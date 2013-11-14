Блог Диска

ноябрь 2013
QR-коды в Диске
14 ноября 2013, 12:44
Если вы храните данные на Яндекс.Диске, то знаете как просто ими поделиться с друзьями или коллегами при помощи ссылки. Но иногда бывает нужно передать ссылку не только по почте или в соц.сети, а, например, раздать лежащие на Яндекс.Диске материалы на конференции или дать ссылку на каталог продукции в печатной прессе.
Тут на помощь приходит QR-код (особая разновидность штрих-кода), который легко считывается смартфоном.



На случай, если вам надо превратить в QR-код ссылку на файл или папку на Диске, вы сможете получить его сразу после публикации в веб-интерфейсе Диска.
Если вы получите QR-код для ссылки на папку, то сможете обновлять материалы в ней, а код будет оставаться прежним.
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Публичные папки,Публичные файлы,Веб-интерфейс
Обновление Яндекс.Диска для Linux (версия 0.1.2)
18 ноября 2013, 15:11
Приветствуем всех любителей Ubuntu, Fedora, Debian и других *nix-систем!

Предлагаем вам установить новую версию официального консольного клиента Яндекс.Диска для Linux. Если вы уже используете клиент, обязательно обновитесь: в версии 0.1.2 добавлена поддержка свежих сертификатов Яндекса.

Список основных исправлений и улучшений:
  • Добавлено автоматическое использование Диском настроек прокси, прописанных в системе.
  • Исправлено дублирование Диском резервных копий файла при его редактировании.
  • Реализована поддержка имён папок и файлов, различающихся только регистром символов.
  • Исправлена проблема с синхронизацией симлинка на внутренний ресурс в папке Диска.
  • Добавлено возобновление синхронизации при возвращении прав доступа к папке Диска.
  • Синхронизация не останавливается при создании симлинка на служебную папку Диска.
  • Исправлены редкие ошибки, приводившие к падению программы.
  • Исправлена ошибка при вводе спецсимволов в имени папки диска.

Другое:
  • В автодополнение добавлены: proxy, version, help.
  • Реализован автоматический запуск демона после ввода команды setup.
  • В команду status добавлена информация об общем объёме Диска.
  • Исправлена работа Диска через socks-прокси.
  • Исправлена ошибка в работе команды sync после команды start, если при этом были прописаны exlude-dirs.
  • Исправлено поведение при публикации папок в режиме readonly overwrite.
  • Исправлена проблема с «зависанием» Диска при попытке публикации папки .sync.
  • Исправлены проблемы с публикацией файлов и папок при использовании симлинка в качестве папки для синхронизации.
  • Сделана правильная обработка комбинации Ctrl+Z в консоли.

Тексты и сообщения:
  • Изменён текст сообщения при потере соединения с сетью.
  • Исправлено сообщение при ошибке публикации файла в папке, доступной только для чтения.
  • Исправлено неверное отображение статуса синхронизации командой status при потере соединения с сетью.


Stay tuned!
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Linux,Программы и приложения
Яндекс.Диск и все-все-все
19 ноября 2013, 16:16
Приложений, интегрированных с Яндекс.Диском, становится всё больше. Недавно мы обновили страницу Помощи, на которой перечислены все известные нам сервисы, поддерживающие работу с облаком Яндекса. Среди них вы найдёте файловые менеджеры, программу для создания скриншотов и даже Плеер Мечты:

  1. Boxcryptor — сервис, позволяющий шифровать данные перед загрузкой на Яндекс.Диск
  2. Плеер Мечты, позволяющий слушать аудиотреки из Диска на смартфонах Android
  3. Monosnap для Windows и Mac, поддерживающий сохранение снимков экрана на Диск
  4. Фотобанк Лори, позволяющий сохранять в облако Яндекса купленные фотографии
  5. Файловые менеджеры для Android — File Manager, Folder Sync, Cloud Cube
  6. Audio Library — Android приложение для прослушивания аудиокниг
  7. FileHub — файловый менеджер для iPhone и iPad

Если вы знаете о других приложениях, интегрированных Диском или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам.

Кстати, в начале октября мы анонсировали SDK для всех основных платформ, упростив интеграцию с Диском для разработчиков приложений на Java, Objective-C и C#. Кроме того, обновили API Яндекс.Диска, открыв метод дедупликации загружаемых данных. Пишите приложения, дополняющие возможности Диска, и рассказывайте нам о них.
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SDK,Android,Windows,iOS,Программы и приложения,API