Лента в Диске. Бета-версия

Яндекс.Диск – место не только для хранения архивов, но также для активной работы с актуальными документами и фотографиями, организации общих папок и обмена ссылками. Мы всегда стараемся облегчить и сделать более эффективным взаимодействие с файлами. Однако основным облачным интерфейсом традиционно является скучная файловая структура. Раньше на входе в Диск каждого пользователя встречал стандартный список папок, не меняющийся годами. С недавнего времени сверху главной страницы Диска можно увидеть последние файлы, быстро перейти к ним и совершить любое действие. Мы решили продвинуться еще дальше и представить все последние события в вашем Диске интерактивно и нескучно.

Сегодня мы запускаем бета-версию нового раздела в Диске, который называется Лента. В Ленте в хронологическом порядке отображаются события с файлами, папками и ссылками. Причем в ней можно увидеть не только изменения, которые сделаны вами, но и действия друзей и коллег. Каждое событие представлено в виде отдельного блока. Например, недавно отредактированные документы, несколько фотографий, загруженных в одну папку, только что созданный альбом. Если в блоке произошли изменения – он актуализируется и перемещается выше.

Лента в веб-интерфейсе

Мобильная Лента для Android

С файлами в Ленте можно совершать любые действия. Достаточно выделить один или несколько объектов, как в привычном интерфейсе Диска. Некоторые популярные действия вынесены прямо в блок. Так сделать файл публичным или создать альбом из фотографий можно по одной кнопке на блоке, без предварительного выделения. Блоки с фото сделаны в виде крупных превью. А документы представлены в виде аккуратного списка, причем рядом с каждым документом есть кнопка редактирования.

В Ленте также отображаются опубликованные и просмотренные ссылки. Вы можете увидеть количество просмотров к публичным ссылкам, новые «лайки» и комментарии. Прямо в Ленте можно оставлять свежие комментарии, что открывает новые возможности для быстрых рабочих обсуждений. Если просмотренная ссылка больше вам не интересна, ее можно скрыть из Ленты, как и любой другой блок.

Если для совместной работы используются не только одноразовые ссылки на документы или картинки, но и общие папки, работать с ними теперь тоже удобнее из Ленты. В момент создания общей папки в Ленте появляется блок, в котором можно посмотреть, кто уже принял приглашение или отказался от него. Кроме того, вы всегда увидите, кто и когда добавил или изменил файлы в общей папке.

Вместе с Лентой в Диске появился центр уведомлений, который расскажет про новые события в Ленте, например, про новые комментарии и «лайки» к ссылкам или про количество автозагруженных фотографий.

Лента доступна в веб-интерфейсе Диска и в мобильном приложении для Android, версия для iOS появится немного позже. Это только бета-версия. Мы много экспериментируем с наполнением и интерфейсом блоков. Поэтому для нас очень важны ваши впечатления от работы в ваших Лентах. Рассказывайте, что вам кажется неудобным, а что, наоборот, помогает быстрее решать ежедневные задачи.

Лента в веб-интерфейсе Диска доступна по ссылке

Лента для Android доступна в новой версии приложения в Google Play

Команда Яндекс.Диска