным отношением к своим пользователям и больше на  яндекс диск никогда!!! Просто нет слов....
Sergo
8 октября 2016, 09:33
Не всем будут доступны, а только тем, кому разрешите.
Виктор Крупнов
9 октября 2016, 00:03
Sergo,
 ок, я видимо паникер, спасибо. )))
rakleed
8 октября 2016, 14:04
Виктор Крупнов,
имелось в виду, что только Вам будут доступен просмотр и скачивание всех Ваших файлов, но, когда закончится место на Диске, Вы не сможете загружать новые файлы на Диск.
Виктор Крупнов
9 октября 2016, 00:03
rakleed,
ок, я видимо паникер, спасибо. ))
rakleed
9 октября 2016, 00:21
Виктор Крупнов,
пожалуйста.
Виктор Крупнов
7 октября 2016, 22:49
и кстати """ все ваши файлы """  """ Ваши "" ""Вы""" пишется с большой буквы грамотеи...
rakleed
8 октября 2016, 14:02
Здравствуйте! Когда планируете добавить авторизацию в приложении по сканеру отпечатка пальца?
Sergo
8 октября 2016, 15:25
А может, лучше по алкотесту? Если трезвый, значит вход запрещен.
Виктор Крупнов
9 октября 2016, 00:05
Sergo,
 )))
Ирина
12 октября 2016, 02:33
Sergo,
ага
dpolekhov
19 октября 2016, 05:47
А есть возможность настроить конкретную папку для автозагрузки фотографий с устройства? Нужен не сброс в общий котёл, а именно отдельная папка для отдельного устройства.
qnub
24 октября 2016, 11:33
Ubuntu 16.10 x64 — не стартует. 


```
Assertion 'clock_gettime(map_clock_id(clock_id), &ts) == 0' failed at ../src/basic/time-util.c:68, function now(). Aborting.
Got signal 6
0.1.5.976 x64
[bt] Execution path:
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x9f) [0x7ff8b740b7ef]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0x9f) [0x7ff8b740b7ef]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x16a) [0x7ff8b740d3ea]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_resolve.so.2(+0x295d5) [0x7ff8b8a315d5]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_resolve.so.2(+0xf5e1) [0x7ff8b8a175e1]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_resolve.so.2(+0x128b1) [0x7ff8b8a1a8b1]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_resolve.so.2(+0x69ff) [0x7ff8b8a0e9ff]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_resolve.so.2(+0x30882) [0x7ff8b8a38882]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libnss_resolve.so.2(_nss_resolve_gethostbyname4_r+0x10d) [0x7ff8b8a1447d]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0xed1af) [0x7ff8b74c31af]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(getaddrinfo+0x118) [0x7ff8b74c5488]
[bt] yandex-disk() [0x5857a7]
[bt] yandex-disk() [0x43093f]
[bt] yandex-disk() [0x5851ac]
[bt] yandex-disk() [0x57850e]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0(+0x770a) [0x7ff8b804c70a]
[bt] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(clone+0x5f) [0x7ff8b74de0af]
```
Марк
26 октября 2016, 11:45
нам нужны новые плюшки
Курбан
4 ноября 2016, 12:45
у меня в диске 23 гб а отображается как 15гб https://yadi.sk/i/24VHJMpBy4hzS

MagicMusic
23 ноября 2016, 15:37
Идея интересная, но не хватает приведения в порядок все-же базовых и необходимых функций. У меня размер Яндекс диска более 1 Тб, а диски на ноутах значительно меньше.
Соответственно, если вы позволяете пользователю покупать большой объем дискового пространства, то вы должны понимать, что пользователям всегда нужны не все данные, расположенные в облаке. И поэтому просто необходимо ввести функцию, позволяющую указывать какие папки нужно синхронизировать для какого компьютера. Помоему в конкурентном решении это есть.

Дима
18 апреля 2017, 12:13
MagicMusic,
в Диске тоже такое есть. Называется "Выборочная синхронизация". Можете найти в настройках приложения.
volomir72
26 ноября 2016, 14:42
Я считаю так :
при любом обновлении давать ВЫБОР!, т.е. кнопка "Что нового"(где ОБЯЗАТЕЛЬНО указаны поддержки "Винды",-у меня лично-"ХР"-принципиально!), кнопка "Продолжить БЕЗ установки"(игнорировать,либо напомнить через неделю);
либо при нажатии "Установить"-появляется выбор с нововведениями,с которых МОЖНО снять галочки(хоть со всех)! +
+ В корне своего Диска, в колонке "финтифлюшек",слева,-можно было бы отключить любую:
"Активно" \ "Неактивно".
И в заключении (о гнетущем аж три года):
если я в своём Диске сделал ВИД-"список"!..
то АРХИ-какого все гости по ссылке ВЫНУЖДЕНЫ лицезреть вид-"крупные значки"??!
Исправьте пожалуйста!.. Ибо притомила,мягко выражаясь.., ЭТА ситуация...
                                                                                                         С уважением, volomiryazan.
   ...П.С. и пожалуйста,для приобретения доп. места на Диске,-добавьте РАЗОВУЮ сумму за 1(один) гигабайт! Дабы купить и ЗАБЫТЬ!..
Серёжа Лысенко
13 января 2017, 16:45
Что за чёрт я пытаюсь войти в Яндекс диск через свой аккаунт а он не входит???
nadir-alimov
26 февраля 2017, 00:32
Я бы хотел редактировать историю !
cloud.movie
22 марта 2017, 15:00
Добрый день. Удалил все файлы на яндекс диске, а пишет занято 3.8 гб. Файлов вообще нет. Что делать?
Дима
18 апреля 2017, 12:12
cloud.movie,
надо очистить корзину :)
ostaninvladick
26 сентября 2017, 18:05
что
\
StiG-MaT
22 ноября 2017, 15:21
Приходится отключать комментарии из-за участившихся спамеров с их "альтернативными" ссылками на скачивание "новой версии" файла.
kuchkan-spb
19 декабря 2017, 21:40
StiG-MaT,
А как отключить комментарии у файлов с публичной ссылкой? Не нашел такой опции. Задрали "альтернативными" ссылками на всякий вредонос...
StiG-MaT
20 декабря 2017, 12:12
kuchkan-spb,
иконка "шестеренки" на странице с публичной ссылки ;) И так для каждой ссылки... Возможно где-то и есть "общее" отключение, но что-то сомневаюсь =)
kuchkan-spb
20 декабря 2017, 13:39
StiG-MaT,
Так шестеренка это отключение уведомлений (колокольчик рядом) о том, что есть новые комментарии. А сами комменты всё-равно будут добавляться. Больше шестеренок я не нашел...
StiG-MaT
20 декабря 2017, 15:25
kuchkan-spb,
я же написал, что искать ее надо на странице публичной ссылки... не в вашем профиле ;) Перейдите по вашей ссылке, и рядом с количеством просмотров и лайков увидите "шестеренку".
kuchkan-spb
20 декабря 2017, 16:31
StiG-MaT,
Чудеса... Нет у меня там шестеренки(( 
Вот скрин на файл https://yadi.sk/i/tj83guDR3Qnnq5
вот на расшаренную папку https://yadi.sk/i/MK-mWNtZ3QnnrB
StiG-MaT
20 декабря 2017, 17:57
kuchkan-spb,
Ну тут, как можно догадаться, все вопросы к команде Яндекса =)


Специально посмотрел, на разных аккаунтах, у файла и папки:
https://postimg.org/image/sr00jp197/
kuchkan-spb
20 декабря 2017, 21:31
StiG-MaT,
Спасибо за участие... получилось! У меня глобально заблокированы куки со сторонних сайтов (хром), поэтому надо добавить в настройки исключений разрешение для [*.]yandex.ru и шестеренка появится. Бред, конечно, но таков яндекс... 
Могли бы сделать и внятные настройки для файлов в самом профиле и, наконец, начать бороться со спамерами-зловредами.
Еще раз, благодарю!

StiG-MaT
20 декабря 2017, 23:41
kuchkan-spb,
тут полностью соглашусь. Такое чувство, что данный функционал был добавлен явно для галочки.
kotofey22121975
30 декабря 2017, 01:12
как отключить коменты. не оповещения о них, а именно поставить запрет на коментирование файлов?
спасибо
с наступающим!!!
Evstahi
17 января 2018, 13:31
kotofey22121975,
Нужно выделить файл, скопировать ссылку на файл, перейти по ссылке, справа где информация о файле снизу есть значок шестерёнки. Нажимаете туда и убираете галочку с "разрешить комментарии".
greeshan
8 января 2018, 15:11
В комментариях теперь куча спама рассылается, можно как-то отключать комментарии или банить или отмечать как спам?
Evstahi
17 января 2018, 13:22
Почему что бы отключить комментарий к файлу с начало нужно выделить файл, потом скопировать ссылку на файл, потом открыть новую вкладку в браузере, потом перейти по ссылке, потом бл9дь нажать на значок шестеренки и убрать галочку с "разрешить комментарии" ???? Геморрой!!!!  По проще не могли сделать? Или вы еблaHbl берете пример с гугла ?
sergbolshoy
29 января 2018, 17:57
Evstahi,
спасибо, достали спам слать с фишинговыми ссылками, отключил по вашей инструкции.
gainiarov.igor
2 февраля 2018, 17:51
как запретить комментарии?
Undelete
18 февраля 2018, 20:21
gainiarov.igor,
вот простая инструкция https://undelete-file.ru/kak-otklyuchit-kommentarii-v-yandeks-diske.html
LIIgRIX
5 февраля 2018, 21:34
Здравствуйте! Вопрос: для чего шестеренка, и колокольчик? И, как это работает?
Комментарий удалён
Undelete
18 февраля 2018, 20:22
chriotmao,
Есть инструкция https://undelete-file.ru/kak-otklyuchit-kommentarii-v-yandeks-diske.html и видео, ничего сложного, но их лучше отключить!
gazeta.sutvremeni
22 февраля 2018, 07:10
Бьюсь уже битый час. Комментарии спам-боты оставляют каждый день десятками! Нигде не могу найти эту шестерёнку! Как отключить?!
Обновлено 22 февраля 2018, 07:12
chriotmao
22 февраля 2018, 10:20
gazeta.sutvremeni,
нужно перейти по расшаренной ссылке, тогда появится заветная шестеренка.
gazeta.sutvremeni
25 февраля 2018, 06:11
chriotmao,
Переходил, в шестерёнке всё равно нет опции отключки комментов. Либо вообще нет ничего, пишет Login. Жму туда, захожу, страница перезагружается опять с Login.
Обновлено 25 февраля 2018, 06:16
ya.izobretatel7777
3 марта 2018, 14:53
Мне очень нравится эта функция, однако часто ее используют для рекламы в комментариях. Так, например, я выложил ссылку на файл прошивки для телефона на один очень известный сайт с мобильной тематикой. В итоге у меня постоянно приходят комментарии к этому файлу со всяким спамом, левыми ссылками и рекламой. Прошу решить это недоразумение.   
tabolog
14 марта 2018, 23:35
У меня появилась функция  там где колокольчик - настройки   -  я убрала галочку  - "Комментарии"  и  галочку  " Отметки «нравится», «не нравится»",  но не могу убрать старые записи  уведомления.  Мне приходили детские песенки на мои стихи, как их убрать?
Ринат Кобдиков
27 апреля 2018, 19:51
Здравствуйте! Я с Казахстана,  с Алматинской области, с города Талдыкорган. Прошу главы ЯНДЕКСА, разберитесь пожалуйста с нашим яндекс такси. Я работал у вас на ЯНДЕКС ТАКСИ. Тут меня не правильно оштрафовали вели на минус всего лишь на 2630 тенге не справедливо. Техподдержка  Алматы твердит что виновато в этом Яндекс,  попросили обратится в Россию в Яндекс через сайт. Тут в городе Талдыкорган штрафуют точнее снимают бонусы многих таксистов не разобравшись,  точнее без причины, высылаются на робот такси яндекс который находится якобы в России. Пожалуйста помогите разобраться с этой проблемой. Как можно работать без доверия ведь должна быть справедливость. А как все начиналось хорошо. С уважением Кобдиков Ринат Кабдылканатович. 
Ринат Кобдиков
27 апреля 2018, 20:00
Помогите разобраться не справедливостью на яндекс такси города Талдыкорган Алматинской области которая находится в Казахстане. Тут таксистов штрафуют на свои же бонусы и отбирают как хотят, и без причин, и не справедливо. Техподдержка Алматы в этом винят Россию,  точнее яндекс робота ищите в России ваши деньги.  Уже не за что 50 процентов таксистов оштрафовали как попало. 
abelorn
14 октября 2018, 03:18
> Если оценки и комментарии не нужны, их легко отключить.
Вот только как это "добро" отключить для ВСЕХ своих файлов разом? ... Там одни спамы и вирусы постят всё равно без остановки...
Евгений Наумов
16 ноября 2018, 18:31
Круто
solowet
5 января, 00:57
Как удалить этот Яндекс диск?
nadezdazimina3294
18 февраля, 21:08
Спасибо друзья хороший снимок  очень красиво я пока ещё такие снимки не умею но я думаю научусь
Владимир
11 марта, 12:05
Вопрос, будет ли веб версия диска с закладками для папок, чтобы быстро по каталогам можно было сёрфить? меню или отдельная папка для линков
milena2757
27 марта, 03:48
Привет
p.infa
1 апреля, 15:26
Можно ли как-то запретить возможность комментирования и оценки файлов по открытой ссылке? 
cino010
24 мая, 03:08
Msndndj
l.s.borisova
31 июля, 12:34
)
ammodit
28 августа, 16:49
А где можно оставить комментарий? Я перерыла весь аккаунт, я не нашла этой функции