Блог Диска

Блог Диска

Подарок для студентов и преподавателей к 1 сентября

К началу учебного года Яндекс.Диск подготовил подарок для студентов и преподавателей вузов — 32 гигабайта дополнительного места бесплатно и навсегда.

Получить 32 ГБ очень просто

  1. Войдите в мобильное приложение Яндекс.Диск или установите его. Приложения доступны в Google Play и AppStore
  2. Прямо из приложения сделайте фотографию действующего студенческого билета или пропуска (для преподавателей) в хорошем качестве — чтобы читались все надписи
  3. Скопируйте ссылку на фотографию, нажав на «Поделиться»
  4. Отправьте ссылку в электронном письме по адресу promo@disk.yandex.ru

Диск поможет вам в учёбе

Microsoft Office Online
Конспектировать лекции, править таблицы и создавать презентации можно прямо в браузере.

Общая папка для группы
Создайте для вашей группы общую папку — в ней можно обмениваться конспектами и даже проверять домашние задания.

Удобные скриншоты
Если нужно обсудить картинку, отметьте важное, добавьте стрелки и текст — и делитесь с другими. Для этого понадобится Диск для компьютера.

Даже без интернета
С офлайн-режимом ваши файлы всегда под рукой — в приложении на телефоне или планшете.

Срок акции ограниченный. Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2017 года. 

Делитесь с друзьями и коллегами ссылкой на подарок — https://yandex.ru/university.

Желаем успехов в учёбе!

50 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
soltanov45
2 сентября 2017, 18:33
ФСБшники ликуют!
Алексей Н.
3 ноября 2017, 14:04
soltanov45,
 кому вы нахер нужны, параноики?
Владислав
3 ноября 2017, 14:08
Алексей Н.,
+
))
GrA
3 сентября 2017, 07:04
заведи на себя дело .. а слабо дать просто так сто тыщь места? :)) если с вами с 90 годов и самОГО начала?
Марк
3 сентября 2017, 08:59
32 гб за учетку,а потом *скинь нам фотку своего паспорта,с пропиской и получи 100гб* ?
savivladivir
3 сентября 2017, 10:48
А школьникам тоже хочется.
Lorem
3 сентября 2017, 16:04
Сделайте лучше, чтобы работали и синхронизировались символические ссылки на папки, которые не лежат в папке ядиска, я же не могу все папки переместить в папку яндекс диска. Конкретно не работает на MacOS Sierra
Artik-Lbt
6 сентября 2017, 07:18
Работаю в школе, активно пользуюсь яндекс.диском. 
Artik-Lbt
6 сентября 2017, 07:20
Работаю в школе, активно пользуюсь яндекс.диском. 
Почему только для студентов и преподавателей вузов, а как же школы?
AndreiKopishev
6 сентября 2017, 08:34
Очень надеюсь что директор успеет добавить запись что я в на данный момент учусь.
lena.omi
6 сентября 2017, 10:52
Приветик! Скажите, а для студентов Украины подарок не действует? Отправила фоточку студенческого, но заветные Гб не капнули. 
ddlvas
7 сентября 2017, 05:16
Здравствуйте, а как быть преподавателям с Казахстана
Inquizitor.Solar
11 сентября 2017, 19:23
Будьте прокляты. Зажрались вы там в столицах: не у всех есть мобильные приложения. Ну и к тому же: где гарантии безопасного использования конфиденциальной персональной информации?
Марк
12 сентября 2017, 12:36
Inquizitor.Solar,
вы еще пожалуйтесь в вк,что фото которые вы загрузили на вашу страничку вам больше не принадлежат. читайте договора перед регистрацией
bulldog95
17 марта 2018, 18:03
Inquizitor.Solar,
ну не хочешь не пользуйся
Mystikus35G7
13 сентября 2017, 17:03
Спасибо за увеличение места на диске
Хотелось бы увидеть возможность распаковки закаченых архивов прямо на ЯДиск е. Для работы с большим количеством документов это будет очень удобно - закачал архивом, развернул его на ЯДиске и работаешь с отдельными файлами.
l4zer
16 сентября 2017, 22:44
Mystikus35G7,
С zip архивами это уже работает.
fort-prom
17 сентября 2017, 00:02
А вы жадные уебки, дебилы? или кто вЫ?, если нас  считаете вышеперечисленными  словами.
HONDA110
19 сентября 2017, 10:10
Всем доброго времени суток! акция/акции  это круто, и конечно же хорошо что есть платные варианты увеличение  объёма, но тогда почему не сделать хотя бы временное увеличение объёма на бесплатной основе? Пример не использую полный объём диска в течении года,  а за последние 3 месяца на все 100% забит и через месяц снова место в "простое" будит. создавать 100500 аккаунтов вариант, но по моему глупо 
Марк
21 сентября 2017, 15:08
мы тоже поздравляем яндекс с днем рождения,спасибо за подарки........
StelioContes
22 сентября 2017, 09:17
Добрый день!
Загрузил фото пропуска (я преподаватель), но места не прибавили...
Фаиль Фарсиянович
24 сентября 2017, 16:24
Хорошая акция, но не работает чего то, 12го числа отправил скан, после чего переслал 16го, так и не поступило ответа за это время, печально
alkol49
25 сентября 2017, 10:58
Загрузил фото пропуска - у нас это бесконтактная банковская карта, но места не прибавилось. Жаль.
Фаиль Фарсиянович
27 сентября 2017, 18:35
Заработало, видимо заявок много, немного с задержкой, спасибо команде я-диска
shimusyuk
28 сентября 2017, 08:23
Загрузил студенческий моей девушки (общие фотки все равно на диске хранятся) в понедельник рано утром. Места на диске пока не прибавилось.
alt.rustem
28 сентября 2017, 10:14
Отправлял фото пропуска 20.09, так и не добавили места, очень жаль.
TEAfest
28 сентября 2017, 21:41
Спасибо, все получил.
lich.mendosa
2 октября 2017, 18:13
Ща в нете найду и отошлю вам
Дмитрий
4 октября 2017, 20:14
мне не приходит мое место, уже два раза отправлял

Александр
6 октября 2017, 20:06
Яндекс,пожалуйста сделайте в диске простое выделения ,папок,файлов,путем "оттягивания"как в винде(думаю вы меня поняли)пожалуйста,а то сейчас очень не удобно выделять файлы,спасибо) 
nick.halikyan
15 октября 2017, 01:57
Очень не хватает расширенных возможностей поиска (втроенный поиск например не понимает базовые поисковые операторы, также нет поиска по дате). У меня архив уже больше 2 ТБ и в ближайшее время будет только увеличиватся - и мне часто нужно найти определенные файлы или опеределлые тексты - и сейчас это очень много времени занимает. 

graphicc.ru
16 октября 2017, 17:49
Ребята, все же очень не хватает истории версий, каким бы крутым сервис не был, но без этой фичи смысл облака пропадает напрочь.

prognoz9615
22 октября 2017, 20:41
Период проверки заявок и выдачи Подарков: с 14 сентября 2017 года по 14 декабря 2017 года
Так что надо ждать =\
Tintity
23 октября 2017, 17:55
Спасибо, Яндекс) Кстати, очень хотелось бы видеть историю версий файлов видеть (хотя бы для владельцев платных аккаунтов) и поддержку фоток в RAW формате на вкладке фото. Это, кстати, мотивировало бы покупать дополнительное место, т.к. RAW фотки весят очень много.
pavel2012
26 октября 2017, 09:56
Ну как всегда: а про учащихся школ забыли. Им же не надо заданиями обмениваться и т.п.(((((
Kami
29 октября 2017, 17:36
Yandex, а можно по зачетке+пропуск? А то студак где то давно утерян, и вечерникам он особо и не нужен как то )
Yakov Veromeev
5 ноября 2017, 00:23
Да все проще. Алису хотят натренировать на лица. Как достать большую выборку, когда у тебя есть много свободного хранилища? Правильно -- обменять фотки на гигабайты.
Максим Шишов
15 ноября 2017, 23:24
Как долго ждать начисления?
vladimir.fadieiev.98
16 ноября 2017, 20:43
Максим Шишов,
Вчера отправил ещё не пришли.
vladimir.fadieiev.98
16 ноября 2017, 20:42
Я отправил но диск не расширили
pasha.buzunov
22 ноября 2017, 11:52
там студенту лет 40 на примере

GreeManik
25 ноября 2017, 13:55
Не знаю куда писать, но с четверга (23.11.2017) нет доступа (точнее синхронизации нет, "ошибка соединения") к яндекс.диску на территории Украины на нескольких провайдерах сразу. Я понимаю, что ресурсы и не обязаны корректно работать учитывая сложившуюся ситуацию, но все же. Видимо со встроенным прокси, что то не так. Только вручную поставив любую зарубежную проксю все начинает работать. 
Обновлено 25 ноября 2017, 13:55
qweteewq
19 декабря 2017, 21:37
Хе, отправил 20 сентября, но что-то не добавилось памяти ни метра.
Александр Коробченко
5 января 2018, 12:41
Сейчас есть возможность получить 32gb по студаку?
Владислав
8 января 2018, 07:05
Александр Коробченко,
написано же: "Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2017 года."
MIKE
29 июля 2018, 12:33
Здравствуйте, вы собираетесь сделать это продвижение в этом году, пожалуйста?
artem@vipset.com
6 сентября 2018, 18:37
в текущем 2018 учебном году акция работает?
krylovacatherina
4 января 2019, 23:28
Я препод, всё сделала, как написано. Но мне не дали дополнительное место. Прислали какое-то мутное письмо, и на этом всё заглохло.
Владислав
6 января 2019, 16:27
krylovacatherina,
вы обратите внимание когда написан этот пост "1 сентября 2017, 15:00". "Срок акции ограниченный. Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2017 года.".
Акция давно не актуальна!
Влад
вчера, 21:27
Помню, загружал зачетку, когда акция еще активна была. Сделал все по инструкции, но заветные гигабайты так и не получил