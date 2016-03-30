Блог Диска

Блог Диска

Скриншотилка в Яндекс.Диске. Версия 2.0

Мы рады представить вам новую версию скриншотилки в программе Яндекс.Диск для компьютера.

Скриншоты в Яндекс.Диске были выпущены в феврале 2014 года и пользуются большой популярностью. Каждый четвертый пользователь программы не только работает с файлами, но и использует её, чтобы делать скриншоты. За это время получено много отзывов и пожеланий, которые мы постарались учесть в новом релизе.

Проделана большая работа по улучшению интерфейса программы. Во-первых, конечно, самое заметное — это редизайн программы:

Windows

Mac

Меню в редакторе

В Windows-версии — добавлено меню приложения, из которого доступны многие функции программы. Там есть новые функции и старые — о наличии которых вы, возможно, даже и не догадывались :-).

Теперь из меню можно напечатать скриншот. А ещё можно вызвать Настройки скриншотилки, скопировать или удалить объект, открыть Справку и многое другое. Эти функции и раньше были доступны из меню Диска и с помощью сочетаний клавиш.

«Отменить», «Вернуть»

На панель инструментов добавлены кнопки «Отменить» и «Вернуть» для последнего действия. Не бойтесь экспериментировать — всё можно отменить.

Кнопка «Копировать»

Добавлена кнопка «Копировать». Кнопка позволяет поместить скриншот в буфер обмена, из которого вы можете вставить изображение уже в любую программу.

После копирования редактор закроется. Однако, если оказалось, что скриншот нужен вам повторно - не беда: при копировании он также сохраняется в папку Скриншоты на Диске и доступен, например, из меню приложения. Про удобное меню Яндекс.Диска с большим превью файлов мы писали совсем недавно

Новые Настройки

Полностью поменялись настройки программы. Стало более интуитивным назначение сочетаний клавиш на разные варианты снятия скриншота.

На клавишу PrintScreen теперь можно назначить выделение области экрана и даже сразу получить ссылку на скриншот!

Изменилось имя файла скриншота по умолчанию: дата + время. Раньше добавлялось название окна и некоторые программы не принимали те или иные символы. Но если вы хотите вернуть всё как было, тогда просто выберите такой вариант в Настройках.

Скриншот можно сохранять не только в формат PNG, но и в JPEG. Во втором случае файлы часто получаются меньшего размера и подходят для большего числа программ.  

Новая «Стрелка»

Теперь при растягивании стрелки в длину её ширина не увеличивается, а остаётся постоянной. Соотвественно, в панели инструментов ширину можно настроить.

Добавился новый вид стрелки классической формы.

Инструмент обрезки скриншота

При необходимости область обрезки теперь можно настраивать только по вертикали или горизонтали, не изменяя другой размер.

Кнопка «Применить» и сама область обрезки стали заметнее.

Работа с объектами

После создания объекта, например, текста, он выделяется специальными маркерами — синими кружочками. Для изменения размера текста достаточно потянуть за эти маркеры.

При наведении курсора на стрелку его вид изменяется, демонстрируя что объект теперь можно выбрать.

Скачайте программу с сайта Яндекс.Диска. А если программа у вас уже установлена, просто нажмите клавишу PrintScreen, чтобы начать делать отличные скриншоты.

1081 комментарий
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Мария Шлома
30 марта 2016, 18:06
По описанию - замечательное обновление! Будем пробовать!
zheka-se
30 марта 2016, 18:07
отлично)
ilkad79
4 апреля 2016, 11:20
zheka-se,
Спасибо за замечательное обновление.
sasha.aksionov2011
30 марта 2016, 18:08
Спасибо большое!нововведения очень понравились!
filial70
30 марта 2016, 18:14
Огромное спасибо разработчикам. Наиполезнейшая программа.
VanyaAlexP
30 марта 2016, 19:08
filial70,
Не сказал бы что она полезная потому, что можно вполне и без нее жить. Например используя Paint и простенький фоторедактор только для размытия скриншта. А оказалась у меня это программа при скачивании Я.Диска, так что хочешь не хочешь, а все равно скачаешь. Ну и я не понимаю почему пошла загрузка обновлений без моего ведома? так что одним словом это Paint+редактор, завернутый в красочную обертку яндекса.
ErmineMD
30 марта 2016, 20:17
VanyaAlexP,
В топку ваш пейнт. Распечатываете скриншот на принтере, замазываете «штрихом» лишнее, рисуете маркерами стрелочки, наклеиваете чёрные бумажки на подцензурные области, обрезаете ножницами, сканируете. Вот и всё. А то пейнт, пейнт.
Владимир Комаров
30 марта 2016, 20:33
VanyaAlexP,
меня скриншотилка очень выручает. при нажатии принт скрина, нужно нажать на пуск, найти среди 100500 программ стандартные, запустить пеинт, вставить принт скрин хоткеем или менюшкой...затем сохранить в...в...неджепговский формат...сколько действий...а это нажал принт скрин...и вуаля, все под рукой...
baletassol
31 марта 2016, 00:34
Владимир Комаров,
Наведите порядок в компе и тогда не надо будет искать в стандартных программах.
RatreX
31 марта 2016, 08:06
VanyaAlexP,
отключите автообновление в настройках.
А по сути:
Сравните сколько времени и действий потребуется на создание, правку скриншота и публикации его в сети, предложенными способами: Пэйнт+Фоторедактор или Скриншот от Я.
Помимо сего, в 7ке уже давно был простейший инструмент - "Ножницы" называется.

А так то да, можно и в пэйнте шедевры рисовать, (в ютубе полно роликов), зачем нам фотошоп, зачем нам искать лёгкие пути.
;)
vmaslayev@avtbiz.ru
31 марта 2016, 09:46
VanyaAlexP,
ага, делайте все это в Paint-е по 30 раз на дню и постигните ДАО))
(а как постигните - переходите на метод ErmineMD, это уровень ГУРУ)))

ЗЫ: Молодцы, Яндексы!
gogi.fil59
31 марта 2016, 12:28
VanyaAlexP,
Кому то полезная, а кому то для работы самое - то. Кому без автомобиля никак, а кому то и телега с лошадью пойдет.
smile07121980
31 марта 2016, 15:22
VanyaAlexP,
Да, а еще многие в ворд вставляют снимок экрана, очень продвинуто )))
WarMEN3
1 апреля 2016, 08:22
baletassol,
+1
Lancer
4 апреля 2016, 13:10
Владимир Комаров,
Давно вынес Paint на панель задач и таких проблем не имею.
Pavel
4 апреля 2016, 18:35
VanyaAlexP,
Вам бесплатно дают а вы еще выпендриваетесь) Пользуйтесь на здоровье)
i.immortal.dragon
5 апреля 2016, 14:30
VanyaAlexP,
Абсолютно согласен, зачем они это завернули в Я.Диск вообще непонятно, выпустили бы как отдельное приложение.
Игорь Сиднев
7 апреля 2016, 19:36
ErmineMD,
примитивно
Sango005
27 апреля 2016, 07:01
VanyaAlexP,
Ваня,тебя в детстве наверное часто били?А прога классная.

alexander.snejin
26 апреля 2016, 22:27
ErmineMD,
такой длинный жизненный путь описал вах вах, нет времени на твой рецепт, надо быстро все и сразу! С собой носить бук фотик и еще констоваров на кг)))юмарист...а вообще хейтеры всегда всем не довольны!
mcm8404
15 мая 2016, 09:25
ErmineMD,
Солидарен на 100%, а то разбаловались с современными технологиями, я бы вообще пункт о создании скриншота убрал и заменил бы его, на фразу: берем пленочный фотоаппарат, фотографируем, несем в фотолаб, и далее по списку. )))
ErmineMD
15 мая 2016, 12:52
mcm8404,
это всё полумеры. Берём мольберт и краски...
Jabba67
31 мая 2016, 20:27
Pavel,
ты,видимо ребёнок,или женщина - тебе что ни дай-всё в рот тянешь! 
G-Tiger
19 июня 2016, 16:05
Владимир Комаров,
у меня автоматом в JPEG сохраняется...
WhiteBirdovich
30 марта 2016, 18:16
Интересно! спасибо!)
Lysikov73
30 марта 2016, 18:17
Спасибо. Будем осваивать!
Артем
30 марта 2016, 18:20
Бомба !
mellnikov
30 марта 2016, 18:23
СПАСИБО ПОЛЬЗУЮСЬ ПОСТОЯННО ОЧЕНЬ УДОБНО. ВООБЩЕ ЯНДЕКС МЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ!!!
Ten A
30 марта 2016, 18:23
давно ждал, спасибо! Кнопка "Копировать" особенно порадовала
VanyaAlexP
30 марта 2016, 19:10
Ten A,
А комбинация Ctrl+C не подходит?
morskoyzmey89
31 марта 2016, 17:10
VanyaAlexP,
А оно что раньше работало? Вот блин =( А я еще эту кнопку у разработчиков выпрашивал зачем-то
apollo2k4
30 марта 2016, 18:26
Выделить в отдельную программу и добавить imgur с прямыми ссылками – цены бы не было.
jhnf
30 марта 2016, 18:33
отлично!
Руслан Габдуллин
30 марта 2016, 18:40
Хорошие новости :)
dopinfo
30 марта 2016, 18:43
Мне очень нравится! Не знала, что можно повторно вызывать программу для редактирования файла. Иногда приходилось по два раза делать скриншот, чтобы поработать с файлом снова.
mitehin
30 марта 2016, 18:45
Спасибо!
SD Company
30 марта 2016, 18:46
Да улучшения хорошие. Почаще бы таких обновлений.
Александр
30 марта 2016, 18:47
Отличная вещь!!!!! Спасибо команде Яндекс!!! вы лучшие!!!!
Olga Troshina
30 марта 2016, 18:51
работает
xzdreamway
30 марта 2016, 18:53
Good
Марк
30 марта 2016, 18:55
спасибо.штука нужная,сам часто делаю скриншоты и теперь не нужно ставить сторонние программы.даешь фотошоп в диске))
VanyaAlexP
30 марта 2016, 19:12
Марк,
а чтобы сделать скрин, не нужна программа. А весь этот редактор сделан на основе Paint, только в упрощенной форме
Удалённый пользователь
30 марта 2016, 19:37
VanyaAlexP,
чтобы сделан скриншот программа не нужна,а чтобы его обработать она очень даже полезна
ErmineMD
30 марта 2016, 20:21
VanyaAlexP,
Ничего вы не сечёте. Эта программа сделана на основе фотошопа, только в упрощённой форме. Фотошоп стоит бешеных бабок, а тут Яндекс предлагает почти то же самое, только бесплатно. Чего вы воду мутите? Вы, что ли, разработчик из Adobe?
popadm1977
30 марта 2016, 22:33
ErmineMD,
Ребята вы чего спорите!? На win 10 все отлично работает и со встроенными приложениями....подсказать где взять фотошоп бесплатно без бешеных денег?
ErmineMD
31 марта 2016, 14:56
popadm1977,
лично я пользуюсь способом с распечаткой и сканированием, который описал выше в другом комментарии. Поэтому ни фотошоп, ни пейнт мне не нужны. Но, если вдруг понадобится, фотошоп у меня уже есть на диске, купленном в начале двухтысячных. Куплен не бесплатно, но без смс.
michaelkl
31 марта 2016, 06:02
Марк,
Есть ещё стандартное приложение Ножницы (начиная с Win7).
Jabba67
31 мая 2016, 20:29
michaelkl,
Истинно так! Реально просто и удобно! 
Даниил Кипиченко
30 марта 2016, 18:56
все конечно круто, но теперь на вин 7 ваш диск не открывается и по этому не доступны файлы это господа, фейл
Victoria
30 марта 2016, 18:59
Даниил Кипиченко,
Напишите нам на адрес disk@support.yandex.ru, пожалуйста. Обязательно проверим, что случилось
ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
30 марта 2016, 18:56
Действительно крутое обновление! Дизайн изменили в лучшую сторону.
Роман Андрианов
30 марта 2016, 18:59
Да ,по описанию отличное обновление.Буду практиковать!
miss-helena.chesnokova
30 марта 2016, 19:02
Спасибо! Пользуюсь. Теперь с большим удовольствием!!
sdiz
30 марта 2016, 19:03
Круто! Скриншотилка ооочень удобна, работать с ней быстро и комфортно!
buniak.aleksander
30 марта 2016, 19:05
А как сделать скриншот с выпавшим МЕНЮ? Если такой возможности нет - значит, есть куда расти. Пока я знаю единственный скриншотилку, позволяющую сделать снимок области с выпавшим МЕНЮ - плугин к True Launch Bar ...
Иван Бондарев
30 марта 2016, 20:00
buniak.aleksander,
Скриншот с выпавшим меню позволяет сделать OneNote из Microsoft Office.
vugluskr.ebetmysh
30 марта 2016, 20:50
Иван Бондарев,
или бесплатный FastStone
Удалённый пользователь
31 марта 2016, 08:43
vugluskr.ebetmysh,
а принтскрин и пэйнт разве не позволяет сделать скриншот с выпавшим меню ? ))
Алексей
31 марта 2016, 09:33
buniak.aleksander,
Всё работает и в этой скриншотке. По PrtScr только, но работает. А вот если область делать то да пропадает меню.
Raivo Ristinen
30 марта 2016, 19:12
Отлично, благодарствую!
aleksandr.savin.1976
30 марта 2016, 19:14
Удобная и очень нужная программа.Спасибо Вам за труды...,ну и за обнову! :-)
geor.mashtackow
30 марта 2016, 19:15
ДУМАЮ ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !!!
ekshtein2008
30 марта 2016, 19:23
Держите марку!)
len.oreschckina2015
30 марта 2016, 19:24
Поработаем, оценим!
vaditi111
30 марта 2016, 19:27
Оооо! Разрешите пощупать.. :-)
gromdeni
30 марта 2016, 19:30
было бы очень кстати добавить функцию получения цвета как в clip2net под указателем :
- в буфер обмена получить скопированый цвет под курсором в формате HEX
FSokolovskiy
30 марта 2016, 19:32
Все отлично, но хочу озвучить свое пожелание: у скриншотилки не хватает функции оптимизации картинки для веб, по аналогии с фотошопом и другими редакторами. Или просто функции настройки качества, ползунок какой-нибудь
hajtina
4 апреля 2016, 20:25
FSokolovskiy,
Спасибо за отзыв. Мы стараемся сделать программу минималистичной. Все-таки, главная функция Диска - хранение файлов и работа с ним. Редактирование - вторичная. И нам хочется, чтобы программа не пугала непрофессионалов обилием функций.
al.hramov73
30 марта 2016, 19:34
хорошо
zayvka-ts
30 марта 2016, 19:34
Какие вы молодцы!!!
ya3palin
30 марта 2016, 19:36
Хорошее становится лучшим!
denispavluk
30 марта 2016, 19:46
Теперь Clip2net можно выкинуть, функционал дотянули почти полностью :) А то стало слишком много рекламы в Clip2net, на мой вкус.
Илья
30 марта 2016, 19:46
Программа очень удобная. Но нашел один недостаток: когда делаешь скриншот окна по бокам белые полосы вставляются, зачем они нужны??? Мне они мешают, приходится их обрезать, а это лишние телодвижения все таки... Даже обычный PrtScn виндовый умеет делать скриншоты окна безо всяких полос.
MaxRus82
31 марта 2016, 13:12
Илья,
https://yadi.sk/i/tJoFEeQ6qcmWx какие полосы, что мешает ?
babyface2016
31 марта 2016, 22:40
Илья,
я скрины в тч окна Яндекс диском постоянно делаю , у меня нет никаких полос...что то у Вас не то...
zagumlu
30 марта 2016, 19:46
Испробуем, будем работать. По описанию замечательное обновление. Спасибо.
romeo-germi
30 марта 2016, 19:56
Спасибо, замечательно!
kirill.leskovich
30 марта 2016, 19:56
впечатляет! попробуем!!
pes-artorius
30 марта 2016, 19:59
программа супер!
genoxaZ
30 марта 2016, 20:00
Обычно делаю только скриншоты, но копну поглубже, оценю удобство и полезность.
studiomleo09
30 марта 2016, 20:01
Спасибо. Это здорово. Посмотрим как себя поведёт.
office@qq-watch.com.ua
30 марта 2016, 20:07
Спасибо!
neonser1
30 марта 2016, 20:10
Спасибо. Было бы вообще замечательно если бы еще сделали функцию скриншота с прокруткой, что бы можно было делать скрины всей страницы к примеру.
Эмиль Гаптелбаров
30 марта 2016, 20:17
Спасибо,всегда быстро выскакивал и все делалось максимально быстро.Еще раз спасибо,а это нововведение хоть и не нужно мне,но может и понадобится когда-нибудь)
msiyavush
30 марта 2016, 20:18
Для того чтобы делать скриншоты есть прога в винде и еще clic2. Не понятно для чего нужна эта от Яндекса?
MaxRus82
31 марта 2016, 13:22
msiyavush,
А для чего нужна Clic2 ?? )) Если есть функционал, который позволяет нажать кнопку, снять скрин нужного мета, потом сделать пометки, коментарии, тут же сделать ссылку и раздать ее? При этом еще и сохранить. Уложиться можно в 5-10 секунд.

Подумайте сколько потребуется сделать телодвижений что бы отредактировать в пэйнте, клике, и передать фаил.

Пользуюсь давно, многие удивляются как мне так быстро удается редактировать и раздавать готовые сылки. По мне так это решение лучшее в своем роде.
babyface2016
31 марта 2016, 22:42
msiyavush,
затем , что она лучше и гораздо быстрее ...
ivan.yordanoff
30 марта 2016, 20:32
разработчикам респект!!!
eskagrupp
30 марта 2016, 20:34
Одно заливки прямугольнике так и не хватает :)
bgafurov75
30 марта 2016, 20:36
Отличная работа, все четко и понятно!

Яндекс - как всегда, радует! Молодцы)))

Благодарю!

С уважением, Бахтияр!
Decart
30 марта 2016, 20:36
Отлично! Очень нужная функция для управления облачным диском. Теперь ещё и видеоредактор нужно добавить.
Olga
30 марта 2016, 20:43
Интересно-будем пожалуй испытывать
Евгений
30 марта 2016, 20:49
Давно пользуюсь Вашей программой, отличная вещь!
Евгений
30 марта 2016, 20:49
Сделайте еще возможность делать скриншот всей страницы сайта, а не только того, что влазит на экран. возможно с помошью дополнений к браузеру или еще каким способом, но было бы круто, просто указав вкладку подождать, пока сделается скрин и передастся в скриншотилку для дальнейшей обработки
GI-OG-LO-OR
30 марта 2016, 20:52
Это все интересно, но серьезно, ребята, Яндекс Диску не хватает много важного функционала, а уже второй год, обновление за обновлением приходится получать еще большее улучшенную версию скриншотилки.
Несколько раз писал письма со своими предложениями по улучшению функционала Яндекс диска, все они остались без ответа.
Нету элементарного:
1. Возможности отображать вместо % загрузки или отправки файлов - конкретное время до окончания скачивания или загрузки файлов
2. Нету возможности самостоятельно ограничивать скорость скачивания и отправки файлов.
3. Нет возможности сразу генерировать ссылку на файл (как это обстоит с папками), нужно обязательно дожидаться окончания его загрузки на сервер.
4. Нету возможности подсчитать общий объем файлов, которые прислал другой пользователь для скачивания, чтобы оценить возможности добавить его к себе на диск или загрузить на компьютер.
Элементарный функционал, ребята, но обновление за обновлением он не появляется, вместо этого, в очередной раз, улучшения для скриншотов. Реализуйте, пожалуйста, действительно важные вещи.
baletassol
31 марта 2016, 00:32
GI-OG-LO-OR,
+1
hajtina
4 апреля 2016, 20:23
GI-OG-LO-OR,
По п.2. Смотрите Настройки - Дополнительно - Ограничить скорость одним соединением.
GI-OG-LO-OR
8 апреля 2016, 03:42
hajtina,
хочется иметь возможность вводить числовые параметры, допустим не выше 1 мб/с. Сейчас же ЯД при отправке или скачивании файлов съедает весь трафик и другие приложения, порой, вообще не могут войти в сеть или выходят с очень большими тормозами.
В том же Dropbox есть очень удобный раздел "Пропускная способность", где можно числовыми значениями ограничить скорость передачи или загрузки. Вот чего очень не хватает ЯндексДиску, помимо всего прочего, о чем я писал выше.
jo-izo
30 марта 2016, 20:58
А мне дизайн значков в Mac-версии нра больше =(
Дмитрий Турлов
30 марта 2016, 21:02
Попробуем, тогда расскажу
genetiq
30 марта 2016, 21:03
1. долго открывается редактор
2. долго идет публикация
3. результат (страница по ссылке) должен быть легковесным, и открывать картинку сразу. это, конечно, здорово, что вы открываете полноценный яндекс.диск, но для шаринга скринов это не вариант.

так что пока остаюсь на gyazo и clip2net, простите, ребята. я знаю, вы старались, но пока что пешыте есчо.
vmaslayev@avtbiz.ru
31 марта 2016, 09:51
genetiq,
странно, у меня все летает, хотя сижу на компе пятилетней давности и интернет всего 6 мб/сек
gaston23
30 марта 2016, 21:03
Это было прекрасно
velvet.92
30 марта 2016, 21:07
good !!
topip777
30 марта 2016, 21:07
замечательное обновление! Будем пробовать!
Irishka30011
30 марта 2016, 21:11
Поразвлекаемся, спасибо)))
sir.makarovdenis
30 марта 2016, 21:13
спасибо всегда использую скриншотилку от яндекса очень удобно!
alex.law2017@yandex.ru
30 марта 2016, 21:14
отлично
Strelok
30 марта 2016, 21:15
Класс! Спасибо. )
Комментарий удалён
popadm1977
30 марта 2016, 22:38
e-gornostaev,
я тоже не нашёл....
hajtina
4 апреля 2016, 20:21
e-gornostaev,
Только размытие.
e-gornostaev
5 апреля 2016, 17:34
hajtina,
Это ужасно! Ластик очень нужен!!! Или уж если только размытие - то пусть будет "размытие в ноль", как заменитель ластика ;)
Аноним
30 марта 2016, 21:20
Использую прогу совсем недавно. Пока все работает на все 100!
Енцо Лоретти
30 марта 2016, 21:27
как эту радость совместить с Power Paint........?
hajtina
4 апреля 2016, 20:21
Енцо Лоретти,
Сохраняйте скриншот и потом редактируйте в Пойнте.
Эдуард
30 марта 2016, 21:34
Понравились тонкие и лаконичные элементы в Mac-версии.
Вот бы весь Яндекс был таким в плане дизайна. =)
alhorithm
30 марта 2016, 21:37
Обалденная приблуда! Пользую и радуюсь))
abusyliman
30 марта 2016, 21:43
Отличная работа!
Можно ли в будущих версиях программы интегрировать Яндекс.Диск с Пунто-свитчером? То есть, сохранять на Я.Диске дневник, автозамену и прочие настройки. Было бы очень удобно.
veronika-ok
30 марта 2016, 21:49
abusyliman,
отличная идея!
Васильченко Владимир
30 марта 2016, 21:44
Добро!
veronika-ok
30 марта 2016, 21:49
Было бы здорово, если при открытии скриншота автоматически выбиралась обрезка, а не стрелки. А в остальном удобная программа.
Magomed.M-01
30 марта 2016, 21:49
Очень интересно!
Алиса Селезнёва
30 марта 2016, 21:51
Типо под win 10 МОЛОДЦЫ
a.u.emashev
30 марта 2016, 21:59
Спасибо, пользуюсь диском и очень люблю фичу скриншотов, особенно с частичной вырезкой, удобно набирать референсы для арта или чего-то похожего. Буду пользоваться теперь с большим удовольствием, тем более, что теперь можно и на PrintScreen действие назначить.
Настя Морозова
30 марта 2016, 21:59
Объясните мне зачем нужны Стрелки!??? Спасибо.
janemar
30 марта 2016, 23:43
Настя Морозова,
Указать, куда нужно смотреть на скриншоте. Кому как по задачам, у меня, например, постоянно используется.
Игорь Мишуров
30 марта 2016, 22:03
Хорошая скриншотилка, часто пользуюсь, с новыми функциями, наверно буду пользоваться еще чаще. Спасибо Вам за ваши труды
v753
30 марта 2016, 22:08
Нра
zorin.semya
30 марта 2016, 22:12
Спасибо!
Надеюсь заменит Snagit!
mikhailov1948sasha
30 марта 2016, 22:18
Попробую- напишу ! Судя по описанию - неплохая вещь ! Удачи Вам !
Николай Холдинг Дом
30 марта 2016, 22:19
Ребята, справку обновите, она на старую версию Скриншотилки ;)
F1 из программы или https://yandex.ru/support/disk/screenshots.xml
hajtina
4 апреля 2016, 20:17
Николай Холдинг Дом,
Спасибо, обновим в ближайшие дни!
Vizern
30 марта 2016, 22:24
Зачётное обновление!
vitalii mateiciuc
30 марта 2016, 22:27
SUPER
shop@darnado.com
30 марта 2016, 22:29
Спасибо большое, что обновили. Очень полезная функция) Теперь без нее, как без рук)
lutov.lutov58
30 марта 2016, 22:30
то что яндекс не стоит на месте плюс ему бедет ли программа интересной узнаем по количеству отзывов
kon-108
30 марта 2016, 22:41
Спасибо за обновление! Будем осваивать новые возможности.
Не так давно начал пользоваться Вашей программой, пока только одни положительные впечатления. :)
Владислав Иванов
30 марта 2016, 22:46
Понравилось. Спасибо!
ovshmell
30 марта 2016, 22:53
Прикольная штучка
Сергей
30 марта 2016, 22:54
Голова у меня слегка задымилась, когда в меню "Справка-О программе" я увидел версию 1.4.7.
dmitrij.penka
30 марта 2016, 22:55
Красивенько. Спасибо Яндексу за удобную программу.
coth
30 марта 2016, 22:59
Сегодня отправлял отзыв, а вскоре программа обновилась добавив некоторые из предложенных функций. Но всё же есть некоторые из изменений, которые ещё хотелось бы увидеть.

- Примагничивать края обрезания к контрастным изменения, границе окна к примеру, либо какого-то содержимого окна. Чтоб руками пиксель в пиксель не отмерять.
- Неудобно то, что стрелка выбрана по-умолчанию. Лучше ничего не выбирать по-умолчанию.
- Неудобно то, что скриншоты сглаживаются. Это ведь редактор. Тут надо видеть пиксели при максимальном приближении.
- Ну и хотелось бы возможность скрина окна с родительским окном.
Коваль
30 марта 2016, 23:02
Очень разумные изменения! Респект
kurikov-k
30 марта 2016, 23:02
нет поворота текста и фигур
psvbeare
30 марта 2016, 23:04
Охренительно, написал бы письмо с благодарностью всем разработчикам, но лень!!) Спасибо вам!! Обожаю Яндекс за диск!
Mixshaker
30 марта 2016, 23:04
молодцы ребята! пользуюсь, доволен, новые функции кстати!
Almaziko
30 марта 2016, 23:05
Круто, ещё бы убрать окно процесса загрузки скриншота на сервер, и что бы сразу ссылку приложение выдавало, а потом уже скриншот загружало если вдруг не успевает, и считай идеальный сервис скриншотов!
Валерий Талов
30 марта 2016, 23:05
Большое спасибо. Будем пробовать.
bolefirenko
30 марта 2016, 23:21
Может что путнее сделать, что стоит в очереди для "решения в будущих релизах"?
Детские радости - это здорово, но для дела мне не хватает чтобы не менялись даты файлов при копировании в Диск. Дикость, недоработка на уровне фундамента, а мы новым зановескам радуемся.
engodi
30 марта 2016, 23:22
наконец на планшете заработали сочетания клавиш win+громкость вверх
GarKa
30 марта 2016, 23:23
Lois ;)
sash-1w
30 марта 2016, 23:32
Всё время пользуюсь спс!!!
Матроскин
30 марта 2016, 23:32
Уважаемые разработчики, хочу вам напомнить что Яндекс.Диск в первую очередь облачное хранилище. Я абсолютно не понимаю, ваше стремление, сделать из него графический редактор. Очень хотелось бы, что бы "Скриншотилка" была менее навязчива, а также имелась возможность раз и навсегда отключить её.
Ольга
30 марта 2016, 23:36
Матроскин,
А я пользуюсь постоянно.
TheMrKBAKA
30 марта 2016, 23:41
Матроскин,
Глупости! Я постоянно пользуюсь, так-как это очень удобная вещь!
janemar
30 марта 2016, 23:45
Матроскин,
Кому как, я постоянно пользуюсь.
babyface2016
31 марта 2016, 22:51
Матроскин,
ну и отключайте...себе...а мне скрины нужны не меньше ( если не больше ещё ) чем хранилище файлов...
hajtina
4 апреля 2016, 20:15
Матроскин,
Вы в любой момент можете выключить перехват клавиш скриншотов в Настройках. Ну и перед тем, как Вы их включали (если включали), программа спрашивала разрешение.
ashtray
30 марта 2016, 23:32
шифрование хочется для особых папок
Ольга
30 марта 2016, 23:34
А почему нет функции уменьшить или увеличить вес? Как нет и размеров фото.
rf.mail.office
30 марта 2016, 23:36
Я перехожу на нее, понравилась.
TheMrKBAKA
30 марта 2016, 23:40
Сделайте чтобы можно было выбирать множество цветов текста, фигур, маркера. Так-же сделайте чтобы можно было выбирать прозрачность маркера, и глубину размытия.
osemyonoff
30 марта 2016, 23:57
Серьезное улучшение. Теперь интересно работать в одном месте со скриншотами
ivanych-cs
31 марта 2016, 00:04
это пиз..ц. извини, конечно. все тоже самое- только стрелочку добавили одну и изменили иконки инструментов. лучше б размер шрифта можно было менять. зачастую не удобно пистаь
hajtina
4 апреля 2016, 20:14
ivanych-cs,
Размер шрифта можно менять после вставки текста - уменьшить или увеличить область с текстом.
Filatov.official
31 марта 2016, 00:07
Кайф! Спасибо Яндекс, возьмите еще моего друга к себе на работу!
Андрей С.
31 марта 2016, 00:11
Отличное обновление! Все то чего не хватало!
Андрей Ч.
31 марта 2016, 00:12
Ой, ну наконец-то поняли что нужно людям еще =)
Спасибо Яндекс, ты лучший!
vlada.vegera
31 марта 2016, 00:19
Всё отлично,без вирусов всё отлично работает!!!
snezhnaya-sibir
31 марта 2016, 00:22
да хорошее обновление
cvet.costencko
31 марта 2016, 00:28
Толком никогда не пользовалась этой программой, хоть она была установлена.
Новая версия заинтересовала - попробую, спасибо!
baletassol
31 марта 2016, 00:31
1. Бесит то, что все обновляется без моего ведома, благо у меня установлен монитор любых обновлений на компе.
2. Для меня эта программа совсем не нужна.
3. бесит дебильный плоский интерфейс во всем.
rozali.bednenko
31 марта 2016, 00:31
Попробую, люблю всё новенькое! У друзей уже видела, удивлялась, как они умудряются проделывать с фото и документами такие штуки! А, оно, оказывается, и мне теперь будет доступно! Я хоть и "чайник", но обучаемый! Спасибо!
koval-petr-90
31 марта 2016, 00:39
Спасибо большое!
K-O-B-R-A
31 марта 2016, 00:51
Ну наконец-то обнова!!! Лично мне скриншотилка очень нравится!!! Легкая, удобная, без лишних телодвижений, и сразу на диск сохраняет!!! Меня все устраивает, спасибо команде ЯНДЕКС!
kroleva.luda
31 марта 2016, 01:33
Приходится часто им пользоваться. Спасибо, мне нравятся измения, стало более удобно с ним работать. Не надо больше открывать программы, здесь все под рукой для минимального примения
un7pjs
31 марта 2016, 01:38
Будем пробовать !
basingsey
31 марта 2016, 01:39
Не знал, что "Скриншотилка" так называется... Дизайн мне новый не понравился, предыдущий был приятнее. А в целом мне нравится эта программа. Мне нужно постоянно сохранять скриншоты, а в Вин7 не предусмотрено автоматическое сохранение. Скриншотилка решает это на ура: быстрый запуск, полезный функционал, ничего лишнего.
babyface2016
31 марта 2016, 22:54
basingsey,
мне предыдущий дизайн тоже больше нравился
stoyko95
31 марта 2016, 03:06
А просто сохранить весь экран можно? Без этого ужасного редактора ака пеинт?
hajtina
4 апреля 2016, 20:12
stoyko95,
В Настройках назначьте нужные сочетания клавиш на Сделать скриншот и сразу получить ссылку.
Svyatoslav
31 марта 2016, 03:12
Отличное обновление!

Могу предложить Вам еще пару усовершенствований на будущее:
1. Подпапки (метки) для сохранения и катологизации
2. Кнопки расширений в Популярные браузеры
3. Запись звука и анимации к скриншоту :)
4. Автоматический ватермарк или цифровая подпись (для документов)

Заранее спасибо :)
LapWeb
31 марта 2016, 03:19
Именно по этому и пользуюсь Яндекс Диском, потому что скрины делать удобнее всего. А еще и обновили ;))
graupost
31 марта 2016, 04:30
Спасибо большое, команда Яндекса! Очень благодарен Вам за Ваш труд, за Ваши сервисы и программы. Все сделано на высшем уровне. Так держать!
original.fl
31 марта 2016, 04:49
Обязательно буду использовать ваш "Новый" продукт! )) Молодцы!
Адилет
31 марта 2016, 04:54
Превращаетесь в Nero OS.
Вместо развития основного функционала развивается всё ненужное.
nosow.r2014
31 марта 2016, 05:06
Молодцы, буду пробовать!
S
31 марта 2016, 05:07
Пользуюсь очень давно..
стрелочки, маркеры, надписи. - очень удобно
gkh-adm.pnk
31 марта 2016, 05:16
Яедекс, ты лучший!
Антон Ерофеев
31 марта 2016, 05:16
Большое спасибо за обновление. Часто пользуюсь.
Leonid
31 марта 2016, 05:28
Самое лучшее, что я использую на компе!!!!!!! прекрасно работает!!!!
Vlad.Us
31 марта 2016, 05:30
Очень полезная программа, спасибо.
samoilenko.sunatko
31 марта 2016, 05:34
олично
Юрий Рябцун
31 марта 2016, 05:43
Прикольно! Но еще приятнее было б, две вещи - размер яндекс диска..в 25 гигов.и возможность отправлять через бруазер файлы больше 2Гб размером.
ser.772
31 марта 2016, 05:49
Попробуем оценим)
sveta.baidanova
31 марта 2016, 05:50
Очень, хорошо будем работать, спасибо за обновления!
Лидия Павловна Рунова
31 марта 2016, 06:09
Надо бы познакомиться ближе с этими обновлениями в работе. Попробую, тогда смогу сказать...
Sofonov Evgeniy
31 марта 2016, 06:17
До программы PicPick вам видать еще очень и очень далеко
Алёна Сергеевна
31 марта 2016, 06:22
Супер, большое спасибо))
Perlat18
31 марта 2016, 06:23
Класс! А главное очень удобно и все быстро делается)))
Дмитрий Литвинов
31 марта 2016, 06:35
Красавцы, за тестим)
guln.oxotnikowa
31 марта 2016, 06:35
Превосходно!!!
d585
31 марта 2016, 06:36
Спасибо Yandex!
Андрей Михайличенко
31 марта 2016, 06:40
Было сюрпризом, когда обновление автоматически установилось.
Понравилась новая функция копирования скриншота. Очень полезно, спасибо.
vgadzhalo
31 марта 2016, 06:42
Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ya-alex932
31 марта 2016, 06:45
ЗашиБитлз!!!
Яндекс форевер! Догнать и перегнать гугле :)))
Евгений Удодов
31 марта 2016, 06:45
небольшая конфетка, а приятно. Спасибо!
shikos2007
31 марта 2016, 06:49
Прикольно, добавили "Отменить, вернуть" ... очень не хватало. 5 баллов
Eugene Koryagin
31 марта 2016, 06:58
Спасибо за обновление!
Как предложение, добавьте в программу фичу, чтобы можно было просматривать скриншоты в программе, а не открывать папку )
Victoria
31 марта 2016, 13:51
Eugene Koryagin,
Обязательно подумаем :)
hajtina
4 апреля 2016, 20:10
Eugene Koryagin,
Сейчас есть функция Файл - Открыть, которая вызывает Проводник. Кроме того, доступ к последним сделанным скриншотам можно получить из нижнего значка Диска - по нажатию вы увидете список последних сохраненных файлов с большими превью.
Олег Русич
31 марта 2016, 07:03
интересно
olaqay
31 марта 2016, 07:05
Да, надо осваивать)
Dem@n
31 марта 2016, 07:05
Отлично, спасибо!
lebedev.R.I
31 марта 2016, 07:05
Тестим
nhdr
31 марта 2016, 07:08
Авторы, вы совсем? Я вырезал часть экрана (и полагаю по-умолчанию в буфер) и хочу сразу вставить в фотошоп, ан нет, вы ограничили меня, и в буфер поместили весь экран, исправьте это, пожалуйста. А пока приходится пользоваться FsCapture
Дмитрий
6 апреля 2016, 02:58
nhdr,
Спасибо за сообщение об ошибке.
goszakaz-minsport
31 марта 2016, 07:13
Наконец-то, но обновление на "четверку с +". Все коснулось в основном редизайна и некоторых функций. Но когда же будет расширение инструментария? Стрелочки, больше шрифтов, фигур. Пользуюсь по работе постоянно. Очень удобно делать инструкции по работе с сайтами для сотрудников. Спасибо за JPEG. Ато приходилось вручную менять расширение.
hristonum
31 марта 2016, 07:17
Огромное спасибо разработчикам.
DEYURANTIK
31 марта 2016, 07:25
Попробуем новую разработку а потом охарактеризуем её.
Нина Таловская
31 марта 2016, 07:27
Спасибо за программу и ее обновление!
rusak83
31 марта 2016, 07:27
Спасибо) пользуемся дальше.
natalyasemidonova2014
31 марта 2016, 07:28
Спасибо, за отличную новость.
korjazchkin5
31 марта 2016, 07:28
посмотрю оценю
nina.krasotkina
31 марта 2016, 07:34
Спасибо !Нужна была кнопка вернуться ..теперь она есть !
ivapank
31 марта 2016, 07:36
Обожаю Яндекс.Спасибо за подарок.Предлагайте новинки.Ждем.Любим
Виталий
31 марта 2016, 07:37
Всё работает отлично, спасибо
evpajoker
31 марта 2016, 07:51
Очень бы хотелось получить возможность в скриншотах ЯДиска ссылку вида http:// ******/ . png для вставки на рисунка на форумах, соцсетях и сайта.
vasily.siloff
31 марта 2016, 07:53
Будем пробовать,
sverchenina
31 марта 2016, 08:01
Благодарю! Сделала новый скрин. Все просто отлично!!!
grigoriy61
31 марта 2016, 08:02
Спасибо
konsr
31 марта 2016, 08:06
Проверил. Весьма удобно в работе - добавлять в фото и сканы тексты (пояснения) и рисунки. Буду пользоваться!
Ivanov-IS
31 марта 2016, 08:09
Нет скроллинга (схватывания из прокручиваемых окон). Нет обработки края. Нет водяного знака.
wastime
31 марта 2016, 08:22
Отличная новость!
KirrDragon
31 марта 2016, 08:31
5 балов
Vitia333.ru
31 марта 2016, 08:31
Очень неплохо :)
iglesius
31 марта 2016, 08:34
Я как не пытался все не выходит...
В общем проблема такая:
Хочу делать скрины Ctrl+Print Screen, а просто Print Screen чтобы не вызывал яндекс диск.
Бывает в игре нажмешь Print Screen и игру сворачивает этот ЯД
Victoria
31 марта 2016, 13:46
iglesius,
Вы можете настроить все комбинации клавиш в настройках программы, на вкладке «Скриншоты».
Леонид Крюков
31 марта 2016, 08:38
спасибо
dfcz.bespalov
31 марта 2016, 08:47
Будем посмотреть!
Юрий Н.
31 марта 2016, 08:48
Вчера обнаружил это новшество(программа установилась сама -собой) и ознакомился.Кроме благодарности вам- другого ничего предложить не могу! Осталось только попробовать её в работе. Сердечное спасибо!
nosov.sa
31 марта 2016, 08:48
нравится
Алексей Дворкин
31 марта 2016, 08:49
Благодарю. Регулярно пользуюсь этой функцией
Удалённый пользователь
31 марта 2016, 08:49
Отлично!!! Обновления действительно нужные.
Алла Серищева
31 марта 2016, 08:52
Спасибо разработчикам Яндекса за классную программу. Очень удобно работать ! Яндекс Супер!
arthurpenza
31 марта 2016, 08:56
Будем делать "посмотреть"
aleksandr.koshuraev
31 марта 2016, 08:56
все супер,пробую
bercut-vermut
31 марта 2016, 08:58
Молодцы ! Пользуюсь постоянно - выручает коротким временем для составления необходимой картинки для любого собеседника !
xatoll
31 марта 2016, 09:06
пора делать свой фотошоп. пора.
Dima0169
31 марта 2016, 09:09
Напишу просто - ПОНРАВИЛОСЬ (а то прилетит вездесущий скунс и будет кричать, что Paint лучше всех :)))
Иван
31 марта 2016, 09:10
Некоторые функции я бы допилил. Провел бы некий референдум :)
Андрей Воробьев
31 марта 2016, 09:15
Молодцы! Давно уже не пользуюсь для простых задач стандартным пэинтом.
savon142616
31 марта 2016, 09:17
Да намного удобнее стало и новые функции радуют. Зачет!!!
nosov.arseniy
31 марта 2016, 09:21
какое классное обновление просто супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всем советую яндекс браузер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fantom-asa
31 марта 2016, 09:25
штатные ножницы в WINDOWS 7, это все что нужно! Всякие стрелки, обрезалки и т.п. я думаю излишне...
Evgeny 🤘
31 марта 2016, 11:23
fantom-asa,
видимо вам не приходилось работать разработчиком или дизайнером )
popov.nikolay.a
31 марта 2016, 09:28
Пробуем.
forgotten
31 марта 2016, 09:34
По моему дизайн кнопочек "отменить" / "повторить" стоит слегка подкорректировать, а то больше похоже на кнопки команд : поворот на 90° по (против) часовой стрелки
Evgeny 🤘
31 марта 2016, 11:25
forgotten,
согласен, стрелочки надо сделать меньше чем в половину дуги. Я сначала тоже подумал, что эта функция позволяет повернуть объекты
Дмитрий
31 марта 2016, 09:35
Отлично! ;)
Надя Рыбалко
31 марта 2016, 09:35
помотрим
User811
31 марта 2016, 09:46
Спасибо ребята. Ваши скриншоты просто спасения в моей работе. Одно маленькое пожелание. При активации обрезки показывать размер картинки в пикселах по длине и ширине (напр. 638x720) который получиться после применения обрезки.
Victoria
31 марта 2016, 13:44
User811,
Спасибо за пожелание, постараемся учесть в будущем
nadezhda.vrublevsckaya
31 марта 2016, 09:47
Спасибо! Уже поэкспериментировала. Надеюсь, что понравится
Лариса
31 марта 2016, 09:51
Мне нравится обновление! Я уже попробовала...
DiKra2013
31 марта 2016, 09:53
Попробуем.
Hibernant
31 марта 2016, 09:55
Отлично. Неплохо бы было добавить инструменты выделения области и перетаскивания, как в фотошопе.
И сделать расширение для браузера с опциями, не уступающими Nimbus screenshot.
yaro-vaya
31 марта 2016, 09:58
Надо попробывать
buh@comfinclub.ru
31 марта 2016, 09:58
Лучше бы сделали одновременный вход с нескольких аккаунтов...)
tehosmotr2015.ru
31 марта 2016, 10:00
Спасибо! пользуюсь ежедневно!
mopt00
31 марта 2016, 10:00
Поменяйте кнопки местами, стрелка и обрезать! Первое что требуется, когда нужно обрезать часть скрина, вылазит красная стрелка(т.к она по умолчанию нажата).
Evgeny 🤘
31 марта 2016, 11:26
mopt00,
поддерживаю, обрезку надо вперед
babyface2016
31 марта 2016, 23:00
mopt00,
да , я тоже обрезкой чаще пользуюсь
m495507
31 марта 2016, 10:01
Не хватает одной важной функции, которая есть у конкурентов - скриншот страницы в браузере. Т.е. не всегда можно открыть страницу сайта полностью (не хватает экрана), а скриншот всей страницы можно сделать.
Evgeny 🤘
31 марта 2016, 11:27
m495507,
для этого есть плагин в лисе и хроме FireShot, советую
Victoria
31 марта 2016, 13:44
m495507,
Спасибо, обязательно подумаем над добавлением этой фишки
Шавкат
31 марта 2016, 10:03
Отлично, теперь буду использовать. Спасибо за приятную новость и особенно с утра.)))
Rshtug
31 марта 2016, 10:04
Уже опробовал. Как по мне, отличная обнова
pivovarova.e
31 марта 2016, 10:04
постараюсь всем воспользоваться, мне трудно во всём разобраться спасибо. что думаете о нас
climat-zernograd
31 марта 2016, 10:07
Пробовал, пользовался, отдельное СПАСИБО за кнопки «Отменить» и «Вернуть»!!!
Теперь ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!
Удалённый пользователь
31 марта 2016, 11:11
climat-zernograd,
я тоже раньше не понимала, как так можно без возврата прогу делать!
hajtina
4 апреля 2016, 20:03
Раньше возврат работал только по горячим клавишам, сейчас мы эту функцию вынесли на кнопку.
SoundStudio
31 марта 2016, 10:09
Отлично. Много нужного появилось.
bek
31 марта 2016, 10:11
очень полезное приложение. спасибо
aveko-ltd
31 марта 2016, 10:12
прикольненько......мне понравилось.
elena.golmgren
31 марта 2016, 10:16
Очень интересно.
Часто пользуюсь PrintScreen. С новыми функциями, думаю, будет удобнее
Спасибо)))
Данил Константинов
31 марта 2016, 10:24
Лучше бы на Маке доработали нормальную версию, чем стрелочки обновлять!
Удалённый пользователь
31 марта 2016, 11:09
Данил Константинов,
проще мак поменять.
Victoria
31 марта 2016, 13:43
Данил Константинов,
А расскажите подробнее, что не так с текущей?
zsaicev
31 марта 2016, 10:30
Отличная скриншотилка, пользуюсь постоянно. Спасибо разработчикам!
Олень
31 марта 2016, 10:35
Сервис конечно великолепный, только одно НО - в приложениях использующих директ икс или рендер видео, программа не захватывает изображение.. может конечно в новой исправили, но в старой версии это удручало.
podkolzin.andrey2015
31 марта 2016, 10:38
хорошое обновление, буду пробовать.
ya.sparro2013
31 марта 2016, 10:45
С удовольствием буду пользоваться. Спасибо!
Modestlygirl
31 марта 2016, 10:47
Пользуюсь постоянно! Спасибо за отличную прогу!
nikolaiyashin
31 марта 2016, 10:52
Будем пробовать!
mva1007
31 марта 2016, 10:53
Будем пользовать.
MexanIK.InK
31 марта 2016, 10:54
Спасибо,за обновление оно отличное просто круть!
vova.tihonencko
31 марта 2016, 10:54
5
angel-anna2014
31 марта 2016, 11:06
Здорово !!!! Сейчас же попробую ))
vlad.shmackow
31 марта 2016, 11:06
Будем эксперементировать!
Удалённый пользователь
31 марта 2016, 11:08
стрелки стали гнутся и возврата вроде не было
edwin2001
31 марта 2016, 11:11
Спасибо
Evgeny 🤘
31 марта 2016, 11:22
Ребята, есть же ShareX, давно пора "сделать" их
kulik.info
31 марта 2016, 11:24
В одной из подобных программ увидел как-то полезную штуку. При выделении нужной области курсор превращается в "лупу" и можно выделить область точно до пикселя. Подождем, когда у Яндекса появится такая фича. А вообще, спасибо, Яндекс, с тобой комфортно.
kliopa-08
9 апреля 2016, 17:29
kulik.info,
Лупа появляется в FsCapture. Действительно удобная штука.
motuzas2012
31 марта 2016, 11:26
Молодцы. мне и раньше нравился Яндекс Диск. а теперь я в него влюблена. Спасибо
Анна М.
31 марта 2016, 11:30
Ура) Два дня назад я мечтала о скриншотах без редактора.
Nj_DADE
31 марта 2016, 11:31
спасибо!
modest.molotilow
31 марта 2016, 11:31
Правда, все изменения и дополнения еще не апробировал, полностью доверяю разработчикам. Спасибо!!!
P.S. "Добавлена кнопка «Копировать». Кнопка позволяет поместить скриншот в буфер обмена, из которого вы можете вставить изображение уже в любую программу." Вот за это отдельное спасибо.
constantin.zaykow
31 марта 2016, 11:38
Спасибо.
shemasv
31 марта 2016, 11:49
Спасибо команде за отличную программку!
Вот странные люди, я имею в виду тех, кто изнуделся по поводу Паинтов и Фотошопов - нравятся вам они, сидите в них и не пишите сюда!
Это только офисный планктон может всерьез говорить об использовании Фотошопа для скринов. Когда ты на своем компе - может ДА. А если ты весь день у клиентов, на чужих компах, где дай Бог стоит офис? Какой Паинт, какой Фотошоп?? А тут открыл, скринул, сохранил, если надо пересел на другой комп - скрины все равно в облаке. Быстро, удобно. В общем, молодцы ребята!
babyface2016
31 марта 2016, 23:04
shemasv,
полностью соглашусь !!!
s9236056690
31 марта 2016, 11:58
Ребят, молодцы. Писал вам как раз по поводу копирования изображения в буфер, сделали в лучшем виде! Отличная обратная связь! Не жалею пользоваться сервисом диска платно.
bulava1954
31 марта 2016, 12:01
Слов нет! Ваша команда, как всегда, на Высоте!
lares17
31 марта 2016, 12:08
Спасибо, большое. Это очень нужно, вообще очень помогает на работе.

Вы крутые.
cool.kiseleff2013
31 марта 2016, 12:08
Отличная штуковина. Вообще команда Яндекса - замечательные люди. Яндекс лучший благодаря им !!!
gogi.fil59
31 марта 2016, 12:09
Отлично. Радует новая стрелка, возможность отмены, копирование и я не знал как делать ссылку.
i@dyachenko.com.ua
31 марта 2016, 12:12
огонь!!!
arg.btr001
31 марта 2016, 12:18
а как же... управление уровнями объектов(как в corelDraw - pageUp/pageDown)?
особенно когда у тебя один объект(крупный) перекрывает кучу других мелких при случайном выделении первого, мелкие уже никак не »подцепить«
arg.btr001
31 марта 2016, 12:26
arg.btr001,
а так, очень удобное приложение
Toy61
31 марта 2016, 12:18
Попробую! Спасибо.
serxgaFG15
31 марта 2016, 12:20
Спасибо, Ваш скриншот очень удобен, легко запускается, хорошее качество.
stanislav istyagin
31 марта 2016, 12:29
Супер. Стало лучше.
info@shkola3.ru
31 марта 2016, 12:34
Отличная утилита! Так держать. Спасибо, все нововведения хороши.
yldash1983
31 марта 2016, 12:36
Разработчикам лайк нововведения очень понравились!
kdoker
31 марта 2016, 12:36
Ура, теперь можно уменьшать текст!
Спасибо, это отличная программа
Doctor Joy
31 марта 2016, 12:41
Тихонечко обновилось и с утра уже порадовало, спасибо за новые стрелки)
soulnapping
31 марта 2016, 12:43
Круто!

Но есть одна проблемка:
Настройки-Скриншоты-Сочетания клавиш
У "скриншот всего экрана" по умолчанию стоят сочетания Ctrl+Shit+3 и Alt+PrtScn
Я хочу поменять на Ctrl+Shit+3 и PrtScn, но не могу. При задании горячих клавши можно задать только одно сочетания, два уже не получается.

Как можно задать два сочетания клавиш для одной действия в интерфейсе?
Если никак, то может настройки хранятся в каком-нибудь файле и можно поменять там?
PilotLiSiCin
1 апреля 2016, 09:41
soulnapping,
странно, что по умолчанию для "скриншот всего экрана" стоит Alt+PrtScn. Вроде же PrtScn должен. В любом случае можно сбросить это дело. Там в настройках ЯндексДиска на вкладке "Дополнительно" внизу есть кнопка внизу "Восстановить настройки программы по умолчанию" (правда, по ней большинство настроек сбрасывается, так что осторожнее).
https://yadi.sk/i/61G6c2R0qeEf9
Дима Радченко
31 марта 2016, 12:49
Клас!))
Сергей
31 марта 2016, 13:07
молодцы, я ждал)
st.diso
31 марта 2016, 13:08
Спасибо! отличная и полезная вещь!
MaxRus82
31 марта 2016, 13:09
Этот сервис полезнейшая вещь, заскринил, пометил, сделал сылку, отдал, сохранил в облаке. Лучше и не придумаешь!

Прекрасное решение.
Майя
31 марта 2016, 13:12
А пофиксили проблему, что когда скринишь что-то что по умолчанию заслоняет другие окна (например, игру), то окно сворачивается раньше момента скрина?

В итоге на скриншот попадал черный экран или рабочий стол.
Доктор Хаус
31 марта 2016, 13:15
надо попробовать
kir3981
31 марта 2016, 13:20
Спасибо
Алексей
31 марта 2016, 13:25
Спасибо! Кнопки копирования прямо в буфер обмена, очень не хватало.
Постарайтесь не перегружать излишествами, скриншотер должен быть быстрым и лёгким. Тут главное вовремя остановиться :) В этом виде пожалуй самое то!
eduard moisei
31 марта 2016, 13:36
попробую
Доктор Хаус
31 марта 2016, 13:36
он перестал подписывать названия картинке..как мне это вернуть?
Victoria
31 марта 2016, 13:41
Доктор Хаус,
Вы можете в настройках скриншотов, в пункте «Имя файла», выбрать «Дата + Время + Название окна»
alloggio-magazin
31 марта 2016, 13:38
все хорошо, можно добавить кнопку печать?
Victoria
31 марта 2016, 13:42
alloggio-magazin,
Напечатать скриншот можно по комбинации Ctrl + P (английское)
hajtina
4 апреля 2016, 19:59
alloggio-magazin,
В разделе меню Файл есть Печать.
Qeydar
31 марта 2016, 13:38
Спасибо большое. Будем пробовать!
ser83719135
31 марта 2016, 13:39
Спасибо!
Александр
31 марта 2016, 13:53
Главное решили вопрос с цветом, теперь можно забыть о ПринтСкрине. Огромное спасибо!
krivokulskay
31 марта 2016, 13:56
здорово
Коля Джуряк
31 марта 2016, 13:56
СУПЕР
Lider37177a
31 марта 2016, 13:57
Класс! Очень часто использую в своей работе.
Павел Пархоменко
31 марта 2016, 13:58
Очень не хватало таких изменений. особенно кнопок отменить и вернуть. Спасибо. Так держать!!!
Тимур
31 марта 2016, 14:00
Супер! Спасибо! Очень активно пользуюсь.
Елена
31 марта 2016, 14:21
Попробуем. Ещё бы рамочки)))
komarov.yurban2016
31 марта 2016, 14:35
будем посмотреть!
Olyosho
31 марта 2016, 14:41
Я не про вторую версию, а про Скриншотилку вообще.
Господа! Ребята! Спасибо Вам и низкий поклон до земли! Это просто в яблочко!!! Очень полезная и удобная программа! Я без неё уже не представляю работу с компом! Нажал, указал стрелкой, подписал и отправил по почте. Минимум слов, максимум наглядности! Всё занимает секунды! А если, спустя время, нужно что-то вспомнить, то картинку легко найти в "Скриншотах" на Яндекс-Диске.
eskov.v2013
31 марта 2016, 14:54
пока не знаю
matuzin81
31 марта 2016, 14:55
молодцы!!!!!
batya100
31 марта 2016, 15:03
Будем посмотреть
AndreevIA
31 марта 2016, 15:13
Сделайте парольный доступ к папке с файлами.
Компьютером бывают пользуются несколько людей...
jonnyquest
31 марта 2016, 15:22
У кого нибудь работает Яндекс.Диск через прокси сервер с аутентификацией?
vladim.sharonoff2015
31 марта 2016, 15:31
Попробуем)))
Борис Черенков
31 марта 2016, 15:35
Здравствуйте. Яндекс диском пользуюсь постоянно как на компе так и на смартфоне. Меня устраивает при работе с документами. Что касается данного обновления - спасибо, будет применять на практике. Удачи Вам.
sol2286
31 марта 2016, 15:51
БлагоДарю, всё великолепно :)
mospan-72
31 марта 2016, 15:59
будем пробовать
Александр Мартыненко
31 марта 2016, 16:11
очень хорошо - успехов в дальнейшей работе!
Cergx
31 марта 2016, 16:19
Всё, конечно, прекрасно, но почему нельзя было сделать оформление наподобие того, что лежит в основе версии для МАКа? Без этой панели меню с "Файл", да "Правка" было бы намного удобнее. На компьютере с FullHD это смотрится нормально, но на ноуте с его 1366х768 немного напрягает.
Сделайте хотя бы панель инструментов не сверху, а слева, ибо соотношение скриншота по умолчанию всё равно будет всегда то же, что и у экрана, а края всегда пустые, ибо по вертикали место уже занимают заголовок окна и панель пуска.
Дмитрий
6 апреля 2016, 04:16
Cergx,
На Mac меню располагается сверху экрана, отдельно от окна. Про размещение панели инструментов слева обязательно подумаем, спасибо.
Игорь Павлов
31 марта 2016, 16:24
ещё не пробовал
ua9jfd
31 марта 2016, 16:31
замечательно, надо пробовать- в выходной займусь этим !!!!
OK-140475
31 марта 2016, 16:35
Мне и до этого очень нравился данный редактор, а теперь....супер... Очень полезный в работе с презентациями. Спасибо!
log.pawel1950
31 марта 2016, 16:35
Будем посмотреть
gmailcool
31 марта 2016, 16:46
горизонт завален
Кирилл Паршин
31 марта 2016, 16:53
спасибо, отличное обновление
Darth Sel
31 марта 2016, 17:05
Команде огромное спасибо! Буду честным, долго у вас не было конкурента, но в силу необходимости держу две скриншотилки на компе: из сабжа и Microsoft Snip (Tool). Собственно там круто то, что можно делать запись голоса на скриншот + рисовать в этом время. И получается что-то типа статичной камтазии. Также присоединяюсь к коменнтам, относительно снапов к краям окна, это удобно. И последняя их фишка это лупа как была в QIP Shot, на смену которому пришёл Яндекс) Это позволяет обходиться без дополнительной обработке в редакторе.

В целом не замена вам, конечно, но хотел бы когда-нибудь остаться только на вашем сервисе в перспективе =)
yur-shematonov21
31 марта 2016, 17:11
Очень нужная программа,особенно, для тех кто не любит всякие отдельные программы, которые нужно устанавливать на комп.
galinasamohwalova
31 марта 2016, 17:28
здорово
kinfourok
31 марта 2016, 17:29
Верните по умолчанию старую стрелку (указатель), вчера вечером, сидя за компьютером, я получил обновление и ужаснулся новой стрелочке. Ну, подумал, это я привередливый и забыл про сей феномен. А сегодня пришел в офис, и еще 3 наших сотрудника, увидев данное обновление (я вообще не затрагивал эту тему, они сами высказались) независимо друг от друга подтвердили мое видение и сказали, что новые стрелочки "отстой". Убедительная просьба, сделать старый указатель по-умолчанию (может кому-то и понравится новая стрелка, но пусть она будет дополнительной).
sergonatanke
31 марта 2016, 17:30
норм
volshebniku
31 марта 2016, 17:32
А что тупо shft+prtSrc больше сам не работает?
hajtina
4 апреля 2016, 19:30
volshebniku,
Если Вы настроили эти клавиши таким образом, что скриншот сразу открывается в редакторе Диска, то он будет открываться в редакторе Диска. Программа спрашивает, хотите ли вы использовать горячие клавиши таким образом. Если вы не соглашались на предложение Яндекс.Диска, у Вас все работает по-прежнему. Посмотреть настройки горячих клавиш можно посмотреть в Диске в разделе Настройки/Скриншоты.
UN7GCE
31 марта 2016, 17:37
Спасибо разработчикам! Постоянно пользуюсь скриншотами из яндекс-диска. Чем больше инструментов - тем проще работать!
Руслан
31 марта 2016, 17:39
РЕБЯТА! Я в немыслимой радости от прочитанного! Как же долго я ждал обновления:) Большое спасибо, Яндекс! Скриншотилка - это самая полезная программа. Хорошо, что она объединена с Яндекс.Димком:) За день я делаю около 10 скриншотов, постоянно делюсь ими с близкими:) А в грустные или иные минутки ностальгирую по старым скриншотааам:) Яндекс, мы тебя любим!:)
nadir5076
31 марта 2016, 17:39
большое спасибо.
Яндоша - рулит.
Clickerman1978
31 марта 2016, 17:41
нравиться
гусев максим
31 марта 2016, 17:43
нормально на мой взгляд
galca5
31 марта 2016, 17:43
Спасибо ,видно что то хорошее ,правда сейчас не разобралась вернусь к этому вопросу позже.
nsa62
31 марта 2016, 17:46
Спасибо!
DjMandarin_Diman
31 марта 2016, 17:50
Буду пробывать))
ritai2014
31 марта 2016, 17:51
Спасибо. Попробую.
igomen
31 марта 2016, 17:52
А нельзя ли реализовать такую функцию, как сохранение в собственном формате, с возможностью последующего редактирования добавленных элементов (стрелок, текста, размытий и т.д.)? Ведь нельзя сделать промежуточное сохранение, а когда объем работы большой, это очень серьезный минус. Например, нужно отрецензировать длинный полный скриншот страницы сайта, сделанный сторонней программой (кстати, а не встроить ли и в эту программу такую возможность??), и приходится полагаться на авось, что комп не вырубится по какой-то причине, вместо того, чтобы сохранить и быть спокойным. Сохранение в png с закрытием редактора – не то. Нужен свой формат (например, yds), и отдельная кнопка для сохранения без закрытия редактора (требовать ли ввода имени файла, можно вынести в настройки). И, кстати, можно сохранять периодически автоматом, но в другой файл, чтобы при сбое ничего не потерялось, но вручную сохраненные файлы не затерлись.
Вот сразу несколько рацпредложений. :)
Никита
31 марта 2016, 18:11
Клёво, и без этого пользовался каждый день, теперь стало ещё удобнее. Очень радуете!
schapowalovvicktor
31 марта 2016, 18:20
Круто, действительно круто. Спасибо разработчикам, очень удобная программа, принесла много пользы за тот год, что пользуюсь ею. Одно удовольствие ею скриншотить. Рад, что вы её апгрэйдили, некоторых функций и вправду не хватало. Кайфа вам от работы)
Буратино
31 марта 2016, 18:23
Спасибо яндекс, ты всегда был на высоте. Я постоянно пользуюсь твоими услугами, пожелаю тебе занять мировой рынок , потеснив гугл, и прочую мелочь.....т.е. конкурентов.
ArkadiGL*travel*blog
31 марта 2016, 19:02
Буратино,
Особенно хорошо удался Яндекс Браузер.
ЕЛЕНА ЖУЧЕНЯ
31 марта 2016, 18:23
К сожелению я ни чего не понимаю. К примеру у меня на плэйкастах пропали иконки сайтов.И я не могу поделится с друзьями. и что делать не представляю. Как и с тем что вы советуете.
Victoria
4 апреля 2016, 19:40
ЕЛЕНА ЖУЧЕНЯ,
Не могли бы Вы пояснить, что такое «плэйкасты»?
Тимофей Адаменко
31 марта 2016, 18:27
Отлично!
bibikov.ee
31 марта 2016, 18:33
После очередного обновления Win10 (когда не стало привычного рабочего стола на стационарном компе) я перестал видеть то, что отскриншотил. Открывается программа, а в ней пусто. При нажатии кнопки "сохранить" всё сохраняется, но ни о какой редакции скрина речи идти, естественно, не может. Причём это случилось ещё до обновления вашей скриншотилки. За несколько дней где-то. Я надеялся, что вы пофиксите это дело, но с выходом новой версии ничего не изменилось. Вижу прикольный новый интерфейс и только...
GoAInSIDE
31 марта 2016, 18:37
Неплохо! Спасибо, Яндекс! Одно "но": очень не хватает настройки качества jpeg
Ребриков Анатолий
31 марта 2016, 18:48
Буду пробовать хотя не специалист. На професиональный комментарий не претендую.
fueldeltabur
31 марта 2016, 18:52
А почему у вас автоопределение прокси не работает?
ArkadiGL*travel*blog
31 марта 2016, 19:01
Таким образом, все изменения это скриншотилка, которая никуда не упёрлась.
Василий Грозный
31 марта 2016, 21:34
Первое впечатление - стало функциональней и красивей. Будем пробывать.
Точно Не Он
31 марта 2016, 21:35
Супер
freel.com
31 марта 2016, 21:38
Супер, спасибо!
vla26a
31 марта 2016, 21:44
Начало хорошее. Будем осваивать.
Электрик 220
31 марта 2016, 21:49
Spasibo yandex chto vy pomagaete i uchite nas kak Razvivat'sya, predostavlyaete nam vse samoe luchschee otbornoe. ya ocheni davolen chto zdelal pravilinyi vybor s reghietraciei u vas. Spasibo vsem za vashu rabotu. S uvazheniem k vam i vashim specialistam! Procvetaniya i razvitie, my v vas VERIM!!!!!!!
hajtina
4 апреля 2016, 19:25
Электрик 220,
Спасибо большое за такой прекрасный отзыв и за доверие! :) Мы стараемся. И так важно, что результаты нашей работы нравятся пользователям.
--
Руководитель сервиса Яндекс.Диск Наталья Хайтина
Андрей
31 марта 2016, 22:04
Большой респект за нововведение!
Maus
31 марта 2016, 22:06
Супер! Обожаю эту скриншотилку! Спасибо разработчикам!
igor.keldyushev
31 марта 2016, 22:23
По описанию - это классная вещь! Но я ещё не пробовал. Тороплюсь испытать!
veseloff.roman2011
31 марта 2016, 22:25
Я не пользуюсь этим.Много возни.
shym86
31 марта 2016, 22:30
Здорово, спасибо. прямо приятно, как-будто лично под меня все сделали! спасибо большое!
Костя Тюрин
31 марта 2016, 22:39
вроде норм
Костя Тюрин
31 марта 2016, 22:39
здорово)
vladimir.mozharov2017
31 марта 2016, 22:45
посмотрим.
mae2072
31 марта 2016, 22:50
А размер шрифта подписи только так менять можно, как показано на гифке здесь?
Victoria
4 апреля 2016, 19:41
mae2072,
Да, конечно можно
Вера Доронина
31 марта 2016, 23:06
Спасибо.Буду применять.
babyface2016
31 марта 2016, 23:09
Как можно жить без Яндекс диска и его функций , тех же скриншотов , например ? не представляю...разве можно сравнивать скрины сделанные Яндексдиском и тот же пайнт например ... по мне так самые лучшие скрины - через Яндексдиск...
n.grubova2013
31 марта 2016, 23:26
Спасибо! буду пробовать!)))
ꓗꓥꓣ
1 апреля 2016, 00:02
Наконец-то! Теперь постоянно тупящий и вечно-глючащий Ashampoo Snap 8 можно навсегда отправить в небытие.
cool.delacroix2013
1 апреля 2016, 00:07
пацаны ваще ребята, умеете, могёте
Алеся Лаптева
1 апреля 2016, 00:29
Я пользуюсь уже этой программой две недели,в целом это классная программа.И еще есть возможность сохранять скриншоты и делиться ими с друзьями.Вот это плюсы этой программы.И еще их можно сохранять.Вот окей,крутая программа.
Сергей Никитенко
1 апреля 2016, 00:51
Благодарю команду разработчиков и за их прекрасный, постоянный труд, за разработку новых программ!!!
Const
1 апреля 2016, 01:00
Вот спасибо! Только сегодня полез в ФШ из-за стрелок!
adndima
1 апреля 2016, 01:21
Супер, спасибо большое. Всегда пользуюсь этой программой
mr.leonovich1
1 апреля 2016, 01:32
Молодцом
Андрей Баташов
1 апреля 2016, 01:42
Было бы здорово заключать текст в "облачко" с возможностью подтащить "хвост" к нужной части скриншота
serg@kemon.ru
1 апреля 2016, 01:42
Сразу получить ссылку на скриншот! Очень хорошо!
Олег М.
1 апреля 2016, 02:30
Будем пробовать, совершенству нет предела
nikitasrg
1 апреля 2016, 02:31
Действительно отличное обновление. Как раз не хватало стрелок постоянной ширины и возможности выбирать область скриншота сразу. Отличная программа, а сейчас стала еще лучше. Постоянно пользуюсь в работе.
Рекламонт
1 апреля 2016, 04:41
будем посмотреть. Спасибо
rampilova.l
1 апреля 2016, 05:15
Спасибо за обновления!
Lana
1 апреля 2016, 06:41
Спасибо огромное !!!!
Vladimir Artyuhov
1 апреля 2016, 07:02
Молодцы!Очень здорово все продумано,теперь буду намного чаще пользоваться,СПАСИБО!
semusheva2015
1 апреля 2016, 07:03
Изменения