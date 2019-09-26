В Диске появились новые умные альбомы и тематические фотоподборки

Умные альбомы

Диск с помощью технологии компьютерного зрения научился выявлять удачные и неудачные фотографии. Такие снимки он объединяет в альбомы. В альбом «Красивое» попадают самые выигрышные с точки зрения алгоритмов кадры. А в альбом «Разобрать» Диск помещает фотографии не самого хорошего качества, например, темные или нечеткие.

Кроме этого, в Диске появились альбомы «Камера», «Скриншоты» и «Видео», в которых файлы разложены по типам. Когда всё разложено по полочкам, найти нужное проще — скриншот с важной информацией не затеряется среди тысячи фотографий из отпуска.

Новые фотоподборки

Диск уже давно умеет составлять подборки фотографий из прошлого — например, со снимками, которые вы сделали в этот день пять лет назад. Такие подборки — хорошая возможность вспомнить о событиях, связанных со старыми фото. Теперь в Диске появились новые виды подборок — тематические. В них попадают снимки, объединённые общим сюжетом: скажем, морские виды, природа, цветы или коты.

Новые альбомы и фотоподборки уже доступны в мобильном приложении Диска на iOS и Android