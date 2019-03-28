Новая фотогалерея в Диске

В обновленном приложении Диска Для Android раздел «Фото» работает, как универсальная галерея на вашем телефоне.

Теперь в Диске отображаются все ваши фото и видео – те, что загружены в облако и те, что хранятся только на смартфоне. При этом, файлы из памяти телефона доступны даже без интернета. Например, недавно сделанные скриншоты или фото, которые друзья прислали в WhatsApp, вы можете просматривать или удалять, где бы вы ни находились. Также вы можете делиться этими файлами с другими людьми, они отправятся, когда у вас снова появится сеть.

В новой версии мы поработали над скоростью. Превью облачных фотографий загружаются быстрее. А когда вы открываете ту или иную фотографию во весь экран, приложение сразу начинает загружать следующие за ней снимки, чтобы вам не приходилось долго ждать при перелистывании.

Кроме этого, Диск научился раскладывать фото и видео по годам и месяцам. Заодно приложение указывает, где они были сняты, — можно быстро восстановить в памяти географию путешествий.

Обновлённое приложение Диска уже доступно в Google Play.