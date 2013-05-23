май 2013
23 мая 2013, 13:22
Эта удобно, например, если вы решили в гостях показать фотографии из недавнего отпуска, а ваши родные или друзья захотели сохранить снимки себе. Посмотреть фотографии вы без труда сможете прямо в веб-интерфейсе Диска. А кнопка "Скачать архивом" поможет быстро сохранить фотоальбом на компьютер.
Настройте автозагрузку фото и видео в приложении Диска для Windows или Mac OS X, чтобы ваши снимки всегда были под рукой.
24 мая 2013, 15:13
Добавьте треки из Диска в плейлисты, сохраните их в кеш телефона или добавьте в кеш папку Диска целиком — и слушайте музыку без подключения к интернету.
Кстати, чтобы прослушивать музыкальные композиции из Диска или из памяти смартфона, не обязательно оплачивать подписку на Музыку.
Приложение Яндекс.Музыки для iOS с поддержкой Диска можно найти в AppStore. Подробнее о новых возможностях мобильной Музыки читайте в корпоративном блоге Яндекса.
QR-код для скачивания:
27 мая 2013, 14:20
Полноэкранный режим поможет убрать с экрана всё лишнее, оставив только документ или фотографию, которые вы открыли. Переключаться между полноэкранным и обычным режимом просмотра со списком файлов можно буквально в одно касание.
С помощью фотослайдера легко просматривать изображения из одной папки, просто пролистывая их. Больше не нужно открывать каждое изображение по-отдельности. Листать фотографии можно как в обычном, так и в полноэкранном режиме.
При просмотре открывается уменьшенная копия фотографии, а не оригинал, благодаря чему изображения быстрее загружаются.
Любым снимком при желании можно поделиться прямо из режима просмотра.
Храните фотографии на Диске, и вы в любой момент сможете показать их друзьям или родным, где бы вы ни были.
28 мая 2013, 12:08
Диск для Windows Phone позволяет просматривать документы, фотографии и видеофайлы, а также прослушивать музыкальные треки. При необходимости вы даже сможете открывать архивы в браузере прямо из приложения и просматривать их содержимое с мобильного.
С мобильным Диском вы в любой момент сможете поделиться с друзьями интересным фотоснимком или целой папкой с файлами, отправив им публичную ссылку по почте или в СМС. Это дешевле, чем передавать файл с мобильного каким-либо другим способом.
Чтобы сохранить важную информацию или сделать электронную копию документа, сфотографируйте их прямо из приложения — фото появится на вашем Диске. Сделанные ранее снимки или видеоролики также можно загрузить на Диск из памяти смартфона.
Яндекс.Диск доступен вам всюду, на компьютерах с Windows или Mac OS X, на смартфонах и планшетах под управлением Android, iOS или Windows Phone, а также на устройствах с Windows 8.