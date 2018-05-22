Блог Диска

Блог Диска

В Диске появилась история изменений загруженных файлов

Когда вам понадобится более ранняя версия вашего текущего файла, вы можете легко достать её, если этот файл есть у вас на Диске.

Новая функция будет незаменима при многократном редактировании документа или при совместной работе над одним и тем же файлом в рамках проекта. 

Посмотреть или восстановить одну из предыдущих версий можно у любого файла - будь то изображение, видео, документ, презентация или любой другой формат. Для этого выделите файл и нажмите «история изменений». 

Выделите файл и нажмите "История изменений"

Посмотреть историю изменений любых файлов можно за последние 14 дней. Но если вы являетесь пользователем с платным местом на Диске, то новая функция вам доступна за последние 90 дней. 

75 комментариев
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sivas111
22 мая 2018, 12:23
Супер, спасибо! Давно ждал реализацию этого функционала
Сергей Е.
22 мая 2018, 12:24
Вот это круто! Спасибо.
А если, к примеру, файл удалил и очистил корзину. Есть возможность как-то вернуть такой файл?
disk-blog
22 мая 2018, 16:50
Сергей Е.,
История поможет вернуть версии измененных файлов. Очищенные файлы из Корзины вернуть не получится.
kolchan11
22 мая 2018, 12:24
Наконец-то!
safronovsy
22 мая 2018, 12:25
Огромное спасибо! 
Юрий
22 мая 2018, 12:32
Насколько я помню история файлов была в самых первых версиях диска? 
Никита
22 мая 2018, 12:54
Уважаемые разработчики. Спасибо за полезную функцию. Обратите внимание на слоган "Чтобы просматривать историю изменений в Диске за 90 дней, купите место". Измените формулировку, уберите два последних слова. Мягче нужно)
avmaksimov
22 мая 2018, 17:35
Никита,
вам 300 рублей в ГОД жалко?))
Никита
23 мая 2018, 08:36
avmaksimov,
Я думаю отдел продаж меня понял)
Андрей
10 июля 2018, 21:32
avmaksimov,
а где там 300? вижу только 800 )
avmaksimov
10 июля 2018, 23:35
Андрей,
10Гб на год стоит 300 рублей. Да хоть и 800. По 66 рублей в месяц :-D
Марк
22 мая 2018, 14:41
Здорово, спасибо за такое нововведение. По новым законам вы должны хранить все файлы пользователей определенное время на своих серверах. А можно ли нам функцию восстановления удаленных файлов?  Пример..... Я удалил, случайно не тот файл и мне его нужно срочно вернуть, а он уже ушел из корзины
disk-blog
22 мая 2018, 17:05
Марк,
Очищенные из Корзины файлы восстановить не получится.
Марк
22 мая 2018, 17:04
disk-blog,
Но у вас же они остаются, почему нельзя файлы пользователя самому пользователю вернуть? Странная политика
Alex
22 мая 2018, 16:13
Ура, спасибо, очень нужная функция!
amx3000
22 мая 2018, 16:49
Суперкруто!


А если я файл на Диск загрузил, а потом загрузил другой, перезаписав, - это будет в истории изменений?
amx3000
22 мая 2018, 16:50
Сам уже только что проверил - будет! Суперсуперкруто!!! :)
Спасибо!
disk-blog
22 мая 2018, 16:59
amx3000,
Да, будет.
Вячеслав Валеев
22 мая 2018, 17:26
Т.е. если две недели не было изменений, вся история будет затерта?
graphicc.ru
22 мая 2018, 17:27
14 дней, ну хотя бы 30 как везде?
avmaksimov
22 мая 2018, 17:35
graphicc.ru,
цена вопроса - 300 рублей в год, 25 рублей в месяц. Что, кроме 10 Гб в Облако можно на них купить?)))
Марк
22 мая 2018, 17:06
avmaksimov,
Если бы еще эти несчастные гб можно было купить как то кроме яндекс деньгами, я тут пытался купить через киви - фиг
avmaksimov
22 мая 2018, 18:33
Марк,
есть еще банковская карта.. Да и ЯД позволяет списывать с киви или наоборот можете с киви отправить на ЯД. Было бы желание)
Марк
22 мая 2018, 18:12
avmaksimov,
Если будет желание можно даже свое облачное хранилище сделать. Но я хочу отдать им деньги, а они у меня их не берут. Если бы они были частниками - такого бы не было. )
saanvi
22 мая 2018, 19:08
ОЙЕСССССС!
Богданов Сергей
23 мая 2018, 01:54
Это конечно впечатляет. Но если в Яндекс.Диске зайти в редактор и выбрать инструмент Поворот, то изображение сразу же переворачивается, хотя файл при этом остается неизмененным. Глюку уже несколько лет. То, что его не исправляют я могу объяснить только тем, что инструментом никто не пользуется. Не исключено, что и новую фичу постигнет та же участь.
Артур Фаттахов
23 мая 2018, 11:47
то, о чем мечтал

german-repin
23 мая 2018, 12:29
Наконец то! Все, перехожу с платного дропбокса на платный Я.диск! )
Между прочим экономия примерно 5400 рублей в год по текущему курсу :)
Tintity
24 мая 2018, 01:43
Спасибо огромное. Важно, что вы не забросили проект. Эту фичу ждал очень давно. Теперь осталось только пофиксить работу с большими папками, чтобы их можно было перемещать нормально и допилить клиент, чтобы с большим количеством файлов не захлебывался. И все. Облако мечты готово)
Tintity
24 мая 2018, 09:01
Tintity,
Ах да, еще нормальный GUI клиент для Linux
Vitality
30 августа 2018, 15:01
Tintity,
Под Mac тоже ещё сырой клиент.
Константин
29 мая 2018, 17:08
ТТак получилось, что места мне несорвсем хватило на мою многолетнюю коллекцию картинок и при переносе на диск многие были вырезаны из папок.. Куда они делись бес понятия. Так же нет слайдшоу чем я активно пользовался. Теперь наверно придется удалить всю эту многотысячную груду ибо она изрядно обкорнана. Довольно неприятный был удар.. Но функция полезная.. Отсюда вывод / Не тратьте друзья время на хобби, ибо когдато наступит предел и границы.. 
ZironST
29 мая 2018, 17:25
Урааааа!!!!
Hrebtov Yakov
31 мая 2018, 22:26
Здравствуйте.
Подскажите, как мне скачать предыдущую версию?
Допустим, меня интересует xls-файл. Прежде, чем восстанавливать одну из предыдущих версий, мне надо найти, какая версия меня устроит. А для этого ее нужно скачать. Заранее спасибо за ответ.
К Топ5
6 июня 2018, 17:39
Пожалуйста реализуйте двухфакторную идентификацию в яндекс диске. Ведь файлы - это важнее чем почта, но в почте защита у вас на уровне, а в диске-  жалкий парольчик, никакой доп. защиты от несанкционированного доступа.
Марк
6 июня 2018, 17:34
К Топ5,
  Народ не придает значения своей  безопасности в сети, а теперь еще и впн запретили. Коммунизм
Виктор
12 июня 2018, 09:23
К Топ5,
чем Яндекс.Ключ не устраивает?
moi-okna-kontext
12 июня 2018, 10:48
Виктор,
а разве он действует на авторизацию в яндекс диске?
Виктор
12 июня 2018, 17:50
moi-okna-kontext,
он действует на все сервисы Яндекса, насколько я понимаю.
mudrowhoo
7 июня 2018, 07:34
Подскажите пожалуйста как активировать 12 gb по акции - День рождения почтового ящика. Написано что 12 gb получены на всегда, но основной объем диска показывает всё равно 8 gb.
Anton
7 июня 2018, 19:06
А куда можно написать большой и гневный отзыв о работе Яндекс.Диска и его истории?

Вот накипело. За день потерялось куча информации. Причем потерялась по вине приложения. И восстановить никак, потому что история не работает. Теперь надо ездить по городу и собирать информацию снова.
Vitality
30 августа 2018, 15:03
Anton,
У меня почему-то картинки попортились и в истории об этом ничего нет.
Виктор
12 июня 2018, 09:21
Спасибо. В своё время это было киллер фичей Dropbox и я был расстроен, что этого нет у вас. Недавно решил перейти на платный Яндекс.Диск и очень удачно как раз выпустили эту возможность.
Спасибо за вашу работу!
alex.malyga
14 июня 2018, 15:26
Когда для Linux/ARMHF версию клиента соберете??? не вижу никаких принципиальных сложностей!
Обновлено 14 июня 2018, 15:26
avtoosago56
23 июня 2018, 13:22
Всем привет!
Очень хотелось бы чтобы сортировка сохранялась на диске в десктопной версии, всегда приходится вручную выставлять по дате и убыванию....
Можно это реализовать?
hitaisin
24 июня 2018, 09:22
У вас появилось бета приложение заметок на компе. А в веб и андроид версиях оно когда появится?
griss2008
25 июня 2018, 16:25
При автозагрузке с телефона фотографии яндекс.диск зачем то меняет название файла с dcs... на дату загрузки, можно ли это отменить через историю  изменений? Или может есть более простые способы, что бы название не менялось?
Aleksey Dolgih (alexdolbun)
26 июня 2018, 17:26
Здравсвуйте! Как скоро заметки сделаете доступными в приложении диска на android/ios?
Обновлено 26 июня 2018, 17:28
Vitality
30 августа 2018, 15:05
Aleksey Dolgih (alexdolbun),
Да и под Mac их нет тоже.
alexartukov
27 июня 2018, 14:54
Ну наконец-то!

Спасибо, здорово!
lich.mendosa
30 июня 2018, 12:00
Сделайте функцию удалённой загрузки как в Gavitex http://prntscr.com/k13lat
M M
2 июля 2018, 10:54
По-прежнему наблюдается следующая проблема веб-приложения - дата изменения папки не отражает дату последних изменений внутри нее. Пример:


Есть папка Москва, в ней много папок с номерами объектов (100, 101, 102, 103 и дальше). Все папки созданы 1 марта, например. 


Мой коллега сегодня добавляет файл в папку 103, 2 июля.


Я захожу в папку Москва. Упорядочиваю по дате изменения. И вижу что все папки созданы 1 марта. Папка 103 не сверху. Это неудобно. Думаю, стоит исправить.
TEAfest
4 июля 2018, 09:44
Как круто.я ранее писал о такой возможности, и мне ответили что такая возможность рассматривается. Спасибо вам.
farah.yndx
24 июля 2018, 14:56
TEAfest,
 Мы очень стараемся ориентироваться на то, что хотят видеть пользователи. Приятно получать такой фидбек. Спасибо! 
KosRomOle
9 июля 2018, 12:20
Напишу о том, чего очень не хватает в 3-й версии:
1. По правому клику мыши нужна возможность:
- поставить синхронизацию "на паузу" и включить синхронизацию;
- иметь информацию о полном размере диска и занятом пространстве;
- видеть список последних синхронизированных файлов;
2. Нужна анимация иконки в трее - статика в наше время устарела. Раньше было очень удобно - иконка с зеленой галочкой (все синхронизировано), иконка крутится (идет синхронизация) и просто серая иконка.
Просьба добавить эти очень нужные плюшки. Спасибо.
mediator.agency
9 июля 2018, 13:41
Фишка отличная, тут же закупил 1 ТБ места, но есть нюансы.
Ради опыта создал текстовый файл, синхронизировал, потом изменил его и кинул поверх. ЯД отлично показал, что есть предыдущая версия файла. Но при попытке просмотреть файл, чтобы проверить что именно там изменилось, система выдала отказ "просмотр файла не поддерживается". Текстовый файл? Хм...
Ладно, их всего два изменения а когда их будет 10 - как понять, какой из них  восстановить? Хорошо бы иметь возможность не просто восстановить файл из истории, но и скачать его локально, так как включить поддержку веб просмотра всех подряд форматов - нереально, это я понимаю.
Дайте хотя бы возможность скачать предыущие версии файла!
RIPVIRTUAL
10 июля 2018, 09:22
А если вирус-шифровальщик зашифровал файлы? Их можно будет восстановить?
evgesha@familytea.ru
10 июля 2018, 09:32
RIPVIRTUAL,
Так на это и рассчитано. Ты просто восстанавливаешь файл и все.
dom@uprdom.pro
10 июля 2018, 11:50
evgesha@familytea.ru,
Вопрос был команде Яндекса.
Ali-shka
13 июля 2018, 23:50
RIPVIRTUAL,
У меня сейчас такая беда. Написала в техподдержку, ответа нет. Но сама в истории не вижу исходных файлов. Вся история новых зашифрованных файлов начинается с момента его шифрования. Т.е., отвечая на ваш вопрос, скажу что нет. Через Историю зашифрованный файл не восстановить. Это просто печаль. 
Обновлено 13 июля 2018, 23:52
Сергей Тырышкин
23 августа 2018, 19:18
RIPVIRTUAL,
Dunn. 
Вячеслав Мороз
14 июля 2018, 13:52
Сорри, если опять не туда


В приложении для смартфона давно жду плиточного вида вывода файлов, фотки списком смотреть неудобно, слишком мелкие. У вас заточка под фотки, почему бы не разнообразить вывод фотографий, например как в ВК, ну или просто плиткой, чтобы превью были покрупнее. Спасибо!
farah.yndx
24 июля 2018, 14:43
Вячеслав Мороз,
 Мы рассматриваем все предложения по улучшению. Вид сортировки в приложениях действительно можно улучшить! Учтем это в будущем. :)
mnshteynikov@ugcrussia.com
7 августа 2018, 14:48
Как восстановить файл из истории?

Дмитрий Красильников
3 декабря 2018, 01:26
ААфигеть 

zuuraarykbaeva75
13 декабря 2018, 05:50
Как нада загружать фото 
prioritet1977
21 декабря 2018, 00:54
Именно после появления этой функции я ВЕСЬ свой компьютер перенёс в облако, а это 3 ТБ. :)
julmiko
11 января 2019, 17:53
Здравствуйте!
Помогите разобраться с моим яндекс-диском, пожалуйста.
Я удалила с него все файлы, но система говорит, что у меня диск заполнен на 202 Гб из 100 Гб.
Как это возможно?
Вся моя почта туда перешла, что ли?
Как это изменить?.. Удалить всё из почтового ящика? Или это вообще какой-то глюк?
Заранее спасибо.
disk-blog
17 февраля 2019, 00:02
julmiko,
здравствуйте!
Вероятно, удалённые файлы попали в Корзину, где будут храниться в течение 30 дней, если эти файлы не восстановить или не очистить Корзину. Файлы в Корзине тоже занимают место, поэтому лучше проверить не залежалось ли в ней что-то, что можно было бы удалить и освободить место.
Руслан
7 марта 2019, 13:06
Где тёмная тема? Windows работает с тёмной темой и вдруг "тупорылый" диск с белой темой, контекстное меню и т. д. Теперь конкретней о "тупорылости", (уж не знаю чьей). Почему диск 3.0 "вскрывает" скрытые файлы?  Вы его как тестируете?
Некто
11 марта 2019, 12:09
Вопрос, будет ли веб версия диска с закладками для папок, чтобы быстро по каталогам можно было сёрфить? меню или отдельная папка для линков
kkrasilnikov
22 марта 2019, 09:49
Можно ли как-то сделать групповое восстановление? У меня, например, шифровальщик на фотки напал, их пара тысяч и они есть в Диске. Мне поштучно теперь предыдущую версию восстанавливать?
kkrasilnikov
22 марта 2019, 09:51
Можно ли как-то восстанавливать файлы не поштучно? Группой, папкой? Шифровальщик пару тысяч фото повредил, надо восстановить с Я.Диска
mb@svetodiod7.ru
25 марта 2019, 07:41
Добрый день.


В веб интерфейсе в Истории изменений видны изменения всех файлов и папок вложенных если "Все папки".


Если выбрать конкретную папку, то показывает изменения только этой папки. Изменения вложенных файлов не показывает.


Было бы удобно включить возможность иерархического просмотра вложенных папок и файлов в данном случае.
t.t1mych
19 мая, 19:45
https://yastatic.net/doccenter/images/support.yandex.ru/ru/disk/freeze/VrNVlpL9EY8Y0JsMWbxL1vT-U9c.png