Блог Диска

апрель 2013
Яндекс.Диск для компьютера сохранит ваши фото и видео
18 апреля 2013, 15:14
В приложениях Яндекс.Диска для Windows и Mac OS X появилась возможность загружать фото и видео автоматически.

Фотографии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они хранят воспоминания о людях и событиях, впечатления о путешествиях и другую важную информацию — например, расписание работы магазина или результат трёхчасовой встречи, зафиксированный на доске. Меньше всего мы хотим потерять важные снимки, случайно стерев их с фотокамеры или забыв вместе с телефоном на вечеринке.

Яндекс.Диск поможет сохранить ценные кадры — просто подключите фотокамеру, смартфон или карту памяти к компьютеру и разрешите Яндекс.Диску загружать фото и видео одновременно на ваш жёсткий диск и в облако. При следующем подключении устройства Диск загрузит новые файлы автоматически, не задавая лишних вопросов.

Автозагрузка фото и видео на Яндекс.Диск

Удачные кадры больше никогда не потеряются — они будут доступны с любого компьютера, даже если сломается жёсткий диск, на котором они хранились. Показать родным и друзьям фотоснимки можно будет с любого компьютера, прямо в веб-интерфейсе Диска.

Приятный бонус каждому, кто попробует новую возможность — мы дарим дополнительные 32 ГБ на полгода после первой автоматической загрузки.

P. S. Яндекс.Диск для Mac OS X с функцией автозагрузки скоро будет доступен и в Mac App Store — приложение уже отправлено на публикацию.
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Делитесь папками в один клик
22 апреля 2013, 11:56
Недавно в Яндекс.Диске появилась возможность делиться не только файлами, но и целыми папками. Если раньше для каждого файла нужно было формировать отдельную ссылку, то теперь можно сразу опубликовать папку с множеством документов или фотографий внутри.

Интерфейс публикации папок

Каждый файл или папку целиком можно будет сохранить на компьютер или на собственный Диск, а офисные документы и графические изображения — просмотреть прямо на публичной странице, не скачивая.

Получить публичную ссылку на папку можно в веб-интерфейсе Диска, а также в десктопных и мобильных приложениях.

Подробнее читайте в корпоративном блоге Яндекса.
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