Сегодня в приложении Яндекс.Диск для iOS появилась возможность работать с файлами при отключенном интернете. А в приложении для Android, где офлайн-режим для файлов запустился несколько месяцев назад, стали доступны офлайн-папки.

Зачем Вам иметь доступ к облачным файлам в тех местах, где нет интернета? Это очень удобно, например, в путешествии. В аэропорту могут понадобиться документы и билеты в электронном виде. В самолете захочется посмотреть любимое кино. И не забудьте заранее закачать в Диск путеводитель и подготовленные заметки. Даже если Вы никуда не уезжаете, а просто спустились в метро, зачастую необходимо срочно посмотреть важный документ или просто почитать интересную книгу.

Чтобы сделать любой файл доступным в офлайне, нажмите на иконку самолетика. Файл скачается на Ваш телефон и синхронизируется с Диском до актуального состояния при подключении к интернету. После чего вы всегда сможете открыть его как из привычной папки, так и в разделе Офлайн.



В приложении для Android мы продвинулись еще дальше – любую папку можно перевести в режим офлайн. И тогда без интернета будут доступны все файлы, которые уже были в нее залиты. Также офлайновыми будут становиться те файлы, которые Вы загрузите в офлайн-папку через веб-интерфейс или приложение Диск для компьютера.

Скоро все возможности для работы с папками в офлайне будут доступны и пользователям устройств на iOS.

Скачать приложения можно в App Store и Google Play.