Блог Диска

июнь 2013
Фотографии: удобно отправить, удобно просмотреть
7 июня 2013, 13:16
Когда мы говорим о фотографиях в интернете, прежде всего, на ум приходят социальные сети. И правда, где ещё размещать фотоснимки, которые хочется показать друзьям? Но не всегда в социальных сетях есть те, с кем нам хочется разделить воспоминания. Например, наши родные и близкие — мамы, папы, бабушки и дедушки. А иногда важно, чтобы твои фотографии не увидел кто-то ещё, кроме нескольких человек.

Мы добавили на Яндекс.Диск возможность поделиться ссылкой на папку, чтобы показывать фотографии самым близким стало удобнее. А недавно на странице папки появился полноэкранный режим просмотра изображений, позволяющий листать фотоснимки. Чтобы запустить его, достаточно открыть любую фотографию. Понравившиеся снимки можно будет скачать на компьютер или сохранить себе на Диск прямо в процессе просмотра.



Так же, как и в веб-интерфейсе Яндекс.Диска, при просмотре генерируются уменьшенные копии изображений, что позволяет быстро листать их даже при медленном интернете.

Кстати, переходить от одной фотографии к другой можно с помощью стрелочек на клавиатуре, а закрыть режим просмотра позволяет клавиша «Esc». Выбрать сразу нужный кадр поможет лента с уменьшенными изображениями, появляющаяся внизу экрана по наведению курсора мыши.

Забудьте об утомительной отправке архивов с фотографиями — делитесь яркими снимками быстро и просто.
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Поделиться,фотографии,Новости,Веб-интерфейс
Автозагрузка фото и видео в Диске для iOS и Android
11 июня 2013, 13:20
Яндекс.Диск поможет собрать и сохранить все фотографии с фотокамер и мобильных устройств. Недавно автозагрузка фотоснимков и видео появилась в десктопных клиентах, а сегодня стала доступна и в мобильных приложениях для iOS и Android. После загрузки фотографий в облако их можно удалить из памяти смартфона или планшета, освободив место для новых снимков.



Чтобы фотографии было удобно показать друзьям, мы сделали в мобильных приложениях Диска просмотрщик фотографий внутри папки. При просмотре генерируются уменьшенные копии, позволяющие быстро пролистывать фотоснимки.

Кстати, чтобы сэкономить место на рабочем компьютере, можно отключить синхронизацию папок с фотографиями.

Установите приложение из App Store или Google Play или воспользуйтесь QR -кодом:
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Android,iPad,iOS,Программы и приложения,Новости,Просмотр фотографий,автозагрузка,фотографии
Полмиллиона установок мобильного Диска для Android
14 июня 2013, 12:02
Недавно количество установок приложения Яндекс.Диск для Android превысило полмиллиона. Спасибо, что доверяете Диску работу с файлами!

Ваши отзывы помогают нам развивать приложение, добавляя в него самые нужные возможности.

Для тех, кто ещё не знаком с мобильным Диском, есть небольшой видеоролик, рассказывающий об основных способах использования приложения:


Установить приложение для Android можно из Google Play, а версия для iOS доступна в  App Store.
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Программы и приложения,Android
Бэкап данных на Яндекс.Диск с новым Handy Backup
18 июня 2013, 12:01
Мы часто не задумываемся о сохранности файлов, пока не случается какой-нибудь форс-мажор. Например, забытый в кафе или случайно залитый кофе ноутбук. Существует множество способов обезопасить данные от случайной потери, но разобраться в них подчас может только специалист.

Новая бесплатная версия Handy Backup для Windows, интегрированная с Яндекс.Диском, сделает всю работу за вас. С помощью этой утилиты легко настроить резервное копирование важных данных на ваш Диск и больше не беспокоиться об их безопасности. Файлы в облаке доступны вам с любого устройства, и вы всегда сможете восстановить их в случае поломки или потери ноутбука.

Кстати, ссылки на интегрированные с Диском приложения вы всегда сможете найти в нашей Помощи. Если вам известны другие приложения, использующие API Диска, напишите нам. Мы проверим их и обновим список.
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Windows,бэкап,Программы и приложения,Новости