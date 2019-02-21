Блог Диска

Блог Диска

Яндекс.Заметки в Диске

В прошлом году мы впервые запустили сервис Яндекс.Заметки в Диске для компьютера. Этот инструмент позволяет сохранять ваши идеи, полезные ссылки и любую важную информацию в одном месте. С сегодняшнего дня Заметками можно воспользоваться и в бета-версии Диска для Android.

Вы можете одним из первых попробовать новый продукт и поделиться с нами своими впечатлениями. Это только первая версия Заметок, но в ней есть всё необходимое для создания текстовых записей, сохранения ссылок и цитат. 

Все ваши записи будут объединены в одном приложении и доступны для редактирования с удобного для вас устройства: можно набросать черновик с телефона, а потом отредактировать его на компьютере.

Чтобы начать пользоваться Заметками на телефоне, установите или обновите приложение Яндекс.Диск Бета

 Если у вас уже установлена основная версия Яндекс.Диска, удалять её не нужно — бета-версия будет работать параллельно. Пока Заметки доступны только на Android.

75 комментариев
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Никита
26 марта, 16:14
Здорово. Очень полезная функция. Единственное чего не хватает, так это возможности работать с заметками в веб версии яндекс.диска. Привязка к программе на компьютере снижает эффективность использования.
Иван Сухов
26 марта, 16:29
Никита,
 мы буквально только что добавили веб-версию. Пока она открыта только по прямой ссылке: https://notes.yandex.ru/
Будем рады вашим комментариям и пожеланиям.
Обновлено 26 марта, 16:34
avmaksimov
26 марта, 17:10
Иван Сухов,
Нужна возможность делать чек-листы.
Никита
26 марта, 17:16
Иван Сухов,
Замечательно. Теперь осталось объединить три сервиса между собой: почта, диск, календарь. А так же присмотритесь к сервису от Microsoft (приложение To Do). В последней версии которого появилась следующая возможность: при пометке письма в стандартном приложении почта windows 10, указанное письмо появляется как задача в приложении To Do, увидеть в действии можно по ссылке https://twitter.com/MicrosoftToDo/status/1105551309606920197
Если объединение почты, диска и календаря планируется, то может следует рассмотреть вопрос о замене функции календаря "задачи" на сервис заметок, как дублирующий его, но в настоящее время ограниченный по набору функций. В любом случае целевая аудитория пользуется тем, что имеет связь между собой, это удобно, логично и вызывает привычку. Вам осталось совсем чуть-чуть, выпустить приложение для календаря и продумать куда вы встроите сервис заметок. 
kotlovskih
29 марта, 20:36
Иван Сухов,
Ну наконец то. Супер. Спасибо
kuvich
3 мая, 09:41
Иван Сухов,
Вопрос - а доступ к заметкам по апи предполагается в будущем?
murliru
3 июля, 07:19
Иван Сухов,
спасибо... только что оценил сервис... и сразу веб ссылка - то что надо , на рабочих ПК нельзя устанавливать лишнее ПО вебинтерфейс был крайне к месту...
avmaksimov
26 марта, 17:10
А виджет-то будет, чтобы можно было использовать, как Google Keep?
Иван Сухов
26 марта, 17:28
avmaksimov,
и виджет, и чеклисты есть в наших планах.
silealio
26 марта, 19:06
Почините уже WebDav, все синхронизаторы выдают ошибку сервера!
disk-blog
27 марта, 11:43
silealio,
здравствуйте!

Напишите нам, пожалуйста, через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/disk/webdav.html . Расскажите, что случилось, и мы вам обязательно поможем.
x2mac
26 марта, 19:46
Хорошая идея для развития полноценного сервиса в составе Диска.
Есть вопрос. Как в приложении вставлять фотографии в заметки? Соответствующей кнопки не увидел.
Предложения. Постарайтесь добавить кнопку отмены любого действия. Например, случайно удалил слово, нажал отменить и все вернулось обратно.
i.p.sukhov
27 марта, 11:44
x2mac,
добавление фотографий делаем прямо сейчас. В апреле - точно появится, без этой функции из Беты выходить не планируем.
Про отмену подумаем обязательно.
valeriy.deryabin
27 марта, 08:10
Пока всё очень примитивно. Проще пользоваться стандартной программой заметок, которая есть почти на каждом смартфоне. Если пользуешься более мощным Evernote или OneNote, то и не посмотришь в сторону Яндекс.Заметок. Нет желания писать какие-то конкретные пожелания, так как понимаешь, что это по сути будет просто пересказ функционала того же Evernote - нужны сортировки заметок, метки, напоминания, больше возможностей форматирования текста, таблицы, совместная работа, корзина для удаленных заметок. Все это вы не сможете реализовать в скорейшем времени. И самое главное - нет какой-то фишки, отличительной особенности от других сервисов заметок.


А фишкой может быть нацеленность на возможность хранить в заметках большое количество файлов в удобном для работы с ними виде. Всё же это привязано к Яндекс.Диску, которое является прежде всего файловым хранилищем. Круто будет, если заметка будет привязана к папке Яндекс.Диска, если к любой папке можно будет создать заметку. Всё, что лежит в папке, будет видно и доступно для редактирования как стандартными способами, так и из заметки. Тогда будет удобно работать над проектами. Смотришь информацию по проекту в заметке, тут же работаешь с файлами этого проекта, не выходя из заметки. И это будет принципиальное отличие от Evernote, у которого можно прикрепить к заметке файлы, но нельзя разложить их по папкам, нельзя получить к ним доступ как к файлам. Лично у меня сейчас по каждому проекту есть заметка в Evernote, и есть папка в Яндекс.Диск, приходится постоянно скакать между ними.


И согласен с предыдущими ораторами, что надо объединять с задачами из календаря.
Обновлено 27 марта, 08:15
Alxmalin
30 июня, 14:43
valeriy.deryabin,
🤟👍
Марк
27 марта, 09:02
Очень полезная опция для диска, особенно если будет синхронизация с пк, другими устройствами. Так скоро текстовые документы отомрут за ненадобностью, как уже потеряли  свою актуальность разного вида скринялки. Редко я хвалю Яндекс, но вы молодцы).
Руслан
7 июня, 02:03
Марк,
Если "скринялки" это скриншоты, то я скриншотером пользуюсь каждый день! И не считаю, что тексты умрут. 
Марк
27 марта, 09:09
Хотелку можно? Хочется, чтобы заметки не удалялись сразу, пусть будет корзина, как в самом диске, иногда заметка уже не актуальна, но через какое то время нужно подсмотреть, что то из прежних записей.
i.p.sukhov
27 марта, 12:10
Марк,
корзина обязательно будет.
Марк
27 марта, 11:47
i.p.sukhov,
Благодарю, наконец то появилось, что то наше, а не заграничное. Буду пользоваться.
ellebarendo
28 марта, 15:32
Почему бета-тестирование идёт ТАК долго?
vladimir9118471193
31 марта, 02:15
Были папки со снимками и видео я иъ понерял как мне их найти.??
disk-blog
3 апреля, 11:26
vladimir9118471193,
здравствуйте! 
Напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи. Вместе постараемся найти потерянные снимки.
mma
1 апреля, 02:13
как дела с apple?
Алексей
2 апреля, 16:59
Молодцы! очень классно давно ждал заметки на телефон) Только можно сделать типа как в one note от майкрософт ,чтоб в заметках были закладки ,типа назвал закладку ремонт машины например и в этой закладке уже несколько разных под закладочек или страничек а то если инфо много большая каша получается!надеюсь мысль я понятно выразил))) Спасибо за ваши труды!И да приложение для календаря очень хочется и согласен нужно обьединять их!
Martakov.Andrey
11 апреля, 08:46
А веб-клипер будет? как в Evernote или oneNote? очень не хватает. 
И создания отдельных папок для заметок было бы здорово.
reaferon
11 апреля, 12:03
Супер! Вчера заметил новинку в программе для Windows, очень понравилась идея. Планируется ли (и когда) запуск заметок для программ на MascOS?
И вообще, какие планы на развитие сервиса?
Пока лично мне не хватает: папок (или тэгов) и подсветки кода.
Обновлено 11 апреля, 12:07
sspaltsev
12 апреля, 15:43
Сегодня скачал. Диск бета. Ну нету вкладки ЗАМЕТКИ. Фейк?
disk-blog
12 апреля, 17:35
sspaltsev,
здравствуйте!
Пока что Заметки доступны только для Android версии 7.0 и выше, но в скором времени также станем поддерживать 5 и 6 версию.
Andrew Ghorev
19 апреля, 16:22
Проверим. Скажем.
Владимир
24 апреля, 11:50
Когда для календаря будет отдельное приложение на Андроид?
pchel2000
6 мая, 08:41
хорошо бы в списках квадратики для галочек, что уже сделано
pchel2000
6 мая, 08:42
Хорошо бы быстрый выбор типа. чтобы искать было проще. Личное, работа, станок1, станок 2
pchel2000
6 мая, 10:10
в скриншотах яндексдиска хорошо бы добавить кнопку "В Заметки".
Кирилл
7 мая, 13:15
2019 год прошел на половину, а элементарных заметок с синхронизацией для мобильных устройств и пк у яндекса как не было так и нет...а ведь из этих заметок яндекс мог бы красть массу личной информации
Михаил
18 мая, 09:03
Скорей бы допилили уже заметки от яндекса. Сразу мигрирую из Гугл keep.
Владислав
21 мая, 01:45
Михаил,
я бы с OneNote мигрировал, но Яндекс в ближайшем будущем его точно не догонит.
Игорь
20 мая, 13:23
- Хочу подшивки (секции) и вложенные теги, как в CintaNotes :'-( И возможность показывать/скрывать панель тегов (или вернее "дерево тегов")
- Хочу возможность прикреплять любые файлы, лежащие на Яндекс.Диске, и прикреплять файлы прямо из Заметок, и чтобы они автоматом попадали в папку "Заметки" на Яндекс.Диске. И чтобы при перемещении или переименовании файла в пределах Яндекс.Диска, связь с файлом из Заметок не терялась, а автоматически обновлялась!
- Хочу развитую цветовую дифференциацию тегов и подшивок! И какой-то обособленный раздел для to do (думаю, to do надо развивать отдельно, интегрировать его с календарём и всё прочее, чтобы был своего рода ежедневником, но при этом в рамках заметок).
Обновлено 20 мая, 13:16
vlad1905
24 мая, 11:27
Последняя версия (3.1.3) при копировании скриншота в буфер ругается что отключена синхронизация (специально отключил) и записывает снимок на рабочий стол! Зачем?!! Мне нужно просто в буфер скопировать.
Почему раньше скриншоты можно было сохранять в папку внутри я.диска при отключенной синхронизации а теперь стало нельзя?
Александр Рулёв
28 мая, 21:03
Добрый день. Зачем убрали список с чекбоксами? Было очень удобно создавать задачи и отмечать их по мере выполнения.
mlry
4 июня, 00:17
Отлично. Полезная штука. Добавьте ещё поиск по Заметкам. И добавьте возможность сортировать прикреплённые изображения перетягиванием.
Обновлено 4 июня, 00:18
luba-lizmedia
22 июня, 13:43
mlry,
Поддерживаю про поиск!
Руслан
7 июня, 02:11
Хорошо, что развиваетесь. Возможно об этом уже писали, но мне не хватает в заметках создания папок или хотя бы, как в гугл кип ярлыков. 
Ещё не нравится, как добавляются картинки. Если бы их можно было вставлять в текст, то было бы круче. 
И ссылку на заметки можно ли делать? 
plus123
11 июня, 12:50
Пожалуйста, верните чек-боксы!
alexandr.dyatlofff
11 июня, 14:23
Добрый день.
Условия при которых я с радостью перейду на ваш сервис вместе со всеми своими 4000 заметок и парой сотен тегов (меток) и буду большим вашим евангелистом:
1. Вы полностью скопируете функционал Evernote (главное и ключевое - минимум двухуровневую систему блокнотов и бесконечно длинные деревья тегов)
2. настроите плавный переход с него к вам, а также сделаете понятный и простой способ бекапить всё на собственный жесткий диск и в другие облака, желательно, чтобы это было встроенной функцией програмы (поскольку мы знаем, что у вас бывает так, что кто-то что то нечаяно сделает я пользователь просто должен понять и простить)
3. Будете заинересованы в сервисе, - в него вкладываться и развивать и будете передирать всё что есть у давних форвардов (меня интересует в первую очередь Evernote, но остальные, думаю, тоже молодцы) и придумывать своё (мы же понимаем, что у них опыт есть, а у вас ПОКАЧТО не особо)
4. Оставите возможность плавного возврата на Evernote, поскольку мы же знаем, что источников дохода у Яндекса много, и свернуть сервис он всегда может без объяснения причин, так же как Гугл делал это многократно.
5. Сделаете версию в которой точно не будет рекламы за человеческие деньги.
6. Покленетесь чем-то реально для вас важным, что приватная информация будет приватной.


Если всё это по деньгам или ради имиджа и монополии на рынке не интересно, то самыми крутыми, с моей точки зрения, в вопросах заметок вам не стать. Хотя, если будут заметки яндекса, такие же чумовые как куча других продуктов как карты и всё осатльное, это будет нереально круто.
Алексей Стычев
13 июня, 09:44
Добавьте, пожалуйста виджет на Андроид, или просто иконку для быстрого перехода к заметкам... Ну и не очень удобно, что на Диск пароль установлен, а вот на заметки хотелось бы попадать без него.
Воробьев Александр
13 июня, 17:24
Яндекс заметки - это очень здорово. Однако необходимо иметь возможность быстро ( одним кликом) добавлять выделенный фрагмент на сайте либо ссылку в заметки, а так же важно наличие взаимосвязи заметок  и коллекций. Так же в будущем было бы очень удобно сортировка заметок по темам ( с автоматическим (ИИ) и ручным выбором) цветовая маркировка и вложенность. Ну и конечно связь с Алисой (обязательно!)
ig 276
15 июня, 06:51
В андроидном диске, не поворачиваются в ландшафтное положение заметки, в отличии от самого диска.

Просьба не превращать заметки в монстра, может хоть вы сможете, хотя от голосового ввода я бы не отказался.
Иван Сухов
31 августа, 11:14
ig 276,
расскажите, пожалуйста,  - как Вы пользуетесь Заметками в лендскейпе и почему так удобнее?  Нам это правда очень поможет.
evgkrylov
15 июня, 10:09
Яндекс, планируются ли к выпуску Яндекс Заметки для IPhone/IOS? Приложение очень востребовано, ждем и надеемся!
strokindmitry
18 июня, 16:43
Когда будет на ios?
Origa
23 июня, 16:58
Нужно на iOS, хотелось бы знать когда будет доступно
Илья
23 июня, 22:13
Добрый вечер! Очень нужны чеклисты и папки для заметок.  Когда планируется добавить?
Обновлено 23 июня, 22:14
kombarov.vadim2013
24 июня, 18:24
Сделайте распределение заметок по папкам, иначе в них один бардак, будет вообще супер!
Porubov Aleksey
25 июня, 01:21
К сожалению, сервис заметок сейчас слишком прост, чтобы его активно массово использовать. Он подходит только для самых базовых нуж, как замена простым дефолтным заметкам в телефоне. При этом осталось не так много недостающего функционала, который помог превратить сервис в мощный инструмент, сравнимый с конкурентами.
На мой взгляд, стоит учесть все те задачи, в качестве которых пользователи рассматривают сервисы заметок. А это
1) Собственно просто заметки, записать по пути какую-то важную информацию
2) Личная база знаний, куда копируют информацию, делают таблицы, сводки и др. Ближайший конкурент - OneNote
3) Личный дневник, где описывается прошедший день и интересные мысли
4) Личный планировщик задач и трекер. Здесь уже тесная интеграция с календарем, удобный поиск и планирование, ToDo листы. Лучший конкурент - Evernote
5) Инструмент для планирования проектов (личных и небольших корпоративных). Отличается более мощными возможностями представления и планирования
Но в том-то и дело, что на базовом уровне все эти инструменты базируются на обычных заметках-статьях, представляющих из себя базовые сущности и имеющие определенные атрибуты. А по ним организован удобный поиск и организован показ в нескольких разных разрезах. На самом деле это "накрутка" над базовой моделью данных. По крайней мере так это выглядит для нас, необразованных пользователей.
Например, очень хотелось увидеть возможности расширенного поиска и сортировки статей. Также возможности вести не только одну дату-время (последнего изменения), а дату постановки, которую можно менять, чтобы создавать заметки задним числом и привязывать их.
Введя простые label и сделав просто новый вид представления заметок на экране, можно уже организовать Kanban доску, превратив сервис в аналог Trello. Это позволяет организовывать проекты.
Если ввести представление в виде календаря, добавить возможности уведомлений, новые атрибуты типа "дата", но связанные с датой дедлайна и прочего, то можно получить планировщик.
Введя возможность создавать вложенные карточки - можно получить иерархию карточек, а как следствие, возможность вести проекты по классическим водопадным методологиям.
Я советую также посмотреть на Notion - они на базе этого же самого функционала добавили своиств и различных разрезов представления, превратившись в мощный инструмент. Мы очень любим продукты от Яндекса, и надеемся что сервис заметок станет функциональным, ибо пользоваться продуктами вашей единой экосистемы очень удобно
Обновлено 25 июня, 01:22
Алексей
25 июня, 14:00
В заметках на андроид нет отступов между абзацами, поэтому сильно отличается от других платформ, иногда невозможно нормально читать. Если поставить дополнительный абзац, но на остальных платформах выглядит все громоздко.
artur@buben.it
8 июля, 13:43
Кто знает, куда делась функция чек листа
LogunVano
11 июля, 13:47
на редкость убогий продукт. расстояния между строками киломерт. при копировании в заметку не вставляет переносы. из заметки копируешь - вместо одного переноса вставляет два. Сервис отличный но ваша реализация оставляет желать лучшего.
rednikin2010
11 июля, 15:02
Было бы не плохо в отдельном приложении это увидеть.
Ваня Сулковский
14 июля, 15:05
Подскажите, пожалуйста, куда делась возможность отмечать нужный пункт в заметке, как задачу, выполненную или не выполненную (синяя птичка в сером квадратике)?
Алексей
18 июля, 17:56
Классно, но очень не хватает тегов и возможности совместной работы ...
Ruslan
5 августа, 18:18
хорошая вещь
Гой
6 августа, 08:33
Приветствую появление раздела "Заметки" на ЯндексДиске.
Предлагаю не останавливаться  и развивать раздел  на примере функционала Evernote (минимум двухуровневую систему блокнотов) или OneNote

Владислав
6 августа, 09:02
Гой,
+
neotrev191186
6 августа, 11:30
Если бы сделали нечто похожее на onenote я был бы счастлив
Владислав
6 августа, 11:44
neotrev191186,
+
Сам пользуюсь им, Я.Заметки не в какое сравнение не идёт.
Гостева.ру
7 августа, 17:18
Когда будет версия для IOS? 
enter-rus
9 августа, 21:45
Просьба к разработчикам:
- сделать сортировку заметок по папкам (темам или по цветам)
- сделать поиск по контенту. Когда кол-во заметок перевалило за десяток, находить нужное стало затруднительно

- пожалуйста, задействуйте знак табулятора
Corob Bor
12 августа, 14:56
Где хранятся заметки на компьютере с Windows? Если утерян аккаунт, либо другая неприятность такого рода, где физически отыскать и восстановить?
Владислав
15 августа, 22:10
Corob Bor,
на гаджетах не хранится, всё в облаке
ekilovat
30 августа, 08:58
а на лимит диска содержимое заметок влияет?
Владислав
31 августа, 12:07
ekilovat,
нет
mister-researcher
17 августа, 12:01
А как изменить размер шрифта. 
slowdive
18 августа, 20:01
отличная идея! но очень нужен сквозной поиск, а-ля evernote / onenote / np++, иначе это не будет работать как надо
biss09
24 августа, 18:09
В первую очередь, мне не хватает:
1) Чек-листов.
2) При нажатии "Поделиться" - возможности занести в "Заметки" открытую, например, в браузере страницу: заголовок - в название заметки, а адрес страницы - как текст заметки.