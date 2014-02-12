Блог Диска

февраль 2014
Больше фото в Диске для Windows Phone 7 и 8
12 февраля 2014, 15:18
В новой версии приложения для Windows Phone добавлена возможность автоматической загрузки фотографий на Яндекс.Диск. Выберите подходящий способ (только по WiFi или по любой сети), и все снимки из телефона будут сохраняться на ваш Диск в папку «Фотокамера».
Фотографии в этой папке расположены в хронологическом порядке и представлены в виде миниатюр — так проще найти нужный снимок.



Миниатюры появились и у всех остальных изображений в других папках на вашем Диске.
Выборочная загрузка фотографий также стала удобнее: теперь вы можете выбрать сразу несколько снимков из галереи телефона.

Новая версия приложения уже доступна в Windows Phone Store.

P.S. Также хотим напомнить, что все обновления содержат не только новые возможности, но и исправления ошибок: мы следим за стабильностью работы приложения и совместимостью с операционной системой вашего смартфона.
Не забывайте обновляться!

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Windows Phone 8,Windows Phone 7,автозагрузка
Редактор Скриншотов в Яндекс.Диске
24 февраля 2014, 11:58
Сегодня в программе Яндекс.Диск для Windows и OS X появился редактор скриншотов.

Делайте снимки экрана привычными клавишами — Prnt Scrn на Windows и Cmd+Shift+4 на OS X. Вы сразу увидите лаконичный редактор со всеми необходимыми инструментами: набором стрелок и фигур разных цветов, маркером и инструментом размытия.
Выделив важное, вы сможете в один клик сохранить свой скриншот на компьютер или получить короткую ссылку на него.

Вам больше не понадобится устанавливать дополнительные программы и придумывать, куда загрузить изображение.
Теперь не составит труда сделать пошаговую инструкцию для родителей или отправить другу скриншот смешного диалога в мессенджере. Это займёт у вас буквально пару минут.
Все свои снимки экрана вы всегда сможете найти на Диске, в папке «Скриншоты».

Обновлённую версию программы Яндекс.Диск можно скачать по ссылке disk.yandex.ru/screenshot




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Windows,Mac Os X,Программы и приложения,Новости