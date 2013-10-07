Блог Диска

октябрь 2013
Веб-виджет «Сохранить на Яндекс.Диск»
7 октября 2013, 15:57
2 октября в Москве прошла технологическая конференция Яндекса «YaC 2013». Команда Диска, помимо прочего, представила посетителям конференции удобный инструмент для веб-мастеров — виджет «Сохранить на Яндекс.Диск».

Виджет Диска пригодится многим веб-мастерам и владельцам сайтов. С помощью него посетители сайта смогут быстро ознакомиться с любым файлом. Например, с документом или таблицей: от расписания занятий спорт-клуба или вечерних кулинарных курсов до прайс-листов продавца бытовой техники.

Посетители также смогут сохранить файл на свой Диск, чтобы всегда иметь его под рукой — на компьютере, планшете или мобильном телефоне, с помощью приложения Яндекс.Диск.

Сейчас веб-виджет доступен всем желающим, но находится в стадии тестирования. Значит, мы с удовольствием прочитаем ваши пожелания и замечания. Например, в комментариях к этой записи
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Новости
Делитесь файлами и папками — вы будете увидены и услышаны
15 октября 2013, 13:13
Яндекс.Диск предлагает простую и удобную возможность поделиться файлом или папкой, не переживая о том, поместится ли её содержимое в почтовый ящик получателя. Мы существенно обновили публичные страницы Диска, чтобы вашим друзьям и коллегам было удобнее работать с полученными файлами.

Превью фотографий в публичной папке стали крупнее — теперь в них проще ориентироваться. Изображения по-прежнему можно открыть и полистать в полноэкранном просмотрщике. Кроме того, появился музыкальный плеер, позволяющий прослушать музыкальные файлы в папке, которой с вами поделились. Файлы проигрываются подряд автоматически, точно так же, как в веб-интерфейсе Диска.



Страница отдельной картинки теперь целиком и полностью отдана изображению. А для очень больших фотографий появилась возможность открыть их в полном размере.

Кроме того, прямо с любой публичной страницы стало можно отправить ссылку друзьям благодаря блоку с кнопками социальных сетей.

Смело делитесь материалами к предстоящим или прошедшим конференциям, отправляйте макеты заказчику или размещайте на сайте ссылку на папку с прайс-листами и подробными фотографиями ваших товаров. Получатель вашей ссылки легко просмотрит изображения или документы и сохранит себе нужные данные.

P.S. Напомним, что для совместной работы с файлами удобнее использовать общие папки, в которые участник может добавлять новые файлы или редактировать загруженные ранее. 
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Публичные папки,Новости,Публичные файлы,Веб-интерфейс