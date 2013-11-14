ноябрь 2013
14 ноября 2013, 12:44
Тут на помощь приходит QR-код (особая разновидность штрих-кода), который легко считывается смартфоном.
На случай, если вам надо превратить в QR-код ссылку на файл или папку на Диске, вы сможете получить его сразу после публикации в веб-интерфейсе Диска.
Если вы получите QR-код для ссылки на папку, то сможете обновлять материалы в ней, а код будет оставаться прежним.
18 ноября 2013, 15:11
Предлагаем вам установить новую версию официального консольного клиента Яндекс.Диска для Linux. Если вы уже используете клиент, обязательно обновитесь: в версии 0.1.2 добавлена поддержка свежих сертификатов Яндекса.
Список основных исправлений и улучшений:
- Добавлено автоматическое использование Диском настроек прокси, прописанных в системе.
- Исправлено дублирование Диском резервных копий файла при его редактировании.
- Реализована поддержка имён папок и файлов, различающихся только регистром символов.
- Исправлена проблема с синхронизацией симлинка на внутренний ресурс в папке Диска.
- Добавлено возобновление синхронизации при возвращении прав доступа к папке Диска.
- Синхронизация не останавливается при создании симлинка на служебную папку Диска.
- Исправлены редкие ошибки, приводившие к падению программы.
- Исправлена ошибка при вводе спецсимволов в имени папки диска.
- В автодополнение добавлены: proxy, version, help.
- Реализован автоматический запуск демона после ввода команды setup.
- В команду status добавлена информация об общем объёме Диска.
- Исправлена работа Диска через socks-прокси.
- Исправлена ошибка в работе команды sync после команды start, если при этом были прописаны exlude-dirs.
- Исправлено поведение при публикации папок в режиме readonly overwrite.
- Исправлена проблема с «зависанием» Диска при попытке публикации папки .sync.
- Исправлены проблемы с публикацией файлов и папок при использовании симлинка в качестве папки для синхронизации.
- Сделана правильная обработка комбинации Ctrl+Z в консоли.
Тексты и сообщения:
- Изменён текст сообщения при потере соединения с сетью.
- Исправлено сообщение при ошибке публикации файла в папке, доступной только для чтения.
- Исправлено неверное отображение статуса синхронизации командой status при потере соединения с сетью.
Stay tuned!
19 ноября 2013, 16:16
- Boxcryptor — сервис, позволяющий шифровать данные перед загрузкой на Яндекс.Диск
- Плеер Мечты, позволяющий слушать аудиотреки из Диска на смартфонах Android
- Monosnap для Windows и Mac, поддерживающий сохранение снимков экрана на Диск
- Фотобанк Лори, позволяющий сохранять в облако Яндекса купленные фотографии
- Файловые менеджеры для Android — File Manager, Folder Sync, Cloud Cube
- Audio Library — Android приложение для прослушивания аудиокниг
- FileHub — файловый менеджер для iPhone и iPad
Если вы знаете о других приложениях, интегрированных Диском или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам.
Кстати, в начале октября мы анонсировали SDK для всех основных платформ, упростив интеграцию с Диском для разработчиков приложений на Java, Objective-C и C#. Кроме того, обновили API Яндекс.Диска, открыв метод дедупликации загружаемых данных. Пишите приложения, дополняющие возможности Диска, и рассказывайте нам о них.