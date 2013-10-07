Виджет Диска пригодится многим веб-мастерам и владельцам сайтов. С помощью него посетители сайта смогут быстро ознакомиться с любым файлом. Например, с документом или таблицей: от расписания занятий спорт-клуба или вечерних кулинарных курсов до прайс-листов продавца бытовой техники.
Посетители также смогут сохранить файл на свой Диск, чтобы всегда иметь его под рукой — на компьютере, планшете или мобильном телефоне, с помощью приложения Яндекс.Диск.
Сейчас веб-виджет доступен всем желающим, но находится в стадии тестирования. Значит, мы с удовольствием прочитаем ваши пожелания и замечания. Например, в комментариях к этой записи