Блог Диска

Блог Диска

Новое приложение «Диск 3.0 для компьютера»

Чуть больше года назад мы запустили экспериментальную версию Диска для компьютера. За это время мы собрали мнения и отзывы, доработали программу, улучшили сценарии использования и поколдовали над визуальной частью.  
И вот теперь мы готовы представить вам обновленный и улучшенный Диск 3.0 для macOS и Windows

Новый Диск 3.0 совмещает в себе преимущества классической версии Диска и экспериментального Диска 2.0. 

Выборочная синхронизация  
Теперь можно выбирать что хранить только на диске, а что продублировать на компьютере. Например, можно перенести все содержимое компьютера на Диск, и синхронизировать только рабочую папку или отдельные документы. 

Работа с файлами без Интернета
Изменения, которые вы внесете в файл, даже если в этот момент у вас не было Интернета, Диск запомнит и, как только доступ к сети снова появится, обновит отредактированный файл в вашем облачном хранилище.

Четко и ясно
Чтобы не случилось такого, что вы удалили файл с компьютера, думая, что он уже хранится в Облаке, мы сделали яркие и понятные иконки рядом с каждым файлом и папкой. Благодаря им вы легко определите, что хранится только в облаке, что синхронизировано с компьютером, а какие файлы еще только загружаются. 

Смело удаляйте файлы с компьютера
Как только ваши файлы окажутся в Диске, вы можете смело удалять их с компьютера. Они останутся в Диске, а при необходимости в любой момент можно скачать файл обратно.

Заметки для пользователей Windows
Если вы работаете на Windows, то помимо вышеперечисленных возможностей, вам доступны еще и Заметки. Это пока бета-версия, но в ней уже есть все необходимое, а также функция речевых заметок на основе технологий Yandex SpeechKit. Т.е. вы надиктовываете заметку, а программа переводит её в печатный текст. 

Новую версию Диска 3.0 можно скачать здесь.

 

499 комментариев
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Сохин Роман
27 марта 2018, 13:02
Спасибо. Поставил.
Зашел в скриншоты, выделил мышкой их, нажал правую клавишу - и программа вылетает.
Windows 10/64


Через ctrl+a та же ракция - вылет.


Видео:
https://yadi.sk/d/-ixpBalv3ToLYx
Обновлено 27 марта 2018, 13:03
Dee
27 марта 2018, 13:25
Сохин Роман,
спасибо, что сообщили. Мы обязательно проверим, почему программа ведет себя таким образом. Отправьте, пожалуйста, информацию о работе программы в нашу поддержку. Файлы можно найти по следующему пути - %LOCALAPPDATA%\Yandex\Yandex.Disk.2\dumps. Чтобы отправить их нам, Вы можете воспользоваться вот этой формой обратной связи - https://yandex.ru/support/disk/desktop/main/windows.html#report. 
Елена
12 сентября 2018, 20:55
Dee,
У меня размер этой папки больше 8 Гб.
Как ее отправить?
slobev
4 октября 2018, 11:21
Елена,
через яндекс.диск?)
finist1987
27 марта 2018, 13:33
А ссылку на оффлайн инсталлер можно? На работе через прокси не дает скачать онлайн иснталлер.
Dee
27 марта 2018, 14:36
finist1987,
загрузить программу можно по ссылке - https://webdav.yandex.ru/share/dist/YandexDisk30SetupPack.exe
finist1987
27 марта 2018, 15:07
Dee,
Спасибо большое. Помогло.
DerAlSem
15 мая 2018, 14:19
Dee,
плюсую!
sermion
27 марта 2018, 14:40
Отличная работа!
И прикрутите уже поиск дубликатов на диске!


Клиент для smart-tv будете дорабатывать?
Dee
27 марта 2018, 15:22
sermion,
Спасибо за отзыв. Рады, что новая программа Вам нравится.  
Пока в планах доработки приложения для smart-tv нет. Расскажите, какой функционал Вы хотели бы видеть в будущем? Я передам Ваши пожелания команде разработки. 
Обновлено 27 марта 2018, 15:23
sermion
27 марта 2018, 16:08
Dee,
в smart-tv элементарно нет возможности переворачивать фото, видео аналогично. Удалить нет возможности.

В яндекс.диске для ПК не хватает поиска дублей.
В версии для мобильных  есть вход по пин, но не поддерживается сканер отпечатка пальца.
Владислав
28 марта 2018, 15:52
sermion,
поддерживаю необходимость поиска дублей и сканер
morevalar
11 апреля 2018, 11:26
sermion,
Iphone давно пользуюсь входом по Touch id)
denisromanenko
4 июня 2018, 09:15
Владислав,
вот если по правде, зачем нагружать яндекс диск поиском дублей, если для этого есть очень много других бесплатных программ?
Fscivi
16 ноября 2018, 13:07
denisromanenko,
Каких например? Чтобы удалить дубликаты, не скачивая все файлы на комп.
Странник
27 марта 2018, 16:37
Выглядит приятно, спасибо за новую версию.


К сожалению, Я.Диск всё ещё не любит удалять файлы: попытка удалить папку часто приводит к её зависанию на неопределённо долгий срок, а попытка как-то прервать процесс — к такому результату: https://yadi.sk/i/NHfTS-UC3Tord9

Предложение: после загрузки и редактирования файла, хранящегося "Только в облаке", логично, чтобы он в это облако и возвращался, удаляя свою копию с ПК. Сейчас после редактирования файл остаётся и его приходится закидывать в облако заново вручную.
mozornin
27 марта 2018, 17:47
А образ диска для макос называется версия 2.0, и при перетаскивании в приложения спрашивает не перетереть ли её. Кажется не везде поменяли 2.0 на 3.0. Скриншот: http://d.mikeozornin.ru/NPRjuw


Ещё я не очень понимаю, как оставить приложению диска в меню, но убрать из дока. При выходе оно пропадает из меню. Или пока 3.0 работает в режиме 2.0 и полностью не меняет собой 1.0?



Dee
30 марта 2018, 18:31
mozornin,
Спасибо за внимательность. Название поправим. 
Убрать иконку из Дока пока нельзя. Но мы уже получили несколько аналогичных пожеланий и думаем, что можно с этим сделать.
Крутофалов Алексей
2 апреля 2018, 16:54
Dee,
иконки в доке не было в версии аппстора, сейчас вы прислали письмо, дескать, качайте нашу с сайта. Ну скачал, поставил. И теперь она в доке. Зачем, вы можете обьяснить? Зачем облако, которое создано для работы на фоне должно висеть в доке? Вы же специально добавили эту функцию. А теперь будете убирать. Не вижу логики.
akai-world
26 мая 2018, 00:07
Dee,
в доке значку абсолютно не место. Срочно убрать надо

triniti101
21 июня 2018, 14:59
Dee,
присоединяюсь к просьбам убрать из дока. Очень не удобно((( 
RaWin
10 июля 2018, 20:36
Dee,
уже давно вижу Ваш комментарий и все еще надеюсь на возможность удаления (хотя бы как опцию, т.к. судя по всему иконка имеет свое отдельное назначение) значка приложения из дока. Очень не нравится значок в доке. В прошлой версии значка в доке не было вовсе. 
Gumbo
27 марта 2018, 18:51
1) почему нет кнопки обратной связи? тупо кидаете на справку с ответами для дегенератов. Вот серьезно, бесполезная страница, кто не умеет пользоваться тот её и не найдет, а кто умеет тому нужна кнопка "написать нам" как было раньше. Чего-то среднего, кто не мог бы разобраться в элементарном софте, но при этом знал о справке... вы где таких пользователей видели?
2) зачем вы напичкали сервис украинским языком где ни попадя? язык выставлен ру везде, единственное что используется домен ua и.... при подключении соц сетей почему-то папка на украинском создается. Хотел бы использовать украинский выбрал бы соответствующий язык, но нет же
Обновлено 27 марта 2018, 18:53
Dee
30 марта 2018, 19:05
Gumbo,
1. Мы очень внимательно следим, чтобы самые распространенные вопросы пользователей Яндекс.Диска были описаны в нашей Помощи. Ссылка ведет туда, чтобы можно было получить ответ на свой вопрос прямо сейчас, не дожидаясь ответа от службы поддержки. А если Вы не нашли ответ на свой вопрос, то внизу почти каждой страницы есть доступная форма обратной связи. Мы обязательно постараемся, чтобы возможность написать нам была более доступной. Спасибо за замечание. 
2. Программа устанавливает ту локализацию для папок, которая была указана при регистрации аккаунта. Поменять ее в настройках программы самостоятельно не получится. Напишите, пожалуйста, нам через форму - https://yandex.ru/support/disk/desktop/main/windows.html#report, мы постараемся проверить возможные варианты решения. 
Gumbo
30 марта 2018, 19:32
Dee,
1) страницу справки поправили, до этого там были скриншоты первой версии и не было формы обратной связи
2) не правда, ни разу не выбирал укр язык, вы только сами вечно везде пытаетесь его подсунуть, но окей, напишу
Дмитрий
27 марта 2018, 19:27
Все отлично и классно, но раньше было удобнее тем что в папке которая синхронизируется (в проводнике) было видно какие файлы синхронизированы а какие нет. И еще если заливаешь файл в папку синхронизации то нигде не показывается на сколько процентов загрузился файл в облако и с какой скоростью. Верните это пожалуйста

По поводу заметок идея классная, но нужно как я считаю, тогда еще сделать веб сайт на подобие Google Keep и приложение. Так же обязательно добавить совместный доступ к файлу, это очень удобно когда совершаю покупки с женой
german-repin
23 мая 2018, 13:57
Дмитрий,
+1
©ШвЕц АрTёМ
27 марта 2018, 23:30
Не хватает всплывающее окошка со скоростью, процентом загрузки и списком последней синхронизации
Chegemov
4 апреля 2018, 08:26
©ШвЕц АрTёМ,
+1

Николай Я.
9 мая 2018, 08:24
©ШвЕц АрTёМ,
+1
Sinator
11 мая 2018, 00:25
©ШвЕц АрTёМ,
+1
lisiycin
28 сентября 2018, 08:21
©ШвЕц АрTёМ,
+1
dendro.den
28 марта 2018, 13:55
Просьба сделать портабл версию.
У многих на рабочем компьютере нет админских прав.
Нет возможности использовать Яндекс.Диск 3.0
Николай Я.
9 мая 2018, 08:27
dendro.den,
Если у Вас на работе ответственно относятся к безопасности и конфиденциальности, то сисадмин должен Вам по голове настучать за такое, IMHO.
Николай Я.
9 мая 2018, 09:06
dendro.den,
То есть если Вам реально это нужно для работы, обратитесь в свой отдел ИТ, они Вам установят, а если политикой компании так делать запрещено, то и ни к чему баловаться. Юзайте себе веб-версию по-тихому.
Георгий У
28 марта 2018, 14:36
Очень пока что нравится. Удобно. Спасибо.
Несколько вопросов:
1) Не работает beta заметки под XP (их просто нет, хотя сам диск и скриншоты работают), в 7-ке все отлично.
2) Как раз вопрос про заметки-планируется ли внедрение их в мобильную версию диска?
Благодарю.
Кравченко Андрей
8 апреля 2018, 18:57
Георгий У,
+1
Vitality
30 августа 2018, 15:15
Георгий У,
Заметки хорошие, открываются намного быстрее Sipmlenote и я считаю тут важна работа под всеми ОС, включая XP.
v.simonov@tkyd.ru
30 августа 2018, 15:52
Vitality,
XP умерла более 10 лет назад и давно уже не поддерживается мелкософтом.
Зачем распылять силы еще и на эту ОСь если есть баги в основных? У ХР совершенно иная архитектура, зачем это нужно, ради парочки человек с древними компами? Вместо того чтобы править баги и добавлять новые фишки, разрабы должны тратить кучу времени на разработку давно умершей операционки, может еще про DOS вспомним?
Не я ни чего против ХР не имею, для своего времени - была классная система, у самого есть компы где до сих пор эта ОСь, но надеюсь, что избавлюсь от этой рухляди...
Vitality
30 августа 2018, 20:49
v.simonov@tkyd.ru,
Да большинстве случаем там одинаковая архитектура, хотя M$ и пытается похорошеть WinAPI и заставить всех перейти на UWP, но скорее его ждёт участь висты.
Недавно зашли в детскую поликлинику, там в регистратуре ещё  под DOS работают, вернее уже в сеансе WinXP.
Владислав
6 сентября 2018, 13:00
v.simonov@tkyd.ru,
+
InfSub
6 сентября 2018, 13:39
Vitality,
кто бы поликлинике денег в нашей стране выделил на современный комп, пока подход такой - работает и ладно
хотя странно что вы там dos видели, их принудительно всех пересадили вроде бы на новую систему по записи пациентов и там точно ни каким DOS'ом и не пахнет
Rudnizki
28 марта 2018, 16:38
Блин, почему опять нету прокси socks5 ? только https... 
В старых версиях socks5 прекрасно работал
Обновлено 28 марта 2018, 16:39
w9256255
28 марта 2018, 16:54
В целом хорошо.
Есть некоторые "но":
Не информативно что при наведении мышки на ярлык программы не отображается прогресс синхронизации. Не понятно, или программа сравнивает каталоги или просто зависла. Сначала не обратил внимания, но появились yandex заметки. Без внедрения приложения для них в мобильный смысла, к сожалению, нет, так была бы неплохая альтернатива всяким evernote. Особенно если вовремя доделывать функционал. 
Все еще нет возможности присваивать собственные иконки папкам.
 
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:43
w9256255,
+1
Racer4eg
28 марта 2018, 17:18
Здравствуйте, скажите где можно найти заметки на яндекс диске в приложении на смартфоне или в браузере. То есть, я пишу заметку на Windows  и где я её могу посмотреть, кроме как в такой же программе на Windows? 
Владислав
29 марта 2018, 13:43
Racer4eg,
видимо такой возможности пока нет, ибо это просто "Бета" для тестировщиков :-(
Марк
28 марта 2018, 16:19
Очень полезная программа, пользуюсь сразу двумя Дисками и очень удобно. 
Eugene
28 марта 2018, 18:12
Понравилась новая функция заметок. Надеюсь что скоро будет поддержка этой функции и веб версии диска, а так-же на Android. Плюсом к этому интересно как это будет сочетаться со списками дел в календаре и будет какая либо интеграция с календарем и что вообще ждет эту новую функцию, надеюсь выстрелит и станет самостоятельным продуктом.
Владислав
29 марта 2018, 13:46
Eugene,
+
i@nebo9.ru
28 марта 2018, 18:19
В настройках программы, сделали "настройки прокси"?
Raivo Ristinen
28 марта 2018, 19:59
Интересно, спасибо.
Заметки - это попытка сделать аналог Google Keep? Они будут в мобильной и веб-версии? Их можно будет смотреть через веб? И можно ли будет делать заметки офлайн, а потом синкать?
Владислав
29 марта 2018, 13:50
Raivo Ristinen,
вопросы поддерживаю...
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:44
Raivo Ristinen,
+1
Кравченко Андрей
8 апреля 2018, 18:58
Raivo Ristinen,
+1
Николай Я.
9 мая 2018, 08:28
Raivo Ristinen,
+1
Natalia.Vesna1962
8 ноября 2018, 20:58
Raivo Ristinen,
+1
Дмитрий Абашев
29 марта 2018, 03:30
Почему папка "Скриншоты" после каждого сделанного скриншота сохраняется на локальном диске, хотя я отключил ее синхронизацию? На предыдущей версии все прекрасно работало без локального сохранения скриншотов. Надо исправлять. К чему мне разрастающееся кладбище скриншотов на SSD ноутбука?
Спасибо!
lion1610
29 марта 2018, 05:28
Скажу сразу что меня не устроило:


- иконка Я.Диска в системном трее не анимированная (её нынешняя монохромность смотрится уныло), мне было удобно, когда я видел и понимал, идёт синхронизация файлов или нет - стрелочки крутились, произошла ли ошибка; отображение статичных стрелочек во время синхронизации - не комильфо;
- раз уж Вы решили Я.Диск превратить в аналог Проводника, то не помешала бы возможность приведения вида текущей папки ко ВСЕМ остальным папкам Я.Диска - как в Проводнике, опция именуется "Представление папок"-"Применить [текущий вид папки] ко всем папкам";
- для папок в Я.Диске не помешает отображение общего содержимого папок, как это делает Проводник;
- не хватает быстрого меню в Я.Диске, как оно было/есть в классической версии - кликаешь на иконку в трее - появляется маленькое меню с самыми нужными опциями;
- при открытии изображений через сам новый Я.Диск, открывается его собственная программа-просмотрщик изображений, и вот в нём, было бы неплохо, добавить настройки, позволяющие переключить скроллинг колёсиком мышки на перемотку изображений вперёд\назад, а не на увеличение - пусть каждый сделает как ему надо;
- поисковая строка по Я.Диску в версии 3.0 была бы очень полезна для пользователей, причём, чтобы поиск производился и по тем файлам/папкам, которые хранятся в облаке.




Предложения и вопросы.


1) Возможно ли реализовать такую фишку, при которой: запускаешь видеозапись, которая хранится удалённо в облаке, и вместо её скачивания, запускается потоковое воспроизведение видео, БЕЗ загрузки оного на ПК? Тот же самый вопрос относительно музыкальных файлов.


2) При открытии папки с изображениями, Я.Диск 3.0 загружает миниатюры изображений. Вопрос: откуда именно он их "берёт": с облака скачивает для КАЖДОГО ФАЙЛА (???) или берёт напрямую из компьютера? И, как следствие, возможно ли чтобы Я.Диск 3.0 хватал готовые миниатюры локальных изображений с самого ПК, а те изображения, которые хранятся удалённо, скачивал их миниатюры из облака? И был ли бы этот вариант практичнее/быстрее?


3) Раз уж в Я.Диске 3.0 присутствует строка состояния внизу, возможно ли добавить в эту строку, краткие сведения о выделенном файле/папке: размер файла/папки, количество файлов в папке, тип/расширение файла, дата создания файла/папки?


4) Как насчёт области просмотра? Как было ранее в вэб-версии, до обновления.


5) Строка перехода, как в Проводнике в Windows: сам пишешь папку которую хочешь открыть, указываешь её путь? Возможно совместить эту строку с поиском по диску - аналог браузерной адресной строки.


6) Отображение количества элементов в текущей открытой папке в строке состояния.


7) Возможность переключать режим отображения дропзоны - поверх всех окон, не поверх всех окон.


8) Отображение текущего количества файлов в Корзине и общий размер Корзины Я.Диска в строке состояния, без перехода на сайт.


9) Возможность скрыть левую панель с "деревом" папок.


10) Раз уж при открытии изображений в Я.Диске открывается собственный его просмотрщик, возможно ли добавить в этот просмотрщик, функцию редактирования изображений, как это есть в вэб-версии Я.Диска , но без перехода на сайт, а чтобы сразу открывались все возможности редактирования изображения?
Обновлено 29 марта 2018, 05:32
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:52
lion1610,
полностью поддерживаю, как вопросы так и предложения
Также, хотелось бы видеть объем занимаемый каждой папкой или хотя бы возможность - запустить просчет размера каждой папки (по аналогии с тотал коммандером)
Было бы, не плохо, если б добавили также анализатор содержимого, на котором в диаграмме было бы видно, что занято файлами видео 300Gb, музыкой 100 Gb, документами 20 Mb
adrenoblocator
13 апреля 2018, 20:42
lion1610,
Спасибо за такой развернутый отзыв, отвечу Вам по порядку:
1. На данный момент в Диске есть возможность просмотра фотографий без предварительного их скачивания, с другими типами файлов такой функционал пока не реализован, но мы обязательно рассмотрим такую возможность, спасибо.


2. Не могли бы Вы уточнить, возникла какая-то конкретная проблема? Возможно, скорость загрузки миниатюр низкая? Чем именно Вас не устраивает нынешняя схема работы программы с превью фотографий?


3. Действительно, такой вариант отображения наверняка был бы удобен. Я предложу такой вариант отображения информации о содержимом папок коллегам.


4. Вы имеете ввиду отображение информации о выделенном файле или папке в какой-то специальной зоне? Если брать во внимание предыдущее Ваше предложение, то какую информацию Вы хотели бы видеть в этой зоне?


5. Вероятно, в данном случае первоочередной стоило бы считать необходимость именно строки поиска по Диску. Да, я понимаю о чем Вы говорите, также записал в список предложений коллегам.


6. Это предложение пересекается с предложением о строке состояния, в целом.


7-10 пункт я записал в предложения, всё предельно понятно.







lion1610
14 апреля 2018, 05:02
adrenoblocator,



2. Не могли бы Вы уточнить, возникла какая-то конкретная проблема? Возможно, скорость загрузки миниатюр низкая? Чем именно Вас не устраивает нынешняя схема работы программы с превью фотографий?



Да нет, миниатюры загружаются вроде быстро. Кажется. Просто интересно, откуда 3.0 версия их берёт: с ПК или из облака.


4. Вы имеете ввиду отображение информации о выделенном файле или папке в какой-то специальной зоне? Если брать во внимание предыдущее Ваше предложение, то какую информацию Вы хотели бы видеть в этой зоне?



Я имел ввиду предварительный просмотр, как имеется в Проводнике Windows - "Область просмотра". И вот в этой области просмотра, тоже могла бы отображаться разная информация о файле.
http://i105.fastpic.ru/big/2018/0414/26/f006790c8a6fb9100ac4fceb0fd8f826.png
Vitality
30 августа 2018, 15:20
adrenoblocator,
по пункту 4 - в строке состояния не плохо бы выводить информацию о файле дате создания/изменения
chav2
22 февраля, 20:00
lion1610,
Проще если бы они просто вернули возможность пользоваться стандартным проводником как было раньше. Пусть опцию сделают.
lion1610
29 марта 2018, 05:37
11) Возможность добавления и переключения нескольких аккаунтов Яндекс.Диска?


Дополнительный вопрос.
Я.Диск 3.0 работает с Я.Ключом через QR-коды? Или по-прежнему ручной ввод паролей?
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:53
lion1610,
поддерживаю вопрос по аккаунтам, т.к. пользуюсь как своим, так и рабочим диском.
Павел Емельянов
29 марта 2018, 05:45
Когда появится и появится ли вообще история версий файлов? Сделайте хотя бы на платных тарифах. Очень нужная вещь!)
yndx-balakaeva
29 марта 2018, 11:58
Павел Емельянов,

Мы тоже очень хотим эту функцию :) Мы сообщим, когда она появится. 
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:54
Павел Емельянов,
+1
yndx-balakaeva
11 апреля 2018, 11:48
Павел Емельянов,

Мы тоже очень хотим эту функцию. Как только она появится, мы о ней напишем. 
Алексей
29 марта 2018, 14:45
Все нравиться)Молодцы и Веб версию обновили, украсили и на андроиде и на пк !
Пожелания
Верните анимацию синхронизации на значке яндекс диска и сам цвет значка в фирменном стиле яндекс диска по мне лучше чем сейчас!
Заметки!!! просто супер идея развивайте и может дойдет до полноценной записной книжки как у других проектов (Evernote,OneNote и тд.) с синхронизацией на пк и мобильном!
Вы Молодцы)
Владислав
29 марта 2018, 15:10
Алексей,
+
Dokuka
31 марта 2018, 03:16
Алексей,
+
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:34
Алексей,
если бы еще заметки были бы в виде листочков как в 7 версии винды (в 10 так их испоганили) и синхронизировались между компами, было бы вообще супер
grishin-andrey
30 марта 2018, 12:47
Ну что могу сказать, НАКОНЕЦ-ТО!!! А то задолбался держать 2 версии программы на компе. Яндекс, спасибо! Респект разработчикам!!!
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:32
grishin-andrey,
+1
Обновлено 6 апреля 2018, 22:32
roman-kuznecov
30 марта 2018, 15:37
Почему-то нет отображения процента и скорости загрузки, очень неудобно. Может его можно включить где-то в настройках?
adrenoblocator
13 апреля 2018, 11:01
roman-kuznecov,
пока что такой возможности нет, но в одном из следующих обновлений добавление такого функционала планируется.
Dokuka
31 марта 2018, 03:15
Почему-то нет всплывающего окна с отображением процента и скорости загрузки, очень неудобно. Может его можно включить где-то в настройках? И поиск в этом же окошке по всем файлам в облаке тоже было бы не плохо добавить в это окошко.
adrenoblocator
13 апреля 2018, 11:05
Dokuka,
Отображение информации о загрузке будет добавлено позже. Спасибо за предложение о поиске, мы подумаем над его реализацией.
Loomis-32
31 марта 2018, 10:28
Очень неудобно то, что теперь во время синхронизации нет данных о том сколько она еще будет длиться.
В старой версии было удобно навести мышь на пиктограмму в правом нижнем углу экрана рядом с часам - выпадало меню и в процентах была информация о том сколько осталосб
+ был список синхронизированных файлов. 
Сейчас понять сколько осталось ждать не получается
Sinator
11 мая 2018, 00:29
Loomis-32,
+1

Loomis-32
31 марта 2018, 10:31
В новой версии вы можете настоить так, чтоб на сервере в свойствах файлов сохранялась дата и время последнего редактирования, а не дата последней синхронизации
Эта информация оч.нужна!
Владислав
31 марта 2018, 15:13
Loomis-32,
++
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:31
Loomis-32,
+1
yndx-balakaeva
11 апреля 2018, 11:50
Loomis-32,

Спасибо за комментарий, мы подумаем над этим. 
Loomis-32
31 марта 2018, 13:07
Еще одно неудобство:
Старая версия диска использовала папку выбранную мной - в корневом каталоге диска С
поставил версию 3,0 все получилось, все работает. Полез через проводник в папку - а ее нет - программа сама все перенесла в папку Пользователей. Кто ее просил? Никаких вопросов она не задала (как я помню) 
Изменил расположение на прежнее - теперь жду результат, но похоже она просто создаст копию скачав все из облака, а не перенесет все из папки в папку - т.е. буду иметь кучу дублей, все наверное зависнет, когда закончится место на диске и наверное в итоге синхронизаций что-нидь потеряется. 
Естественно опять обновились даты создания файлов и папок.  
Loomis-32
31 марта 2018, 13:14
Вопрос в продолжение прошлого:
Синхронизацию отключил. Если я сам перенесу все содержимое из Users в нужную мне папку что произойдет далее ? Комп все по новой зальет в облако?
Как быть? Или стирать все и заново закачивать 150Гб из облака в нужное место?
Денис Сорокин
31 марта 2018, 17:37
   Здравствуйте, программа у меня закачивает крупные файлы (15 ГБ)  с максимальной  скоростью до 11 Мб/с, обычно гораздо медленнее (2-6 Мб/с), хотя мой канал позволяет достигать на практике скорости 25 Мб/с, прокси мною не используются, файервол стандартный для Windows 10 x64. Почему закачка происходит на низкой скорости?
   
vituxaii
1 апреля 2018, 21:42
Прошу вернуть назад всплывающее окошко при наведении на значек в трее. Было очень информативно – мог быстро постореть залился ли только что обработанный файл и вообще как обстоят дела. Постоянно пользовался кнопочкой приостановить/восстановить синхронизацию, чтобы временно разгрузить интернет.
На немецком Win 7 установилась английская версия – нигде язык не выбирал, переставить тоже никак.
Николай Я.
9 мая 2018, 09:07
vituxaii,
+1 насчёт окошка и особенно кнопки приостановить/возобновить
DexterSic
12 сентября 2018, 07:07
Николай Я.,
+11111 ГДЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ, ВЫ ЧО!?
Николай Я.
12 сентября 2018, 07:37
DexterSic,
В настройках программы на одной из вкладок есть кнопка, оформленная как гиперссылка. И нечего так орать!
Toshchak Pёs
17 сентября 2018, 20:44
Николай Я.,
Спасибо)
shubini
31 мая, 09:44
Николай Я.,
Да, на закдадке "Дополнительно"
Спасибо добрый человек!
Andrei
2 апреля 2018, 09:30
А можно пожалуйста скриншотилку отдельным приложением сделать?
oleg.shantzev
2 апреля 2018, 12:45
Здравствуйте.
А приложение "Заметки в Яндекс.Диске"(появившееся после установки Диска на компьютер) где хранит файлы заметок? Они в облаке синхронизируются, их можно редактировать на другом компьютере(смартфоне и т.д.)?
Спасибо.
lodyakov@shs.ru
2 апреля 2018, 22:01
А можно сделать, чтобы загруженные файлы автоматически удалялись с локального диска?
disk.dramkat
2 апреля 2018, 22:27
версия 2.0 бэта была стабильнее, эта интуитивно запутана, и при загрузке больших объемов намертво виснет! сырая преальфа
rustamsob
3 апреля 2018, 10:14
А  приложение Я.Диск для  Smart-TV Samsung будете делать?
laex
4 апреля 2018, 14:20
А не будет ли Я.Диска со встроенным VPN для украинских пользователей?
Vitality
30 августа 2018, 15:22
laex,
+
eduardarutyunov
4 апреля 2018, 15:55
на Макинтоше Яндекс диск всегда висит в доке - он там не нужен, статус бара хватает. И галочки нет в настройках что бы убрать.
businesshelpcenter.ru
4 апреля 2018, 20:24
Добрый день!
Не могу настроить выборочную синхронизацию папок...
Подскажите, плиз...
SeregaAltmer
6 апреля 2018, 13:44
businesshelpcenter.ru,
https://yandex.ru/support/disk/desktop/main/windows.html#magic-sync
Обновлено 6 апреля 2018, 13:45
intravert1983
5 апреля 2018, 19:27
А как теперь поставить синхронизацию "на паузу"? В старой версии была такая кнопка и она довольно часто пригождалась
И почему теперь нет списка последних синхронизированных файлов? Это тоже было весьма удобно, зачем убрали?
Николай Я.
9 мая 2018, 09:09
intravert1983,
ПКМ на значке в трее - Настройки - Основные - Выключить (Включить) синхронизацию. Короче дико неудобно (далеко лезть), было лучше.
Обновлено 9 мая 2018, 09:11
sedakoff
2 ноября 2018, 18:00
Николай Я.,
 +1
SeregaAltmer
6 апреля 2018, 13:41
Не хватает поиска по файлам на диске. Чтобы найти что-либо в облаке приходится пользоваться браузером.
Парфенчик Владимир 
6 апреля 2018, 13:50
Здравствуйте. Поставил Диск 3,0 вместо 2,0.
Очень не хватает: Правая кнопка мыши на системном значке - Показать дропзону (Скрыть дропзону).
Alex
6 апреля 2018, 18:47
Скажите пожалуйста!
функция " Заметки" - она доступна только на компьютере? 
в яндекс диске записанных мной заметок не нахожу
Владислав
7 апреля 2018, 18:36
Alex,
да, только на компьютере. Это тестовая версия (бета).
v.simonov@tkyd.ru
6 апреля 2018, 22:28
Обновил диск, не авторизовался, так как ставил на чужом ноуте.
диск начал задалбливать просьбой авторизоваться.
Выключил диск (вход через меню значка в трее). Пофиг, он снова нарисовался где-то минут через 5, еще несколько раз вырубал через значок в трее, время перезапуска варьировалось от пары секунд, до 10 минут.
Собственно вопрос, а какого ляда, он живет своей жинью? или кнопка "выход", больше для вида сделана?
InfSub
7 апреля 2018, 23:39
v.simonov@tkyd.ru,
Нашел причину/ситуацию по которой диск запускается автоматически:
При вызове контекстного меню файла или папки, появляется окно авторизации.
Предполагаю, что в контекстном меню, есть пункты, которые завязаны с интерфейсом яндекс диска и запускают диск, даже если он выключен.
Вячеслав Мороз
7 апреля 2018, 16:05
Слетела винда, осталась папка синхронизированного ранее диска. Вопрос в том, как теперь это с новым диском законтачить? Или проще удалить все и синхронизироваться заново?
InfSub
7 апреля 2018, 17:25
Вячеслав Мороз,
переименуйте старую папку диска или при установке диска выберите новую папку, в случае если укажете старую, скорее всего получите кучу дубликатов файлов вида:
file_name - оригинал
и
file_name (1) - дубликат
Вячеслав Мороз
7 апреля 2018, 16:32
Дополню, что не очень понравилась новая версия. Единственный + это то, что видно все файлы без синхронизации, и можно их тут же загрузить. Но в остальном непонятно как теперь себя диск поведет. 

1. Если я удалю файл на компе - он удалится в облаке?
2. Кнопка "сохранить на компьютере" просто сохраняет или это синхронизированный объект? При нажатии на кнопку все подвисает на минуты 2, нету индикатора прогресса.


3. Перемещение папок занимает уйму времени. Я так понимаю все происходит в режиме реального времени, так вот лучше показать мне успех в программе, о реальные манипуляции доделывать на фоне, чем показывать 10 минут окошко "перемещение файлов...."

Вообщем, стало как то неудобно, вернусь пока на старую версию, а для визуализации облака подойдет и обычный вебдав.
adrenoblocator
13 апреля 2018, 11:21
Вячеслав Мороз,
1. Если файл на компьютере синхронизируется с облаком, то его удаление на компьютере в папке синхронизации Диска повлечет удаление файла и на сервере. Если же файл был скачан, то его удаление на компьютере никак не повлияет на копию файла в облаке Диска.


2. Кнопка "Оставить только в облаке" удаляет файл/папку из папки синхронизации на Вашем компьютере, оставляя при этом его копию на сервере в целости. А кнопка "Сохранить на компьютере" возвращает файл в исходное состояние - он доступен и в облаке и в папке Диска на компьютере.


3. Спасибо за замечание, мы обязательно рассмотрим возможность реализации Вашего предложения.
polinom11
7 апреля 2018, 23:13
Очень не хватает возможности синхронизировать с яндекс-диском нескольких папок расположенных в разных местах на жёстком диске.
InfSub
7 апреля 2018, 23:30
polinom11,
расположите папки на яндекс диске, создайте символическую ссылку ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Символическая_ссылка ) на эти папки или файлы в тех местах, где они должны лежать (можно и на оборот, но не уверен, что ЯД проглотит символические ссылки
Обновлено 7 апреля 2018, 23:31
InfSub
7 апреля 2018, 23:37
polinom11,
cmd:
MKLINK /J %SymLink% %Folder_On_YDisk%
polinom11
7 апреля 2018, 23:44
InfSub,
Мне нужно что бы папка хранилась на локальном диске и синхронизировалась с яндекс диком.
InfSub
8 апреля 2018, 09:58
polinom11,
И в чем проблема? Вы хоть прочли что такое символическая ссылка? 
polinom11
8 апреля 2018, 21:18
InfSub,
Попробовал на домашнем компьютере, папка синхронизируется. Теперь мне нужно что бы при изменении этой папки на домашнем компьютере, на рабочем компьютере изменялась соответствующая ей папка. Если я создам такую же ссылкуна рабочем компьютере и помещу её на яндекс-диск, эти ссылки объединятся в одну или будут существовать по отдельности не синхронизируюсь между собой?
lega.tessile
8 апреля 2018, 22:12
polinom11,
симлинк это ссылка на файл/папку на конкретном ПК, в чем-то аналогия с алиасом или ярлыком, данные хранятся в одном месте на вашем ПК, не дублируясь и не занимая лишнего места, но при этом для программ и для вас это разные папки, на самом деле это просто две ссылки на одно содержимое в разных местах диска на вашем ПК
Ссылки не объединяют между собой ваши компы, это делает диск за счет синхронизации определенной папки на вашем диске
lega.tessile
8 апреля 2018, 22:18
polinom11,
у вас же работает диск, папка необходимая вам - синхронизируется
значит создав симлинк и зайдя по нему - вы увидите то, что синхронизировал яндекс диск, при том что пусть ведет не на папку расположенную на яндекс диске
Обновлено 8 апреля 2018, 22:18
polinom11
8 апреля 2018, 22:33
lega.tessile,
Вы предлагаете сделать симлинк с яндекс диска и поместить её на рабочий компьютер? Но в этом случае при отсутствии интернета я не смогу посмотреть содержимое папки. Мне нужно что бы две папки на разных компьютерах автоматически синхронизировались через яндекс диск. Это возможно реализовать?
lega.tessile
8 апреля 2018, 23:25
polinom11,
блин, ну включите голову, у вас на 2 компах стоит ЯД. Нужная вам папка в ЯДе синхронизируется. Создайте симлинк для этой нужной вам папки в то место где он вам нужен.
Например (просто из головы), у вас есть папка MySoft расположенная в Program Files, вы ее перенесли на ЯД.
Создайте симлинк 
MKLINK /J "c:\Program Files\MySoft" c:\Users\YourName\Yandex.Disk\MySoft

в чем блин сложность, ну элементарнейше же
Тоже самое делаете на другом компе, если на другом компе у вас к примеру папка MySoft располагалась в корне диска D просто меняете путь где должен быть создан симлинк и путь до папки в ЯДе.


Откройте WiKi Вам выше давали ссылку, там все подробно расписано.
Забудьте что у Вас идет синхронизация через ЯД, просто создайте симлинк в нужное место из ЯДа - все
Обновлено 8 апреля 2018, 23:28
polinom11
8 апреля 2018, 23:54
lega.tessile,
Вы предлагаете создать симлинк на папку которая физически расположена в папке яндекс диска? Получается что на том месте где у меня располагалась папка, будет лежать симлинк и физически файлов там не будет?
InfSub
9 апреля 2018, 00:09
polinom11,
прочитайте что такое симлинк еще раз
физически файлы находятся у вас на диске, симлинк просто ярлык указывающий что c:\folder1\ и c:\anypath\folder2\ это одно и тоже
Обновлено 9 апреля 2018, 00:09
polinom11
9 апреля 2018, 10:01
InfSub,
Мы друг друга видимо не совсем поняли. Мне нужно что бы физически папка находилась С:\Документы\Работа на домашнем компьютере и D:\Документы\Работа на рабочем компьютере. Вы предлагаете поместить папку "Работа" в папку яндекс диска, сделать на неё симплинки и поместить ссылки в С:\Документы и D:\Документы соответственно. Я вас правильно понял? Боюсь при таком раскладе моя бекап-программа может неправильно обработать симплинк и не скинет папку в архив. Всю папку "Документы" я не могу скинуть на яндекс диск, поэтому использую для этого другую программу.
InfSub
9 апреля 2018, 10:17
polinom11,
Программе бэкапа собственно должно быть пофиг симлинк это или папка,  так как она увидит непосредственно вашу папку и не важно сама это папка или симлинк на нее
InfSub
9 апреля 2018, 10:20
polinom11,
А зачем всю папку документы помещать в на я. диск? 
По моему это вы не поняли что такое симлинк и даже не попробовали,  за то время что вы, простите мусолите эту тему тут, можно было уже раз 100 проверить как работает я. диск и ваша программа бэкапа с симлинками
polinom11
9 апреля 2018, 10:55
InfSub,
В сети описывается очень много проблем возникающих при работе дропбокса и других программ с симлинками. Я не уверен что моя бекап-программа после очередного обновления, не начнёт неадекватно обрабатывать симлинки.
polinom11
9 апреля 2018, 11:18
InfSub,
Я создал симлинк на исходную папку в папке яндекс диска, теперь папка на домашнем компьютере синхронизируется с яндекс диском. Создал симлинк в яндекс диске на исходную папку с рабочего компьютера. Получилось две одинаковых папки на яндекс диске, при этом одна синхронизируется только с домашним компьютером, вторая только с рабочим. Вы предлагаете скопировать исходную папку в папку Яндекс-диска, а вместо оригинала создать симлинк. Этот вариант не приемлем для меня. Я понимаю, что можно установить программу, которая будет скидывать файлы из исходной папки в папку Яндекс-диска, который в свою очередь синхронизирует её со своей папкой на другом компьютере, но это будет огород, хотелось бы что бы Яндекс-диск обладал подобным функционалом.
InfSub
9 апреля 2018, 11:30
polinom11,
Потому что читать внимательно надо симлинк должен быть с папки расположенной на яндексе а не наоборот, вам выше уже код даже приводили,  как это сделать
Т. Е.  c:\documents\работа - это симлинк на папку работа в Яндекс диске
Обновлено 9 апреля 2018, 11:33
polinom11
9 апреля 2018, 11:59
InfSub,
Так я понял это с первого комментария, но не мог вам объяснить, что мне нужно сделать наоборот. Вообще посмотрел, в сети многие с этой проблемой мучаются, причём не только на яндекс-диске. Людям приходится городить огород, что бы решить такую же как у меня проблему. Я думаю многие перейдут на яндекс-диск с других сервисов, если разработчики сделают возможным синхронизацию нескольких папок, а не одной как это реализовано на данный момент.
InfSub
10 апреля 2018, 02:03
polinom11,
а в чем собственно проблема? вот из всей этой тирады, я вижу только одно: упорное непонимание, что есть симлинк и упрямое нежелание разместить оригинал в ЯДе, а симлинк на него в том месте, где был оригинал. Какая к черту разница, в каком месте жесткого диска лежит ваша папка? Что изменится, лично для вас, от того что оригинал будет лежать на ЯДе, а не где-то там, в вашей личной папочке? Бэкап не заработает?! - это единственный аргумент, который был приведен, при том безосновательно.. Вы его проверили?  Ни один облачный сервис, вам не предложит ни когда синхронизировать папки, раскиданные по вашему компу - ибо бред и лишний код, вам дали сервис, как в нем собрать необходимое для бэкапа и синхронизации - это лично ваша головная боль, хоть cmd-скриптом копипастите в папку облака.

Обновлено 10 апреля 2018, 02:04
InfSub
10 апреля 2018, 02:20
polinom11,
уважаемый, вы пришли сюда за помощью, вам ее дали, вам уже многократно повторили, как сделать, чтобы работало. Если вы, по своему нежеланию понять и разобраться в принципе работы симлинков, а так же в принципе работы, любой программы синхронизации, типа ЯДа, не хотите сделать то, что вам говорят, то не надо рассказывать байки, про тех у кого не получается и выдвигать бредовые идеи, основанные на вашем непонимании.
Вопрос считаю закрытым, ответ был дан - неоднократно.
InfSub
10 апреля 2018, 02:27
polinom11,
добавлю только еще одно решение, которое по каким-то понятным только вам причинам, вы так же откажетесь использовать: что собственно мешает бэкапить папку расположенную на ЯДе, если вы упорно не хотите использовать симлинки? 


Собственно все, мне сказать больше нечего, ибо бессмысленно.
polinom11
10 апреля 2018, 08:58
InfSub,
Вам спасибо за помощь, но такой вариант для меня не приемлем. Есть облачный сервис, который синхронизирует любые папки, но он сырой, ещё не доработан. Могу скинуть ссылку. Я пришёл сюда обратится к разработчикам Яндекс-диска с пожеланием доработать в следующих версиях программу. Кто читает эту ветку, прошу также высказывать свой пожелания по этому поводу.
InfSub
10 апреля 2018, 12:19
polinom11,
Кроме того, что вас что-то не устраивает,  именно что-то, потому что так и не было сказано ни чего конкретного, по предложенному варианту решения, вы собственно ни сказали ни чего, единственное, как вы это обосновали, это теоретически - проблема работы программы бэкапирования. 
Чтобы вам помогли или изменили что -то в программе, нужна конкретика,  что делали,  что не работает. 
Начните с того,  что именно вам мешает сделать так как написано выше
Не домыслы, а факты,  что сделал так-то - получилось то-то... 
Обновлено 10 апреля 2018, 12:23
vitaliy.subbotin
22 апреля 2018, 17:05
InfSub,
Проблемы/нюансы с sym link всплывают при настройке индексации. SymLink - нельзя выбрать как папка для индексации. Если индексировать оригинальную локакацию - при поиске все ссылки будут всегда вести на оригинальный путь. Пришлось еще заморочиться с Library (для объединения/группировки синхронизованных и локальных папок)
InfSub
22 апреля 2018, 17:44
vitaliy.subbotin,
Ну простите, а что вы хотели, чтобы у вас и папка была в нескольких местах, при том с идентичными данными, и с диском синхронизировалась, и индексировалась.. Естественно индексироваться будет реальное расположение файлов, а сим линк, является по факту просто ссылкой на оригинальные данные, соответственно, не будет индексироваться
Обновлено 22 апреля 2018, 17:45
vgv5
8 апреля 2018, 13:00
Спасибо за новую версию. Яндекс-Диском 2.0  пользуюсь давно, очень удобно, "наваял" что-то дома для работы, сохранил на Диске. Приехал на работу, включил комп, и все под рукой. Сейчас установил 3.0, пока все нравится, еще раз спасибо.
kdg2705
8 апреля 2018, 15:41
Пришло на почту сообщение о диске версии 3.0, и в описании там сказано: "Преимущества Диска 3.0
Файлы в облаке Смотреть фотографии и видео, а также читать книги можно прямо в облаке, не скачивая их на компьютер".


А вот и нет. Может я чего не понял, на странице браузера, да, так можно делать, а в приложении файлы открываются лишь скачавшись на компьютер, особенно это касается громоздких видеофайлов, что согласитесь, неудобно. Вроде как только фото открываются во встроенном просмотрщике.
Обновлено 8 апреля 2018, 15:43
kpa39l
8 апреля 2018, 18:57
Шедеврально! Вы точно там не телепаты?  А то знаете крепнет уверенность что вы мои мысли можете подслушивать =)


Идея в заметками и голосовым вводом - просто бомба! Если бы еще в них возможность вставки ссылки на другую по заголовку была, то бишь кое-какая wiki разметка. Так вообще клад!
plantlife
9 апреля 2018, 00:07
Здорово, молодцы! Вы не планируете расширение заметок, превратив их в полноценный блокнот, типа Evernote?
InfSub
9 апреля 2018, 00:42
plantlife,
выше уже плюсуют за аналогичное предложение
kotukov62
9 апреля 2018, 10:19
Куда пропал поиск?
Greg6
9 апреля 2018, 11:21
В синхронизации всё так же нет функции - хранить только на компьютере какую либо подпапку, печально =(
Greg6
11 апреля 2018, 09:24
Или можно было бы сделать отдельную функцию синхронизации для каждой папки: синхронизировать сейчас или нет. Когда нужно - включил синхронизацию, все обновилось для данной папки, остальные не трогаются.
adrenoblocator
13 апреля 2018, 11:28
Greg6,
Спасибо за предложения, я передам их команде и они обязательно подумают над включением такого функционала в выборочную синхронизацию в Диске 3.0.
cloud@tkyd.ru
13 апреля 2018, 14:25
adrenoblocator,
в таком случае, имеет смысл добавить опцию, синхронизировать при включении/выключении компьютера, это иногда бывает критично, потому что файлы находящиеся на диске и при этом открыты и редактируются с постоянной синхронизацией - начинают конфликтовать и не сохраняться из-за того, что в данный момент файл синхронизируется (актуально для тяжелых файлов)
Обновлено 13 апреля 2018, 14:26
taravasya
22 ноября 2018, 19:53
adrenoblocator,
да уж... передайте пожалуйста, потому как это единственная причина, по которой я так же как и много лет назад, поставил, попробовал и прямо сейчас буду удалять я.диск
Для нормальной работы - это крайне необходимый функционал... Если конечно синхронизируются не "цитаты великих" и коллекции порно-картинок.........
Спасибо!
vladimir.drobzhev90
9 апреля 2018, 20:24
Новая версия 3,0 не понравилась абсолютно. Как вернуться к старой? Старых версий 2 это классическая и 2,0, у меня на втором компе стоит старая, но как узнать какая?


1. В локальной папке яндекс диска на всех вложенных файлах и папках теперь не отображаются значки процесса синхронизации (синие круговые стрелки и зеленая галочка), что было супер удобно.
1. теперь по нажатию на значёк яндекс диска в трее появляется что-то вроде собственного проводника яндекса где как раз таки и видны все процессы синхронизации в виде значков на папках, но я не понимаю зачем он мне. Вообще огромное пожелание к разработчикам в следующих версиях давать выбрать версию к установке.
adrenoblocator
13 апреля 2018, 14:13
vladimir.drobzhev90,
Сейчас на странице скачивания программы Яндекс.Диск есть возможность скачать Диск 3.0 и классическую версию программы https://disk.yandex.ru/download/#pc . 


В локальной папке синхронизации Яндекс.Диска по прежнему должны отображаться статусные иконки, но появляются они после перезапуска работы "Проводника".


Да, в самом окне программы теперь тоже отображаются иконки со статусом синхронизации, подробнее о них можно прочитать на нашей странице помощи https://yandex.ru/support/disk/desktop/main/windows.html#magic-sync .


Очень жаль, что Вы остались недовольны новой версией программы. Мы прислушиваемся ко всем пожеланиям пользователей и постараемся реализовать Ваше. 
Николай Я.
9 мая 2018, 09:01
vladimir.drobzhev90,
"теперь не отображаются значки процесса синхронизации"
У меня отображаются.
DidierSachs
17 июня 2018, 21:10
Николай Я.,
у вас наложилось поверх старой версии, поэтому осталось.
matveiy1
9 апреля 2018, 22:08
Под Линукс клиент планируется?
koliaivanov2002
10 апреля 2018, 18:50
Новый Яндекс.Диск для компа замечательный. Вы меня очень обрадуете если добавите функцию переключение назад вперёд по кнопке на мышке. Спасибо!

Алексей Иванов
10 апреля 2018, 23:26
Спасибо за приложение. Добавьте, пожалуйста, возможность сделать скриншот, не открывая его при этом в графическом редакторе и не открывая окна приложения Я. Диска.
MatIgoVas
11 апреля 2018, 15:06
Ос - Win7. При запуске Диска - окно зависает наглухо, и убрать можно только через диспетчер задач, периодически всплывает окно, что все задачи загружены, однако это не так, в системном трее иконку вообще не видно, белая иконка на белом фоне отлично смотрится. Ребят, ну не нравится мне табличная сортировка, как-то вы всё мимо проходите сортировки списком
InfSub
11 апреля 2018, 23:47
MatIgoVas,
простите, а собственно в чем принципиальная разница между списком и таблицей? только то что прокрутка вправо а не вниз?
MatIgoVas
17 апреля 2018, 14:31
InfSub,
глобальной разницы нет, кроме той, что в списочном виде вы сразу видите как минимум два столбца списка, а в табличном варианте только один. В табличном варианте я вижу, что это: "папка с файлами", дату изменения, размер файлов и папок и все это - не нужная для меня информация, в большом объёме файлов и папок мне интересна определённая папка необходимая в данную минуту, а не её "данные"
art-crazy
11 апреля 2018, 18:51
Как вернуться обратно на версию Yandex.Disk 2.0 beta?



Программа версии 3.0 на данный момент у меня работает некорректно:
1. Часто зависает при появлении окна с предложением замены файла (в случае загрузки новой версии файла). В итоге лечится только принудительным снятием задачи из диспетчера задач.
2. На разных компьютерах через версию 3.0 файлы отображаются некорректно: либо отображаются не все файлы, либо показываются уже удаленные файлы. При этом удаленные файлы недоступны как для просмотра, так и для скачивания. В веб-версии с файлами полный порядок.



В связи с этим мне кажется что версия 3.0 очень сырая и нестабильная. Приходится постоянно проверять через веб-версию диска какие файлы скопировались и скопировались ли вообще. На мой взгляд версия 2.0 работала стабильнее и была более удобной.
InfSub
11 апреля 2018, 23:45
art-crazy,
пишите на  disk@support.yandex.ru
evafilms.prod
11 апреля 2018, 19:14
Было бы неплохо добавить возможность, вести сразу несколько аккаунтов. 
lega.tessile
11 апреля 2018, 23:43
evafilms.prod,
читайте лицензионное соглашение
philipesko
12 апреля 2018, 08:58
Комментарий по поводу заметок в Yandex диске, я давно этого ждал, но нужно срочно пилить приложения на Android и iOS, то есть мобильные тоже. Тогда смогу полноценно пользоваться. Я думаю, что со мной многие согласяться.
Так как например, я создаю заметку, список и т.д. на компе на работе, что бы его потом открыть в магазине с мобильного устройства. Это будет круто. Двигаетесь в правильном направлении, но нужно делать это быстрее! :)
Теперь по багам заметок( версия Windows, версия 3.0.0. beta) Когда делаешь список из checkbox, и всегда добавляется новая строка с чекбоксом при нажатии на Enter. Если в предыдущем что то написано, то добавляеться новый. Так вот, если в предыдущем ничего не написано, то он его оставялет пустым, то есть всегда присутсвует пустой checkbox в конце спиаска. Как бы не очень солидно для разработчиков яндекс)) Нужно определять, если строка пустая, то при нажатии на Enter строка должна автоматически удалять поставленный чекбокс и прерывать цыкл создания объектов! =)) Удачи Вам ребята! Я так то даже и не знаю толком куда обращаться, с предложениями и так далее. Оставлю тогда это здесь! Всем удачи!
s.zhushev
14 апреля 2018, 08:40
philipesko,
>>но нужно срочно пилить приложения на Android и iOS, то есть мобильные тоже. 
+1 И чем быстрее, тем будет хорошо!))
Обновлено 14 апреля 2018, 08:43
Усоцкий Михаил
12 апреля 2018, 10:20
Я бы хотел видел в новом приложении "Заметки в Яндекс.Диске" поддержку табуляции. Это очень важно. А также создавать простенькие таблицы. Иногда мне нужны именно простые таблицы.
Антон Киселёв
12 апреля 2018, 17:55
Как можно посмотреть размер папки в приложении?
lega.tessile
14 апреля 2018, 16:02
Антон Киселёв,
в данный момент - нет такой возможности
Владимир Зыбин
12 апреля 2018, 18:44
Отличное приложение для домашнего компьютера. Молодцы Яндекс! Удобно хранить, пользоваться и управлять своими любыми данными.
archipavel
13 апреля 2018, 06:03
Когда появится поддержка Apple Files на iOS?
mfradion
14 апреля 2018, 13:29
Мне нравится больше, чем 2я версия, но!
Уберите его из док на мак, сделайте как в предыдущей версии, только в области уведомлений
Дмитрий
14 апреля 2018, 19:31
стоял Диск 2.0, скачал новую 3.0 
Устанавливалось ... предложил установить браузер, менеджер и пр.
После установки запускается 2.0 
Пошёл удалять в Программы и компоненты - там у Диска 2.0 сегодняшняя дата установки.
romsikk
15 апреля 2018, 11:05
Было бы неплохо допилить функционал Скриншотов. 
Чего не хватает:
Автозагрузка на сервер - Просто делаешь комбинацию клавиш и готова ссылка.
Выбор качества скриншотов - можно было бы уменьшить кач-во скриншотов или области для быстрой загрузки на свой ЯД. 
Окно редактирования скриншота это отлично но неплохо бы выбирать открывается ли оно или нет. 
Ten Ten
15 апреля 2018, 20:48
Заметки - это, конечно, круто. Приятно, что, то, о чем вас просишь постоянно, вдруг обретает надежду. Вы, наконец таки, прислушиваетесь к нашим пожеланием, пусть и спустя "миллион лет".  Но, скажите мне, в чем смысл заметок в облачном диске , к которым я не могу получить доступ с любого устройства? Даже в веб версии диска я не нашел никаких заметок, а это очень грустная история, не правда ли?
Natalia.Vesna1962
8 ноября 2018, 21:00
Ten Ten,
Поддерживаю! Просила "Яндекс клавиатуру" вместо гугловской с нормальным распознаванием речи 6 лет назад! Появилась только недавно.
zajkoa
16 апреля 2018, 22:33
Верните в приложение состояние синхронизации, не видно сейчас сколько синхронизировалось и сколько осталось
koozoo
17 апреля 2018, 16:44
zajkoa,
++ поддерживаю, как раз хотел написать.
Николай Я.
9 мая 2018, 08:58
zajkoa,
+1
utnapi
17 апреля 2018, 11:41
Время от времени  не работает синхронизация: пишет, что нет подключения к интернету. Хотя всегда включен.
STALKER20122008
18 апреля 2018, 18:53
скачал яндекс диск 3.0. поставлю, попробую. но уже есть несколько вопросов.
1. На проекте майл.ру есть новый тип облака, где можно подключить все имеющиеся у пользователя облачные сервисы, хотелось бы увидеть это и у Вашего сервиса, но с более расширенными возможностями, например подобие виртуального рабочего стола, где можно работать как на обычном рабочем столе. то есть виртуальный рабочий стол в облаке, с возможностью инсталляции или работы в программами например офисными программами или таблицами) в самом облаке.
2. В продолжение сказанного выше, хотелось бы увидеть возможность подключения нескольких облачных аккаунтов в яндекс.диске. например есть у пользователя 5-7 аккаунтов, он подключает их все в приложении. работа ведется одновременно, например одно облако для фото, второе для видео третье для телефона, 4-ое для музыки и т.д.
3. в завершение-у майл.ру также есть возможность работать в облаке, как с отдельным разделом жесткого диска. также хотелось бы увидеть новый раздел жесткого диска в роли облачного сервиса, соответственно, для каждого аккаунта свой раздел, который ничем не отличается внешне и функционально от обычных разделов физических дисков папки "Мой компьютер".
Было бы очень хорошо, если бы разработчики прислушались к моим пожеланиям и если позволите советам, чтобы улучшить сервис. На данным момент пользования сервисом, и за все время пользования разными облачными сервисами, яндекс диск лучший, который я видел и с которым работал.
Николай Я.
9 мая 2018, 08:54
STALKER20122008,
Я юзаю "subst N: C:\YandexDiskNikolay" и Яндекс.Диск подключается как диск N. Создал батник, добавил его в автозагрузку, и всё ОК.
Попробуйте, может тоже понравится.
PS. Можно ещё круче сделать, через "Планировщик заданий", на одном компе у меня так и сделано, причём заданий два - одно под обычными правами, другое под админскими. Профит в том, что если делать через subst, то в Double (Total, Unreal и т.д.) Commander диск N не видно в случае запуска коммандера от имени админа (бывает такая необходимость). Приходится искать батник и руками запускать под админом.
PPS. Запоздало подумал о том, что может быть Вы хотите подключать в качестве логического диска своё облако без синхронизации всех его данных с компом, тогда этот вариант не подойдёт.
Обновлено 9 мая 2018, 08:59
STALKER20122008
18 апреля 2018, 21:10
Здравствуйте. Поставил диск 3.0. видно мои файлы корневой папки на диске, но нельзя зайти ни в один каталог, постоянно висит надпись "получение списка файлов". сеть работает, интернет работает. помогите, пожалуйста, уважаемые разработчики, что делать?
Обновлено 18 апреля 2018, 21:12
Евгений
20 апреля 2018, 19:32
только установил у сразу же баг поймал. прямо в корне лежали гифки. я кликнул на пустую область и потянул мышку в сторону, чтобы выделить сразу несколько. курсор отскочил за пределы окна куда-то в угол экрана. так было несколько раз. пока я просто не кликнул на каждую гифку и не удалил по-отдельности
bayazitov.iskander2015
20 апреля 2018, 21:54
Хотелось бы спросить, а зачем файлы программы распаковываются в appdatа.
Чем хуже вариант в program files?

Через wine яндекс диск хорошо работает только при первом запуске, дальше appdata счищается и выдаёт ошибку. Можно, конечно, собрать свой portable, но это время и для каждого обновления надо собирать заново.

Не думаете  portable версию от разработчиков сделать?
InfSub
20 апреля 2018, 22:20
bayazitov.iskander2015,
Затем,  что принципы работы  как windows, так и линукс,  надо знать, в аппдата хранятся личные настройки пользователя, есть возможность обновления без админских прав и это только самое общее
Обновлено 20 апреля 2018, 22:20
denis@kvist.ml
10 октября 2018, 18:14
InfSub,
именно что "настройки", а не сами программы!
InfSub
10 октября 2018, 18:49
denis@kvist.ml,
у обычного пользователя нет прав установки в program files
Обновлено 10 октября 2018, 18:49
roshal
31 октября 2018, 13:33
InfSub,
У обычного пользователя и не должно быть прав установки никуда, как бы этого ни хотелось разработчикам. Давайте тогда вообще весь софт в профиль ставить, и прекрасно. Но почему-то ведь так не делается? На работе пользователь делает свою работу, а софт ему ставит (или не ставит) админ. Установка в AppData - это по 50 экземпляров одного и того же софта на терминальных серверах, конфликты с антивирусами при включении AppData\Roaming как перемещаемой папки и прочие "прекрасные" вещи. Если так принципиально иметь версию, которая ставится в профиль, разработчикам имеет смысл сделать ещё и "нормальную" версию, которая ставится в %ProgramFiles%, и получите в лице админов друзей вместо кучи врагов.
v.simonov@tkyd.ru
31 октября 2018, 15:21
roshal,
ну так напишите об этом не в блоге, который разрабы перестают читать на 2-3 день после публикации очередной новости, из-за того что их тут матерят и обливают грязью по одним и тем же поводам, а пишите в тех. поддержку, как минимум получите ответ не от сообщества, а от первоисточника
да и запрет запускать левое ПО в GPO ни кто не отменял
YandxSun
20 апреля 2018, 23:36
Удалил старую, скачал онлайн-инстолер, результат:  "не удалось скачать яндексд.диск" и пруф:
https://yadi.sk/i/tYfwx-MO3UciNF
Win10 x64 Pro
Обновлено 20 апреля 2018, 23:38
STALKER20122008
21 апреля 2018, 23:53
Здравствуйте. У меня не появляются уведомления в правом нижнем углу экрана о завершённых загрузках с яндекс диска. как настроить их, чтобы появлялись?
pasadobol
22 апреля 2018, 11:41
При нажатии правой клавиши на папку и вызова команды "Скопировать Ссылку на Яндекс Диске" копируется ссылка в буфер, а также вся папка копируется (дублируется) в корневой каталог Яндекс.Диска. На компе стоит Яндекс Диск 3.0.
Пытался Вам отписаться в поддержку, но так и не нашел формы обратной связи. Скриншоты тоже есть, но некуда приложить их.
InfSub
22 апреля 2018, 17:02
pasadobol,
disk@support.yandex.ru
pasadobol
22 апреля 2018, 17:43
InfSub,
Спасибо, уже им отписался!
vitaliy.subbotin
22 апреля 2018, 16:53
Скажите, пожалуйста, в новой версии время создания/изменения файла при синхронизации между 2 компьютерами через Yandex Disk по прежнему теряется? (на стороне куда синхронизуется = дате синхронизации файла). Если да - когда же планируется это исправить ?
sergeitchesnockov
23 апреля 2018, 07:38
Установил Яндекс Диск 3.0 на Виндовс 10...Диск то стал,а вот его папка  в Мой компьютер не открывалась! Переустановил Диск- ТЕПЕРЬ ЕЕ ВОВСЕ НЕТ в Мой компьютер! Как быть???
lega.tessile
23 апреля 2018, 20:09
sergeitchesnockov,
писать на disk@support.yandex.ru
greenmist
27 апреля 2018, 07:10
Ваше "новое" приложение которое "сочетает возможности старого диска и версии 2.0", ничего вообще не сочетает.


Куда вы убрали ленту "последние синхронизированные"? Какой смысл было удалять ее. Безумно удобная вещь.
Не видно скорость синхронизации. Тоже зачем то убрали.
При сохранении скриншотов в старой версии открывается проводник с выделенным скриншотом. В новой ничего не открывается. Я должен сам догадаться что надо щелкнуть на значек яндекс диска в панели задач и там будет мой скриншот.


Когда вы уже научитесь "эколюции" продуктов а не "революции". Кинопоиск должен был вас научить сохранять лучший старый функционал, и добавлять новый, а не удалять к херам все лучшее старое и добавлять сомнительное новое.
Николай Я.
9 мая 2018, 08:41
greenmist,
"При сохранении скриншотов в старой версии открывается проводник с выделенным скриншотом. В новой ничего не открывается."
У меня открывается.
Насчёт ленты и скорости поддерживаю.
zherebtsovsv
27 апреля 2018, 18:00
Напишу что не удобно по сравнению с диском версии 1.x


1) Нет информации о полном размере диска, только свободное место
2) Содержимое корзины по прежнему доступна только через сайт
3) Нельзя узнать размер каталога 
4) Сделайте меню как у диска 1.x что бы было видно последнии файлы синхронизации
5) Сделайте доступный раздел "все фото"
6) Нет информации сколько осталось синхронизировать и скорость синхронизации
ivanrozgin
30 апреля 2018, 10:58
где можно скачать не установщик ,а саму полную программу Яндекс диск 3, а то на Украине блокируется доступ установщику в интернет
ivanrozgin
30 апреля 2018, 20:41
Загрузите, пожалуйста, на какой-нибудь файлообменник, хотя бы и на тот же яндекс диск, оффлайн установщик Новой версии Диска 3.0 без необходимости его обращения в интернет при установке, так как на Украине установщику блокируется доступ к интернету и он для установки диска  совершенно бесполезен
Александр Лапин
1 мая 2018, 16:22
Баги: после загрузки через приложение у него (у приложения) начинается тупняк - показывает и сообщает, что все файлы синхронизированы, потом уходит в себя без признаков жизни, помогает только перезапуск программы через cntr+alt+del. Иногда не загружается с системой - при этом все настройки включены. Ещё оооочень долго перемещает онлайн файлы - чего тут время тратить? Они же онлайн, на компе их нет? Система Вин7 дом базовая, система чистая, без допов, официальная, антивирус Доктор Веб Секьюрити официальный.
komanche
4 мая 2018, 12:23
Товарищи. А давайте заметки ещё и в мобильную версию добавим типа Keep. 
Олег
6 мая 2018, 20:43
Я радовался когда появилась версия 2.0, а теперь её объедении с говном! Раз вы так сделали то и дайте возможность полностью удалить папку Диска из проводника! Она бесит и создается автоматически! Этого не было в версии 2.0, кстати её теперь скачать не получается!
Олег
6 мая 2018, 21:05
Иконка версии 2.0 была куда интереснее в трее .
day-x
7 мая 2018, 18:17
Команда "сообщить об ошибке" теперь просто открывает "частые вопросы", и "обратная связь" из веб-интерфейса ведёт примерно туда же, как теперь об ошибках сообщать?
Николай Я.
9 мая 2018, 08:38
Что не понравилось в версии 3:
1. Иконка в трее. В версии 1 было понятнее - синхронизировано - галочка, идёт синхронизация - анимация, ошибка - соответствующий знак.
2. Нет меню, которое было при одиночном клике. Лично я часто пользуюсь функцией установки синхронизации на паузу. Дома интернет безлимитный, синхронизация включена, вне дома - мобильный, синхронизацию часто выключаю. В версии 3 далеко лезть для этого.
Также и указание скорости синхронизации, и список последних синхронизированных файлов были полезны.
Sinator
11 мая 2018, 00:30
Николай Я.,
+1
VeasiDD
9 мая 2018, 20:53
Появляется в панели навигации пустой ссылкой!!!? Смысла в ней не вижу и не убрать её!
zherebtsovsv
9 мая 2018, 22:48
Обнаружил ошибку! Создал новую папку на диске 3 загрузил в нее файлы (все делал через приложение диск 3) потом в диске 3 сделал созданную папку только для облака. пришел домой и обнаружил что новая папка загрузилась на диск 1.4.19 хотя должна быть только в облаке
brand@retrodiscoteka.ru
11 мая 2018, 19:14
Продукт сырой, кривой и неудобный. 
Пользоваться крайне неудобно, это раздражает, хочу отказаться и получить свои деньги назад.

Обновлено 11 мая 2018, 19:15
edwardas
11 мая 2018, 20:55
куда пропала зеленая галочка и кирпичик на основном значке (в правом нижнем углу экрана? )
shabonasar
12 мая 2018, 00:34
Прошу добавить:

1) Возможность удобно ставить синхронизацию на паузу;
2) список синхронизации.
Это моменты первой необходимости.


В будущем стоит встроить анализатор используемых файлов и рекомендации им по переносу редко используемых файлов в облако
iaminyourcity
12 мая 2018, 12:42
Хотел бы предложить небольшое улучшение сервиса Яндекс Диск. Многие им пользуются как хранилищем для своих фотографий, особенно после того как появилась синхронизация с телефоном и неограниченным местом на диске.
Предлагаю улучшить фильтрацию фотографий. Например добавить фильтр по существующим геотегам. Или возможность посмотреть фотографии на карте, как это сделано, простите, у гугла. Можно даже сделать лучше, возможность очерчивать область (круглую к примеру) и показывать фотографии из этой области.
Владислав
14 мая 2018, 16:40
iaminyourcity,
+
iu.below2013
14 мая 2018, 00:16
Добрый вечер! Как получить ссылку на файл в папке на диске такую, чтобы она содержала наименование этой папки? Например, на диске есть папка New. В папке лежит фото ф.jpg. Если копировать ссылку на данный файл, копируется что-то типа https://yadi.sk/i/hdxajsxbxbauwwqd... А мне нужно хотя бы вид: https://yadi.sk/New/hdxajsxbxbauwwqd....
jetivan
14 мая 2018, 11:42
добрый день!
почему-то не включается синхронизация на локальный компьютер...
купил диск и вот тебе на....
что делать?  делаешь статус "хранить на компьютере", потом через какое-то время папка сбрасывает статус на "хранить в облаке".
HAOS Nikolay
16 мая 2018, 11:59
А как приостановить синхронизацию в новой версии?
Сергей Егоров
16 мая 2018, 14:03
HAOS Nikolay,
в нижней части настроек приложения.
Сергей Егоров
16 мая 2018, 14:02
Жутко не хватает нормальной автоматической синхронизации по примеру того, как это реализовано в Google Drive. Без всяких всплывающих донглов и выбора того, что нужно синхронизировать из контекстного меню.
Roman
17 мая 2018, 19:59
Спасибо за новый я.диск 3.0, мне в нём не хватает лишь пару функций из классического я.диска - это возможность ставить на паузу синхронизацию прямо из меню в трее и ограничения на одно соединение в настройках.
SadrlimanovRR
18 мая 2018, 16:24
А на линукс когда будет?
ev-ta
19 мая 2018, 09:26
Механизм отображения статуса загрузки чудовищен (для osx по крайней мере) :)
Как раз не понятно, есть данные уже в облаке и можно их удалять с ПК или нет.
Есть отдельная вкладка Задачи, там можно посмотреть статус выполнения с линейкой, но почему бы не придумать что-то наподобие двух галочек  ватсапа? И галочки бы эти стояли уже в самом "Проводнике". Задачи к примеру убрать с глаз и переименовать в журнал работы -  а там уже можно подробно посмотреть, что сейчас синхронизировано (какой процент), где затык (имя длинное к примеру), что осталось.
Или сделать так, что после копирования на диск, с локального бы они удалялись автоматически (было бы как в обычном "проводнике" при действие move).


То есть меня не напрягает лазить в задачи, но первое время я думал, что мне нужно постоянно смотреть глазками и ждать когда же появится попап сообщение, что данные синхронизированы с диском.
dudin34
20 мая 2018, 11:25
Было бы круто иметь историю изменений файлов, как в дропбоксе. Можно за доплату. (это я не про диск 3.0, а в целом, сам пользуюсь 1.4.19)
niioinv
24 мая 2018, 10:40
dudin34,
+1
vi.vi.k57
21 мая 2018, 17:25
какая путаница написано что синхранизированно а галочки зеленой нет не понятно

art@redview.ru
22 мая 2018, 17:57
Здравствуйте. 
Есть несколько моментов:
— На macOS 10.13.4 раздел «Задачи» всегда пуст, несмотря на активную загрузку.
— Можно ли удалить иконку с панели Dock, оставив его только в панели состояния?
— Ожидается ли возможность «длинного» скриншота? (К примеру web страницы целиком).
— Ожидается ли возможность записи Gif/Mov?
art@redview.ru
23 мая 2018, 15:10
art@redview.ru,
отвечу сам себе на второй пункт: 
Открываем и добавляем в «тело» тега <dict> после ключа LSMinimumSystemVersion в уже имеющийся XML код две строчки:
<key>LSUIElement</key>
<string>1</string>
Перезапуск и радость/ Однако такой выход из положения требует постоянно заново авторизовываться. Но наличие иконки раздражает. 
art@redview.ru
23 мая 2018, 15:12
art@redview.ru,
Ещё добавлю:
— нет возможности смотреть сколько загрузилось\осталось по клику на иконку в меню состояния и это очень жирный на мой взгляд минус. Так и тянет к дропбоксу...
german-repin
23 мая 2018, 14:05
Раз уж реализован свой "проводник" (файловый менеджер) — хотябы встройте в основной проводник операционки кнопку "посмотреть в яндекс.диске". Сейчас для отправки ссылки на файл приходится его заново искать по папкам
niioinv
24 мая 2018, 10:37
Здравствуйте!
1. раньше я мог просмотреть список последних синхронизированных файлов, теперь я не знаю как это сделать. Вы принципиально убрали эту возможность из программы или просто глубоко ее запрятали?
2. Появилась ли возможность просматривать прежние версии/ недавно удаленные файлы, как в Google Disk или в Dropbox?

3. планируете ли вы сделать так, чтобы в случаях, когда файл случайно одновременно был открыт и отредактирован на двух компьютерах, при его сохранении не происходило полного и безвозвратного удаления обоих копий или одной из них, а файл сохранялся в виде соответствующего количества копий (опять же, как это сделано в Google Disk или в Dropbox)?
Спасибо. 
Обновлено 24 мая 2018, 10:38
andrey.aksyuta@twinklestories.ru
6 ноября 2018, 14:29
niioinv,
пункт 3 - солидарен.
niioinv
24 мая 2018, 10:53
И было бы совсем хорошо, если бы был приоритет синхронизации (типа, "эту папку/эти папки синхронизировать в первую очередь"), который до сих пор не сделан ни в Google Disk, ни в Dropbox 
samarka202
25 мая 2018, 01:27
 Вообще не понимаю зачем этот новый интерфейс. 
1) почему нет возможности видеть изменения файлов в окошке у значка?  Это было удобно. 
2) почему открывается не проводник, а какая-то особая папка? Мне это вообще не нужно!
3)  можно перейти на старую версию?
art@redview.ru
25 мая 2018, 02:13
samarka202,
+
InfSub
25 мая 2018, 09:21
samarka202,
3. перейдите на старую, в чем проблема? ссылка давалась разработчиками где-то тут в комментариях 
2. потому что принцип работы у диска другой, хотите проводник, выберите что синхронизировать с компом и будут у вас на компе 9через проводник) выбранные вами папки и файлы
samarka202
23 июня 2018, 20:58
InfSub,
Вы демонстрируете обычную профдеформацию. Для обычного человека не особо погруженного в IT заморочки, возврат на старую версию это не тривиальная задача. Если бы была кнопка или ссылка по которой это можно сделать легко, это одно. А так надо по сути все убить и сделать установку заново. Но надо учитывать что это для меня не просто программа, а нужные файлы.  Цена оплошности очень высока. Тем более что я знаком с непредсказуемостью работы диска.  Сталкивался с ситуацией исчезновения целых папок. Как я пришел к выводу причина такого поворота это в которых в названии файла символ №.  Зла не держу. Все понятно. Рабочий момент.  Стараюсь вовремя переименовывать, но уверенность в неожиданных приветах осталась. 

parkovaya1
26 мая 2018, 11:48
Логика выборочной синхронизации несколько страннаяЕсли исключить отдельную папку из синхронизации, то она удалится на локальном диске и останется только в облаке??
Добавьте список исключений, чтобы можно было действительно отключить  синхронизацию и папка оставалась на локальном диске, а не удалялась.


П.С. Вообще лучшая концепция синхронизации в клиенте mega.nz, там не нужно все сваливать в выделенную папку синхронизации. Можно выбирать любую папку на любом диске и просто синхронизировать ее с облаком.

InfSub
31 мая 2018, 10:16
parkovaya1,
Предположу что это концепция диска, синхронизация именно папки ядиска на пк с облаком
Согласен,  что вариант с возможностью выбора любой папки на пк, более интересен 
parkovaya1
26 мая 2018, 12:01
Если копировать ссылку на файл не из каталога синхронизации, через контекстное меню кликом на Скопировать ссылку на Янде..., он ее не копирует с первого раза в буфер обмена.
Не слишком ли жирный баг?
Я вижу что происходит копирование файла в каталог синхронизации (ссылка не копируется в буфер), только когда повторяешь это действие ссылка копируется в буфер (но при этом спрашивает заменить ли файл или оставить оба)


Ну хотя бы теперь не вылазит это всплывающее окошко с прогрессом копирования файла, это конечно плюс. Допилите только чтоб с первого раза можно было получить ссылку в буфер
InfSub
31 мая 2018, 10:14
parkovaya1,
пишите в тп яндекс диска о багах а не в блог
И опишите подробнее, я например не понял, где у вас ссылка с первого раза не копируется,  у меня все работает
i.m.barsukova
28 мая 2018, 19:46
приложением пользуемся всей семьей из разных городов. очень удобно хранить файлы и делиться с ними. Однако, в предыдущей версии при синхронизации новых файлов они отображались в поле "пуск". всем было удобно смотреть, что нового загружено. сейчас таких уведомлений нет. если есть возможность, верните эти уведомления, без них пользование диском бессмысленно. спасибо
ham0p
30 мая 2018, 11:17
Очень логично работает клиент гугл-диска и icloud, уж извините. Гугл-диск подключается как внешний диск, интегрирован с finder. Файлы, даже если в облаке - видны в папке и по ним можно кликнуть и открыть их (они скачиваются и открываются). Это очень актуально для ноутбуков с маленькими ssd-накопителями. И да, как пишут, висящая в доке иконка выглядит нелогично... Думал, версия 3.0 вберет лучшее от icloud и google drive. Оказалось, что пока нет.
SHAMAN-STUDIO
30 мая 2018, 11:31
Новая версия очень не понравилась. Пользоваться проводником самой программы Яндекс-диск очень неудобно - в ней нет всех тех возможностей, которые есть в обычном проводнике (по сортировке файлов, поиску и т.д.) и когда удаляешь какой-то файл - несколько секунд ничего не происходит, а потом он удаляется. Удобнее просто входить в папку яндекс-диска через обычный проводник Windows, но теперь файлы, на которые я скопировал ссылки ни как не отличаются от файлов просто загруженных на диск. Зачем убрали метки файлов, на которые были созданы ссылки? Сами ссылки создаются очень не стабильно! Первая ссылка копируется моментально, но все последующие приходится ждать 5-10 секунд. Иногда программа вообще забывает, что её просили создать ссылку на файл. Сам интерфейс программы так же разочаровал. Раньше было удобное меню, открываемое по кнопке рядом с часами. В этом меню показывались последние синхронизации, можно было легко кнопкой приостановить синхронизацию, перейти на сайт и многое другое. Всё это убрали. Спасибо за то, что на сайте яндекс-диска есть возможность скачать старую версию программы! Скачал и установил её и буду теперь пользоваться только ей.
1
30 мая 2018, 12:18
День добрый, почему значок в трее такой бледный ??    на серой панели его не видно, и при синхронизации нет ни какой активной  визуализации  
InfSub
31 мая 2018, 10:11
1,
Смени цвет панели
1
31 мая 2018, 10:23
InfSub,
   это не решение
mak-dov
31 мая 2018, 09:10
Ну почему выборочная синхронизация однобокая?

Можно выбрать что синхронизировать с ЯНДЕКС ДИСКА, но нельзя выбрать что синхронизировать с компьютера.
Если я хочу синхронизировать лишь две папки на компьютере, для этого я должен все содержимое компьютера слить в ЯНДЕКС ДИСК и нет никакой возможности просто выбрать необходимые папки для синхронизации
InfSub
31 мая 2018, 10:10
mak-dov,
ахахаха поржал, ты сам понял что написал? 
Или идиото хромосомо? 
Возьми две своих папки и положи в папку яндекс диска, и случится чудо,  они синхронизируются
mak-dov
31 мая 2018, 11:57
InfSub,
В некоторых случаях компьютеры используются не только для просмотра порно, бывают случаи, когда на нем работают.  И вот есть папки, которые перемещать нельзя, например это папки с проектами, которые работают внутри сервера и их никак нельзя перемещать.
Есть еще двадцать таких папок, находящихся в разных местах.
Сейчас пользуюсь MEGA, там с этим проблем нет, можно выбрать любую папку на компьютере и сопаставить ее с любой в облаке. 
Но хотелось бы пользоваться яндексом, а никак
InfSub
3 июня 2018, 19:50
mak-dov,
так писать об этом нужно именно так как в последнем комментарии, а не так как в первом, тогда и ответы будут адекватные =)
При чем тут синхронизация все ПК?
Поставь на сервере Диск, если папки находятся в совершенно разных директориях и нельзя их переместить в при этом в Диск, создай символические ссылки на эти папки, при этом, скорее всего оригиналы придется поместить на диск, а символические ссылки поместить в то место, где файлы лежали изначально
Прочти что такое символические ссылки, прежде чем писать что это не вариант
Обновлено 3 июня 2018, 19:51
mak-dov
4 июня 2018, 02:37
InfSub,
Пока эта тема не актуальна, так как не потянул он 200 000 файлов. Сутки я ждал пока яндекс сохранит их, в итоге даже на 1 % дело не сдвинулось. И некоторые картинки закачались битыми, при попытке их скачать выдает сообщение, что хеш не совпадает(ну или что-то подобное пишет про сумму файла). А некоторые скачиваются, но размеры отличаются от оригинала и не рабочие.
В ближайшие годы смело можно забыть про синхронизацию в яндексе, особенно большого количества файлов. Пока можно использовать только для хранения и обмена отдельных файлов. Жаль
InfSub
4 июня 2018, 02:59
mak-dov,
такой объем не тестировал, хотя файлов хватает
возможно, что ЯДу пока не хватает оптимизации для работы с такими объемами, думаю, вам нужно писать об этом не в блог, который хоть и читают разрабы, но сквозь пальцы, а непосредственно на support
mak-dov
3 июня 2018, 05:00
Есть папка у меня с 200 000 файлов.
Поставил ее синхронизироваться.
Перед тем, как начать отправку файлов, Диск 3.0 все их просканировал, далее упорядочил по размеру и только потом начал отправлять, от меньшего размера к большему.
1. Объясните, зачем нужна такая логика, сначала отправлять маленькие файлы, затем большие? Зачем такие ненужные манипуляции по сортировке 200 000 файлов, можно же просто по порядку загружать. А сейчас в хаотичном порядке файлы забрасываются и пока все не загрузятся ни с одной папкой нельзя работать.
2. Почему в моем случае входящего трафика больше, чем исходящего в три раза? После отправки 100 байт, 300 получает назад. 
smirko
3 июня 2018, 19:34
Добрый день!


Добавьте пожалуйста поддержку UNC-путей. Т.е. чтобы можно было держать локальные файлы в сетевой папке. И не плодить одни и те же файлы в сети. Заранее спасибо!
InfSub
4 июня 2018, 03:03
smirko,
перед этим нужно вообще добавить возможность синхронизации выбранной папки на ПК, а не только расположенной в директории диска, а про UNC-пути речь явно еще не скоро зайдет
smirko
4 июня 2018, 18:44
InfSub,
почему речь вообще зашла про UNC. вот у меня дома три ПК и три мобильника. вопрос - зачем мне держать одни и те же файлы в 6 местах? :-)
И эти два вопроса как минимум равнозначны. И еще спорный вопрос что важнее - толи сетевые шары, толи локальные папки. :-)
Обновлено 4 июня 2018, 18:44
InfSub
4 июня 2018, 19:03
smirko,
и в правду - дилемма, как же ж быть-то... инструкцию к диску читать же, не нужно, зачем? можно же про UNC-пути запостить... или еще что-нибудь эдакое выдать...
видимо вы никогда не пользовались облачными дисками, раз не знаете, что можно выбрать что синхронизировать, а что нет, а в 3 версии ЯДиска это делается за пару кликов в "проводнике" "ЯндексДиска", правой кнопой мыши на папке и выбором "сохранить на ПК" или "оставить только в облаке"
Обновлено 4 июня 2018, 19:04
smirko
5 июня 2018, 08:26
InfSub,
вот вы сейчас совсем не в тему. про ПКМ я в курсе. и инструкции читать умею. :-) поясню свой пример. тот интернет что есть сейчас медленный и не стабильный. как вы себе представляете в такой ситуации он-лайн работу с несколькими тысячами файлов весом по примерно 20 мегабайт каждый? зачем хранить локальные копии на каждом ПК?  :-)
Обновлено 5 июня 2018, 08:28
InfSub
5 июня 2018, 10:02
smirko,
если у вас есть сетевой диск, то в большинстве cлучаев, он же может быть - облаком, как организовать обмен с внешним облаком - личное дело каждого, например, большинство хранилок, сейчас основано на линуксе, так что немного шаманства и гугла и у вас диск сам синхронизирует данные с внешним облаком
если же лень шаманить или диск из совсем дешевых и простеньких, но при этом  вам нужно чтобы эти данные синхронизировались с яндексом и были доступны с 3 ПК, разместите их на одном ПК в папке диска и сделайте сетевую шару
smirko
6 июня 2018, 17:17
InfSub,
вот. наконец-то вы меня поняли. :-) только есть одно но. на всех клиентах тоже должен стоять я-диск. так вот в версии 1.4 такая реализация работает корректно. вот в версии 3.0 эта функция не реализована от слов совсем. :-)
german-repin
5 июня 2018, 14:09
Версию 3.0 диска пока крайне не рекомендую ставить, особенно если у вас много файлов. На мой взгляд, с таким количеством багов версия годится только на бету.


Вот баги по сравнению с версией 1.4:
1/ Гораздо более низкая скорость загрузки небольших файлов на диск. В десятки раз более низкая (критично далеко не для всех пользователей, но у меня из за файлов ds_store первые сто мегабайт загружались на диск 12 часов! ). 
2/ Программа оооочень плохо себя ведет при перемещении больших папок внутри себя. Если в версии 1.4 после перемещения папки внутри диска она синхронизировалась в облако за минуту — здесь это не произошло и за пару часов. А после повторного включения компьютера я получил две папки и в первоначальном месте и в новом месте.
3/ Постоянные вылеты программы на маке (при каких то операциях синхронизации это происходит и раз в пять минут).
4/ В трее программа пишет что "синхронизирована", а в папках вижу, что часть из них "синхронизируется"
5/ При названиях файлов включающих некоторые символы их синхронизация не произойдет никогда
6/ Жрет достаточно много оперативки на маке — больше 300 мегов (столько же, сколько и хром с 10 открытыми вкладками!)

Vitality
30 августа 2018, 15:30
german-repin,
Пока на Mac поставил 3ю версию, т.к. на твердотельном диске не так уже и много места. Много чего в ней не хватает, на сколько понимаю 3я версия так и не вышла из уровня прототипа.
german-repin
30 августа 2018, 18:31
Vitality,
Слава богу за последние 3 месяца ребята дорабатывали программу. Вылетов больше не наблюдается. 


Правда с перемещением больших папок больше не эксперементировал. И память! Если открыть диспечер задач — показывает 1.5 Gb занимает в памяти....
Vitality
30 августа 2018, 20:46
german-repin,
У меня в мониторинге системы 113мб расход показывает, это когда я.диск свёрнут. Возможно он у вас кеширует как-то файлы?
Обновлено 30 августа 2018, 20:46
way4day
7 июня 2018, 03:42
Описание ситуации. 
Есть папка с какими-либо файлами, чтобы не выделять файлы по одному, я правой клавишей мыши выделяю саму папку и указываю - оставить только в облаке. 
Соответственно с моего диска эта папка так же исчезает. 
Затем мне необходимо в эту же папку закинуть еще файлов, и чтобы сделать эту папку заново видимой на компьютере, приходится самый мелкий файл указывать - сохранить на компьютере. Просто потому что забивать заново имя папки - не самое удобное занятие. 
было бы неплохо сделать возможным делать по правой клавише мыши видимой на диске только папку, оставляя все содержимое в облаке. 
Павел
9 июня 2018, 14:34
Это очень хорошо что сделали возможным выбирать какие папки хранить на компьютере какие в облаке. Также есть возможность загрузить файлы в папку из окна программы. Хотелось бы чтобы еще была возможность производить операции из программы с другими облачными хранилищами, например копировать ,перемещать файлы в One Drive и другие
Комментарий удалён
VDGB-YD
9 июня 2018, 15:06
Павел,
дубль удали
alex
11 июня 2018, 14:52
Заняться больше нечем было, кроме как угробить нормальный софт?
Не диск, а сплошной гемор...
Виктор Исадов
12 июня 2018, 17:47
Попробовал, вроде ничего, но вот такая была проблема: если выбираешь "Файл - Новые папки и файлы сохранять только в облаке", программа сносит всё подчистую (а не только новые файлы), причём без предупреждения и приходится заново для каждой папки выбирать "Сохранять локально" и качать всё заново.
Либо пункт работает неправильно, либо должен называться "Не хочу хранить локально НИЧЕГО".
Обновлено 12 июня 2018, 17:52
lega.tessile
14 июня 2018, 12:08
Виктор Исадов,
Вы ни чего не напутали? Лично у меня нет такого пункта в меню и не помню чтобы он был в предыдущей версии
Виктор Исадов
14 июня 2018, 12:22
lega.tessile,
нет, пункт на месте. Нужно выделить папку Яндекс.Диск и перейти в меню Файл.
https://ibb.co/cAExaJ
InfSub
18 июня 2018, 04:50
Виктор Исадов,
Стоит на нескольких ПК, устанавливался как в виде обновления с 1 версии, так и полностью с нуля и ни где нет такого пункта.
Вы уверены что используете последнюю версию/билд?
У меня версия 3.0.2 от 24.05.2018
Обновлено 18 июня 2018, 04:51
Виктор Исадов
18 июня 2018, 09:07
InfSub,
билд потом посмотрю, но ставил неделю назад с официального сайта. Повторюсь, что пункт появляется, когда выделена корневая папка Яндекс.Диск. В техподдержке мне не сказали "такого пункта нет".
https://ibb.co/cAExaJ
Виктор Исадов
18 июня 2018, 10:02
InfSub,
3.0.2, сборка 2142 от 24 мая 2018.
https://yadi.sk/i/Yynjektg3Y42pV
InfSub
18 июня 2018, 23:35
Виктор Исадов,


del
нашел, ни разу не пользовался данной опцией, так как не видел ее, так что без комментариев

Обновлено 18 июня 2018, 23:38
InfSub
18 июня 2018, 23:36
Виктор Исадов,
не знаю, ни разу не видел "задач", может были в каком-то промежуточном билде, это надо от разрабов ждать коммент ов или писать им на мыло
Виктор Исадов
12 июня 2018, 17:53
Так же куда-то делся пункт "Задачи" и как его отобразить, непонятно.
InfSub
18 июня 2018, 04:54
Виктор Исадов,
O_o а он был? Аналогично предыдущему комменту, впервые слышу о таком. 
Виктор Исадов
18 июня 2018, 09:09
InfSub,
аналогично, он находится над папкой Яндекс.Диск, но иногда исчезает. Обычно должен появляться, когда что-то загружается через программу, но это неточно.
Максимус
13 июня 2018, 16:48
Может я не оригинален, но нельзя ли приделать к заметкам хоть какое то форматирование (жирный текст, подчеркивание, зачеркивание) и возможность убирать чересстрочное расстояние. В общем крайне необходим примитивный редактор. 
И главное то, даёшь Диск для Linux!!! (надо под wine попробовать запустить...)
Starodubov Vladimir
14 июня 2018, 15:07
Вот у меня тоже вопоос, планируется ли список дел добавлять в мобильную версию.?
Очень надо))
DidierSachs
17 июня 2018, 21:04
Зачем вы убрали значки синхронизации из проводника виндовс? Пользоваться вашим новым проводником не удобно. Какой смысл в облаке тогда вообще? Вместо вашего проводника можно пользоваться web версией - одно и то же.
Обновлено 17 июня 2018, 21:08
Виктор Исадов
17 июня 2018, 21:13
DidierSachs,
у меня в Проводнике значки на месте. Может дело в том, что я обновлялся со старой версии.
DidierSachs
17 июня 2018, 21:16
DidierSachs,
вернее против вашего нового проводника ничего не имею, но убирать интеграцию диска в эксплорер - не очень хорошее решение
temnikov-evgeniy
18 июня 2018, 00:32
Блин 3 версия я диска полное гавно!!! 40 минут не могу найти настройку чтобы мои фалы сохранялись на жесткий диск!!!!!!!!!!!!!!!!! Зла на вас не хватает!!!!!!!!!!!!
InfSub
18 июня 2018, 04:47
temnikov-evgeniy,
гугл в помощь )))
Vital
12 декабря 2018, 23:06
InfSub,
не давай такие тупые советы !! бесят эти ботаники. Ты будешь просить подаяние и тебе скажут гугл в помощь О_о
uncle-vitek
20 июня 2018, 15:15
Около двух месяцев пользовался диском 3.0, сегодня перешёл на версию 1.0.


Причина:
Слишком сложное отключение и включение синхронизации. Для скрытия значков яндекс.диска с файлов, приходиться останавливать синхронизацию и закрывать приложение полностью, и так каждый раз, на разных компах. Предпочитаю работать с файлами на компьютере при выключенной синхронизации, т.к. значки яндекс.диска отрисованные на файлах и папках, при размере 16*16, становятся, практически, неразличимы друг от друга.


Если, вдруг, появится настройка - отключение "меток яндекс.диска" на файлах, с удовольствием вернусь на диск 3.0.
DidierSachs
1 июля 2018, 17:19
uncle-vitek,
их в 3.0 и так нет. Комментом выше я "об этом и ныл"

Вы устанавливали 3.0 поверх 1.0\2.0 ?
Или речь шла об их новом экслорере?
Обновлено 1 июля 2018, 17:21
Виктор Исадов
20 июня 2018, 15:54
Вам бы какой-нибудь нормальный баг-трекер завести, а то по почте тикеты слать туда-сюда неудобно, к тому же можно будет искать дубликаты и решения по другим тикетам.
Шамов С.С.
20 июня 2018, 18:06
Жаль что с введением яд 3.0 перестали автоматом работать яд 1.... и яд 2.0. точнее яд 3.0 их полностью замещает.


Можно ли реализовать что бы было запущенно два яд диска одновременно и под разными аккаунтами? 
Раньше (до обновления на яд 3.0) стояло 2 программы (яд 1.... и яд 2.0)  и под разними аккаунтами, и все работало))) можно ли сделать подобное?
InfSub
21 июня 2018, 00:37
Шамов С.С.,
предположу, что подобное использование вообще не подразумевалось, так как сервис подразумевает - один аккаунт (по сути один человек) один диск, а с разными непорядочными пользователями, борются требованием подтвердить смской ...
Шамов С.С.
21 июня 2018, 00:53
InfSub,
 Именно что подразумевалось. В описании яд 2.0 было прописанно что он работает отдельно от яд 1... и можно работать сразу 2мя прогами. Вот то что они под разными акками это другое. Но и это работало и не мешало друг другу.
InfSub
3 июля 2018, 15:56
Шамов С.С.,
читайте лицензионное соглашение
InfSub
23 августа 2018, 04:25
Шамов С.С.,
и кстати, раз уж на ткнулся на этот коммент, Run As ни кто не отменял, ну и есть альтернативы, дырявому виндовому runas'у
и запускайте хоть 55 дисков
zherebtsovsv
22 июня 2018, 07:12
Исправляйте уязвимость в своей программе уже несколько раз пользовался это возможностью и она работает. Путь к файлу в котором находится уязвимость для Windows 10
C:\Users\user\AppData\Local\Yandex\Yandex.Disk.2\settings.xml
Суть проблемы. У нас на организации выход в интернет идет через прокси сервер и получив доступ к этому файлу я могу без проблем вытащить логин и пароль от прокси сервера и использовать в любых своих корыстных целях. Я считаю что такая информация должна быть как минимум зашифрована хотя бы самым простым алгоритмом.
John---Killer
23 июня 2018, 01:05
Верните функцию просмотра последних загруженных файлов ( при наведении в трее на яд выплывало окно с последними загруженными файлами) обновился блин
Обновлено 23 июня 2018, 01:06
vkrup-007
25 июня 2018, 16:43
С момента выхода Яндекс 2.0 влюбился в эту программу, она позволяла брать файлы из различных источников, будь то флешка или жесткий диск, и без привязки к папке синхронизации заливать файлы в облако. Бывает часто приходится передавать большие объемы файлов, которые мне на жестком диске не нужны. Теперь же мне необходимо залить файлы в папку синхронизации у себя в системе, подождать пока они закачаются в облако, потом нажать кнопку оставить в облаке. По сути текущая версия Яндекс 3.0 позволяет лишь выборочно удалять файлы из папки синхронизации, оставляя их в облаке без необходимости полностью отключать синхронизацию. По моему вы убили основную фишку приложения Яндекс 2.0
InfSub
23 августа 2018, 04:20
vkrup-007,
а поэксперементировать не пробовали?
правой кнопой мыши на файле/папке, скопировать ссылку на яндекс диск
это конечно не совсем то, что вы хотите, т.к. файл появится в корне Я.диска на компе, но уже со ссылкой на него, и после этого, вам ни кто не мешает оставить его только в облаке, еще одним кликом мыши
wbs
30 июня 2018, 13:05
Добрый день, уважаемые разработчики!

Было бы очень здорово иметь возможность закрыть приложение Яндекс.Диск, так чтобы оно пропало из Dock, но оставалось в панели инструментов и продолжало фоново работать(синхронизировать файлы на Mac).


Спасибо! =)
hnv80
10 июля 2018, 09:16
Попробовал 3.0 версию на одном компе, а на втором оставил обычный диск. Иии… проблема с синхронизацией, файлы то нормально обновляются, но нет. В результате я не могу работать с файлами спокойно. Каждый день головняк.
Резюме — частичная синхронизация работает оооочень криво и доверять ей свои файлы не стоит.

Управление у нового диска отвратное.  Нафига он мне на маке в доке с функцией открытия совершенно левой папки…? По значку в верхней панели вместо истории синхронизации, бесполезное меню.

Короче, как вернуть старую версию и закончить этот цирк?
Эмиль Исякаев
12 июля 2018, 08:49
Скачивать папки с фотографиями больше 4ГБ просто невозможно((( После 3ГБ скорость загрузки падает до 600-700КБ/с и после того даже как всё скачалось, архив поврежден. Пришлось оплачивать другие облачные сервисы, чтобы спокойно делиться с людьми файлами. Скажите, может Вам еще надо заплатить, чтобы снять ограничение подобного рода? Я готов платить деньги, но за нормальную работу, а не за вот такие муки.
support@regpartner.ru
12 июля 2018, 18:53
Здравствуйте
сменил телефон, загрузил яндекс диск для мобильного
половина файлов появилась, вторая половина стоит в очереди 0_о
в самом приложении или написано ожидание подключения или Загрузка на паузе
и так уже несколько дней, никуда не двигается
телефон сидит на вафле, место что в телефоне что на яндекс диске есть

Вопрос, как снять с паузы синхронизацию именно на мобильной версии
vitaliy.subbotin
26 июля 2018, 10:44
3.0 как и 2.0 - остались beta.
Поставил 3.0 - нет элементарных функцих типа:
- остановить синхронизацию, 
- посмотреть, что было синхронизовано последним (чтобы убедиться, что все ок)
- при копировании папки и почти сразу ее переименовании - синхронизацию глюканула (судя по значкам - переименнованная папка не может синхронизоваться, папка с прошлым именем остается в Броузере Диска)
Удалил, вернулся к 1.4 - пока самая надеждная/стабильная версия.
Обновлено 26 июля 2018, 10:45
alexpts
31 июля 2018, 10:20
Есть ли возможность подключить как сетевой диск или вывести в finder как сетевой диск в macOs? Очень такая бы настройка пригодилась.
aryabtsev1986
5 августа 2018, 22:36
Почему в ПК версии, если переназначаешь папку синхронизации, то папка не перемещается, а копируется? Мне в ручную этим заниматься? 
Почему в мобильной версии нет кнопки Избранное?
Есть старый удобный Dropbox, который знает, что нужно пользователю, почему не воспользоваться их наработками?
Обновлено 5 августа 2018, 22:38
InfSub
23 августа 2018, 04:12
aryabtsev1986,
 о багах и фичах, а так же о пожеланиях, думаю, стоит писать на официальный е-мейл, потому что разрабы если и читают блог, то только первые несколько дней после введения новой функции, о которой тут пишут, далее, тот бред, что в основном тут начинает писаться (всякое нытье и т.д.), им просто некогда читать
Обновлено 23 августа 2018, 04:13
own-zone
6 августа 2018, 16:46
А нафига убрали возможность прослушивать аудиофайлы? Их можно лишь скачать теперь. Можно ли как-то настроить, чтобы кнопка воспроизведения была доступна (как раньше - справа вверху)?
КупиСосну
10 августа 2018, 12:52
Добрый день!
Подскажите почему не работает возврат в предыдущую папку кликом мыши, хотя если открыть папку Я. Диска --то работает?


При переименовании скриншота отображается расширение файла,хотя в свойствах папок Windows это отключено?
InfSub
23 августа 2018, 04:05
КупиСосну,
где не работает возврат? экстрасенсы в отпуске
опяыть же, где отображается расширение файла? в приложении Яндекс Диска? так уберите галочку в настройках - отображать расширение
КупиСосну
23 августа 2018, 19:06
InfSub,
Оно и заметно ,что в отпуске
1. Яндекс диск 3.0 для Windows -открывается своя папка,а не в проводнике и в ней не работает принцип возврата в предыдущую папку кликом мыши.
2.Читаем внимательно "хотя в свойствах папок Windows это отключено"
В каких настройках нужно поставить галочку? В настройках Я.Диска или Windows?

briantracyvideo-01
18 августа 2018, 21:19
При установке зачем то установщик Яндекс-диска перезагрузил все открытые папки. При этом программа "Проводник" зависла, потребовала перезагрузки и все папки оказались закрытыми. Теперь надо вспоминать, какие папки были открыты!!! Уже пожалел об установке!!!
InfSub
23 августа 2018, 04:09
briantracyvideo-01,
а собственно, как по вашему должно устанавливаться приложение, интегрируемое в оболочку винды? или вы поныть сюда пришли что у вас папочки позакрывались? что за бред? 


а давайте вы еще разработчикам какой-нибудь утилиты, требующей перезагрузки компа, что-нибудь подобное напишите, мол у меня было все открыто, папочки, форточки, сайтики разные, поставил ваш говно-софт и комп перезагрузился, что за хрень, больше ни когда ваш софт ставить не буду.... во они поржут
taciturn-shadow
10 сентября 2018, 08:48
InfSub,
такие приложения должны спрашивать разрешения на перезагрузку. Собственно подавляющее большинство ПО именно так и делает.
Дмитрий
23 августа 2018, 03:39
Очень хочется получить Яндекс.Заметки для андроида! Так, что бы написав заметку в Виндовс,  открыть её на смартфоне!
Natalia.Vesna1962
8 ноября 2018, 20:57
Дмитрий,
Очень поддерживаю!
chernomorets.sergey
25 августа 2018, 12:30
Раньше, когда папки просто синхронизировались и использовался проводник Windows,  можно было использовать функции поиска файлов. В текущей версии не нашел функций поиска.
maks.vasinn
25 августа 2018, 14:31
"Лайк"
gid3@equesto.ru
27 августа 2018, 17:21
Яндекс.Диск последней версии на 27 августа 2018 года удалил файлы с жесткого диска (не создав копии). Как их восстановить? Куда они удалились? В Корзине ничего нет!
disk-blog
27 августа 2018, 17:52
gid3@equesto.ru,
мы обязательно проверим, что могло произойти с файлами, и поможем их вернуть. Коллеги из службы поддержки свяжутся с Вами в самое ближайшее время. 
Андрей Машин
29 августа 2018, 11:20
Купил место, использую программу, пока все нормально, но есть один вопрос:
как заставить яндекс.диск использовать на всех репликах ту же дату создания файла, которая была в первичной реплике? Сейчас он ставит дату создания файла в каждой из реплик такую какой она была на момент появления данной копии файла в соответствующей реплике. Результатом фвляется то, что даты создания одного и того же файла в каждой реплике различаются.
Обновлено 29 августа 2018, 11:20
AVX
31 августа 2018, 11:50
Будет ли Yandex Notes доступен для iOS / Android? 


Планиурется ли поддержка Markdown?
glepehin
3 сентября 2018, 10:24
Добрый день! 
Установил версию 3.0, все сильно тормозит, отправление в облако файлов часто подвисает программу на сколько минут,  синхронизация требует больше времени. В итоге откатился на старую версию, третей невозможно пользоваться
belozersky
4 сентября 2018, 11:36
Обновил до версии 3 и разочаровался. Полное говно стало.
Раньше гораздо удобнее была прога. Сейчас через браузер удобнее работать чем устанавливать на ком
toostr
4 сентября 2018, 16:05
belozersky,
Зашёл написать то же самое.
Сделали бы хотя бы выбор интерфейса в программе - по-старому и по-новому.
Я то ладно, разберусь, а вот родителям как теперь объяснить, что всё поменялось.
toostr
4 сентября 2018, 16:07
Меню в панели задач ухудшилось. Раньше было удобно - появилось меню, нажал кнопку сделать скриншот, теперь надо искать меню Скриншот, потом в нём искать скриншот фрагмента. Жутко неудобно.
Я, конечно, понимаю, что есть горячие клавиши, но запоминать горячие клавиши, которыми пользуешься раз в месяц - незачем.
asvdesign
4 сентября 2018, 18:22
Ребят, задумка кл