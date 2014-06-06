Если вы используете папку для отправки нескольких макетов или фотографий на выбор, получатель легко сможет показать вам конкретное изображение, прислав в ответ ссылку на конкретные изображения в папке.
Для разработчиков сайтов и приложений, которые работают с файлами или данными, мы запустили новый REST API Яндекс.Диска. Он поможет разным сервисам сохранять клиентские данные в облаке Яндекса или предоставит возможность пользователям Диска иметь доступ к своим файлам из других приложений, например, из файл-менеджеров.
У Яндекс.Диска уже давно существует WebDAV API, однако мы рассчитываем, что новый, более простой и полнофункциональный инструмент - RESTful API – будет более доступен для разработчиков разного уровня.
Попробовать REST API в действии можно на нашем «Полигоне». Прямо из браузера вы сможете отправлять боевые запросы к API, вводя параметры в простые HTML-формы, и получать ответы.
Более подробно о RESTful API Яндекс.Диска читайте здесь. Будем рады вашим вопросам и пожеланиям.
Если вы сами написали приложение с использованием API Диска или хотите задать вопрос об API и SDK, напишите нам или приходите в наш клуб разработчиков API Яндекс.Диска.
Спешим порадовать владельцев Windows Phone. Теперь видео-ролики, которые вы храните в Яндекс.Диске, вы сможете просматривать через мобильное приложение Диск для этой платформы, с любого места, не дожидаясь скачивания. Просмотр начнется через считанные секунды после запуска видео.
А еще в приложении появилась возможность перемещения файлов и папок.
Новая версия приложения уже доступна в Windows Phone Store.
Сегодня в веб-интерфейсе Яндекс.Диска появилась возможность публиковать фотографии во ВКонтакте, Facebook и Одноклассников, а также возможность переложить альбомы из тех же соцсетей и Моего Мира в виде папок с фото на Диск.
Опубликовать одно фото, как и прежде, можно, кликнув по иконке социальной сети. При этом будет опубликована не ссылка на фото, а сама фотография.
Выбрав несколько фото, вы сможете опубликовать альбом, при желании в несколько социальных сетей одновременно, чтобы их увидели все друзья сразу. Вы сможете как публиковать в существующие альбомы, так и создавать новые, выбирая для них подходящие права доступа.
Недавно появившийся фоторедактор поможет подправить снимки перед публикацией, пропустить их через фотофильтры или добавить к ним надписи.
Переложить на Диск из соцсетей можно как собственные альбомы с фотографиями, так и те фото, на которых вас отметили друзья. В результате снимки не пропадут, даже если авторы когда-нибудь решат их удалить или снять отметку.