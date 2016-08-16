Комментарии и «лайки» в Диске

Через Яндекс.Диск делятся миллионами фотографий, документов, скриншотов и других файлов. Зачастую недостаточно просто получить ссылку от коллег или друзей и скачать нужный файл. Важный рабочий документ хочется обсудить, а красивые фотографии из отпуска прокомментировать или «полайкать». Теперь это можно сделать на публичной странице файла или папки, которыми с вами поделились.

Пользователи могут писать комментарии, отвечать на комментарии других людей, ставить отметки «мне нравится» и «мне не нравится» как содержимому, так и конкретному комментарию. Узнать о новых комментариях и «лайках» к своим ссылкам вы сможете в разделе «История».

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