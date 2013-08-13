Управлять содержимым Диска на смартфоне стало ещё проще — в мобильных приложениях Яндекс.Диска для iPhone, iPad и Android появилась возможность переименования и перемещения файлов и папок. Фотографии, загруженные с помощью автозагрузки или вручную, теперь легко рассортировать по альбомам, не прибегая к помощи десктопного клиента Диска.

Обе новые функции доступны в свайп-меню, которое можно вызвать, проведя вправо или влево по нужному элементу в списке. Мы постарались сделать это меню удобным и для правшей, и для левшей. Чтобы переместить выбранные файлы в новую папку, не обязательно создавать ее заранее — это можно сделать прямо в процессе перемещения.

Кстати, открыть новое свайп-меню можно также длительным нажатием на файл.

Установить или обновить мобильный Диск можно из магазинов приложений.

Версия для iOS:

Ссылка для загрузки Диска из AppStore

Версия для Android:

Ссылка для загрузки диска из Google Play

или при помощи QR-кода: