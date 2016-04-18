Блог Диска

Блог Диска

Раздел Последние файлы

Как известно, Яндекс.Диск отлично справляется с организацией личного  контента. Многие используют Диск для работы и раскладывают документы по папкам, а любители фото часто сортируют новые порции фотографий по общим коллекциям с друзьями и родственниками. 

Рады вам сообщить, что теперь для быстрого доступа к самым актуальным файлам не обязательно сразу искать их в папках – последние файлы, с которыми вы работали, представлены прямо на стартовом экране Диска.

По умолчанию последние файлы размещены в одну строку, чтобы не отвлекать от основного контента, но если нужно увидеть больше актуальных файлов – раздел можно легко развернуть. Также с файлами в новом разделе доступны все те же действия, что и в основном разделе Диска. Те, кому последние файлы покажутся лишними на стартовом экране, смогут их скрыть вовсе.

Пробуйте работать с самыми актуальными файлами в новом разделе и продолжайте делиться с нами впечатлениями о работе с Диском! 

Команда Яндекс.Диска

71 комментарий
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Андрей
19 апреля 2016, 10:38
Начал пользоваться диском, возникла пара пожеланий.

1) Хочу чтобы файлы синхронизировались в обе стороны.
Фоткаю я на телефон, а потом смотрю и удаляю не нужные фото на компе. Второй раз удалять с телефона я их не хочу. Всё что я удалил с диска, хочу чтобы и из телефона пропало.

1.1) Но бывает и такой сценарий, что на телефоне надо память освободить, но на диске оставить. Значит диск должен каждый раз спрашивать удалить везде или только на диске/телефоне.

2) В веб версии постоянно жму правой кнопкой на файлы, но никакого меню нет. Есть обычное меню от браузера. Хочу чтобы как в gdrive было.

3) Когда папок будет много, подозреваю что будет сложно ориентироваться вних. Нужен вид в виде дерева, чтобы можно было раскрывать ветки на всех уровнях. Надеюсь поняли, что я имею ввиду.



P.S. Календарь когда-нибудь обновится? Я пробую с гугла пересесть на яндекс, но без нормального календаря это не возможно.

P.P.S. Скриншотилка клёвая, раньше greenshot'ом пользовался. Спасибо. Но добавьте пожалуйста прицел как в greenshot.
disk-blog
21 апреля 2016, 12:41
Андрей,
спасибо за интересные мысли по улучшению сервиса. Хочется прояснить первый сценарий. В десктопном клиенте Диска можно настроить выборочную синхронизацию. Мы правильно понимаем, что вы хотите такой же функционал на телефоне для фотографий? У вас Andriod или iOS?

Правая кнопка в планах. Пока не можем точно сказать, когда она появится, но это произойдет.

Про дерево. Верно ли мы поняли, что вы хотите что-то аналогичное дереву папок в веб-интерфейсе Google Drive (слева под кнопкой создания папок и документов)?

За Календарь мы не отвечаем, но можем передать ваше пожелание коллегам. Опишите подробнее, что вас останавливает от перехода на календарь Яндекс Почты? Каких функций не хватает?

Про прицел подумаем :) Спасибо, что пользуетесь Диском и Скриншотилкой.
Alex
9 мая 2016, 20:54
disk-blog,
по поводу пункта 1: Да, выборочная синхронизация фото нужна. По примеру Google Фото, там можно указать, какие папки проверять, какие нет.
По поводу выборочной синхронизации на десктопах, в частности на Windows:
Почему нужно обязательно удалять с локального диска папку, которую я убираю из синхронизации? Ведь иногда нужно, чтобы в облаке не было папки, а на компьютере осталась. И приходится сначала копировать куда-то содержимое, отключать синхронизацию папки, потом копировать всё обратно. Жутчайшая заморочка.
А потом ещё запускаешь Я.Диск на другой системе, и он начинает качать эти папки, пока ручками всё не разрулишь.
Пришлось писать скриптик, чтобы ещё .sync не перезаписывалось на разных системах. Наверное нужно будет что-то думать и с исключёнными папками думать, т. к. Я.Диск ну уж очень любит портативные версии программ =). Подскажите, пожалуйста, только где на Винде хранятся эти настройки (исключённые папки)?
По поводу Андроид версии:
На данный момент Я.Диск на Андроиде "Оффлайн" папки качает в специальную директорию, и только её синхронизирует с облаком. Это не было бы проблемой, если бы можно было создавать символьные ссылки, но увы и ах. И получается, что никакие папки с внешней sdcard синхронизировать не выйдет. И вообще, до жути урезанный функционал получается.

Ах да. А вообще стоит надеяться, что ссылки на скриншоты когда-то станут ссылками на само изображение, а не на Я.Диск. Если нет, то можете, пожалуйста, добавить на скриншотилке возможность копирования картинки в буфер?
bypsix
19 апреля 2016, 16:19
Мне это не надо, вэб интерфейсом практически не пользуюсь, лучше бы сделали историю изменений, как на дропбоксе и исправили ошибку с созданием дубликатов.
disk-blog
21 апреля 2016, 12:30
bypsix,
здравствуйте. Можете пояснить, что вы подразумеваете под историей изменений? В вебе Диска недавно появится раздел "История" там отображается большинство операций совершенных в вашем Диске. Возможно это то, что вы ищете? Расскажите про ошибку с созданием дубликатов. Как она проявляется?
Alex
9 мая 2016, 20:26
disk-blog,
например при загрузке файлов BitTorrent клиентом. Недокачанный файл блокирует Я.Диск, синхронизирует его, а в это время клиент создаёт новый, с приставкой (2), и уже докачивает его полностью. 
Nurlan
22 апреля 2016, 23:22
для windows phone, windows 10 mobile  вы планируете обновлять Диск? интерфейс, функционал
disk-blog
26 апреля 2016, 17:16
Nurlan,
подскажите, какой функции вам не хватает в приложении для windows phone?
Nurlan
6 мая 2016, 22:58
disk-blog,
Если возможно, то хотелось бы видеть все, что есть в версии для андроид. 
Nurlan
22 апреля 2016, 23:26
Сделайте уже в веб версии кнопку или чекбокс "Выбрать все". Реально иногда надоедает по одному файлу выделять для переноса или удаления
disk-blog
26 апреля 2016, 17:21
Nurlan,
к сожалению, это не так просто. У некоторых пользователей в папках десятки тысяч файлов и моментально выбрать их все за раз практически невозможно. Мы согласны с вами, что такая функция нужна. Подумаем, как сделать так, чтобы можно было выделить группу файлов в вебе.
Alex
9 мая 2016, 20:55
disk-blog,
штука очень-очень нужная)
Tintity
24 апреля 2016, 01:27
Скажите, есть ли в планах в раздел "Фотокамера" Добавить также и видео? Ну, чтобы видео тоже в этом разделе были.
disk-blog
26 апреля 2016, 17:23
Tintity,
такая функция есть в планах, но мы пока не можем сказать, когда она будет реализована.
Alex
9 мая 2016, 20:58
disk-blog,
Ещё бы в разделе "Все фотографии" указывать в каких папках, эти фото искать... А то у меня за фотками конспектов ничегусеньки не видно =). Пришлось на другое облако закидывать папку.
DiX-is
24 апреля 2016, 21:00
Сделайте графический интерфейс для linux. Я не хочу переходить на mail.cloud только из за того, что они знают о существовании другой ОС, помимо винды и мас, а вы - нет.
И почему нельзя сделать установщик из пакета deb?
Сайфуллин Равиль
25 апреля 2016, 19:32
DiX-is,
они исходники обещают выложить уже 3 года, какой там гуй. яндекс только трепаться может. 
disk-blog
26 апреля 2016, 17:33
Сайфуллин Равиль,
извините, но мы такого никогда не обещали.
disk-blog
26 апреля 2016, 17:33
DiX-is,
ссылка на установщик из пакета deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/. Мы воспринимаем сообщество пользователей Linux, как сообщество талантливых людей, которые способны писать инструменты под себя. Есть несколько хороших GUI проектов от сторонних разработчиков на которые мы рекомендуем посмотреть. Все они перечислены по ссылке https://yandex.ru/support/disk/cli-clients.xml#cli-gui
super-strong-95
3 мая 2016, 23:04
disk-blog,

>>>>>  Мы воспринимаем сообщество пользователей Linux, как сообщество талантливых людей, которые способны писать инструменты под себя.


4 года использую линукс но гуи нет официального для линукс, а писать способностей у меня нет.
И как быть?
Да ни как, просто использовать облако от MEGA, где и пространства в 4 раза больше и сихронизатор с гуи есть, заботливо созданный ими для своих пользователей что используют линукс, который работает так же как виндовый!!!
Alex
9 мая 2016, 20:59
super-strong-95,
ну, yd-tools вполне заменяют GUI на Винде.
super-strong-95
9 мая 2016, 22:18
Alex,
, я речь вообще то веду о линукс, а не о винде...в винде с яд всё ок, во всяком случае у меня.
Я о проблеме отсутствия официального гуи в линукс.
Alex
9 мая 2016, 22:26
super-strong-95,
так я и говорю, что неофициальное ГУИ хороший аналог официального в Винде. 
rufatmalikov
26 апреля 2016, 20:07
приподключении фотоаппарата яндекс диск загружает фотографии не в ту папку куда хотелось бы. Как задать нужную папку для загрузки фотографий с фотоаппарата?
disk-blog
27 апреля 2016, 14:07
rufatmalikov,
расскажите подробнее, как вы пользуетесь этой функцией, и как бы хотелось, что бы она работала?
Alex
9 мая 2016, 21:07
disk-blog,
не только при подключении фотоаппарата. Например, при сохранении картинок с Яндекс поиска, расширения Я.Диск, скришотилки, автозагрузки с телефона. Все они создают в корне папки "Загрузки", "Скриншоты", "Фотокамера". И плакала моя мечта иметь все фото в одной папке без кириллицы =(
Люся
28 апреля 2016, 10:18
Если пользуетесь яндекс-диском, то просто имейте ввиду, что ваши драгоценные фотографии могут внезапно исчезнуть без возможности восстановления. В прошлом году я залила туда кучу сашиных фото с телефона, рассортировала по папкам и почистила комп, где они занимали много места. После этого долго туда не заходила и вот недавно решила поностальгировать, глядя на круглую моську сладкого пончика. Однако поностальгировать мне не удалось — половина фотографий превратились в иконки с размером 0 кБ, то есть формально они как бы есть, но по сути их нет. Переписка со службой поддержки Яндекса свелась к тому, что сначала они мне советовали проверить мозг и вспомнить, не удаляла ли я сама свои фото, и нет ли их в корзине (не в такой форме, конечно, но посыл был очевиден), а потом после некоторого молчания они написали мне, что они с фото ничего не делали, и раз их нет — то нет, им тоже от этого грустно, но помочь они ничем мне не могут, дело-то было год назад.
#Яндекс, я очень зла, потому что этих фотографий мне уже не восстановить. Сегодня выгружу то, что осталось, и запишу на диск, и рекомендовать тебя никому никогда не буду!
disk-blog
28 апреля 2016, 15:11
Люся,
можно узнать, с какого почтового адреса вы писали в поддержку?
Konstantin0891
28 апреля 2016, 16:11
Здравствуйте. А планируется ли сделать планировщик задач? Хотелось бы мне настроить запуск синхронизации ночью, когда никто не пользуется ПК. 
disk-blog
29 апреля 2016, 11:47
Konstantin0891,
здравствуйте! Такого пока не планировалось. Если наберется много желающих, мы подумаем о реализации данного функционала. Возможно, пока вам поможет функция ограничения скорости закачки? Синхронизацию также можно ставить на паузу.
Alex
9 мая 2016, 21:13
disk-blog,
А можно, хотябы, чуть меньше эгоизма? Мне конечно, легко тут философствовать... Но реально, приоритет на чтение диска по умолчанию что ли понизьте. Частенько даёт о себе знать программа. А хотелось бы забыть о ней...
Сергей Успешный
1 мая 2016, 16:00
Konstantin0891,
хорошая идея.
scriabina.xiush
28 апреля 2016, 20:10
го дружить
anton.nechaev.2002
30 апреля 2016, 19:26
Все работает отлично! Часто пользуюсь. Но есть одно пожелание. Добавьте функцию исключения папок и файлов из вашего встроенного антивируса.
disk-blog
4 мая 2016, 17:06
anton.nechaev.2002,
спасибо за предложение. Мы не планировали эту доработку. Если наберется много желающих, сделаем. Можете рассказать, зачем вам это?
Сергей Успешный
1 мая 2016, 15:52
возможно ли узнать размер конкретной папки и добавить такую функцию?
disk-blog
4 мая 2016, 16:36
Сергей Успешный,
данная функция появится в ближайшее время. Следите за новостями в блоге и в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/ya_disk
Alex
9 мая 2016, 21:13
disk-blog,
ура! Спасибо!
Nurlan
1 мая 2016, 21:48
почините свой мобильный ЯДиск для windows mobile.
Выдает ошибку авторизации, почаще читайте отзывы в магазине
disk-blog
4 мая 2016, 17:05
Nurlan,
спасибо, что написали о проблеме. Мы уже ее поправили. Протестируем и выложим в магазин исправленную версию.
Nurlan
8 мая 2016, 19:36
disk-blog,
побыстрее пожалуйста, очень нужен ядиск в смартфоне
super-strong-95
3 мая 2016, 22:56
Здравствуйте!!!
Намечается ли официальный синхронизатор для линукс в графической оболочке?
Такой же как для Windiws/Android.
В курсе про WebDAV, но это не синхронизация ни как.
Спасибо заранее за ответ.
disk-blog
4 мая 2016, 16:38
super-strong-95,
в ближайшее время мы не планируем выпускать GUI для консольного клиента Linux. Предлагаем вам воспользоваться GUI от сторонних разработчиков https://yandex.ru/support/disk/cli-clients.xml#cli-gui
a79533491576
5 мая 2016, 12:24
Как убрать раздел "последние файлы" из окна яндекс-диска?
Bilby
6 мая 2016, 07:48
Присоединяюсь к вопросу.
Alex
9 мая 2016, 22:29
Bilby,
там есть кнопочка "cвернуть"
zelek6
6 июня 2016, 02:28
Alex,
тоже хотелось бы это узнать..
alexartukov
6 мая 2016, 10:52
Здравствуйте!
Не планируете ли вы опцию "Огранить скорость передачи, скорость приема" ?
Иногда приходится вручную отключать синхронизацию Яндекс.Диска, т.к. клиент не умеет ограничивать полосы пропускания для приема и для передачи. 
serverum-it
8 мая 2016, 15:03
Радует,  что развиваются онлайн офисные приложения.


Такой вопрос, если ли возможность расшарить документ экселя на диске с другими пользователями с возможностью редактирования?!
ilkkayo
9 мая 2016, 15:16
Лучше бы появился раздел не "Последние файлы", а "Избранные" или "Закрепленные".
kitty.6552
10 мая 2016, 15:14
Здравствуйте, прошу добавить размер папок в диске, чтобы сразу знать какой объем предстоит скачивать
alex.shifer
17 мая 2016, 08:51
не могу зайти , браузер пишет "Неверное перенаправление на странице"
Ymor-kov
18 мая 2016, 17:06
alex.shifer,
Та же беда.. Ищем ответ..
denegki.ak
25 мая 2016, 21:30
фотки не отображаются а выглядят вот так - https://yadi.sk/i/ZOTPGrbhrzX9j
Евгений Морозов
21 июня 2016, 12:22
Коллеги, ради бога простите за оффтоп, не нагуглил сходу. А где можно почитать сетевые логи диска? Сменилась прокся на работе и перестал соединяться с сервером, пишет "ошибка соединения", что как-то не очень информативно :-)
Alexey Sn
7 августа 2016, 17:03
Извините, а можно все же добавить кнопку "компактный вид" и убрать уже это здоровое поле "Загрузить файлы"? Неудобно ведь, когда на полэкрана.
eugene140782
19 августа 2016, 00:52
Раздел "Последние файлы" - вижу только я один, заходя под своим паролем. Но, хотелось бы ещё иметь возможность "транслировать" их публично, а не только одни каталоги и файлы безотносительно ко времени их создания. С уважением,
HRenzenko
11 января 2017, 07:59
После пользования диском , возникла горстка пожеланий.


Сделайте в мобильной версии так, если закачиваешь что-то на диск то приходил запрос на закачку, на память или СД карту (для меня это было бы большим плюсом) Т.К закачивать заново я не хочу, а ждать когда там закачается первый файл и поставить для пользования оффлайн тем более . Надеюсь добавите эту функцию.

Обновлено 11 января 2017, 08:01
ekalee
27 сентября 2017, 14:01
Здравствуйте. Есть убедительное пожелание - в веб-интерфейсе отображать не даты появления файлов на Яндекс диске, а даты создания файлов (последней модификации). И, соответственно, в WebDAV сервере сделать то же самое. Иначе WebDAV клиенты, типа от Windows 10, отображают опять же не те даты. А при передаче файлов с компьютера на компьютер через WebDAV искажаются даты создания файлов. А это очень важная информация.  
smolir89
29 октября 2017, 13:59
ekalee,
Я абсолютно согласен... Очень неудобно что при синхронизации указывается дата этой самой синхронизации, а не дата изменения фаила. Я использую яндекс в работе где хранятся важные фаилы, и мне нужно знать когда были последние изменения...

Loomis-32
24 марта 2018, 13:31
smolir89,
И я согласен
Мне эта синхронизация изменившая даты оч. Много проблем создала
Купив место на диске от него не откажусь но придется скорректировать свое отношение к сервису и возможно начать пользоваться еще и конкурирующими сервисами
Учитывая что без усилия я нашел записи в инете еще от 2014 г об этой проблеме разработчики не собираются ничего менять, раз уж  за 4 года ничего не изменилось
ekalee
24 марта 2018, 14:59
Loomis-32,
Как выяснилось, этим (сменой дат) грешат очень многие облачные сервисы. И это у них, как бы, так и должно быть. То есть, с этим придётся жить. Я тут не побоялся раскошелиться на программу синхронизации и архивации файлов GoodSync - https://www.goodsync.com/. Эта программу указанную проблему решает на уровне хранения служебной информации на самом Яндекс Диске. Вероятно, есть и еще программы. Но остановился пока на этой.
maxtme
19 сентября 2018, 12:43
Что вы сделали с нормальной программой? раньше можно было просто взять файлы и разложить по папкам. Сейчас вообще ничего не понятно. Зачем нужны эти ПОСЛЕДНИЕ и ФАЙЛЫ? Раньше все просто валилось в Фотокамера и ты раскладывал как надо. Можно как -то отключить эту хрень ПОСЛЕДНИЕ  и ФАЙЛЫ слева? Где что лежит вообще не понятно!!
danil.litti@boft.ru
15 мая, 12:18
maxtme,
Полностью поддерживаю. Почти ВЕСЬ диск забит ими. Отчистить врунчую, не представляю сколько уйдет времени
nf-ros
26 ноября 2018, 12:58
Я подчистил свой диск после переполнения его. И теперь хочу туда добавить новые фото, но при попытке загрузить туда новые фото, мне выходит сообщение, что диск заполнен.
ekalee
26 ноября 2018, 14:25
nf-ros,
Почистите корзину диска (строго через web) - всё должно стать на место. 
syhsergey
2 марта, 14:58
где лежат файлы последние яндекс диск
raiz
3 мая, 10:00
Добрый день! у меня версия 3.1.2.2696 - как я могу поставить на паузу закачку??? наверное, все элементарно, но я не вижу эту опцию. спасибо
danil.litti@boft.ru
15 мая, 12:20
Подскажите, как отключить "последние файлы"? Весь диск забит ими. Сижу удаляю файлы по 100КВ обьемом в 10ГБ!!!! Ужас.
Зачем вообще они нужны эти последние файлы?? 
ASAP ))
Марлен Алимгазин
29 июля, 09:04
как дату не показывать другим людям кому я скидывал ссылки на фото? хочу просто чтобы у них была фото без данных по времени!

support@gotoadm.ru
вчера, 16:19
Как очистить раздел "Последние файлы"?