Подарок для студентов и преподавателей к 1 сентября

К началу учебного года Яндекс.Диск подготовил подарок для студентов и преподавателей вузов — 32 гигабайта дополнительного места бесплатно и навсегда.

Получить 32 ГБ очень просто

Войдите в мобильное приложение Яндекс.Диск или установите его. Приложения доступны в Google Play и AppStore Прямо из приложения сделайте фотографию действующего студенческого билета или пропуска (для преподавателей) в хорошем качестве — чтобы читались все надписи Скопируйте ссылку на фотографию, нажав на «Поделиться» Отправьте ссылку в электронном письме по адресу promo@disk.yandex.ru

Диск поможет вам в учёбе

Microsoft Office Online

Конспектировать лекции, править таблицы и создавать презентации можно прямо в браузере.

Общая папка для группы

Создайте для вашей группы общую папку — в ней можно обмениваться конспектами и даже проверять домашние задания.

Удобные скриншоты

Если нужно обсудить картинку, отметьте важное, добавьте стрелки и текст — и делитесь с другими. Для этого понадобится Диск для компьютера.

Даже без интернета

С офлайн-режимом ваши файлы всегда под рукой — в приложении на телефоне или планшете.

Срок акции ограниченный. Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2017 года.

Делитесь с друзьями и коллегами ссылкой на подарок — https://yandex.ru/university.

Желаем успехов в учёбе!