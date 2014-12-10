Блог Диска

декабрь 2014
Обновленный Яндекс.Диск под Android теперь и для планшетов
10 декабря 2014, 15:00

Многие просили нас сделать версию Диска для планшетов. Мы изучили, как люди работают с приложением на разных устройствах. И спешим вас порадовать – теперь Диск полностью адаптирован под планшеты и учитывает основные особенности работы с большими дисплеями, используя всю область для наглядного представления вашего контента.


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Но это еще не все!

Яндекс.Диск под Android обзавелся новой яркой обшивкой: мы переосмыслили и полностью обновили интерфейс, но при этом сохранили все возможности приложения.

Мы адаптировали Диск для смартфонов и планшетов под последнюю версию платформы – Android Lollipop – и постарались достичь единства в дизайне всех клиентов, что очень важно для кроссплатформенных сервисов.

Анимации позволили нам сделать интерфейс приложения более интерактивным и удобным, а работа с фотографиями, в том числе в папке Фотокамера, стала еще приятнее.

В целом, основываясь на отзывах, мы изменили много полезных интерфейсных элементов, например, вынесли контекстную кнопку с основными действиями, заменили устаревшую кнопку “Обновить” на жест – потянуть вниз, добавили выпадающие меню для настроек автозагрузки и синхронизации Офлайна и еще множество деталей для более удобной работы с приложением.

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Пробуйте новый Диск и не забывайте рассказывать о своих впечатлениях.

Новая версия приложения уже доступна в Google Play.

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+100 Гб для абонентов ОнЛайма
16 декабря 2014, 12:03

У нас хорошая новогодняя новость для абонентов московского интернет-провайдера Онлайм (ОАО «Ростелеком»). Все клиенты этой компании могут получить дополнительные 100 Гб на Яндекс.Диске в личном кабинете на сайте www.onlime.ru. 

Дополнительные гигабайты выдаются абонентам всех тарифных планов. Для тех, кто подписан на тарифные планы Онлайм 60, ОнЛайм 80, Двойная выгода 60 и Максимальная выгода 95, пропускная способность канала при работе с Диском увеличивается до 100 Мб/с. Подробнее об условиях акции читайте на сайте Онлайма. 

 

 

Храните больше своих фотографий, документов и других файлов на Диске!

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Новогодние маски в специальной праздничной папке Диска
26 декабря 2014, 11:51

Команда Диска поздравляет всех с наступающим новым годом! В качестве подарка мы решили подготовить красочные маскиЛучшим иллюстраторам мы дали такое задание: «Переосмыслите "маску Зорро" и придумайте 30 нестандартных вариантов». Мы надеялись, что если художников никак не ограничивать, то результат может получиться очень необычным и интересным. Так и вышло. Из всех масок вы вряд ли найдете хотя бы одну, мимо, которой можно пройти спокойно, будь то космические пришельцы или психоделическая козочка. 

 

С помощью масок-шаблонов наши пользователи смогут превратить новогодний вечер в настоящий бал-маскарад. Чтобы получить бумажную маску, рисунок нужно распечатать на цветном принтере и вырезать. Если цветного нет, то распечатать трафарет можно на чёрно-белом и раскрасить так, как подскажет фантазия. Самое главное – потом раздать маски друзьям и организовать маскарад — в венецианском, фантастическом или другом понравившемся стиле. Коллекция по адресу https://yadi.sk/d/Yhl0VmKxdQtrY будет обновляться до 31 декабря. Последней в папке окажется маска космического песца. Нам показалось, что именно она лучше всего характеризует настроение уходящего года.


С наступающим, 2015-м! Все будет отлично в нем.


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Офлайн-режим для WindowsPhone
29 декабря 2014, 13:39
Владельцы Windows Phone теперь могут спокойно отправляться в дорогу и не переживать о доступности важных электронных документов или затратах на мобильный интернет. В приложении Яндекс.Диск для WP появились Офлайн-файлы.

Включите Офлайн-режим для нужных файлов, и они будут доступны без интернета. Например, можно добавить в Офлайн важные заметки, любимые фильмы или музыкальные треки и просматривать или слушать их в транспорте или в походе в горах.

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В отличие от раздела Сохранённое, Офлайн-файлы обновляются автоматически: текст, который вы отредактировали на компьютере, не придётся загружать в Офлайн заново — актуальная версия появится в смартфоне сама собой.

Новая версия приложения уже доступна в Windows Phone Store.
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