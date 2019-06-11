Яндекс.Заметки теперь и в веб-версии Диска

Теперь с заметками можно работать на любой удобной для вас платформе – в мобильном приложении Диска для Android, в приложении Диска для Windows или прямо в браузере. При этом, заметки синхронизируются между собой и можно начать писать заметку на компьютере, а продолжить – на смартфоне.

Для чего нужны Заметки?

Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. В «Заметках» можно вести списки дел и покупок — или записывать туда идеи и мысли, которые важно не забыть. Если заметка нужна постоянно, закрепите её вверху — так она всегда будет на виду. А ещё к заметкам можно прикладывать фотографии: например, снимки квитанций или объявлений.

Чтобы воспользоваться заметками, просто зайдите в ваш Диск для Android или для Windows или откройте веб-версию раздела по адресу disk.yandex.ru/notes. Если вам не удастся найти новый раздел, убедитесь, что ваше приложение обновилось до последней версии.