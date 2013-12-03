Мы внимательно отслеживаем ситуацию с обновлением приложения для Windows. На сегодняшний день большинство пользователей уже проапгрейдились до стабильной версии 1.1.8. и продолжают работать с программой.



Всех, кто успел получить нестабильные версии Яндекс.Диска (от 1.1.5. до 1.1.7.), мы предупреждаем по электронной почте о возможных сбоях в работе операционной системы и объясняем, как нужно поступить.



Также мы решили сделать подарок всем пользователям, у которых была установлена некорректная версия программы — независимо от того, нарушила она работу компьютера или нет. До конца дня они получат по 200 ГБ дополнительного места на Яндекс.Диске на неограниченный срок.



Мы приложим все усилия, чтобы сохранить доверие пользователей и обеспечить стабильную работу программ. Оставайтесь с нами.



Команда Яндекс.Диска