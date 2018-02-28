Блог Диска

Блог Диска

Встречайте обновленный Яндекс.Диск

Яндекс.Диск появился в  2012 году, с тех пор мы стремимся быть самым удобный, быстрым и надежным способом хранения файлов. Сегодня мы рады представить вам новый дизайн веб Диска и мобильную версию облачного сервиса. 

Мы увеличили ширину основной зоны с файлами, избавились от лишних деталей и сделали сервис проще для восприятия. Появились быстрые действия по клику правой кнопки мыши. Также  мы обновили левое меню: сократили количество пунктов, увеличили шрифт и выделили главные функции «Загрузить» и «Создать». 

Корме это, Диском теперь удобно пользоваться и через мобильный веб. Даже если у вас нет мобильного приложения, вы всегда сможете получить доступ к своим файлам, зайдя на touch-версию Яндекс.Диска. 

217 комментариев
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iimk.ooa
28 февраля 2018, 16:00
Добрый день!


А как можно вернуть старый дизайн Яндекс.Диска?
Ильяс Билалов
1 марта 2018, 10:53
iimk.ooa,
во, во. Как вернуть? Дайте пользователям выбор!
gengengor
16 марта 2018, 10:48
Ильяс Билалов,
между плохим старым и очень плохим новым? :)
balakaevad
1 марта 2018, 15:50
iimk.ooa,

Новый дизайн лучше старого) Что именно вам кажется не удобным? 
iimk.ooa
1 марта 2018, 18:07
balakaevad,
визуально совершенно безразлично, как выглядит веб-интерфейс. В новом дизайне ушел удобный используемый функционал, а именно:
1) Исчез предпросмотр документа, который был в отдельном вертикальном окне справа;
2) Для того, чтобы поделиться ссылкой на документ или папку нужно совершать дополнительное действие в виде нажатия на кнопку "Поделиться" и копировать адрес ссылки из выпадающего контекстного меню, что раньше было реализовано опять же в отдельном окне справа в виде поля со ссылкой и бинарного переключателя;
3) Кнопки "Загрузить", "Скачать", "Создать" перекочевали в левую часть экрана - неудобство условное, но раньше все было справа, и к такому расположению кнопок уже привыкли;
4) При активном синем поле из верхнего левого угла пропадают ссылки переключения на Яндекс.Почту и Яндекс.Поиск;
5) Информация о весе и дате создании папки теперь доступны только при обращении в контекстное меню в самом дальнем верхнем левом углу экрана только при активном синем поле нажатием на маленький значок "i". Ранее данная информация была доступна в правом окне, о котором говорилось ранее;
6) Совершенно не принципиальное, но все же. Синее оформление никак не ассоциируется с Яндексом, скорее наталкивает на мысли о другом облачном сервисе.

Сергей Успешный
2 марта 2018, 13:50
iimk.ooa,
Согласен с Вами!
Для меня стало не удобно и нужно совершать больше действий - ухудшилась эргономика. Убрали предпросмотр, информацию о количестве скачиваний, просмотров ссылки. (

Не приятный сюрприз.
rvtis
7 марта 2018, 14:47
iimk.ooa,
Да, синий цвет весьма похож на любимый цвет конкурента ;)
sm.info@vols-ing-ru-766932.yaconnect.com
12 марта 2018, 18:47
balakaevad,
Вертикальное правое меню намного удобнее!
Добавьте "лайт версию" для веб- интерфейса "диска", как это реализовано в "почте".
kolyn-nv
20 марта 2018, 22:43
iimk.ooa,
 полностью поддерживаю! Народ,пишите больше, пусть прислушаются к общественности.
Ираида
21 марта 2018, 16:34
balakaevad,
не видно ничего это раз, во-вторых, стало похоже на облако мейл ру. что вообще тут хорошего, если было в 100 раз лучше
Удалённый пользователь
24 марта 2018, 23:06
balakaevad,
Кто вам сказал что новый лучше????????
Bakli
28 марта 2018, 06:01
iimk.ooa,
я больше года просил их починить проблему кодировки с предпросмотром. Вот как они ее починил - убрали предпросмотр. Тут я бы влепил картику Saferollguy.
sato.yamizin
19 сентября 2018, 22:40
iimk.ooa,
подумайте хотябы о слепых, ваше новое меню не воспринимает скринридер!
avmaksimov
28 февраля 2018, 16:29
Дизайн изменился - здорово. Особенно использование тач-версии, ибо стараюсь снизить число приложений ради продолжительности и скорости работы телефона.
А вот то, что размер папки так и не появился - это грусть и печаль и для веб-версии компа ценность изменений уменьшается к нулю).


Но за тач спасибо. Ждём размера папки (у мейл.ру же есть :) ).
balakaevad
1 марта 2018, 15:55
avmaksimov,

Размер папки находится под значком информации: 1) Выделите папку 
2) Нажмите на значок "i"
Тут пример https://yadi.sk/i/lmG2Vs-w3SuKvg  
Обновлено 1 марта 2018, 15:58
avmaksimov
1 марта 2018, 16:43
balakaevad,
премного благодарен!
Андрей
28 февраля 2018, 17:02
Нет разделения в папках в загруженных фотографиях.

Что находится в лимитных фотографиях, а что в безлимитном хранилище.
Как теперь освобождать место вообще не понятно.
Андрей
28 февраля 2018, 17:28
В меню есть гиперссылка с названием "Я.Картинки",  эта же папка "Я.Картинки" показывается в разделе "Файлы" и там есть файлы.

В разделе "Файлы" я случайно перенес папку "Я.Картинки" в папку "Загрузка", но потом перенес ее обратно в корень раздела  "Файлы".
Так теперь гиперссылка "Я.Картинки" и папка никак не связаны..
job-sucher
28 февраля 2018, 19:02
Где теперь искать информацию о количестве просмотров и скачиваний папок/файлов/фото?
balakaevad
1 марта 2018, 15:57
job-sucher,

Информация о кол-ве просмотров и скачиваний находится тут https://yadi.sk/i/jSWDif9P3SuLXe 


1) Выделите файл
2) Нажмите на значок "i" 
gengengor
16 марта 2018, 10:44
balakaevad,
И кто ж такой умный вот это придумал?
Автора - на мыло!
Иван Бардов
28 февраля 2018, 20:06
Пардон за глупый вопрос:  сегодняшние изменения касаются только дизайна?


У меня yandex-disk (консольная версия для Linux) сегодня или вчера начал без объявления синхронизировать "лишние папки" без каких-то действий с моей стороны (или, может, что-то в моих действиях вызвало программу так себя вести, но явно я не это имел в виду).

Например, у меня в синхронизируемой папке Yandex.Disk лежит ссылка на /media/worknstuff/wsmain/Нужное/ и Яндекс.Диск всегда синхронизировал только папку "Нужное",  и тут **вдруг** без каких-то изменений настроек с моей стороны начал загружать ещё и данные с папки wsmain (родительской по отношению к "Нужное"), о чём я узнал только тогда, когда кончилось место.
shop.superpositive
28 февраля 2018, 21:13
Новый дизайн веб-версии Диска лично для меня стал неприятным сюрпризом. Непонятно следующее: зачем столько места пропадает зря в самом верху экрана? Почему синий цвет (возникают ассоциации с другими известными облачными хранилищами, но никак не с Я.Диском)? 
И самое главное неудобство - убрали предпросмотр выбранного файла, который раньше был слева, вместе с полезной информацией о файле. Не удобно кликать каждый раз на мелкую "i" в углу синей панели, чтобы узнать количество скачиваний. И вообще всплывающая панель сверху менее удобна по сравнению со старым дизайном. Получилась сомнительная красота при меньшей функциональности. К сожалению, кнопочки "вернуть старый дизайн" тоже нет.
Иван Бардов
1 марта 2018, 00:22
shop.superpositive,

Стремительно плюсую. После того, как я попробовал попользоваться новой веб-версией, у меня возникли такие же вопросы.
Откровенно неудобно организован интерфейс + распределение места на экране скоро начнёт напоминать танковую щель. Или нужно вертикально монитор ставить специально для Яндекс.Диска :-)
Tintity
28 февраля 2018, 23:21
Новый дизайн очень понравился. НО... Изменения касались только дизайна и это печально. С того же 2012 года сервис изменился очень мало. Не понимаю почему, то ли кризис мешает, толи в коммерческом плане он не очень. Из конкурентных преимуществ у ЯндексДиска только очень хороший и шустрый клиент. И ВСЕ. Вот список того, что хотелось бы увидеть в этом облачном хранилище:
1. Версионирование файлов. Пожалуй, это САМЫЙ важный пункт, которого не хватает в данном облаке уже очень давно.


2. Адекватная работа в веб версии таких пунктов как перемещение файлов и очистка корзины. Мне интересно, разработчики этого сервиса сами пытались хоть раз очистить здесь корзину? 800 мегабайт очищается 20 минут, Карл!!!!! Причем если закрыть вкладку, действие отменяется.


3. Нормальный клиент с GUI на Linux. Я знаю позицию Яндекса по этому вопросу, но все же, дистрибутивы этой ОС с каждым готом становятся все дружелюбнее к пользователям. Аудитория растет, и то, что казалось неактуальным в 2012, сегодня может быть вполне здравым решением.
 
4. Увеличить максимальный объем загружаемых файлов. С удовольствием купил бы годовую подписку на несколько терабайт, если бы мог использовать облако как хранилище для образов жестких дисков. Пока это приходится делать на Google Drive. Понятно, что тут могут быть технические ограничения аля используемые файловые системы и т.д., но если вы даете пользователю приобрести неограниченное количество терабайт, то было бы логичным не делать такие мизерные ограничения на максимальный размер загружаемого файла. Да и к тому же, если у тебя на облаке хранится 20 терабайт, то вряд ли ты без критических причин станешь менять облако, а это значит платежеспособные клиенты на долгий срок.


5. И последнее, не самое актуальное, но все же полезное, это размер папок в веб версии.


На данный момент пользоваться Я.Диском заставляет несколько причин:


1. Некоторый патриотизм. Все же хочется поддерживать рублем отечественные кампании. 
2. Недоверие к облаку Гугла. Вываливать всю личную информацию о себе "Корпорации добра" и спецслужбам как-то не хочется. Все же пусть лучше копается ФСБ ;)
3. Ужасная политика Обака.Mail.ru Мало того, что Mail давно ассоциируется с отсутствием надежности, так еще и, как мне кажется, идиотская политика Mail.ru в отношении своих пользователей. Сначала раздавали Терабайт направо и налево, а теперь, чтобы им нормально пользоваться, будь добр, заплати сумму, которая мало отличается от стоимости того же терабайта. Смешно просто. Да и желание пользоваться их продуктами отбивает раз и навсегда. 
balakaevad
1 марта 2018, 16:07
Tintity,

Спасибо за такой подробный комментарий! 

Сразу напишу, что пункт 5 про размер папки есть. Эта информация находится тут https://yadi.sk/i/FCRoiv993SuNMi
Остальные функции, о которых вы написали, мы тоже очень хотим сделать :) Следите за нашими новостями. Мы обязательно напишем, как только они появятся. 
rvtis
7 марта 2018, 14:56
Tintity,
насчет Облака Mail.ru. Когда раздавали терабайты, я получил свои 4 (свои 2 и еще зарегистрировал 2). Да еще и прорекламировал эту шару друзьям и родственникам.
В итоге сейчас у меня 4 бесплатных терабайта. И все прекрасно работает, я не платил ни копейки. Единственно, есть ограничение для бесплатных пользователей в размер файла (не более 2 Гбайт).
Tintity
10 марта 2018, 21:21
rvtis,
Да понятно. У меня тоже терабайт есть. Но толку от него? 2 гб ограничение на макс загрузку, смысл? Фоточки хранить? Так есть для этого те же Гугл Фото, или от Яндекса сервис, тут вообще место не ограничено. Документы хранить? Так для них терабайт не нужен, если это не крупная какая-то корпорация, но она орять же не станет хранить важные данные на бесплатном облаке. Была у них замечательная возможнось оплатить Pro режим за 550 рублей и пользоваться как платной версией. Но теперь это стоит 3350. Что примерно равно по стоипости 500 гигабайтам у них или  4 ТЕРАБАЙТАМ у Яндекса. Фактически, они тогда ради заманухи всем раздавали нереально большой объем (фактически, это был оверселлинг), а когда его реально стали использовать на максимальных возможностях, отключили WebDav (в основном, терабайт на полную юзали веб проекты для бекапов и всякие недалекие пользователи как хранилище фильмов, но такие аккаунты сразу удаляли как нарушающие авторские права, в свое время куча нытья по этому поводу была на форумах). Когда стало ясно, что никаких реальных преимуществ перед конкурентами у них нет, и никто не покупает у них платные подписки, а фактически испоьзуют это облачко только домохозяки, поведшиеся на халявный терабайт, эти ребята подготовили т.н. обновление облака с версионированием WebDav и прочими плюшками. НО проблема владельцев терабайтов так и осталась. Поэтому функцию Pro версии за 550 рублей выпилили. В общем, Mail.ru в своем репертуаре. Смысла пользоваться их выссером я не вижу. В любой момент они могут посчитать, что их сервис убыточен и тупо его выпилить. А учитывая весьма и весьма нелестную историю этой компании, это вполне возможно... Фактически, на даннный момент единственное, в чем превосходит Облако Mail ru (если считать базовый функционал) - это очень качественное приложение для Windows и Linux. Яндекс же на линукс вообще забил, а Windows приложение их неадекватно работает при сложных изменениях в структуре папок. Ну и еще Web версия у них нормальная, а у Яндекса мусор, где корзина очищается 20 минут. Нажимаешь очистить корзину, переместить папку или еще какое-либо действие - и сразу видишь уровень программистов одной из крупнейших IT компаний России...
Обновлено 10 марта 2018, 21:24
Sam Gudilin
1 марта 2018, 06:34
Добрый день!
Возможно вопрос совсем ламерский, но всё таки. 
Опишу процесс использования:
1) Нафотал в путешествии кучу фоток;
2) Все отправилось на диск автоматически;
3) Вернулся домой, начинаю разбирать и распихивать всё по папкам (структурировать)


иии тут возникает проблема:


Вариант 1. 
Создаю новую папку (допустим Индия и в ней подпапки с городами) Чтобы из уже загруженных (в разделе фото) фотографий перенести фото в только что созданную папку система эту фотку копирует, а именно возможности "перенести" ее туда нет, то есть каждый раз дублируются фото и жрется место на диске (безлимит похоже действует только на автозагрузку, а не на работу внутри диска). В итоге я получаю кучу дублированных фото и отсутствие места для сортировке последующих фотографий.


Вариант 2. 
Я создаю альбом и переношу фотки туда. Всё отлично и чудесно, НО... На мобильной версии нет АЛЬБОМОВ!!!! то есть я не могу посмотреть рассортированные фото и мне приходится их смотреть в общей каше. WTF???


P.S. Сортировать все в поездке на телефоне и загружать на диск в определенную папку - это совсем не удобный вариант и его я не рассматриваю.


Возможно я делаю что-то не так. Если кто знает решение, пожалуйста, поделитесь)

sergey-shibka
6 марта 2018, 06:40
Sam Gudilin,
Так же наступил на эти грабли недавно. Задал вопрос, пока молчание. Папка фото бесит, когда в ней начинает отображаться куча одинаковых картинок. Впору хоть вообще не заходить через веб и не видеть это безобразие. Переименовка фоток это вообще тихий ужас. Зачем.
specedu
1 марта 2018, 08:36
Поздравления разработчикам, у вас получился новомодный, среднестатистический, безликий интерфейс.  Была единственная полезная вещь в сервисе - сразу была видна некая статистика скачиваний файла.  Если на каждое нововведение требуется доп. клик - это точно не улучшение, это кража времени.  Вы, наверняка, чихать хотели на эти комментарии, но ведь не безнаказанно. За удобство пользователь  голосует ногами.
Ираида
21 марта 2018, 16:37
specedu,
неистово плюсую насчет среднестатистического и безликого...
soltanov45
1 марта 2018, 10:31
Сделайте нормальный музыкальный плеер в веб версии, что бы придя на работу можно было бы свою музыку и книги слушать. То что сейчас крайне не удобно и приметивно
balakaevad
1 марта 2018, 16:11
soltanov45,

Спасибо за ваш комментарий. Обсудим  ваше пожелание с командой :) 
gkovakov555v
1 марта 2018, 11:07
Спасибо! Вынуждена была уйти в другое облако. Жаль. Хотя корзину  очистила, есть 3 ГБ свободных, но не загружается.
pin4et
1 марта 2018, 12:01
то что папки стали бледнее и уменьшилась контрастность - это в минус. То что появилсь действия - это плюс! А за то, что общие папки, лежащие на чужом диске теперь не занимают место на моем диске -это ОГРОМЕННЫЙ ПЛЮСИЩЕ!
nstepanian
1 марта 2018, 15:48
А вы пробовали предоставить кому-то доступ к папке через мобильный сайт?)) На весь экран выводится окно, ничего не можешь делать.
balakaevad
1 марта 2018, 16:13
nstepanian,

Спасибо за фидбек. Исправимся :)  
Paul Kibby
1 марта 2018, 16:44
Прекрасно :)
an-le
1 марта 2018, 21:49
Я очень расстроена новым дизайном. Теперь нужно совершать лишние действия. Отсутствие кнопки "поделиться" при открытой папке ооочень неудобно!
У меня храниться куча информации, теперь мне что бы отослать ссылку на папку нужно загрузить фото, выйти из папки, отсортировать что бы снова её найти в огромной массе других, выбрать её,  нажать на кнопку  и в выпавшем окне нажать на "копировать ссылку".... Раньше всё делалось в один клик не выходя из папки!!! Зачем было усложнять?
Onvi
1 марта 2018, 23:13
Мне понравилось. Но дизайн стал немного походить на гугловский. Это не есть хорошо. Я ненавижу дизайн гугла. Собираются ли вноситься мелкие правки или это уже окончательный вариант дизайна?
Syendy
2 марта 2018, 05:50
По мне папки стали порядком хуже, я имею ввиду дизайн, минимализм это конечно хорошо, но раньше было куда приятнее, контрастности не хватает, лично для меня - неприятно на них смотреть. 
winkot
2 марта 2018, 09:08
Интерфейс стал намного лучше! Спасибо!
rs1s
2 марта 2018, 09:10
Верните, пожалуйста, предпросмотр. Как вариант: в настройка галочка "Предпросмотр". Часто пользуюсь "Поделиться ссылкой" - тоже самое. Насчёт цвета - действительно, то ли мыло, то ли гугл. У меня яндекс всегда ассоциировался с красным, "красная машина" )).
Leonid
6 марта 2018, 08:20
rs1s,
-походу гугл засунул свои ручища и в яндекс.диск раз  дизайн их взяли или в яшке кончились свои идеи и тупо решили слизать чужую, как это делают другие с apple 
-- Я за желтый(это же фирменный цвет яндекс..а)
- -и нормальный шрифт на больших экранах с пк
rs1s
6 марта 2018, 09:44
Leonid,
Полностью согласен с Вами. Не против и жёлтого - только не синий! ))
Ираида
21 марта 2018, 16:40
Leonid,
поддерживаю
YuryMol
2 марта 2018, 11:32
Стало унылым говном
Сергей Успешный
2 марта 2018, 14:21
Вот ведь хорошая новость - новый, должны быть улучшения.
Хорошо, что теперь доступна информация о занимаемом папкой месте и даже количество
файлов в папке. Но не удобно теперь смотреть информацию о скачивании, нужно делать дополнительные действия, что отнимает время и откровенно не удобно.

В моём случае это важнее. Поэтому новость не столько с привкусом горечи, скорее горечь сдобренная
сахарком.
Жаль, но новый интерфейс для меня менее удобен и полезен, чем старый.

И совсем не хорошо, что нельзя вернуться к старому интерфейсу.

Про визуальную часть тоже соглашусь с критикой ряда пользователей, дизайн стал лаконичнее, но часть места пропадает в пустую, нужной информации нет под рукой, удобство использования упало, цвета не похожи на фирменные цвета Яндекса.
raefanov
2 марта 2018, 14:29
Когда выделяешь несколько файлов, выделение неконтрасное
Принтскрин
https://yadi.sk/i/ePTLnDfF3SwL5r
Vendo-Universe
2 марта 2018, 18:55
Приятно. Буквально неделю назад перешёл с MEGA на яндекс диск. Не успел привыкнуть к интерфейсу ЯД, как его адаптировали под современный стиль.
.
MEGA во многом опережает и яндекс и гугл, но не в самом главном - скорость загрузки файлов на сервер и на свой комп. Может это у меня одного так.
.
Но всё же симпатии к MEGA велики по двум причинам : можно взять более 1 терабайта и неограниченный размер загружаемого файла. Эти две возможности особенно важны для меня, т.к. все мои основные файлы занимают под ~80 гиг, когда как всё остальное - фильмы в full HD и 4К - файлы весом от 20-30 гиг и до 90 г , в сумме требующие терабайты.
Скорее всего ЯД не реализует необходимые мне возможности...
Но пока что с удовольствием пользуюсь ЯД, взял 1 терабайт на месяц. Сервис понравился. Возьму на год.
Обновлено 2 марта 2018, 18:55
Vendo-Universe
2 марта 2018, 19:14
Vendo-Universe,
Опана. Загрузил файл размером 11.4 гиг.
https://yadi.sk/i/5LXOljxx3SwwN4

Сейчас протестирую с 48,7 гигами.
Марк
2 марта 2018, 18:28
Vendo-Universe,
Как результат?
Vendo-Universe
2 марта 2018, 20:07
Марк,
Скорее всего никак. Полчаса как идёт "обработка данных".


Сейчас решил последовательно попробовать с файлами в диапазонах 15-20,20-25,25-30,30-40. Если всё пройдёт удачно, проверю и 48.7г. Если и этот файл загрузится, проверю на 90 гиг. x)
Отпишусь как всё сделаю.
Tintity
2 марта 2018, 23:40
Vendo-Universe,
Обработка данных фиксится удалением папки .sunc (перед этим надо выключить клиент через диспетчер задач). Он иногда может словить бесконечную "обработку данных" при резкой перезагрузке или когда пишешь несколько тысяч мелких файлов единовременно...
Vendo-Universe
3 марта 2018, 00:01
Марк,
17 гиг загружал час, 23 - полтора часа. В обоих проверках половина времени уходила на обработку данных и *конечную обработку* - после 100% загрузки.
Хех, вроде бы максимум 10 гигабайт можно загружать. :D
Всё, загружаю Altered Carbon в 4К... 1 терабайт маловато будет! :O


Ах да, вот ссылка если хотите проверить. https://yadi.sk/d/k3p7zNrZ3SxKYR
Обновлено 3 марта 2018, 00:05
Vendo-Universe
3 марта 2018, 00:02
Tintity,
Благодарю. Сейчас проверю.
Марк
2 марта 2018, 18:23
А я хочу сказать спасибо Яндексу за то, что они не бросают проект ( как некоторые свои проекты), не закрывают его и даже развивают . Спасибо. Только вот цвет папок огорчает, по ярче бы их
winkot
2 марта 2018, 22:02
Да, контрастность хотелось бы повыше.
reslear-karla
3 марта 2018, 05:34
Пожалуйста, дайте возможность вернуться на старую версию дизайна
Павел Волков
1 апреля 2018, 21:13
reslear-karla,
Хорошая идея , лучше бы появилась возможность выбора между несколькими дизайнами , в какой-нибудь панели , а то терь без окна справа нифига нет тех ссылок с которых была взята фотография , а это было чуть ли не главным плюсом предыдущей версии 
lenu.signora
3 марта 2018, 17:14
мне не нравится новая версия. я привыкла удалять,перемещать много фото сразу.а в теперь не знаю как все это проделать????неужели по одной???
yndx-balakaeva
5 марта 2018, 11:53
lenu.signora,

По одной не нужно) Перемещение сразу нескольких файлов также доступно – используйте Shift для выделения нескольких файлов. 
lenu.signora
6 марта 2018, 01:27
yndx-balakaeva,
спасибо!а можно усилить цвет выделения?
yndx-balakaeva
6 марта 2018, 11:44
lenu.signora,

Пока нет, но я передам дизайнерам :) 
Павел Волков
1 апреля 2018, 21:16
yndx-balakaeva,
А как теперь найти тот запрос, по которому искал фотографию и сохранил её в диск ? В предыдущей версии было в правом окне , терь не могу найти ( не ссылка на фото или сайт , а по запросу ) 

Олег Майсак
5 марта 2018, 00:10
В плане юзабилити где-то стало чуть-чуть получше. Но где-то, судя по комментариям, похуже.


Получше стала адаптивность сервиса к маленьким (узким) экранам. Но и здесь нужно допиливать. Например, если раскрыть браузер на половину экрана, то читать имена файлов/папок невозможно, потому что они занимают где-то 1/6 доступной ширины. Остальные 5/6 ширины зачем-то занимает менее актуальная информация: меню слева, дата/время, + пустое пространство справа (непонятно для чего). Должно быть совершенно очевидным, что, если текущая ширина браузера не позволяет показать имена файлов, остальную информацию нужно убирать, чтобы показать имена (потому что они важнее). Тут стоит заметить, что если ширину окна браузера сократить еще больше, то список файлов наконец-то начинает отображаться адекватно (убирается всё лишнее).

А ещё с января пользоваться в полной мере сервисом не могу. Ни у кого нет проблем с работой с Яндекс.Диском через WebDAV? Я наблюдаю ошибки копирования и произвольное искажение имён копируемых файлов. С техподдержкой переписывался, жду, когда разберутся.
Обновлено 5 марта 2018, 00:10
sergey-shibka
5 марта 2018, 10:04
А можно вообще убрать папку Фото? Реально она бесит и идет путаница. Я кладу фотографии в разные папки по датам, а мне еще в кучу и сюда идет отображение, зачем мне это нужно?  Уберите её совсем. Я уже так несколько раз удалял случайно необходимые фотографии.
sergey-shibka
5 марта 2018, 12:36
Ещё большое замечание. Зачем вы меняете имя файла? В телефоне у него уже есть уникальное имя. Когда мне необходимо выгрузить из телефона и Яндекса фотографии, то тут наступает полная каша. Получаются дубликаты. Оставляйте имена так как они есть.
Владислав
6 марта 2018, 11:31
sergey-shibka,
+
Atlas
5 марта 2018, 17:48
Полная дичь, сильно не нравится ! Понял, что вы работаете по фэншую. НО не учитываете мнение пользователей ! Просто переделываете за зарплату, делаете вид деятельности.
Вы когда нибудь делали чтоб люди сразу не возмущались ?
Внешне вроде бы всё также, НО 
1. Убрали справа рабочее окно (участок), а оно было классное! Это второе ужасное что сделали !
2. Вот эта отвратительная сверху теперь и причем Синяя полоска (это пожалуй самое ужасное !!!). Также из-за нее не видно верхней полосы ссылок : Почта, календарь, Аккаунт и остальное. Лютый трэш.
3. Информация "i", я даже вообще не сразу заметил куда она подевалась. Теперь она в дальнем Левом верхнем углу О_о. Где логика вообще ? Мы кажется пишем слева направо, а не наоборот !!

4. "Переименование". Вы сделали чтоб всплывало целое дополнительное окно О_о (потому что вы убрали справа рабочую область)
5. Перенесли часть функционала в контекстное меню, что не очень хорошо.
6. Убрали предпросмотр (глаз) с документов.
Теперь итог, здравый вопрос, зачем вы это всё перемешали, убрали, всё то к чему мы все привыкли ? Фэншуй ?
Хотелось бы увидеть ответы на все пункты !
yndx-balakaeva
6 марта 2018, 12:02
Atlas,

Прежде чем внести кардинальные изменения в дизайн, мы собирали отзывы пользователей о старом дизайне, внимательно их все изучили, провели ряд опросов о том, что нравится, что не нравится и что хотелось бы изменить. 


В старом дизайне было много проблемных участков, то же правое боковое меню отнимало огромное количество места, особенно на небольших экранах. 

Нам очень жаль, что вы так резко и негативно отнеслись к изменениям. Вернуть старый дизайн, к сожалению, не получится, но мы учтем ваши комментарии, ведь дизайн - вещь подвижная и адаптируемая :) 
Atlas
6 марта 2018, 16:33
yndx-balakaeva,
А можно узнать где вы собирали отзывы ? Форумов вроде у вас нету. Где проводили опросы ?


Вот у меня папок немного, и поэтому вот эта освободившаяся правая область от меню у меня осталась пустой. Ничего там нет, пусто. Никакого огромного места это меню не отнимало у меня. Это видно когда открываю на весь экран, много свободного места.

Но все же привыкли работать в старом диске, а вот такие кардинальные  перестановки не нужны, это влияет на привычки.


-Сделайте что нибудь другое с синей полоской, неудачно она получилась. Загораживает верхние ссылки. И синий цвет, он же не ваш, зачем он ?
- "i" перенесите ближе. В левой части ей не место
- Сделайте что нибудь с аудио и видео. Чтоб аудио воспроизводилось, а видеоплеер просто включался без всяких адресов в адресной строке (или чтоб кэша страницы для него не было).
Обновлено 6 марта 2018, 16:34
Ираида
21 марта 2018, 16:45
yndx-balakaeva,
я не знаю, у кого вы там что собирали, меня никто не спрашивал, нравится ли мне дизайн мейл ру и хочу ли я получить это унылое ... вместо нормального дизайна Яндекса, которым можно было гордиться, что он не такой, как все остальные. вы сделали все, чтобы папки было не видно. впихнули синюю кнопку (привет, мейлру!), шрифты вообще нечитабельны на нормальном мониторе. слишком дофига свободного места везде, а информации нужной днем с огнем не сыщешь. дайте кнопку вернуть старый дизайн!!!!!
Atlas
5 марта 2018, 17:58
7. Чтобы посмотреть ссылку нужно сделать несколько не нужных действий ! Блин, вообще не нравится !
Atlas
5 марта 2018, 18:36
8. Стало невозможно включать аудио формат. Например если скинул поздравление.
9. При просмотре видео, создается для него адрес страницы, а не просто плеер включил закрыл. Я закончил смотреть видео например, закрыл плеер, нажимаю Назад (на мышке кнопка) и о чудо, меня снова перебрасывает на это видео. Потому что кэш страницы сохранился. Я могу 10 раз нажать на одно видео, потом 10 раз нажимать Назад, и меня снова и снова будет перебрасывать на одно и тоже видео 10 раз, пока кэш последовательно не вернется назад. Это вообще должно быть О_о Я считаю что нет. Это Минус !!
voronrom78
5 марта 2018, 23:39
Всё испортили, дайте пользователям решать какой дизайн им нужен, сделайте кнопку возврата в старый дизайн.
Leonid
6 марта 2018, 08:27
- дизайн сделан под планшет и новые веяния (содрали тупо с google диска), а своих дизайнеров и сохранить фирменный желтый нет возможности на яшке :))
- а кому не нравится значит вы уже "старые пеньки" (хотя мне то же нравиться;)
Leonid
6 марта 2018, 08:44
Leonid,
-нет что бы добавлять нужные услуги на которых потом можно зарабатывать(напр. загрузка торрент файлов до 100 мб в день бесплатно, а там если надо плати)
Марк
6 марта 2018, 11:10
Leonid,
Вы смеетесь? Они м не знаете что еще год назад ответили на мою робкую попытку купить гб через киви, а не через яндекс деньги?
- Здравствуйте - могу я оплатить яндекс диск с помощью киви кошелька

- Здравствуйте, да, можете если это яндекс кошелек
Яндекс это государственная организация. Им глубоко параллельно на эффективность,  эргономику  и даже прибыль. Как Почта РФ вобщем.. Не закрывают Диск и то хорошо.
Philip Pena
22 марта 2018, 23:44
Марк,
Вы можете оплатить через киви, по ссылке https://money.yandex.ru/doc.xml?id=524792&_openstat=topup%3Bother%3Bqiwi#qiwi
bitepix
6 марта 2018, 13:47
Совершенно уебищное масштабирование - по работе постоянно кидаю большие макеты и нет возможости их нормально посомтреть в браузерах. раньше было что можно было нажать и открыть в полном размере - сейчас эта функция запрятана. Сколько не зумь на странице - картинка остается размытой. На телефоне еще неудобнее - я не хочу сохранять картинку - я хочу открыть на отдельной вкладке и посмотреть нормально.

Короче пизда говно
kernit
6 марта 2018, 19:54
Когда я зашёл на новый веб-интерфейс Яндекс.Диска, я сначала подумал, что по ошибке зашёл на Google Диск. Это всё, что я хотел сказать про новый дизайн.
Обновлено 6 марта 2018, 19:55
Ираида
21 марта 2018, 16:48
kernit,
а я подумала, что на мейл ру. хрен редьки не слаще и дизайн уг.
Андрей
7 марта 2018, 12:51
Как теперь понять какие фотографии у меня были загружены и лежали на диске занимая место, а какие находятся в безлимитном облаке?


Чтобы добраться до самых старых загруженных фотография теперь надо просмотреть и загрузить превьюшки всех более новых фотографий и при этом потратить кучу времени пока все это подгрузиться.  Если копируете  дизайн у google, то почему бы не сделать нормальную навигацию и быстрое перемещение к определенному временному интервалу ?
balakaevadaria
7 марта 2018, 15:07
Андрей,

В вебе пока нет внешнего различия между файлами, которые занимают место и теми, которые загружены с помощью безлимита. 

Над навигацией и удобным поиском мы сейчас активно работаем.  Как только новые функции появятся, мы обязательно о них сообщим. 
sergey-shibka
7 марта 2018, 16:51
joy236, А что, сначала вы выкатываете всем то что "наваяли", откровенное "Г" причем многие платят за это деньги (я тоже плачу), а потом вы начинаете пилить код и говорить, "что мы подумаем", чтобы был приемлемый? Что у вас за сервис, что нет нормальной обратной связи? Найти куда написать вашей конторе, это целая проблема, ответы приходят тупые, как будто отвечает просто робот. Когда будут исправления?
Андрей
7 марта 2018, 18:42
balakaevadaria,
А в чем "цимес" выкладывания откровенно недоделанного безлимита, а теперь еще и кривого нового дизайна?
У разработчиков план горит и еще очень премию хочется? Так такими акциями вы только портите себе имидж..
Atlas
7 марта 2018, 19:22
ПРОБЛЕМА.
Кто-то поделился файлом на ядиске, открываю ссылку, типа авторизуюсь (но на самом нет), нажимаю сохранить к себе на диск, страница прогружается и все, ничего не происходит, файл не сохраняется. Авторизация на этой странице не происходит.
А если открыть архив (просмотр) и там нажать уже Желтую кнопку (а не синюю), то сохранится тогда. 
Исправьте. 
Atlas
15 марта 2018, 15:04
Я кажется написал про проблему, почему никто не отвечает ? Где активная обратная связь ?
southklad
7 марта 2018, 19:24
Согласен с многими что новый дизайн стал менее информативным, банально в своем диске не посмотришь смотрели или скачивали файл или нет. Верните информативность 
yndx-balakaeva
12 марта 2018, 11:56
southklad,

Вся информация о файле с публичной ссылкой находится под значком "I"
https://yadi.sk/i/mvGuX7uh3TGLD7
gengengor
20 марта 2018, 08:59
yndx-balakaeva,
а если это не один файл, то умножаем количество тычков по букве "i" на два. Вы считаете нам больше делать нечего?!!!
Антон Киселёв
12 апреля 2018, 18:27
southklad,
Статистика скачек и просмотров доступна сразу в режиме таблицы: https://i.imgur.com/sL8I3ek.png
elsubaeva
7 марта 2018, 22:35
Не могу перемещать файлы между папками. Пишет: "Не удалось переместить папку «ИСХОДНАЯ» в папку «ЦЕЛЕВАЯ»". Почему не работает?
Блог Яндекс.Фоток
12 марта 2018, 16:26
elsubaeva,

Если проблема продолжает стабильно воспроизводиться, пожалуйста, сообщите о ней моим коллегам из службы поддержки Яндекс.Диска через эту форму обратной связи https://yandex.ru/support/disk/actions-files/spec-folders/ya-fotki.html . 
abs55
8 марта 2018, 15:23
Осуществил "переезд"  яндекс-фоток на яндекс-диск. И что теперь? Как генерировать html-код для вставки в блог или форум? Собственно, ради этого я и пользовался яндекс-фотками. Срочно сделайте пункт "код для блога", иначе потеряете уйму преданных пользователей
Блог Яндекс.Фоток
12 марта 2018, 16:09
abs55,


Все ранее созданные ссылки, например, в формате "Код для блога" продолжат работать, куда бы (форум, блог или сайт) ни были встроены. 
Создавать после переезда новые ссылки в таком формате возможности уже не будет. При этом всегда можно поделиться публичными ссылками на конкретные фотографии или альбомы (подробнее об их создании можно прочитать здесь - https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html ). Эти ссылки можно будет открывать для просмотра на отдельной странице.
lesprod
9 марта 2018, 12:57
Ну что сказать, новый дизайн отвратителен.
Пропала функциональность. Как посмотреть все свои публичные ссылки? Как скачать несколько фоток из раздела фотками? Зачем вообще поведение в разделе с фотками делать отличным от поведения в обычных папках с файлами??
Такое впечатление, что повторяется история с Кинопоиском: был удобный функциональный сервис с разными сценариями использования — нет, надо всё переделать, как кому-то кажется правильным, и сломать многим их сценарии. Бред просто. Сгоняете пользователей со своего сервиса, "улучшатели".
Обновлено 9 марта 2018, 12:57
Блог Яндекс.Фоток
12 марта 2018, 16:24
lesprod,

Очень жаль, что интерфейс вам не понравился, но вернуть старый его вариант уже не получится.


Что касается функциональности, то все файлы, на которые были созданы публичные ссылки, можно просмотреть в соответствующем разделе "Общий доступ" - "Ссылки" ( https://disk.yandex.ru/client/published ). 
Для того, чтобы скачать сразу несколько фотографий, можно зажать кнопку "ctrl", выбрать нужные фото и нажать "Скачать"


Если у Вас возникнут еще какие-то вопросы по функциональности в новом интерфейсе, то больше можно прочитать на нашей странице помощи ( https://yandex.ru/support/disk/actions-files/file-features.html ).
lesprod
13 марта 2018, 19:25
Блог Яндекс.Фоток,
Спасибо за ответ. Со своей стороны выражаю сожаление, что вы выкатываете такой сырой продукт.

По поводу публичных ссылок понятно — не заметил.
А вот по поводу скачивания нескольких фоток — не очень: см. ссылку: http://i101.fastpic.ru/big/2018/0313/9c/363e7f472c8a69aad63fe6dafa33db9c.png

Там нет пункта "Скачать".
Никита
9 марта 2018, 21:37
 Уважаемые разработчики, если поделиться ссылкой на картинку или фото и потом пройти по этой ссылке, то мы увидим то фото или картинку которой поделились, при этом, если кликнуть по ней, то включается динамический просмотр, где можно колесиком мышки увеличивать или уменьшать изображения, а также зажав левую кнопку мышки двигать картинку. Почему данная функция не реализована при работе со своими файлами изображений? 
yndx-balakaeva
12 марта 2018, 15:29
Никита,

Важное замечание, спасибо. Мы работаем над улучшением просмотра файлов внутри Диска. 
Никита
15 марта 2018, 14:08
yndx-balakaeva,
 Так же хочу добавить, что клиент диска для андройд не умеет искать файлы по их содержимому. Поиск выполняется исключительно по названию. Это очень существенный недостаток, как и описанный выше.
purchases@centauriprime.ru
12 марта 2018, 14:22
Спасибо разработчикам Диска, сейчас прилетело обновление программы, а у меня xp, спасибо, что не забываете о старых операционных системах
kasmarakas2016
14 марта 2018, 18:48
Как открывать папки на сайте? 
andrewilyin1988
15 марта 2018, 12:49
kasmarakas2016,
Двойным кликом
gengengor
16 марта 2018, 10:42
Ужасно неудобный интерфейс!
Господа! Лучшее - враг хорошего. Верните всё назад!
Ираида
21 марта 2018, 16:50
gengengor,
поддерживаю :( 
gengengor
16 марта 2018, 10:50
Раньше можно было удалить сразу несколько файлов, поставив напротив них "галочку".
Теперь это сделать невозможно.  Кто такое техзадание программистам давал?
Atlas
17 марта 2018, 21:55
gengengor,
зажми Ctrl и выделяй
gengengor
20 марта 2018, 09:02
Atlas,
У меня нет такой кнопки, да и нажимать нечем.
Есть еще варианты?
Atlas
21 марта 2018, 01:14
gengengor,
В смысле нету ? О_о У всех есть на клаве такая кнопка
gengengor
21 марта 2018, 06:35
Atlas,
нету клавы, только мышь - представляешь?
Atlas
22 марта 2018, 00:36
gengengor,
Так купи клаву ! Большая проблема 600р ? О_о
gengengor
22 марта 2018, 06:37
Atlas,
проблема не в деньгах -  читай внимательнее 
Atlas
22 марта 2018, 18:35
gengengor,
не понял, что внимательнее ? у тебя нет клавы -> так купи вот и всё. Что ты делаешь одной мышью ? О_о
Можно и мышью выделять файлы левой кнопкой !
gengengor
22 марта 2018, 19:32
Atlas,
Садись. "Пять"!
Atlas
24 марта 2018, 01:50
gengengor,
Садись "Два" !!
gengengor
24 марта 2018, 07:16
Atlas,
представь, у человека всего одна рука.
проблемы с фантазией, "умник" ?
Atlas
27 марта 2018, 02:35
gengengor,
мог бы сразу сказать. Тогда извиняюсь. Но клава всё равно нужна.
balakaevad
27 марта 2018, 11:48
gengengor,

Добрый день! 
Несколько файлов можно выделить и с помощью мышки. Нужно лишь выделить необходимую область на экране. 
gengengor
27 марта 2018, 18:54
balakaevad,
мерси. работает!
gengengor
27 марта 2018, 18:59
gengengor,
совет полезен, только если файлы расположены рядом. а если вразбивку?
Salut1515
16 марта 2018, 16:08
А почему комментарии с ног на голову поставили? Последние комментарии должны быть в начале ленты, а не где-то в самом низу.
sergey-shibka
16 марта 2018, 17:26
Salut1515,
+
gengengor
20 марта 2018, 09:04
sergey-shibka,
чтобы наиболее полно соответствовать логике "нового интерфейса" - там же всё с ног на голову поставлено :)
sergey-shibka
20 марта 2018, 14:50
gengengor,
это точно, всё, через оное место. :-)
sergey-shibka
16 марта 2018, 19:57
Вообще если судить по ответам в блоге разработчика, то напрашивается один вывод, завтра все файлы у всех исчезнут, и яндекс скажет, что так и было. Аууууу, разработчики!!! Мы вам платим деньги, у тех кто пользуется платной подпиской. Может отвечать пора на вопрос?
ostap.bertamaria
16 марта 2018, 22:31
Лучше бы не трогали. Из всех версий конкурентов ранее интерфейс был самым юзабельным. Такое чувство что пошли на встречу самым неопытный пользователям, ухудшить функционал и подход к геометрии кликов. 2018 год на дворе, кто решил убрать предросмотр? Кто решил что теперь я не могу сразу переименовать файл в поле имени? Кто решил что мне не нужно выделение нескольких файлов? Кто эти люди...? Может коллеги из майкрософт, там интерфейс от версии к версии мутируют напрочь убивая первоначальную логично концепцию оптимизации работы. 
southklad
16 марта 2018, 22:42
ostap.bertamaria,
выделять стало кстати гораздо проще, вы чего? 
ostap.bertamaria
17 марта 2018, 12:36
southklad,
Откройте кто-нибудь секрет... Я допускаю, что можно выделить участок поля удерживая лкм, но что делать если у меня файлы находятся в разных участках интерфейса? Метод "проводника windows" мне не подходит. Раньше же все интуитивно понятно было.
kanjititle
17 марта 2018, 12:29
Как обычно, все изменения к худшему.)
Как выделять файлы теперь? Минут 10 мозг ломал. Только Ctrl+ЛКМ, что ли? Верните нормальное выделение нужных файлов галочкой, чтобы было видно выделенные файлы.
valera.gro
17 марта 2018, 14:27
Спасибо. Обновлениями  удовлетворен.
balakaevad
27 марта 2018, 11:44
valera.gro,

спасибо за положительную оценку :) 
Антон Горбунов
17 марта 2018, 21:14
Установил диск на тв smart lg все хорошо кроме одной вещи mp3 не видит.
Atlas
17 марта 2018, 22:06
Алло, где активная обратная связь ? Чет не видно как вы собираете активно отзывы.
Где вы вообще собираете отзывы и делаете опросы ? О_о
Philip Pena
22 марта 2018, 23:32
Atlas,
Проходите опросы и тестирования по ссылке: https://yandex.ru/jobs/usability 
MMiloslavsky
17 марта 2018, 22:45
Здравствуйте,
Рад, что команда Яндекса развивает проект Диск.

Просьба имплементировать возможность обнуления количества просмотров и скачиваний файлов.
Спасибо вам заранее.
balakaevad
27 марта 2018, 11:41
MMiloslavsky,


Добрый день! 
Можете более подробно объяснить, зачем вам нужна функция обнуления? 
MMiloslavsky
29 марта 2018, 18:06
balakaevad,
Добрый день! Да, конечно могу пояснить.
Я разместил своё резюме на одном из работных сайтов. Резюме содержит ссылки на документы, которые лежат на Яндекс.Диске. Через некоторое время я вижу по статистике Яндекс.Диска, что какие-то документы рекрутеры просматривают, а какие-то нет. Чтобы повысить заинтересованность рекрутеров в своей кандидатуре, я удаляю невостребованные документы, заменяя их другими, и соответствующим образом корректирую своё резюме. И вот тут возможность обнуления будет очень кстати, чтобы и оставшиеся и новые документы имели исходно одинаковое количество просмотров и скачиваний (0\0). Тогда при очередном взгляде на статистику мне не нужно будет вспоминать, какое количество скачиваний было у оставшихся документов до обновления резюме, и не нужно будет вычислять, насколько новые документы просматриваются чаще или реже по сравнению с оставшимися.
Другими словами, это некая разновидность А/В тестирования.
Собственно, несколько лет назад я потому и выбрал Яндекс.Диск среди конкурентов - из-за наличия статистики просмотров.



Просматривая блог Яндекс.Диска, я обратил внимание, что сведения о количестве просмотров и скачиваний упоминаются пользователями весьма часто. Это говорит о том, что данная фича является востребованной, а значит её имеет смысл развивать дальше.
Ещё одно пожелание: сделать запрет на просмотр всех документов в  папке (например, модифицировав контекстное меню папки "Настроить доступ"). Тогда не нужно будет на каждом файле (а их может быть сотня) отключать ссылку прямого доступа. Заодно и старая ссылка сохранится, а значит не придется указывать новую ссылку в документах, когда доступ к папке Яндекс.Диск понадобиться снова. Возвращаясь к моему примеру выше, такая ситуация может возникнуть при повторном поиске работы через несколько лет, т.к. пока я работаю у меня нет желания хранить собственное портфолио в открытом доступе.


И да, я всецело присоединяюсь к многочисленным просьбам вернуть правую панель. Потому что кликать дополнительно 20 раз на значке "i" в верхнем левом углу чтобы посмотреть статистику по двум десяткам файлов - удовольствие, мягко говоря, не из приятных.
Я понимаю, вы хотели разгрузить интерфейс сервиса, скрыв "маловостребованную" информацию. Но вы допустили стратегическую ошибку, посчитав информацию на правой панели маловостребованной. Надеюсь, этот негативный опыт поможет команде Яндекса избежать подобных ошибок в будущем.


Прошу передать моё обращение руководству. Думаю, руководителям других проектов Яндекса тоже будет полезно ознакомиться. Спасибо.


Желаю не останавливаться на достигнутом, и радовать пользователей новым функционалом, проработанным до мелочей!
Антон Киселёв
12 апреля 2018, 18:09
MMiloslavsky,
Статистика скачек и просмотров доступна сразу в режиме таблицы. https://i.imgur.com/sL8I3ek.png
MMiloslavsky
12 апреля 2018, 20:15
Антон Киселёв,
спасибо, я уже заметил, что количество просмотров и скачиваний вернули, и поблагодарил за это (см. мой комментарий от 10 апреля, 23:30).
MMiloslavsky
17 марта 2018, 22:49
В футере страницы https://disk.yandex.ru/client/disk есть две ссылки: Помощь и Обратная связь. Так вот, по факту они указывают на один и тот же URL. Исправьте пожалуйста, если конечно у вас действительно есть желание получать обратную связь от пользователей сервиса.
Philip Pena
23 марта 2018, 21:05
MMiloslavsky,
Действительно, оба раздела ведут на общую страницу Помощи,непосредственно в которой можно обратиться в службу поддержки. Я согласен с Вами, это вносит некоторые неудобства и затруднения.
Я передал эту информацию в отдел разработки. Уверен, они прислушаются и учтут это в будущих обновлениях сервиса!
Спасибо Вам за то, что сообщили об этом недостатке. Если у Вас появятся какие-либо вопросы по Яндекс.Диску, пишите. Я всегда буду рад помочь Вам!
MMiloslavsky
23 марта 2018, 23:54
Philip Pena,
Спасибо за ответ.
Я не нашел, каким образом можно обратиться в службу поддержки со страницы Помощи. Если Вы имеете в виду ссылку "Сообщить об ошибке (Windows, macOS)", то она относится лишь к программе для компьютера.
Ещё не понятно, почему на вопрос в блоге Яндекс.Диск отвечает блог Яндекс.Фоток.
Если присмотреться, многовато мелких ошибок для такой солидной компании как Яндекс. Вчера с сайта HeadHunter отправил своё резюме в проект Яндекса Авто.ру (я профессиональный тестировщик), но до сих пор его даже не просмотрели... Так что обращайтесь, если есть желание поднять качество сервисов Яндекса близко к безупречному.
Ну и, конечно, буду ждать баг-фиксов по сообщённым проблемам.
Спасибо ещё раз.
Philip Pena
24 марта 2018, 14:21
MMiloslavsky,
1.  Для того, что бы обратится в службу поддержки, Нажмите: обратная связь - Доступ к Диску через WebDAV - Обратная связь - заполните форму и ждите ответа.
2. В блоге Фоток время от времени отвечает команда Диска и на оборот.
3. Что бы избежать ошибок, мы проводим тестирования и опросы, присоединиться с ним вы можете по ссылке: https://yandex.ru/jobs/usability
4. Про ХедХантер, к нам поступает десятки, сотни писем и мы физически ни можем ответить вам, так быстро как вам хотелось.
MMiloslavsky
24 марта 2018, 16:38
Philip Pena,
Здравствуйте, благодарю за ответ.
1) Путь обращения в службу поддержки, который Вы указали, относится только к проблемам при доступе через WebDAV, а не ко всему Яндекс.Диску. Например, в форме обращения написано: "Укажите, какую именно программу вы используете для доступа по протоколу WebDAV".

2) Согласитесь, для такой уважающей себя компании как Яндекс, выглядит несолидно, когда "В блоге Фоток время от времени отвечает команда Диска и на оборот". Если не хватает рук, можно хотя бы менять аккаунт при ответе в различных блогах.

3) Сбор мнений пользователей через https://yandex.ru/jobs/usability - это хорошо. Но лично мне такой вариант не очень подходит, т.к. я хочу заниматься тестированием изо дня в день, а не от случая к случаю.
4) По поводу HeadHunter, понятно, вопросов нет. Главное, чтобы конкуренты не оказались проворнее ;-)

В Вашем ответе, состоящем из 9 строк, я насчитал более 12 ошибок. Рекомендую пользоваться встроенной в браузер проверкой правописания, или поработать над грамотностью.
С уважением,
Михаил.
ivanov.tvy
18 марта 2018, 13:55
на яндекс фотках была функция вставки кода изображения например для форума, блога и тп
На яндекс диске этого нет
Philip Pena
22 марта 2018, 23:28
ivanov.tvy,
Данного функционала нет в Диске. Можно поделится только ссылкой.
lvrybak
18 марта 2018, 20:18
А как сохранить файлы с ЯД на айфон? О_О В смысле на само устройство, например фото в Фотокамеру
farah.yndx
28 марта 2018, 17:33
lvrybak,
Выбираем любой файл, жмем на квадратную иконку со стрелочкой (сверху) в режиме просмотра, ждем окончания загрузки в появившемся окне, затем выбираем «Поделиться изображением» и «Сохранить изображение». 
Atlas
19 марта 2018, 20:10
АЛЛО, Вы где ? Тут вам про проблему пишут.
ПРОБЛЕМА.
Кто-то поделился файлом на ядиске, открываю ссылку, типа авторизуюсь (но на самом нет), нажимаю сохранить к себе на диск, страница прогружается и все, ничего не происходит, файл не сохраняется. Авторизация на этой странице не происходит.
А если открыть архив (просмотр) и там нажать уже Желтую кнопку (а не синюю), то сохранится тогда.
Исправьте. 
kolyn-nv
20 марта 2018, 22:41
ох.. как же удобно было видеть справа все данные, вес,просмотры,скачивания, вся инфа без всяких кнопок i. Ребят,зачем так сильно копировать другой сервис? у вас всё было здорово! Прежний интерфей был очень юзабелен. А теперь стало невыносимо тошно от лишних нажатий.У меня есть ящик и у вас и другой компании, ваш основной потому что он удобней.Был. А теперь стало одинаково неудобно) Верните пожалуйста прежнего разработчика или дизайнера,я не знаю кто конкретно занимается юзабилити. Синяя полоса как бельмо на глазу и к ней сразу отторжение.  Не понял зачем она если команды можно вызвать по правому клику,так даже меньше телодвижений требуется. А ещё введите пожалуйста цветные метки на папки.  Очень удобно когда много папок и сразу видна цветная папка.  А то почтой пользуюсь уже лет 10 но никак не постигну дзен в названии папок. Папка появляется то последней, то в середине списка,то по алфавиту,вообщем тот ещё квест по поиску. А лучше верните прежний дизайн)
Ираида
21 марта 2018, 16:54
kolyn-nv,
дааа! да! стало одинаково неудобно... в точку.
balakaevad
23 марта 2018, 17:00
kolyn-nv,

Спасибо за ваш отзыв по новому дизайну. 
По поводу поиска нужной папки, мы работаем над его качественным улучшением. Так что надеюсь, с этим мы сможем вам помочь :)
Ираида
21 марта 2018, 16:34
зачем вы испортили такой классный дизайн и сделали ЯД точной копией мейлру?! нифига не видно в этом вашем ОБНОВЛЕННОМ ДИСКЕ. 
ВЕРНИТЕ КАК БЫЛО!!!
balakaevad
23 марта 2018, 16:57
Ираида,

Что именно по вашему мнению стало хуже видно? 
stanishevskysemyon
22 марта 2018, 10:23
Добрый день когда в скриншоте можно будет делать селфи и вставлять мемы и даже смайлы со стикерами??
balakaevad
23 марта 2018, 16:57
stanishevskysemyon,

Добрый день! 
Изначально скриншотилка задумывалась, как рабочий инструмент в первую очередь. Но ваше пожелание мы учтем и подумаем над этим. 
stanishevskysemyon
24 марта 2018, 09:59
balakaevad,
Спасибо вам
Вячеслав В.В
22 марта 2018, 15:09
5 + за бесплатную версию!
Обновлено 22 марта 2018, 15:10
N O M S
22 марта 2018, 18:44
Добрый день! Есть проблема! У меня включена "автозагрузка фото и видео", всё работало хорошо, но месяца 2-3 назад фотки и видео перестали загружаться в папку "фотокамера"! Она теперь вечно пуста. Все фотки теперь загружаются в раздел "Все фото" Как это исправить? Как сделать всё как было?
farah.yndx
28 марта 2018, 17:26
N O M S,
Судя по описанию, у Вас включена безлимитная автозагрузка фото и видео в мобильном приложении, которую как раз выпустили несколько месяцев назад (7 декабря 2017). С этой функцией все автозагружаемые фото и видео мобильного устройства попадают в раздел «Все фото» и более не отображаются в разделе «Фотокамера». Вы можете отключить безлимитную автозагрузку в настройках приложения и вернуть все на свои прежние места. Кстати, про безлимит можно узнать больше здесь
N O M S
29 марта 2018, 15:27
farah.yndx,
Спасибо) И у меня ещё один вопрос... К примеру ты хочешь переместить видео с папки "Видео" в другую папку к примеру в какую-нибудь общую, но выделять каждое видео отдельно слишком долго! Почему в Яндекс Диске всё ещё не реализовали возможность выделять все файлы(к примеру видео) в папке одним нажатием? Так же с фотографиями или любыми другими файлами. Будет ли реализована такая функция в ближайшее время? Как в мобильном приложении так и в браузерной версии... Может я чего то не знаю? Может у вас есть подобная функция о которой я не знаю или просто не замечал её?
Обновлено 29 марта 2018, 15:31
freerest90
24 марта 2018, 13:36
Зачем было убирать божественно удобное окно которое было справа и заменять его дебильной кнопкой "i" ? Пользовался яндекс диском исключительно потому что он был удобнее чем остальные, теперь похоже надо переходить на мегу...
pawlenckomikhail
24 марта 2018, 16:38
Очень нравиться обновление НО, очень раздражает ужасный перенос названий папок, файлов и т.д. Надеюсь это исправят со временем..
dewostator
24 марта 2018, 19:06
Когда будет версия для Mac App Store? Вроде ещё в 2013 году обещали 
farah.yndx
26 марта 2018, 18:04
dewostator,
Вы можете скачать программу Диска для Mac OS на странице: https://disk.yandex.ru/download/#pc
Удалённый пользователь
24 марта 2018, 22:48
Новый дизайн совершенно не нравиться. Верните старый или дайте выбор между новым и старым. 
vovkasolovev
25 марта 2018, 06:53
На десктопе, в ссылках на файлы теперь показывают рекламу на весь браузер, прямо за блоком с ссылкой на файлы. Сейчас реклама такая яркая, что люди, которые получили ссылку, не находят блок с названием файла. 


Не хочу мучить своих адресантов такой агресивоной рекламой. Выглядит, словно я просто дал ссылку на баннер (сейчас там крутите бесполезный МГТС 30% который даже не релевантный, он не в нашем регионе).

Переделайте пожалуйста формат, который бы не вводил в недоумение. Или дайте способ отключить рекламу, готов платить. 
rostislav.kuzmich
25 марта 2018, 14:58
Доброго дня, все видимо пришло к тому, что я перенесу свои фото на другой хостинг, по причине, что пользоваться нормально мне этим ресурсом стало просто неудобно, и я не вижу смысла больше выгружать сюда свои файлы.
Если раньше я очень был доволен работой сервиса Яндекс-Фотки, когда доступ к прямой ссылке на фото работал идеально, то спустя какое то время, эта функция стала недоступна, и все таки еще можно было сделать пост на любом ресурсе совершив танец с бубном, то теперь....теперь это стало просто нереально, мне не нравиться ваши варианты постинга с диска, они неудобные, они работают криво, и просто вставить красивое фото в сообщение на каком либо форуме стало нереально,...Я не понимаю логики, какую преследует яндекс, и что он хочет этим достигнуть, я сделал ошибку, и теперь мне придется поработать, и если ситуация не измениться, до свидания Яндекс....
gengengor
25 марта 2018, 21:55
Как увидеть ссылку на ранее закачанный файл?
Обновлено 25 марта 2018, 21:56
farah.yndx
26 марта 2018, 18:43
gengengor,
 На Диске можно создать публичную ссылку на любой файл или папку. Подробное описание есть на странице: https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
Все последние действия на Диске отображаются в разделе «Последние».
Если вопрос был о чем-то другом, то уточните, пожалуйста, о каких именно ссылках речь. 
Обновлено 26 марта 2018, 18:44
gengengor
27 марта 2018, 07:04
farah.yndx,
мне нужно просто скопировать ссылку на файл для почты, документа, таблицы.
Раньше ссылка показывалась в информационном поле справа, которое разработчики нового интерфейса усердно "перепахали" ! 
gengengor
27 марта 2018, 11:09
farah.yndx,
И чего намудрила...
Мне ссылку нужно вставить в текст письма.  Всё. Ау!
balakaevad
27 марта 2018, 11:36
gengengor,

Для того чтобы поделиться файлом, вам нужно выделить сам файл и нажать на "Поделиться" https://yadi.sk/i/02qEaz5X3To8jK. 
После нажмите "Скопировать ссылку".
gengengor
27 марта 2018, 18:56
balakaevad,
у нас не только правительство думает, как еще усложнить жизнь народу - раньше ссылка была на видном месте. :(

kolyn-nv
28 марта 2018, 12:07
Мобильный яндекс.диск. Сегодня хотел сохранить фото, а как? там всего лишь поделиться ссылкой и поделиться изображением. Я не хочу делиться) я хотел сохранить в галерею,как раньше. Пожалуйста, добавьте этот пункт. Я потом нашёл конечно как сохранить,но раньше было удобней.
papasashka
28 марта 2018, 17:52
Каким образом здесь ,можно  создать вв код для блога? Без него теряется смысл в данном хранилище.
Антон Киселёв
12 апреля 2018, 18:15
papasashka,
imgur.com дает прямые ссылки и ссылки для вставки в блог.
dm.zhu.967
30 марта 2018, 17:09
Как я понимаю, из безлимитной папки "Фото" скачать сразу несколько файлов на комп невозможно? При выделении нескольких файлов пункт "скачать" пропадает из панели. Только по одной?
teplylescha
1 апреля 2018, 17:01
Народ, привет! Юзал до поры Гугл диск, сейчас просто уже некомфортно стало...
Два вопроса- как в Я.диске с приватностью( увы, там с некоторых пор фича" поделиться", которая не отстает ; мне же доступ нужен только для себя)?
Еще- там же, в мобильной версии фото, после 2-3 фото просмотренных, далее никак нельзя пользоваться ( тупо черный экран; проблема не моя, и давно известная, но не исправляет никто). Как с мобильным приложением Яндекса, нет таких глюков?
Заранее благодарен!
korpmaks
2 апреля 2018, 16:11
КОСЯК!!!
Есть публичная ссылка, заходишь по ней в корневую папку, оттуда в дочернюю, кликаешь "Сохранить все" и начинает сохранять всю корневую папку.
Bakli
5 апреля 2018, 05:32
В чем смысл папки https://disk.yandex.com/client/disk/Фотокамера? Если я включаю безлимитное хранилище, то по сути этой папки больше нет и толку от того, что она отображается на диске?
Вы бы в нее так же в веб-интерфейсе настроили бы отображение автозагруженных фоток и видео, т.к. во "все фото" отображаются фотки и из других папок, которые могут мешать рассматривать "автозагруженные".
kolyn-nv
8 апреля 2018, 12:20
Здравствуйте многоуважаемый Диск.) Раньше пользовался диском как трансфер с компа на айпад и айтелефон. С айпадом все норм,он старый со старым дизайном. В телефоне я не могу сохранить книгу epub. Я например с компа скинул на диск книгу, в айпад сохраняется,там есть пункт открыть в айбукс, в телефоне с новым дизайном такого вообще нет. Подскажите как у Вас это задумано?
ECHENA
10 апреля 2018, 20:25
Придется уйти. на форум теперь нормально фотки не воткнуть. Куда делся код для блога? Очень, очень жаль, что соцсети вытесняют все другие возможности интернета. Тупеет яндексдиск. Да уж. Буду искать другую удобную для фото платформу
Антон Киселёв
12 апреля 2018, 18:15
ECHENA,
я перешел на imgur.com
MMiloslavsky
10 апреля 2018, 23:30
Спасибо за имплементацию количества просмотров и скачиваний справа от названий файлов! Работать с Яндекс.Диском стало гораздо удобнее.
Ждем возможности обнуления этих параметров.
Антон Киселёв
12 апреля 2018, 18:04
Здравствуйте!


1. Как увидеть размер папки? В режиме "таблица" размер показывается только у файлов
2. Как удалить сразу все общие ссылки на файлы и папки? Общих ссылок очень много, вручную задолбаешься удалять
3. Можно ли восстановить ту же самую общую ссылку после её случайного удаления? 
serg@geo37.ru
14 апреля 2018, 23:55
Сбросил в яндекс диск папку с файлами, с датой изменения в начале 2017. Почему яндекс.диск не следит за датой изменения файла? он сбрасывает на текущую. Раньше пытался пользоваться яндекс.диском от данной проблемы так и пришлось отказаться. в облаке Mail.ru такого нет. Сейчас пробую снова уже в качестве диска для организации. Так и не исправили данный недочет.
araratmustaev
15 апреля 2018, 21:54
У меня новый даже файлы не скачивает. А вы тут о дизайне говорите...
sadikovba
25 апреля 2018, 17:38
Здравствуйте, куда можно написать обратную связь разработчикам? Ссылка ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ведет на страницу помощи
service.shibka
25 апреля 2018, 18:09
sadikovba,
никуда, они клали на пользователей, им наше мнение по одному месту, даже если мы им платим за это деньги. Они делают это, как я понял, чисто тренируясь. Разработчики, аууу... Люди Вас зовут. Когда будет нормальная обратная связь, пускай даже с теми, кто платит за этот диск.
Обновлено 25 апреля 2018, 18:12
vlad.demid4ik
29 апреля 2018, 22:12
Старый Диск был проще в использованиию
Сергей.Беляев
4 мая 2018, 11:09
Благодарю. Обновление понравилось очень. 
1. Есть одно важное "но". Не запоминает выбор сортировки файлов!
2. Из пожеланий. Немного смущают папки в левом меню.  Буд-то не уместились в логику меню и стали отчужденными. 
ThankgodSunday
4 мая 2018, 21:57
Где я могу посмотреть статистику по географии просмотров с Яндекс.Диска? (Как на youtube, например.)
Заранее спасибо.
proposoff.serg
17 мая 2018, 15:21
А можно как-нибудь отписаться от писем о том, что у меня заканчивается место на яндекс диске? Я это и так знаю, но покупать платное место не собираюсь. Сам чищу когда надо, чтобы положить другое. Яндекс-диск не нужен мне для бесконечного складирования. Только для доступа с разных точек... Для складирования можно использовать несколько многотерабайтных дисков, а не смехотворные 10 Гб Я-диска.
kompositor02
19 мая 2018, 09:35
в последней версии яндекс диска, почему то убрали из меню Вид пункт "Список". Верните его немедленно, это самое удобное отображение файлов. Ищу срочно старую версию и устанавливаю!
elenaseleznevavtk
18 июня 2018, 16:03
Как вернуть старый дизайн. У меня жена по незнанию обновила и стало очень неудобно. Раньше колокольчик горел зеленым цветом, если есть интернет, теперь не горит.  И  непонятно, есть интернет или нет. Короче стало очень неудобно!
KozlOFF0072512
6 июля 2018, 08:47
Почему много орфографических ошибок в описании?
allekz007
10 июля 2018, 05:53
Чето перемудрили с диском, что за мода последнее время поганить свои приложения,если поставите галку здесь то фото будет сохранятся там то и там а здесь где народ привык хер вы че найдете а если убрать галку то фото будет хранится уже в другом месте но теперь там то и там то хер найдете , короче каша какая то!!! 
Раньше можно было выбрать какие папки синхронизировать а какие нет, щас хрен, менюшка вообще убогая, предпросмотр убрали, на паузу можно было быстро поставить щас надо в настройки лесть в общем "ДИСК ГАВНО !!!!!" Возращаюсь на ГУГЛ
 
allekz007
10 июля 2018, 05:54
Чето перемудрили с диском, что за мода последнее время поганить свои приложения,если поставите галку здесь то фото будет сохранятся там то и там а здесь где народ привык хер вы че найдете а если убрать галку то фото будет хранится уже в другом месте но теперь там то и там то хер найдете , короче каша какая то!!!
Раньше можно было выбрать какие папки синхронизировать а какие нет, щас хрен, менюшка вообще убогая, предпросмотр убрали, на паузу можно было быстро поставить щас надо в настройки лесть в общем "ДИСК ГАВНО !!!!!" Возвращаюсь на ГУГЛ
allekz007
10 июля 2018, 05:57
Где мои сообщения УПЫРИ
NataliSG2007
25 августа 2018, 14:47
Добрый день! Пожалуйста, как вернуть прежнюю версию Яндекс Диска?

margoverter
10 сентября 2018, 04:33
У меня дизайн яндекс-диска  от обоих вышеприведенных образцов отличается (с Android захожу) Непонятно с этим многообразием вариантов интерфейсов поддельный сайт или нет (причем у многих сейчас такая фигня наблюдается,а не только у Яндекса,какое-то  креативное безумие у них у всех что ли..)
Обновлено 10 сентября 2018, 04:38
fotout
11 сентября 2018, 15:42
После обновления отвратительно работает. Если ни чего не изменится уйду к конкурентам. Старая версия всем устраивала
fotout
11 сентября 2018, 15:44
Кто подскажет как вернуть старую версию?
fotout
11 сентября 2018, 15:59
Нашел как вернуть старую версию https://yandex.ua/support/disk/desktop/main.html#back-to-disk1
rozhcovvladimir
14 сентября 2018, 18:23
2 вопроса: как вернуть старый дизайн и если это не возможно, удаление папки яндекс-диска как-то повлияет на файлы в облаке??
soro4inskaja.m
17 сентября 2018, 10:55
После обновления на диск 3.0 программа начала зависать при открытии папок с большим количеством файлов внутри. Помогает только снятие задачи. 


Кроме того, новый интерфейс запускается дольше, чем через проводник Windows. Непонятно, зачем вносить изменения которые ухудшают работу программы.  


Откатился на старую версию. 
unizhuk
20 сентября 2018, 14:41
В десктоп браузер версии кнопка Фото - Альбомы бесполезна! Она показывает только часть папок. Видимо, только созданные с помощью кнопки Создать альбом.
А должна складывать в Альбомы все папки.
a-montazh
21 сентября 2018, 16:21
как вернуть в десктопной версии диалоговое окно по нажатию на иконку яндекс диска?
была очень удобная история изменений в документах, теперь всё через жопу, открывается окно самого диска и нужный файл надо там открывать
Это очень неудобно!
И скриншоты было делать удобней из того окна.

Бесит эта уверенность разработчиков, что они лучше знают, что надо пользователям.
Обновлено 21 сентября 2018, 16:23
a-montazh
21 сентября 2018, 16:30
Нашёл хорошее решение. Удаляю версию 3.0 и ставлю 1.4
e-u-g-e-n-e
24 сентября 2018, 14:11
Долбоебы. Нормально ж все работало. Верните как было!
mikhail-evseenk
18 июня, 12:39
Не могу синхронизировать сохранения игр на двух компьютерах. Сделайте выбор синхронизируемых папок как у Google Диска
strubkin
сегодня, 00:21
А есть в мобильном приложении статистика обращений-скачиваний к расшаренным папкам и файлам?