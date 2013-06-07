июнь 2013
7 июня 2013, 13:16
Мы добавили на Яндекс.Диск возможность поделиться ссылкой на папку, чтобы показывать фотографии самым близким стало удобнее. А недавно на странице папки появился полноэкранный режим просмотра изображений, позволяющий листать фотоснимки. Чтобы запустить его, достаточно открыть любую фотографию. Понравившиеся снимки можно будет скачать на компьютер или сохранить себе на Диск прямо в процессе просмотра.
Так же, как и в веб-интерфейсе Яндекс.Диска, при просмотре генерируются уменьшенные копии изображений, что позволяет быстро листать их даже при медленном интернете.
Кстати, переходить от одной фотографии к другой можно с помощью стрелочек на клавиатуре, а закрыть режим просмотра позволяет клавиша «Esc». Выбрать сразу нужный кадр поможет лента с уменьшенными изображениями, появляющаяся внизу экрана по наведению курсора мыши.
Забудьте об утомительной отправке архивов с фотографиями — делитесь яркими снимками быстро и просто.
11 июня 2013, 13:20
Чтобы фотографии было удобно показать друзьям, мы сделали в мобильных приложениях Диска просмотрщик фотографий внутри папки. При просмотре генерируются уменьшенные копии, позволяющие быстро пролистывать фотоснимки.
Кстати, чтобы сэкономить место на рабочем компьютере, можно отключить синхронизацию папок с фотографиями.
Установите приложение из App Store или Google Play или воспользуйтесь QR -кодом:
14 июня 2013, 12:02
Ваши отзывы помогают нам развивать приложение, добавляя в него самые нужные возможности.
Для тех, кто ещё не знаком с мобильным Диском, есть небольшой видеоролик, рассказывающий об основных способах использования приложения:
Установить приложение для Android можно из Google Play, а версия для iOS доступна в App Store.
18 июня 2013, 12:01
Новая бесплатная версия Handy Backup для Windows, интегрированная с Яндекс.Диском, сделает всю работу за вас. С помощью этой утилиты легко настроить резервное копирование важных данных на ваш Диск и больше не беспокоиться об их безопасности. Файлы в облаке доступны вам с любого устройства, и вы всегда сможете восстановить их в случае поломки или потери ноутбука.
Кстати, ссылки на интегрированные с Диском приложения вы всегда сможете найти в нашей Помощи. Если вам известны другие приложения, использующие API Диска, напишите нам. Мы проверим их и обновим список.