Блог Диска

декабрь 2012
Новый Диск для Windows 8 поможет настроить доступ к папкам
5 декабря 2012, 12:43

В Windows Store появилась свежая версия Яндекс.Диска для Windows 8 и RT с поддержкой общих папок. В новой программе можно не только просматривать содержимое общих папок, но и поделиться папкой прямо из приложения.



Для тех, кто пользуется Диском на Windows или Mac OS X, эта возможность также доступна в последней версии программы. Не забудьте обновить Яндекс.Диск вручную, если он не обновляется автоматически.


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Общие папки,Windows 8,Программы и приложения
Яндекс.Диск поможет переехать из Symbian на Android
6 декабря 2012, 13:41
В преддверии Нового года люди присматривают себе и близким подарки. Один из самых популярных и желанных подарков — смартфон. Но обычно на старых аппаратах хранится немало ценной информации, поэтому на первых порах пользоваться новым устройством не очень комфортно.

Яндекс.Диск поможет без труда перенести всё важное из старого телефона в новый. А именно: контакты из адресной книги, закладки из браузера, а также SMS и историю звонков.

Весь процесс копирования данных укладывается в несколько шагов. Мы подготовили подробную инструкцию, которая позволит их пройти за считанные минуты и сделает ваш новый телефон таким же удобным и привычным, каким был прежний.

Пока перенести данные с помощью Диска смогут только те, кто планирует переезд на Android из Symbian. На этой платформе работают большинство моделей Nokia, некоторые модели Sony Ericsson, Motorola и Samsung — полный список вы найдёте в инструкции.

О выпуске сервиса для других платформ мы обязательно сообщим – следите за новостями.

Кстати, Диск пригодится вам не только для переезда. Обо всех его возможностях вы узнаете в интерактивном туре по сервису.

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Программы и приложения
Диск для вашего iPad
10 декабря 2012, 14:19

Cегодня мы обновили мобильное приложения для iOS, в котором появилась поддержка iPad. Теперь владельцам этих планшетов будет удобно просматривать документы и фото с компьютера, переносить фотографии из телефона, отправлять файлы в виде вложения по электронной почте, загружать в Диск фотографии, снятые камерой iPad.

При разработке мы учли, что экран iPad больше, чем на iPhone, поэтому в горизонтальной ориентации планшета список файлов всегда виден слева от просматриваемого файла. Если хотите, чтобы список не мешал просмотру, просто разверните планшет.



У всех владельцев iPhone и iPad появилась новая возможность делиться просматриваемым файлом. Отправить ссылку на файл теперь можно в виде сообщения по электронной почте.

Мы также упростили удаление файлов и папок — теперь для этого нужно всего лишь провести по элементу в списке и нажать «Удалить».



Скачивайте или обновляйте Яндекс.Диск в AppStore.

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iPad,iOS,Программы и приложения
Мобильный переезд для всех популярных платформ
21 декабря 2012, 10:56
Недавно мы писали о новой возможности Диска — перенос контактов и другой важной информации из телефонов на базе Symbian в смартфоны на Android.

Сегодня мобильный переезд стал доступен большинству из тех, кто решил сменить телефон на платформе Java, Symbian или Windows Mobile на новый Android или iPhone. Перенос контактов возможен для всех. А те, кто переезжает с Symbian или Windows Mobile на Android, смогут перенести также SMS, историю звонков и закладки из встроенного браузера.

В помощь переезжающим мы подготовили подробную инструкцию.

Дарите родным и друзьям современные смартфоны к Новому году. И не забудьте помочь им перенести в телефон все самое важное.
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iPhone,Программы и приложения,Android
Упрощаем работу с общими папками на компьютере
24 декабря 2012, 14:56
На работе бывает дорога каждая минута. Для вашего удобства мы добавили в Яндекс.Диск для Windows и Mac OS X уведомления о событиях в общих папках.

Больше не нужно поминутно проверять почту в ожидании письма с обновлённой версией договора — если вы с коллегами работаете в общей папке на Яндекс.Диске, программа уведомит вас о появлении файла. Кроме того, Диск сообщит о полученных и принятых приглашениях, а также об изменении прав доступа к папке.

В приложении для Windows 8 пока нет уведомлений, но появился раздел "Общие папки". Там вы найдёте все папки, к которым вам дали доступ, и те, которыми поделились вы сами. Установить приложение можно из Microsoft Store.

Будьте на связи с коллегами. И не забудьте обновить Яндекс.Диск, если автоматические обновления отключены.

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Windows,Mac Os X,Общие папки,Windows 8,Программы и приложения