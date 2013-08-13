Мудрец сказал: "Каждую книгу нужно уметь читать". Но для начала хорошо бы суметь ее открыть! С бумажными экземплярами все понятно и просто, но что делать, если вы впервые в жизни столкнулись с книгой в формате EPUB или FB2, и у вас на компьютере нет специального приложения для чтения книг в этом формате?
Нажмите "Просмотреть" на странице скачивания, если с вами поделились ссылкой на книгу с помощью Яндекс.Диска, и вы сможете читать ее прямо в браузере.
Если же вы обзавелись полезной привычкой хранить электронную библиотеку в облаке, то сможете читать книги прямо в веб-интерфейсе сервиса.
Конечно, если у вас уже есть специальное приложение для чтения книг, то просмотр в веб-интерфейсе его вам не заменит, но если под рукой только браузер или вам нужно быстро понять про что книга, Яндекс.Диск поможет вам справиться с задачей в пару кликов.
Мудрец сказал: "Каждую книгу нужно уметь читать". Но для начала хорошо бы суметь ее открыть! С бумажными экземплярами все понятно и просто, но что делать, если вы впервые в жизни столкнулись с книгой в формате EPUB или FB2, и у вас на компьютере нет специального приложения для чтения книг в этом формате?
Управлять содержимым Диска на смартфоне стало ещё проще — в мобильных приложениях Яндекс.Диска для iPhone, iPad и Android появилась возможность переименования и перемещения файлов и папок. Фотографии, загруженные с помощью автозагрузки или вручную, теперь легко рассортировать по альбомам, не прибегая к помощи десктопного клиента Диска.
Обе новые функции доступны в свайп-меню, которое можно вызвать, проведя вправо или влево по нужному элементу в списке. Мы постарались сделать это меню удобным и для правшей, и для левшей. Чтобы переместить выбранные файлы в новую папку, не обязательно создавать ее заранее — это можно сделать прямо в процессе перемещения.
Кстати, открыть новое свайп-меню можно также длительным нажатием на файл.
Установить или обновить мобильный Диск можно из магазинов приложений.
Версия для iOS:
Ссылка для загрузки Диска из AppStore
Версия для Android:
Ссылка для загрузки диска из Google Play
или при помощи QR-кода:
Установить его можно из нашего репозитория или добавив пакет yandex-disk вручную и установив его с помощью утилиты apt-get или yum.
Мы постарались сделать клиент для Linux аскетичным, но с максимально возможной функциональностью, знакомой по нашим десктопным и мобильным версиям Диска. Консольный клиент позволяет синхронизировать локальные файлы и папки с данными в облаке, получать и закрывать публичные ссылки, а также настроить выборочную синхронизацию. Кроме того, поддержана работа с симлинками.
Подробнее о самом клиенте и технических особенностях его работы, читайте в блоге Яндекса на Habrahabr.