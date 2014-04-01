Представьте себе, что больше не нужно переживать о своих электронных документах в дороге без интернет-соединения и не нужно тратиться на мобильный интернет, чтобы скачать файлы большого размера. Находясь в метро, вы всегда смогли бы посмотреть свои любимые фотографии, заметки или книжки прямо из Яндек.Диска.
Мы позаботились об этом и рады представить вам – Офлайн-файлы!
Теперь отсутствие интернета не помешает вам почитать документ или посмотреть видеоролик. Просто сохраните нужные файлы в раздел "Офлайн". Если же интернет есть, файлы в разделе будут обновляться автоматически при любых изменениях.
Новая версия приложения уже доступна в Google Play
P.S. Скоро такая возможность появится и для iOS.
Представьте себе, что больше не нужно переживать о своих электронных документах в дороге без интернет-соединения и не нужно тратиться на мобильный интернет, чтобы скачать файлы большого размера. Находясь в метро, вы всегда смогли бы посмотреть свои любимые фотографии, заметки или книжки прямо из Яндек.Диска.
Благодаря Диску фото не просто надежно сохранены, но и могут быть доступны вам в нужный момент действительно удобным способом. Одна из самых популярных фотолабораторий в Москве Фотопроект реализовала возможность печати фотографий из Яндекс.Диска.
Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска
Теперь, чтобы напечатать бумажные фотографии, не нужно носить с собой флэшки или другие устройства, достаточно просто сохранить фотографии на Яндекс.Диск и оформить заказ на сайте или через фототерминалы.
Многие разработчики уже используют API Яндекс.Диска для создания собственных сервисов и приложений. Проектов становится все больше, а значит, новые вопросы появляются каждый день. Именно поэтому мы открываем Клуб разработчиков API Яндекс.Диска. В клубе можно задавать вопросы разработчикам API и другим пользователям, делиться опытом или рассказывать о своих проектах, интегрированных с Диском. Мы постараемся, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.
Надеемся, что благодаря клубу удобных и полезных сервисов, работающих с Диском, станет больше.
Команда API и SDK Яндекс.Диска
Компания e-Legion разработала сервис «Фоторамка» для активных пользователей Яндекс.Диска. Разработчики выпустили одновременно два приложения – для мобильных Android-устройств и для компьютеров с операционной системой Windows. С помощью этих приложений планшет на Android и компьютер или ноутбук можно использовать не только по прямому назначению, но и как фоторамку.
Приложения умеют по одной кнопке запускать слайд-шоу из любой папки на Яндекс.Диске, в том числе из папки с общим доступом и из вложенных папок. Новые фотографии, которые появляются в папке, будут демонстрироваться в первую очередь. Если подключение к интернету временно отсутствует, приложение будет показывать ранее загруженные фотографии. Приложение для Windows умеет показывать не только слайд-шоу, но также обои на рабочий стол и заставки экрана.
Такую программу можно поставить как себе, так и своим старшим родственникам. Показывайте бабушкам новые фотографии внуков, а папам – свежие трофеи с рыбалки. Вам достаточно будет настроить для них приложение и научить пользоваться одной кнопкой для доступа к новому семейному облачному фотоархиву.
Приложение реализовано при помощи SDK Яндекс.Диска для Android и Windows. Подробнее о своем опыте разработки ребята рассказали в своем блоге на Хабре.
Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска.
Мы добавили кнопку создания общей папки в одноимённый раздел, чтобы упростить организацию совместного доступа. Вам больше не придётся отыскивать папку, которую нужно сделать общей, просто выберите её из выпадающего списка.
Обновился и диалог настройки доступа. Теперь пригласить друзей можно буквально в один клик.
Кстати, отправить приглашение можно не только по почте, но и личным сообщением в Facebook. Если у ваших друзей ещё нет Диска, они смогут завести его, принимая ваше приглашение.