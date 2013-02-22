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февраль 2013
Яндекс.Диск — облачная платформа для приложений
22 февраля 2013, 11:53
Работать с данными на Яндекс.Диске можно разными способами: из приложений для компьютеров и смартфонов, через веб-интерфейс, по WebDAV или с помощью сторонних программ, интегрированных с Диском. Некоторые приложения просто позволяют управлять файлами на Диске, другие — предлагают дополнительные возможности.

Мы разместили информацию об этих приложениях на специальной странице в Помощи по Диску, чтобы любой желающий мог узнать о них. Страница будет пополняться по мере появления новых приложений и утилит.

Уже сейчас вы найдёте там:

Если вы знаете о других приложениях, предлагающих в настройках синхронизацию с Яндекс.Диском, расскажите нам. Мы проверим их и добавим в список.

Хотите интегрировать с Диском своё приложение , но не знаете с чего начать? Посмотрите документацию нашего открытого API.
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