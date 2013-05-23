Блог Диска

май 2013
Скачивание папки архивом
23 мая 2013, 13:22
Недавно в веб-интерфейсе Яндекс.Диска появилась возможность скачать любую папку архивом себе на компьютер.
Эта удобно, например, если вы решили в гостях показать фотографии из недавнего отпуска, а ваши родные или друзья захотели сохранить снимки себе. Посмотреть фотографии вы без труда сможете прямо в веб-интерфейсе Диска. А кнопка "Скачать архивом" поможет быстро сохранить фотоальбом на компьютер.



Настройте автозагрузку фото и видео в приложении Диска для Windows или Mac OS X, чтобы ваши снимки всегда были под рукой.
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Скачивание,Веб-интерфейс
Слушайте треки из Диска в новой Музыке для Android
24 мая 2013, 15:13
Хорошая новость для всех меломанов и любителей смартфонов на Android — приложение Яндекс.Музыки с поддержкой Яндекс.Диска уже доступно для скачивания в Google Play. Другими словами, можно носить с собой на 10 ГБ больше любимой музыки, чем раньше.

Добавьте треки из Диска в плейлисты, сохраните их в кеш телефона или добавьте в кеш папку Диска целиком — и слушайте музыку без подключения к интернету.



Кстати, чтобы прослушивать музыкальные композиции из Диска или из памяти смартфона, не обязательно оплачивать подписку на Музыку.

Приложение Яндекс.Музыки для iOS с поддержкой Диска можно найти в AppStore. Подробнее о новых возможностях мобильной Музыки читайте в корпоративном блоге Яндекса.

QR-код для скачивания:
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Музыка,Программы и приложения,Android
Всё для удобного просмотра в новом Диске для iOS
27 мая 2013, 14:20
В новой версии Яндекс.Диска для iOS появился фотослайдер и полноэкранный режим просмотра файлов на iPad.
Полноэкранный режим поможет убрать с экрана всё лишнее, оставив только документ или фотографию, которые вы открыли. Переключаться между полноэкранным и обычным режимом просмотра со списком файлов можно буквально в одно касание.



С помощью фотослайдера легко просматривать изображения из одной папки, просто пролистывая их. Больше не нужно открывать каждое изображение по-отдельности. Листать фотографии можно как в обычном, так и в полноэкранном режиме.



При просмотре открывается уменьшенная копия фотографии, а не оригинал, благодаря чему изображения быстрее загружаются.

Любым снимком при желании можно поделиться прямо из режима просмотра.



Храните фотографии на Диске, и вы в любой момент сможете показать их друзьям или родным, где бы вы ни были.
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iPad,iOS,Программы и приложения,Просмотр фотографий,Просмотр документов
Диск для Windows Phone 7 и 8
28 мая 2013, 12:08
Официальный клиент Яндекс.Диска для Windows Phone 7 и 8 появился сегодня в Windows Phone Store. Если у вас есть смартфон на базе этой платформы, с новым приложением файлы на Диске будут доступны вам везде, где есть интернет. Чтобы файлы и папки из Диска можно было открыть даже без подключения к сети, просто сохраните их в память телефона прямо из приложения.



Диск для Windows Phone позволяет просматривать документы, фотографии и видеофайлы, а также прослушивать музыкальные треки. При необходимости вы даже сможете открывать архивы в браузере прямо из приложения и просматривать их содержимое с мобильного.



С мобильным Диском вы в любой момент сможете поделиться с друзьями интересным фотоснимком или целой папкой с файлами, отправив им публичную ссылку по почте или в СМС. Это дешевле, чем передавать файл с мобильного каким-либо другим способом.



Чтобы сохранить важную информацию или сделать электронную копию документа, сфотографируйте их прямо из приложения — фото появится на вашем Диске. Сделанные ранее снимки или видеоролики также можно загрузить на Диск из памяти смартфона.

Яндекс.Диск доступен вам всюду, на компьютерах с Windows или Mac OS X, на смартфонах и планшетах под управлением Android, iOS или Windows Phone, а также на устройствах с Windows 8.
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Windows Phone 8,Windows Phone 7,Программы и приложения,Новости