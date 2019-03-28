Блог Диска

Блог Диска

Новая фотогалерея в Диске

В обновленном приложении Диска Для Android раздел «Фото» работает, как универсальная галерея на вашем телефоне. 

Теперь в Диске отображаются все ваши фото и видео – те, что загружены в облако и те, что хранятся только на смартфоне. При этом, файлы из памяти телефона доступны даже без интернета. Например, недавно сделанные скриншоты или фото, которые друзья прислали в WhatsApp, вы можете просматривать или удалять, где бы вы ни находились. Также вы можете делиться этими файлами с другими людьми, они отправятся, когда у вас снова появится сеть. 

В новой версии мы поработали над скоростью. Превью облачных фотографий загружаются быстрее. А когда вы открываете ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ней снимки, чтобы вам не приходилось долго ждать при перелистывании. 

Кроме этого, Диск научился раскладывать фото и видео по годам и месяцам. Заодно приложение указывает, где они были сняты, — можно быстро восстановить в памяти географию путешествий.

Обновлённое приложение Диска уже доступно в Google Play.

40 комментариев
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mxm4rh
28 марта, 16:01
У меня даже облачные-то фото там не все отображаются (процентов 5 только), что уж про фото на телефоне думать.
Dedvlaptyah
28 марта, 20:40
mxm4rh,
здравствуйте!
Напишите нам, пожалуйста, через пункт "Помощь и обратная связь" в настройках приложения, мы обязательно вам поможем!
D.E.SOUND
28 марта, 21:40
Стоит расщитывать на отдельное приложения галерея и заметки? Или вы из диска будете такой же комбаин делать, как из браузера?
Андрей
29 марта, 01:22
D.E.SOUND,
О да. С "нетерпением" жду когда там появится интегрированная Алиса, погода, соц сети и реклама..  ;) 
Обновлено 29 марта, 01:23
disk-blog
29 марта, 13:56
D.E.SOUND,
здравствуйте!
Заметки пока появились в бета-версии приложения и сейчас продолжают тестироваться. Тесты покажут как будет лучше, поэтому однозначно ответить сейчас не можем.
Нет цели делать комбайн, есть цель сделать пользование сервисом максимально комфортным.
Андрей
29 марта, 14:52
disk-blog,
Как будет лучше и комфортнее пользователям или вам?
То что вам пишут пользователи вы упорно игнорируете. И пока делается все чтобы пользователь получил как можно больше гемороя.
Марк
1 апреля, 09:46
Андрей,
А я бы от погоды и какого нибудь встроенного мессенджера не отказался
Андрей
28 марта, 23:27
НАФИГА ?
У вас и так полная каша с отображением фоток которые находятся в разных папках на онлайн диске и тех что в бесплатной области сохраняются, и фиг поймешь где что лежит, так теперь еще туда же добавили и то что на телефоне находится!

Лучше сделайте настройку на выбор папок которые будут синхронизироваться с онлайн хранилищем, а какие нет.



disk-blog
29 марта, 12:19
Андрей,
здравствуйте!
Такая настройка сейчас тестируется. Можно будет выбрать, из каких папок или из каких приложений выполнять автозагрузку, а из каких этого делать не нужно. Вы можете опробовать эту возможность в бета-версии приложения для Android. 
Андрей
29 марта, 14:51
disk-blog,
спасибо, уже хоть что-то.


Сейчас если я хочу посмотреть или кому-то показать фотки только из онлайн диска, но при этом совершенно не хочу просматривать и показывать все, что у меня есть на локальном телефоне это становится не возможно.
А что насчет прислушаться к пользователям и выпилить Галерею локальных фоток из приложения синхронизации и просмотра онлайн диска? Или хотя бы сделайте Галерею отдельным приложением! Вот тогда вы точно поймете, что нужно вашим пользователям, а что нет.


До сих пор так и не исправили изменения даты у фотографий на момент ее загрузки. 
Обновлено 29 марта, 14:51
saanvi
29 марта, 05:53
Синхронизация файлов (НЕ ФОТОК) со смартфона в этом тысячелетии планируется?
Обновлено 29 марта, 05:53
disk-blog
29 марта, 13:27
saanvi,
здравствуйте!
Подумаем над этой функцией. Напишете, как именно вы пользовались бы синхронизацией файлов между облаком и смартфоном?
saanvi
29 марта, 20:12
disk-blog,
Ну, например, открыл я файл из облака на смартфоне (документ какой-нибудь), отредактировал, сохранил. И он улетел в облако. У ближайшего конкурента на букву D так издревле.
Даурен
29 марта, 07:15
Когда будет распознавание лиц?
disk-blog
29 марта, 13:48
Даурен,
здравствуйте!
О сроках говорить не готовы, но идею передали разработчикам для обсуждения. :)
shumeikaanton
29 марта, 09:35
А процесс бэкапа фоток где-то визуально отображается сейчас или уже нет? как раньше "столько фоток осталось забэкапить". сейчас только значок стрелок круговых видно но не понятно бэкапится что-то или нет. 
disk-blog
29 марта, 13:45
shumeikaanton,
добрый день!
Все фото сразу после съёмки отображаются в разделе "Фото", и если они пытаются загрузиться на Диск, то на каждой из них отображается пиктограмма со стрелками. Таким образом, очередь загрузки можно оценивать по количеству таких фотографий в разделе.
Андрей
29 марта, 14:56
disk-blog,
Другими словами вы советуете пользователям сидеть и просматривать все свои фотографии, а потом подсчитывать на каких есть пиктограмма, а на каких нет?
loonytram
26 апреля, 19:47
disk-blog,
Полностью согласен с Андреем. Стало очень неудобно без прогресса. Новая функциональность тоже полезно, пусть будет видно, что конкретная фотка еще грузится. Но какой-то прогресс необходим.
Don Tomato
8 апреля, 09:44
Добрый день
У меня платная подписка диска. Раньше я сидел в другом облачном сервисе, и теперь решил переехать на диск. У меня очень много фотографий - более чем за 10 лет. Как мне их импортировать в диск (что-бы они оказались там же, где и фото которые автоматически загружаются с телефона)?
Обновлено 8 апреля, 09:45
Марк
9 апреля, 14:49
Don Tomato,
 могу ошибаться, но по моему только  руками если перекинуть
Don Tomato
9 апреля, 17:19
Марк,
Я, если честно, не могу понять даже того, как это сделать руками. В хранилище фотки попадают только при автозагрузке с телефона. Но у меня более 300 Гб фоток и видео в виде файлов на диске. И как их туда засунуть? Не буду же я по 20 гигов закачивать на телефон, что бы диск их загружал через автозагрузку. Эдак можно загружать их до второго пришествия...
DreamOfLegend
19 апреля, 10:33
Don Tomato,
так а просто скачать приложение диска на компьютер и загрузить все нужные фотографии через него?
alexmos2005
9 апреля, 16:52
Как можно повернуть фотографии на 90 градусов?
Почему яндекс криво показывает фото?
disk-blog
12 апреля, 17:37
alexmos2005,
здравствуйте!
Возможно, в exif фото указан по умолчанию поворот на 90 градусов? Напишите нам в поддержку, поможем разобраться с этим случаем.
loonytram
26 апреля, 19:49
alexmos2005,
Да, поворот в веб версии необходим. Очень его не хватает.
korlatyanu
11 апреля, 01:08
использую Диск для хранения фото. Они автосинхронизируются с телефона, после чего раскладываю из Фотокамеры по облачным папкам. Часто так случается, что Диск по новой синхронизирует уже отсортированные файлы (в Фотокамере их нет, на устройстве есть). Это очень большая боль. Происходит так например при перелогине в приложение. Нельзя ли сохранять/проверять хэш файлов при синхронизации в Фотокамеру, чтобы не синхронизировать то, что уже синхронизировано?
Марк
11 апреля, 15:58
Товарищи авторы - когда релиз?
Андрей
14 апреля, 17:23
Я не понимаю, папка "фотокамера" больше не обновляется?
Фотки теперь в разделе "фото"? И в папку "фотокамера" они больше не копируются?
Папку "фотокамера" можно удалить? Фотографии останутся?
На компьютере фотки смотреть больше нельзя? Только через браузер?
Марк
15 апреля, 17:53
Доброго времени, 13 числа я подал документы, через Сбербанк онлайн на идентификацию своего Яндекс кошелька, но получил письмо *К сожалению, в этот раз идентификация не удалась. Возможно, данных оказалось недостаточно или дело в технической ошибке.* Пытаюсь написать в тех поддержку и узнать детали, но почему то даже мои обращения не индексируются. Зачем давать людям возможность идентификации через Сбербанк, если вы не можете это осуществить. Что за ошибка? А если для меня это единственный вариант пройти идентификацию? 
DreamOfLegend
19 апреля, 10:35
Было бы неплохо сделать Lite версию мобильного клиента ЯД без всех этих наворотов. Чтобы были функции только непосредственно связанные с облаком, как года полтора назад. А то сейчас приходится сидеть на старой версии клиента и запрещать  автоматические обновления.
Никита
21 апреля, 10:39
Яндекс.Диск а когда появится нужная и элементарная функция поворота изображений? В веб версии нету, а в приложении это реализовано через редактирование, что создает дополнительный файл и лишние неудобства. И да, диску не хватает встроено легкого просмотрщика файлов, таких как PDF, DOC и так далее
loonytram
26 апреля, 19:52
Еще очень не хватает возможности переключится на конкретную дату (и время, что уже было бы фантастикой). Листать в телефоне и в вебе большое количество фотографий, чтобы долистать до какого-нибудь 15 числа, очень неудобно.
i.cowalenko
11 июня, 01:55
Обещали перенести все фотографии с Яндекс Фотки на Яндекс Диск! В результате перенесли одну папку!!! И всё что нажито не посильным трудом слили "в сотку" (для не следующих, диаметр канализационной трубы)!!! Жаль, что пользовался Гуглом. 
UU1900
15 июня, 07:00
Заметки это хорошо, но меня больше беспокоит лишняя информация о файле, выдаваемая при просмотре по ссылке. Нельзя ли, к примеру, скрыть имя владельца, чтоб его не мог видеть кто попало?

Обновлено 15 июня, 07:04
d157270
25 июня, 17:58
Друзья, раздел "Все фото" перестал работать. 
С компьютера при проходе по ссылке www.disk.yandex.ru/client/photo с компьютера, почему то открывается страница www.disk.yandex.ru/client/albums.
в мобильном приложении раздел "все фото" открывается, но показывает фотографии только за несколько последних недель. 
Подключение к Интернет нормальное.
Раздел "все фото" удобен тем что фотографии хранятся в хронологическом порядке и что можно выбрать за какой период я хочу посмотреть фотки. Например можно открыть все фото и видео, снятые в мае 17го года и тд.
tshavandina
3 июля, 15:27
Подскажите, а куда исчезла функция редактирования фотографий в Яндекс.Диске?
турфа олам
14 июля, 23:57
турфа одамлар
Сергей Цабий
26 июля, 04:44
Добрый день Мне нравитСЯ у вас какие ещё у вас возможности есть
irinasr2904
12 августа, 07:14
Подскажите, пожалуйста, в связи с чем с обновлением версии, исчез фоторедактор, в частности в редактировании остались функции обрезать и перевернуть? И когда ситуация изменится? 