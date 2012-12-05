Cегодня мы обновили мобильное приложения для iOS, в котором появилась поддержка iPad. Теперь владельцам этих планшетов будет удобно просматривать документы и фото с компьютера, переносить фотографии из телефона, отправлять файлы в виде вложения по электронной почте, загружать в Диск фотографии, снятые камерой iPad.

При разработке мы учли, что экран iPad больше, чем на iPhone, поэтому в горизонтальной ориентации планшета список файлов всегда виден слева от просматриваемого файла. Если хотите, чтобы список не мешал просмотру, просто разверните планшет.

У всех владельцев iPhone и iPad появилась новая возможность делиться просматриваемым файлом. Отправить ссылку на файл теперь можно в виде сообщения по электронной почте.

Мы также упростили удаление файлов и папок — теперь для этого нужно всего лишь провести по элементу в списке и нажать «Удалить».

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