Мы разместили информацию об этих приложениях на специальной странице в Помощи по Диску, чтобы любой желающий мог узнать о них. Страница будет пополняться по мере появления новых приложений и утилит.
Уже сейчас вы найдёте там:
- ABBYY FineScanner, который пригодится владельцам iOS для распознавания текста на изображениях и сохранения результатов на Яндекс.Диск.
- Handy Backup 7 для Windows, позволяющий хранить резервные копии файлов на Диске.
- Файловые менеджеры X-plore File Manager и ES Проводник для телефонов на базе Android.
- Неофициальный клиент Яндекс.Диска для Linux, написанный разработчиком Яндекса.
- Неофициальное приложение Яндекс.Диска для Windows Phone.
Если вы знаете о других приложениях, предлагающих в настройках синхронизацию с Яндекс.Диском, расскажите нам. Мы проверим их и добавим в список.
Хотите интегрировать с Диском своё приложение , но не знаете с чего начать? Посмотрите документацию нашего открытого API.