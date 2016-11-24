Блог Диска

Блог Диска

Лента в Диске. Бета-версия

Яндекс.Диск – место не только для хранения архивов, но также для активной работы с актуальными документами и фотографиями, организации общих папок и обмена ссылками. Мы всегда стараемся облегчить и сделать более эффективным взаимодействие с файлами. Однако основным облачным интерфейсом традиционно является скучная файловая структура. Раньше на входе в Диск каждого пользователя встречал стандартный список папок, не меняющийся годами. С недавнего времени сверху главной страницы Диска можно увидеть последние файлы, быстро перейти к ним и совершить любое действие. Мы решили продвинуться еще дальше и представить все последние события в вашем Диске интерактивно и нескучно.

Сегодня мы запускаем бета-версию нового раздела в Диске, который называется Лента. В Ленте в хронологическом порядке отображаются события с файлами, папками и ссылками. Причем в ней можно увидеть не только изменения, которые сделаны вами, но и действия друзей и коллег. Каждое событие представлено в виде отдельного блока. Например, недавно отредактированные документы, несколько фотографий, загруженных в одну папку, только что созданный альбом. Если в блоке произошли изменения – он актуализируется и перемещается выше.

Лента в веб-интерфейсе

Мобильная Лента для Android

С файлами в Ленте можно совершать любые действия. Достаточно выделить один или несколько объектов, как в привычном интерфейсе Диска. Некоторые популярные действия вынесены прямо в блок. Так сделать файл публичным или создать альбом из фотографий можно по одной кнопке на блоке, без предварительного выделения. Блоки с фото сделаны в виде крупных превью. А документы представлены в виде аккуратного списка, причем рядом с каждым документом есть кнопка редактирования.

В Ленте также отображаются опубликованные и просмотренные ссылки. Вы можете увидеть количество просмотров к публичным ссылкам, новые «лайки» и комментарии. Прямо в Ленте можно оставлять свежие комментарии, что открывает новые возможности для быстрых рабочих обсуждений. Если просмотренная ссылка больше вам не интересна, ее можно скрыть из Ленты, как и любой другой блок.

Если для совместной работы используются не только одноразовые ссылки на документы или картинки, но и общие папки, работать с ними теперь тоже удобнее из Ленты. В момент создания общей папки в Ленте появляется блок, в котором можно посмотреть, кто уже принял приглашение или отказался от него. Кроме того, вы всегда увидите, кто и когда добавил или изменил файлы в общей папке.

Вместе с Лентой в Диске появился центр уведомлений, который расскажет про новые события в Ленте, например, про новые комментарии и «лайки» к ссылкам или про количество автозагруженных фотографий.  

Лента доступна в веб-интерфейсе Диска и в мобильном приложении для Android, версия для iOS появится немного позже. Это только бета-версия. Мы много экспериментируем с наполнением и интерфейсом блоков. Поэтому для нас очень важны ваши впечатления от работы в ваших Лентах. Рассказывайте, что вам кажется неудобным, а что, наоборот, помогает быстрее решать ежедневные задачи.

Лента в веб-интерфейсе Диска доступна по ссылке

Лента для Android доступна в новой версии приложения в Google Play

Команда Яндекс.Диска

538 комментариев
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Марк
24 ноября 2016, 09:32
по моему,что то такое уже есть в диске?могу ошибаться
rusinov
24 ноября 2016, 11:19
Марк,
была и есть история - протокол всех действий. тут же не протокол а интерактивный интерфейс с которым можно работать :) 
purchases@centauriprime.ru
24 ноября 2016, 13:08
rusinov,
вопрос,в свое время нам раздавали пачки приглашений (пригласи и получи место),но у многих людей следующая картина - людей приглашали,они регистрировались,но не устанавливали Диск и соответственно мы не получали свои 500мб.обидно).
rusinov
24 ноября 2016, 21:12
purchases@centauriprime.ru,
Это, я так понимаю, было уже достаточно давно, но установка приложения была базовым требованием акции. 
purchases@centauriprime.ru
25 ноября 2016, 07:43
rusinov,
да,да.это еще было на заре Диска
d.silin@rng-spb.ru
25 ноября 2016, 10:07
Всем хорошего неба над головой!)
vitalblin
12 февраля 2017, 19:35
d.silin@rng-spb.ru,
я прочитал как веба -_-
Марк
24 ноября 2016, 09:57
справа вверху колокольчик,рожица и надпись *сообщений нет*предлагаю сделать мордочку инопланетянина.у вас диск
victor17011998
24 ноября 2016, 11:53
Марк,
+
Demoniooo
24 ноября 2016, 13:11
Марк,
+
k100lbov
24 ноября 2016, 14:21
Марк,
+
alyssa.strelnikoff
24 ноября 2016, 15:02
Марк,
+
ken-heppen
24 ноября 2016, 19:55
Марк,
+
rusinov
24 ноября 2016, 21:12
Марк,
Предложение позитивное :) 
ya.valiki
24 ноября 2016, 23:32
Марк,
+
helldar@ai-rus.com
25 ноября 2016, 05:44
Марк,
+
Sad Roger
25 ноября 2016, 10:19
Марк,
Согласен,логично и прикольно! )))
Роман
25 ноября 2016, 23:12
Марк,
+
Егор
29 ноября 2016, 05:59
Марк,
+

uhamurad
29 ноября 2016, 22:53
Марк,
+
arty.nvl
2 декабря 2016, 13:57
Марк,
+
VEK.01
2 декабря 2016, 19:21
Марк,
Рожицу какого инопланетянина,с какой планеты?
Марк
3 декабря 2016, 07:48
VEK.01,
Желательно с планеты Орион,но можно и с Сириуса.
Александр Быков
18 декабря 2016, 10:04
Марк,
Поддерживаю! Главное, чтобы цвет кожи был зелёным.
chingachguckru
23 февраля 2017, 10:06
Александр Быков,
Рассист?
Олег Скрипа
2 января 2017, 18:05
Марк,
ок
vova.wowchik
22 января 2017, 23:14
Марк,
+
Алексей Смирнов
7 февраля 2017, 15:16
Марк,
+
Марк
7 февраля 2017, 19:42
Алексей Смирнов,
всем по... пользуйтесь тем,что есть пока не отняли))).
Удалённый пользователь
24 ноября 2016, 11:53
Поживём - увидим!
vic.smeloff
24 ноября 2016, 13:05
Диск всё больше радует. Давно не мог найти в общих папках свои сохранённые  файлы.Спасибо!  Очень стало удобно.
tizerbox
24 ноября 2016, 13:13
В гугле есть опция не показывать список приглашенных пользователей в общий ресурс, а в яндекс диске почему нет? Да и в календаре тоже?
rusinov
24 ноября 2016, 13:24
tizerbox,
Спасибо за идею, мы подумаем об этом! Часто такое не спрашивают и вероятно это можно сделать только в "доступных только для чтения" папках. Иначе это будет достаточно нелогично. 
Вячеслав Мороз
24 ноября 2016, 13:15
Есть такая программка, называется Cloud Mounter, она как диск, только не скачивает файлы на комп, но при этом отображает их так, будто бы они скачаны. Программка поддерживает кучу всего, кроме моего любимого яндекс.диска, я уже написал им в техподдержку, надеюсь АПИ Яндекса позволит им разобраться. Сорри за оффтоп, не знаю куда еще писать. По сабжу: лента мне не нужна :) Тут совсем другая задача у сервиса
rusinov
24 ноября 2016, 13:21
Вячеслав Мороз,
 Судя по описанию на сайте Cloud Mounter умеет работать с WebDAV и в таком случае у них все должно получиться с Яндекс.Диском. Скажите, а вам принципиально пользоваться одной программой в которой показывают (не скачивая) все облака или если бы приложение Яндекс.Диск так умело, то вам бы тоже было интересно? 
SeregaAltmer
24 ноября 2016, 14:35
rusinov,
мне знаком как минимум один человек, для которого отсутствие такой возможности, - существенное ограничение. В виду того что свободного места на яндекс.диске и домашнем пк у него значительно больше чем на ноутбуке, на последнем он вынужден использовать вёб-интерфейс. А это существенно накладнее, чем обычные операции с файлами.


Скорее всего от возможности работать с нескачанными файлами прямо из проводника или другого файлового менеджера, никто из пользователей не откажется.


А лента, на первый взгляд, довольно удобная возможность. Спасибо за неё!
rusinov
24 ноября 2016, 14:36
SeregaAltmer,
Следите за новостями :) 
navi.gman
25 ноября 2016, 07:06
rusinov,
В самом деле, классная опция - просмотр и операции над файлами без их скачивания и минуя веб-интерфейс так, будто они скачаны. Поддерживаю предложение Вячеслава!
TurMarketing.ru
25 ноября 2016, 10:07
navi.gman,
Я тоже за!
ahtartam
25 ноября 2016, 15:41
rusinov,
Хорошая идея, но пусть эта функция будет не вместо текущего режима, а дополнительно. Было бы отлично, если бы в окне настроек синхронизации появились чекбоксы с тремя возможными значениями. Чтобы можно было некоторые папки сделать призрачными, а некоторые реальными. Отключение синхронизации тоже надо оставить.
julia-mikoyan
25 ноября 2016, 21:28
SeregaAltmer,
>>от возможности работать с нескачанными файлами прямо из проводника или другого файлового менеджера, никто из пользователей не откажется. 
Согласна. Это было бы очень круто и очень нужно.
M3496040
26 ноября 2016, 03:40
rusinov,
тоже хотел бы выразиться по поводу данной проблемы, с чем столкнулся и как эту ситуацию вижу я)
Была надобность переноса данных со старого ноута на Я.Диск, начал установку приложения, но вылезло предупреждение, что свободного места на диске недостаточно для синхронизации папок, пришлось поснимать галочки и все бы ничего, НО меня удивило то, что я в итоге не увидел своих папок (несинхронизируемых) когда зашел на Я.Диск, в моем понимании и ожидании было то, что я их увижу, но файлы которые мне понадобятся, пришлось бы выкачивать.. Примерно таким образом организована работа в приложении для iPhone у Вашего конкурента (D.box если кто не понял) и на мой взгляд это очень даже логично, а именно: снял галку синхронизации - по-прежнему видишь папку, но файлы места на харде не занимают. Надеюсь мой отзыв будет кому-то полезен) Спасибо!
lyushin.yurij
27 ноября 2016, 13:04
rusinov,
Уточняю. Cloud Mounter - только для яблочных ОС (iOS и т.д.). Для Windows сейчас есть NetDrive2, которая ЯД (WebDAV) поддерживает.
Обновлено 27 ноября 2016, 13:08
Амалия
14 декабря 2016, 18:19
SeregaAltmer,
Вышла бета Яндекс.Диска 2.0, данная версия на занимает места на компьютере. Работает параллельно с текущим Приложением. Скачать и ознакомиться здесь
Обновлено 14 декабря 2016, 18:19
ais22sgo
24 ноября 2016, 14:02
Вячеслав Мороз,
Поддерживаю Вячеслава - нужен Cloud Mounter
Paul
24 ноября 2016, 15:19
Также подпишусь. Очень нужна подобная функция. На яндекс диск залито сейчас около 100 гиг рабочей информации. На нетбуке стоит ССД на 120 гиг из-за этого приходится выключать синхронизацию отдельных папок и постоянно контролировать что там творится, да и чаще всего мне нужен доступ к отдельным документам. веб интерфейс как хранилище норм, но он не заточен под работу. Хотелось бы или полное изменения веб интерфейса или Cloud Mounter!
А лента, ленту будем тестить, по описанию полезная штука.  
rusinov
24 ноября 2016, 16:25
Paul,
Следите за новостями! :) 
cropotckina2016
24 ноября 2016, 19:04
Аналогично, поддерживаю ребят. Ждём новостей :)
losos13
25 ноября 2016, 05:44
Paul,
Тоже на ноутбуке ссд на 120 гиг, и ситуация давно была решена подключением Яндекс.Диске в качестве сетевого диска через webdav без дополнительного софта.
@vovanbloger
4 декабря 2016, 19:45
losos13,
можете подробнее рассказать, как Вы это осуществили. Или дать ссылки на то, где об этом можно почитать?
losos13
4 декабря 2016, 20:10
@vovanbloger,
https://yandex.ru/support/disk/webdav.html
Амалия
14 декабря 2016, 18:20
Paul,
Вышла бета Яндекс.Диска 2.0, данная версия на занимает места на компьютере. Работает параллельно с текущим Приложением. Скачать и ознакомиться здесь
Александр Арзамасцев
26 ноября 2016, 14:06
Вячеслав Мороз,
Поддерживаю!
Дмитрий Любин
8 декабря 2016, 18:59
Вячеслав Мороз,
Поддерживаю!
albertbas
24 ноября 2016, 13:18
Яндекс, это отличное нововведение! Смотрится классно и работать удобно! Спасибо!
zilkov
24 ноября 2016, 13:23
Видимо, я уже настолько стар, что не понимаю зачем всё это...
rusinov
24 ноября 2016, 13:26
zilkov,
Очень многим людям удобнее получать доступ к "последним" файлам, с которыми они работали, а не ходить по всей структуре хранилища. Входите на сервис, и тут все что вам надо - сразу на первом или втором экране! :) 
Обновлено 24 ноября 2016, 13:27
zilkov
29 ноября 2016, 14:29
rusinov,
это понятно, непонятно зачем из этого сделали социальный сервис с лайками и комментариями, когда и так вроде бы был раздел "недавние"
Обновлено 29 ноября 2016, 14:29
pp.ihmalta
24 ноября 2016, 13:37
Неплохо - Я.Диск становится по функционалу похожим на Битрикс24! Вот только для полного счастья от пользования веб-интерфейсом Диска не хватает такого же удобного окна в углу экрана, как у Gлавного Конкурента™. Пока же периодически чертыхаемся с окном, которое не свернуть (чтобы, например, пока идёт загрузка, перейти в другую папку), и в котором к тому же (при нормальной скорости интернета) частенько сбоит загрузка файлов больше 100Мб - красное сообщение о том, что файл не загружен. Надеюсь, со временем наш любимый Я.Диск станет ещё лучше!
Обновлено 24 ноября 2016, 13:38
vitkarpov
24 ноября 2016, 14:02
pp.ihmalta,
диалог загрузки можно скрыть, нажав на кнопку «скрыть» (https://yadi.sk/i/JNWCRdtJzNH6S) — загрузка продолжит работать в фоне, при этом дальше можно пользоваться Диском как обычно
borodi.serega2014
24 ноября 2016, 13:50
Диск всё больше радует. :)
mknrucom
24 ноября 2016, 14:33
borodi.serega2014,
Это да! Только ни чего нового, слабый вариант копии гугла.
слава молотков
24 ноября 2016, 14:01
Большое спасибо!
med-phisiker
24 ноября 2016, 14:02
Планируется ли добавить в Яндекс.Диск работу с git-репозиториями подобно github или gitlab ?
rusinov
24 ноября 2016, 14:03
med-phisiker,
Пока такого в ближайших планах нет. 
navi.gman
25 ноября 2016, 07:32
rusinov,
А жаль:)
Roman
24 ноября 2016, 14:07
посмотреть что сделал гугл и сделать лучше! Но удобно, конечно!
Никита
24 ноября 2016, 14:15
Roman,
Спасибо за отзыв! В первую очередь, мы руководствовались как сделать удобно для пользователей. =)
Обновлено 24 ноября 2016, 14:16
mknrucom
24 ноября 2016, 14:32
Никита,
Что врёшь? Вы пытаетесь отхватить сегмент у соц. сетей!
Nurlan Zhamenov
26 ноября 2016, 08:00
mknrucom,
 ну и пусть, пускай развиваются. Гуглом я вообще не пользуюсь. И поиском и ихним диском. Принципиально пользуюсь Яндексом, пускай развиваются.
mknrucom
27 ноября 2016, 06:25
Nurlan Zhamenov,
Да я б тоже с удовольствием б пользовался яндексом. Только похоже люди, что работают в яндексе делают всё что б дискредитировать сами себя. Видно на пол ставки в гугле работают)))
Николай Гостюхин
24 ноября 2016, 14:10
А зачем это вообще нужно?
rusinov
24 ноября 2016, 14:13
Николай Гостюхин,
Даже судя по комментам здесь – не все придерживаются такого мнения. :) И у нас конечно же были эксперименты, которые показывают что пользователям это нужно. С другой стороны, если вам лично это не нужно, то вы можете просто не заходить в Ленту - все остальное остается таким же как и было. 
Обновлено 24 ноября 2016, 14:13
Николай Гостюхин
24 ноября 2016, 14:10
Абсолютно бесполезная функция.
serejka1981
24 ноября 2016, 15:18
Очень нравится функционал яндекс.диск, но хотелось бы знать есть хотя бы в проекте ввод нескольких аккаунтов? А то очень неудобно перелогиниваться для синхронизации разных ящиков!
Марк
24 ноября 2016, 13:51
serejka1981,
целиком и полностью поддерживаю. у меня почта,свой домен и везде диски.хочется все держать под рукой
rusinov.ya
25 ноября 2016, 11:14
serejka1981,
Мы думаем про это, спасибо. 
Дмитрий Любин
8 декабря 2016, 19:07
serejka1981,
Поддерживаю! Нужно работать с личным и рабочим диском. Приходится переключаться.
Pavel Kochubey
24 ноября 2016, 14:18
Создание скриншотов супер, давайте также только для видео.
mknrucom
24 ноября 2016, 14:30
Pavel Kochubey,
Да это единственное что хорошо. Ну еще и стоимость)))
mknrucom
24 ноября 2016, 14:29
Дебилы б сделали лучше качественную синхронизацию и адекватную работу приложений на стороне клиента, а не пытались влезть в соц сети))) А то позор, а не приложение. А потом удивляются люди почему всё иностранное. Да потому что наше захватили дебилы Клинические в погоне за наживой.
rusinov
24 ноября 2016, 14:31
mknrucom,
Не расскажете, какая у вас проблема  с синхронизацией? 
mknrucom
24 ноября 2016, 14:41
rusinov,
Сейчас найду про сингронизацию, лень заново писать))


А пока конкретно про пользовательский интерфейс:


Писал в поддержку пару месяцев назад: [Ticket#16090611580425319]


 Сообщение::
Здравствуйте. Столкнулся с дебилизмом ваших АНАЛитиков))) 1.Какой дебил мог придумать что если синхронизация отключена то я не могу удалить папку из списка синхронизированных?
2. Какой дебил придумал, что после удаления и восстановления из корзины на всех устройствах папка начинает снова синхронизировать даже если она раньше стояла в списке исключений для синхронизации?
А так всё вроде хорошо)))
Дебил не оскорбление а медицинский термин, прошу разумно смотреть на критику.
ЗЫ(PS) разработчиков и аналитиков надо брать не по знакомству и глупым тестам, а по уму)))



rusinov
24 ноября 2016, 14:50
mknrucom,
С одной стороны уверен, что слово "дебил" и прочее "по-знакомству" не всем может быть приятно. А логику работы выборочной синхронизации можно обсудить отдельно, мы сейчас над этим плотно работаем. 
mknrucom
24 ноября 2016, 15:08
rusinov,
Что то не могу найти.
Попробую повторить.
Программа яндекс диск дод xNix системы
1. Нищета пользовательского интерфейса 
- Нет команды вывода списка исключаемых папок, есть где то лог файл где это можно найти, но и этот лог не описан в документации, Приходится самому что то искать.
- не ясна актуальность действий, не понятно приняла ли программа запрос. Например такой дебелизм - В веб интерфейсе ты добавляешь синхронизацию из соц. сетей - создаётся папочка с именем из слов между которыми пробел. После добавления в строку исключения синхронизации exclude-dirs="..." в файле ~/.config/yandex-disk  программа запускается но ни чего не происходит, к тому же все перечисления после имени с пробелам перестают работать. 
- вообще скупость команд, невозможно получить из первых рук реальные данные работы программы. 
- невозможно изменить параметры без перезагрузки программы
- пока перезагружается программа, измененные файлы после загрузки ей считаются неактуальными и в наглую переименовываются.


По синхронизации.
Программа постоянно создаёт файлы (2) однако эти файлы старее и неактуальнее. Но зато они с сервера. Какой то дебил посчитал что с сервера данные важнее))) Хотя по идее программа признана поддерживать актуальность данных.
И не дай бог обновить файлы пока yandex не запущен - всё! настаёт полный пепец!
Странно то что в программе предусмотрено readOnly но не предусмотре хотяб приоритет актуальности данных, не говоря уже о сложной логике актуальности меняющихся данных, подсчёт изменившихся частей файла, вычит контрольных сумм. Короче ни какой сложной логики актуальности данных меняющихся в разных местах - нет. Просто тупо - сервер главный))) И какой смысл тогда в программе? - короче с дропбоксом не было таких проблем. На нем даже базы данных жили. А тут говно за 200 руб. И мат в ваш адрес возникает из за нашей глупости что повелись на вас за 200 руб. И из за обиды что Русские из за вас пали в грязь лицом. Вы сделали не импортозамещение, а повод сказать что мы ни чего не можем.


ЗЫ Ошибки не проверял, запятые не расставлял, Вы и так мне должны за сотрудничество. Моего уровня Аналитик Ща б заработал за потраченное время пока писал, на пару лет вашего дешового сервиса)))
mknrucom
24 ноября 2016, 15:20
mknrucom,
Не правильно написал, правильнее так: ...По синхронизации.
Программа постоянно создаёт файлы ...(2), однако её файлы старее и не актуальнее. Созданные файлы это переименованные актуальны.
Обновлено 24 ноября 2016, 15:20
mknrucom
24 ноября 2016, 15:28
rusinov,
Вы должны понимать, что реально думают люди. И Клинический дебил это не оскорбление, а констатация факта. И я не верю, что в России нет умных людей, не по примитивным тестам, что на вашем сайте перед отправкой данных о вакансии соискателя работы, а по уровню интелекта. По поводу "по знакомству" ну а как еще? какой вывод сделать если программа примитивна, а примитивные тесты на вашем сайте для соискателей работы гораздо сложнее работы программы))) Вывод-тот кто руководит, эти тесты миновал)))
cropotckina2016
24 ноября 2016, 19:21
Позволю себе оффтоп и выскажусь по вашу душу. По-моему, вы (с белибердой в имени mkn-ru-com - кстати, у сайта с таким (кривым) названием проблемы) именно что оскорблениями занимаетесь. И здесь не диагнозы обсуждают, чтобы называть людей дебилами. Это не этично с любой стороны: либо оскорбление просто людей, либо унижение людей с диагнозом. Как ни посмотри, не хорошо. Не нравится сервис - опиши проблему нормальным языком. И, да, не всегда примитивность (читай, простота) - это плохо. Разные люди пользуются сервисом, не все хотят в дебри, как в фотошопе, залазить. И, наконец, дайте разработчикам презумпцию невиновности: то, что вам кажется нелогичным, ещё не означает, что этому нет объективного объяснения у разработчика.
bigmuzzy
26 ноября 2016, 15:50
cropotckina2016,
хорошо сказано.
Мне ещё вспомнились аж два анекдота про подобных граждан:

...

- А сейчас смертельный номер! Прыжок из-под купола цирка без страховки! Прямо на бетонный пол!

- ...сы, куда вы меня тащите?!
==========
...
- Доктор, меня никто не любит, все от меня отворачиваются! Помогите мне скорей, мерзкий старикашка!
mknrucom
27 ноября 2016, 06:44
cropotckina2016,
А вы бы провели серьёзную аналитику продукта-а писать все горазды))) Сейчас вы перешли на личности и пытаетесь как то зацепить меня. Я не пытался обидеть дебилов, это всего лишь диагноз и он обоснован. Когда начнете пользоваться программкой(не программой а программкой), тогда поймёте. Более того, дебилы причиняют ущерб населению. За программку нужно заплатить, а она не соответствует заявленным требованиям. А вы лицензию читали? В ней: Вы ни кто и имя ваше ни как и ни на что не имеете право! Но деньги заплати!-Да ты можешь отказаться))) Ща каждый монополист говорит что можешь отказаться)))  
mknrucom
27 ноября 2016, 06:53
cropotckina2016,
А вы руководитель проекта?
indigo.murmansk
24 ноября 2016, 14:35
Хотел бы попросить, что бы в "последних файлах" главной еще и последние папки отображались
Обновлено 24 ноября 2016, 16:10
Никита
24 ноября 2016, 16:11
indigo.murmansk,
Расскажите, пожалуйста, подробнее зачем вам видеть именно папки в "последних файлах"?  В ленте, например, видно в какую папку загружены файлы и можно к ней перейти.
poganalyto57
24 ноября 2016, 14:36
Спасибо!
umirskiba
24 ноября 2016, 14:43
у меня периодически проблема с яндекс-диском на компе win7: при просмотре фото с папки "Фотокамера" Я-Д рушит систему и всё адски зависает. ни просмотреть ни удалить фотографии не возможно. Это жутко бесит!
sponkratov73
24 ноября 2016, 14:52
umirskiba,
А какой программой вы смотрите фото? Возможно она изменяет файлы, а Диск реагирует на изменения.
umirskiba
24 ноября 2016, 15:40
sponkratov73,
любой программой, от страндартного вьювера до Adobe Brige
Strelkoff1
25 ноября 2016, 15:23
umirskiba,
fа папка где  живет на  винте или  в облаке?
umirskiba
25 ноября 2016, 18:58
Strelkoff1,
папка живет на винде
Бочаров Александр
24 ноября 2016, 14:47
Всех приветствую. Лентой вряд ли буду пользоваться. Я знаю где и что у меня лежит. Конкретно мне очень не хватает функции ограничения скорости синхронизации. На работе медленный интернет. Если запускаю синхронизацию, то она забирает весь трафик и остальные коллеги очень ругаются...
В общем и целом за Яндекс.Диск команде разработчиков пожизненный респект!
sponkratov73
24 ноября 2016, 14:54
Бочаров Александр,
Попробуйте в программе включить настройку "Ограничить скорость одним соединением", на закладке "Дополнительно"
KrasRent
24 ноября 2016, 14:56
Если создать публичную ссылку к папке и выделить её (в разделе Ссылки) или выделить саму папку (в разделе Файлы), то справа будет показана информация: скачана N раз, просмотрена N раз. Если то же самое проделать не с папкой, а с файлом, то будет показана такая же статистика. Очень не хватает вот чего:
1) показ статистики о просмотре/скачивании отдельного файла, который находится в «публичной» папке, но для которого не создана своя отдельная публичная ссылка;
2) в статистике весьма полезна была бы информация о том, когда последний раз папка/файл была просмотрена/скачана.
Обновлено 24 ноября 2016, 14:56
rusinov
24 ноября 2016, 15:17
KrasRent,
Спасибо за хорошие идеи! 
zelenovas
24 ноября 2016, 15:06
В подписи к статье есть что-то лишнее: либо пробел, либо точка.
"Команда Яндекс. Диска"
Никита
24 ноября 2016, 22:32
zelenovas,
Спасибо, исправили.
Галина Соловьева
24 ноября 2016, 15:12
спасибо! мне нравится
randum
24 ноября 2016, 15:14
Первое, что приходит в голову:
Добавить возможность исключить из ленты файлы с определённым расширением (убрать мусор так сказать).
Возможность самому задать несколько лент для разных "областей на диске" (разные ветки файловой структуры). Например отдельная лента для фотографий, отдельная для документов и т.д.
Как то так))
rusinov
24 ноября 2016, 15:15
randum,
мы думаем про фильтры и управление, пока оно самое простое! :) спасибо за отзыв! 
randum
24 ноября 2016, 19:12
rusinov,

Тогда дополню про фильтры)
Не плохо было бы иметь возможность задавать временные рамки для ленты. Возможность задать группировку (а она присутствует, только я не очень понял по какому принципу) скажем например, что бы в одной группе были файлы измененные за сутки. И что бы можно было отключать реакцию на измененные файлы, а показывать в ленте только создаваемые файлы например.
Вообще в ленте очень не плохо смотрятся фотографии, но остальные файлы не очень наглядные. Может быть можно дать возможность задавать картинку пользователем, для расширений файлов. А в идеале можно было бы привязаться к логике названия файла, например назначить картинку для файлов которые начинаются с двух букв СП. ))
rusinov
24 ноября 2016, 21:15
randum,
Это описание фильтрации звучит весьма сложным, я думаю мы начнем с более простых и понятных всем вещей :) Про красивое отображение всех остальных файлов мы продолжаем думать. Основное опасение тут в том, что представление о их красоте у разных людей может оказаться сильно разным :) 
randum
25 ноября 2016, 08:49
rusinov,

Ну моя лента пока выглядит не очень привлекательно :Р - буду ждать фильтры, спасибо)
https://yadi.sk/i/o6QLfQ09zRVdQ
KrasRent
25 ноября 2016, 09:34
randum,
насчёт фильтрации отличная идея. Только лучше сразу делать более универсально - не по расширению, а со стандартными символами подстановки, например:
*.tmp
~$*.doc*
Yaroslav.Protas
24 ноября 2016, 15:30
Подскажите, не решена ли следующая проблема?
При синхронизации файлов из облака на двух ПК через приложение "Яндекс Диск", дата в свойствах файлов изменяется с даты фактического создания файла на дату синхронизации с "Диском".
Т.е. я на комп.№1 создал файл сегодня, он синхронизировался с облаком, включаю через 2 дня комп.№2, который синхронизируется с тем же аккаунтом, в свойствах этих же файлов на комп.№2 прописывается текущей датой, вне зависимости, от того, когда они были созданы.
Т.е., например, файлы были созданы в разное время на комп.№1, затем комп.№2 несколько дней не включался, при синхронизации он получает все файлы  с одинаковой датой создания Как этого избежать? 
rusinov
24 ноября 2016, 15:37
Yaroslav.Protas,
у нас в списке проектов есть проект с синхронизацией даты файлов, мы обязательно до него доберемся. 
ahtartam
25 ноября 2016, 16:04
rusinov,
Да, да. Это важно. Надо чтобы синхронизация не изменяла дату файла. Спасибо, за Ваш сервис.
Обновлено 25 ноября 2016, 16:04
ya.service2
28 ноября 2016, 12:33
rusinov,
Еще один голос за то чтобы навести порядок с изменениями дат файлов! У меня много папок проектов (за пару лет), которые можно отсортировать только по дате изменения, но ЯД взял и присвоил всем одну дату!!!
ПРИ ЭТОМ, сейчас есть несколько свежих папок (за период около 5 месяцев) с правильными точными датами создания. Не понятно, то ли вы уже что-то улучшили, то ли однажды ЯД их опять все сделает созданными в один день...
sadovsky-vn
8 января 2017, 12:16
rusinov,
Господа! Я уже два года пишу вам об этой проблеме, а воз и ныне там. Главнейший параметр файла - время создания, просто (тупо!) искажается. Заметьте, это в программе которая призвана синхронизировать файлы. О каких лентах можно говорить после этого...
windokilla
24 ноября 2016, 15:32
Из Яндекс.Диска решили сделать Битрикс24? Здорово, если была бы еще и возможность по выбору оставлять скучную стандартную файловую структуру без возможности обсуждения, а также таймер удаления для расшаренных ссылок. 
rusinov
24 ноября 2016, 15:35
windokilla,
Файловая структура никуда не пропадает и ей можно продолжать пользоваться. Про таймер - спасибо за предложение. 
windokilla
24 ноября 2016, 15:42
rusinov,
я к тому, что неплохо было бы сделать возможность полностью отключать ленту и обсуждение для расшаренных ссылок. Мне, к примеру, иногда вообще не нужно, чтобы под выложенными в достум файлами или папками оставляли комментарии
Обновлено 24 ноября 2016, 15:45
rusinov.ya
24 ноября 2016, 16:01
windokilla,
да, возможность полного отключения обязательно будет. 
cropotckina2016
24 ноября 2016, 19:26
rusinov,
Вот таймер, да, очень полезная штука была бы. Расшарил на время и выбросил из головы.
rusinov
24 ноября 2016, 21:15
cropotckina2016,
а вам бы хотелось это иметь как дополнительную или как дефолтную опцию?
namekbox
24 ноября 2016, 15:34
Замечательный сервис, вот только зря что они чат убрали. Такими темпами диск превратится в полноценную CRM систему. :)
namekbox
24 ноября 2016, 15:36
Друзья из Яндекса сделайте чат для диска. Все кому доступны общие папки, пускай люди общаются в чате.
rusinov
24 ноября 2016, 16:24
namekbox,
мы подумаем об этом :) 
purchases@centauriprime.ru
24 ноября 2016, 17:13
rusinov,
чатики наше все.поддерживаю. оратора
namekbox
24 ноября 2016, 20:42
rusinov,
Было бы замечательно. "Диском" пользуются тысячи компания, а у этих компаний есть сотни тысяч сотрудников. Сотрудники из разных отделов будут общаться друг с другом, бухгалтеры с менеджерами, директора  с бухгалтерами и т.п.
Александр Арзамасцев
26 ноября 2016, 14:20
rusinov,
Мне кажется у вас в принципе не хватает чата. Если у вас добавилась лента для обсуждения конкретной темы, то не хватает чата, для НЕ конкретных тем ) Ну давайте ужеее, сделайте свою соц. сеть. Вы же прям двигаетесь туда очень аккуратно. Был ЯндексНарод - не получилось ) Многие говняться на ВК, у вас есть шанс сделать круче. Сейчас популярно стримить игры, пилите уже сервис для игр и их обсуждения. 
cropotckina2016
24 ноября 2016, 19:26
Поддерживаю также.
Raivo Ristinen
24 ноября 2016, 15:37
Оффтопик, но пожалуйста рассмотрите возможность исключить при автозагрузки фотографий на Диск загрузку изображений из всех папок кроме камеры. Очень неудобно, что на Диск валятся и фото с камеры, и туда же фото из папки Инстаграм которые как правило дублируют те которые с камеры. Приходится разбирать какие лишние и удалять руками.
Никита
24 ноября 2016, 16:54
Raivo Ristinen,
Подскажите, пожалуйста, на какой мобильной платформе у Вас установлен Яндекс.Диск? 
Raivo Ristinen
24 ноября 2016, 17:01
Никита,
Android(CM13).
Очень мешает, что загружаются фото из папки Instagram, пришлось ставить cloud@mail.ru спецом для синка фоток т.к. Облако не затаскивает фотки от инстаграмов, телеграмов, вацапов и т.п.
Никита
24 ноября 2016, 21:23
Raivo Ristinen,
Диск, по умолчанию, автозагружает фотографии именно из системной папки камеры. Мы проверим проблему с загрузкой фото из сторонних папок и исправим в ближайшее время. Спасибо за сообщение! 
Ann Montach
2 февраля 2017, 09:53
Raivo Ristinen,
Кстати у меня то же самое. Загружается не только папка камеры, но и скриншоты, и папки от всяких фоторедакторов. Все на Android 4.4.2
Raivo Ristinen
2 февраля 2017, 11:49
Ann Montach,
именно так, на диск в кучу загружаются фотографии из всех папок устройства с фотками: скриншоты, инстаграм, вацап и т.п. Сидеть потом и разгребать это неудобно.
О проблеме сообщили, как видим давно. С тех пор было несколько обновлений Диска, но проблема осталась.
oleografija
24 ноября 2016, 16:02
Давно хотел спросить: а можно сделать так, чтобы из некоторых массивов при изменении данных файлы удалялись сразу, а не перемещались в корзину и потом удалялись в ручном режиме, спрашиваю для экономии места. Также, можно ли поставить на диске некоторым папкам атрибут read-only, это, кажется, решило бы проблему?
rusinov
24 ноября 2016, 16:18
oleografija,
А уточните пожалуйста, в чем ваша проблема с корзиной? 
oleografija
24 ноября 2016, 16:57
rusinov,
У нас большой массив медиафайлов, и при изменении метаданных весь объем удваивается + появляются ненужные файлы в корзине.
rusinov
24 ноября 2016, 17:01
oleografija,
И видимо сразу кончается место? Так как корзина сейчас чистится автоматически через месяц. 
oleografija
24 ноября 2016, 18:02
rusinov,
Ну да...
oleografija
24 ноября 2016, 20:28
rusinov,
 Если найдете возможность исправить ситуацию, пожалуйста дайте нам знать.
rusinov
24 ноября 2016, 21:20
oleografija,
Мы обязательно подумаем 
Павел Кутас
24 ноября 2016, 16:06
это конечно всё круто, но когда Яндекс.Диск начнёт сохранять версии файлов при их изменении с возможностью отката на более ранние версии?
rusinov
24 ноября 2016, 16:17
Павел Кутас,
 мы над этим работаем
navi.gman
25 ноября 2016, 07:37
rusinov,
вот это самое желаемое! Давно надо, ждём!
Дмитрий Любин
8 декабря 2016, 19:20
navi.gman,
Да, бывает изменишь с ошибкой и прощай )
Adam Fenix Hasker
24 ноября 2016, 16:17
Вот терперь мне точно необходимо десктопное приложение с таким функционалом. Не всегда удобно такие вещи отслеживать в браузере.
rusinov
24 ноября 2016, 21:17
Adam Fenix Hasker,
А чем вам неудобно получение нотификации в приложение, чтобы потом перейти в веб? 
MikeMac
24 ноября 2016, 16:19
У любого значимого изменения интерфейса должна быть интуитивно понятная возможность отключения - не подскажете как именно отключить Ленту?

Это не к тому, что лента плоха. Это к разнице между свободой выбора и железной рукой загоним народы к счастью.
rusinov
24 ноября 2016, 16:22
MikeMac,
В Ленту можно просто не заходить, а ходить в файлы :) 
MikeMac
24 ноября 2016, 16:34
rusinov,
Спасибо, этого достаточно. Я, просто, похоже был невнимательным. Мне казалось, что раньше я нажимал на иконку в трее и мне открывалась папка. А теперь я должен делать дополнительные телодвижения и тогда мне позволят открыть файловую структуру.  Как такое вернуть?



Кроме того, окошко с портянкой мне захотелось свернуть. Кнопки для этого, к сожалению, не нашёл :(
rusinov
24 ноября 2016, 16:55
MikeMac,
Там работает сейчас так - откуда вы ушли, туда и вернетесь. Закроете веб на Ленте - окажетесь в Ленте в следующий раз, а если на Файлах, то вернетесь в Файлы. 
MikeMac
24 ноября 2016, 17:10
rusinov,
Я, видимо, не владею терминологией :) Потому не могу донести мою мысль. Что там на веб меня волнует во вторую очередь - меня интересует ДИСК. Я постоянно открываю его на компе как файловую систему. Для этого я раньше имел возможность ткнуть иконку в трее. Теперь мне сделали "лучше". Надо найти на новом окне ещё одну иконку и ткнуть его. А я как зануда хочу это улучшение отключить и входить на компе в файловую систему.
Дмитрий
24 ноября 2016, 17:16
MikeMac,
как и раньше двойной клик по иконке в трее сразу открывает папку, а одинарный - меню.
MikeMac
24 ноября 2016, 17:23
Дмитрий,
Спасибо, меня полностью устраивает.
AlexVolhov
24 ноября 2016, 16:26
Зашибись, только теперь он из Проводника пропал (с левой панели). 
Почему бы не сделать его над всеми папками, куда размещается DropBox и OneDrive?
Дмитрий
25 ноября 2016, 17:15
AlexVolhov,
в Windows 10 иконка Диска всегда была только в «Моём компьютере» (скриншот). Если у вас более ранняя версия Windows, тогда обратитесь в Службу поддержки, разберёмся.

ВЕЛ
24 ноября 2016, 16:33
Создать Ленту в Яндекс.Диске - это гениальная мысль, хотя она витала в воздухе. Но мы так сильно привыкли к скучным стандартам прошлого, что не задумывались о таких возможностях. А ведь они очень облегчат работу и визуальное восприятие информации! Очень приятно, что Яндекс.Диск становиться всё лучше и лучше. Разработчики Яндекса вообще лучшие в мире, уверен. Есть с чем сравнить. Dropbox к примеру вообще стал работать отвратительно. Долго синхронизирует, и даже портит файлы.
-----------
Но очень жаль, что нет возможности делать синхронизацию файлов: скрытых, системных, и только для чтения. Это реально нужно для некоторых пользователей занимающихся разработкой. В профессиональных системах синхронизации такую возможность можно включить. Хорошо бы добавить и для Яндекс.Диска! Веб-мастера скажут большое спасибо!
rusinov
24 ноября 2016, 21:07
ВЕЛ,
Спасибо за добрые слова. А синхронизация системных файлов дело тонкое и несколько отдельное от простого персонального облака, мы пока ей не занимаемся. 
Павел
24 ноября 2016, 17:01
Супер
дмитрий молодкин
24 ноября 2016, 17:09
Очень приятно, что Яндекс-диск развивается, а не стоит на месте. Каждый день приходится им пользоваться. Спасибо всем тем, кто принимал участие в его разработке!
Василий Негатин
24 ноября 2016, 17:44
Супер!
dunaevich.valentin2013
24 ноября 2016, 18:32
Всё   нормально   и   удобна!!!   Спасибо.
kurenkov.s.b
24 ноября 2016, 18:43
Очень здорово!!!!!
dom92
24 ноября 2016, 18:43
А для Windows 10 mobile будет?
rusinov
24 ноября 2016, 21:05
dom92,
Пока не планируется, к сожалению. 
igorkalmykoff
24 ноября 2016, 18:44
Хочу, чтоб ссылку с яндекс-диска на файл *.mp3,  и воспроизводил мой сайт онлайн в любом html - плеере. Диск Мороз ( Яндекс Дед)  - выполни желание!!!! И про видео не забудь!!!!!
rusinov
24 ноября 2016, 21:05
igorkalmykoff,
Мы все-таки делаем персональное хранилище, а не бесплатный хостинг, поэтому хотлинкинг делать не хочется. 
igorkalmykoff
24 ноября 2016, 22:35
rusinov,
Есть уже на Руси умельцы которые выводят из Яндекс диска видео онлайн через скрипты ))) 
igorkalmykoff
24 ноября 2016, 22:38
rusinov,
И опять же! Про хостинг в чистом виде никто не говорит. Но очень удобно когда можно отовсюду размещать предпросмотр!
rusinov
26 ноября 2016, 14:59
igorkalmykoff,
Умельцы, понятное дело есть :) Но думаю у них не все получается, по ряду причин. Про предпросмотр тезис принят. 
Михаил Рыжков
24 ноября 2016, 18:47
Клёво!!!
sychev@olympinv.ru
24 ноября 2016, 18:49
Бесполезное нововведение. Лучше бы сделали возможность оплату/выделение дополнительного места (квоты) в pdd от административного аккаунта, а то все в игрушки играетесь.
rusinov
24 ноября 2016, 21:08
sychev@olympinv.ru,
Можете отдельно описать, какую именно задачу вы хотите решить? Покупать место для всех аккаунтов в домене разом? 
sychev@olympinv.ru
25 ноября 2016, 14:02
rusinov,
да, покупать дополнительное место для аккаунтов, входящих в домен
rusinov
26 ноября 2016, 14:58
sychev@olympinv.ru,
Подобный проект у нас есть в планах. Скорее всего он решит ваши проблемы в этой области, но сроков пока назвать не могу. 
catnis
24 ноября 2016, 18:51
Единственное пожелание - сделать эту хрень отключаемой. Спасибо
rusinov
24 ноября 2016, 21:09
catnis,
Лента является дополнением, пользоваться которым совершенно не обязательно. 
f.787
24 ноября 2016, 19:22
Полезные обновления,спасибо!
popovskaya2807
24 ноября 2016, 19:56
Мне понравилось обновление... Спасибо!!!
vodyanova.lyuda2013
24 ноября 2016, 20:17
Мне трудно -разобраться  -отстала от сегодняшних изменений  не успеваю осваивать  - это для молодых сидящих сутками - легко                     





rusinov
24 ноября 2016, 21:10
vodyanova.lyuda2013,
Это достаточно просто устроено, просто перейдите в Диск, нажмите на "Лента", а потом скажите что именно там вам не понятно. Нам это поможет. 
ahtartam
25 ноября 2016, 16:14
vodyanova.lyuda2013,
Для кого-то технологическая сингулярность уже наступила. Не в обиду. :)
gorzienko.dima
24 ноября 2016, 20:26
Хорошая функция, мне нравится! С удовольствием буду пользоваться!
fuk-csb
24 ноября 2016, 20:45
Спасибо, Яндекс! Ты настоящий друг.
agsad
24 ноября 2016, 20:49
Как отключить дрянь!?
rusinov
24 ноября 2016, 21:10
agsad,
Лентой пользоваться не обязательно, можно в нее просто не заходить. И почему сразу дрянь? :) 
ru.maiorov.2014
24 ноября 2016, 20:52
не всё ясно ...
ru.maiorov.2014
24 ноября 2016, 20:56
не всё понимаю
Никита
24 ноября 2016, 21:32
ru.maiorov.2014,
Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что не понимаете? 
Saschko-Kazak
24 ноября 2016, 21:07
Спасибо-это здорово!
go.sl2016
24 ноября 2016, 21:16
А можно сделать так, чтобы те кому я предоставляю доступ для просмотра общей папки на яндекс диске, не видели тех, кому предоставлен доступ вообще (полный доступ). Мы фрилансеры и заказчику не обязательно знать кто еще (кроме меня)) работает над проектом, а документы пусть просматривает. И еще нет ли возможности сделать так, чтобы можно было владельцу расшаренной папки, видеть список тех, кто просматривал мой продукт (документ) (конкуренция! быть бдительным никогда не помешает).
rusinov
24 ноября 2016, 21:19
go.sl2016,
Про список участников мы обязательно подумаем. Но не совсем понял про просмотры - в общей папке ваши документы посмотрят только те, кому вы дали в нее доступ. Или вы имеете ввиду ссылку вида https://yadi.sk/... ? 
go.sl2016
24 ноября 2016, 21:39
rusinov,
да, да ссылку. Список тех, кто поставил лайк мы видим. А список тех кто просмотрел, например:

235 просмотров     Нет комментариев
rusinov
24 ноября 2016, 21:46
go.sl2016,
Я понял, спасибо. Мы подумаем об этом, но очевидно тут палка о двух концах. Не все хотят чтоб их хождения по ссылкам оставляли такие явные следы :) 
serezhafm
24 ноября 2016, 20:49
жду для ios
rusinov
24 ноября 2016, 22:20
serezhafm,
Обязательно будет! 
Sann309
24 ноября 2016, 22:02
О нормально сделали! Респект! Но жаль что пользоваться буду редко(((
rusinov
24 ноября 2016, 22:20
Sann309,
Отчего так? :)
lexachdj
24 ноября 2016, 22:03
Оу, еаааа! Наконец-то! Даешь резервное копирование версий файлов!!!
Никита
24 ноября 2016, 22:38
lexachdj,
Спасибо за отзыв! Мы работаем над этим.
Mort Rainey
24 ноября 2016, 22:57
Ну наконец-то! аллеллуя! 
sonatick
24 ноября 2016, 22:58
Спасибо вам за то, что вы есть! вменяемые "Команды" в этой стране большая редкость, к счастью Ваша "Команда Яндекса", приятное исключение!
сорри, выпил и звоню(с)
Амалия
25 ноября 2016, 17:14
sonatick,
Спасибо)
elsik-654
24 ноября 2016, 23:42
лучше сделайте локальную синхронизацию.
rusinov.ya
25 ноября 2016, 11:02
elsik-654,
Вы имеете ввиду синхронизацию между по локальной сети?
elsik-654
25 ноября 2016, 16:06
rusinov.ya,
Да, у меня 3 пк в одной сети, и на них установолен Яндекс диск. Хотелось бы чтобы один из пк отправляет на сервер а другие зная от сервера о изменениях тянули и с сервера, и с локалки если это возможно
Обновлено 25 ноября 2016, 16:06
rusinov
26 ноября 2016, 14:57
elsik-654,
Мы думаем о таком и даже более интересном решении, но пока никаких сроков по этому проекту, к сожалению, нет. 
elsik-654
26 ноября 2016, 15:26
rusinov,
вы меня обнадежили. спасибо!
sir.melander
24 ноября 2016, 23:59
Благодарю за заботу о пользователях.
Tany
25 ноября 2016, 00:07
Не очень понял "Ленту"...тоже самое, что и "История"...имхо...
А может кто может ответить: в Я.Паспорте есть история входов и история действий - так вот, вопрос - почему там отображаются далеко не все действия и входы??? у меня недавно был случай - один из людей (не знаю кто) у кого есть полноценный доступ к диску (к аккаунту) стер нахрен всю инфо...хорошо ума ему не хватило корзину отчистить-восстановил, но вот про историю действий и входов узнал спустя 3-4 дня, а там уже и нет этих дней в истории, хотя вроде как можно выбрать и 30 и даже 180 дней...
Никита
27 ноября 2016, 13:29
Tany,
Добрый день! Все-таки история – это статический журнал ваших изменений, к которому всегда можно вернуться, чтобы, например, найти потерянные файлы или отследить хронологию изменений.
Лента – это динамический способ отображения всех ваших самых актуальных файлов, ссылок, комментариев и событий при совместной работе, без необходимости совершать множество лишних шагов и искать все это по папкам.


Про проблему с Паспортом – в ближайшее время вернемся к вам и разберемся с вопросом. 
Обновлено 27 ноября 2016, 13:29
lordiusser
25 ноября 2016, 05:03
Привет создателям ленты ! Вопрос а что так с значками по дизу слабо у вас всё сделать или если в темных очках на аватаре то и все мини значки надо делать чёрно белое или серое )) /?  
указатели на ссылку - папка ) и так далее . может не трудно вам вставить цветное ( с картинками хотя бы - или просто цвета разные ) удобно в  использовании а так зашёл и сплошное ЧЁРНО СЕРОЕ поле на 11 гектар ))) 

что бы сделать свои нам каждому значки и выбрать как он хочет что бы у него отображалось в ленте или проще установите сами 

А то  смотришь пипец белое серое чёрное )) вы дети подземелья ))  /?
deil-1973
25 ноября 2016, 05:09
Сделайте, что-бы при авто сохранении файлы не меняли своё имя. Ато не знаешь, что сохранилось, а что нет. И приходится сохранять по новой, а после искать одинаковые картинки в ручную и сравнивать по "весу".
Это КАПЕЦ, КАК НЕ УДОБНО.
rusinov.ya
25 ноября 2016, 10:57
deil-1973,
А подскажите про какую платформу идет речь? Андроид, Виндовс? 
deil-1973
26 декабря 2016, 20:50
rusinov.ya,
Андроид и Виндовс тоже. На Андроиде точно, файлы при автосохранении меняют имя. Это очень, очень, очень как не удобно.
И сделать хорошо-бы, как в гугл диске выделение (в программе андроид) файлов не нажимая на каждый отдельно, а как нибудь оптом.
Обновлено 26 декабря 2016, 20:54
navi.gman
25 ноября 2016, 06:06
Вы - молодцы! Огромное вам спасибо, что не забрасываете свой продукт. Яндекс.Диском пользуюсь давно и с удовольствием. Не могу сказать, что Лента конкретно мне хоть как-то пригодится, но сам факт, что вы проделываете такую работу, очень радует:)

Отмечу, что можно было бы улучшить. Огромное расстояние между блоками в лента можно было бы уменьшить. А то создаётся ощущение, что там что-то было, но то ли мой AddBlocker блочит, то ли ошибка где-то :)

Сделать ленту адаптивной. На экране с 1920 пикселями в ширину сейчас наблюдаются огромные пустые пространства по бокам от основной ленты. При уменьшении ширины области просмотра менее где-то 925 пикселей получается каша: ширина фона блоков продолжает уменьшаться, а текст повисает "в воздухе" (на пространстве без фона), чекбоксам уползать некуда, они застывают на месте, а справа на них наползает "блок с приложениями для всех платформ". Ну и т.д., в общем, вёрстку допиливать надо:)
Андриан Порфирьев
25 ноября 2016, 06:32
ПОСМОТРЮ
Strelok
25 ноября 2016, 06:43
Спасибо, вы лучшие.
ya.parcer2014
25 ноября 2016, 07:09
Не хватает на андроид версии, фукции альбомы
Никита
25 ноября 2016, 10:55
ya.parcer2014,
В приложении для Android можно поделиться альбомом и получить на него публичную ссылку. В обозримом будущем видеть свои альбомы можно будет в Ленте.
Обновлено 25 ноября 2016, 10:55
romantic-do
25 ноября 2016, 07:26
Благодарю вас. Очень удобно для таких чайников, каким я являюсь по определению.
navi.gman
25 ноября 2016, 07:58
Вот бы ещё новых акций на получение дискового пространства)))
Марк
25 ноября 2016, 13:37
navi.gman,
мечтать не вредно :)
konsr
25 ноября 2016, 08:19
Пользуюсь двумя облаками Яндекса и МайлРу. Но на Яндексе у меня всего 11,5 гигабайт и если хочешь больше памяти то плати, а на Майл.Ру у меня аж 1 терабайт, полученные за регистрацию при запуске облака. В связи с чем я чаще и главное бесплатно пользуюсь облаком на МайлРу. И даже если ты наберешь на Яндексе через приглашенных друзей 20 гигабайт - это сейчас ничтожно мало..... А в МайлРу сейчас за бизнес-почту дают 25 ГБ бесплатно, а обычным пользователям (давненько видел рекламу) бесплатно аж 100 ГБ, а это большая разница, сами понимаете. Тогда, как в рекламе стирального порошка, вступает в силу правило - зачем платить больше!? Или точнее - зачем вообще платить? МайлРу тоже не против денег за сверх 25 ГБ или 100 ГБ, но давая пользователю даже 100 ГБ видимо неплохо зарабатывает на рекламе.
rusinov.ya
25 ноября 2016, 10:44
konsr,
Mail.ru сейчас дает 25ГБ и это достаточно давно.
Jan.Melikhov
25 ноября 2016, 22:30
konsr,
плюс еще есть облачный плеер
vlad18369
25 ноября 2016, 08:41
Планируете ли вы доводить до ума оффлайн файлы в андроиде?
Обновлено 25 ноября 2016, 08:41
Никита
25 ноября 2016, 10:49
vlad18369,
Уточните, пожалуйста, чего именно не хватает в функциональности? 
vlad18369
25 ноября 2016, 11:06
Никита,
В windows я взял файл из папок яндекс диска, отредактировал, сохранил и в облаке файл обновился, и оффлайн-копия новая версия.
а в андроиде, я взял файл из папок яндекс диска, отредактировал, сохранил и в облаке файл остался старый, и оффлайн-копия синхронизировалась из облака, то есть старая версия. 
Чувствуете разницу!
Обновлено 25 ноября 2016, 11:07
Никита
27 ноября 2016, 13:02
vlad18369,
Спасибо за подробный ответ. В ближайшее время проверим и разберемся с проблемой. 
Galabel31
25 ноября 2016, 08:45
ёперный балет, куда делся значок диска с рабочего стола? и скриншотера?
Амалия
25 ноября 2016, 16:21
Galabel31,
Добрый день. Напишите, пожалуйста, в поддержку - https://yandex.ru/support/disk/troubleshooting.html
cool.emiliya2015
25 ноября 2016, 09:52
А как скрыть свою ленту?Все что загружаю,доступно для всех ?
rusinov.ya
25 ноября 2016, 10:00
cool.emiliya2015,
Ваша Лента полностью приватная, это просто способ представления. 
KrasRent
25 ноября 2016, 10:00
И ещё вопрос про десктопную версию. В связи с тем, что можно указать только одну папку для синхронизации, приходится в ней создавать символические ссылки (symlink) на другие папки (проектов, документов, ...) В своё время вынужден был отказаться от использования десктоп-клиента из-за того, что он криво обрабатывал (или совсем не обрабатывал, теперь уже не помню детали) симв.ссылки. Проверять работоспособность после каждого обновления клиента возможности нет. Соответственно вопрос: что-либо исправляли на эту тему за последние полгода-год?
sponkratov73
25 ноября 2016, 11:28
KrasRent,
Поддерживаются именно симлинки, можно в папке Диска сделать симлинк на внешнюю папку и тогда файлы из этой папки будут залиты в облако.
Хардлинки и junction не поддерживаются.
Roman Y.
25 ноября 2016, 10:21
Вообще не понимаю что за мания...зачем рабочее облако превращать в соц сеть? Я.диском пользуюсь исключительно для работы за который ещё и плачу, для этих целей есть инстраграмм и прочая лабуда... вообще не понимаю, кому там и чего скучно, ну это чисто моё ИМХО, тем более поработав и с дропбоксом, который работает как часы - ИДЕАЛЬНО. Все ссылки не лагают, когда перезаливаешь файл по той же ссылки и т.д., что у яндекса до сих пор не пофикшено, мы в студии сейчас опять вернулись в дропбокс именно поэтому, помоему яндексу надо в эту сторону работать, а ленты придумывать
rusinov.ya
25 ноября 2016, 10:41
Roman Y.,
Уточните пожалуйста, что именно лагает и не работает? 
Roman Y.
25 ноября 2016, 10:59
rusinov.ya,
 У нас студия видеопроизводства, у нас большой поток видеофайлов и всё структурировано, для каждого файла своя папка, допустим зарендерили видео в папку и захожу по ссылке этого файла посмотреть в браузере и вижу что файл весит 300 к/б т.е. не загружен нормально, приходится открывать трей нажимать на кнопку синхронизации, с первого раза вообщем раз через раз то подгружает нормально, то нет. Тоже самое когда довольно часто нужно просто этот же файл пере заменить новым, не удаляя файл и файл должен остаться по той же ссылке(рендерим с заменой файла), такая же шляпа, файл просто не загружается нормально, это ещё мы работаем с quicktime форматом который буквально месяц-два назад, просто не проигрывался(сейчас вроде проигрывается). Это конечно может показаться не значительным, но когда поток работы у нас большой, куча папок, куча видеофайлов разных форматов, это невероятно надоедает, чего у дропбокса вообще небыло, т.е. когда работали на дропбоксе вообще даже не знали о каких-то не залитых файлах или ссылка вдруг сломалась когда перезаменили файл.
Обновлено 25 ноября 2016, 11:03
rusinov.ya
25 ноября 2016, 11:18
Roman Y.,
Все это звучит весьма проблемно, мы с вами свяжемся и попробуем разобраться лучше, что именно происходило. 
a.rodionov@tcrossa.ru
25 ноября 2016, 10:24
Подскажите. потеряли важные изменения в файле эксель. редактирвоали его совместно на яндекс диске. Кто может помочь восстановить?
sponkratov73
25 ноября 2016, 10:58
a.rodionov@tcrossa.ru,
если используете дестопное приложение и редактировали файл на компьютере, то в случае конфликта, он мог быть переименован в имя_файла (2).xls
Напишите в поддержку Диска - https://yandex.ru/support/disk/troubleshooting/missing-files.html#missing-files
godzhello.a
25 ноября 2016, 11:11
А что, если у меня в смартфоне WINDOws10?
artamoshina.nataliya
25 ноября 2016, 11:45
Отлично! Будет больше места для размещения!
zozulia.vetal
25 ноября 2016, 12:04
по барабану !!!
Александр Арзамасцев
26 ноября 2016, 14:36
zozulia.vetal,
По барабану на ваше бесполезное мнение! ;)
zozulia.vetal
26 ноября 2016, 15:18
Александр Арзамасцев,
я не обязан вам ни чем ))))))))))))))
Александр Арзамасцев
26 ноября 2016, 15:23
zozulia.vetal,
А мне по барабану ) 
SerjioTT
25 ноября 2016, 12:19
Добавьте пожалуйста возможность комментировать файлы в Общих папках. 
Удобно было бы обсуждать файлы текущего проекта с участниками команды. 
Амалия
25 ноября 2016, 15:56
SerjioTT,
Добрый день. Обязательно реализуем данную функцию, она в ближайших планах. 
nikolaj-fastovec
25 ноября 2016, 12:29
Главное,чтоб больше не было "синих экранов"..
resheten.kirill
25 ноября 2016, 12:48
Лучше бы починили версию для андроид. ((( То работает "история", то не работает. (((( Настолько не удобно.
А еще было бы здорово, сделать синхронизацию, хотя бы 1 папки на андроид. Было бы удобно синхронизировать книги с компа на планшете (например).
Никита
25 ноября 2016, 17:37
resheten.kirill,
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, что именно не работает на Android? В Диске для Android нет "истории", до текущего обновления был раздел "Последние", который мы и заменили на "Ленту".
resheten.kirill
25 ноября 2016, 19:10
Никита,
имею xiaomi redmi3pro и nexus 7, на редми обновление "последних" примерно как неделю - не удалось (последнее удачное от 15 ноября), на нексусе же - вообще стала пустая страница с предложением добавить файлы (это длиться больше недели точно), добавление не помогает. Список - чист. Для уточнения. В списке файлов все обновляется и работает. Хотя сортировка файлов и папок по дате... работает странно.
Никита
27 ноября 2016, 13:06
resheten.kirill,
Для работы с мобильным приложением вы используете текущий аккаунт (нужно знать для проверки)? Я так понимаю, по вашему комментарию, была активность в приложении за октябрь или ноябрь, в частности загрузка файлов на Диск? 
TokanTokanich
25 ноября 2016, 13:34
А что ,только на андрой , а на WP не будет распространяться ?
Никита
25 ноября 2016, 17:35
TokanTokanich,
К сожалению, планов реализовать Ленту для WP пока нет. 
АНИСЬКИН
25 ноября 2016, 13:41
Спасибо. Очень нравится Яндекс диск! Всё гуд !!
Амалия
25 ноября 2016, 15:55
АНИСЬКИН,
Спасибо вам за отзыв)
Sashaa7777777
25 ноября 2016, 14:08
Ограничение на до10гб на один фаил уже наконецто снято али нет?
MDgerelo
25 ноября 2016, 14:30
Sashaa7777777,
 меня то же интересует когда будет снято ограничение на размер файла на Яндекс Диске
Обновлено 25 ноября 2016, 14:31
nsk-direct
25 ноября 2016, 14:25
Можете добавить регулировку скорости синхронизации для Mac OS X, а то реально невозможно пользоваться интернетом, когда идет синхронизация, занимает весь канал?
rusinov
26 ноября 2016, 14:53
nsk-direct,
В настройках приложения можно включить "синхронизацию в один поток", что существенно экономит потребления трафика во многих случаях. 
pleir
25 ноября 2016, 15:06
Ф топку и не нужно папочки наше всё
Никита
25 ноября 2016, 17:31
pleir,
Добрый день! Лента – дополнительная надстройка, папками можно пользоваться как и раньше, они никуда не пропадут. 
Наталья Согина
25 ноября 2016, 14:06
я на яндекс-диск не выхожу, потому что вы ЛИШИЛИ меня ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДИТЬ на ЯНДЕКС - ПОЧТУ.  БЕЗОБРАЗИТЕ! Потому, что я своих ПАРАМЕТРОВ  и ПАРОЛЬ НЕ МЕНЯЛА!  А меня опять просят регистрироваться.   Наталья Согина
Амалия
25 ноября 2016, 15:54
Наталья Согина,
Добрый день. Это возможно, если по вашему логину наблюдалась активность, которая была расценена как попытка взлома аккаунта. В любом случае, вы всегда можете обратиться в службу поддержки и они вам помогут восстановить пароль и доступ к аккаунту. Попробуйте также восстановить пароль самостоятельно здесь https://passport.yandex.ru/passport?mode=restore&uid=19619044
Дмитрий
25 ноября 2016, 15:11
Не вижу смысла в яндекс сервисах. Привыкнешь, потом опять удалят как уже было.
Яндекс фото, Narod.ru, яндекс блоги.
все в топку и мнения/желания людей туда же
Амалия
25 ноября 2016, 15:51
Дмитрий,
Добрый день, как и все в жизни недолговечно и требует обновления. На замену старым, изжившим себя сервисами приходят прекрасные и актуальные сервисы Яндекса, которыми каждый день пользуются миллионы людей. 
Дмитрий
25 ноября 2016, 17:05
Амалия,
 Обновления и удаления-уничтожения это разные вещи. Давайте все старые дома снесем и построим новые современные бараки со всеми удобствами. Ну просто так, потому что они изжили себя и устарели
Амалия
25 ноября 2016, 17:31
Дмитрий,
Понимаю вас. Но это не одно и то же. 
rusinov
26 ноября 2016, 14:51
Дмитрий,
Все сайты Народа остались работать, а файлы уехали в Диск и остались доступны по имеющимся ссылкам. 
purchases@centauriprime.ru
26 ноября 2016, 13:31
Дмитрий,
народные чаты до сих пор жалко до слез. ВЕРНИТЕ ЧАТЫ
mister.smakovskij
25 ноября 2016, 15:15
яндекс диск это личный архив и дополнительное пространство для работы с файлами
почему? Вы пытаетесь сделать его публичным 
Амалия
25 ноября 2016, 15:49
mister.smakovskij,
   Добрый день, он по-прежнему остается личным вашим архивом. Какие файлы будут публичные и для совместной работы решаете только вы сами. 
BakharevFS
25 ноября 2016, 15:34
Будет ли возможность отображения в Проводнике все файлов и папок, но скачивание их будет производится по событию открытия файла или в ручную, например через нажатие контекстного меню? Такая штука была в Windows 8 для OneDrive, но потом они её в 10-ке зачем-то убрали.
rusinov
26 ноября 2016, 14:50
BakharevFS,
Следите за новостями! 
Oleg
25 ноября 2016, 15:55
спасибо
Сергей
25 ноября 2016, 16:13
Утром приложение обновилось. Теперь в Диспетчере задач YandexDisk.exe занимает 913 088 КБ.  Это что-то новенькое!
Амалия
25 ноября 2016, 17:32
Сергей,
Добрый день. Просьба написать в службу поддержки.
V Sh
25 ноября 2016, 17:07
быо бы здорово если б этот протокол можно было стирать, как историю типа
hajtina
28 ноября 2016, 20:09
V Sh,
В Ленте есть возможность скрывать отдельные блоки и больше никогда их не видеть. Нажмите крестик в правом верхнем углу на конкретном блоке. 
missis.galina1952
25 ноября 2016, 17:10
ОЧЕНЬ   ИНТЕРЕСНО  И  УДОБНО .
info.mora
25 ноября 2016, 16:09
Отличное решение, вот еще бы можно было бы настроить корзину на авто-очистку по расписанию или же по достижению определенного объема, вот тогда вообще круть была.
Амалия
25 ноября 2016, 17:31
info.mora,
Добрый день. Файлы из корзины автоматически очищаются через 30 календарных дней. 
info.mora
26 ноября 2016, 13:56
Амалия,
А почему бы пользователю не дать возможность управления этим процессом? Чтобы он мог самостоятельно настроить 30 дней или может 2-а дня?
hajtina
28 ноября 2016, 20:08
info.mora,
Спасибо за ваше предложение. Нареканий на работу Корзины у нас почти нету. Но добавление настройки возможно. 
info.mora
28 ноября 2016, 19:33
hajtina,
Я уверен, что огромное кол-во пользователей скажут вам огромное спасибо. 
a.artemchuk@marx-mebel.ru
25 ноября 2016, 17:37
Очень хорошее и полезное для рабочих моментов нововведение. Спасибо команде Яндекс.
Амалия
26 ноября 2016, 11:39
a.artemchuk@marx-mebel.ru,
Спасибо за отзыв)
ruslan mukhambetov
25 ноября 2016, 17:39
Прошу сделать возможность установки пароля на доступ в Яндекс Диске
Никита
25 ноября 2016, 17:41
ruslan mukhambetov,
Добрый день! Уточните, пожалуйста, про какую платформу речь? 
hajtina
28 ноября 2016, 20:05
ruslan mukhambetov,
В приложении Яндекс.Диск для Android можно установить отдельный пин-код для входа. В iOS-приложении такой функционал есть в планах. 
Vali Luci
25 ноября 2016, 19:01
Спасибо!
serg.antropov2013
25 ноября 2016, 19:09
Посмотрим.
irinalasko2016
25 ноября 2016, 19:39
здорово
che8634
25 ноября 2016, 20:07
Super!
Прогресс остановить нельзя. Всем хорошего Диска!
makary4ev.sergej
25 ноября 2016, 21:30
Очень интересно, но пробный вариант!  Оценим в динамике.
Замалютдинов Владимир
25 ноября 2016, 21:31
Классно, еще бы выделять файлы все сразу было бы хорошо.
Амалия
26 ноября 2016, 11:38
Замалютдинов Владимир,
Спасибо, учтем)
Канунова Наталья
25 ноября 2016, 21:39
Большое спасибо ,
Очень здорово.
annaprudenko
25 ноября 2016, 21:42
Уж очень хочется версию для WP !   ???
hajtina
28 ноября 2016, 20:03
annaprudenko,
У Диска есть приложение для WP - https://yandex.ru/support/disk/mobile/win-phone.html
alexleo61
25 ноября 2016, 21:44
Да вообще Яндекс душечка! Ещё бы некоторая функциональность гуглевская, так пользовался только Яндексом на всех устройствах
Амалия
26 ноября 2016, 11:39
alexleo61,
Добрый ден, спасибо) Поясните, какую функциональность вам бы хотелось видеть в Диске? 
alexleo61
26 ноября 2016, 13:00
Амалия,
я про функциональность Яндекса вообще. Яндекс.Диск вообще лучше гуглевского, я пользуюсь Премиум версией, очень доволен, использую и на работе и дома. И в поездках. А вот календарь чтобы синхронизировался на всех устройствах, нужно дополнительный софт, причём платный. А платить не знаешь как, заморочно. У Гугля становка и обновление софта на мобильник автоматическая, у Яндекса заморочная. Много действий нужно. А так, Яндекс для России шикарный, и денежки близко, и оплата чего-либо удобная, и календарик красивый, и Диск под боком. Интерфейс всего этого лучше и понятнее Гуглевского. Но вот Гугль плей удобнее Яндексного произведения. Контакты в мобильнике синхронизируются с облаком. События календаря сразу в уведомлениях, а у Яндекса в СМС. А так бы однозначно пользовался только Яндексом. А Диском уже давно пользуюсь
Амалия
28 ноября 2016, 20:02
alexleo61,
Спасибо за ваш отзыв! Учтем ваши пожелания. 
dacko1941
25 ноября 2016, 23:20
это не для средних умов- плохо объяснено
rusinov
26 ноября 2016, 14:48
dacko1941,
Лента это просто способ показать Вам Ваши файлы. Все остается таким же приватным как и было. Просто теперь можно посмотреть на ваше облако в хронологическом порядке! :)  
yury19461
25 ноября 2016, 23:31
чужие загрузки в яндекс диске.После неполноценного обновления Виндовс 10 \windovs 10\
hajtina
28 ноября 2016, 20:01
yury19461,
Поясните, пожалуйста, с какой проблемой Вы столкнулись?
Алексей Леонтьев
26 ноября 2016, 06:39
вы че ебанутые?

Алексей Леонтьев
26 ноября 2016, 06:42
иногда неосознанно я сохраняю на диск расчлененку, порно и т.д. Какого хрена вы манипулируете с диском. Я против этого. Это просто диск и все. 
purchases@centauriprime.ru
26 ноября 2016, 13:27
Алексей Леонтьев,
ждите,высылаем наряд  и психиатра
rusinov
26 ноября 2016, 14:48
Алексей Леонтьев,
Лента это просто способ показать Вам Ваши файлы. Все остается таким же приватным как и было. Просто теперь можно посмотреть на ваше облако в хронологическом порядке!  
hajtina
28 ноября 2016, 20:00
Алексей Леонтьев,
Если вы не хотите видеть нежелательный контент в своей Ленте, можно скрывать такие блоки. Нажмите на крестик в правом верхнем углу блока и вы больше никогда не увидете его на экране. 
Алексей Леонтьев
26 ноября 2016, 06:44
НЕ НАДО НИКАКОЙ ОБЩАГИ! второй вопрос - сделайте чтобы яндекс строка не убивала ресурсы компа. с яндекс строкой все люто тормозит!
hajtina
28 ноября 2016, 19:58
Алексей Леонтьев,
Коллегам из Яндекс.Строки ваше пожелание передали. Можете также оставить им прямой отзыв здесь - https://yandex.ru/support/stroka/troubleshooting/support.html
Nurlan Zhamenov
26 ноября 2016, 08:04
Сделайте скриншотер как у printscreen. Нажал кнопку, выделил область, сохранил. А то у Яндекса редактор открывается что мозолит глаза. А так, Я.Диск хорош. И поиск, и стартовая страница у меня только ваша. Гуглом или там еще какими-то сервисами принципиально не пользуюсь)))
Амалия
26 ноября 2016, 11:35
Nurlan Zhamenov,
Добрый день, поясните, вы пользуетесь Скриншотилкой? 
hajtina
28 ноября 2016, 20:07
Nurlan Zhamenov,
Вы можете зайти в Настройки приложения Яндекс.Диск для компьютера и перенастроить сочетание клавиш. Доступна функция, когда просто сохраняется скриншот и на него делается ссылка. Файл автоматически сохранится в папку Скриншоты. 
Борис Степанов
26 ноября 2016, 10:30
Уважаемые а скажите зашита от взлома есть и могу я установить это приложение в ГуГле
Амалия
26 ноября 2016, 11:37
Борис Степанов,
Добрый день. Да, защита от взлома есть, естественно. По установку Приложения в Гугле - не очень поняла, поясните вопрос, пожалуйста.
hajtina
28 ноября 2016, 19:56
Борис Степанов,
Чтобы больше обезопасить свой яндексный аккаунт от взлома, Вы можете воспользоваться одноразовыми паролями в Яндексе. https://yandex.ru/support/passport/authorization/twofa.html - тут можно почитать об этом. 
twilight316
26 ноября 2016, 12:18
Спасибо!
vke16
26 ноября 2016, 12:48
Добрый день. Яндекс - Лента. Вы создаете еще одну соц сеть?
vke16
26 ноября 2016, 12:58
vke16,
Мне бы не хотелось, чтобы сохраненные файлы попали к кому - нибудь. Или кто- нибудь имел возможность ими воспользоваться. И так проблем хватает - то с карт деньги снимают, то чужими документами пользуются.
Как я буду уверена, что вы без меня не откроете доступ к моим файлам?
rusinov
26 ноября 2016, 14:48
vke16,
Лента это просто способ показать Вам Ваши файлы. Все остается таким же приватным как и было. Просто теперь можно посмотреть на ваше облако в хронологическом порядке! :) 
vke16
1 декабря 2016, 06:21
rusinov,
Мне хронология занесения на диск совсем не нужна. У меня все разложено по папкам. Мне так удобно. А вы своей хронологией все перемешаете. И зачем мне такой хаос?
Обновлено 1 декабря 2016, 06:21
celestialwealth
26 ноября 2016, 13:15
В конце-то концов, это же не социальная сеть, а диск. Лично мне весьма не хватает возможности синхронизации адресной книги своей учетной записи с диском и на телефоне. Недавно была проблема "переезда" со старого телефона, ПРИШЛОСЬ снова обращаться в гугл. А вы... комментарии в ленте, неужели это насущная проблема? 
rusinov
26 ноября 2016, 14:46
celestialwealth,
Диск в данный момент не занимается контактами, однако ваша проблема понятна и мы думаем и об этом тоже. 
celestialwealth
26 ноября 2016, 18:44
rusinov,
Диск занимается хранением, в том числе и контактов, но никак не комментариев к документам, имхо. На всякий случай, диск хорош, не ясная иерархия целей развития, приоритеты сомнительны.
Александр Арзамасцев
26 ноября 2016, 14:03
1) Когда листаю ленту, ощущение что блоки слишком далеко друг от друга. Чуть ли не на разных планетах. Так то я понимаю, воздух, отделение блоков друг от друга. Но что-то слишком далеко они.

2) Потом хочется, чтобы эти блоки по ширине были чуть шире. Они и так далеко друг от друга, так еще и узкие. Вокруг просто утонуть можно от грусти. Сделайте чуть шире.

3) Когда вижу загруженные папки, на них хочется кликнуть два раза и открыть, но их открыть можно только через выплывающее меню справа. Так не очень удобно. Хочется бац-бац и открыл. =)

4) Когда кликаешь на картинку. Оооочень большая обводка. У меня есть длинные холсты дизайна сайтов. Если кликнуть на такой холст, эта обводка очень дискомфортно закрывает собой картинку. Прим вот неприятно. Сделайте пикселей 5 хотя бы.

Может я и зануда, придираюсь к мелочам, но ведь весь дизайн состоит из мелочей. ;)
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Яндекс всегда старался сделать всё удобным для работы. https://bitrix24.ru - создан для организаций или простых фирм. Где очень удобно можно прописать задачу (задается тема) сотруднику. Он ведет учёт времени в ней, общается конкретно по этой теме с другими и делится фалами, который хранятся на ДИСКЕ. Такое чувство, что вы идете из далека к этому. И не очень понимаете как такое организовать.

Вот вам идея. Сделать что-то вроде Битрикса. Только это будет общий аккаунт для работников организации. Где тоже можно будет ставить задачи, вести подобную ленту (у каждого сотрудника своя, чтобы легче было наблюдать за процессом работы), которую будут наблюдать остальные коллеги. Можно и общую ленту добавить, где видны последние события в изменениях работы. 

В общем, идею я подкинул. Мне кажется получилась бы классная штука.
rusinov
26 ноября 2016, 14:45
Александр Арзамасцев,
Спасибо за столь детальный отзыв! Нам все пригодится, затем мы и запустили эту бету Ленты. Что касается Битрикса, то мы конечно сейчас играем в разных областях с немного разными целями, но думаю многие мысли и идеи могут совпадать - это нормально :)
Александр Арзамасцев
26 ноября 2016, 15:00
rusinov,
Я только ЗА развитие Яндекса ) 
kolesov50
26 ноября 2016, 15:25
Не могу открыть ленту на планшете ASUS (андроид)

Никита
27 ноября 2016, 13:11
kolesov50,
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее о проблеме. Вы заходите в Диск под текущим логином (необходимо для проверки)? Какая версия приложения у вас стоит? Была ли активность в Диске за октябрь или ноябрь, например, загрузка файлов? 
kolesov50
27 ноября 2016, 17:35
Никита,
 Добрый вечер! Захожу под этим логином. На компе лента открывается,  а на планшете  нет. В ноябре была активность, и загружал, у удалял, и переносил файлы. Андроид 5.0   
kolesov50
27 ноября 2016, 17:37
Никита,
Планшет ASUS-ME372CG
Обновлено 27 ноября 2016, 17:38
Никита
29 ноября 2016, 10:26
kolesov50,
Спасибо за ответ! Разбираемся с проблемой. Пока, для восстановления работы раздела можно выйти и повторно зайти в ваш аккаунт. 
Primo.dag.111
26 ноября 2016, 16:09
Обновление- это круто!
murtazowa.k
26 ноября 2016, 16:33
я рада что теперь много интересного
verevkin-kirill
26 ноября 2016, 17:08
Коллеги. 
Есть Вопрос.
Я загрузил 250 макет.
Мне нужно что бы у меня была на каждый макет отдельная ссылка.
Нажимать на каждый файл и смотреть ссылку ну это займёт час.
Есть ли золотые кнопки которые могут вывести в виде таблице - название файла в одной колонке, а ссылка для скачивания в другой.
Заранее ОТ ДУШИ ! =)
mknrucom
27 ноября 2016, 07:00
verevkin-kirill,
А что от души? Добро? Скверна? почему гопники всегда говорят от души и не уточняют что? Вопрос конечно не в тему))) Но я смотрю тут одни простые пользователи))) Ни каких серьёзных вопросов нет... Что не задать мне такой?
Обновлено 27 ноября 2016, 07:01
hristoforich
28 ноября 2016, 10:22
verevkin-kirill,
такой "золотой" кнопки нет, но есть API, с помощью которого можно написать небольшой скрипт для решения Вашей задачи: https://tech.yandex.ru/disk/api/reference/publish-docpage/. Возможно, это решение подойдет Вам.
Обновлено 28 ноября 2016, 10:23
Игорь Семенов
26 ноября 2016, 16:44
Походу, очень плавное направление в сторону социальной сети, удобно, спасибо.
buloch
27 ноября 2016, 02:57
облачное, а кому то просто резервное файлохранилище превращается в очередную соцсеть? лайки уже запилили?
Никита
27 ноября 2016, 13:17
buloch,
Добрый день! У нас нет цели превратится в соцсеть, основная задача Ленты – дать быстрый и удобный доступ к самому необходимому. Заходите на сервис, где у вас хранятся все ваши файлы, а самое актуальное, например, фотографии, документы, рабочие ссылки – уже под рукой. 
NektoSlava
27 ноября 2016, 09:55
Пожалуйста не употребляйте термины из дебилояза.


Не ФОТКИ, а ФОТО.
Если уж вы считаете, что Фотогра́фия это длинно.
RU3EF@YANDEX.RU
27 ноября 2016, 10:21
Всё течёт, всё изменяется, надеюсь мне и Вам понравится!

Игорь Иванов
27 ноября 2016, 11:37
класс!!!!! Согласен,логично и прикольно!
vabrovko
27 ноября 2016, 13:46
отлично !!!!!!!
Wiatka-64
27 ноября 2016, 14:35
С этим пока не разобралась. Только что получила. Напоминаю об упорядочении (нумерации) документов: 1,2,3... 10,11,12...  а не 1,10,11,12...  Иначе порядок их чтения неудобен адресату.  Я вам писала. Обещали. Спасибо.
Амалия
28 ноября 2016, 19:51
Wiatka-64,
Добрый день, спасибо, ваше обращение мы получали. Работаем над этим. 
Titlov
27 ноября 2016, 14:39
Отлично!!!
Владислава Зiлiнкур
27 ноября 2016, 15:37
Та нормально)
sntk5
28 ноября 2016, 00:02
спасибо за новые функции!
пользуясь случаем, хочется спросить о возможности следующего фичреквеста: активно пользуюсь диском, но при этом достаточно сложная иерархия файлов получается (библиотеки с книгами, рабочие файлы и т.д.). Так вот, из-за этого часто очень долго на телефоне (андройд) приходится добираться до, например, рабочих папок. Так вот хотелось бы иметь возможность создать что-то вроде ярлыка на экране с вызовом сразу нужной папки, возможно вызов в виджет каким-то образом обернуть, я не андройд-программист, так что это вам решать:) но фича была бы очень классной и реально полезной для использования на телефонах.
hajtina
28 ноября 2016, 19:52
sntk5,
Спасибо за предложение про виджет для папки. Мы подумаем над этим. Сейчас могу предложить следующий вариант. Добавляете нужную подпапку в раздел Офлайн. И там она сразу будет на верхнем уровне. 
EugeneSu
28 ноября 2016, 04:39
Как запретить это замечательное нововведение и сделать так, чтобы никто эту "ленту" не мог увидеть?
Амалия
28 ноября 2016, 14:00
EugeneSu,
Добрый день. Ее никто не видит, кроме вас. У каждого Лента своя) 
marusyasavoninaa
18 июля 2019, 10:38
Амалия,
Как это не видит? А комментирование как доступно? Тогда вопрос, кто видит эту ленту и кто имеет возможность ее комментировать?
Юрий Садыков
28 ноября 2016, 09:12
FACE TO INTERFACE =)
Dzkt
28 ноября 2016, 10:32
Вот бы еще яндекс немного расщедрился и подарил бы своим постоянным юзерам, дополнительно хотя бы 10-15 гигов)) Пользуюсь многими облаками, пока основной - яндекс диск. Но места маловато для бесплатного пользования(
sektor.detskijdom1
28 ноября 2016, 12:49
презентация хорошая))
dem-petr
28 ноября 2016, 14:26
Лучше бы оптимизировали работу диска при переименовании папки - диск начинает ее перекачивать заново, хотя файлы не изменились. Тратится кучу времени и трафика, особенно, если папка большая.
hajtina
28 ноября 2016, 19:49
dem-petr,
Такое случается в некоторых сценариях. Про проблему знаем. Спасибо, что еще раз напомнили. Будем чинить. 
Олег
28 ноября 2016, 15:31
Лучше б попап рекламу своих продуктов из трея убрали, бесит жуть
Сергей Безбородов
28 ноября 2016, 20:07
Все это прекрасно, но выглядит как-то бесполезным. Имхо, конечно. 
А вот что действительно хотелось бы получить (пользуюсь windows-клиентом).
1. Конфигурационный файл. Чтобы можно было настроить что синхронизировать, а что нет.
К примеру, я держу проекты в диске. в каждом проекте присутствуют две папки, которые абсолютно не требуется синхронизировать - .idea/  и node_modules/. Хотелось бы иметь возможность задать в конфиге маску для этих папок, добавив их в игнор. 
Сейчас приходится при инициализации каждого проекта отключать синхронизацию каждой такой отдельной подпапки. Отсюда вытекает вторая проблема
2. Маленькое, нересайзабельное окно с деревом папок, не запоминающее место, открытое в прошлый раз.
3. Хотелось бы иметь возможность временно отключать (и чтобы это бы удобно) от синхронизации любую папку, НЕ УДАЛЯЯ ее с локального компьютра. Сейчас клиент 
  а) обязательно удалит папку, для которой я отключаю синхронизацию
  б) не удобен для таких операций - см. п.2.
Есть еще куча претензий, но о них в другой раз )
Благодарю за внимание.
valentina chertina
29 ноября 2016, 00:11
Интересно и, наверное, удобно.                                                                                                                                      


Типичнич
29 ноября 2016, 05:10
Лучше накиньте всем по 5 гигов на диск (мне 10), и выпилите эту хмурь.
Д
29 ноября 2016, 16:50
В этой статье мне больше всего понравился новый шрифт яндекса)). Будет ли яндекс-санс открытым шрифтом?
DENA-Records
29 ноября 2016, 16:56
Сделайте лучше поддержку закачки файлов более 10Гб. Долго я ещё деньги в Гугл буду перечислять? У них есть такая поддержка. 


На диске более 200 Гб, а толку мало. Всё равно приходится на Гугле покупать место, чтобы работать с большими файлами. У нас студия постпродакшна и это особо актуально для нас.
Обновлено 29 ноября 2016, 16:59
DENA-Records
29 ноября 2016, 17:04
DENA-Records,
И сделайте уже функцию read only. 
hajtina
30 ноября 2016, 10:59
DENA-Records,
Функцию read only для чего?
hajtina
30 ноября 2016, 10:58
DENA-Records,
У нас не очень много запросов на закачку настолько больших файлов. Спасибо, что пишите. Учтем ваше пожелание. 
Олег Махлов
29 ноября 2016, 17:15
И Вам не хворать
Shteblet
30 ноября 2016, 03:51
Олег Махлов,
Угу
ze-vasily2016.petroff
29 ноября 2016, 17:50
Класс, лучше не придумаешь.
vjaheslav2015
29 ноября 2016, 19:25
подписаться это класс
Удалённый пользователь
29 ноября 2016, 21:59
я только сохраняла фото.