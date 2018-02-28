Встречайте обновленный Яндекс.Диск

Яндекс.Диск появился в 2012 году, с тех пор мы стремимся быть самым удобный, быстрым и надежным способом хранения файлов. Сегодня мы рады представить вам новый дизайн веб Диска и мобильную версию облачного сервиса.

Мы увеличили ширину основной зоны с файлами, избавились от лишних деталей и сделали сервис проще для восприятия. Появились быстрые действия по клику правой кнопки мыши. Также мы обновили левое меню: сократили количество пунктов, увеличили шрифт и выделили главные функции «Загрузить» и «Создать».

Корме это, Диском теперь удобно пользоваться и через мобильный веб. Даже если у вас нет мобильного приложения, вы всегда сможете получить доступ к своим файлам, зайдя на touch-версию Яндекс.Диска.