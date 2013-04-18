апрель 2013
18 апреля 2013, 15:14
Фотографии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они хранят воспоминания о людях и событиях, впечатления о путешествиях и другую важную информацию — например, расписание работы магазина или результат трёхчасовой встречи, зафиксированный на доске. Меньше всего мы хотим потерять важные снимки, случайно стерев их с фотокамеры или забыв вместе с телефоном на вечеринке.
Яндекс.Диск поможет сохранить ценные кадры — просто подключите фотокамеру, смартфон или карту памяти к компьютеру и разрешите Яндекс.Диску загружать фото и видео одновременно на ваш жёсткий диск и в облако. При следующем подключении устройства Диск загрузит новые файлы автоматически, не задавая лишних вопросов.
Удачные кадры больше никогда не потеряются — они будут доступны с любого компьютера, даже если сломается жёсткий диск, на котором они хранились. Показать родным и друзьям фотоснимки можно будет с любого компьютера, прямо в веб-интерфейсе Диска.
Приятный бонус каждому, кто попробует новую возможность — мы дарим дополнительные 32 ГБ на полгода после первой автоматической загрузки.
P. S. Яндекс.Диск для Mac OS X с функцией автозагрузки скоро будет доступен и в Mac App Store — приложение уже отправлено на публикацию.
22 апреля 2013, 11:56
Каждый файл или папку целиком можно будет сохранить на компьютер или на собственный Диск, а офисные документы и графические изображения — просмотреть прямо на публичной странице, не скачивая.
Получить публичную ссылку на папку можно в веб-интерфейсе Диска, а также в десктопных и мобильных приложениях.
Подробнее читайте в корпоративном блоге Яндекса.