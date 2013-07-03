Блог Диска

июль 2013
Загрузка файлов на Диск с главной страницы Яндекса
3 июля 2013, 12:47
Чтобы быстро загрузить файлы на Яндекс.Диск, теперь не обязательно заходить в веб-интерфейс сервиса.

Достаточно открыть Яндекс, убедиться, что вы авторизованы нужным логином, и перетащить файлы прямо в браузер. Файлы загрузятся на ваш Диск.

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Загрузка,Веб-интерфейс
Сим-сим откройся!
5 июля 2013, 14:00
С помощью Яндекс.Диска легко получить публичную ссылку на папку с файлами, однако, многие продолжают делиться архивами с друзьями и коллегами по работе. Тем более, что документы и изображения, содержащиеся внутри архива, можно просмотреть прямо на странице Диска, не скачивая себе на компьютер.

Иногда архив действительно удобнее папки с файлами, ведь его можно защитить паролем, который известен только некоторым людям. Раньше такой архив было невозможно просмотреть с помощью Диска и приходилось скачивать его на компьютер. Недавно мы добавили возможность работы с защищёнными паролем файлами, чтобы просмотреть документ или архив можно было прямо в браузере. Диск предложит ввести пароль и, в случае верного ввода, откроет содержимое в режиме просмотра.



Эта функциональность доступна на публичной странице и в веб-интерфейсе Диска. Например, если вы добавите в общую папку файл, защищённый паролем, другие участники смогут просмотреть его прямо в браузере, в веб-версии своего Диска.
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Просмотр документов,Просмотр архивов,Веб-интерфейс
Отправляйте файлы из Диска Яндекс.Почтой
9 июля 2013, 11:36
В Яндекс.Почте появилась возможность прикрепить к письму файлы и папки из Диска. Если всё необходимое хранится в облаке, вам не страшен никакой форс-мажор. Даже если среди ночи понадобится срочно выслать важные документы, вам не придётся ехать в офис — пишите письмо в спокойной обстановке дома и прикрепляйте все нужные файлы из вашего Диска.



Кстати, благодаря новой возможности, вы сможете отправить письмом сразу папку с файлами вместо того, чтобы запаковывать их в архив. Прикреплённые файлы и папки добавятся к письму в виде ссылок и будут гарантировано получены адресатом, какой бы почтой он ни пользовался. Ведь ссылки не занимают место и не переполняют ящик.



Получатель сможет просмотреть большинство файлов прямо на открывшейся по ссылке странице с любого компьютера, планшета или смартфона, не тратя время на скачивание.
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Почтовые вложения,Поделиться
Просматривайте фотоснимки на Диске с помощью Cooliris для iOS
10 июля 2013, 12:35
Сегодня у владельцев планшетов и смартфонов от Apple появилась ещё одна возможность посмотреть фотоснимки, загруженные на Яндекс.Диск — в новом бесплатном приложении Cooliris для iOS.

С помощью приложения удобно листать изображения в папках на Диске. Лучшими снимками можно поделиться на Facebook или обсудить их с друзьями прямо в приложении, воспользовавшись функцией "Conversation".



Наряду с изображениями на Диске в Cooliris можно полистать свои и Популярные фотографии на Яндекс.Фотках, а также поискать интересные кадры на Яндекс.Картинках.



Если у вас пока нет фотографий на Диске, настройте автозагрузку фото и видео в мобильном или десктопном клиенте. С её помощью легко сохранить фотографии в облако, чтобы их можно было посмотреть в любой точке мира в приложениях Диска или с помощью Cooliris.

P.S. Информацию о других приложениях, интегрированных с Диском, вы всегда найдёте в нашей Помощи.
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iPad,iPhone,iOS,Программы и приложения
Терабайты облачного места для ваших файлов
30 июля 2013, 13:04
Сегодня на Яндекс.Диске появилась возможность купить дополнительное место. Если вам уже не хватает 20 бесплатных ГБ, можно приобрести ещё 10 ГБ за 30 рублей в месяц, 100 ГБ — за 150 рублей, а при желании даже 1 ТБ места — это будет стоить 900 рублей в месяц. Дополнительное место можно купить на месяц или на сразу на год — со скидкой. Принимаются банковские карты и Яндекс.Деньги.

Читайте подробнее на странице Диска с описанием тарифов.

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Покупка места