Комментарии к общим папкам

Для удобства совместной работы мы добавили комментарии к папкам с общим доступом. Теперь можно обсуждать процесс работы над проектом прямо в Диске. Комментировать могут все участники папки. Даже пользователи с ограниченным доступом.

Можно не беспокоиться, что вы пропустите важное обсуждение к какому-нибудь файлу. Особенно если файлов много. Как только один из участников пишет комментарий, Диск отправляет всем остальным уведомления об этом. Уведомления о новых комментариях появляются в вебе в центре уведомлений, а также приходят в приложение на компьютере.

Желаем продуктивной совместной работы,

Команда Яндекс.Диска