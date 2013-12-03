Блог Диска

декабрь 2013
О ситуации с нестабильной версией Windows-приложения
3 декабря 2013, 21:38
UPD: все пользователи, которые могли потенциально пострадать, получили дополнительные 200 ГБ на Диске. Подробнее читайте в нашем следующем посте.

В одном из последних обновлений Яндекс.Диска для Windows мы допустили ошибку в модуле деинсталляции приложения. Проблема могла проявляться у тех пользователей, которые установили приложение для всех пользователей системы или с правами «Администратора», при ручном удалении или автоапдейте с версии 1.1.5. на 1.1.6 или 1.1.7. Иногда ошибка приводила к удалению системных файлов, в крайних случаях - к неработоспособности операционной системы.

Каждый новый релиз Яндекс.Диска проверяется ручными и автоматическими тестами, но в этот раз мы не смогли обнаружить неисправность из-за цепочки несчастливых совпадений. По нашим данным, нестабильную версию установили менее 1% пользователей приложения для Windows.

Как только проблема была локализована, мы оперативно выпустили новый релиз, который не содержит подобных ошибок и блокирует неисправный модуль предыдущей версии.

Обновление программы до стабильной версии в подавляющем большинстве случаев происходит сейчас автоматически и не несет никаких рисков. Тем не менее, мы рекомендуем всем пользователям Windows-приложения проверить, установлена ли у вас стабильная версия 1.1.8 и выше. Для этого необходимо выбрать следующие пункты меню Диска: "Справка" - "О программе" - "Проверить обновления".

 



Ни в коем случае не удаляйте приложение, не убедившись, что у вас уже установлена версия 1.1.8.

Если у вас есть подозрение на то, что вы столкнулись с описанной проблемой, напишите, пожалуйста, в службу поддержки Диска. Мы сделаем все возможное для восстановления работоспособности вашего компьютера.

Команда Яндекс.Диска очень сожалеет, что из-за наших ошибок пострадали пользователи. Мы предпримем все усилия, чтобы эта ситуация никогда не повторилась. Выводы сделаны, и мы уже работаем над изменением процесса разработки и тестирования новых версий Диска. Мы приносим извинения всем пользователям сервиса.

309 комментариев
Об обновлении Диска для Windows
4 декабря 2013, 17:29
Мы внимательно отслеживаем ситуацию с обновлением приложения для Windows. На сегодняшний день большинство пользователей уже проапгрейдились до стабильной версии 1.1.8. и продолжают работать с программой.

Всех, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.), мы предупреждаем по электронной почте о возможных сбоях в работе операционной системы и объясняем, как нужно поступить.

Также мы решили сделать подарок всем пользователям, у которых была установлена некорректная версия программы — независимо от того, нарушила она работу компьютера или нет. До конца дня они получат по 200 ГБ дополнительного места на Яндекс.Диске на неограниченный срок.

Мы приложим все усилия, чтобы сохранить доверие пользователей и обеспечить стабильную работу программ. Оставайтесь с нами.

Команда Яндекс.Диска
567 комментариев
Смотрите видео в Яндекс.Диске
12 декабря 2013, 13:21
По многочисленным просьбам наших пользователей в Яндекс.Диске появилась возможность просмотра видеороликов. Посмотреть можно и свои видеофайлы, в веб-интерфейсе Диска, и ролики, которыми с вами поделились, прямо на странице скачивания файла или папки.

Больше не нужно мучаться, передавая тяжёлый файл с видеозаписью детского утренника или вечеринки. А вашей бабушке или маме не придётся устанавливать специальные программы для его просмотра.  Видеоплеер Диска умеет проигрывать все популярные форматы. Если видеофайл сохранён в облаке, просто скопируйте публичную ссылку и отправьте её родным и близким.



Пока мы запустили проигрывание видео в режиме бета-тестирования, поэтому будем особенно рады услышать отзывы и пожелания.

P.S. Кстати, если вы ещё не видели видеоролик про мобильный Диск, самое время его посмотреть!
153 комментария
видео,Новости,Веб-интерфейс
Я милого узнаю по превьюшке
16 декабря 2013, 14:51
Когда в папке немного файлов, нет проблем с тем, чтобы найти нужный. Сложности появляются, когда файлов много. Как быстро найти нужный документ, среди десятков других?

Чтобы вам было проще ориентироваться в содержимом Яндекс.Диска, мы решили показывать превью (уменьшенную копию) для картинок, видеофайлов, документов и книг в веб-интерфейсе Диска.



Публичная страница документа тоже преобразилась. На ней можно увидеть первую страницу файла, которая поможет принять решение, стоит ли сохранять документ себе. Вы по-прежнему можете перейти к просмотру всех страниц документа, кликнув по превью, названию файла или нажав соответствующую кнопку.

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Новости,Веб-интерфейс
C наступающим!
31 декабря 2013, 12:59
Друзья, команда Яндекс.Диска поздравляет вас с наступающим Новым годом. Приятный подарок ждёт под ёлочкой тех из вас, кто пользуется программой для Windows или Mac OS. Не забудьте развернуть

А по ссылке ниже вы найдёте папку, в которой мы собрали немного улыбок и хорошего настроения некоторых из участников нашей команды. Делимся:

http://yadi.sk/d/XvkAkYw6FExhx


Улыбайтесь!
И не переключайтесь

--
Экипаж космического корабля,
не прощаемся



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