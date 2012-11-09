Блог Диска

ноябрь 2012
Здравствуйте
9 ноября 2012, 16:50

Это официальный блог Яндекс.Диска. Здесь мы будем рассказывать о новинках в веб-интерфейсе, а также об обновлениях программ и приложений. Будем рады вашим комментариям, конструктивной критике и предложениям по улучшению сервиса.

Если вы ещё не знакомы с Диском, пройдите интерактивный тур, чтобы узнать обо всех возможностях сервиса. Установите клиент Диска на свой компьютер или смартфон, чтобы все необходимые файлы были всегда под рукой.

Если вы написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска

 

Желаем приятного полёта!

Команда Яндекс.Диска

575 комментариев
Яндекс.Диск — полетели!
15 ноября 2012, 17:42
Как вы наверняка замечаете, жизнь все больше и больше ускоряется; с каждым годом увеличивается потребность в еще более простой и еще более быстрой передаче данных как от человека к человеку, так и от устройства к устройству.

Меняются носители информации, меняются средства связи: открытки и письма в доэлектронном, бумажном виде мы сегодня если и отправляем, то лишь из дальних поездок. А приходящие в гости друзья уже не приносят с собой  диски и флешки со «сборником свежих фотографий».

Давно ушли в прошлое дискеты, вот-вот прошлым станут компакт-диски, а за ними уйдут и флешки.

Яндекс поможет окончательно расстаться со всеми этими устройствами и шагнуть в будущее. Сегодня среди наших сервисов появилось новое имя — Яндекс.Диск.

Этот сервис создан для того, чтобы вы объединили медиатеку, документы и фотографии на ваших устройствах (телефонах и компьютерах, дома и на работе), надежно их хранили и легко делились с близкими, коллегами или друзьями.

Яндекс.Диск — это надежно защищенная «папка» в интернете, доступ к которой есть только у вас. Файлы, сложенные в эту папку, благополучно переживут потерю или поломку компьютера. Вы получите доступ к важным документам, загруженным в Диск (например, к копии загранпаспорта), из любой точки мира, где есть интернет.

Файлы меняются сразу на всех устройствах, поэтому вы можете начать работу над отчетом в офисе, затем положить его в Диск и продолжить работу по пути домой, с телефона и, если останутся силы и желание, закончить отчет за ужином, на домашнем компьютере. А на следующее утро, уже в офисе, зайти в Яндекс.Диск и распечатать готовый отчет.



Яндекс.Диск — бесплатный сервис. Вы получите:

•    До 10 гигабайт дискового пространства;
•    доступ к веб-версии Диска (вкладка «Файлы» в Яндекс.Почте);
•    программу Яндекс.Диск для Windows или MacOS;
•    Диск, встроенный в мобильное приложение Яндекс.Почта для телефонов на базе iOS и Android;
•    возможность применять Диск в разработке своих и использовании сторонних приложений и программ, предусматривающих наличие протокола WebDAV.

Первое время Яндекс.Диск будет работать только по приглашениям. Чтобы попасть на борт, оставьте заявку.
6 комментариев
Windows,Mac Os X,webDAV,Новости,Приглашения,Веб-интерфейс
Бортовой журнал Яндекс.Диска, день 48-й
15 ноября 2012, 17:49
Капитан Яндекс.Диска сообщает

Бета-тестирование идёт полным ходом. Полтора месяца в пути, полёт нормальный.

Привинтили кнопку «Сохранить на мой Диск» на страницы просмотра публичных файлов. Проверил, кнопка делает ровно то, что на ней написано. Приказал штурману прислать наш дальнейший курс, он прислал ссылку на файл со своего Яндекс.Диска. Я сохранил файл в своём, нажав вышеупомянутую кнопку, — теперь не потеряю. Сохранял через телефон, при этом потери средств на мобильный интернет были минимальны — файл от штурмана скопировался сразу из его Диска в мой, на телефон не скачивался. Практично.

Установили плеер в веб-интерфейс и на страницы просмотра публичных файлов. Сохраню наконец-то у себя на Диске звуки космоса, а жена дома их прямо в интерфейсе послушает.



24 мая 2012 года
1 комментарий
Новости,Обмен файлами
Обновление Яндекс.Диска для Windows и Mac OS
15 ноября 2012, 17:53
Яндекс.Диск для вашего компьютера становится удобнее.

Дрогнула рука, и нужный файл безвозвратно удалён? Яндекс.Диск больше этого не допустит: восстановить любой удалённый файл можно с помощью Корзины.


Значок Корзины меняется в зависимости от того, есть ли в ней файлы. Кликните по нему дважды — и сможете просмотреть в браузере её содержимое, а также восстановить файлы или удалить их насовсем.

Кроме того, если вы когда-нибудь испытывали трудности с авторизацией в приложении Яндекс.Диск, теперь они позади. Новое окно авторизации никак не зависит от настроек браузера, а кроме того — гораздо удобнее и красивее прежнего.


В новой версии программы мы учли много ваших пожеланий и исправили ряд ошибок.
Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!
2 комментария
Windows,Mac Os X,Программы и приложения,Новости,Авторизация,Корзина
Яндекс.Диск и MacOS X Mountain Lion
15 ноября 2012, 17:58
Сразу две хороших новости для любителей новинок.

Во-первых, 25 июля вышла новая MacOS X Mountain Lion. А во-вторых, уже с сегодняшнего дня обновлённая версия Яндекс.Диска для MacOS совместима с этой операционной системой.

Кстати, если ваш Яндекс.Диск не обновляется автоматически, проверьте настройки или обновите его вручную: просто выберите «Справка — О программе Яндекс.Диск — Проверить обновления».
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Mac Os X,Программы и приложения,Новости
Новые возможности API Яндекс.Диска
15 ноября 2012, 18:00
Некоторое время назад мы открыли API Яндекс.Диска. Сегодня документация пополнилась двумя новыми методами: публикация файлов, размещённых на Диске, и получение оповещений об изменениях.
Подробнее об этом вы можете узнать здесь.
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Новости,API
Просматривайте документы прямо на Яндекс.Диске
15 ноября 2012, 18:02
Яндекс.Диск упрощает работу не только с картинками и музыкой, но и с «офисными» документами.



С сегодняшнего дня практически любой файл на Яндекс.Диске можно просмотреть прямо в веб-интерфейсе. Текстовые документы, таблицы, файлы в формате .pdf и презентации откроются на любом компьютере, даже если на нём не установлен Microsoft Office или Adobe Reader.

Не нужно закрывать браузер и искать файл на компьютере — просматривайте документы, которые срочно вам понадобились, прямо на Диске. Вам также не придётся скачивать важный файл на чужой компьютер — например, в гостях или в интернет-кафе. Достаточно нажать на кнопку «Просмотреть» — и вся нужная информация будет как на ладони.

Кстати, в Диске используется совершенно новая технология просмотра документов, которая скоро появится и в Яндекс.Почте.

Вы ещё не пользуетесь Яндекс.Диском? Тогда присоединяйтесь!
10 комментариев
Просмотр документов,Новости,Веб-интерфейс
Яндекс.Диск: вход свободный
15 ноября 2012, 18:02
День, которого ждали многие, наконец настал: Яндекс.Диск открыт для всех.
Об этом, а также о новом приложении Яндекс.Диск для iPhone и Android — читайте в корпоративном блоге Яндекса.
7 комментариев
Новости
Яндекс.Диск для Windows 8
15 ноября 2012, 18:04
Если вы приобрели компьютер или планшет с Windows 8, не забудьте поставить на него приложение Яндекс.Диск. Вы легко найдёте его в Microsoft Store.

Приложение тесно интегрировано с платформой Windows 8 и позволяет удобно работать с файлами. С помощью него вы сможете:
  • сохранять на Диск файлы, чтобы иметь к ним доступ с других устройств;
  • быстро делиться ссылками на фотографии или документы с друзьями и коллегами;
  • легко находить файлы, которыми вы уже поделились;
  • просматривать документы, фотоснимки или видеоролики из Диска в других приложениях Windows 8.



Кроме того, вы можете открыть Яндекс.Диск в режиме совместной работы с двумя программами на одном экране для быстрого просмотра фотографий и других файлов.

Если вы еще не знакомы с Яндекс.Диском или не знаете, для чего он может пригодиться, — посмотрите интерактивный тур по сервису.
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Windows 8,Программы и приложения,Новости
Общие папки для совместной работы и обмена файлами
22 ноября 2012, 10:35

На Яндекс.Диске появились общие папки — лёгкий способ предоставить доступ к одним и тем же файлам сразу нескольким людям. Вам больше не придётся пересылать документы по почте или передавать фотографии на флешке, Диск поможет поделиться ими сразу со всеми нужными людьми. Если вы забыли добавить какой-то файл, просто положите его в папку — он появится на Диске у всех участников.

Сделать папку общей просто: выберите нужную, нажмите "Открыть доступ" и пригласите друзей или коллег по работе. Если вы забыли электронный адрес друга, Диск поможет найти его среди ваших почтовых контактов или отправить приглашение личным сообщением во ВКонтакте или на Facebook. Не забудьте выбрать, у кого будет полный доступ к папке, а кто сможет только просматривать файлы в ней.

Общие папки подходят для совместной работы над проектами, подготовки к праздникам или поездкам, а также для обмена файлами друг с другом. Например, на работе в общей папке удобно хранить примеры договоров, заявлений на отпуск и других документов, которые могут пригодиться вашим коллегам. Чтобы файлы не были случайно изменены или удалены, папку можно сделать доступной только для просмотра.

А после длинных новогодних праздников общие папки помогут обменяться друг с другом фотографиями и видеороликами. Файлы, добавленные друзьями, автоматически окажутся у вас на компьютере, если на нём установлена программа Яндекс.Диск.

Не забудьте обновить программу для компьютера и приложение для мобильного, чтобы общие папки были доступы вам отовсюду.

Напоследок расскажем несколько интересных фактов о Яндекс.Диске. Несмотря на то, что Диск открылся для всех только в начале сентября, сейчас на нём хранится более 300 миллионов файлов, а каждый день загружается еще 3 миллиона. Кстати, у нас есть система дедупликации, позволяющая загружать данные на Диск быстрее. Если какой-то файл уже был однажды загружен на Диск, то загрузка такого же точно файла в следующий раз происходит практически мгновенно. Сейчас таким образом загружается около 12% всех файлов.

64 комментария
Общие папки,Совместная работа,Программы и приложения,Новости,Веб-интерфейс
Музыкальный Диск в вашем iPhone
29 ноября 2012, 15:29

Сегодня в AppStore появилась новая версия приложения Яндекс.Музыка с поддержкой Яндекс.Диска. А это значит, что любимые треки, размещённые на вашем Диске, можно слушать теперь прямо на мобильном. Чтобы треки из Диска были доступны даже без подключения к интернету, добавьте их в плейлисты и сохраните в кеш телефона.

Тем, кто оплатит в декабре подписку Яндекс.Музыки, мы подарим 10 ГБ на Диске на год.



Подробнее о новой мобильной Музыке читайте в корпоративном блоге Яндекса.

Кстати, за новостями Диска теперь можно следить и в Twitter.

5 комментариев
Музыка,Программы и приложения