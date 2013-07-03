июль 2013
3 июля 2013, 12:47
Достаточно открыть Яндекс, убедиться, что вы авторизованы нужным логином, и перетащить файлы прямо в браузер. Файлы загрузятся на ваш Диск.
5 июля 2013, 14:00
Иногда архив действительно удобнее папки с файлами, ведь его можно защитить паролем, который известен только некоторым людям. Раньше такой архив было невозможно просмотреть с помощью Диска и приходилось скачивать его на компьютер. Недавно мы добавили возможность работы с защищёнными паролем файлами, чтобы просмотреть документ или архив можно было прямо в браузере. Диск предложит ввести пароль и, в случае верного ввода, откроет содержимое в режиме просмотра.
Эта функциональность доступна на публичной странице и в веб-интерфейсе Диска. Например, если вы добавите в общую папку файл, защищённый паролем, другие участники смогут просмотреть его прямо в браузере, в веб-версии своего Диска.
9 июля 2013, 11:36
Кстати, благодаря новой возможности, вы сможете отправить письмом сразу папку с файлами вместо того, чтобы запаковывать их в архив. Прикреплённые файлы и папки добавятся к письму в виде ссылок и будут гарантировано получены адресатом, какой бы почтой он ни пользовался. Ведь ссылки не занимают место и не переполняют ящик.
Получатель сможет просмотреть большинство файлов прямо на открывшейся по ссылке странице с любого компьютера, планшета или смартфона, не тратя время на скачивание.
10 июля 2013, 12:35
С помощью приложения удобно листать изображения в папках на Диске. Лучшими снимками можно поделиться на Facebook или обсудить их с друзьями прямо в приложении, воспользовавшись функцией "Conversation".
Наряду с изображениями на Диске в Cooliris можно полистать свои и Популярные фотографии на Яндекс.Фотках, а также поискать интересные кадры на Яндекс.Картинках.
Если у вас пока нет фотографий на Диске, настройте автозагрузку фото и видео в мобильном или десктопном клиенте. С её помощью легко сохранить фотографии в облако, чтобы их можно было посмотреть в любой точке мира в приложениях Диска или с помощью Cooliris.
P.S. Информацию о других приложениях, интегрированных с Диском, вы всегда найдёте в нашей Помощи.
30 июля 2013, 13:04
Читайте подробнее на странице Диска с описанием тарифов.