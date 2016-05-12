Блог Диска

Блог Диска

Весь фотоархив в Диске для iOS

Рады вам представить обновленный Яндекс.Диск для iOS.

Теперь, также как и на Android, все хранящиеся на Диске фотографии можно посмотреть в новом разделе «Все фото». Там они сгруппированы по месту и времени съёмки в Моменты и выстроены в хронологическом порядке. Вы можете давать Моментам имена и делиться ими с друзьями в виде альбомов.

В новом разделе легко ориентироваться, даже если у вас накопилась масса фотографий за много лет. Нажмите овальную кнопку в верхней части экрана, миниатюры уменьшатся и выстроятся по годам и месяцам. Выберите нужный месяц, и вы вернётесь в соответствующий момент в разделе «Все фото».

Новый раздел "Все фото" доступен и для  iPad, так что просматривайте свой фотоархив и на больших экранах. 

Смотрите, показывайте, делитесь самыми невероятными моментами из жизни с друзьями и близкими людьми. А  новый Диск бережно все сохранит и разложит по полочкам. 

Новая версия приложения уже доступна в App Store

Команда Яндекс.Диска.

16 комментариев
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Марк
12 мая 2016, 15:32
вы тех,кто сидит на ios ниже 9 за людей то не считаете. верните обновления для версии 6.1.3.только шестерка была,есть и будет нормальной осью для яблочка.не глючной и не тормозящей
Dmitry
13 мая 2016, 09:30
Извиняюсь, но размеры первого и второго скриншотов 6.2 Мб и 3.1 Мб соответственно - за гранью добра)
ꓗꓥꓣ
16 мая 2016, 18:59
А обновленный Диск (который сейчас вообще не работает) для Windows 10 Mobile когда будет? Или Яндекс положил на Win10Mobile?
Что-то уже надоедать начинает это вылизвание Ведроидов и АйОСов...
Хотя бы довели 1 единственный раз до ума приложение для Windows 10 Mobile.
Или Вы наверное зелёненькие получаете от Эппл и Гугл за повышенное внимание к их операционным системам.
Tintity
17 мая 2016, 01:29
Уважаемые разработчики. Огромнейшая просьба к вам. Обновите, пожалуйста, дизайн мобильного приложения для андроид. Ну уж очень оно уродливо выглядит. Этот вырвиглазный желтый... Ну не смотрится оно на фоне конкурентов... Посмотрите, какой превосходный дизайн у приложения Облака.Mail.ru... Еще очень круто было бы добавить возможность менять цвета папок, как у гугла. Но это все цветочки, самое главное, что после последнего обновления приложение при открытии стало заходить в раздел "последние". ЭТО ЕЩЕ ЗАЧЕМ???? Вы считаете, что человек будет открывать свой диск на телефоне или планшете только для того, чтобы просмотреть, не заливала ли его жена на его диск порно? Неужели у вас нет человека, отвечающего за юзабилити ?
Марк
17 мая 2016, 06:32
теперь еще и прямую ссылку на блог из диска убрали.стыдно стало,чтоли?пришлось гуглить
zde-1
18 мая 2016, 07:05
IOS 9.3.2, iPhone 5, Браузер Mozilla Firefox 4.0(11), при открытии ссылки на публичный файл, выдает сообщение "Ваш браузер устарел, поэтому Диск не может быть открыт.
Установить Яндекс.Браузер
Mozilla Firefox Opera Internet Explorer" 
sadrieff.danil2016
28 мая 2016, 12:49
как скриншопт сделать????????????????

worze
30 августа 2016, 14:47
Здравствуйте!
Когда будет добавлена поддержка TouchID или хотя бы защита пином?
Александр
2 сентября 2016, 15:50
Сделайте, пожалуйста, возможность самостоятельно задавать в настройках папку для автозагрузки.
Очень неудобно, когда с разных устройств все в одну папку валится... 
bolster
3 марта 2017, 16:56
Приветствую!
А когда будет реализован полноценный просмотр GIF? Вроде простая же вещь :)
eugeny.blagovey
21 сентября 2017, 23:33
F
luqmilacavocilo
19 ноября, 14:12
eugeny.blagovey,
 РЕБАТА, МОИ, ДОРОГИЕ, ЧТО Ж ВЫ  ТАКИЕ ГРУБЫЕ, У МЕНЯ ПРОСТО НЕТ ВРЕМЯ СТ СЫН ИН 1 ГР, МУ   УМЕР, У МЕМЯ ПРОСТО НЕТ СИЛ И ВРЕМЕНИ. БУДЬТЕ ДОБРЕЕ, ОЧЕНЬ ВАС ОРОШУ И СРАРАЙТЕ ПОМОШЬ ДРУ ДРУГУ. СЧАСТЬЯ  ВАМ. Л. И. 
tune99
13 октября 2017, 08:01
Нравиться путешествовать смотря на фотографии, и познавать мир .
Алексей Иванов
14 октября 2017, 21:08
tune99,
смотря на фото невозможно  путешествовать
pingvileo
31 июля 2019, 12:35
)
jeffrfrank
25 июля 2020, 15:12
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