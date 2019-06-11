Блог Диска

Блог Диска

Яндекс.Заметки теперь и в веб-версии Диска

Теперь с заметками можно работать на любой удобной для вас платформе – в мобильном приложении Диска для Android, в приложении Диска для Windows или прямо в браузере. При этом, заметки синхронизируются между собой и можно начать писать заметку на компьютере, а продолжить – на смартфоне. 

Для чего нужны Заметки? 

Раздел с заметками пригодится, когда нужно записать номер телефона, рецепт пирога, расписание уроков или любую другую информацию, которая может понадобиться в дальнейшем. В «Заметках» можно вести списки дел и покупок — или записывать туда идеи и мысли, которые важно не забыть. Если заметка нужна постоянно, закрепите её вверху — так она всегда будет на виду. А ещё к заметкам можно прикладывать фотографии: например, снимки квитанций или объявлений.

Чтобы воспользоваться заметками, просто зайдите в ваш Диск для Android или для Windows или откройте веб-версию раздела по адресу disk.yandex.ru/notes. Если вам не удастся найти новый раздел, убедитесь, что ваше приложение обновилось до последней версии.

39 комментариев
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Марк
11 июня, 11:14
Для андроида 5 заметок еще нет и это печально
Dedvlaptyah
11 июня, 13:37
Марк,
уже доступны :)
Предварительно, пожалуйста, обновите приложение до версии 4.17.1.
Виктор Исадов
11 июня, 15:05
Dedvlaptyah,
версия 4.17.1. В приложении Android нет вкладки "Заметки".
https://yadi.sk/d/zJRSj412KthS2g
Обновлено 11 июня, 15:05
Марк
11 июня, 14:41
Виктор Исадов,
 Обновил, где мои заметки? Lg g3s  пятый андроид
Dedvlaptyah
11 июня, 15:43
Виктор Исадов,
Возможно, после включения Заметок вы не перезапускали Яндекс.Диск. Попробуйте выкинуть приложение из списка открытых и снова запустить его. Если и после этого Заметки не появятся, то напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи в Помощи. Обязательно разберёмся!
Обновлено 11 июня, 15:44
Марк
11 июня, 14:56
Dedvlaptyah,
Приношу свои извинения Яндексу, магия  случилось, обновил диск несколько дней назад, но открыл приложение сейчас и заметки появились 
Виктор Исадов
11 июня, 16:00
Dedvlaptyah,
спасибо. После перезапуска появилось)
Александр
11 июня, 13:31
Новость то хорошая, только ответа на вопрос "зачем нужны Заметки" я здесь не увидел. Целенаправленно Яндекс заметки не развивает (по крайней мере как самостоятельный сервис), а перечисленный в тексте набор фич вполне обычный для любого заметочника коих множество. Киллерфич нет, виджетов (или чего-то такого чтобы можно было быстро на телефоне создать заметку) тоже не вижу. Кстати, у самого приложения Диска на iOS тоже нет ни виждетов, ни быстрых действий при зажатии на иконке.

P.s. На iOS когда?
Dedvlaptyah
11 июня, 15:31
Александр,
мы делаем ставку на кроссплатформенность и интеграцию с остальными сервисами Яндекса. Пока это наш первый шаг в этом направлении, но обязательно будем развивать и дополнять функциональность Заметок. Если есть особенные фичи, которые вы хотели бы видеть в Заметках - мы были бы вам признательны, если вы о них нам расскажете - здесь или через форму обратной связи в нашей Помощи.
Заметки для iOS у нас в планах, правда обозначать сроки мы пока не готовы.
Игорь
11 июня, 16:59
Dedvlaptyah,
я могу рассказать! :) Прежде всего сделайте, пожалуйста, возможность помечать заметки тегами и вложенными тегами, например: #рецепты/коктейли и чтобы слева можно было включать/выключать дерево тегов, чтобы можно было пользоваться этим деревом, как каталогом :) Словом, хочу, чтобы было реализовано, как в CintaNotes - просто и элегантно :)
Марк
11 июня, 15:03
Игорь,
Расскажите им по ссылке оставленной вашим собеседником выше, я очень жду заметки на айпаде ios 10.3.3
avmaksimov
11 июня, 14:46
Почему нельзя делать списки, как в Google Keep? И раз уж новый продукт, то он должен справляться с этим лучше.


Я использую для списка покупок.
Dedvlaptyah
11 июня, 15:38
avmaksimov,
спасибо, над списками подумаем!
temakir11
13 июня, 09:44
Пока не могу перейти на заметки, но идея хорошая. Вот вам список хотелок: 
1. Папки. Например хочу папку «Скрипты» и записать в нее все что со скриптами. 
2. Я скопировал какой-то текст и вставляю его - мне приложение пишет: Мол, текст длинный не вставим, надо снять это ограничение, я в основном использую заметки для сохранения полезных статей и инструкции. 
3. Удалить статью мышкой, я нажимаю правой кнопкой - а кнопки удалить нет, при этом в Яндекс. Диске такая фича есть. 
4. Background(Фоны), не хватает фонов и каких то легких фонов. 
Vladislav E.
13 июня, 10:05
Пожелания:
1. Интеграция с Яндекс.Браузером. Чтобы можно было не залезая никуда в пару кликов добавить заметку или прочитать. У Оперы (а сейчас у Вивальди) были прекрасные заметки в боковой панели.
2. Чтобы они лежали где-нибудь в текстовом виде в файловой системе, ну или хотя бы чтобы их можно было забекапить.
3. Нет поиска по заметкам.
specv81c
13 июня, 10:05
В ожидании Заметок на iOS... :)
Марк
13 июня, 11:33
А еще , очень хочется заметки на ХР, да, мы еще пользуемся хр и нас много.
likh.s
14 июня, 17:45
В виндоус версии их открывать не очень удобно конечно. Добавьте еще в каком-то формате удобное хранилище для ссылок, возможно с превью

Janna
14 июня, 22:25
Спасибо!!! Очень нужная вещь, Заметки, то, чего не хватало мне. И за скидку в 20% спасибо большое, приятно ваше внимание, на год объем Диска увеличила на 100гб :)
Обновлено 14 июня, 22:26
ig 276
15 июня, 07:04
Возможно не забудете про линукс и добавите несколько команд в cli?
megaprofi
16 июня, 21:15
Лучше бы сделали просмотр в веб-версии диска файлов .dng.
Виктор Исадов
16 июня, 21:37
Заметкам не хватает версионности (с выделением изменений), папок, корзины, возможности зачеркнуть текст (или создать список чекбоксов для ToDo списков) и расширения для браузеров для быстрого создания заметок из выделенного текста.
dfilip
17 июня, 11:51
пожалуйста добавьте в раздел заметки возможность создания папок и сортировки заметок по папкам 
Также поддерживаю просьбы про хештеги, поиск по заметкам, фоны, и также можно добавить минимальное редактирование типа жирный текст, или курсов.

deya.8
21 июня, 09:15
Почему убрали списки с галочками?


Раньше пользовалась приложением, теперь нет смысла
Илья
28 июня, 10:51
Очень нужны чеклисты (списки с галочками). Без них мне лично пользоваться этим сервисом невозможно
leha3077
3 июля, 18:02
Верните, пожалуйста, возможность полного отключения синхронизации для Windows версии. Ограничение на 24, 8 и тем более на 2 часа совершенно не устраивает. Иногда бывает необходимость отключения на неопределенный срок.
Эрнст
9 июля, 22:08
сделал несколько заметок но так и не нашел их на файловой системе. если доступ к ним только через специализированный интерфейс то использовать конечно не стоит, например домашний комп у меня под линукс минт и я.диск используется через webdav а значит что заметки свои я ни забэкапить немогу ни даже просто прочитать. 
кстати еще проблема - не все заведенные в веб интерфейсе заметки появились в андроиде. 

Дмитрий
26 июля, 14:19
Как удалить новую версию яндекс-диска и установить старую, которой можно пользоваться?

Андрей
28 июля, 14:51
Заметок  разных миллион. Зачем этими пользоваться?


- нужен поиск
- метки
- цвет заметки/фона, поиск по цвету
- напоминалка по времени и дате
- списки/папки
- напоминалка по геолокации
- клипер (см. OneNote clipper, evernote cliper)


После этого заметки станут просто не хуже других :).


Уникальными фичами могли бы быть
- создание заметок через Алису 
- список чтения. В браузере есть режим чтения. Вот бы взять сайт, конвертировать статью в формат режима чтения и сохранить статью в заметки. И потом можно с телефона в оффлайн прочитать.
- диктовка заметок вместо написания текста, яндекс же хорошо голос распознаёт
- заметки через фото по примеру MS Office Lens и Google lens. Типа сфоткал объявление и сохранил в виде текста в заметки, а не в виде фото в галерею.

Владислав
28 июля, 18:47
Андрей,
+
Со всем полностью согласен.
Яндекс прислушайтесь;
andreev@deepmark.ru
29 июля, 19:06
Присоединяюсь к просьбе не забыть о линуксоидах (у нас тут беда с хорошими удобными кроссплатформенными заметками). Сохранения заметок в отдельном каталоге диска вполне хватило бы :)
Михаил Султаев
30 июля, 12:45
Когда заметки появятся в боковом меню?
dpolekhov
31 июля, 12:56
Сразу скажу, что без "вычеркиваемого" списка с проставлением "галочек" ценность на 90% ниже.

sermion
1 августа, 10:39
Товарищи разработчики. Включите возможность просмотра фото в клиенте для Tizen (Samsung TV) в случае подключения безлимита для фото.
Спс
dmial
13 августа, 14:53
Заметки - это, конечно, хорошо. Но я обескуражен другим. Оказывается, Яндекс.Диск при синхронизации файлов с локального компьютера в облако меняет дату и время изменения файлов на дату синхронизации с этим самым облаком! И на другой компьютер они прилетают уже с одинаковыми неверными датами. Написал в поддержку - получил ответ о том, что такое поведение ожидаемо, и, возможно, когда-нибудь исправят, но поток предложений огромен, а ресурсы не безграничны. В итоге 1400 руб. за терабайт вылетели в трубу, так как я со своим ворохом документов не могу нормально перенести их в облако, ибо все это после синхронизации по мановению волшебной палочки превращается в кашу с одинаковыми датами :-) Ну как же так, а. Обидно, слов нет. Не за потраченные деньги даже, а за то, что я не могу пользоваться сервисом, который мне очень нравится во всем остальном. 
med-phisiker
28 августа, 13:41
Наверное было бы здорово иметь возможность добавлять теги к заметкам. Например, хэштеги (#матанализ, #python и д.р.), чтобы было проще искать нужные заметки.
Возможно была бы интересна интеграция с Яндекс.трекером.
Обновлено 28 августа, 13:44
med-phisiker
28 августа, 14:10
Мне так же очень нравится сервис Zenkit (https://zenkit.com/ru/?page_id=446).
По своей идеологии каждая задача или дело это заметка (карточка). Эта карточка имеет различные поля и с одной стороны карточки можно организовывать в майндмепы (иерархические деревья) как бы mindmeiser, xmind и д.р. , так же можно формировать на их основе панели по идеологии канбан (trello) и задавать карточкам даты исполнения, получаем третье представление календарь. В итоге имеем структуру или план действий по майндмап, приоритет задач и общую картину по канбан и календарь google с уведомлениями и напоминаниями, во всем этом работает поиск по полям, свойствам, тегам и временам исполнения. Можно посмотреть сводку в виде списка дел на сегодня, завтра и т.д. очень удобно.
Преимущества таких заметок перед Zenkit ? Интеграция с сервисами Яндекса, календарем, трекером, диском для хранения файлов (формировать в заметке ссылку на необходимый файл на Яндекс.Диске), создание заметок Алисой или получение списка дел на сегодня от Алисы.
Обновлено 28 августа, 14:11
med-phisiker
28 августа, 14:21
Еще возможно использовать вместо обычного направленого иерархического дерева, - направленный ациклический граф, бывает что разные проекты ссылаются на одну и ту же задачу, например один алгоритм который будет работать сразу для нескольких задач (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Directed_acyclic_graph.svg/1000px-Directed_acyclic_graph.svg.png)
И например автоматическое выправление этого графа порядковой функцией графа как в этом видео о программе yEd graph editor (ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=OmSTwKw7dX4 интересный момент с 28 секунды видео).
С одной стороны использование такого графа в структуре дает больше свободы, с другой возможно запутывает проект. Но продукта который систематизирует заметки по направленному ациклическому графу вместо традиционного дерева (майндмепа) я еще не видел.
В целом это был бы отдельный самодостаточный продукт с функционалом отличным от других подобных решений (на полноту своего взора я не претендую).
Обновлено 28 августа, 14:23
KernElvish
29 августа, 22:58
Искал везде, где только мог. Не нашел простую форму обратной связи для диска. Поэтому напишу сюда. 
У меня 3 предложения по скриншотам в программе яндекс.диск
1. Добавить пункт "открыть буфер обмена в редакторе". 
Очень часто картинка есть в буфере обмена, но в окнах других программ не помещается (нельзя воспользоваться скриншот всего окна) да и не удобно, потом приходится ювелирно обрезать. Я знаю, что есть горячие клавиши, но они используются другими программами. И далеко не всегда скриншот надо редактировать или сохранять, чаще его надо просто куда-то отправить.
При включенных горячих клавишах - скриншот делается порядка 2-х секунд (Intel-7core)- это чрезвычайно долго.
2. Добавить опцию отключения анимации при скриншоте окна. 
От момента клика до открытия скриншота окна в редакторе проходит чудовищные 4 секунды. (Например, "Скриншот области" работает быстро).
3. Добавить возможность открыть "пустой" редактор, готовый для вставки картинки из буфера обмена.
То есть чтобы можно было быстро вызвать (в один-два клика) и вставить в него буфер обмена с картинкой.