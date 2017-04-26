Блог Диска

Блог Диска

Комментарии к общим папкам

Для удобства совместной работы мы добавили комментарии к папкам с общим доступом. Теперь можно обсуждать процесс работы над проектом прямо в Диске. Комментировать могут все участники папки. Даже пользователи с ограниченным доступом.

Можно не беспокоиться, что вы пропустите важное обсуждение к какому-нибудь файлу. Особенно если файлов много. Как только один из участников пишет комментарий, Диск отправляет всем остальным уведомления об этом. Уведомления о новых комментариях появляются в вебе в центре уведомлений, а также приходят в приложение на компьютере.

Желаем продуктивной совместной работы,
Команда Яндекс.Диска

123 комментария
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Алексей А. Денисов
26 апреля 2017, 19:21
Уважаемые разработчики яндекс диска, мне не все равно, я пользуюсь яндекс сервисами давно и болею за вас всей душой, поэтому послушайте.
1. устал от разных интерфейсах в разных ваших сервисах, пожалуйста сделайте единый интерфейс. Разные шрифты у сервисов, уже устал. ( нововедения яндекс почты в разы отличаются от других сервисов)
2. Пожалуйста, придумайте нормальную организацию фотографий, очень тяжело искать фотки в тайм лайне, он очень неудобный. У google фото все удобнее в разы. Я не могу посмотреть не гео теги, не могу узнать разрешение, пиксели, ужасно вообщем
3. Можно сделать один клиент уже для яндекс диска гибрид яд 1 и 2.0. Очень удобный клиент 2.0 пожалуйста добавьте для него все функции из яд 1, две программы это черезчур
4. Пожалуйста сделайте так, чтобы у мобильного приложения диска был нормальный просмотр фотографий, я не могу просмотреть альбомы, не могу нормально пролистать фотографии, совсем неудобно, только злит. Мы 85% проводим за мобильником, а приложение никакое ( даже у маил ру лучше галерея)
5. Очень прошу сделать логотип яндекс диска из клиента яндекс диск 2.0 очень круто, современно. Летающая тарелка выглядит несуразно. 
Понимаю, вам может все равно на мое мнение, но очень хочется получить от ваших сервисов только одно - удобство и качественный дизайн

apollo2k4
26 апреля 2017, 20:09
Алексей А. Денисов,
про единый дизайн поддерживаю. Пусть он будет хотя бы в одном стиле.
Марк
27 апреля 2017, 14:39
Алексей А. Денисов,
так вы двумя дисками можете пользоваться одновременно,а уберут 2.0 и все. думаете они разрешат слияние всех дисков,которые у вас есть в один?щасс
disk-blog
27 апреля 2017, 19:26
Алексей А. Денисов,
спасибо за развернутый отзыв. Нам не все равно, что думают наши пользователи. Согласны, что единого стиля на всех сервисах пока нет, но Яндекс к этому идёт.



Можете рассказать, что вас с текущей организации фотографий не устраивает. Что раздражает больше всего?


Про объединение клиентов мы уже думаем, но пока не можем что-то конкретное сказать.



Расскажите поподробнее про мобильное приложение. Аналогично вопросу про веб. Что доставляет больше неудобства?




Алексей А. Денисов
27 апреля 2017, 21:55
disk-blog,
 Спасибо большое, что хоть ответили. Для меня важно только одно - удобство, в работе с фотографиями его нет, их просматривать невозможно в веб версии и в приложении. Вот что бы мне хотелось:  


1. Временную линию - нормальную. Она слева и скрыта. Я считаю она должна быть справа, и для неё должен быть ползунок, чтобы очень быстро перемещаться между годами. ( для меня это очень нужно) Все фотки должны быть на ладони. ( сейчас перемещаться очень тяжело) должно быть два движения, а не 22 


2.  Миниатюры фотографий очень большие, хочется на мониторе видеть плитку фотографий , а видишь 7 фотографий, неудобно! 



3.  Хочется открывать  фотографии на весь монитор, чтобы рассмотреть каждый пиксель, но веб версия этого не позволяет , скудный просмотр


4. Хочется видеть EXIF-данные фотографий в   усечённом виде: выдержка, диафрагма, фокусное расстояние, ISO и и.д.


5. В мобильном клиенте , хочется 4 размера миниатюр, чтобы двумя пальцами менять размер, тайм лайн справа и ползунок, чтобы бегать по годам и хочется видеть альбомы
Обновлено 27 апреля 2017, 21:57
disk-blog
2 мая 2017, 17:17
Алексей А. Денисов,
спасибо за развернутый ответ. Это поможет нам в работе над улучшением этих разделов.
Tintity
9 мая 2017, 03:37
disk-blog,
Еще очень было бы неплохо,  если бы вы наконец предоставили ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ выбирать, какую страницу открывать при старте приложения Яндекс диска. Ну не хочу я, чтобы открывались "последние". Приходится пользоваться старой версией приложения. И еще одно. Ну сделайте вы наконец уведомления о загрузке/выгрузке фотографий в мобилном приложении. У всех конкурентов с этим норм, а у вас... Только и держит на вашем сервисе то что яндекс люблю, да и консервативен я)
disk-blog
10 мая 2017, 17:55
Tintity,
спасибо за доверие. Мы станем лучше. И спасибо, что делитесь своей болью. Для нас это важно.
Bakli
13 мая 2017, 11:21
Tintity,
оповещения о загрузке, зачем? Раздражают лишние оповещения. Устраивает, когда все в фоне и не отвлекает.
disk-blog
15 мая 2017, 11:24
Bakli,
хочется больше контекста, чтобы понять, как это можно исправить. Где именно эти оповещения мешают, почему и почему другие не мешают?
Bakli
15 мая 2017, 11:39
disk-blog,
если вы про мобильное приложение и загрузку фотографий, то я не понимаю, зачем мне оповещение, что фотки загружены. Я выставил автозагрузку фоток как раз для того, чтобы они грузились, а не оповещали меня. Если бы я хотел оповещений, то тогда хотел бы видеть что-то типа "у вас 200 новых фоток, загрузить в диск?" или же "у вас 400 фоток, они заняли 2 гб, а в телефоне всего осталось 600 мб. Загрузить в диск и освободить место на телефоне?" (примерно такое есть у Гугла и очень удобно).


А видеть, что мои фотки загружены - это нереально выбешивает. Сидишь, смотришь сериальчик. Телефон на зарядке. Слышишь оповещение. Встаешь идешь проверить - мало ли, что важное. А там "фотографии загружены". Спасибо, что отвлекли по ерунде.


В любом случае, выставить в настройках чекбокс отображения/не отображения - проблемы не должно составить? Или же такого чекбокса нет, т.к. будет какая-та проблема, если 50% людей будет использовать оповещение, а 50% нет? Может я что-то не понимаю, и это как-то скажется на "единости" программного кода? Вы же вроде не разные версии выпускаете.
disk-blog
16 мая 2017, 12:10
Bakli,
спасибо за подробное объяснение. Согласны, что не всем интересно что у них там загрузилось. Для этого мы сделали настройку. Можете отключить уведомления о новых загруженных фотографиях в настройках приложения.
sivas111
15 мая 2017, 18:40
Алексей А. Денисов,
не согласен по 5 пункту. Как по мне "летающая тарелка" очень даже ничего. 
oblominsk
20 июля 2017, 07:25
Алексей А. Денисов,
 п. 3
sanchelo7
29 апреля 2017, 11:57
Пожалуйста добавьте виджет яндекс диск в smart TV 
disk-blog
2 мая 2017, 17:18
sanchelo7,
здравствуйте! У нас есть приложение для Smart TV https://yandex.ru/support/disk/features/smart-tv.html. Возможно это то, что вы ищете?
Lp56
1 мая 2017, 14:46
Здравствуйте уважаемые разработчики. Давно ищу нужным мне функционал, но не в одном облачном хранилище не нахожу его. Свой вопрос решаю так, как напишу внизу поста. Какие сложнейшие требования к программе:


1. Использование нескольких аккаунтов в одном приложении (например я свой диск и жена свой с разделением конечно по папкам). Это нужно для того что у каждого есть на работе документы для синхронизации а так же общие девайсы (ноутбуки, компы) дома и хочется видеть эти документы в своих папках. (пункт не критичный при выполнении другого пункта)


2. "Расширенная" выборочная синхронизация. Тут про выборочную синхронизацию пояснять не стоит, а вот про расширенную...: выбор места хранения синхронизируемой папки в отдельности т. е. я хочу указать что папка "1" лежит в моих документах, а папка "2" на диске D.  Сейчас это всё сливается в одну папку на компе. Для чего нужно: Многие работают и дома и на работе (программисты, дизайнеры, копирайтеры, 3Dшники и т.д.) и нужно чтобы например одна или несколько папок с проектами были и дома и на работе и везде эти папки лежали по своим местами а не путались в ЯД. Как я вижу это. Выбираем нужную папку для синхронизации и выбираем пункт "изменить расположение на локальном диске".


Как я решаю эту проблему: плачу за хостинг и по фтп синхронизируюсь с помощью всяких фтп синхронизаторов, коих много. Может кому-то такая функция в ЯД тоже пригодиться.
Обновлено 1 мая 2017, 14:49
disk-blog
2 мая 2017, 17:33
Lp56,
интересное предложение. Пока такого в планах нет, но мы подумаем. Спасибо, что поделились с нами.
nstepanian
18 мая 2017, 14:06
Lp56,
У клиента MEGA есть выборочное синхронизация для разных папок.
oblominsk
24 июля 2017, 23:00
nstepanian,
Перешел на Мега, в отличие от ЯД. Останусь там, кто  первый сделает самолёт для папок.
nstepanian
25 июля 2017, 15:32
oblominsk,
Думаю у Яндекса больше года есть самолет для папок, впрочем у Меги тоже) Надо зайти в свойства папки и включить оффлайн режим.
oblominsk
25 июля 2017, 20:15
nstepanian,
 , Спасибо, действительно есть, далеко закопали, в свойства. Яндекс красивее, остаюсь. Осталось чтобы Я.Д. договорились с MS, чтобы  можно было сохранять из Office. Очень нужно, пока пользуюсь DropBox, могу там и остаться, пока эти гиганты договорятся, годы пройдут.
oblominsk
28 июля 2017, 09:09
oblominsk,
Хорошо, сохранение напрямую из MS - это мечты многолетней отдаленности. Куда в файловую систему Андроид 6 мне сохранить xls или doc , чтобы они попали в папку с самолётом ЯД ?
kolyn-nv
2 мая 2017, 08:36
Тоже впишу пару предложений. По мобильному диску.
1. Общие фотки не смотрю, хожу по папкам. Открываю папку, а там фотки друг за другом, от этого превьюшки маааааленькие,хрен рассмотришь. Можно ли их сделать большими? например так,как они отображаются в папке Все фото. А то листать очень долго, а например на улице при ярком солнце вообще не видно маленьких превью. Ну или хотя бы сделать выбор как отображать фото.
2.По диску для компа. Может быть удобно будет если папкам присваивать цвета. Я не понимаю почему так,но я не могу найти нужную) то ли они большие, то ли шрифт такой хитрый, для меня все папки и названия сливаются в одно.  Возможно если метить их разным цветом то так удобней искать?
Обновлено 2 мая 2017, 08:36
disk-blog
2 мая 2017, 17:32
kolyn-nv,
спасибо за отзыв.

1. Про фото в приложении понятно. Подумаем, как это можно решить.

2. Вы говорите про веб версию или про приложение? Приложение по факту не влияет на отображение папок. Можете красить средствами операционной системы. В вебе такого нет. Можете расказать подробнее, вы постоянно теряете какие-то конкретные папки или каждый раз разные? Расскажите поподробнее, что вы обычно ищете и не можете найти. Контекст поможет нам лучше понять проблему.
kolyn-nv
2 мая 2017, 18:46
disk-blog,
Спасибо за быстрый ответ.  
2 . Я не уточнил, пардон) Веб версия диска.  Сейчас глянул,у меня просто стояли большие значки, поставил средний размер сразу стали видны подписи. Они и раньше были видны,просто яркий жёлтый цвет папок перетягивал внимание и было сложно сосредоточится на надписи. Я предложил чтоб можно было пометить папку любым цветом. Что то типа рейтинга. Например я загрузил пару папок, пометил цветом, и когда зашёл с другого устройства уже не надо сортировать по датам или ещё как искать. Сразу видно цветную папку. 
kolyn-nv
2 мая 2017, 18:54
kolyn-nv,
и добавлю..
3. Яндекс почта.веб версия. Заходим в письмо. пролистываем,внизу стрелки. Следующее - Предыдущее. Нельзя ли их наверх переместить? Иногда письмо пара строк и всё понятно. Но там куча инфы,подписи, или переписка, приходится скролить вниз или возвращаться назад во входящие что бы посмотреть следующее письмо. Это просто предложение,мне кажется так удобнее.
Алексей А. Денисов
2 мая 2017, 19:57
disk-blog,
 Действительно это необходимо. Хочется чтобы в веб версии давать цвет каждой папке, так будет очень удобно искать. Пожалуйста обратите на это внимание
disk-blog
5 мая 2017, 12:46
Спасибо за пояснения. Про цвет папок хорошая идея. Подумаем, как это лучше сделать.  Еще вопрос, ссылка на папку в меню заменит выделение цветом или удобнее именно помечать разными цветами папки?


Комментарий про Почту передали коллегам. Спасибо :)




Марк
6 мая 2017, 19:00
disk-blog,
поддерживаю о цвете и хорошо бы на папку пароль ставить.иногда очень нужно
Алексей А. Денисов
8 мая 2017, 12:39
disk-blog,
смотрите, ссылка на папку другим цветом будет бесполезна. Именно цвет папки очень поможет нашим глазам искать нужную информацию. И было бы совсем здорово, если бы цвета папок в веб версии воспроизводились в программе янд. диск 2.0
disk-blog
10 мая 2017, 17:45
Марк,
такого в ближайшее время не планируется. Но мы учтем ваш голос за эту функцию.
oblominsk
20 июля 2017, 07:34
kolyn-nv,
По цвету папки - интересно. Красные - важные, зелёные - законченные, жёлтые - внимание.
kosq4ook
7 мая 2017, 23:36
(◕ᴗ◕✿)
Йоу, Яндекс =) , добавь функцию ночной темы в раздел "Просмотр документа" под тип файлов .fb2, ну то есть для книг. Топ же, ну. Такая мелочь а сколько радости будет от читателей. 


Спасибо.



Обновлено 7 мая 2017, 23:39
Марк
8 мая 2017, 08:18
kosq4ook,
читать с экрана это все равно,что взять лазерную указку и выжечь себе ею глаза. не жлобьтесь - купите читалку
kosq4ook
8 мая 2017, 18:04
Марк,
Кому как, у меня лично миниатюрный нет-бук, ничем от этих читалок не отличается, специально под форс интернета брал. Яркость регулируется, но ночная тема была бы очень кстати, просто хотя бы для визуального удовлетворения. 



oblominsk
20 июля 2017, 07:48
kosq4ook,
Я это Яндекс уже год или больше долблю этим Тёмная тема. Есть какие то приложение для хрома - там просто указаны около 30 вариантов CSS (контрастный ЧБ, серый, полученный, фиолетовый, темно-зеленый, и т.д.). Но сделайте хотя бы один, как все, ЧБ. В течение дня ваше стремление к красоте (все должно быть красивое, при условии что оно белое) съедает ровно половину батареи. Там.е. ваш белый экран забирает около 4-5 часов батареи. Мне нужна моя батарея и мои глаза, включая Строку Адреса. Она должна быть такая же , как и тема. Ваша белая строка адреса убивает любую темную тему. Ещё,, при загрузке долгой страницы, ваш браузер белый независимо от темы. Представьте , ночью в темноте, когда я читаю ваш Дзен как  снотворное, ваш белый Я.Б. бьет по глазам, даже на темных приложениях . Хватит полклоняться Apple. Их интересует , как выглядят их устаревшие обмылки на фоне белого дивана в квартире на Манхеттене, а меня интересуют мои глаза и моя батарея. Все проги и так белые, отличайтесь . Это об Я.Б. 
Алексей А. Денисов
8 мая 2017, 12:41
Очень бы хотелось, чтобы яндекс сделало читалку для всех устройств, а книги бы синхронизировались с диском, тогда моей радости не было бы предела
kosq4ook
8 мая 2017, 18:23
Алексей А. Денисов,
Было бы неплохо =) , она у них в принципе уже готова, просто добавить в приложение "Яндекс-Диск для смартфонов" функцию просмотра документов как в веб-версии и вот тебе читалка, без каких либо сторонних приложений. 


:3 Ещё бы ночную тему эххх, ночную эхх, темную такую эхх.....
disk-blog
10 мая 2017, 17:53
kosq4ook,
пока тем не было в планах, но мы добавим ваш голос за эту функцию. Можете еще прислать ссылку на скриншот с экраном с книжкой. Хочется понять, как вы читаете :)
kosq4ook
10 мая 2017, 21:14
disk-blog,
Как-то так xD— http://i33.fastpic.ru/big/2017/0510/85/_00174c572d652372bc476fe85b8b8885.gif


В основном, таким способ читаю небольшие рассказы, страниц на 100-150. Мне нравится, кто-то может сказать бред, ведь существуют специальные программы. Yeap, и через них тоже читаю, только там уже произведения посерьёзней, начиная от 400 - сот, до 900 страниц.


Ну и ночная тема была бы кстати).
Если все же ваша команда не одобрит вариант с темой, запилю сам через "Stylish" , :3 немного набросал - http://i33.fastpic.ru/big/2017/0510/80/_2501706e406d4496c4ea858442931880.png


( ͡° ͜ʖ ͡°) Спасибо.
Обновлено 10 мая 2017, 21:17
disk-blog
11 мая 2017, 17:44
kosq4ook,
спасибо, это было очень информативно. Команда одобряет, но конкретных сроков назвать не можем. Надеюсь, вы понимаете :)
kosq4ook
11 мая 2017, 18:44
disk-blog,
Значит-с будем подождатьヽ༼⊙ل͜⊙༽ﾉ
Марк
13 мая 2017, 12:31
kosq4ook,
действительно - специфичненько очень,но если сделаете тему для  Stylish - скажите мне,у меня глаза не самые здоровые и на белый цвет сильно болят,а вот если бы темную тему для ВСЕГО диска,эх)
kosq4ook
15 мая 2017, 18:53
Марк,
Посмотрим, может быть разработчики подумают, да запилят для всего диска тему, "Black-Yandex Edition" , hell yeah :D
kosq4ook
9 мая 2017, 00:41
Было бы неплохо убрать авто-подгрузку папок (при прокрутке вниз) и сделать либо партами, либо по страницам. :)
Хотя как вариант, конечно, можно в самом начале сделать основную папку и в неё уже дропать все остальные, но мы же тут все собрались за функционалом?, не так ли.
Спасибо.
disk-blog
10 мая 2017, 17:51
kosq4ook,
можете рассказать поподробнее, почему вам не подходит текущее решение?
kosq4ook
10 мая 2017, 18:59
disk-blog,
Я чуть неправильно выразился. Не надо ничего убирать, надо скорей дополнить, что бы был выбор между разными положениями прокрутки множественных файлов. Тут просто дело вкуса, кому-то нравится скролить, кому-то листать страницы, не отсекаю вариант и с автоподгрузкой..


 Почему мне подходит вариант со страницами, с таким вариантом меньше сбиваешься при поиске определенного файла\папки , т.к у тебя открыта одна страница, быстро пробежался по ней, нету нужной папки, перелистнул и тд. Я знаю что есть функция Поиска, но иногда забываешь название папки и оно всплывает лишь когда находишь её вручную.


Если не нравится вариант со страницами, можно рассмотреть вариант с партами, это почти то же самое что и Страницы, но более упрощенные. Пример — зашел в диск, у тебя загрузился кусок файлов, промотал ниже, там табличка "Загрузить есЧО" ну и тд. Как дополнительную мини опцию можно добавить сколько папок тебе нужно подгружать (5) - (10) - (15) и тд.
___________
¯\_(ツ)_/¯ - Совсем немного о визуальной части. У вас есть три варианта отображения файлов - 1)Крупные, 2)Средние, 3)Список.. Аа что если ещё добавить вариант "Мелкие" , даже размер не нужно подбирать, просто это будет вариант того же "Списка" , только выглядеть будет значками.. Ну эт такое), и опять же, дело вкуса, но кому-нибудь точно приглянется))


(◔◡◔✿) Спасибо.


disk-blog
11 мая 2017, 17:55
kosq4ook,
спасибо за пояснение. Пока не понятно зачем вам отдельная кнопка "показать ещё", когда порция загружается автоматически при скролле без лишнего клика.
kosq4ook
11 мая 2017, 18:34
disk-blog,
Затем же, зачем и в первом вариант со страницами. Когда файлы подгружаются автоматически, то создается эффект пропущенного файла, это не критично, но парой раздражает)). Аа в варианте, что предложил я, там, ты сам регулируешь количество и момент загрузки нового парта файлов. :)) Надеюсь объяснил.
disk-blog
12 мая 2017, 10:38
kosq4ook,
да, теперь стало понятно. Спасибо :)
oblominsk
24 июля 2017, 23:07
kosq4ook,
По-моему, можно сделать и кнопку,  и скролл. Хотя если на экране 5 рядов картинок, то скролл делать на 4.  Верхний ряд и будет показывать последний показаний. Трудно потерять
Sofon000
9 мая 2017, 23:20
По мне так самая большая проблема это сверх долгое получение публичной ссылки на файл. 5-10 секунд а если это архив то и того дольше.:(
kosq4ook
10 мая 2017, 11:41
Sofon000,
о каких размерах идет речь?. Просто мне недавно нужно было передать архив на 343мб , сылка скрафтилась буквально за секунды 2-3
Обновлено 10 мая 2017, 11:42
Sofon000
10 мая 2017, 12:51
kosq4ook,
Всегда разный размер. Есть и 3 гб(тут после загружки проходит секунд 30) архивы есть и pdf файлик весом 5 мб(секунд 5) возможно проблема в размере моего диска и кучи расшариных файлов(более 100 гб публичных файлов при объеме диска 500гб) 
disk-blog
10 мая 2017, 17:50
Sofon000,
размер файла не должен влиять на время генерации ссылок. Попробуем понять, почему у вас такое происходит.
Sofon000
10 мая 2017, 20:31
disk-blog,
Спасибо большое:)
romikus
10 мая 2017, 13:32
Сделайте, пожалуйста, возможность самостоятельно задавать в настройках папку для автозагрузки фото.
Очень неудобно, когда с разных устройств Iphone и Ipad все в одну папку валится и  разные фотки с одинаковыми названиями заменяются.
disk-blog
10 мая 2017, 17:47
romikus,
да, это проблема. Постараемся что-нибудь придумать. Спасибо, что поделились с нами.
my.documents.disk
11 мая 2017, 15:50
Доброго времени суток, мне нужно чтобы конкретная папка синхронизировалась с диском и если в ней появляется любой файл, то он сразу загружался на диск (на компьютере). В данный момент можно только вручную загружать или делать общий доступ, но после автоматом если там появляются файлы они не выгружаются в диск. И еще, если с файлом проходит какая-то работа, то бишь в нем происходят изменения, то он загружался на диск автоматом и заменял прежний файл, по дате изменения то есть по последней. Если такая функция есть покажите пожалуйста где, если нету очень прошу примите к сведению для разработки. Например в OneDrive такое есть, но как патриот не хочу доверять америкосам, пусть лучше мои файлы смотрят наше ФСБ))
Обновлено 11 мая 2017, 15:51
disk-blog
11 мая 2017, 18:01
my.documents.disk,
спасибо, что доверяете нам и нашим органам :) Если серьезно, то в Диске есть выборочная синхронизация. Как ее настроить написано тут https://yandex.ru/support/disk/desktop/windows.html#sync-win (см. раздел "Как настроить выборочную синхронизацию папок?"). Иными словами вы сможете указать какие папки синхронизировать на данном компьютере, а какие нет. Все папки для которых стоит галочка синхронизации будут автоматически заливать файлы в облако. Все как вы описали.
my.documents.disk
11 мая 2017, 18:45
disk-blog,
Спасибо за ответ, но не помогло, все перечитал, сделал заново. Кидаю любой файл в папку не через яндекс диск, а именно в проводнике компьютера и она не выгружается. Но эта папка показано что синхронизирована с диском, что делать?
Обновлено 11 мая 2017, 18:46
disk-blog
12 мая 2017, 10:40
my.documents.disk,
опишите свою проблему здесь https://yandex.ru/support/disk/zout_yandex.html. Желательно с подробностями. Скажите, что вы настраивали папки по инструкции, но клиент Диска отказывается их синхрониировать. Ваша заявка попадет к нашем специалистам поддержки и они помогут решить проблему.
policarpov2
14 мая 2017, 22:09
Доброго времени. Есть ли у Диска место, куда можно отправить запрос на фичу? Сейчас диск позволяет читать разные форматы файлов - epub, pdf и т.д. Нельзя ли добавить в список maff-файлы? Это архивы, в которые мозилла сохраняет веб-странички.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Archive_Format

Внутри zip'a - простой html - работы не должно быть много, а удобство хранения и просмотра такой штуки на сервисе будет дополнительным плюсом.
disk-blog
15 мая 2017, 11:30
policarpov2,
запросы можно оставлять здесь. За старыми записями мы не следим активно, но в последней регулярно отвечаем на вопросы.



Про поддержку maff-файлов уточним у разработчиков. Если это действиетльно очень легко и быстро сделать в наших условиях, мы это сделаем.
policarpov2
15 мая 2017, 13:47
disk-blog,
ага, спасибо :) maff немногим отличается от epub - по факту тот же архив с html/xml внутри.
sivas111
15 мая 2017, 18:28
Здравствуйте! Прошу прошения за оффтоп, но как не искал, не нашел другого варианта связи с разработчиками Яндекс Диска. 


Я думаю, что не меня одного,  в связи с последними событиями связанными с вирусом WanaCry Decrypt0r и ОС Windows, тревожит вопрос:реализовано ли в приложении ЯД или на стороне сервера отслеживание синхронизации закриптованных файлов? Есть ли возможность отката состояния диска в облаке  в таких экстренных ситуациях?


К примеру компьютер оставленный на ночь заражается вирусом, который шифрует файлы в папке Яндекс Диска соответственно шифрованные файлы синхронизируются с облаком. В итоге получаем на компьютере шифрованные файлы и в облаке.
disk-blog
16 мая 2017, 12:12
sivas111,
здравствуйте. Такого пока нет, но мы работаем над возможностью откатиться на предыдущую версию файлов. Спасибо, что обозначили проблему. Постараемся не затягивать.
sane4ek11
29 июня 2017, 12:28
disk-blog,
 да, нужна такая возможность, как пример копировать в облако базу 1С и чтоб она там была с разными датами, а не только меняла измененные файлы
nstepanian
18 мая 2017, 14:07
Спасибо за обновление, все супер, но вот только что заметил, что из Диска (бизнес версия) пропал возможность создать и редактировать офисные документы. Это навсегда или что-то доделываете просто? Спасибо.
Обновлено 18 мая 2017, 14:08
disk-blog
29 мая 2017, 16:54
nstepanian,
да, для пользователей Яндекс.Коннект редактирование документов в MS Office больше не доступно.
nick.halikyan
18 мая 2017, 18:52
Добрый день! В связи с блокировкой сервисов Украине, было бы здорово если бы в приложении был реализованы альтернативные туннели для связи с сервером. В браузере и на смартфоне это решается бесплатным VPN от  Opera, а на ноут оптимальных доступных решений без потери ощутимой скорости  нет.
disk-blog
29 мая 2017, 16:44
nick.halikyan,
спасибо, что написали об этом. Мы уже делаем шаги в этом направлении. Скажите, у вас до сих пор не работает приложение Диска на ноутбуке? Если так, подскажите версию.
nick.halikyan
3 июня 2017, 07:55
disk-blog,
да, до сих пор, приходится использовать VPN. Версия 1.4.15 от 08.02.2017 для macOS. Сборка 6070
iambest-yes
21 мая 2017, 14:59
Ребята, я с Украины и не работает яндекс диск через VPN (приложение). Как это исправить настроить?
disk-blog
29 мая 2017, 16:48
iambest-yes,
здравствуйте. Скажите, проблема все еще актуальна?
nick.halikyan
3 июня 2017, 07:57
iambest-yes,
я использую VPN от zabrona.help. Но надуюсь в яндексе найдут более удобный способ в следующем обновлении приложения.
Bakli
22 мая 2017, 22:06
Скажите, я дождусь когда-нибудь выбор папок для автозагрузки в мобильном клиенте? Уже бесит, что в папке фотографии я постоянно вижу скриншоты, картинки и прочий шлак, который мне не нужен!
disk-blog
29 мая 2017, 16:48
Bakli,
спасибо, что поделились своей болью. Мы постараемся что-нибудь придумать.
sane4ek11
29 июня 2017, 12:24
Bakli,
 точно точно, нужна возможность выбирать в настройках что синхронизировать, а что нет, например папку с документами надо сохранять и именно ПАПКУ, папками надо синхронизировать!!!!
manspost
23 мая 2017, 01:32
Стоит ожидать нормального GUI под Linux?  Его очень не хватает.
disk-blog
29 мая 2017, 16:44
manspost,
к сожалению такого в планах нет.
Марк
23 мая 2017, 13:13
на хр прилетело обновление диска.а что в нем?интересно)
disk-blog
29 мая 2017, 16:50
Марк,
исправили мелкие недочеты, ничего серьёзного :)
emoxam
23 мая 2017, 15:29
Здравствуйте!
Не хватает возможности в программе для Windows - сделав скриншот области сразу отправить его по почте, в ВК итд.
Такая возможность есть в веб интерфейсе yandex диска, и, простите, в mail.ru облако), а вот в приложении такой возможности нет. А это было бы удобно!
Спасибо
P.S. Возможность в веб интерфейсе яндекс диска показана в инструкции к нему, по ссылке https://yastatic.net/doccenter/images/support.yandex.ru/ru/disk/freeze/KVQ-P56sakqeg-t_rvjjdPW7VOo.png


обновление вышло, а нововведений с гулькин нос! Комментарии, не маловато ли?
Марк
23 мая 2017, 15:16
emoxam,
маловато.хотим плюшек
disk-blog
30 мая 2017, 10:29
emoxam,
спасибо за отзыв! Передадим ваше пожелание команде разработки :)
zorgsoft
24 мая 2017, 17:05
Здравствуйте, может подскажите, уже 4й день программа не синхронизирует ничего, в трее висит, крутится и пишет "Обработка данных", 3 дня назад обновил программу теперь стла версия "1.4.16 от 22.05.2017" Сборка 5331, но это  тоже не помогло.
Теперь при открытии окна о программе пытается проверить наличие обновлений и пишет что "Ошибка проверки обновлений".


Сам сайт https://disk.yandex.ru/ открывается нормально и проблем нет, как и остальные сервисы Яндекса.


P.S. Нахожусь в Крыму, может тоже санкции как гугл включили? ;)
disk-blog
29 мая 2017, 16:47
zorgsoft,
здравствуйте! Заполните, пожалуйста,  форму в разделе "Рекомендации не помогли" на этой странице https://yandex.ru/support/disk/uploading.html#troubleshooting. Можете скопировать текст вашего комментария.
zorgsoft
29 мая 2017, 17:52
disk-blog,
Я сразу в тот же день, после сообщения сюда уже заполнил заявку, до сих пор ответа нет, получается, вы тут быстрее отвечаете чем там на заявки.
disk-blog
30 мая 2017, 10:27
zorgsoft,
хм, такого быть не должно. Разберемся с этим. Подскажите email, который вы указали в заявке?
zorgsoft
30 мая 2017, 11:51
disk-blog,
Этого аккаунта, zorgsoft@yandex.ru
disk-blog
2 июня 2017, 11:31
zorgsoft,
поговорили со специалистами поддержки, они обещали вам ответить.
zorgsoft
2 июня 2017, 14:01
disk-blog,
Спасибо уже не надо, уже заработало.
Уже заработало.
Переустановка поверх не помогла, удалил, переустановил тоже не помогло.
После второй повторной установки поверх всё заработало.
disk-blog
9 июня 2017, 12:46
zorgsoft,
извините, что так получилось. Спасибо, что остаетесь с нами :)
hitaisin
4 июня 2017, 13:35
Добавьте пожалуйста вид отображения фотографий по местоположению.
"Все фото" - хронологический вид
* "Места" - вот такой пункт в меню хочу, и чтобы на карте тоже можно было посмотреть.
disk-blog
9 июня 2017, 12:44
hitaisin,
про Места подумаем. А про хронологический вид не понятно. Можете пояснить?
Обновлено 9 июня 2017, 12:45
Александр
20 июня 2017, 21:33
А можно я просто скажу спасибо?) Я получаю удовольствие от ЯДа, закинув весь свой архив музыки и немного книжек. Слушаю прямо с приложения. А иконка самолета для режима оффлайна - ваще бомба :)


Желаю вам процветания, ЯДу - спасибо!
Julie 🅱️
24 июня 2017, 22:24
С огромным удивлением, негодованием (а также множеством других непечатных эмоций) недавно обнаружила, что автозагрузка фотографий в приложении андроида идет не только из папки dcim и ее подпапок, но также и из папки pictures встроенной памяти (и всех ее подпапок). И это в сочетании с тем, что все загруженные фоточки "любезно" (это сарказм, если что) переименоваются приводит к совершенно несусветной и раздражающей каше в папке фотокамера (у меня, к  примеру, туда слились 300 или около того обоин для телефона и пара сотен других изображений, которые в телефоне нужны, а в облаке - нет).
nebolondona1
28 июня 2017, 12:55
антивирус панда блокирует все ваши ссылки
http://img-fotki.yandex.ru/get/362774/226582872.1fc/0_1a5240_4f3ce0aa_orig.jpg


sane4ek11
29 июня 2017, 12:20
А тут уже говорили что сра...енькую ленту нужна возможность отключать?
lazarevmax
1 июля 2017, 21:23
Поддерживаю по доработке мобильной и веб версии по части раздела Все фото
очень нужен просмотр по альбомам, подробная информация о фото, увеличение фото
этого не хватает, чтобы перейти из Google Photos 
PiratGreg
9 июля 2017, 06:08
Здравствуйте. Подскажите, раньше можно было менять файл не изменяя ссылки, достаточно было залить в эту же папку файл с идентичным именем и согласиться на замену, ссылка оставалась прежней. Сейчас при замене ссылка выключается, при включении выдаётся новая, что очень неудобно, приходиться всем рассылать новую ссылку. Это баг, или данную фичу просто удалили? Вариант расшаренной папки не подходит, нужно отслеживать количество просмотров и скачиваний именно файла. Заранее спасибо
Артем Федотов
12 июля 2017, 11:38
Добрый день!
Почему приложение больше не обновляется? Версия 1.4.16 при открытии окна "О программе" постоянно пишет "Ошибка проверки обновлений". Переустановка не помогает. Ждем сразу версию 2.0?
german-repin
12 июля 2017, 20:48
Добрый день, уважаемые разработчики!


Как я понял (на апрель месяц) вы занимались активным допиливанием своего продукта, чему был несказанно рад.


Сам пользуюсь платным dropbox – у меня абсолютно все личные и рабочие файлы находятся в dropbox-папке и синхронизируются между всеми компьютерами и доступны удаленно в любом месте.



До из-за рабоста курса я хотел слезть с него на другой сервис, 7000 руб в год все же приличные деньги.

Полтора года назад попробовал несколько альтернативных сервисов  – google drive, даже купил платный  hubic – но качество реализации обоих сервисов не устроило. Пришлось возвращаться обратно в дропбокс.


Месяц назад попробовал Я.диск, порадовался отличной реализации мобильного и десктопного приложения и уже был готов переходить. Но одна фича дропбокса меня все же заставила остаться.



Бывает, работаешь над файлом (условно photoshop) целый день, а потом реально портишь его, что пол рабочего дня на смарку. То же самое с документами – начинаешь править логику подготавливаемого техзадания, а потом понимаешь что тебя понесло. Но треть документа уже удалена и Ctrl+S уже тоже нажато. В такие моменты и готов и пару тычяч отдать  на восстановление потерянной работы.

Так вот, в дропбоксе есть история версий файлов – можно восстановить файл от нужного времени сохранения. Примерно раз в месяц-два мы с женой этой функцией пользуемся и всегда пляшем от счастья что она есть.

Плюс, эта фишка вроде как должна спасти от вирусов-шифровальщиков (типа Petya).



Может быть я не одинок, и многим людям такая функция нужна? Я готов за нее доплачивать, это же аналог КАСКО на машине! )



Еще один момент в дропбоксе, который для меня очень удобен. В web-версии очень удобно реализована "корзина" – можно в любой папке нажать кнопку  "показать удаленные файлы" – и увидеть все что удалено конкретно отсюда за последнее время. Для меня это гораздо удобнее, чем искать в общей корзине нужный файл
Артем Федотов
13 июля 2017, 12:41
german-repin,
поддерживаю! Функция очень нужная.
eldarkhan
18 июля 2017, 00:46
german-repin,
Согласен, это очень нужно!
yarsoft
20 июля 2017, 15:35
Добрый день! Заметил,  что в папке фотографии нет выбора сортировки. Кнопки с выпадающим списком  Упорядочить (Имя, размер, тип, дата изменения) просто нет. Если мне расшарят папку фотографии с другого аккаунта, то в ней эта кнопка есть
intenditore
28 июля 2017, 13:49
Товарищи, очень прошу - сделайте в скриншотилке возможность скипировать в буффер ПРЯМУЮ ССЫЛКУ на скриншот! Очень нужно :\
Евгений Лебединский
8 августа 2017, 11:22
Статья начинается -Для удобства совместной работы мы добавили...
У меня вопрос: Когда в YD появится совместное редактирование документов?
Без него ни какой совместной работы нельзя организовать.


В планах это есть?
Вячеслав Мороз
15 августа 2017, 23:14
Приветствую, уважаемые разработчики! Я понимаю, что вас засыпают идеями каждый день, надеюсь от еще одной вы не откажетесь. Суть в следующем: я все фотки храню на диске. Друзья и родные часто спрашивают: "ты все время что то фоткаешь, а где можно посмотреть все твои фото?" - и вот тут мне нечего сказать, так как спецсервисы вроде 500px не для семейного архива, а соцсети давно не то место, где хочется выкладывать все свои фотки.


Предложение: сделать возможность включать публичную страницу, где в хронологическом порядке будут выводится все фотографии. Слева или справа сделать навигацию по годам. И обязательно сделать настройку этой страницу, а именно какие папки на ней отображать. Чтобы ссылку на такую страницу можно было отправить кому угодно, и ничего лишнего они не увидят (как в соцсетях) - только фотографии, аккуратно отсортированные. Шарить отдельные альбомы и папки конечно круто, но такая страница была бы намного удобнее. Только чтобы это работало не так глючно как сейчас лента, где фотки 3-летней давности отображаются позавчерашним днем, а по папкам, как я сам их сортирую. Плюс возможность задавать секциям какое то текстовое описание. Чтобы в результате получился некий фотоблог с одной страницей. За такое готов доплачивать даже :) 
mlry
26 августа 2017, 02:34
Подскажите, есть ли возможно как то прочесть полное название папок, находящихся в публичной папке, не открывая эти папки?
Примеры:
https://yadi.sk/i/TWbss7fO3MLQ47
https://yadi.sk/d/RVseZ0JM3KpmrC
Nurlan
26 августа 2017, 14:24
хочется маленького счастья, совсем небольшого, а именно кнопку "выбрать/выделить все"
Yurii11122
28 августа 2017, 18:45
В Туркменистане, системный администратор Балкантелеком прерывает синхронизацию. Из за этого загрузка не прекращается. Не синхронизируется. Имеют ли они на это право?
roachesnokov@1bit.yaconnect.com
24 ноября 2017, 13:10
Добрый день!
Комментарии к папкам и файлам с общим доступом не приходят пользователям. В чем может быть проблема?
pavellzubkov
24 октября 2018, 20:02
roachesnokov@1bit.yaconnect.com,
тоже заметил эту проблему. видимо эта фича не работает...

djmix777
28 мая 2018, 10:30
привет всем! народ, как быстро перемещаться по фотографиям на яндекс дискам, скажем лет за 5 , у меня борода отрастёт пока  "отмотаю" на 5 лет назад. Ниего на данный момент не придумали, чтобы быстрее "ходить"?
EXPROMTMAX
6 июля 2018, 19:24
Как отключить сообщения в программе на компьютере о изменении в папке общего доступа? 
Потому что хоть миллион раз снимай галки в настройках в браузере на пользователе, сообщения приходят.
То есть человек заливает папку с 300 файлами. И мне 300 раз придет оповещение об изменении в папке.
Приходится отключать диск и спрашивать человека, когда там у него все зальется. Смысл общих папок тогда для меня какой?
Неужели трудно сделать настройки уведомлений в программе?
samira.latifova
24 августа 2018, 08:15
я незнаю что это такое падскажите что это
xxxx629xxxx
12 ноября 2018, 13:56
полный отстой
Нота Беня
18 января, 12:27
 На, каком, основании, с, меня, списывают, деньги?!, Я, отказался, от, подписки!, Если, это, будет, продолжаться, обращусь, в, правоохранительные, органы.
kamenskipatap
17 апреля, 08:23
Отличноо
savoiskiy
вчера, 20:45
я сделал общую папку, где гребанные комментарии ГДЕ??? как на этом абсолютно недружественном интерфейсе оставить комментарий к общей папке к общему документу?????